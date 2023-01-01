График работы уборщицы служебных помещений: образцы и шаблоны#Трудовое право #Рабочие дни #Уборка и порядок
Грамотно составленный график работы уборщицы — это не просто формальность, а критически важный инструмент управления, напрямую влияющий на санитарное состояние объекта и операционную эффективность бизнеса. Руководители, ежедневно сталкивающиеся с организацией работы технического персонала, знают: хаотичная уборка приводит к неравномерной нагрузке, недочищенным зонам и жалобам сотрудников. Правильно структурированный, юридически выверенный график — залог чистоты помещений, продуктивности персонала и соблюдения санитарных норм без избыточных трудозатрат. ??
Образцы графиков работы уборщиц служебных помещений
Грамотно составленный график работы уборщицы служебных помещений — фундамент эффективной организации клининговых процессов. В зависимости от типа объекта, его площади и специфики использования, графики могут существенно различаться. Рассмотрим наиболее распространенные варианты, зарекомендовавшие себя в 2025 году.
Классическая пятидневка с фиксированными часами остается самым популярным форматом для офисов с традиционным режимом работы. В этом случае уборщица работает ежедневно по будням, как правило, до начала или после окончания основного рабочего дня.
Ирина Петрова, руководитель административно-хозяйственного отдела
В начале своей карьеры я допустила серьезную ошибку — составила график работы уборщиц без учета пиковых нагрузок в бизнес-центре. Результат не заставил себя ждать: после обеденного перерыва санузлы оставались неубранными, а к вечеру скапливался мусор в переговорных. Офис-менеджеры завалили меня жалобами.
Проанализировав ситуацию, я полностью перестроила график: ввела "плавающее" расписание с усиленным присутствием уборщиц в периоды наибольшей загрязняемости — утро (8:00-10:00), обед (13:00-15:00) и вечер (17:30-19:30). Количество нареканий снизилось на 87%, а удовлетворенность арендаторов выросла с 4.1 до 4.8 баллов по пятибалльной шкале.
При разработке графика необходимо учитывать специфические требования объекта. Для наглядности ниже представлена таблица с примерами графиков в зависимости от типа помещения:
|Тип объекта
|Рекомендуемый график
|Особенности
|Бизнес-центр
|Двухсменный (6:00-14:00, 14:00-22:00)
|Акцент на уборку мест общего пользования в часы пик
|Учебное заведение
|Утренний (6:00-14:00) или вечерний (15:00-23:00)
|Уборка до/после основных занятий, генеральная уборка в выходные
|Медицинское учреждение
|Круглосуточный (посменно)
|Обязательная дезинфекция, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм
|Торговый центр
|Скользящий график (2/2, 3/3)
|Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня, основная уборка до открытия
|Небольшой офис
|Частичная занятость (2-3 часа в день)
|Уборка рано утром или вечером, возможно совмещение нескольких объектов
Для эффективного планирования рекомендуется использовать следующие форматы документов:
- Ежемесячный график-календарь — отображает рабочие дни и выходные в течение месяца
- Еженедельный детализированный план — с указанием конкретных зон уборки по дням недели
- Чек-лист ежедневных задач — помогает контролировать выполнение обязательных операций
- Маршрутный лист — оптимизирует последовательность уборки помещений для крупных объектов
При составлении любого графика критически важно соблюдать нормы продолжительности рабочего времени, установленные Трудовым кодексом РФ — не более 40 часов в неделю при стандартной занятости.
Сменный режим в графике уборщицы: правовые аспекты
Организация сменного режима работы уборщиц служебных помещений требует тщательного соблюдения норм трудового законодательства. Неправильно составленный график может привести не только к неэффективной уборке, но и к серьезным правовым последствиям, включая штрафы от трудовой инспекции. ??
Согласно статье 103 Трудового кодекса РФ, при сменной работе каждая группа работников должна выполнять трудовые функции в течение установленной продолжительности рабочего времени. График сменности утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников и доводится до сведения сотрудников не позднее чем за месяц до введения.
Основные юридические аспекты организации сменного режима работы уборщиц:
- Продолжительность рабочей смены не должна превышать 12 часов (рекомендуется 8 часов)
- Между сменами должен быть перерыв для отдыха не менее двойной продолжительности предшествующей смены
- Работа в ночное время (с 22:00 до 6:00) оплачивается в повышенном размере (не менее чем на 20% выше часовой тарифной ставки)
- Графики работы обязательно должны быть закреплены в локальных нормативных актах организации
- Работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха
Наиболее распространенные форматы сменного режима для уборщиц служебных помещений в 2025 году:
|Тип графика
|Схема
|Особенности учета и оплаты
|Правовые нюансы
|Двухсменный (два через два)
|2 рабочих дня / 2 выходных
|Суммированный учет рабочего времени за месяц
|Требуется указание в трудовом договоре
|Трехсменный
|8-часовые смены: утро/день/ночь
|Доплата за ночные смены
|Необходимо согласие работника на ночные смены
|Скользящий график
|Индивидуальный график с плавающими выходными
|Еженедельный учет часов
|Требуется детальное документирование
|Сутки через трое
|24 часа работы / 72 часа отдыха
|Обязательный учет сверхурочных часов
|Необходимо оформление приказа о режиме работы
|Гибкий график
|Фиксированные часы присутствия + плавающие часы
|Возможен почасовой учет
|Требуется оформление дополнительного соглашения
Александр Николаев, юрист по трудовому праву
Ко мне обратился директор небольшой клининговой компании, который получил предписание трудовой инспекции с угрозой штрафа в 50 000 рублей. Проблема заключалась в нарушении режима труда и отдыха уборщиц на объекте круглосуточного обслуживания.
Анализ документации показал, что график "сутки через двое" был составлен без учета нормы рабочего времени — фактически сотрудницы работали по 24 часа без надлежащих перерывов. Мы срочно разработали новую систему с тремя сменами по 8 часов и внесли соответствующие изменения в трудовые договоры. Кроме того, был проведен расчет недоплаченных сумм за ночные часы и подготовлен приказ о компенсации.
Благодаря оперативному исправлению нарушений удалось снизить штраф до 10 000 рублей и, что важнее, избежать потенциальных исков от работников.
При внедрении сменного режима необходимо помнить о правильном документальном оформлении. Для этого требуется:
- Внести соответствующий пункт в трудовой договор с работником
- Издать приказ об утверждении графика сменности
- Ознакомить работников с графиком под подпись
- Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка
- При необходимости заключить дополнительное соглашение к трудовому договору
Корректное оформление сменного режима позволяет не только соблюсти требования законодательства, но и обеспечить прозрачность во взаимоотношениях с сотрудниками, что значительно снижает риск трудовых споров.
Создание графика работы для технического персонала
Разработка эффективного графика работы для уборщиц служебных помещений — это поэтапный процесс, требующий анализа потребностей объекта и возможностей персонала. Грамотно составленный график не только обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений, но и создает комфортные условия труда для технического персонала. ???
Рассмотрим пошаговый алгоритм создания оптимального графика работы для уборщиц служебных помещений:
Анализ объекта и определение потребностей
- Оцените общую площадь помещений, требующих уборки
- Определите тип помещений (офисы, санузлы, производственные зоны)
- Выявите зоны с повышенной проходимостью и загрязняемостью
- Учтите режим работы основного персонала организации
Расчет необходимого количества персонала
- Используйте нормативы: один сотрудник на 500-800 м? офисных помещений
- Учитывайте коэффициент сложности (для медучреждений — 1,4, для общепита — 1,6)
- Определите потребность в дежурных уборщицах в течение рабочего дня
Выбор оптимального режима работы
- Пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем
- Сменный график (2/2, 3/3)
- Гибкий график с плавающими часами
- Комбинированный режим (основная уборка + дежурства)
Составление детализированного графика
- Распределите зоны ответственности между сотрудниками
- Определите временные рамки для каждого вида работ
- Учтите время на плановые и внеплановые работы
- Внесите в график технологические перерывы
Документальное оформление
- Подготовьте приказ об утверждении графика
- Ознакомьте сотрудников под подпись
- Разместите график в доступном для сотрудников месте
- При необходимости внесите изменения в трудовые договоры
При составлении графика критически важно учитывать нормы выработки. Согласно актуальным нормативам 2025 года, средняя производительность уборщицы служебных помещений составляет:
- Влажная уборка пола — 400-600 м? за час
- Сухая уборка пола пылесосом — 300-350 м? за час
- Комплексная уборка санузла — 3-5 кабинок за час
- Мытье окон — 10-15 м? за час
- Удаление пыли с поверхностей — 200-250 м? за час
Для повышения эффективности рекомендуется использовать современные инструменты планирования:
- Цифровые платформы для составления и мониторинга графиков (TaskDay, Workweek)
- Программы с возможностью автоматической оптимизации нагрузки (OptiWork, ShiftPlanner)
- Мобильные приложения для контроля выполнения работ в реальном времени
- Интегрированные системы, позволяющие учитывать как график, так и качество уборки
При внедрении графика необходимо провести пробный период (1-2 недели), в течение которого отслеживать эффективность распределения нагрузки и вносить необходимые корректировки. Регулярная обратная связь от сотрудников и заказчиков позволит своевременно адаптировать график под меняющиеся условия.
Шаблоны графиков при разных режимах труда уборщиц
Подбор оптимального шаблона графика работы уборщиц служебных помещений зависит от множества факторов: режима работы основного предприятия, площади убираемых помещений, интенсивности загрязнения и кадровых возможностей. Практика показывает, что использование готовых, проверенных шаблонов существенно упрощает процесс планирования и повышает эффективность работы технического персонала. ??
Рассмотрим наиболее востребованные в 2025 году шаблоны графиков работы для уборщиц при различных режимах труда:
1. Стандартный пятидневный график (8-часовой рабочий день)
Этот классический вариант идеально подходит для офисных помещений со стандартным режимом работы:
|Время
|Понедельник
|Вторник
|Среда
|Четверг
|Пятница
|6:00-8:00
|Основная уборка офисных помещений
|Основная уборка офисных помещений
|Основная уборка офисных помещений
|Основная уборка офисных помещений
|Основная уборка офисных помещений
|8:00-9:00
|Уборка входной группы и лестниц
|Уборка входной группы и лестниц
|Уборка входной группы и лестниц
|Уборка входной группы и лестниц
|Уборка входной группы и лестниц
|9:00-12:00
|Текущая уборка санузлов, дежурство
|Текущая уборка санузлов, дежурство
|Текущая уборка санузлов, дежурство
|Текущая уборка санузлов, дежурство
|Текущая уборка санузлов, дежурство
|12:00-13:00
|Обеденный перерыв
|Обеденный перерыв
|Обеденный перерыв
|Обеденный перерыв
|Обеденный перерыв
|13:00-15:00
|Уборка обеденной зоны после обеда
|Уборка обеденной зоны после обеда
|Уборка обеденной зоны после обеда
|Уборка обеденной зоны после обеда
|Уборка обеденной зоны после обеда
|15:00-17:00
|Дополнительная уборка переговорных
|Уборка кухонных зон
|Влажная уборка коридоров
|Уборка кухонных зон
|Генеральная уборка санузлов
2. Сменный график работы "два через два"
Шаблон для объектов с расширенным режимом работы, где требуется постоянное присутствие уборщиц:
- Первая смена (7:00-19:00):
- 7:00-9:00 — Основная утренняя уборка всех помещений
- 9:00-12:00 — Текущая уборка, дежурство в зонах высокой проходимости
- 12:00-13:00 — Обеденный перерыв
- 13:00-15:00 — Уборка после обеденного времени
- 15:00-18:00 — Дежурство, обработка заявок на уборку
18:00-19:00 — Подготовка помещений к следующему дню
- Вторая смена (19:00-7:00):
- 19:00-21:00 — Вечерняя уборка рабочих мест
- 21:00-23:00 — Глубокая уборка санузлов и общих зон
- 23:00-00:00 — Перерыв
- 00:00-3:00 — Генеральная уборка труднодоступных мест
- 3:00-6:00 — Полировка полов, чистка ковровых покрытий
- 6:00-7:00 — Подготовка к передаче смены
3. График для неполной занятости (4-часовой рабочий день)
Оптимален для небольших офисов или как дополнение к основному персоналу:
- Утренняя уборка (6:00-10:00):
- Комплексная уборка всех помещений до прихода сотрудников
- Особый акцент на входную группу и санузлы
Вынос мусора и замена расходных материалов
- Вечерняя уборка (18:00-22:00):
- Уборка рабочих мест после ухода сотрудников
- Чистка оргтехники и рабочих поверхностей
- Мытье полов во всех помещениях
4. Гибкий график с "плавающими" часами
Подходит для объектов с нерегулярной загрузкой или сезонными колебаниями:
- Базовые часы (обязательное присутствие): 7:00-10:00 и 17:00-20:00
- Плавающие часы: 4 часа в интервале 10:00-17:00 по согласованию с руководством
- Еженедельное планирование с возможностью корректировки при изменении потребностей объекта
5. Комбинированный график для торговых центров
Учитывает пиковые нагрузки в выходные дни и праздники:
- Будние дни: две смены по 8 часов (7:00-15:00, 15:00-23:00)
- Выходные и праздники: три смены по 8 часов с увеличением количества персонала на 30-50%
- Ночная бригада (23:00-7:00): глубокая уборка и обработка поверхностей
При адаптации любого шаблона под конкретный объект необходимо учитывать следующие факторы:
- Возможность выполнения уборки без создания препятствий для основной деятельности
- Доступность помещений в разное время суток
- Необходимость дополнительной уборки при проведении мероприятий
- Сезонные особенности (дождь, снег, листопад увеличивают загрязнение входных групп)
- Техническую оснащенность персонала (наличие специального оборудования может сократить время уборки)
Для повышения гибкости и адаптивности графиков рекомендуется:
- Предусмотреть возможность взаимозаменяемости сотрудников
- Создать резерв персонала для экстренных ситуаций
- Разработать алгоритмы действий при нестандартных загрязнениях
- Внедрить систему оперативной связи между техническим персоналом и администрацией
Правильно подобранный и адаптированный шаблон графика обеспечивает не только качественную уборку, но и оптимальное использование трудовых ресурсов, что положительно сказывается на бюджете и микроклимате в коллективе.
Учет особенностей объекта в графике уборщицы помещений
Эффективный график работы уборщицы служебных помещений невозможен без детального учета специфики обслуживаемого объекта. Игнорирование уникальных характеристик помещения приводит к нерациональному распределению ресурсов, снижению качества уборки и повышенной текучести кадров среди технического персонала. ??
При адаптации графика работы под конкретный объект необходимо учитывать следующие ключевые параметры:
- Отраслевая специфика предприятия (производство, офис, медучреждение, учебное заведение)
- Режим функционирования (круглосуточно, в определенные часы, сезонно)
- Проходимость и интенсивность использования различных зон
- Типы напольных и настенных покрытий, требующих специфического ухода
- Наличие специализированных помещений с особыми требованиями к уборке
Марина Соколова, руководитель службы клининга
Мы получили контракт на обслуживание современного IT-кампуса с гибким графиком работы сотрудников — некоторые приходили к 7 утра, другие работали до полуночи. Изначально мы применили стандартный график уборки: основная часть работ утром (6:00-8:00) и вечером (18:00-20:00).
Через две недели начались жалобы: утренние сотрудники жаловались на шум пылесосов, вечерние — на грязные кухни после обеда. После анализа активности по этажам и зонам мы разработали "тепловую карту" использования помещений. На ее основе создали плавающий график с разбивкой объекта на микрозоны, каждая из которых убиралась в период минимальной активности.
Количество жалоб сократилось на 92%, а производительность уборщиц выросла на 18% благодаря отсутствию простоев и ожиданий освобождения помещений.
Рассмотрим особенности адаптации графиков уборки для различных типов объектов:
Медицинские учреждения
- Обязательное проведение дезинфекции помещений (не менее 2-3 раз в день)
- Разделение на "чистые" и "грязные" зоны с разными протоколами уборки
- Повышенные требования к обработке поверхностей
- Специальный график для операционных (уборка до и после каждой операции)
Образовательные учреждения
- Основная уборка во время отсутствия учащихся (до начала и после окончания занятий)
- Усиленная уборка мест общего пользования во время перемен
- Специальный график для столовых (до и после приема пищи)
- Генеральная уборка в периоды каникул
Производственные помещения
- Учет технологических циклов и перерывов в производстве
- Специальные протоколы для уборки различных типов загрязнений
- Повышенное внимание к уборке опасных зон (около оборудования)
- График дежурных уборщиц для оперативного устранения разливов и загрязнений
Торговые центры и магазины
- Интенсивная уборка входных групп в зависимости от погодных условий
- Основная уборка до открытия и после закрытия
- Дежурные уборщицы в течение всего рабочего дня
- Специальный график для фуд-кортов и зон общественного питания
Бизнес-центры с арендаторами
- Дифференцированный подход к общим зонам и арендуемым помещениям
- Учет графика работы различных компаний-арендаторов
- Специальный режим для переговорных комнат и конференц-залов
- Координация с охраной для доступа в закрытые помещения
Для эффективного учета особенностей объекта рекомендуется использовать следующие инструменты и методики:
- Зонирование объекта с присвоением каждой зоне приоритета и режима уборки
- Составление "тепловых карт" активности для определения оптимального времени уборки
- Внедрение системы гибкого реагирования на внеплановые загрязнения
- Разработка специализированных чек-листов для различных типов помещений
- Использование QR-кодов в помещениях для быстрого доступа к инструкциям по уборке
При составлении графика также важно учитывать сезонные факторы:
- Зимний период: увеличение частоты уборки входных групп из-за грязи и реагентов
- Весна: дополнительная обработка от пыльцы и аллергенов
- Лето: более частое мытье окон и фасадных элементов
- Осень: усиленная уборка опавших листьев и грязи в зоне входов
Отдельного внимания заслуживает организация работы в помещениях со специальными требованиями:
- Серверные и технические помещения: особые протоколы уборки без воды, специальный инвентарь
- Помещения с повышенной влажностью (бассейны, душевые): противогрибковая обработка
- Зоны с дорогостоящей отделкой: использование специализированных средств
- Помещения с ограниченным доступом: специальный график в сопровождении ответственных лиц
Гибкость и адаптивность графика — залог эффективной организации труда технического персонала. Рекомендуется проводить регулярный анализ эффективности действующих графиков (не реже одного раза в квартал) и вносить необходимые корректировки с учетом изменения условий эксплуатации объекта.
Эффективный график работы уборщицы служебных помещений — это не просто бюрократический документ, а стратегический инструмент управления. Правильно разработанные шаблоны, адаптированные под специфику вашего объекта, с учетом правовых аспектов и режимов труда, позволяют достичь баланса между качеством уборки и оптимизацией затрат. Помните, что регулярный мониторинг и своевременная корректировка графиков — необходимое условие для поддержания высоких стандартов чистоты и комфортной рабочей среды.
София Погодина
редактор про дом