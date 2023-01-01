Если у работодателя нет работы для сотрудника: права и действия

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с простоями на работе

Специалисты в области HR и трудового права

Люди, желающие изучить права работников и защиту трудовых интересов Фраза «нет работы» от начальства может прозвучать как приговор. Особенно когда за этим следует предложение «посидеть дома» или «можете пока не приходить». Но то, что кажется началом увольнения, на самом деле строго регламентировано законом. Простой на предприятии — это не повод терять доход или рабочее место. Вооружившись знаниями трудового законодательства, вы сможете защитить свои права и получить положенную оплату даже в ситуации, когда работодатель разводит руками. ??

Что такое простой и когда он возникает

Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (статья 72.2 ТК РФ). Важно понимать: простой — это легальное состояние, признанное законодательством, а не повод для паники или добровольного увольнения. ??

В законодательстве различают три вида простоя в зависимости от причин возникновения:

Вид простоя Причина Примеры По вине работодателя Ошибки в организации труда, несвоевременные управленческие решения Отсутствие сырья из-за просрочки оплаты, поломка оборудования из-за непроведения профилактики По причинам, не зависящим от сторон Форс-мажорные обстоятельства Природные катаклизмы, отключение электроэнергии, пандемия По вине работника Халатное отношение к оборудованию, нарушение технологий Поломка оборудования из-за неправильной эксплуатации

Простой может затрагивать как отдельного сотрудника, так и целые отделы или предприятие. Существенно то, что работник остаётся в трудовых отношениях, не расторгает договор, но временно не выполняет свои обязанности по объективным причинам.

Алексей Викторович, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Михаил, менеджер по продажам. Его руководитель сообщил, что «заказов нет, приходить не нужно». При этом никаких документов не оформлялось, зарплата не начислялась. Михаил две недели сидел дома, надеясь на улучшение ситуации. Мы составили заявление о фиксации простоя и направили его работодателю. Выяснилось, что компания столкнулась с отменой крупного контракта и пыталась «экономить» на зарплатах. После официального оформления простоя по вине работодателя, Михаилу выплатили 2/3 среднего заработка за весь период вынужденного бездействия.

Ключевой момент: простой должен быть оформлен документально. Устное «посидите дома» — это не простой в юридическом смысле, а нарушение ваших трудовых прав. Если вы столкнулись с такой ситуацией, первым шагом должно стать требование официального оформления простоя.

Права сотрудника при отсутствии работы

Когда работодатель заявляет об отсутствии работы, важно знать, что ваши трудовые права остаются в силе. Трудовой кодекс чётко регламентирует ситуацию простоя, и вы имеете полное право настаивать на соблюдении всех законодательных норм. ??

Основные права сотрудника при простое:

Право на оплату времени простоя в зависимости от причины его возникновения (ст. 157 ТК РФ)

Право требовать письменного оформления простоя с указанием его причин

Право отказаться от увольнения «по собственному желанию»

Право на временный перевод на другую работу с сохранением заработной платы не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2 ТК РФ)

Право на сохранение всех социальных гарантий (отпуск, больничный, стаж и пр.)

Отдельно стоит отметить, что работодатель не имеет права принуждать вас к увольнению или к уходу в неоплачиваемый отпуск. Любое давление в этом направлении является нарушением трудового законодательства.

Ольга Петровна, специалист по трудовому праву Елена работала бухгалтером в производственной компании. Из-за проблем с поставками оборудования предприятие остановило работу цехов. Руководство предложило всем сотрудникам административного отдела написать заявления на отпуск за свой счет или уволиться. Елена обратилась за консультацией, и мы помогли ей грамотно выстроить позицию. Она направила руководителю письменное уведомление с просьбой оформить простой и обеспечить предусмотренные законом выплаты. После небольшого сопротивления компания официально оформила простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 2/3 тарифной ставки. Через три недели производство возобновилось, и все вернулись к обычной работе без потери в кадровом составе.

Помните, что время простоя необходимо использовать с пользой: это может быть повышение квалификации, выполнение другой возможной работы или участие в оптимизации бизнес-процессов. Ваша проактивная позиция может помочь быстрее преодолеть кризисную ситуацию и укрепить вашу ценность как специалиста. ??

Оплата труда в период простоя: на что рассчитывать

Вопрос оплаты — один из самых важных при простое. Многие работодатели пытаются убедить сотрудников, что отсутствие работы означает отсутствие зарплаты, но закон говорит об обратном. Статья 157 ТК РФ устанавливает чёткие правила оплаты времени простоя. ??

Размер оплаты зависит от причины простоя:

Причина простоя Размер оплаты Период оплаты Особенности По вине работодателя Не менее 2/3 среднего заработка Весь период простоя Рассчитывается из среднего заработка за последние 12 месяцев По причинам, не зависящим от сторон Не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) Весь период простоя Рассчитывается из тарифной ставки за время простоя По вине работника Не оплачивается – Вина работника должна быть доказана

Важно понимать разницу между оплатой «не менее 2/3 среднего заработка» и «не менее 2/3 тарифной ставки». Средний заработок включает в себя премии и надбавки и обычно выше, чем просто оклад или тарифная ставка.

Для получения оплаты за время простоя необходимо соблюсти следующие условия:

Письменно уведомить работодателя о начале простоя (если простой не был объявлен работодателем)

Не покидать рабочее место без разрешения руководства (если нет письменного распоряжения об освобождении от присутствия)

Выполнять возможные поручения в рамках должностной инструкции

Быть готовым к временному переводу на другую работу (не более одного месяца)

Если работодатель нарушает ваше право на оплату времени простоя, вы можете обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру. При этом срок исковой давности по заработной плате составляет один год, поэтому даже если вы не сразу отреагировали на нарушение, у вас остаётся время для защиты своих прав. ??

Как защитить свои интересы: пошаговый алгоритм

Столкнувшись с ситуацией, когда работодатель заявляет об отсутствии работы, действуйте системно и последовательно. Каждый шаг должен быть задокументирован — это ваша страховка в случае спора. ??

Пошаговый алгоритм действий:

Документальное оформление: потребуйте письменного распоряжения о простое с указанием причин, сроков и условий оплаты. Если такого распоряжения нет, направьте работодателю письменное уведомление о начале простоя. Сохранение доказательств: фиксируйте все коммуникации с работодателем (письма, приказы, устные распоряжения). При получении устных указаний запрашивайте их письменное подтверждение. Отказ от неправомерных действий: не подписывайте заявления об увольнении по собственному желанию или о согласии на неоплачиваемый отпуск под давлением. Подготовка заявления об оплате: если по истечении расчётного периода оплата за время простоя не произведена, подготовьте письменное заявление с требованием выплаты согласно ст. 157 ТК РФ. Поиск временной альтернативы: предложите работодателю варианты временного трудоустройства внутри организации или удалённой работы, если это возможно. Обращение в контролирующие органы: при отказе работодателя от диалога и нарушении ваших прав обратитесь в трудовую инспекцию или прокуратуру. Подготовка искового заявления: если предыдущие шаги не привели к результату, подготовьте исковое заявление в суд о взыскании невыплаченной заработной платы за время простоя.

При оформлении документов обратите особое внимание на формулировку причины простоя. От этого напрямую зависит размер оплаты. Если работодатель пытается оформить простой «по причинам, не зависящим от работодателя», но вы уверены, что причина в неэффективных управленческих решениях, зафиксируйте своё несогласие письменно. ??

Образец письменного уведомления о начале простоя:

Укажите полное наименование организации и ФИО руководителя

Напишите свои ФИО, должность и структурное подразделение

Чётко сформулируйте причину простоя (например, «отсутствие материалов для выполнения работ»)

Укажите дату начала простоя

Сошлитесь на статью 157 ТК РФ и право на оплату времени простоя

Поставьте дату составления уведомления и подпись

Сделайте копию уведомления и получите отметку о принятии на своём экземпляре

Если работодатель отказывается принимать уведомление, отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу. Сохраняйте квитанцию об отправке и уведомление о вручении — это будет доказательством того, что вы выполнили обязанность по информированию работодателя. ??

Юридические способы противодействия нарушениям

Если работодатель игнорирует ваши требования и нарушает трудовое законодательство, переходите к активной защите своих прав. Закон предоставляет работнику несколько эффективных инструментов воздействия на недобросовестного работодателя. ??

Наиболее действенные юридические методы защиты:

Обращение в государственную инспекцию труда — проверка может быть инициирована на основании анонимной жалобы, но для полноценной защиты лучше указать свои данные

— проверка может быть инициирована на основании анонимной жалобы, но для полноценной защиты лучше указать свои данные Жалоба в прокуратуру — особенно эффективна при массовых нарушениях или когда речь идёт о значительных суммах невыплат

— особенно эффективна при массовых нарушениях или когда речь идёт о значительных суммах невыплат Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) — если она создана в вашей организации

(КТС) — если она создана в вашей организации Подача искового заявления в суд — самый длительный, но и наиболее надёжный способ защиты

— самый длительный, но и наиболее надёжный способ защиты Коллективные действия — коллективная жалоба или обращение в профсоюз может иметь больший вес

При подготовке обращения в контролирующие органы или суд тщательно соберите доказательную базу. К ней относятся:

Копия трудового договора и должностной инструкции

Приказы о простое или переписка с работодателем

Расчётные листки, подтверждающие факт невыплаты или неполной выплаты

Свидетельские показания коллег (при необходимости)

Результаты аудиозаписи переговоров (если это не запрещено внутренними правилами)

Важно соблюдать сроки обращения за защитой нарушенных прав:

В трудовую инспекцию — в течение трёх месяцев с момента нарушения

В КТС — в течение трёх месяцев со дня, когда вы узнали о нарушении

В суд по спорам о невыплате заработной платы — в течение одного года

В суд по иным трудовым спорам — в течение трёх месяцев

Помните, что работодатель не имеет права применять к вам репрессивные меры за обращение в контролирующие органы. Такие действия рассматриваются как дискриминация и влекут дополнительную ответственность для компании. ???

Если ситуация касается не только вас, но и других сотрудников, рассмотрите возможность коллективного обращения. Массовое нарушение трудовых прав привлекает повышенное внимание контролирующих органов и обычно рассматривается в приоритетном порядке.

В особо сложных случаях целесообразно обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на трудовом праве. Первичная консультация часто проводится бесплатно или за символическую плату, а профессиональная поддержка существенно повышает шансы на успешное разрешение конфликта.