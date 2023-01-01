График работы уборщицы служебных помещений: образцы и шаблоны

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры по административным и хозяйственным вопросам.

HR-специалисты, занимающиеся управлением техническим персоналом.

Профессионалы в сфере клининга и уборки, желающие оптимизировать процессы работы. Грамотно составленный график работы уборщицы — это не просто формальность, а критически важный инструмент управления, напрямую влияющий на санитарное состояние объекта и операционную эффективность бизнеса. Руководители, ежедневно сталкивающиеся с организацией работы технического персонала, знают: хаотичная уборка приводит к неравномерной нагрузке, недочищенным зонам и жалобам сотрудников. Правильно структурированный, юридически выверенный график — залог чистоты помещений, продуктивности персонала и соблюдения санитарных норм без избыточных трудозатрат. ??

Образцы графиков работы уборщиц служебных помещений

Грамотно составленный график работы уборщицы служебных помещений — фундамент эффективной организации клининговых процессов. В зависимости от типа объекта, его площади и специфики использования, графики могут существенно различаться. Рассмотрим наиболее распространенные варианты, зарекомендовавшие себя в 2025 году.

Классическая пятидневка с фиксированными часами остается самым популярным форматом для офисов с традиционным режимом работы. В этом случае уборщица работает ежедневно по будням, как правило, до начала или после окончания основного рабочего дня.

Ирина Петрова, руководитель административно-хозяйственного отдела В начале своей карьеры я допустила серьезную ошибку — составила график работы уборщиц без учета пиковых нагрузок в бизнес-центре. Результат не заставил себя ждать: после обеденного перерыва санузлы оставались неубранными, а к вечеру скапливался мусор в переговорных. Офис-менеджеры завалили меня жалобами. Проанализировав ситуацию, я полностью перестроила график: ввела "плавающее" расписание с усиленным присутствием уборщиц в периоды наибольшей загрязняемости — утро (8:00-10:00), обед (13:00-15:00) и вечер (17:30-19:30). Количество нареканий снизилось на 87%, а удовлетворенность арендаторов выросла с 4.1 до 4.8 баллов по пятибалльной шкале.

При разработке графика необходимо учитывать специфические требования объекта. Для наглядности ниже представлена таблица с примерами графиков в зависимости от типа помещения:

Тип объекта Рекомендуемый график Особенности Бизнес-центр Двухсменный (6:00-14:00, 14:00-22:00) Акцент на уборку мест общего пользования в часы пик Учебное заведение Утренний (6:00-14:00) или вечерний (15:00-23:00) Уборка до/после основных занятий, генеральная уборка в выходные Медицинское учреждение Круглосуточный (посменно) Обязательная дезинфекция, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм Торговый центр Скользящий график (2/2, 3/3) Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня, основная уборка до открытия Небольшой офис Частичная занятость (2-3 часа в день) Уборка рано утром или вечером, возможно совмещение нескольких объектов

Для эффективного планирования рекомендуется использовать следующие форматы документов:

Ежемесячный график-календарь — отображает рабочие дни и выходные в течение месяца

— отображает рабочие дни и выходные в течение месяца Еженедельный детализированный план — с указанием конкретных зон уборки по дням недели

— с указанием конкретных зон уборки по дням недели Чек-лист ежедневных задач — помогает контролировать выполнение обязательных операций

— помогает контролировать выполнение обязательных операций Маршрутный лист — оптимизирует последовательность уборки помещений для крупных объектов

При составлении любого графика критически важно соблюдать нормы продолжительности рабочего времени, установленные Трудовым кодексом РФ — не более 40 часов в неделю при стандартной занятости.

Сменный режим в графике уборщицы: правовые аспекты

Организация сменного режима работы уборщиц служебных помещений требует тщательного соблюдения норм трудового законодательства. Неправильно составленный график может привести не только к неэффективной уборке, но и к серьезным правовым последствиям, включая штрафы от трудовой инспекции. ??

Согласно статье 103 Трудового кодекса РФ, при сменной работе каждая группа работников должна выполнять трудовые функции в течение установленной продолжительности рабочего времени. График сменности утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников и доводится до сведения сотрудников не позднее чем за месяц до введения.

Основные юридические аспекты организации сменного режима работы уборщиц:

Продолжительность рабочей смены не должна превышать 12 часов (рекомендуется 8 часов)

Между сменами должен быть перерыв для отдыха не менее двойной продолжительности предшествующей смены

Работа в ночное время (с 22:00 до 6:00) оплачивается в повышенном размере (не менее чем на 20% выше часовой тарифной ставки)

Графики работы обязательно должны быть закреплены в локальных нормативных актах организации

Работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха

Наиболее распространенные форматы сменного режима для уборщиц служебных помещений в 2025 году:

Тип графика Схема Особенности учета и оплаты Правовые нюансы Двухсменный (два через два) 2 рабочих дня / 2 выходных Суммированный учет рабочего времени за месяц Требуется указание в трудовом договоре Трехсменный 8-часовые смены: утро/день/ночь Доплата за ночные смены Необходимо согласие работника на ночные смены Скользящий график Индивидуальный график с плавающими выходными Еженедельный учет часов Требуется детальное документирование Сутки через трое 24 часа работы / 72 часа отдыха Обязательный учет сверхурочных часов Необходимо оформление приказа о режиме работы Гибкий график Фиксированные часы присутствия + плавающие часы Возможен почасовой учет Требуется оформление дополнительного соглашения

Александр Николаев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился директор небольшой клининговой компании, который получил предписание трудовой инспекции с угрозой штрафа в 50 000 рублей. Проблема заключалась в нарушении режима труда и отдыха уборщиц на объекте круглосуточного обслуживания. Анализ документации показал, что график "сутки через двое" был составлен без учета нормы рабочего времени — фактически сотрудницы работали по 24 часа без надлежащих перерывов. Мы срочно разработали новую систему с тремя сменами по 8 часов и внесли соответствующие изменения в трудовые договоры. Кроме того, был проведен расчет недоплаченных сумм за ночные часы и подготовлен приказ о компенсации. Благодаря оперативному исправлению нарушений удалось снизить штраф до 10 000 рублей и, что важнее, избежать потенциальных исков от работников.

При внедрении сменного режима необходимо помнить о правильном документальном оформлении. Для этого требуется:

Внести соответствующий пункт в трудовой договор с работником Издать приказ об утверждении графика сменности Ознакомить работников с графиком под подпись Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка При необходимости заключить дополнительное соглашение к трудовому договору

Корректное оформление сменного режима позволяет не только соблюсти требования законодательства, но и обеспечить прозрачность во взаимоотношениях с сотрудниками, что значительно снижает риск трудовых споров.

Создание графика работы для технического персонала

Разработка эффективного графика работы для уборщиц служебных помещений — это поэтапный процесс, требующий анализа потребностей объекта и возможностей персонала. Грамотно составленный график не только обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений, но и создает комфортные условия труда для технического персонала. ???

Рассмотрим пошаговый алгоритм создания оптимального графика работы для уборщиц служебных помещений:

Анализ объекта и определение потребностей Оцените общую площадь помещений, требующих уборки

Определите тип помещений (офисы, санузлы, производственные зоны)

Выявите зоны с повышенной проходимостью и загрязняемостью

Учтите режим работы основного персонала организации Расчет необходимого количества персонала Используйте нормативы: один сотрудник на 500-800 м? офисных помещений

Учитывайте коэффициент сложности (для медучреждений — 1,4, для общепита — 1,6)

Определите потребность в дежурных уборщицах в течение рабочего дня Выбор оптимального режима работы Пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем

Сменный график (2/2, 3/3)

Гибкий график с плавающими часами

Комбинированный режим (основная уборка + дежурства) Составление детализированного графика Распределите зоны ответственности между сотрудниками

Определите временные рамки для каждого вида работ

Учтите время на плановые и внеплановые работы

Внесите в график технологические перерывы Документальное оформление Подготовьте приказ об утверждении графика

Ознакомьте сотрудников под подпись

Разместите график в доступном для сотрудников месте

При необходимости внесите изменения в трудовые договоры

При составлении графика критически важно учитывать нормы выработки. Согласно актуальным нормативам 2025 года, средняя производительность уборщицы служебных помещений составляет:

Влажная уборка пола — 400-600 м? за час

Сухая уборка пола пылесосом — 300-350 м? за час

Комплексная уборка санузла — 3-5 кабинок за час

Мытье окон — 10-15 м? за час

Удаление пыли с поверхностей — 200-250 м? за час

Для повышения эффективности рекомендуется использовать современные инструменты планирования:

Цифровые платформы для составления и мониторинга графиков (TaskDay, Workweek)

для составления и мониторинга графиков (TaskDay, Workweek) Программы с возможностью автоматической оптимизации нагрузки (OptiWork, ShiftPlanner)

нагрузки (OptiWork, ShiftPlanner) Мобильные приложения для контроля выполнения работ в реальном времени

для контроля выполнения работ в реальном времени Интегрированные системы, позволяющие учитывать как график, так и качество уборки

При внедрении графика необходимо провести пробный период (1-2 недели), в течение которого отслеживать эффективность распределения нагрузки и вносить необходимые корректировки. Регулярная обратная связь от сотрудников и заказчиков позволит своевременно адаптировать график под меняющиеся условия.

Шаблоны графиков при разных режимах труда уборщиц

Подбор оптимального шаблона графика работы уборщиц служебных помещений зависит от множества факторов: режима работы основного предприятия, площади убираемых помещений, интенсивности загрязнения и кадровых возможностей. Практика показывает, что использование готовых, проверенных шаблонов существенно упрощает процесс планирования и повышает эффективность работы технического персонала. ??

Рассмотрим наиболее востребованные в 2025 году шаблоны графиков работы для уборщиц при различных режимах труда:

1. Стандартный пятидневный график (8-часовой рабочий день)

Этот классический вариант идеально подходит для офисных помещений со стандартным режимом работы:

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 6:00-8:00 Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений Основная уборка офисных помещений 8:00-9:00 Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц Уборка входной группы и лестниц 9:00-12:00 Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство Текущая уборка санузлов, дежурство 12:00-13:00 Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв 13:00-15:00 Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда Уборка обеденной зоны после обеда 15:00-17:00 Дополнительная уборка переговорных Уборка кухонных зон Влажная уборка коридоров Уборка кухонных зон Генеральная уборка санузлов

2. Сменный график работы "два через два"

Шаблон для объектов с расширенным режимом работы, где требуется постоянное присутствие уборщиц:

Первая смена (7:00-19:00):

7:00-9:00 — Основная утренняя уборка всех помещений

9:00-12:00 — Текущая уборка, дежурство в зонах высокой проходимости

12:00-13:00 — Обеденный перерыв

13:00-15:00 — Уборка после обеденного времени

15:00-18:00 — Дежурство, обработка заявок на уборку

18:00-19:00 — Подготовка помещений к следующему дню

Вторая смена (19:00-7:00):

19:00-21:00 — Вечерняя уборка рабочих мест

21:00-23:00 — Глубокая уборка санузлов и общих зон

23:00-00:00 — Перерыв

00:00-3:00 — Генеральная уборка труднодоступных мест

3:00-6:00 — Полировка полов, чистка ковровых покрытий

6:00-7:00 — Подготовка к передаче смены

3. График для неполной занятости (4-часовой рабочий день)

Оптимален для небольших офисов или как дополнение к основному персоналу:

Утренняя уборка (6:00-10:00):

Комплексная уборка всех помещений до прихода сотрудников

Особый акцент на входную группу и санузлы

Вынос мусора и замена расходных материалов

Вечерняя уборка (18:00-22:00):

Уборка рабочих мест после ухода сотрудников

Чистка оргтехники и рабочих поверхностей

Мытье полов во всех помещениях

4. Гибкий график с "плавающими" часами

Подходит для объектов с нерегулярной загрузкой или сезонными колебаниями:

Базовые часы (обязательное присутствие): 7:00-10:00 и 17:00-20:00

(обязательное присутствие): 7:00-10:00 и 17:00-20:00 Плавающие часы : 4 часа в интервале 10:00-17:00 по согласованию с руководством

: 4 часа в интервале 10:00-17:00 по согласованию с руководством Еженедельное планирование с возможностью корректировки при изменении потребностей объекта

5. Комбинированный график для торговых центров

Учитывает пиковые нагрузки в выходные дни и праздники:

Будние дни : две смены по 8 часов (7:00-15:00, 15:00-23:00)

: две смены по 8 часов (7:00-15:00, 15:00-23:00) Выходные и праздники : три смены по 8 часов с увеличением количества персонала на 30-50%

: три смены по 8 часов с увеличением количества персонала на 30-50% Ночная бригада (23:00-7:00): глубокая уборка и обработка поверхностей

При адаптации любого шаблона под конкретный объект необходимо учитывать следующие факторы:

Возможность выполнения уборки без создания препятствий для основной деятельности

Доступность помещений в разное время суток

Необходимость дополнительной уборки при проведении мероприятий

Сезонные особенности (дождь, снег, листопад увеличивают загрязнение входных групп)

Техническую оснащенность персонала (наличие специального оборудования может сократить время уборки)

Для повышения гибкости и адаптивности графиков рекомендуется:

Предусмотреть возможность взаимозаменяемости сотрудников Создать резерв персонала для экстренных ситуаций Разработать алгоритмы действий при нестандартных загрязнениях Внедрить систему оперативной связи между техническим персоналом и администрацией

Правильно подобранный и адаптированный шаблон графика обеспечивает не только качественную уборку, но и оптимальное использование трудовых ресурсов, что положительно сказывается на бюджете и микроклимате в коллективе.

Учет особенностей объекта в графике уборщицы помещений

Эффективный график работы уборщицы служебных помещений невозможен без детального учета специфики обслуживаемого объекта. Игнорирование уникальных характеристик помещения приводит к нерациональному распределению ресурсов, снижению качества уборки и повышенной текучести кадров среди технического персонала. ??

При адаптации графика работы под конкретный объект необходимо учитывать следующие ключевые параметры:

Отраслевая специфика предприятия (производство, офис, медучреждение, учебное заведение)

(производство, офис, медучреждение, учебное заведение) Режим функционирования (круглосуточно, в определенные часы, сезонно)

(круглосуточно, в определенные часы, сезонно) Проходимость и интенсивность использования различных зон

различных зон Типы напольных и настенных покрытий , требующих специфического ухода

, требующих специфического ухода Наличие специализированных помещений с особыми требованиями к уборке

Марина Соколова, руководитель службы клининга Мы получили контракт на обслуживание современного IT-кампуса с гибким графиком работы сотрудников — некоторые приходили к 7 утра, другие работали до полуночи. Изначально мы применили стандартный график уборки: основная часть работ утром (6:00-8:00) и вечером (18:00-20:00). Через две недели начались жалобы: утренние сотрудники жаловались на шум пылесосов, вечерние — на грязные кухни после обеда. После анализа активности по этажам и зонам мы разработали "тепловую карту" использования помещений. На ее основе создали плавающий график с разбивкой объекта на микрозоны, каждая из которых убиралась в период минимальной активности. Количество жалоб сократилось на 92%, а производительность уборщиц выросла на 18% благодаря отсутствию простоев и ожиданий освобождения помещений.

Рассмотрим особенности адаптации графиков уборки для различных типов объектов:

Медицинские учреждения Обязательное проведение дезинфекции помещений (не менее 2-3 раз в день)

Разделение на "чистые" и "грязные" зоны с разными протоколами уборки

Повышенные требования к обработке поверхностей

Специальный график для операционных (уборка до и после каждой операции) Образовательные учреждения Основная уборка во время отсутствия учащихся (до начала и после окончания занятий)

Усиленная уборка мест общего пользования во время перемен

Специальный график для столовых (до и после приема пищи)

Генеральная уборка в периоды каникул Производственные помещения Учет технологических циклов и перерывов в производстве

Специальные протоколы для уборки различных типов загрязнений

Повышенное внимание к уборке опасных зон (около оборудования)

График дежурных уборщиц для оперативного устранения разливов и загрязнений Торговые центры и магазины Интенсивная уборка входных групп в зависимости от погодных условий

Основная уборка до открытия и после закрытия

Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня

Специальный график для фуд-кортов и зон общественного питания Бизнес-центры с арендаторами Дифференцированный подход к общим зонам и арендуемым помещениям

Учет графика работы различных компаний-арендаторов

Специальный режим для переговорных комнат и конференц-залов

Координация с охраной для доступа в закрытые помещения

Для эффективного учета особенностей объекта рекомендуется использовать следующие инструменты и методики:

Зонирование объекта с присвоением каждой зоне приоритета и режима уборки

с присвоением каждой зоне приоритета и режима уборки Составление "тепловых карт" активности для определения оптимального времени уборки

для определения оптимального времени уборки Внедрение системы гибкого реагирования на внеплановые загрязнения

на внеплановые загрязнения Разработка специализированных чек-листов для различных типов помещений

для различных типов помещений Использование QR-кодов в помещениях для быстрого доступа к инструкциям по уборке

При составлении графика также важно учитывать сезонные факторы:

Зимний период: увеличение частоты уборки входных групп из-за грязи и реагентов

увеличение частоты уборки входных групп из-за грязи и реагентов Весна: дополнительная обработка от пыльцы и аллергенов

дополнительная обработка от пыльцы и аллергенов Лето: более частое мытье окон и фасадных элементов

более частое мытье окон и фасадных элементов Осень: усиленная уборка опавших листьев и грязи в зоне входов

Отдельного внимания заслуживает организация работы в помещениях со специальными требованиями:

Серверные и технические помещения: особые протоколы уборки без воды, специальный инвентарь

особые протоколы уборки без воды, специальный инвентарь Помещения с повышенной влажностью (бассейны, душевые): противогрибковая обработка

противогрибковая обработка Зоны с дорогостоящей отделкой: использование специализированных средств

использование специализированных средств Помещения с ограниченным доступом: специальный график в сопровождении ответственных лиц

Гибкость и адаптивность графика — залог эффективной организации труда технического персонала. Рекомендуется проводить регулярный анализ эффективности действующих графиков (не реже одного раза в квартал) и вносить необходимые корректировки с учетом изменения условий эксплуатации объекта.