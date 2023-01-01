Финансовая модель банка в Excel: создание и прогнозирование#Excel и Google Sheets #Прогнозирование и временные ряды
Финансовая модель банка в Excel — это не просто таблица с цифрами, а мощный инструмент для прогнозирования будущих показателей финансового учреждения. Создание такой модели требует понимания банковских процессов, умения структурировать данные и применять релевантные формулы. Независимо от того, разрабатываете ли вы модель для инвесторов, регуляторов или внутреннего анализа, качественная Excel-модель способна трансформировать сырые данные в стратегические инсайты, способствующие принятию обоснованных решений. 📊💼
Структура финансовой модели банка в Excel: основные блоки
Эффективная финансовая модель банка состоит из взаимосвязанных блоков, каждый из которых отвечает за определенный аспект банковской деятельности. Правильно структурированная модель позволяет не только анализировать текущие показатели, но и прогнозировать результаты при различных сценариях развития событий.
Основные блоки финансовой модели банка включают:
- Лист допущений и входных данных — содержит ключевые макроэкономические параметры (инфляция, ключевая ставка), а также внутренние показатели банка, используемые для прогнозирования.
- Блок активов — моделирует кредитный портфель, инвестиции, межбанковские операции и прочие активы.
- Блок пассивов — включает структуру привлеченных средств: депозиты, выпущенные облигации, межбанковские займы.
- Блок доходов — расчет процентных доходов по различным видам активов и комиссионных поступлений.
- Блок расходов — процентные расходы по обязательствам, операционные расходы, резервы на потери.
- Финансовые отчеты — генерация прогнозного баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.
- Регуляторные показатели — расчет нормативов достаточности капитала, ликвидности и других требуемых регулятором индикаторов.
- Анализ результатов — ключевые показатели эффективности, включая ROE, ROA, CIR, чистую процентную маржу.
- Сценарный анализ — инструменты для стресс-тестирования и анализа чувствительности.
|Блок модели
|Содержание
|Связь с другими блоками
|Допущения
|Макроэкономические показатели, ставки, темпы роста
|Влияет на все остальные блоки
|Активы
|Кредиты, ценные бумаги, денежные средства
|Влияет на доходы и баланс
|Пассивы
|Депозиты, межбанковские кредиты, собственный капитал
|Влияет на расходы и баланс
|Финансовые отчеты
|Баланс, P&L, ОДДС
|Агрегирует данные из всех блоков
|Анализ
|KPI, финансовые коэффициенты
|Использует данные из финансовых отчетов
Каждый лист модели должен содержать четкие ссылки на источники данных, понятную цветовую кодировку ячеек (входные данные, формулы, результаты) и подробные комментарии к ключевым расчетам для облегчения аудита и модификации модели.
Александр Петров, ведущий финансовый аналитик
Когда мне поручили разработать финансовую модель для оценки потенциального приобретения регионального банка, я столкнулся с непростой задачей структурирования огромного массива данных. Первым шагом стало создание детального листа допущений, где каждый параметр был обоснован и снабжен ссылками на источники.
Ключевым элементом модели стал динамический кредитный портфель с возможностью сегментации по срокам, процентным ставкам и уровням риска. Для каждого сегмента я создал отдельные матрицы миграции кредитов по категориям качества, что позволило точнее прогнозировать резервы.
Наиболее сложной частью оказалось моделирование влияния сезонности на ликвидность и обеспечение соответствия нормативам ЦБ в каждом прогнозном периоде. Решением стало создание дополнительного модуля управления ликвидностью с алгоритмом оптимизации структуры активов и пассивов.
Когда модель была представлена инвестиционному комитету, детальная структура и прозрачность расчетов обеспечили высокую степень доверия к результатам. Сделка состоялась, а фактические показатели в первый год после приобретения отклонились от прогнозных менее чем на 5%.
Ключевые формулы для расчета банковских показателей
Точность финансовой модели банка зависит от корректности используемых формул. Рассмотрим основные расчеты, которые необходимо включить в Excel-модель. 📝
- Процентный доход по кредитам:
=СУММ(Объем_кредитов_категории * Эффективная_ставка * (Дни_периода/365))— расчет выполняется для каждой категории кредитов с учетом фактического количества дней в периоде.
- Процентный расход по депозитам:
=СУММ(Объем_депозитов_категории * Ставка_привлечения * (Дни_периода/365))— аналогичный расчет для обязательств банка.
- Чистый процентный доход (NII):
=Процентные_доходы – Процентные_расходы
- Чистая процентная маржа (NIM):
=(Чистый_процентный_доход / Средние_работающие_активы) * 100%
- Стоимость риска (CoR):
=(Расходы_на_резервы / Средний_кредитный_портфель) * 100%
- Отношение расходов к доходам (CIR):
=(Операционные_расходы / (Чистый_процентный_доход + Чистый_комиссионный_доход)) * 100%
- Рентабельность капитала (ROE):
=(Чистая_прибыль / Средний_собственный_капитал) * 100%
- Рентабельность активов (ROA):
=(Чистая_прибыль / Средние_активы) * 100%
- Норматив достаточности капитала (Н1.0):
=(Собственные_средства / Активы_взвешенные_по_риску) * 100%
Для моделирования кредитного портфеля особенно важны формулы амортизации кредитов и расчета резервов:
Амортизация кредитного портфеля:
=ЕСЛИ(метод_погашения="аннуитетный"; ПЛТ(ставка/12; срок_кредита_месяцы; -сумма_кредита); сумма_кредита/срок_кредита_месяцы)
Расчет резервов на возможные потери по ссудам:
=СУММ(Объем_кредитов_категории_качества * Норматив_резервирования_для_категории)
Для прогнозирования изменений в портфеле используйте формулы с учетом ожидаемых выдач и погашений:
Прогноз кредитного портфеля:
=Портфель_предыдущий_период + Новые_выдачи – Плановые_погашения – Досрочные_погашения
|Показатель
|Формула в Excel
|Типичные значения для российских банков
|Чистая процентная маржа (NIM)
|
=B5/(СРЗНАЧ(C10:C21))*100%
|3-5%
|Стоимость риска (CoR)
|
=E15/СРЗНАЧ(D10:D21)*100%
|1-3%
|Cost-Income Ratio (CIR)
|
=F10/(B5+B6)*100%
|45-60%
|ROE
|
=H25/СРЗНАЧ(K10:K21)*100%
|10-15%
|ROA
|
=H25/СРЗНАЧ(J10:J21)*100%
|1-2%
При создании формул в финансовой модели банка придерживайтесь следующих принципов:
- Используйте именованные диапазоны для повышения читаемости и надежности формул.
- Применяйте вложенные функции ЕСЛИ для учета различных сценариев и ограничений.
- Создавайте проверки на ошибки и несоответствия (например, баланс должен сходиться).
- Разбивайте сложные расчеты на промежуточные этапы для облегчения отладки.
- Документируйте допущения и логику формул с помощью комментариев к ячейкам.
Моделирование баланса и отчета о прибылях банка
Моделирование финансовых отчетов банка — это комплексный процесс, требующий последовательного построения взаимосвязанных элементов. Отчет о прибылях и убытках и баланс должны быть полностью интегрированы, а изменения в одном отчете должны автоматически отражаться в другом. 🏦
Для моделирования отчета о прибылях и убытках (P&L) банка необходимо последовательно прогнозировать:
- Процентные доходы — по каждой категории активов (кредиты физическим лицам, корпоративные кредиты, межбанковские кредиты, ценные бумаги).
- Процентные расходы — по каждому типу обязательств (депозиты физических и юридических лиц, выпущенные облигации, межбанковские займы).
- Чистый процентный доход — разница между процентными доходами и расходами.
- Создание резервов — моделируется на основе исторических данных о качестве кредитного портфеля и макроэкономических прогнозов.
- Комиссионные доходы и расходы — прогнозируются отдельно по видам услуг и продуктов банка.
- Операционные расходы — включают расходы на персонал, аренду, маркетинг, IT и др.
- Прибыль до налогообложения — сумма всех доходов за вычетом всех расходов.
- Налог на прибыль — рассчитывается с учетом налоговых ставок и особенностей банковского учета.
- Чистая прибыль — прибыль после налогообложения.
При моделировании баланса банка следует учитывать специфику банковских активов и пассивов:
Активы банка:
- Денежные средства и эквиваленты — прогнозируются с учетом требований к ликвидности.
- Средства в других банках — моделируются с учетом политики управления ликвидностью.
- Кредитный портфель (розничный, корпоративный) — прогнозируется с учетом планов выдач, погашений и доли проблемных кредитов.
- Ценные бумаги — учитываются по категориям (торговые, удерживаемые до погашения, имеющиеся в наличии для продажи).
- Основные средства и нематериальные активы — моделируются с учетом амортизации и плановых инвестиций.
- Прочие активы — обычно прогнозируются как процент от общих активов.
Пассивы и собственный капитал:
- Средства клиентов (депозиты) — прогнозируются по категориям клиентов и срочности.
- Выпущенные долговые ценные бумаги — учитываются с графиками погашения и новых выпусков.
- Средства других банков — моделируются в зависимости от потребностей в ликвидности.
- Субординированные займы — учитываются сроки погашения существующих займов.
- Собственный капитал — изменяется за счет чистой прибыли, дивидендов и возможных дополнительных эмиссий.
- Прочие обязательства — часто прогнозируются как процент от общих обязательств.
Мария Сергеева, финансовый директор
Работая с региональным банком, нам предстояло создать финансовую модель для презентации инвесторам перед планируемым IPO. Модель должна была не только отражать текущее состояние, но и демонстрировать потенциал роста банка в следующие пять лет.
Самой сложной задачей стало моделирование баланса с учетом активного расширения филиальной сети и запуска цифрового банкинга. Мы разработали многоуровневую модель, где каждый новый филиал представлял собой отдельный блок с индивидуальными параметрами выхода на операционную эффективность.
Для прогнозирования качества кредитного портфеля в условиях экспансии применили подход когортного анализа: каждая новая когорта заемщиков моделировалась отдельно с постепенным приближением показателей к средним по банку. Это позволило учесть естественное ухудшение качества портфеля при быстром росте и необходимые дополнительные резервы.
Особое внимание уделили моделированию ликвидности. Создали специальный модуль, рассчитывающий нормативы ликвидности на ежемесячной основе и автоматически корректирующий структуру активов для соблюдения требований регулятора.
Финальная модель оказалась настолько детальной и точной, что при проверке аудиторами Big4 была принята с минимальными корректировками. Инвесторы высоко оценили прозрачность наших расчетов, а фактические показатели первого года после IPO отклонились от модельных менее чем на 7%.
Анализ чувствительности и стресс-тестирование в модели
Анализ чувствительности и стресс-тестирование позволяют оценить устойчивость банка к негативным сценариям и определить ключевые риск-факторы. Качественная финансовая модель должна включать инструменты для проведения таких анализов. 🔍
Основные подходы к анализу чувствительности в банковской модели:
- Одномерный анализ — изменение одного параметра (например, процентной ставки) и оценка влияния на ключевые показатели (NIM, ROE, достаточность капитала).
- Многомерный анализ — одновременное изменение нескольких параметров для моделирования комплексных сценариев.
- Анализ предельных значений — определение критических значений параметров, при которых банк нарушает нормативы или становится убыточным.
- Сценарный анализ — моделирование заранее определенных сценариев (например, умеренный кризис, глубокий кризис, быстрый рост рынка).
Технически в Excel анализ чувствительности можно реализовать несколькими способами:
- Таблицы данных (Data Tables) — позволяют быстро рассчитать значения целевой функции при различных значениях одного или двух входных параметров.
- Сценарии (Scenario Manager) — дают возможность сохранять и сравнивать различные наборы входных параметров.
- Диспетчер сценариев — для более сложных моделей можно создать отдельный лист с элементами управления (выпадающие списки, переключатели), позволяющие пользователю выбирать различные сценарии.
- Надстройка "Поиск решения" (Solver) — помогает определить оптимальные значения параметров для достижения целевых показателей.
Ключевые параметры для анализа чувствительности в банковской модели:
- Процентные ставки — изменение ставок по активам и пассивам, спред, динамика ключевой ставки ЦБ.
- Качество кредитного портфеля — доля просроченных кредитов, уровень дефолтов, необходимый уровень резервирования.
- Структура фондирования — соотношение дорогих и дешевых пассивов, срочная структура депозитов.
- Объемные показатели — темп роста кредитного портфеля, привлечения депозитов.
- Операционная эффективность — изменение затрат на персонал, IT, маркетинг.
- Макроэкономические факторы — ВВП, инфляция, безработица, валютный курс.
Пример стресс-сценариев для банковской модели:
|Параметр
|Базовый сценарий
|Умеренный стресс
|Тяжелый стресс
|Рост кредитного портфеля
|15%
|5%
|-10%
|Процентная маржа (NIM)
|4.5%
|3.8%
|2.9%
|Стоимость риска (CoR)
|1.5%
|3.2%
|6.5%
|Cost-Income Ratio
|50%
|55%
|65%
|Отток депозитов
|0%
|10%
|25%
Для эффективного стресс-тестирования в Excel-модели рекомендуется:
- Создать отдельный лист для ввода параметров различных сценариев.
- Использовать функцию СМЕЩ() для динамического выбора набора параметров в зависимости от выбранного сценария.
- Разработать dashboard с ключевыми показателями эффективности, нормативами и графиками, иллюстрирующими результаты различных сценариев.
- Включить проверки нарушения регуляторных требований (например, подсветка красным ячеек, в которых нормативы опускаются ниже минимально допустимых значений).
- Добавить расчет запаса прочности — насколько могут ухудшиться ключевые параметры, прежде чем банк нарушит нормативы или станет убыточным.
Практические рекомендации по созданию банковской модели
Создание эффективной финансовой модели банка требует не только технических навыков работы в Excel, но и понимания банковских процессов, регуляторных требований и принципов финансового моделирования. Ниже представлены практические рекомендации, которые помогут создать полезную и надежную модель. ✅
- Начните с детального плана модели — перед открытием Excel составьте структуру будущей модели, определите взаимосвязи между блоками и необходимые источники данных.
- Используйте стандартизированную структуру листов — придерживайтесь единой логики организации данных на всех листах (например, исходные данные вверху, расчеты в середине, результаты внизу).
- Применяйте цветовое кодирование — выделяйте разными цветами входные данные, формулы и результаты для упрощения навигации и аудита модели.
- Создавайте гибкую модель — предусмотрите возможность изменения ключевых параметров без необходимости перестраивать всю модель.
- Документируйте допущения — для каждого значимого допущения укажите источник данных, логику и ограничения применимости.
- Оптимизируйте производительность — избегайте излишне сложных формул, циклических ссылок и чрезмерного использования функций VLOOKUP (предпочтительнее INDEX+MATCH).
- Встраивайте проверки качества — добавляйте автоматические проверки на сходимость баланса, соответствие сумм подытогам, логические проверки (например, активы ≥ 0).
- Обеспечьте масштабируемость — модель должна легко адаптироваться к увеличению горизонта прогнозирования или детализации данных.
- Защитите формулы — используйте защиту листов и ячеек для предотвращения случайного изменения формул при работе с моделью.
Типичные ошибки при создании банковских финансовых моделей:
- Игнорирование сезонности — многие банковские показатели имеют выраженную сезонность, которую необходимо учитывать при прогнозировании.
- Недостаточный учет регуляторных требований — модель должна отслеживать соответствие всем ключевым нормативам ЦБ.
- Ошибки в моделировании резервов — часто недооцениваются необходимые резервы, особенно при прогнозировании быстрого роста кредитного портфеля.
- Упрощенный подход к ликвидности — необходимо детально моделировать движение денежных средств с учетом срочной структуры активов и пассивов.
- Отсутствие проверки на реалистичность — прогнозы должны быть обоснованы историческими данными и сравнительным анализом банков-аналогов.
Рекомендуемые функции Excel для банковских моделей:
- Финансовые функции — ПЛТ, КПЕР, СТАВКА для расчетов, связанных с кредитами и депозитами.
- Логические функции — ЕСЛИ, И, ИЛИ для моделирования различных условий.
- Функции поиска и ссылок — ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ для создания динамических ссылок.
- Текстовые функции — СЦЕПИТЬ, ЛЕВСИМВ для автоматизации формирования наименований.
- Функции даты и времени — ДАТА, ДЕНЬ, МЕСЯЦ для расчетов с учетом календарных периодов.
Инструменты для улучшения пользовательского интерфейса модели:
- Элементы управления формы (Form Controls) — выпадающие списки, переключатели, флажки для выбора параметров и сценариев.
- Условное форматирование — визуальное выделение проблемных значений, трендов, отклонений от нормативов.
- Именованные диапазоны — для упрощения навигации и повышения читаемости формул.
- Сводные таблицы — для анализа и представления результатов в различных разрезах.
- Спарклайны (мини-графики) — для визуализации тенденций непосредственно в ячейках.
И наконец, важнейшая рекомендация: регулярно верифицируйте модель, сравнивая фактические результаты с прогнозными. Это позволит выявить систематические ошибки и улучшить точность будущих прогнозов. Помните, что самая сложная и детальная модель бесполезна, если она не отражает реальность или непонятна пользователям. 📊
Финансовая модель банка — это не просто инструмент прогнозирования, а стратегическое оружие в руках аналитика. Мастерски созданная Excel-модель позволяет не только предвидеть потенциальные риски, но и выявлять скрытые возможности для оптимизации деятельности. Освоив принципы моделирования, изложенные в этой статье, вы сможете создавать аналитические инструменты, которые помогут принимать взвешенные решения даже в условиях неопределенности. Главное — соблюдать баланс между детализацией, точностью и понятностью модели, помня о том, что она должна служить практическим целям, а не быть математическим упражнением.
Артём Котов
data science инженер