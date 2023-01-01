График работы уборщицы служебных помещений: образцы и шаблоны

#Трудовое право  #Рабочие дни  #Уборка и порядок  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Руководители и менеджеры по административным и хозяйственным вопросам.
  • HR-специалисты, занимающиеся управлением техническим персоналом.

  • Профессионалы в сфере клининга и уборки, желающие оптимизировать процессы работы.

    Грамотно составленный график работы уборщицы — это не просто формальность, а критически важный инструмент управления, напрямую влияющий на санитарное состояние объекта и операционную эффективность бизнеса. Руководители, ежедневно сталкивающиеся с организацией работы технического персонала, знают: хаотичная уборка приводит к неравномерной нагрузке, недочищенным зонам и жалобам сотрудников. Правильно структурированный, юридически выверенный график — залог чистоты помещений, продуктивности персонала и соблюдения санитарных норм без избыточных трудозатрат. ??

Образцы графиков работы уборщиц служебных помещений

Грамотно составленный график работы уборщицы служебных помещений — фундамент эффективной организации клининговых процессов. В зависимости от типа объекта, его площади и специфики использования, графики могут существенно различаться. Рассмотрим наиболее распространенные варианты, зарекомендовавшие себя в 2025 году.

Классическая пятидневка с фиксированными часами остается самым популярным форматом для офисов с традиционным режимом работы. В этом случае уборщица работает ежедневно по будням, как правило, до начала или после окончания основного рабочего дня.

Ирина Петрова, руководитель административно-хозяйственного отдела

В начале своей карьеры я допустила серьезную ошибку — составила график работы уборщиц без учета пиковых нагрузок в бизнес-центре. Результат не заставил себя ждать: после обеденного перерыва санузлы оставались неубранными, а к вечеру скапливался мусор в переговорных. Офис-менеджеры завалили меня жалобами.

Проанализировав ситуацию, я полностью перестроила график: ввела "плавающее" расписание с усиленным присутствием уборщиц в периоды наибольшей загрязняемости — утро (8:00-10:00), обед (13:00-15:00) и вечер (17:30-19:30). Количество нареканий снизилось на 87%, а удовлетворенность арендаторов выросла с 4.1 до 4.8 баллов по пятибалльной шкале.

При разработке графика необходимо учитывать специфические требования объекта. Для наглядности ниже представлена таблица с примерами графиков в зависимости от типа помещения:

Тип объекта Рекомендуемый график Особенности
Бизнес-центр Двухсменный (6:00-14:00, 14:00-22:00) Акцент на уборку мест общего пользования в часы пик
Учебное заведение Утренний (6:00-14:00) или вечерний (15:00-23:00) Уборка до/после основных занятий, генеральная уборка в выходные
Медицинское учреждение Круглосуточный (посменно) Обязательная дезинфекция, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм
Торговый центр Скользящий график (2/2, 3/3) Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня, основная уборка до открытия
Небольшой офис Частичная занятость (2-3 часа в день) Уборка рано утром или вечером, возможно совмещение нескольких объектов

Для эффективного планирования рекомендуется использовать следующие форматы документов:

  • Ежемесячный график-календарь — отображает рабочие дни и выходные в течение месяца
  • Еженедельный детализированный план — с указанием конкретных зон уборки по дням недели
  • Чек-лист ежедневных задач — помогает контролировать выполнение обязательных операций
  • Маршрутный лист — оптимизирует последовательность уборки помещений для крупных объектов

При составлении любого графика критически важно соблюдать нормы продолжительности рабочего времени, установленные Трудовым кодексом РФ — не более 40 часов в неделю при стандартной занятости.

Пошаговый план для смены профессии

Сменный режим в графике уборщицы: правовые аспекты

Организация сменного режима работы уборщиц служебных помещений требует тщательного соблюдения норм трудового законодательства. Неправильно составленный график может привести не только к неэффективной уборке, но и к серьезным правовым последствиям, включая штрафы от трудовой инспекции. ??

Согласно статье 103 Трудового кодекса РФ, при сменной работе каждая группа работников должна выполнять трудовые функции в течение установленной продолжительности рабочего времени. График сменности утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников и доводится до сведения сотрудников не позднее чем за месяц до введения.

Основные юридические аспекты организации сменного режима работы уборщиц:

  • Продолжительность рабочей смены не должна превышать 12 часов (рекомендуется 8 часов)
  • Между сменами должен быть перерыв для отдыха не менее двойной продолжительности предшествующей смены
  • Работа в ночное время (с 22:00 до 6:00) оплачивается в повышенном размере (не менее чем на 20% выше часовой тарифной ставки)
  • Графики работы обязательно должны быть закреплены в локальных нормативных актах организации
  • Работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха

Наиболее распространенные форматы сменного режима для уборщиц служебных помещений в 2025 году:

Тип графика Схема Особенности учета и оплаты Правовые нюансы
Двухсменный (два через два) 2 рабочих дня / 2 выходных Суммированный учет рабочего времени за месяц Требуется указание в трудовом договоре
Трехсменный 8-часовые смены: утро/день/ночь Доплата за ночные смены Необходимо согласие работника на ночные смены
Скользящий график Индивидуальный график с плавающими выходными Еженедельный учет часов Требуется детальное документирование
Сутки через трое 24 часа работы / 72 часа отдыха Обязательный учет сверхурочных часов Необходимо оформление приказа о режиме работы
Гибкий график Фиксированные часы присутствия + плавающие часы Возможен почасовой учет Требуется оформление дополнительного соглашения

Александр Николаев, юрист по трудовому праву

Ко мне обратился директор небольшой клининговой компании, который получил предписание трудовой инспекции с угрозой штрафа в 50 000 рублей. Проблема заключалась в нарушении режима труда и отдыха уборщиц на объекте круглосуточного обслуживания.

Анализ документации показал, что график "сутки через двое" был составлен без учета нормы рабочего времени — фактически сотрудницы работали по 24 часа без надлежащих перерывов. Мы срочно разработали новую систему с тремя сменами по 8 часов и внесли соответствующие изменения в трудовые договоры. Кроме того, был проведен расчет недоплаченных сумм за ночные часы и подготовлен приказ о компенсации.

Благодаря оперативному исправлению нарушений удалось снизить штраф до 10 000 рублей и, что важнее, избежать потенциальных исков от работников.

При внедрении сменного режима необходимо помнить о правильном документальном оформлении. Для этого требуется:

  1. Внести соответствующий пункт в трудовой договор с работником
  2. Издать приказ об утверждении графика сменности
  3. Ознакомить работников с графиком под подпись
  4. Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка
  5. При необходимости заключить дополнительное соглашение к трудовому договору

Корректное оформление сменного режима позволяет не только соблюсти требования законодательства, но и обеспечить прозрачность во взаимоотношениях с сотрудниками, что значительно снижает риск трудовых споров.

Создание графика работы для технического персонала

Разработка эффективного графика работы для уборщиц служебных помещений — это поэтапный процесс, требующий анализа потребностей объекта и возможностей персонала. Грамотно составленный график не только обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений, но и создает комфортные условия труда для технического персонала. ???

Рассмотрим пошаговый алгоритм создания оптимального графика работы для уборщиц служебных помещений:

  1. Анализ объекта и определение потребностей

    • Оцените общую площадь помещений, требующих уборки
    • Определите тип помещений (офисы, санузлы, производственные зоны)
    • Выявите зоны с повышенной проходимостью и загрязняемостью
    • Учтите режим работы основного персонала организации

  2. Расчет необходимого количества персонала

    • Используйте нормативы: один сотрудник на 500-800 м? офисных помещений
    • Учитывайте коэффициент сложности (для медучреждений — 1,4, для общепита — 1,6)
    • Определите потребность в дежурных уборщицах в течение рабочего дня

  3. Выбор оптимального режима работы

    • Пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем
    • Сменный график (2/2, 3/3)
    • Гибкий график с плавающими часами
    • Комбинированный режим (основная уборка + дежурства)

  4. Составление детализированного графика

    • Распределите зоны ответственности между сотрудниками
    • Определите временные рамки для каждого вида работ
    • Учтите время на плановые и внеплановые работы
    • Внесите в график технологические перерывы

  5. Документальное оформление

    • Подготовьте приказ об утверждении графика
    • Ознакомьте сотрудников под подпись
    • Разместите график в доступном для сотрудников месте
    • При необходимости внесите изменения в трудовые договоры

При составлении графика критически важно учитывать нормы выработки. Согласно актуальным нормативам 2025 года, средняя производительность уборщицы служебных помещений составляет:

  • Влажная уборка пола — 400-600 м? за час
  • Сухая уборка пола пылесосом — 300-350 м? за час
  • Комплексная уборка санузла — 3-5 кабинок за час
  • Мытье окон — 10-15 м? за час
  • Удаление пыли с поверхностей — 200-250 м? за час

Для повышения эффективности рекомендуется использовать современные инструменты планирования:

  • Цифровые платформы для составления и мониторинга графиков (TaskDay, Workweek)
  • Программы с возможностью автоматической оптимизации нагрузки (OptiWork, ShiftPlanner)
  • Мобильные приложения для контроля выполнения работ в реальном времени
  • Интегрированные системы, позволяющие учитывать как график, так и качество уборки

При внедрении графика необходимо провести пробный период (1-2 недели), в течение которого отслеживать эффективность распределения нагрузки и вносить необходимые корректировки. Регулярная обратная связь от сотрудников и заказчиков позволит своевременно адаптировать график под меняющиеся условия.

Шаблоны графиков при разных режимах труда уборщиц

Подбор оптимального шаблона графика работы уборщиц служебных помещений зависит от множества факторов: режима работы основного предприятия, площади убираемых помещений, интенсивности загрязнения и кадровых возможностей. Практика показывает, что использование готовых, проверенных шаблонов существенно упрощает процесс планирования и повышает эффективность работы технического персонала. ??

Рассмотрим наиболее востребованные в 2025 году шаблоны графиков работы для уборщиц при различных режимах труда:

1. Стандартный пятидневный график (8-часовой рабочий день)

Этот классический вариант идеально подходит для офисных помещений со стандартным режимом работы:

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
6:00-8:00 Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений
8:00-9:00 Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц
9:00-12:00 Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство
12:00-13:00 Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв
13:00-15:00 Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда
15:00-17:00 Дополнительная уборка переговорных Уборка кухонных зон Влажная уборка коридоров Уборка кухонных зон Генеральная уборка санузлов

2. Сменный график работы "два через два"

Шаблон для объектов с расширенным режимом работы, где требуется постоянное присутствие уборщиц:

  • Первая смена (7:00-19:00):
  • 7:00-9:00 — Основная утренняя уборка всех помещений
  • 9:00-12:00 — Текущая уборка, дежурство в зонах высокой проходимости
  • 12:00-13:00 — Обеденный перерыв
  • 13:00-15:00 — Уборка после обеденного времени
  • 15:00-18:00 — Дежурство, обработка заявок на уборку

  • 18:00-19:00 — Подготовка помещений к следующему дню

  • Вторая смена (19:00-7:00):
  • 19:00-21:00 — Вечерняя уборка рабочих мест
  • 21:00-23:00 — Глубокая уборка санузлов и общих зон
  • 23:00-00:00 — Перерыв
  • 00:00-3:00 — Генеральная уборка труднодоступных мест
  • 3:00-6:00 — Полировка полов, чистка ковровых покрытий
  • 6:00-7:00 — Подготовка к передаче смены

3. График для неполной занятости (4-часовой рабочий день)

Оптимален для небольших офисов или как дополнение к основному персоналу:

  • Утренняя уборка (6:00-10:00):
  • Комплексная уборка всех помещений до прихода сотрудников
  • Особый акцент на входную группу и санузлы

  • Вынос мусора и замена расходных материалов

  • Вечерняя уборка (18:00-22:00):
  • Уборка рабочих мест после ухода сотрудников
  • Чистка оргтехники и рабочих поверхностей
  • Мытье полов во всех помещениях

4. Гибкий график с "плавающими" часами

Подходит для объектов с нерегулярной загрузкой или сезонными колебаниями:

  • Базовые часы (обязательное присутствие): 7:00-10:00 и 17:00-20:00
  • Плавающие часы: 4 часа в интервале 10:00-17:00 по согласованию с руководством
  • Еженедельное планирование с возможностью корректировки при изменении потребностей объекта

5. Комбинированный график для торговых центров

Учитывает пиковые нагрузки в выходные дни и праздники:

  • Будние дни: две смены по 8 часов (7:00-15:00, 15:00-23:00)
  • Выходные и праздники: три смены по 8 часов с увеличением количества персонала на 30-50%
  • Ночная бригада (23:00-7:00): глубокая уборка и обработка поверхностей

При адаптации любого шаблона под конкретный объект необходимо учитывать следующие факторы:

  • Возможность выполнения уборки без создания препятствий для основной деятельности
  • Доступность помещений в разное время суток
  • Необходимость дополнительной уборки при проведении мероприятий
  • Сезонные особенности (дождь, снег, листопад увеличивают загрязнение входных групп)
  • Техническую оснащенность персонала (наличие специального оборудования может сократить время уборки)

Для повышения гибкости и адаптивности графиков рекомендуется:

  1. Предусмотреть возможность взаимозаменяемости сотрудников
  2. Создать резерв персонала для экстренных ситуаций
  3. Разработать алгоритмы действий при нестандартных загрязнениях
  4. Внедрить систему оперативной связи между техническим персоналом и администрацией

Правильно подобранный и адаптированный шаблон графика обеспечивает не только качественную уборку, но и оптимальное использование трудовых ресурсов, что положительно сказывается на бюджете и микроклимате в коллективе.

Учет особенностей объекта в графике уборщицы помещений

Эффективный график работы уборщицы служебных помещений невозможен без детального учета специфики обслуживаемого объекта. Игнорирование уникальных характеристик помещения приводит к нерациональному распределению ресурсов, снижению качества уборки и повышенной текучести кадров среди технического персонала. ??

При адаптации графика работы под конкретный объект необходимо учитывать следующие ключевые параметры:

  • Отраслевая специфика предприятия (производство, офис, медучреждение, учебное заведение)
  • Режим функционирования (круглосуточно, в определенные часы, сезонно)
  • Проходимость и интенсивность использования различных зон
  • Типы напольных и настенных покрытий, требующих специфического ухода
  • Наличие специализированных помещений с особыми требованиями к уборке

Марина Соколова, руководитель службы клининга

Мы получили контракт на обслуживание современного IT-кампуса с гибким графиком работы сотрудников — некоторые приходили к 7 утра, другие работали до полуночи. Изначально мы применили стандартный график уборки: основная часть работ утром (6:00-8:00) и вечером (18:00-20:00).

Через две недели начались жалобы: утренние сотрудники жаловались на шум пылесосов, вечерние — на грязные кухни после обеда. После анализа активности по этажам и зонам мы разработали "тепловую карту" использования помещений. На ее основе создали плавающий график с разбивкой объекта на микрозоны, каждая из которых убиралась в период минимальной активности.

Количество жалоб сократилось на 92%, а производительность уборщиц выросла на 18% благодаря отсутствию простоев и ожиданий освобождения помещений.

Рассмотрим особенности адаптации графиков уборки для различных типов объектов:

  1. Медицинские учреждения

    • Обязательное проведение дезинфекции помещений (не менее 2-3 раз в день)
    • Разделение на "чистые" и "грязные" зоны с разными протоколами уборки
    • Повышенные требования к обработке поверхностей
    • Специальный график для операционных (уборка до и после каждой операции)

  2. Образовательные учреждения

    • Основная уборка во время отсутствия учащихся (до начала и после окончания занятий)
    • Усиленная уборка мест общего пользования во время перемен
    • Специальный график для столовых (до и после приема пищи)
    • Генеральная уборка в периоды каникул

  3. Производственные помещения

    • Учет технологических циклов и перерывов в производстве
    • Специальные протоколы для уборки различных типов загрязнений
    • Повышенное внимание к уборке опасных зон (около оборудования)
    • График дежурных уборщиц для оперативного устранения разливов и загрязнений

  4. Торговые центры и магазины

    • Интенсивная уборка входных групп в зависимости от погодных условий
    • Основная уборка до открытия и после закрытия
    • Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня
    • Специальный график для фуд-кортов и зон общественного питания

  5. Бизнес-центры с арендаторами

    • Дифференцированный подход к общим зонам и арендуемым помещениям
    • Учет графика работы различных компаний-арендаторов
    • Специальный режим для переговорных комнат и конференц-залов
    • Координация с охраной для доступа в закрытые помещения

Для эффективного учета особенностей объекта рекомендуется использовать следующие инструменты и методики:

  • Зонирование объекта с присвоением каждой зоне приоритета и режима уборки
  • Составление "тепловых карт" активности для определения оптимального времени уборки
  • Внедрение системы гибкого реагирования на внеплановые загрязнения
  • Разработка специализированных чек-листов для различных типов помещений
  • Использование QR-кодов в помещениях для быстрого доступа к инструкциям по уборке

При составлении графика также важно учитывать сезонные факторы:

  • Зимний период: увеличение частоты уборки входных групп из-за грязи и реагентов
  • Весна: дополнительная обработка от пыльцы и аллергенов
  • Лето: более частое мытье окон и фасадных элементов
  • Осень: усиленная уборка опавших листьев и грязи в зоне входов

Отдельного внимания заслуживает организация работы в помещениях со специальными требованиями:

  • Серверные и технические помещения: особые протоколы уборки без воды, специальный инвентарь
  • Помещения с повышенной влажностью (бассейны, душевые): противогрибковая обработка
  • Зоны с дорогостоящей отделкой: использование специализированных средств
  • Помещения с ограниченным доступом: специальный график в сопровождении ответственных лиц

Гибкость и адаптивность графика — залог эффективной организации труда технического персонала. Рекомендуется проводить регулярный анализ эффективности действующих графиков (не реже одного раза в квартал) и вносить необходимые корректировки с учетом изменения условий эксплуатации объекта.

Эффективный график работы уборщицы служебных помещений — это не просто бюрократический документ, а стратегический инструмент управления. Правильно разработанные шаблоны, адаптированные под специфику вашего объекта, с учетом правовых аспектов и режимов труда, позволяют достичь баланса между качеством уборки и оптимизацией затрат. Помните, что регулярный мониторинг и своевременная корректировка графиков — необходимое условие для поддержания высоких стандартов чистоты и комфортной рабочей среды.

София Погодина

редактор про дом

Свежие материалы
Топ-10 бесплатных ресурсов для изучения Data Science: от нуля до профи
25 августа 2025
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025
Зарплата Full Stack разработчика: от 60 000 до 350 000+ рублей
25 августа 2025

Загрузка...