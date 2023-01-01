Events Webinar: российская платформа для профессиональных вебинаров

Для кого эта статья:

Маркетологи и рекламные специалисты

HR-специалисты и корпоративные тренеры

Представители образовательных учреждений и тренинговых компаний В мире цифровой коммуникации качественная платформа для вебинаров стала не роскошью, а необходимостью. Events Webinar — это российская альтернатива зарубежным решениям, которая стремительно завоёвывает рынок благодаря продуманному функционалу и ориентации на потребности организаторов онлайн-мероприятий. Давайте разберемся, почему маркетологи, HR-специалисты и корпоративные тренеры всё чаще выбирают именно эту платформу, и действительно ли она способна решить основные боли при организации виртуальных встреч. 🚀

Events Webinar: что это и для кого создан сервис

Events Webinar — это многофункциональная платформа для проведения онлайн-мероприятий, разработанная с учетом потребностей российского бизнеса. Сервис предлагает полный набор инструментов для организации вебинаров, онлайн-конференций, тренингов и корпоративных встреч в формате видеосвязи. Главное отличие платформы — акцент на стабильности работы даже при высоких нагрузках и интуитивно понятный интерфейс на русском языке.

Целевая аудитория платформы охватывает широкий спектр пользователей:

Образовательные учреждения и тренинговые компании

Корпоративный сектор (HR, продажи, маркетинг)

Организаторы профессиональных конференций и форумов

Индивидуальные предприниматели и фрилансеры

Государственные структуры, ищущие отечественные решения

В отличие от зарубежных аналогов, Events Webinar разработан с учётом специфики российского бизнеса и локального законодательства. Сервис хранит данные на серверах в России, что обеспечивает соответствие требованиям ФЗ-152 о персональных данных и делает его привлекательным для компаний, работающих с конфиденциальной информацией. 🔐

Анна Соколова, руководитель отдела корпоративного обучения Когда нам пришлось срочно переводить все тренинги в онлайн, мы перепробовали несколько платформ. С первыми двумя постоянно возникали проблемы: то звук пропадал, то презентации не открывались. События разворачивались стремительно — международная платформа, которой мы пользовались, внезапно закрыла доступ российским пользователям. В панике искали замену и наткнулись на Events Webinar. Интеграция заняла всего день, а не две недели, как мы планировали. Самое впечатляющее — наш первый вебинар с 350 участниками прошел абсолютно без сбоев. Особенно понравилась функция записи с автоматической отправкой материалов участникам. Теперь используем платформу для всех внутренних и клиентских мероприятий.

Events Webinar отличается от конкурентов сбалансированным соотношением функциональности и простоты использования. Платформа не перегружена избыточными опциями, которые редко используются, но при этом содержит все необходимые инструменты для проведения профессиональных онлайн-мероприятий.

Тип пользователей Ключевые потребности Решение в Events Webinar Образовательные организации Масштабируемость, интерактив, контроль посещаемости Комнаты для групповой работы, встроенные тесты, статистика активности Корпоративный сектор Безопасность, интеграции с CRM, брендирование Шифрование данных, API для интеграций, white label Маркетологи Генерация лидов, аналитика, автоматизация Формы регистрации, детальная статистика, email-рассылки Фрилансеры Доступность, простота, монетизация Понятный интерфейс, оплата участия, пакетные предложения

Ключевые функции Events Webinar для организаторов вебинаров

Events Webinar предоставляет организаторам комплексный набор инструментов, которые значительно упрощают процесс подготовки и проведения онлайн-мероприятий. Рассмотрим основные функциональные возможности платформы, делающие её востребованной среди профессионалов. 🛠️

Подготовка мероприятия:

Настраиваемые страницы регистрации с возможностью брендирования

Система email-уведомлений с автоматическими напоминаниями

Гибкое управление доступом (пароли, одноразовые ссылки, ограничение IP)

Предварительная загрузка презентаций и материалов различных форматов

Планирование серии связанных мероприятий с единой регистрацией

Проведение вебинара:

HD-трансляция с поддержкой до 16 одновременных выступающих

Демонстрация экрана с возможностью выбора окна или приложения

Интерактивная доска для совместной работы с участниками

Модерируемый чат с возможностью приватных сообщений

Управление правами участников в режиме реального времени

Постобработка и аналитика:

Автоматическая запись мероприятий с облачным хранением

Детальная статистика по каждому участнику (время присутствия, активность)

Экспорт данных о регистрациях и посещаемости в различных форматах

Автоматическая рассылка материалов и записи после вебинара

Инструменты для создания отчетов об эффективности мероприятия

Одним из ключевых преимуществ платформы является её гибкость в настройке под различные сценарии использования. Например, для обучающих вебинаров можно активировать расширенные функции тестирования и опросов, а для маркетинговых мероприятий — настроить интеграцию с CRM-системами для автоматического сбора лидов.

Особое внимание разработчики уделили стабильности работы при высоких нагрузках. Events Webinar справляется с мероприятиями, насчитывающими до 10 000 одновременных участников, сохраняя качество трансляции и отзывчивость интерфейса. Это делает платформу подходящей для масштабных онлайн-конференций и корпоративных событий. 📊

Дмитрий Никольский, технический директор образовательного проекта Мы запускали онлайн-школу в разгар пандемии и с ужасом вспоминаем первые месяцы работы на популярной зарубежной платформе. Группы по 60-80 студентов, 6-8 часов занятий ежедневно, и постоянные технические проблемы: то студенты не могут войти в конференцию, то преподаватель вылетает в самый ответственный момент. Переход на Events Webinar стал для нас спасением. Во-первых, мы смогли настроить автоматический сбор обратной связи после каждого занятия. Во-вторых, функция контроля внимания позволила выявлять студентов, которые подключаются к трансляции и уходят по своим делам. Но главное — стабильность! За полгода использования не было ни одного критического сбоя. Комнаты для групповой работы работают как часы, а преподаватели оценили возможность видеть статистику активности каждого студента.

Возможности вовлечения аудитории на платформе Events Webinar

Удержание внимания участников — одна из главных задач при проведении любого онлайн-мероприятия. Events Webinar предлагает обширный арсенал инструментов для интерактивного взаимодействия с аудиторией, что существенно повышает эффективность вебинаров и онлайн-тренингов. 👥

Рассмотрим ключевые функции вовлечения участников:

Интерактивные опросы и голосования — можно запускать в любой момент мероприятия с мгновенной визуализацией результатов

— можно запускать в любой момент мероприятия с мгновенной визуализацией результатов Тесты с различными типами вопросов — включая множественный выбор, открытые ответы и сопоставление

— включая множественный выбор, открытые ответы и сопоставление Система поднятия руки — упорядочивает очередь вопросов от участников

— упорядочивает очередь вопросов от участников Реакции и эмодзи — позволяют выражать эмоции без прерывания выступления

— позволяют выражать эмоции без прерывания выступления Интерактивные доски — для совместной работы и мозговых штурмов

Особого внимания заслуживает функционал групповой работы. Events Webinar позволяет разделять участников на малые группы (брейкаут-комнаты) для обсуждения конкретных задач или кейсов. Организатор может перемещаться между комнатами, контролируя работу групп, а затем вернуть всех участников в основную сессию для подведения итогов.

Для образовательных мероприятий ценной возможностью является функция контроля внимания. Система отслеживает активность участников и сигнализирует, если пользователь переключился на другие приложения или вкладки браузера. Это помогает преподавателям и тренерам понимать реальный уровень вовлеченности аудитории.

Инструмент вовлечения Применение Результат Интерактивные опросы Выявление потребностей аудитории, сбор обратной связи Повышение релевантности контента, рост удовлетворенности Брейкаут-комнаты Групповое решение задач, нетворкинг Глубокое усвоение материала, формирование сообщества Чат и Q&A Ответы на вопросы, дискуссии Снижение информационных пробелов, активизация пассивных участников Геймификация Соревнования, квизы, рейтинги Рост мотивации, улучшение запоминания материала Совместная доска Визуализация идей, мозговой штурм Развитие коллективного мышления, генерация инсайтов

Events Webinar также предлагает нестандартные форматы взаимодействия, такие как "горячие клавиши" для быстрых ответов и реакций, интерактивные карты мнений, где участники могут позиционировать себя по различным шкалам, и инструменты социального обучения — возможность оценивать и комментировать ответы других участников.

Важной особенностью платформы является гибкость настройки инструментов вовлечения под конкретные цели мероприятия. Организаторы могут активировать только необходимые функции, не перегружая интерфейс лишними элементами и сохраняя фокус аудитории на ключевом содержании. 🎯

Технические преимущества Events Webinar перед аналогами

При выборе платформы для проведения онлайн-мероприятий технические характеристики играют решающую роль. Events Webinar отличается рядом технологических преимуществ, которые выделяют этот сервис среди конкурентов. 🔧

Производительность и масштабируемость:

Поддержка до 10 000 одновременных подключений без деградации качества

Адаптивная технология сжатия видео, оптимизирующая трафик в зависимости от пропускной способности канала

Распределенная серверная инфраструктура, обеспечивающая стабильность даже при пиковых нагрузках

Автоматическое масштабирование ресурсов при росте числа участников

Показатель отказоустойчивости системы — 99,9%

Безопасность и конфиденциальность:

Шифрование трафика по протоколу TLS 1.3

Двухфакторная аутентификация для организаторов

Хранение данных на серверах в РФ (соответствие ФЗ-152)

Детальные настройки приватности для каждого мероприятия

Защита от несанкционированного доступа и DDoS-атак

Значительным техническим преимуществом Events Webinar является интеграционный потенциал. Платформа предоставляет открытый API и готовые коннекторы для популярных CRM-систем, LMS-платформ, почтовых сервисов и аналитических инструментов. Это позволяет встраивать Events Webinar в существующую ИТ-инфраструктуру компании, автоматизируя процессы от регистрации участников до постобработки результатов.

В отличие от многих зарубежных решений, Events Webinar не требует установки дополнительного программного обеспечения — платформа полностью работает в браузере, что снижает порог входа для участников и устраняет проблемы совместимости. При этом поддерживаются все современные браузеры, включая Chrome, Firefox, Safari и Edge. 🌐

Важное техническое преимущество — адаптивность к российским реалиям интернет-соединения. Платформа эффективно работает даже при нестабильном подключении, автоматически снижая качество видео для сохранения непрерывности трансляции и восстанавливая его при улучшении соединения.

Для корпоративных клиентов ценна возможность развертывания Events Webinar на собственных серверах (on-premise решение). Это обеспечивает максимальный контроль над данными и соответствие самым строгим требованиям информационной безопасности.

События последних лет подтвердили еще одно преимущество отечественной разработки — независимость от глобальных технологических санкций и ограничений. Пользователи Events Webinar могут быть уверены в стабильном доступе к сервису вне зависимости от геополитической обстановки. 🛡️

Как начать работу с Events Webinar: тарифы и первые шаги

Начать использование Events Webinar проще, чем может показаться на первый взгляд. Платформа предлагает продуманный процесс онбординга и гибкую тарифную политику, что делает её доступной для организаций разного масштаба. 📝

Тарифные планы Events Webinar:

Стартовый — до 50 участников, базовый функционал, подходит для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей

— до 50 участников, базовый функционал, подходит для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей Бизнес — до 300 участников, расширенные интерактивные функции, интеграции с CRM

— до 300 участников, расширенные интерактивные функции, интеграции с CRM Корпоративный — до 1000 участников, полный функционал, приоритетная техподдержка

— до 1000 участников, полный функционал, приоритетная техподдержка Энтерпрайз — до 10 000 участников, выделенные ресурсы, возможность брендирования, персональный менеджер

Все тарифные планы доступны в двух вариантах оплаты: помесячно или с годовой подпиской (со скидкой до 25%). Для образовательных учреждений и некоммерческих организаций предусмотрены специальные условия и дополнительные скидки.

Первое знакомство с платформой начинается с бесплатного 14-дневного пробного периода, во время которого доступны все функции выбранного тарифа. Это позволяет протестировать возможности сервиса в реальных условиях перед принятием окончательного решения.

Процесс начала работы с Events Webinar состоит из нескольких простых шагов:

Регистрация на официальном сайте eventswebinar.ru Выбор подходящего тарифного плана и активация пробного периода Настройка брендирования (логотип, цветовая схема, домен) Планирование первого мероприятия и настройка страницы регистрации Тестовый запуск для проверки технических параметров

Для новых пользователей платформа предлагает обширную библиотеку обучающих материалов: видеоуроки, пошаговые инструкции и примеры успешных кейсов. Доступна также бесплатная вводная консультация с техническим специалистом, который поможет настроить платформу под конкретные потребности.

Важный момент: Events Webinar предоставляет возможность миграции данных с других платформ, включая историю проведенных мероприятий и базу контактов участников. Это существенно упрощает переход для организаций, уже использующих альтернативные решения.

При выборе оптимального тарифного плана рекомендуется учитывать не только текущее количество участников мероприятий, но и перспективы роста аудитории. Большинство тарифов позволяют гибко масштабировать ресурсы в периоды пиковой активности.

Техническая поддержка доступна на всех тарифных планах, однако время реакции и каналы связи различаются. На корпоративных тарифах клиенты получают доступ к выделенной линии поддержки с гарантированным временем ответа не более 30 минут. 🚀

События в сфере вебинарных платформ развиваются стремительно, и российские разработки уверенно догоняют, а в некоторых аспектах даже опережают зарубежные аналоги. Events Webinar демонстрирует, что отечественный софт может быть одновременно функциональным, надежным и удобным. Делая выбор в пользу этой платформы, организаторы получают не просто инструмент для проведения онлайн-встреч, а полноценную экосистему для создания, управления и монетизации виртуальных мероприятий с учетом российской специфики и правовых требований.

