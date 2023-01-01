Финансовая модель банка в Excel: создание и прогнозирование

Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты банковского сектора

Студенты и начинающие профессионалы в области финансовой аналитики

Руководители и менеджеры, занимающиеся принятие решений в банках и финансовых учреждениях Финансовая модель банка в Excel — это не просто таблица с цифрами, а мощный инструмент для прогнозирования будущих показателей финансового учреждения. Создание такой модели требует понимания банковских процессов, умения структурировать данные и применять релевантные формулы. Независимо от того, разрабатываете ли вы модель для инвесторов, регуляторов или внутреннего анализа, качественная Excel-модель способна трансформировать сырые данные в стратегические инсайты, способствующие принятию обоснованных решений. 📊💼

Структура финансовой модели банка в Excel: основные блоки

Эффективная финансовая модель банка состоит из взаимосвязанных блоков, каждый из которых отвечает за определенный аспект банковской деятельности. Правильно структурированная модель позволяет не только анализировать текущие показатели, но и прогнозировать результаты при различных сценариях развития событий.

Основные блоки финансовой модели банка включают:

Лист допущений и входных данных — содержит ключевые макроэкономические параметры (инфляция, ключевая ставка), а также внутренние показатели банка, используемые для прогнозирования.

— моделирует кредитный портфель, инвестиции, межбанковские операции и прочие активы. Блок пассивов — включает структуру привлеченных средств: депозиты, выпущенные облигации, межбанковские займы.

— расчет процентных доходов по различным видам активов и комиссионных поступлений. Блок расходов — процентные расходы по обязательствам, операционные расходы, резервы на потери.

— генерация прогнозного баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Регуляторные показатели — расчет нормативов достаточности капитала, ликвидности и других требуемых регулятором индикаторов.

— ключевые показатели эффективности, включая ROE, ROA, CIR, чистую процентную маржу. Сценарный анализ — инструменты для стресс-тестирования и анализа чувствительности.

Блок модели Содержание Связь с другими блоками Допущения Макроэкономические показатели, ставки, темпы роста Влияет на все остальные блоки Активы Кредиты, ценные бумаги, денежные средства Влияет на доходы и баланс Пассивы Депозиты, межбанковские кредиты, собственный капитал Влияет на расходы и баланс Финансовые отчеты Баланс, P&L, ОДДС Агрегирует данные из всех блоков Анализ KPI, финансовые коэффициенты Использует данные из финансовых отчетов

Каждый лист модели должен содержать четкие ссылки на источники данных, понятную цветовую кодировку ячеек (входные данные, формулы, результаты) и подробные комментарии к ключевым расчетам для облегчения аудита и модификации модели.

Александр Петров, ведущий финансовый аналитик

Когда мне поручили разработать финансовую модель для оценки потенциального приобретения регионального банка, я столкнулся с непростой задачей структурирования огромного массива данных. Первым шагом стало создание детального листа допущений, где каждый параметр был обоснован и снабжен ссылками на источники.

Ключевым элементом модели стал динамический кредитный портфель с возможностью сегментации по срокам, процентным ставкам и уровням риска. Для каждого сегмента я создал отдельные матрицы миграции кредитов по категориям качества, что позволило точнее прогнозировать резервы.

Наиболее сложной частью оказалось моделирование влияния сезонности на ликвидность и обеспечение соответствия нормативам ЦБ в каждом прогнозном периоде. Решением стало создание дополнительного модуля управления ликвидностью с алгоритмом оптимизации структуры активов и пассивов.

Когда модель была представлена инвестиционному комитету, детальная структура и прозрачность расчетов обеспечили высокую степень доверия к результатам. Сделка состоялась, а фактические показатели в первый год после приобретения отклонились от прогнозных менее чем на 5%.

Ключевые формулы для расчета банковских показателей

Точность финансовой модели банка зависит от корректности используемых формул. Рассмотрим основные расчеты, которые необходимо включить в Excel-модель. 📝

Процентный доход по кредитам : =СУММ(Объем_кредитов_категории * Эффективная_ставка * (Дни_периода/365)) — расчет выполняется для каждой категории кредитов с учетом фактического количества дней в периоде.

: — аналогичный расчет для обязательств банка. Чистый процентный доход (NII) : =Процентные_доходы – Процентные_расходы

: Стоимость риска (CoR) : =(Расходы_на_резервы / Средний_кредитный_портфель) * 100%

: Рентабельность капитала (ROE) : =(Чистая_прибыль / Средний_собственный_капитал) * 100%

: Норматив достаточности капитала (Н1.0): =(Собственные_средства / Активы_взвешенные_по_риску) * 100%

Для моделирования кредитного портфеля особенно важны формулы амортизации кредитов и расчета резервов:

Амортизация кредитного портфеля:

=ЕСЛИ(метод_погашения="аннуитетный"; ПЛТ(ставка/12; срок_кредита_месяцы; -сумма_кредита); сумма_кредита/срок_кредита_месяцы)

Расчет резервов на возможные потери по ссудам:

=СУММ(Объем_кредитов_категории_качества * Норматив_резервирования_для_категории)

Для прогнозирования изменений в портфеле используйте формулы с учетом ожидаемых выдач и погашений:

Прогноз кредитного портфеля:

=Портфель_предыдущий_период + Новые_выдачи – Плановые_погашения – Досрочные_погашения

Показатель Формула в Excel Типичные значения для российских банков Чистая процентная маржа (NIM) =B5/(СРЗНАЧ(C10:C21))*100% 3-5% Стоимость риска (CoR) =E15/СРЗНАЧ(D10:D21)*100% 1-3% Cost-Income Ratio (CIR) =F10/(B5+B6)*100% 45-60% ROE =H25/СРЗНАЧ(K10:K21)*100% 10-15% ROA =H25/СРЗНАЧ(J10:J21)*100% 1-2%

При создании формул в финансовой модели банка придерживайтесь следующих принципов:

Используйте именованные диапазоны для повышения читаемости и надежности формул.

Применяйте вложенные функции ЕСЛИ для учета различных сценариев и ограничений.

Создавайте проверки на ошибки и несоответствия (например, баланс должен сходиться).

Разбивайте сложные расчеты на промежуточные этапы для облегчения отладки.

Документируйте допущения и логику формул с помощью комментариев к ячейкам.

Моделирование баланса и отчета о прибылях банка

Моделирование финансовых отчетов банка — это комплексный процесс, требующий последовательного построения взаимосвязанных элементов. Отчет о прибылях и убытках и баланс должны быть полностью интегрированы, а изменения в одном отчете должны автоматически отражаться в другом. 🏦

Для моделирования отчета о прибылях и убытках (P&L) банка необходимо последовательно прогнозировать:

Процентные доходы — по каждой категории активов (кредиты физическим лицам, корпоративные кредиты, межбанковские кредиты, ценные бумаги). Процентные расходы — по каждому типу обязательств (депозиты физических и юридических лиц, выпущенные облигации, межбанковские займы). Чистый процентный доход — разница между процентными доходами и расходами. Создание резервов — моделируется на основе исторических данных о качестве кредитного портфеля и макроэкономических прогнозов. Комиссионные доходы и расходы — прогнозируются отдельно по видам услуг и продуктов банка. Операционные расходы — включают расходы на персонал, аренду, маркетинг, IT и др. Прибыль до налогообложения — сумма всех доходов за вычетом всех расходов. Налог на прибыль — рассчитывается с учетом налоговых ставок и особенностей банковского учета. Чистая прибыль — прибыль после налогообложения.

При моделировании баланса банка следует учитывать специфику банковских активов и пассивов:

Активы банка:

Денежные средства и эквиваленты — прогнозируются с учетом требований к ликвидности.

Средства в других банках — моделируются с учетом политики управления ликвидностью.

Кредитный портфель (розничный, корпоративный) — прогнозируется с учетом планов выдач, погашений и доли проблемных кредитов.

Ценные бумаги — учитываются по категориям (торговые, удерживаемые до погашения, имеющиеся в наличии для продажи).

Основные средства и нематериальные активы — моделируются с учетом амортизации и плановых инвестиций.

Прочие активы — обычно прогнозируются как процент от общих активов.

Пассивы и собственный капитал:

Средства клиентов (депозиты) — прогнозируются по категориям клиентов и срочности.

Выпущенные долговые ценные бумаги — учитываются с графиками погашения и новых выпусков.

Средства других банков — моделируются в зависимости от потребностей в ликвидности.

Субординированные займы — учитываются сроки погашения существующих займов.

Собственный капитал — изменяется за счет чистой прибыли, дивидендов и возможных дополнительных эмиссий.

Прочие обязательства — часто прогнозируются как процент от общих обязательств.

Мария Сергеева, финансовый директор

Работая с региональным банком, нам предстояло создать финансовую модель для презентации инвесторам перед планируемым IPO. Модель должна была не только отражать текущее состояние, но и демонстрировать потенциал роста банка в следующие пять лет.

Самой сложной задачей стало моделирование баланса с учетом активного расширения филиальной сети и запуска цифрового банкинга. Мы разработали многоуровневую модель, где каждый новый филиал представлял собой отдельный блок с индивидуальными параметрами выхода на операционную эффективность.

Для прогнозирования качества кредитного портфеля в условиях экспансии применили подход когортного анализа: каждая новая когорта заемщиков моделировалась отдельно с постепенным приближением показателей к средним по банку. Это позволило учесть естественное ухудшение качества портфеля при быстром росте и необходимые дополнительные резервы.

Особое внимание уделили моделированию ликвидности. Создали специальный модуль, рассчитывающий нормативы ликвидности на ежемесячной основе и автоматически корректирующий структуру активов для соблюдения требований регулятора.

Финальная модель оказалась настолько детальной и точной, что при проверке аудиторами Big4 была принята с минимальными корректировками. Инвесторы высоко оценили прозрачность наших расчетов, а фактические показатели первого года после IPO отклонились от модельных менее чем на 7%.

Анализ чувствительности и стресс-тестирование в модели

Анализ чувствительности и стресс-тестирование позволяют оценить устойчивость банка к негативным сценариям и определить ключевые риск-факторы. Качественная финансовая модель должна включать инструменты для проведения таких анализов. 🔍

Основные подходы к анализу чувствительности в банковской модели:

Одномерный анализ — изменение одного параметра (например, процентной ставки) и оценка влияния на ключевые показатели (NIM, ROE, достаточность капитала).

— одновременное изменение нескольких параметров для моделирования комплексных сценариев. Анализ предельных значений — определение критических значений параметров, при которых банк нарушает нормативы или становится убыточным.

Технически в Excel анализ чувствительности можно реализовать несколькими способами:

Таблицы данных (Data Tables) — позволяют быстро рассчитать значения целевой функции при различных значениях одного или двух входных параметров. Сценарии (Scenario Manager) — дают возможность сохранять и сравнивать различные наборы входных параметров. Диспетчер сценариев — для более сложных моделей можно создать отдельный лист с элементами управления (выпадающие списки, переключатели), позволяющие пользователю выбирать различные сценарии. Надстройка "Поиск решения" (Solver) — помогает определить оптимальные значения параметров для достижения целевых показателей.

Ключевые параметры для анализа чувствительности в банковской модели:

Процентные ставки — изменение ставок по активам и пассивам, спред, динамика ключевой ставки ЦБ.

— доля просроченных кредитов, уровень дефолтов, необходимый уровень резервирования. Структура фондирования — соотношение дорогих и дешевых пассивов, срочная структура депозитов.

— темп роста кредитного портфеля, привлечения депозитов. Операционная эффективность — изменение затрат на персонал, IT, маркетинг.

Пример стресс-сценариев для банковской модели:

Параметр Базовый сценарий Умеренный стресс Тяжелый стресс Рост кредитного портфеля 15% 5% -10% Процентная маржа (NIM) 4.5% 3.8% 2.9% Стоимость риска (CoR) 1.5% 3.2% 6.5% Cost-Income Ratio 50% 55% 65% Отток депозитов 0% 10% 25%

Для эффективного стресс-тестирования в Excel-модели рекомендуется:

Создать отдельный лист для ввода параметров различных сценариев. Использовать функцию СМЕЩ() для динамического выбора набора параметров в зависимости от выбранного сценария. Разработать dashboard с ключевыми показателями эффективности, нормативами и графиками, иллюстрирующими результаты различных сценариев. Включить проверки нарушения регуляторных требований (например, подсветка красным ячеек, в которых нормативы опускаются ниже минимально допустимых значений). Добавить расчет запаса прочности — насколько могут ухудшиться ключевые параметры, прежде чем банк нарушит нормативы или станет убыточным.

Практические рекомендации по созданию банковской модели

Создание эффективной финансовой модели банка требует не только технических навыков работы в Excel, но и понимания банковских процессов, регуляторных требований и принципов финансового моделирования. Ниже представлены практические рекомендации, которые помогут создать полезную и надежную модель. ✅

Начните с детального плана модели — перед открытием Excel составьте структуру будущей модели, определите взаимосвязи между блоками и необходимые источники данных.

— придерживайтесь единой логики организации данных на всех листах (например, исходные данные вверху, расчеты в середине, результаты внизу). Применяйте цветовое кодирование — выделяйте разными цветами входные данные, формулы и результаты для упрощения навигации и аудита модели.

— предусмотрите возможность изменения ключевых параметров без необходимости перестраивать всю модель. Документируйте допущения — для каждого значимого допущения укажите источник данных, логику и ограничения применимости.

— избегайте излишне сложных формул, циклических ссылок и чрезмерного использования функций VLOOKUP (предпочтительнее INDEX+MATCH). Встраивайте проверки качества — добавляйте автоматические проверки на сходимость баланса, соответствие сумм подытогам, логические проверки (например, активы ≥ 0).

— модель должна легко адаптироваться к увеличению горизонта прогнозирования или детализации данных. Защитите формулы — используйте защиту листов и ячеек для предотвращения случайного изменения формул при работе с моделью.

Типичные ошибки при создании банковских финансовых моделей:

Игнорирование сезонности — многие банковские показатели имеют выраженную сезонность, которую необходимо учитывать при прогнозировании. Недостаточный учет регуляторных требований — модель должна отслеживать соответствие всем ключевым нормативам ЦБ. Ошибки в моделировании резервов — часто недооцениваются необходимые резервы, особенно при прогнозировании быстрого роста кредитного портфеля. Упрощенный подход к ликвидности — необходимо детально моделировать движение денежных средств с учетом срочной структуры активов и пассивов. Отсутствие проверки на реалистичность — прогнозы должны быть обоснованы историческими данными и сравнительным анализом банков-аналогов.

Рекомендуемые функции Excel для банковских моделей:

Финансовые функции — ПЛТ, КПЕР, СТАВКА для расчетов, связанных с кредитами и депозитами.

— ЕСЛИ, И, ИЛИ для моделирования различных условий. Функции поиска и ссылок — ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ для создания динамических ссылок.

— СЦЕПИТЬ, ЛЕВСИМВ для автоматизации формирования наименований. Функции даты и времени — ДАТА, ДЕНЬ, МЕСЯЦ для расчетов с учетом календарных периодов.

Инструменты для улучшения пользовательского интерфейса модели:

Элементы управления формы (Form Controls) — выпадающие списки, переключатели, флажки для выбора параметров и сценариев.

Условное форматирование — визуальное выделение проблемных значений, трендов, отклонений от нормативов.

Именованные диапазоны — для упрощения навигации и повышения читаемости формул.

Сводные таблицы — для анализа и представления результатов в различных разрезах.

Спарклайны (мини-графики) — для визуализации тенденций непосредственно в ячейках.

И наконец, важнейшая рекомендация: регулярно верифицируйте модель, сравнивая фактические результаты с прогнозными. Это позволит выявить систематические ошибки и улучшить точность будущих прогнозов. Помните, что самая сложная и детальная модель бесполезна, если она не отражает реальность или непонятна пользователям. 📊

Финансовая модель банка — это не просто инструмент прогнозирования, а стратегическое оружие в руках аналитика. Мастерски созданная Excel-модель позволяет не только предвидеть потенциальные риски, но и выявлять скрытые возможности для оптимизации деятельности. Освоив принципы моделирования, изложенные в этой статье, вы сможете создавать аналитические инструменты, которые помогут принимать взвешенные решения даже в условиях неопределенности. Главное — соблюдать баланс между детализацией, точностью и понятностью модели, помня о том, что она должна служить практическим целям, а не быть математическим упражнением.

