HPE UFT: мощный инструмент автоматизации тестирования ПО

Для кого эта статья:

Специалисты по тестированию ПО и QA-инженеры

Руководители IT-команд и проектные менеджеры

Представители бизнеса, принимающие решения о внедрении инструментов автоматизации тестирования Автоматизация тестирования давно перестала быть просто опцией для IT-компаний — это необходимость. HPE UFT (Unified Functional Testing) от Hewlett Packard Enterprise стоит в авангарде инструментов автоматизации, предлагая мощные возможности для комплексного функционального и регрессионного тестирования. За 15+ лет работы с инструментами автоматизации я неоднократно сталкивался с проектами, где внедрение правильного решения сокращало время тестирования на 70% и повышало обнаружение дефектов на 40%. HPE UFT — один из таких инструментов, заслуживающих профессионального разбора. Давайте препарируем его возможности, чтобы определить, подходит ли он именно вашему бизнесу. 🔍

HPE UFT: что представляет собой инструмент тестирования

HPE Unified Functional Testing (ранее известный как HP QuickTest Professional) представляет собой интегрированную платформу для автоматизации функционального и регрессионного тестирования. UFT объединяет функции тестирования GUI и API в едином решении, что делает его универсальным инструментом для проверки многоуровневых приложений.

UFT базируется на технологии распознавания объектов и использует язык VBScript в качестве скриптового языка по умолчанию. Это делает инструмент относительно доступным для начинающих автоматизаторов, особенно тех, кто знаком с синтаксисом Visual Basic.

Основная философия UFT заключается в предоставлении полного решения "из коробки", которое может работать с различными технологиями и средами. Инструмент поддерживает широкий спектр приложений: от веб-приложений до настольных, мобильных и даже устаревших систем.

Характеристика Описание Тип инструмента Коммерческий инструмент для функционального и регрессионного тестирования Разработчик Hewlett Packard Enterprise (HPE), теперь Micro Focus Язык скриптов VBScript (основной), JavaScript (ограниченная поддержка) Лицензирование Коммерческая лицензия на основе количества пользователей/узлов Поддерживаемые ОС Windows (полная поддержка), некоторые функции для Mac и Linux

HPE UFT позволяет создавать тесты с использованием как ключевого подхода, так и программирования на VBScript. Инструмент включает в себя Object Repository — хранилище объектов интерфейса, что значительно упрощает поддержку автотестов при изменениях UI приложения.

Важно отметить, что в 2016 году HPE передала свои программные активы, включая UFT, компании Micro Focus. Поэтому сейчас продукт официально называется Micro Focus UFT, хотя многие специалисты по-прежнему используют название HPE UFT.

Алексей Николаев, QA Lead

Когда я пришел в банк "Р" в качестве руководителя отдела тестирования, команда использовала исключительно ручное тестирование для core-системы с десятками интерфейсов и сотнями бизнес-сценариев. Регрессионное тестирование после каждого релиза занимало 3-4 недели и требовало привлечения дополнительных сотрудников. Мы выбрали HPE UFT, и первые результаты получили уже через два месяца. Начали с автоматизации критических путей в системе — около 40 ключевых сценариев. Благодаря встроенному Object Repository мы смогли создать надежную архитектуру тестов, устойчивую к изменениям в интерфейсе. Особенно ценным оказалась возможность UFT работать с SAP-компонентами, которые были интегрированы в систему. Через шесть месяцев регрессионное тестирование сократилось до 3 дней, а затраты на его проведение уменьшились на 65%. Но самое главное — мы смогли выявлять критические дефекты на 2 недели раньше, чем при ручном подходе, что значительно снизило стоимость их исправления.

Ключевые возможности HPE UFT для автоматизации тестов

HPE UFT предоставляет комплексный набор функций, которые выделяют его среди других инструментов автоматизации тестирования. Рассмотрим основные возможности, делающие этот инструмент мощным решением для профессиональной автоматизации. 🛠️

Keyword-Driven Testing — создание тестов с использованием предопределенных ключевых слов, что снижает порог входа для специалистов без глубоких знаний программирования

— создание тестов с использованием предопределенных ключевых слов, что снижает порог входа для специалистов без глубоких знаний программирования Object Repository — централизованное хранилище объектов приложения, облегчающее поддержку тестов при изменениях в интерфейсе

— централизованное хранилище объектов приложения, облегчающее поддержку тестов при изменениях в интерфейсе Data-Driven Testing — возможность запуска одного теста с различными наборами данных из внешних источников (Excel, CSV, XML, базы данных)

— возможность запуска одного теста с различными наборами данных из внешних источников (Excel, CSV, XML, базы данных) Business Process Testing (BPT) — создание модульных компонентов тестов, которые могут быть повторно использованы в различных сценариях

— создание модульных компонентов тестов, которые могут быть повторно использованы в различных сценариях Расширенная отчетность — детализированные отчеты о выполнении тестов с возможностью интеграции с ALM/Quality Center

UFT использует технологию распознавания объектов, которая идентифицирует элементы пользовательского интерфейса независимо от их положения на экране. Это делает тесты более устойчивыми к изменениям в макете приложения.

Одна из ключевых возможностей UFT — Smart Object Recognition, позволяющая идентифицировать объекты даже при изменении некоторых их свойств, что существенно снижает затраты на поддержку автоматизированных тестов.

UFT также включает технологию Insight, которая может распознавать объекты на основе их визуального представления. Это особенно полезно для тестирования приложений с нестандартными элементами управления или тех, где традиционные методы распознавания объектов неэффективны.

Функциональность Преимущества Ограничения Object Repository Централизованное управление объектами, легкая адаптация к UI-изменениям Требуется тщательное управление при крупных проектах Keyword-Driven Testing Доступно для специалистов без навыков программирования Ограниченная гибкость по сравнению с прямым программированием Smart Object Recognition Устойчивость к изменениям интерфейса Может работать нестабильно с динамически генерируемыми объектами Business Process Testing Создание многоразовых компонентов, вовлечение бизнес-аналитиков Дополнительные затраты на лицензирование и обучение API Testing Интеграция UI и API тестов в одном инструменте Менее гибкая, чем специализированные API-инструменты

Для опытных пользователей UFT предлагает расширенные функции программирования, включая возможности отладки, создания пользовательских функций и использования внешних библиотек. Это позволяет создавать сложные фреймворки автоматизации, адаптированные под конкретные нужды проекта.

Отдельно стоит упомянуть возможность интеграции с HP LoadRunner для выполнения нагрузочного тестирования, что позволяет оценивать производительность приложения под нагрузкой, используя те же скрипты, что и для функционального тестирования.

Поддерживаемые технологии и интеграции в HPE UFT

HPE UFT выделяется среди конкурентов широким спектром поддерживаемых технологий и готовыми интеграциями с популярными инструментами разработки и тестирования. Это делает его универсальным решением для организаций с гетерогенной IT-инфраструктурой. 🔄

UFT обеспечивает встроенную поддержку для тестирования приложений, разработанных на различных технологиях, включая:

Web-технологии : HTML5, JavaScript, AJAX, различные фреймворки (Angular, React, Vue.js)

: HTML5, JavaScript, AJAX, различные фреймворки (Angular, React, Vue.js) Настольные технологии : .NET, Java, Visual Basic, Delphi, PowerBuilder

: .NET, Java, Visual Basic, Delphi, PowerBuilder Мобильные платформы : нативные и гибридные приложения для iOS и Android

: нативные и гибридные приложения для iOS и Android Устаревшие системы : Terminal Emulators, mainframe-интерфейсы

: Terminal Emulators, mainframe-интерфейсы Enterprise-системы: SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft

Важной особенностью UFT является система расширений (add-ins), которая позволяет добавлять поддержку специфических технологий. При установке UFT пользователь может выбрать необходимые add-ins в зависимости от технологического стека тестируемого приложения.

В области интеграций UFT предлагает обширные возможности для встраивания в DevOps-конвейер и существующие процессы разработки:

ALM/Quality Center : полная интеграция с системой управления тестированием HPE, включая управление требованиями, дефектами и тестовыми наборами

: полная интеграция с системой управления тестированием HPE, включая управление требованиями, дефектами и тестовыми наборами CI/CD инструменты : Jenkins, Azure DevOps, TeamCity, Bamboo

: Jenkins, Azure DevOps, TeamCity, Bamboo Системы контроля версий : Git, SVN, TFS

: Git, SVN, TFS Инструменты управления тестовыми данными : HP StormRunner Functional, HP Service Virtualization

: HP StormRunner Functional, HP Service Virtualization Системы управления API: Swagger, Postman, SoapUI

UFT также поддерживает интеграцию с облачными платформами для тестирования, такими как Sauce Labs и BrowserStack, что позволяет проводить тестирование на множестве браузеров и устройств без необходимости их физического наличия.

Для организаций, использующих Agile-методологии, UFT предлагает интеграцию с инструментами управления проектами, такими как JIRA и Rally, что упрощает отслеживание статуса тестирования в контексте пользовательских историй и спринтов.

Марина Петрова, QA Automation Engineer

Наша компания специализируется на разработке финтех-решений, и я отвечала за автоматизацию тестирования сложной системы с множеством интеграций. Система включала веб-интерфейс на Angular, настольные приложения на .NET и Java, а также мобильные приложения. Мы выбрали HPE UFT именно из-за его способности работать со всеми этими технологиями в едином инструменте. Особенно впечатлила интеграция с SAP-модулями, которые были критической частью решения. Самым сложным в проекте была интеграция автоматизированных тестов в CI/CD пайплайн на Jenkins. UFT не имеет прямой нативной поддержки для этого, но мы использовали UFT Pro (LeanFT) для создания модульных тестов и Jenkins-плагин для запуска UFT-скриптов. Ключевым фактором успеха стала возможность повторно использовать тестовые сценарии для разных технологий. Например, мы создали бизнес-компоненты для работы с общими функциями и затем применяли их как в веб-, так и в настольных тестах. Это сократило время разработки тестов примерно на 40%. Но при всех преимуществах UFT нам пришлось столкнуться с проблемами при тестировании новейших веб-компонентов. В этих случаях мы дополняли UFT скриптами на Selenium WebDriver, которые вызывали прямо из UFT-тестов — именно гибридный подход оказался наиболее эффективным для нашего сложного ландшафта.

Практическое применение HPE UFT в тестировании ПО

Несмотря на продвинутые технические возможности, реальная ценность HPE UFT проявляется в практических сценариях использования. Рассмотрим, как инструмент применяется в различных контекстах тестирования программного обеспечения. 💡

Наиболее распространенные сценарии использования HPE UFT включают:

Регрессионное тестирование — автоматизация повторяющихся проверок после внесения изменений в код

— автоматизация повторяющихся проверок после внесения изменений в код End-to-End тестирование — проверка полных бизнес-процессов, охватывающих несколько систем

— проверка полных бизнес-процессов, охватывающих несколько систем Параллельное тестирование — одновременный запуск тестов на различных конфигурациях

— одновременный запуск тестов на различных конфигурациях Тестирование данных — проверка функциональности с большими объемами данных

— проверка функциональности с большими объемами данных Кросс-браузерное тестирование — проверка веб-приложений в различных браузерах

В крупных организациях UFT часто используется как стандартное решение для функциональной автоматизации, особенно когда требуется тестирование на уровне enterprise-приложений. Банки, страховые компании и государственные учреждения особенно часто выбирают UFT благодаря его надежности и поддержке устаревших технологий.

Важный практический аспект — структурирование тестовых проектов в UFT. Опытные пользователи обычно применяют модульный подход, разделяя функциональность на многоразовые компоненты:

Библиотеки функций — содержат общие операции, используемые во многих тестах Бизнес-компоненты — представляют отдельные бизнес-операции или шаги Тестовые сценарии — объединяют компоненты в конкретные тестовые кейсы Тестовые наборы — группируют сценарии для выполнения определенных задач тестирования

При внедрении UFT в проекты с уже существующими ручными тестами обычно рекомендуется поэтапный подход, начиная с наиболее критичных и часто выполняемых тестов. Это позволяет быстрее получить возврат инвестиций и отработать методологию автоматизации.

Для эффективного применения UFT в команде необходимо установить четкие стандарты кодирования и именования. Практика показывает, что унифицированный подход к созданию тестов значительно упрощает их поддержку, особенно когда над проектом работает несколько специалистов.

UFT также эффективно применяется в методологии BDD (Behavior Driven Development), где тестовые сценарии создаются в формате, понятном как техническим специалистам, так и представителям бизнеса. Это достигается с помощью Business Process Testing модуля и интеграции с инструментами Cucumber и SpecFlow.

Сравнение HPE UFT с конкурентными решениями на рынке

Чтобы объективно оценить позицию HPE UFT на рынке инструментов автоматизации, необходимо сравнить его с основными конкурентами, учитывая различные аспекты от функциональности до стоимости владения. 🔎

Основные конкуренты HPE UFT на рынке автоматизации тестирования:

Selenium WebDriver — бесплатное open-source решение для веб-автоматизации

— бесплатное open-source решение для веб-автоматизации TestComplete — коммерческий инструмент от SmartBear с похожей функциональностью

— коммерческий инструмент от SmartBear с похожей функциональностью Ranorex — коммерческое решение с акцентом на удобство использования

— коммерческое решение с акцентом на удобство использования IBM Rational Functional Tester — enterprise-решение с поддержкой различных технологий

— enterprise-решение с поддержкой различных технологий Katalon Studio — инструмент на базе Selenium/Appium с дополнительными функциями

Критерий HPE UFT Selenium TestComplete Katalon Studio Лицензирование Коммерческое (от $10,000+) Бесплатное (открытый код) Коммерческое (от $2,399/год) Freemium ($1,890/год за PRO) Языки скриптов VBScript (основной) Java, C#, Python, JavaScript, Ruby JavaScript, JScript, Python, VBScript, C++Script, C#Script Groovy, Java Web-тестирование Отличное Отличное Хорошее Отличное Desktop-тестирование Отличное Отсутствует (требуются дополнения) Отличное Ограниченное Mobile-тестирование Хорошее Через Appium Хорошее Хорошее Поддержка enterprise-систем Отличная (SAP, Oracle, etc.) Ограниченная Средняя Ограниченная

UFT демонстрирует превосходство в тестировании enterprise-приложений и поддержке устаревших систем. Это делает его предпочтительным выбором для крупных организаций с разнородным технологическим ландшафтом.

В то же время, при сравнении стоимости владения UFT значительно проигрывает open-source решениям. Высокая цена лицензий и ежегодного обслуживания является серьезным фактором, влияющим на решение об использовании этого инструмента.

Для веб-тестирования Selenium предоставляет сопоставимую, а иногда и лучшую функциональность при значительно меньших затратах. Многие организации выбирают гибридный подход, используя UFT для тестирования desktop и enterprise-приложений, а Selenium — для веб-интерфейсов.

С точки зрения удобства использования и кривой обучения UFT предоставляет более дружественный интерфейс и требует меньше программирования для базовых задач, чем Selenium. Однако это преимущество нивелируется появлением таких инструментов, как Katalon Studio, которые предлагают интуитивно понятный интерфейс поверх open-source технологий.

В последние годы наблюдается тенденция к миграции с UFT на более современные и менее дорогие альтернативы, особенно в компаниях, которые не зависят от специфических возможностей UFT, таких как тестирование SAP или mainframe-систем.

При выборе между UFT и альтернативными решениями рекомендуется учитывать следующие факторы:

Технологический стек тестируемого приложения (особенно наличие устаревших или проприетарных технологий) Доступный бюджет на инструменты автоматизации Компетенции команды (знание языков программирования и опыт автоматизации) Требования к интеграциям с другими инструментами и процессами Долгосрочные планы по развитию тестовой инфраструктуры

Для многих новых проектов, особенно в компаниях, ориентированных на современные веб-технологии, Selenium или Cypress являются более подходящими решениями. UFT остается преимущественным выбором для организаций, где критична поддержка разнородных технологий и существуют специфические требования к интеграции с другими продуктами HPE/Micro Focus.

HPE UFT остается мощным игроком на рынке автоматизации тестирования, особенно для предприятий с разнородной IT-инфраструктурой и корпоративными приложениями. Его главные преимущества — всесторонняя поддержка различных технологий и глубокая интеграция с ALM-системами — обеспечивают прочную позицию в enterprise-сегменте. Однако высокая стоимость владения и ограничения в гибкости делают его менее привлекательным для компаний, ориентированных на современные веб-технологии и agile-методологии. Выбор инструмента автоматизации должен основываться на тщательном анализе специфических требований проекта, доступных ресурсов и долгосрочной стратегии тестирования. В некоторых случаях оптимальным решением может стать комбинация UFT с open-source инструментами, позволяющая использовать сильные стороны каждого подхода.

