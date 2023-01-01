ЕТКС кладовщик: должностные обязанности и квалификационные требования

Профессия кладовщика — ключевое звено в эффективной складской логистике. Когда вы претендуете на эту должность или уже работаете кладовщиком, знание требований ЕТКС становится не просто формальностью, а мощным инструментом профессионального соответствия ??. В 2025 году квалификационные требования к кладовщикам обновились, став более структурированными и ориентированными на цифровые навыки. Разберем детально, что должен знать и уметь современный кладовщик согласно единым тарифно-квалификационным справочникам.

ЕТКС кладовщик: основные положения и характеристики

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) — официальный документ, регламентирующий квалификационные характеристики должностей работников. Для кладовщиков ЕТКС содержится в разделе "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" ??.

ЕТКС определяет не только должностные обязанности кладовщика, но и требования к его знаниям, навыкам, а также разграничивает квалификационные разряды. Это позволяет работодателям стандартизировать требования к персоналу, а соискателям — понимать объем ответственности и необходимые компетенции.

Антон Савельев, руководитель складского комплекса Когда я пришел управлять новым складом, обнаружил хаос в должностных инструкциях. Кладовщики выполняли функции грузчиков, а операторы занимались приемкой товара. Первое, что я сделал — сверил все должностные инструкции с ЕТКС. Пришлось полностью перестроить организационную структуру, четко распределив обязанности согласно квалификационным требованиям. Через месяц производительность выросла на 27%, а количество ошибок при инвентаризации снизилось в 3 раза. ЕТКС стал для меня не просто справочником, а реальным инструментом оптимизации работы склада.

Основные характеристики профессии кладовщика по ЕТКС:

Относится к категории рабочих специальностей

Имеет тарификацию по разрядам (от 1 до 3)

Подразумевает материальную ответственность

Требует знания складского учета и документооборота

Регламентирует работу с материальными ценностями

Важно отметить, что ЕТКС устанавливает минимальные требования к квалификации. Работодатели вправе расширять должностные обязанности в зависимости от специфики предприятия, но не могут снижать требования ниже установленных справочником ??.

Параметр Характеристика по ЕТКС Код профессии 12759 Категория Рабочие Диапазон разрядов 1-3 Тип ответственности Материальная Базовое образование Среднее общее Актуальность стандарта 2025 год

Квалификационные разряды кладовщика по ЕТКС

ЕТКС предусматривает три квалификационных разряда для кладовщиков, каждый из которых отражает уровень сложности выполняемых работ и степень ответственности. Разряд определяет не только круг обязанностей, но и уровень оплаты труда ??.

Кладовщик 1-го разряда — начальный уровень квалификации. Такой специалист выполняет простые операции по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. Обычно работает под руководством более опытных коллег и занимается преимущественно физическим трудом.

Для кладовщика 2-го разряда характерно расширение обязанностей в сторону учетных операций. Специалист самостоятельно ведет складской учет, оформляет приходно-расходные документы, контролирует сохранность ТМЦ. Требуется опыт работы кладовщиком 1-го разряда не менее полугода.

Кладовщик 3-го разряда — наивысшая квалификация, предполагающая полную самостоятельность в работе и возможность руководства младшим персоналом. Такой специалист контролирует сложные складские процессы, часто работает с ценными и опасными материалами, составляет отчетность и взаимодействует с другими подразделениями предприятия ??.

Разряд Требуемый опыт Уровень ответственности Сложность операций Примерный уровень оплаты* 1 разряд Без опыта Начальный Простые операции 30-40 т.р. 2 разряд От 6 месяцев Средний Типовые операции 40-55 т.р. 3 разряд От 1 года Высокий Сложные операции 55-80 т.р.

Уровень оплаты указан приблизительно на основе среднерыночных показателей по России на 2025 год и может варьироваться в зависимости от региона и специфики предприятия.

Переход между разрядами осуществляется не автоматически, а на основании решения квалификационной комиссии предприятия после оценки профессиональных навыков работника и сдачи соответствующих экзаменов ??.

Должностные обязанности кладовщика согласно ЕТКС

Должностные обязанности кладовщика различаются в зависимости от присвоенного разряда. Однако существует базовый перечень функций, общий для всех разрядов. ЕТКС регламентирует следующие основные обязанности кладовщика ??:

Прием и выдача товарно-материальных ценностей

Проверка соответствия ценностей сопроводительным документам

Перемещение материальных ценностей к местам хранения

Организация хранения с учетом требований к условиям хранения

Комплектация партий материальных ценностей по заявкам

Ведение учета складских операций

Участие в инвентаризациях

Для кладовщика 2-го разряда дополнительно устанавливаются обязанности:

Ведение отчетной документации по движению ТМЦ

Обеспечение сохранности складируемых ценностей

Контроль соблюдения сроков хранения

Предотвращение порчи материальных ценностей

Маркировка товаров и ведение картотеки

Кладовщик 3-го разряда, помимо перечисленного выше, обязан:

Руководить работой кладовщиков более низких разрядов

Осуществлять прием особо ценных или опасных материалов

Контролировать соблюдение специальных условий хранения

Составлять сложную отчетность

Участвовать в планировании закупок

Взаимодействовать с поставщиками и службами контроля качества

Важно понимать, что должностные обязанности кладовщика могут корректироваться в зависимости от специфики предприятия. Например, в фармацевтическом складе добавляются требования по соблюдению температурного режима и срока годности препаратов, а на складе строительных материалов — требования по обеспечению сохранности крупногабаритных изделий ???.

Требования к знаниям и умениям кладовщика

ЕТКС устанавливает четкие требования к профессиональным знаниям и умениям кладовщика, которые обеспечивают качественное выполнение должностных обязанностей. С ростом разряда повышаются и требования к квалификации специалиста ??.

Кладовщик любого разряда должен знать:

Номенклатуру, сортамент и ассортимент хранимых материалов и продукции

Правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе

Правила оформления сопроводительных документов

Правила комплектования партий различных материальных ценностей

Способы проверки рабочего инструмента, приборов и оборудования

Правила противопожарной безопасности на складе

Основы охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

Дополнительные требования к знаниям кладовщика 2-го разряда:

Правила учета и составления отчетности о движении ТМЦ

Принципы организации складского хозяйства

Основы товароведения

Правила эксплуатации складского оборудования

Основы работы с компьютерными программами складского учета

Требования к знаниям кладовщика 3-го разряда:

Сложные системы складского учета и отчетности

Методы учета специфических товарно-материальных ценностей

Правила хранения опасных или особо ценных материалов

Принципы оптимизации складских операций

Основы управления персоналом склада

Продвинутые навыки работы с WMS-системами

Что касается умений, то кладовщик должен демонстрировать следующие практические навыки:

Быстрый и точный пересчет товарно-материальных ценностей

Корректное оформление приходно-расходной документации

Эффективная организация пространства для хранения различных групп товаров

Использование погрузочно-разгрузочного оборудования и инструментов

Контроль сроков годности и состояния хранимых материалов

Работа со складскими программами и приложениями

Для высоких разрядов особенно ценятся аналитические способности — умение прогнозировать потребность в материалах, выявлять неликвиды, оптимизировать размещение товаров по частоте использования ??.

Ирина Петрова, HR-директор логистической компании На собеседованиях с кладовщиками я всегда проверяю не только опыт, но и знание ЕТКС. Однажды пришел кандидат с 5-летним стажем на должность кладовщика 3-го разряда. Резюме впечатляло, но когда я спросила о правилах хранения опасных материалов — раздел, четко прописанный в ЕТКС для этого разряда — он не смог ответить. Дальнейшие вопросы показали, что кандидат фактически выполнял обязанности 1-го разряда, хотя числился старшим кладовщиком. Мы предложили ему позицию 2-го разряда с испытательным сроком и программой обучения. Через полгода он успешно сдал экзамен на 3-й разряд. Этот случай показывает, насколько важно соответствие реальных навыков требованиям ЕТКС, а не просто строчкам в трудовой книжке.

Особенности карьерного роста и повышения разряда

Карьерный рост кладовщика может развиваться по двум основным направлениям: повышение разряда в рамках текущей должности и переход на руководящие позиции в складской логистике ??.

Для повышения разряда кладовщику необходимо:

Отработать минимальный срок в текущем разряде (обычно от 6 месяцев до 1 года)

Пройти профессиональное обучение или курсы повышения квалификации

Успешно сдать квалификационный экзамен

Получить положительную характеристику от непосредственного руководителя

Продемонстрировать практические навыки, соответствующие более высокому разряду

Дальнейшая карьера кладовщика может развиваться в следующих направлениях:

Старший кладовщик — руководитель группы кладовщиков

Заведующий складом — ответственный за работу всего склада

Специалист по складской логистике — работа с системами управления складом

Логист — организация логистических процессов предприятия

Начальник отдела логистики — руководство всей цепочкой поставок

Для успешного карьерного роста кладовщику рекомендуется развивать следующие компетенции:

Навыки управления персоналом и делегирования задач

Знание специализированных программ складского учета (SAP, 1C, WMS и др.)

Понимание принципов оптимизации логистических процессов

Умение анализировать большие массивы данных

Навыки бюджетирования и финансового планирования

Знание принципов бережливого производства и управления запасами

Важно отметить, что наличие профильного образования (логистика, управление цепями поставок) значительно ускоряет карьерный рост. Если изначально для работы кладовщиком достаточно среднего общего образования, то для руководящих должностей часто требуется среднее профессиональное или высшее образование ??.

Средние сроки карьерного продвижения кладовщика:

От кладовщика 1-го разряда до 2-го — 6-12 месяцев

От кладовщика 2-го разряда до 3-го — 12-18 месяцев

От кладовщика 3-го разряда до старшего кладовщика — 1-2 года

От старшего кладовщика до заведующего складом — 2-3 года

В крупных компаниях с развитой системой обучения процесс карьерного роста может быть ускорен при условии демонстрации выдающихся результатов работы и активного самообразования.