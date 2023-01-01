Где можно получить выписку из трудовой книжки: 5 способов оформления

Для кого эта статья:
- Для работников, нуждающихся в выписке из трудовой книжки для различных целей (кредит, пенсия, трудоустройство)
- Для специалистов HR и кадровых работников, занимающихся оформлением документов
Для людей, желающих узнать о процедурах и изменениях в законодательстве, касающихся трудовых документов
Выписка из трудовой книжки – документ, имеющий решающее значение при трудоустройстве, оформлении пенсии или получении кредита. Необходимость предоставить копию трудовой истории возникает внезапно, заставая врасплох даже самых организованных людей. При этом многие теряются в догадках – куда обращаться, какие документы готовить, сколько времени занимает процедура. Разберемся детально в вопросе получения выписки из трудовой книжки и рассмотрим пять надежных способов её оформления с учетом последних изменений в законодательстве на 2025 год. ??
Где можно получить выписку из трудовой книжки: 5 способов
Выписка из трудовой книжки – это документ, содержащий информацию о трудовой деятельности работника, включая даты приема на работу и увольнения, занимаемые должности, причины прекращения трудовых отношений. Она может понадобиться для подтверждения стажа, при оформлении кредита, визы или пенсии. Рассмотрим пять официальных способов получения данного документа. ??
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Срок получения
|У действующего работодателя
|Быстро, бесплатно, не требует дополнительных документов
|Доступно только трудоустроенным лицам
|1-3 рабочих дня
|Через МФЦ
|Доступно всем гражданам, удобные часы работы
|Необходимость личного присутствия
|5-7 рабочих дней
|Портал Госуслуги
|Дистанционно, круглосуточно, без очередей
|Требуется подтвержденная учетная запись
|Мгновенно (электронная форма)
|Архивы
|Возможность восстановить утраченные сведения
|Длительный процесс, не всегда полные данные
|до 30 рабочих дней
|ПФР
|Официальные данные о стаже с 2002 года
|Информация только за период уплаты страховых взносов
|10 рабочих дней
Выбор способа получения выписки зависит от конкретной ситуации: текущего трудового статуса, срочности получения документа, периода, за который нужны сведения, и цели использования выписки. Рассмотрим каждый вариант подробнее. ??
У действующего работодателя: оформление на месте работы
Самый простой и быстрый способ получить выписку из трудовой книжки – обратиться к текущему работодателю. Согласно статье 62 Трудового кодекса РФ, по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней выдать копии документов, связанных с трудовой деятельностью.
Елена Петрова, HR-директор Недавно к нам обратился сотрудник, которому срочно требовалась выписка из трудовой книжки для ипотеки. Он был уверен, что процедура займет минимум неделю. Утром подал заявление в отдел кадров, а уже после обеда получил заверенную копию. Банк без проблем принял документ, и сделка состоялась в срок. Важно помнить, что грамотно оформленная выписка должна содержать не только копию всех заполненных страниц, но и отметку "Работает по настоящее время" с актуальной датой и печатью организации.
Для получения выписки у работодателя необходимо:
- Составить письменное заявление на имя руководителя организации с указанием причины запроса
- Передать заявление в отдел кадров или непосредственному руководителю
- Получить готовый документ в установленный срок
Выписка должна быть заверена надлежащим образом: подписью ответственного лица (как правило, сотрудника отдела кадров или руководителя), печатью организации (при наличии) и содержать отметку "Копия верна". Если трудовая книжка ведется в электронном формате, работодатель предоставляет сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. ??
Обращение в МФЦ: процедура и необходимые документы
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) стали доступной альтернативой для получения выписки из трудовой книжки, особенно для тех, кто временно не трудоустроен или имеет сложности с обращением к бывшему работодателю.
Для получения выписки через МФЦ потребуются следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- Оригинал трудовой книжки (если она на руках)
- Заявление установленного образца (заполняется на месте)
- СНИЛС (для проверки данных в системе ПФР)
- Доверенность (если документы подает представитель)
Процедура получения выписки в МФЦ происходит в несколько этапов:
- Запись на прием через сайт МФЦ, по телефону или лично (в некоторых центрах действует система электронной очереди)
- Подача документов и заявления сотруднику МФЦ
- Получение расписки с указанием даты готовности документа
- Получение готовой выписки в назначенный день
Срок изготовления выписки в МФЦ составляет от 5 до 7 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Важно отметить, что если трудовая книжка находится у работодателя, МФЦ может предоставить только сведения о трудовой деятельности, имеющиеся в информационных системах ПФР (с 2002 года). ??
Получение выписки через портал Госуслуги
Цифровизация государственных услуг позволила существенно упростить процесс получения многих документов, в том числе выписки из трудовой книжки. Портал Госуслуги предоставляет возможность получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, что особенно актуально в 2025 году.
Михаил Соколов, специалист по трудовому праву Один из моих клиентов, находясь в командировке за границей, неожиданно получил запрос от потенциального работодателя предоставить подтверждение трудового стажа в течение 24 часов. Традиционные способы получения выписки в его ситуации не подходили. Я порекомендовал воспользоваться порталом Госуслуги. Имея подтвержденную учетную запись, он смог за 5 минут сформировать и скачать электронную выписку СТД-ПФР с квалифицированной электронной подписью ПФР. Документ был принят иностранным работодателем без дополнительных вопросов, а клиент получил желаемую позицию.
Алгоритм получения выписки через Госуслуги:
- Войти в личный кабинет на портале gosuslugi.ru (требуется подтвержденная учетная запись)
- Перейти в раздел "Услуги" ? "Работа и занятость" ? "Выписка из трудовой книжки" или воспользоваться поиском по сайту
- Выбрать услугу "Сведения о трудовой деятельности"
- Заполнить электронную форму запроса
- Получить документ в электронном виде (форма СТД-ПФР)
Выписка формируется мгновенно и содержит данные о трудовой деятельности с 2002 года – периода, когда начались отчисления в Пенсионный фонд в электронном виде. Документ заверяется электронной подписью ПФР и имеет юридическую силу. Его можно распечатать или отправить по электронной почте. ??
Архивы и ПФР: как запросить трудовую информацию
В ситуациях, когда организация-работодатель ликвидирована, а трудовая книжка утеряна, на помощь приходят архивные учреждения и Пенсионный фонд России. Эти инстанции хранят информацию о трудовой деятельности граждан и могут предоставить официальные выписки.
|Характеристика
|Государственный/муниципальный архив
|Пенсионный фонд России
|Какие данные хранят
|Документация ликвидированных предприятий (приказы, личные дела, ведомости)
|Информация о страховых взносах и стаже с 2002 года
|Форма запроса
|Письменное заявление, электронное обращение
|Личное обращение, через МФЦ, Госуслуги
|Необходимые документы
|Паспорт, документы, подтверждающие родство (при запросе о родственниках)
|Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (при наличии)
|Сроки исполнения
|до 30 календарных дней
|до 10 рабочих дней
|Результат
|Архивная справка, архивная выписка, архивная копия
|Выписка по форме СТД-ПФР
Для получения сведений из архива необходимо:
- Определить, в какой архив переданы документы ликвидированной организации (информацию можно получить в администрации района или города)
- Составить запрос с указанием максимально точных данных: наименование предприятия, период работы, должность
- Подать запрос лично, по почте или через официальный сайт архива
- Получить архивную справку в установленный срок
Для получения выписки из ПФР:
- Обратиться в территориальное отделение ПФР по месту жительства
- Предоставить необходимые документы
- Заполнить заявление на получение сведений о трудовой деятельности
- Получить выписку по форме СТД-ПФР
Важно: архивы хранят документы в течение определенного срока (для документов по личному составу – 75 лет), поэтому иногда информация о давних периодах трудовой деятельности может быть недоступна. В таких случаях ПФР может помочь с подтверждением стажа на основании свидетельских показаний. ???
Сроки и юридическая сила выписки из трудовой книжки
Юридическая значимость выписки из трудовой книжки и сроки её действия – вопросы, часто вызывающие затруднения. Важно понимать, что требования к "свежести" документа устанавливаются организацией, запрашивающей выписку, а не законодательством.
Сроки действия выписки из трудовой книжки для различных целей:
- Для банков при оформлении кредита – обычно 30 календарных дней
- Для визовых центров – от 1 до 3 месяцев (зависит от требований конкретной страны)
- Для службы занятости – 7-10 дней с момента выдачи
- Для социальных служб – до 30 дней
- Для Пенсионного фонда – не ограничен, важна актуальность информации на момент обращения
Юридическая сила выписки обеспечивается правильным оформлением: документ должен содержать все необходимые реквизиты, подписи и печати. В случае электронных выписок – квалифицированную электронную подпись уполномоченного органа.
С января 2021 года в России началась обязательная цифровизация трудовых книжек. Сотрудники, впервые поступающие на работу, получают только электронные трудовые книжки. Остальные работники могли выбрать между сохранением бумажной версии и переходом на электронную. Это важно учитывать при запросе выписки.
Правильно оформленная выписка из трудовой книжки должна включать:
- Полное наименование организации, выдавшей выписку
- ФИО работника полностью
- Даты приема на работу и увольнения
- Занимаемые должности и подразделения
- Причины увольнения с указанием статей ТК РФ
- Дату выдачи выписки
- Подпись ответственного лица
- Печать организации (при наличии)
Для повышения достоверности некоторые организации требуют, чтобы выписка была прошита и пронумерована, особенно если документ содержит несколько листов. ??
Выписка из трудовой книжки – документ, который может сыграть решающую роль в критически важных жизненных ситуациях: от получения ипотеки до выхода на пенсию. Пять рассмотренных способов получения этого документа охватывают практически все возможные ситуации, в которых может оказаться работник. Выбирайте наиболее подходящий вариант, учитывая срочность, доступность и цель использования выписки. Заблаговременная осведомленность о процедурах и требованиях к оформлению документа сэкономит ваше время и нервы в момент, когда выписка понадобится срочно.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву