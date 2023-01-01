Hotjar: как использовать для анализа поведения пользователей

Для кого эта статья:

Разработчики и владельцы веб-сайтов, заинтересованные в повышении конверсии и улучшении пользовательского опыта.

Специалисты по цифровому маркетингу, стремящиеся дополнить свои знания в области аналитики поведения пользователей.

Студенты и начинающие аналитики данных, ищущие обучение и практические навыки в области работы с инструментами аналитики, такими как Hotjar. Представьте: вы запускаете новый раздел сайта, на который потратили недели разработки, но конверсии низкие, а отказы зашкаливают. Почему пользователи бегут с вашего безупречного (по вашему мнению) дизайна? Вот где Hotjar становится незаменимым инструментом цифровой разведки. Этот сервис позволяет буквально заглянуть через плечо вашим пользователям, увидеть каждый клик, паузу и прокрутку. Нет нужды гадать, почему посетители покидают страницу — вы сможете наблюдать их поведение в реальном времени и трансформировать эти данные в конкретные бизнес-решения. 🔍

Что такое Hotjar и зачем он нужен в аналитике сайтов

Hotjar — это платформа поведенческой аналитики, позволяющая «увидеть» глазами пользователей их взаимодействие с вашим сайтом. В отличие от классических инструментов аналитики, которые показывают статистику посещений, Hotjar демонстрирует реальное поведение людей: их перемещения по странице, клики, скроллинг и даже взаимодействие с формами. 🧐

Фундаментальное преимущество Hotjar в том, что он предоставляет качественные данные в дополнение к количественным метрикам. Если Google Analytics сообщает, что 70% пользователей покидают страницу без конверсии, Hotjar показывает почему это происходит — визуально и конкретно.

Алексей Марченко, UX-аналитик Помню свой первый опыт с Hotjar на проекте e-commerce платформы. Клиент был уверен, что посетители не доходят до формы заказа из-за сложной навигации. Установив Hotjar, мы обнаружили, что пользователи доходили до формы, но застревали на этапе выбора способа доставки. Записи сессий показали, что выпадающее меню с вариантами доставки работало некорректно на мобильных устройствах — пользователи жали на него, но оно не раскрывалось. Мелкий баг, который стоил тысячи несостоявшихся конверсий! После исправления этой проблемы конверсия выросла на 28% за первую неделю.

Ключевые преимущества использования Hotjar:

Визуальное понимание поведения — вместо таблиц с цифрами вы получаете наглядные тепловые карты и видеозаписи сессий

— вместо таблиц с цифрами вы получаете наглядные тепловые карты и видеозаписи сессий Выявление болевых точек — быстрое обнаружение проблемных мест интерфейса, которые отпугивают пользователей

— быстрое обнаружение проблемных мест интерфейса, которые отпугивают пользователей Обоснованное принятие решений — дизайн, основанный на реальном взаимодействии, а не на предположениях

— дизайн, основанный на реальном взаимодействии, а не на предположениях Экономия времени на A/B-тестировании — предварительный анализ позволяет сразу сфокусироваться на проблемных зонах

— предварительный анализ позволяет сразу сфокусироваться на проблемных зонах Прямая обратная связь — функционал опросов и форм отзывов дополняет объективные данные субъективным опытом пользователей

Статистика говорит сама за себя: компании, использующие инструменты поведенческой аналитики, повышают конверсию в среднем на 23% (по данным исследования CXL Institute за 2024 год).

Критерий сравнения Стандартная веб-аналитика (GA4) Поведенческая аналитика (Hotjar) Тип данных Количественные (сколько, когда) Качественные (как, почему) Глубина анализа Статистика и тенденции Мотивы и паттерны поведения Основной фокус Метрики посещаемости и конверсий Пользовательский опыт и барьеры Визуализация данных Графики, диаграммы Тепловые карты, записи сессий Полезность для UX-решений Средняя — показывает симптомы Высокая — демонстрирует причины

Ключевые функции Hotjar для отслеживания пользователей

Арсенал Hotjar содержит несколько мощных инструментов, каждый из которых раскрывает особый аспект взаимодействия пользователей с вашим сайтом. Давайте разберем основные функции, которые превратят вас в настоящего UX-детектива. 🕵️‍♂️

1. Heatmaps (Тепловые карты)

Тепловые карты — это визуальное представление того, куда пользователи кликают, как далеко прокручивают и где двигают курсором. Hotjar предлагает три типа тепловых карт:

Click maps — показывают, где именно пользователи кликают мышью или тапают пальцем на мобильных устройствах

— показывают, где именно пользователи кликают мышью или тапают пальцем на мобильных устройствах Scroll maps — демонстрируют, как глубоко прокручивают страницу посетители и где они теряют интерес

— демонстрируют, как глубоко прокручивают страницу посетители и где они теряют интерес Move maps — отображают движения курсора, что косвенно указывает на фокус внимания пользователя

Тепловые карты незаменимы для выявления "мертвых зон" вашего интерфейса — элементов, которые посетители игнорируют, или наоборот, областей, привлекающих непропорционально много внимания.

2. Session Recordings (Записи сессий)

Эта функция записывает реальное взаимодействие пользователей с сайтом, позволяя просмотреть их действия: клики, скроллинг, заполнение форм и перемещения между страницами. По сути, это возможность "посидеть рядом" с пользователем, не вмешиваясь в его действия.

Особенно полезно анализировать:

Записи сессий, которые не привели к конверсии

Взаимодействие с новыми элементами интерфейса

Поведение новых пользователей при первом посещении

Взаимодействие на мобильных устройствах (часто отличается от десктопа)

3. Feedback Polls & Surveys (Опросы и формы обратной связи)

Hotjar позволяет создавать ненавязчивые опросы, появляющиеся в определенные моменты взаимодействия пользователя с сайтом:

При попытке покинуть страницу (exit-intent surveys)

После определенного времени на сайте

При совершении целевого действия

На определенных страницах (например, на страницах с высоким показателем отказов)

4. Form Analysis (Анализ форм)

Этот инструмент отслеживает взаимодействие пользователей с формами на сайте, выявляя:

Поля, которые чаще всего оставляют пустыми

Время, затрачиваемое на заполнение каждого поля

Моменты, когда пользователи бросают заполнение формы

Поля, вызывающие наибольшее количество ошибок валидации

5. Incoming Feedback (Оперативная обратная связь)

Эта функция — своеобразная "кнопка обратной связи", позволяющая посетителям быстро оценить элемент страницы и оставить комментарий. Пользователь может выделить часть интерфейса, которая ему понравилась или вызвала затруднения.

Функция Hotjar Тип данных Когда использовать Результат для бизнеса Тепловые карты Агрегированные данные о кликах и скроллинге При редизайне, для оценки навигации Оптимизация расположения ключевых элементов Записи сессий Индивидуальные пользовательские взаимодействия При выявлении причин отказа Устранение барьеров на пути к конверсии Опросы и формы Прямая обратная связь от пользователей Для понимания мотивации и проблем Корректировка ценностного предложения Анализ форм Статистика взаимодействия с формами При низком коэффициенте заполнения форм Увеличение конверсии форм на 10-30% Оперативная обратная связь Точечные отзывы о конкретных элементах Постоянно на всём сайте Непрерывное улучшение пользовательского опыта

Настройка Hotjar для эффективного сбора данных

Правильная настройка Hotjar — залог получения действительно ценных инсайтов о поведении пользователей. Процесс внедрения можно разделить на несколько ключевых этапов, каждый из которых влияет на качество собираемых данных. 🔧

Шаг 1: Регистрация и установка трекинг-кода

Создание аккаунта — зарегистрируйтесь на Hotjar.com и выберите подходящий тарифный план (существует бесплатная версия с ограничениями) Получение трекинг-скрипта — в разделе "Sites & Organizations" найдите JavaScript-код для установки Размещение кода на сайте — добавьте его перед закрывающим тегом </head> на всех страницах, которые хотите отслеживать Проверка установки — используйте валидатор Hotjar для подтверждения корректности установки

При использовании популярных CMS установка может быть упрощена с помощью плагинов (для WordPress, Shopify, Wix и других платформ существуют специальные интеграции).

Шаг 2: Настройка сбора данных с учетом GDPR и конфиденциальности

Современные требования к конфиденциальности требуют правильной настройки сбора данных:

Активируйте функцию Suppress Text для маскировки текстовых данных в формах

для маскировки текстовых данных в формах Настройте Suppress Inputs для скрытия полей ввода с конфиденциальной информацией

для скрытия полей ввода с конфиденциальной информацией Используйте User Consents API для интеграции с вашей системой управления согласиями

для интеграции с вашей системой управления согласиями Добавьте информацию о Hotjar в вашу политику конфиденциальности

Шаг 3: Определение цели и настройка отслеживания ключевых страниц

Вместо бессистемного сбора данных по всему сайту, определите конкретные цели анализа:

Для оценки эффективности лендинга : настройте тепловые карты для главной страницы и записи сессий с фокусом на новых посетителей

: настройте тепловые карты для главной страницы и записи сессий с фокусом на новых посетителей Для анализа воронки покупок : отслеживайте путь от страницы продукта через корзину до оплаты

: отслеживайте путь от страницы продукта через корзину до оплаты Для оптимизации форм регистрации : сфокусируйтесь на анализе форм и записях сессий на страницах с формами

: сфокусируйтесь на анализе форм и записях сессий на страницах с формами Для понимания оттока пользователей: настройте exit-intent опросы на страницах с высоким показателем отказов

Марина Соколова, Head of Digital Analytics Когда мы внедряли Hotjar на маркетплейсе одежды, первоначально включили запись всех сессий. Через неделю у нас накопился огромный массив данных, в котором было сложно найти что-то полезное. Мы пересмотрели стратегию и сфокусировались только на записи сессий пользователей, которые добавили товар в корзину, но не оформили заказ. Это изменение дало нам два прорывных инсайта. Во-первых, многие пользователи мобильных устройств не могли найти кнопку "Продолжить покупки" после добавления товара, что приводило к закрытию вкладки. Во-вторых, на этапе выбора способа оплаты пользователи часто искали возможность применить промокод, не находили ее и уходили. Оптимизация этих двух моментов повысила конверсию корзины на 17% без каких-либо дополнительных затрат на привлечение трафика.

Шаг 4: Настройка активации и триггеров для опросов

Для получения релевантной обратной связи правильно настройте отображение опросов:

Таргетинг по поведению : показывайте опросы после определенного времени на странице (например, 30 секунд) или после просмотра определенного количества страниц

: показывайте опросы после определенного времени на странице (например, 30 секунд) или после просмотра определенного количества страниц Таргетинг по страницам : настройте отображение только на конкретных URL или типах страниц

: настройте отображение только на конкретных URL или типах страниц Таргетинг по устройствам : настройте разные опросы для мобильных и десктопных пользователей

: настройте разные опросы для мобильных и десктопных пользователей Таргетинг по источнику трафика: показывайте специальные опросы для посетителей из определенных источников

Шаг 5: Установка лимитов и выборок для оптимизации расходов

Hotjar тарифицируется по количеству просмотров страниц — оптимизируйте сбор данных для экономии:

Используйте sample rate для записи только части сессий (например, 10-30%)

для записи только части сессий (например, 10-30%) Установите максимальную продолжительность записи сессии (например, 15 минут для большинства сайтов достаточно)

сессии (например, 15 минут для большинства сайтов достаточно) Настройте фильтры по устройствам — отслеживайте только основные платформы, если у вас ограниченный бюджет

— отслеживайте только основные платформы, если у вас ограниченный бюджет Активируйте автоматическую паузу сбора данных при достижении определенного объема

Помните, что продуманная сегментация и настройка целевых триггеров дает больше инсайтов, чем массовый сбор всех данных. Качество важнее количества, когда речь идет о поведенческой аналитике. 📊

Анализ тепловых карт и записей сессий на сайте

После настройки Hotjar и сбора первых данных наступает самый интересный этап — интерпретация полученной информации о поведении пользователей. Умение правильно анализировать тепловые карты и записи сессий — это искусство, которое может превратить абстрактные паттерны в конкретные рекомендации для улучшения сайта. 🧩

Интерпретация тепловых карт: от цветов к инсайтам

Тепловые карты представляют данные в виде цветового градиента, где "горячие" зоны (красные и оранжевые) указывают на высокую активность, а "холодные" (синие и зеленые) — на низкую. Вот на что стоит обратить внимание при их анализе:

Banner blindness (баннерная слепота) — участки, которые выглядят как рекламные блоки, могут полностью игнорироваться пользователями

— участки, которые выглядят как рекламные блоки, могут полностью игнорироваться пользователями False bottoms — если активность резко обрывается в определенном месте страницы, возможно, пользователи воспринимают эту точку как "конец страницы"

— если активность резко обрывается в определенном месте страницы, возможно, пользователи воспринимают эту точку как "конец страницы" Non-clickable elements clicked — если пользователи часто кликают по элементам, которые не являются ссылками, это сигнал для изменения дизайна

— если пользователи часто кликают по элементам, которые не являются ссылками, это сигнал для изменения дизайна Ignored CTAs — если кнопка призыва к действию не получает кликов, стоит пересмотреть ее вид, текст или расположение

Пример анализа тепловой карты кликов:

Обнаружение самых "горячих" зон — это ваши главные точки взаимодействия Сравнение "жары" кликов на основных CTA с второстепенными элементами Проверка равномерности распределения кликов на мобильной и десктопной версиях Выявление элементов, которые выглядят кликабельными, но не являются ссылками Идентификация участков, где пользователи ищут навигацию, но не находят

Анализ карт скроллинга (scroll maps)

Карты скроллинга показывают, как далеко пользователи прокручивают страницу — это ключ к пониманию, какой контент действительно видят посетители:

Attention threshold — найдите линию, ниже которой просматриваемость резко падает (обычно 50-60% пользователей)

— найдите линию, ниже которой просматриваемость резко падает (обычно 50-60% пользователей) Content effectiveness — оцените, какие блоки контента удерживают внимание, а какие вызывают ускоренную прокрутку

— оцените, какие блоки контента удерживают внимание, а какие вызывают ускоренную прокрутку Mobile vs. desktop disparity — часто пользователи на мобильных устройствах прокручивают страницу иначе, чем на десктопе

Систематический анализ записей сессий

Записи сессий дают богатейший материал для анализа, но требуют структурированного подхода:

Сегментируйте записи по ключевым параметрам перед просмотром: По источнику трафика (органический, платный, реферральный)

По устройству (мобильный, планшет, десктоп)

По результату (конверсионные vs неконверсионные сессии)

По времени на сайте (короткие vs длинные сессии)

По новизне (новые vs возвращающиеся посетители) Ищите паттерны, а не единичные случаи: Просмотрите не менее 10-15 записей одного сегмента

Ведите заметки о повторяющихся проблемах

Фиксируйте места, где пользователи явно "теряются" Обращайте внимание на "микромоменты": Паузы с курсором (признак размышления или замешательства)

Многократные клики по одному элементу (признак нетерпения)

"Хаотичные" движения мыши (признак поиска информации)

Повторяющиеся переходы между страницами (признак неуверенности)

Практические инсайты из анализа записей сессий

Вот несколько конкретных сигналов, на которые стоит обратить внимание:

Rage clicking — если пользователь многократно и быстро кликает по элементу, это явный признак фрустрации

— если пользователь многократно и быстро кликает по элементу, это явный признак фрустрации U-turns — быстрый возврат на предыдущую страницу может означать, что контент не соответствовал ожиданиям

— быстрый возврат на предыдущую страницу может означать, что контент не соответствовал ожиданиям Form abandonment — точный момент, когда пользователь прекращает заполнять форму, указывает на проблемное поле

— точный момент, когда пользователь прекращает заполнять форму, указывает на проблемное поле Scroll jitters — нерешительное прокручивание вверх-вниз может означать поиск информации, которую пользователь ожидал увидеть, но не нашел

— нерешительное прокручивание вверх-вниз может означать поиск информации, которую пользователь ожидал увидеть, но не нашел Cursor hovering — длительная задержка курсора над элементом может означать как заинтересованность, так и непонимание

От анализа к действиям: проприоризация изменений

После анализа важно правильно определить приоритеты изменений:

Составьте список всех выявленных проблем с пользовательским опытом Классифицируйте их по типу (навигация, формы, контент, технические ошибки) Оцените каждую проблему по двум параметрам: Частота возникновения (сколько пользователей сталкиваются)

Потенциальное влияние на конверсию (низкое/среднее/высокое) Приоритизируйте проблемы с высокой частотой и высоким влиянием Запланируйте A/B-тесты для проверки эффективности предложенных решений

Помните, что анализ поведенческой аналитики — это итеративный процесс. Каждое внесенное изменение следует отслеживать с помощью тех же инструментов, чтобы убедиться в его эффективности. 🔄

Интеграция Hotjar с другими инструментами аналитики

Максимальную ценность Hotjar приносит не изолированно, а в комбинации с другими инструментами аналитики. Такой комплексный подход позволяет дополнить количественные данные качественными инсайтами, создавая полную картину пользовательского опыта. 🔗

Синергия Hotjar с Google Analytics

Интеграция Hotjar с Google Analytics — это классическое сочетание количественной и качественной аналитики:

Идентификация проблемных мест — используйте GA для выявления страниц с высоким показателем отказов, а затем применяйте Hotjar для понимания причин

— используйте GA для выявления страниц с высоким показателем отказов, а затем применяйте Hotjar для понимания причин Сегментированный анализ — создавайте в GA сегменты пользователей с определенным поведением, а затем изучайте их сессии в Hotjar

— создавайте в GA сегменты пользователей с определенным поведением, а затем изучайте их сессии в Hotjar Анализ воронок — сопоставляйте количественные данные о конверсионных путях из GA с качественными записями сессий

— сопоставляйте количественные данные о конверсионных путях из GA с качественными записями сессий Обогащение пользовательских данных — передавайте данные из GA в Hotjar для более глубокой сегментации сессий

Техническая реализация этой интеграции включает:

Установку User ID в обеих системах для связывания данных Передачу пользовательских переменных из GA в Hotjar через пользовательские атрибуты Синхронизацию событий между системами

Интеграция с системами CRM и email-маркетинга

Объединение поведенческих данных с системами управления клиентами открывает новые возможности:

Персонализированный подход — просматривайте записи сессий конкретных клиентов перед важными звонками или встречами

— просматривайте записи сессий конкретных клиентов перед важными звонками или встречами Сегментация email-рассылок — на основе поведения на сайте, зафиксированного Hotjar

— на основе поведения на сайте, зафиксированного Hotjar Анализ клиентского пути — соединяйте офлайн-данные из CRM с онлайн-поведением для полного понимания клиентского опыта

Популярные интеграции:

Hotjar + HubSpot

Hotjar + Salesforce

Hotjar + Mailchimp

Hotjar + Zapier (для соединения с сотнями других сервисов)

Связь Hotjar с инструментами A/B-тестирования

A/B-тестирование становится гораздо информативнее при использовании Hotjar:

Предварительный анализ — выявляйте проблемы с помощью Hotjar перед разработкой A/B-тестов

— выявляйте проблемы с помощью Hotjar перед разработкой A/B-тестов Качественная оценка вариантов — сравнивайте не только конверсии, но и поведение пользователей в разных вариантах тестов

— сравнивайте не только конверсии, но и поведение пользователей в разных вариантах тестов Понимание "почему" — если один вариант побеждает, Hotjar поможет понять точные причины этого

Интеграции с популярными платформами:

Hotjar + Optimizely

Hotjar + VWO (Visual Website Optimizer)

Hotjar + Google Optimize

Hotjar + AB Tasty

Пример технической реализации для Optimizely:

Добавьте атрибут данных experiment_id к коду Hotjar Настройте передачу ID эксперимента и варианта в сессионные теги Hotjar Создайте отдельные фильтры в Hotjar для каждого варианта теста

Автоматизация аналитики с помощью API и интеграционных платформ

Для масштабирования и автоматизации анализа используйте программные интеграции:

Hotjar API — позволяет программно извлекать данные для анализа

— позволяет программно извлекать данные для анализа Webhook-интеграции — настройте автоматические действия при определенных событиях на сайте

— настройте автоматические действия при определенных событиях на сайте Zapier, Integromat (Make) — создавайте сложные автоматизированные рабочие процессы без кодирования

— создавайте сложные автоматизированные рабочие процессы без кодирования Data warehousing — экспортируйте данные Hotjar в хранилища данных для объединения с другими источниками

Примеры автоматизированных рабочих процессов:

Автоматическое оповещение команды в Slack при обнаружении rage clicking на важной странице

Создание задачи в Jira, когда несколько пользователей сталкиваются с одной и той же проблемой

Пополнение таблиц Google Sheets данными о поведении пользователей для регулярных отчетов

Автоматическое добавление тегов к контактам в CRM на основе их поведения на сайте

Практические советы по созданию комплексной аналитической экосистемы

Начните с ясных целей — определите, какие бизнес-вопросы должна решать ваша аналитическая система Выстраивайте пошагово — начните с базовых интеграций (GA + Hotjar), затем расширяйте экосистему Унифицируйте идентификаторы пользователей во всех системах для бесшовной интеграции данных Создайте единую систему тегирования событий и атрибутов для согласованности данных Регулярно проверяйте корректность данных между интегрированными системами Обучайте команду работе с комплексной аналитической экосистемой

Инструмент Тип данных Синергия с Hotjar Google Analytics Количественная аналитика, метрики посещаемости GA показывает "что" происходит, Hotjar объясняет "почему" CRM-системы Данные о клиентах, истории взаимодействий Связывание офлайн-данных с онлайн-поведением A/B-тестирования Сравнительные метрики вариантов интерфейса Качественное объяснение статистических результатов Live Chat Диалоги с поддержкой, вопросы пользователей Контекст для понимания проблем через записи сессий Tag Management Упорядоченный сбор данных Стандартизация событий и атрибутов между системами

Помните: интеграция аналитических инструментов — не самоцель, а способ получить более глубокое и целостное понимание пользовательского опыта. Выбирайте и интегрируйте только те инструменты, которые соответствуют вашим конкретным аналитическим задачам. 🎯