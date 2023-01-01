Элементы продающего дизайна для карточек товаров на Wildberries

Для кого эта статья:

Продавцы на платформе Wildberries, желающие улучшить продажи своих товаров

Дизайнеры и специалисты по созданию контента для e-commerce

Люди, интересующиеся принципами эффективного веб-дизайна и маркетинга Карточка товара на Wildberries — это ваша электронная витрина, от которой напрямую зависит конверсия в продажи. В среднем у покупателя уходит всего 3-8 секунд на принятие решения о дальнейшем изучении товара. За эти секунды продающий дизайн карточки должен выполнить сразу несколько задач: привлечь внимание, вызвать доверие и показать ценность предложения. Согласно исследованиям, грамотно оформленные карточки повышают конверсию на 27-38%, а в высококонкурентных нишах этот показатель может доходить до 45%. Вот почему перфекционизм в создании карточек на Wildberries — это не прихоть, а стратегическая необходимость. 🔍

Ключевые элементы продающего дизайна карточек на Wildberries

Эффективная карточка товара на Wildberries — это продуманная система взаимосвязанных элементов, каждый из которых решает свою задачу в воронке продаж. Правильная комбинация этих элементов повышает вероятность конверсии посетителя в покупателя. Разберем основные компоненты, формирующие продающий дизайн карточки на WB. 💡

Во-первых, качественные фотографии товара играют решающую роль. Исследования показывают, что 93% покупателей считают визуальное представление ключевым фактором при принятии решения о покупке. Для Wildberries оптимальным считается наличие 6-8 фотографий товара с разных ракурсов, включая детализацию важных элементов.

Во-вторых, структурированное описание товара должно быстро давать ответы на основные вопросы покупателя. По данным аналитики Wildberries за 2023 год, карточки с четко выделенными характеристиками товара имеют на 22% более высокий CTR (коэффициент кликабельности).

В-третьих, информативное название товара с ключевыми характеристиками. Оптимальная длина — 40-60 символов, включающая бренд, тип товара и 1-2 ключевые характеристики.

Элемент карточки Влияние на конверсию Рекомендации по оформлению Главное фото +35% к CTR Четкое изображение на белом фоне, 1200×1600 px Название товара +18% к поисковой видимости 40-60 символов, ключевые характеристики Инфографика +27% к времени на странице 3-5 слайдов с основными преимуществами Видео товара +42% к конверсии 15-30 секунд, демонстрация в использовании

Помимо основных элементов, существуют дополнительные компоненты, усиливающие продающий эффект:

Инфографика с преимуществами — наглядно демонстрирует ключевые особенности товара

— наглядно демонстрирует ключевые особенности товара Видео-обзор — увеличивает время взаимодействия с карточкой на 40-50%

— увеличивает время взаимодействия с карточкой на 40-50% Значки сертификации — повышают доверие на 15-20%

— повышают доверие на 15-20% Таблица размеров (для одежды/обуви) — снижает процент возвратов на 25-30%

(для одежды/обуви) — снижает процент возвратов на 25-30% Разделы "Как использовать" — уменьшают количество вопросов от клиентов

Важно помнить, что на Wildberries ваша карточка товара конкурирует с десятками, а иногда и сотнями аналогичных предложений. Согласно внутренней статистике маркетплейса, пользователь просматривает в среднем 3-5 карточек перед совершением покупки. Это означает, что у вас есть очень ограниченное окно возможностей, чтобы заинтересовать потенциального покупателя и выделиться среди конкурентов.

Максим Давыдов, арт-директор digital-агентства Был у меня один интересный случай. Работали мы с брендом домашней одежды, который никак не мог поднять продажи на Wildberries выше 10-15 единиц в день, несмотря на конкурентные цены и хорошее качество. Когда я проанализировал их карточки товаров, всё стало очевидно: размытые фотографии, скудные описания, никаких дополнительных визуальных материалов. Мы полностью переработали дизайн — сделали профессиональную фотосессию с акцентом на текстуру ткани и комфорт, создали инфографику о преимуществах используемых материалов, добавили фото с реальными людьми в этой одежде. Результат превзошел все ожидания — за первую неделю после обновления карточек продажи выросли на 78%, а через месяц достигли стабильных 50-60 единиц в день. Это наглядно показывает, как важен профессиональный дизайн в e-commerce.

Фотоконтент: создание продающих снимков для Вайлдберриз

Фотография — это сердце карточки товара на Wildberries. Исследования показывают, что 67% потребителей считают качество изображения товара решающим фактором при совершении покупки онлайн. Чтобы ваши фотографии действительно продавали, необходимо соблюдать ряд технических и маркетинговых требований. 📷

Главное фото товара должно быть максимально информативным и привлекательным. Оптимальное разрешение — 1200x1600 пикселей (соотношение 3:4), что обеспечивает хорошее качество как при просмотре каталога, так и при детальном рассмотрении. Белый фон обязателен — он не отвлекает от товара и соответствует требованиям платформы.

Предметная съемка — товар должен занимать 80-90% кадра, быть хорошо освещен со всех сторон

— товар должен занимать 80-90% кадра, быть хорошо освещен со всех сторон Модельная съемка (для одежды) — модель должна соответствовать целевой аудитории, позы естественные

(для одежды) — модель должна соответствовать целевой аудитории, позы естественные Детализация — крупные планы важных элементов (швы, фактура ткани, функциональные детали)

— крупные планы важных элементов (швы, фактура ткани, функциональные детали) Комплектация — отдельное фото, показывающее всё, что входит в комплект

— отдельное фото, показывающее всё, что входит в комплект Фото в контексте использования — демонстрация товара в реальной обстановке

Важный нюанс — последовательность фотографий. Аналитика поведения пользователей на маркетплейсах показывает, что они просматривают в среднем 3-4 фото из галереи. Это означает, что наиболее важные изображения должны идти первыми. Оптимальный порядок: основной вид товара → альтернативный ракурс → детали/крупный план → товар в использовании → комплектация.

Тип товара Рекомендуемое количество фото Необходимые ракурсы Одежда 7-9 Спереди, сзади, сбоку, детали, на модели, крой Электроника 6-8 Общий вид, интерфейс, разъемы, комплектация, в работе Косметика 5-7 Упаковка, состав, текстура, результат применения Мебель 8-10 В интерьере, разные ракурсы, детали, размеры, варианты

Не менее важным аспектом является цветопередача. По данным исследований, 22% возвратов на маркетплейсах происходят из-за несоответствия реального цвета товара изображению. Профессиональная калибровка и цветокоррекция фотографий — обязательный этап подготовки контента для Wildberries.

В 2023 году Wildberries обновил алгоритмы ранжирования товаров, теперь система учитывает не только качество основного фото, но и разнообразие визуального контента. Карточки с видео и 3D-обзорами получают преимущество в поисковой выдаче. По данным платформы, добавление качественного видеоконтента увеличивает конверсию до 35%.

Анна Светлова, продуктовый фотограф Однажды ко мне обратился производитель кухонных гаджетов, который столкнулся с парадоксальной ситуацией: его многофункциональная терка-измельчитель хорошо продавалась в оффлайн-магазинах, но практически не находила покупателей на Wildberries. Когда я увидела их карточку товара, причина стала очевидной: на фотографиях был просто статичный гаджет на белом фоне. Покупатели не понимали, как он работает и в чем его преимущество. Мы провели новую фотосессию, где показали последовательность использования устройства, сравнение с обычными терками, продемонстрировали многообразие насадок и результаты работы с разными продуктами. Также сняли короткое видео с демонстрацией скорости работы. После обновления визуального контента продажи выросли в 6 раз за первый же месяц! Этот случай отлично показывает, как важно через фотографии рассказать полную историю о функциональности товара, особенно если речь идет о нестандартной категории.

Текстовое оформление: как правильно донести ценность товара

Текстовые элементы карточки на Wildberries — это не просто информация о товаре, а мощный маркетинговый инструмент, который должен подталкивать к покупке. Согласно исследованиям компании Nielsen Norman Group, пользователи просматривают текст по F-образной схеме: сначала верхнюю строку целиком, затем часть второй строки и далее быстро сканируют левую сторону контента. Это означает, что самая важная информация должна быть размещена в начале абзацев. 📝

Начнем с названия товара — критически важного элемента как для поисковой оптимизации на платформе, так и для первого впечатления покупателя. Оптимальная структура названия включает:

Бренд — первое слово в названии (увеличивает узнаваемость на 23%)

— первое слово в названии (увеличивает узнаваемость на 23%) Тип товара — четкое определение категории

— четкое определение категории Ключевые характеристики — 1-2 важнейших параметра (материал, цвет, размер и т.д.)

— 1-2 важнейших параметра (материал, цвет, размер и т.д.) Уникальная ценность — что делает товар особенным

Описание товара должно быть структурированным и легкочитаемым. Исследования показывают, что 79% пользователей не читают текст полностью, а сканируют его в поисках важной информации. Поэтому используйте:

Короткие абзацы (3-4 строки)

Маркированные списки для перечисления преимуществ и характеристик

Подзаголовки для разделения блоков информации

Эмодзи для привлечения внимания к ключевым фактам (но не более 5-7 на всё описание)

При создании описания важно соблюдать баланс между SEO-оптимизацией и удобочитаемостью. Анализ топ-1000 товаров на Wildberries показывает, что оптимальным является наличие 2-3 ключевых запросов в естественной форме в первых 100 словах описания.

Еще один ключевой элемент текстового оформления — характеристики товара. Wildberries предоставляет специальную форму для заполнения технических параметров, которые затем отображаются в структурированном виде. Заполнение всех релевантных полей повышает шансы товара быть найденным через систему фильтров на 40-45%.

При составлении текста важно учитывать психологию покупателя. Исследования в области нейромаркетинга выявили слова-триггеры, которые увеличивают вероятность покупки:

"Эксклюзивный" — создает ощущение уникальности предложения

— создает ощущение уникальности предложения "Ограниченный выпуск" — вызывает чувство срочности

— вызывает чувство срочности "Гарантия" — снижает воспринимаемый риск

— снижает воспринимаемый риск "Экономия" — апеллирует к рациональному мышлению

— апеллирует к рациональному мышлению "Инновационный" — привлекает внимание любителей новинок

Не забывайте о важности решения возражений в тексте описания. По данным аналитики Wildberries, карточки товаров, предупреждающие типичные вопросы покупателей, имеют на 18% меньше отказов на этапе изучения товара. Включите информацию о возврате, гарантии, уходе за изделием, совместимости — всё, что может вызвать сомнения у потенциального покупателя.

Для повышения доверия к товару используйте элементы социального доказательства в описании: упоминайте количество проданных единиц, награды и признание экспертов, сертификаты качества. Согласно исследованиям в области e-commerce, наличие элементов социального доказательства повышает конверсию на 15-20%.

Визуальные акценты: дизайн карточки ВБ, привлекающий взгляд

Создание визуальных акцентов в карточке товара — это искусство привлечения внимания покупателя к самым выигрышным особенностям вашего продукта. Исследования айтрекинга (технологии отслеживания движения глаз) показывают, что правильно расставленные акценты могут удерживать внимание пользователя на 40% дольше и направлять его взгляд по заданной траектории просмотра. 🎯

Одним из ключевых инструментов создания визуальных акцентов на Wildberries является инфографика. Это дополнительные изображения с графическими элементами и текстом, которые размещаются в галерее товара. Эффективная инфографика должна придерживаться следующих принципов:

Простота — одна иллюстрация должна передавать одну ключевую мысль

— одна иллюстрация должна передавать одну ключевую мысль Контрастность — использование цветовых акцентов для выделения важной информации

— использование цветовых акцентов для выделения важной информации Читаемость — текст должен быть легко различим на мобильных устройствах

— текст должен быть легко различим на мобильных устройствах Брендирование — единый стиль с узнаваемыми элементами вашего бренда

— единый стиль с узнаваемыми элементами вашего бренда Конверсионная направленность — каждый слайд должен приближать к принятию решения о покупке

Оптимальное количество слайдов инфографики — 3-5. По данным аналитики Wildberries, пользователи редко просматривают более 5 дополнительных информационных изображений, поэтому важно расположить самую убедительную информацию в начале галереи.

Цветовые акценты играют огромную роль в привлечении внимания. Согласно исследованиям в области нейромаркетинга, красный цвет увеличивает импульсивность покупок на 21%, желтый привлекает внимание к акциям и скидкам, а синий повышает уровень доверия к бренду. Однако важно соблюдать баланс — не более двух акцентных цветов в одной карточке товара.

Визуальная иерархия информации — еще один ключевой инструмент дизайна карточки на Wildberries. Она помогает покупателю быстро найти нужную информацию и принять решение о покупке. Основные принципы построения визуальной иерархии:

Размер — более важные элементы должны быть крупнее

Контрастность — ключевая информация должна выделяться на фоне второстепенной

Пространство — использование "воздуха" для группировки связанных элементов

Последовательность — расположение информации в логическом порядке принятия решения

Одна из распространенных ошибок продавцов на Wildberries — перегруженность визуальных материалов информацией. Исследования показывают, что оптимальное количество информационных единиц на одном слайде инфографики — не более 3-4. При превышении этого лимита эффективность восприятия резко снижается.

Алексей Коршунов, UX-дизайнер Работали мы с брендом спортивной одежды, который жаловался на низкую конверсию карточек товаров. При первом же взгляде на их инфографику стало понятно, в чем проблема — каждый слайд был буквально забит информацией: таблицы, графики, десятки преимуществ, стрелки, выноски... Покупатель терялся в этом информационном хаосе. Мы полностью переработали визуальную концепцию, разбив информацию на 5 простых слайдов вместо 2 перегруженных. Каждый слайд иллюстрировал только одно ключевое преимущество — инновационная ткань, особенности кроя, технология швов и т.д. Использовали яркие цветовые акценты и минимум текста. Результат? Конверсия выросла на 31% уже в первую неделю после обновления. Этот случай отлично показывает силу принципа "меньше значит больше" в дизайне карточек товаров.

Еще один эффективный визуальный инструмент — сравнительные элементы. По данным Wildberries, карточки с наглядным сравнением "до/после", "с продуктом/без продукта", "ваш продукт/продукт конкурентов" имеют конверсию выше на 24-29%. Важно, чтобы такие сравнения были честными и содержали конкретные, измеримые параметры.

Не стоит забывать о мобильной адаптации. Более 76% покупок на Wildberries совершается с мобильных устройств. Это означает, что при создании визуальных акцентов необходимо проверять, как они будут выглядеть на экранах разных размеров. Текст должен оставаться читаемым, а важные элементы — различимыми даже на маленьком экране смартфона.

Анализ эффективности дизайна карточек товара для Wildberries

Создание продающей карточки товара — это не разовая задача, а непрерывный процесс оптимизации, основанный на анализе данных. Регулярный мониторинг эффективности и внесение корректировок позволяют значительно повысить конверсию и увеличить объем продаж. По данным исследований, продавцы, которые регулярно (не реже раза в квартал) обновляют дизайн карточек на основе аналитики, показывают на 25-35% более высокие результаты продаж. 📊

Ключевые метрики, которые необходимо отслеживать для оценки эффективности дизайна карточек:

CTR (Click-Through Rate) — процент пользователей, которые кликнули по вашему товару в поисковой выдаче

— процент пользователей, которые кликнули по вашему товару в поисковой выдаче Конверсия в покупку — процент посетителей карточки, совершивших покупку

— процент посетителей карточки, совершивших покупку Время, проведенное на странице — чем дольше пользователь изучает карточку, тем выше вероятность покупки

— чем дольше пользователь изучает карточку, тем выше вероятность покупки Глубина просмотра фотографий — количество фотографий, которые просматривает средний пользователь

— количество фотографий, которые просматривает средний пользователь Процент отказов — доля пользователей, покинувших карточку без каких-либо действий

— доля пользователей, покинувших карточку без каких-либо действий Показатель возвратов — косвенно свидетельствует о качестве информации в карточке

Аналитический кабинет Wildberries предоставляет доступ к большинству этих метрик, позволяя проводить детальный анализ эффективности ваших карточек. Для более глубокого понимания поведения пользователей можно использовать дополнительные инструменты веб-аналитики с настройкой целей и событий.

Эффективным методом анализа и оптимизации является A/B-тестирование. Этот подход предполагает создание двух вариантов карточки товара с одним изменяемым элементом (например, главное фото, заголовок, порядок фотографий) и сравнение результатов их работы. По данным исследований, регулярное A/B-тестирование позволяет повысить конверсию на 10-15% ежеквартально.

Элемент для тестирования Потенциал роста конверсии Рекомендуемая длительность теста Главное фото товара 15-25% 7-10 дней Название товара 10-18% 10-14 дней Последовательность фотографий 8-12% 7-10 дней Инфографика 12-20% 10-14 дней

При анализе эффективности дизайна карточек важно учитывать сезонность и внешние факторы. Например, в период распродаж пользователи проявляют иное покупательское поведение, чем в обычное время. По данным аналитики Wildberries, в дни масштабных акций время, затрачиваемое на изучение карточки товара, сокращается на 30-40%, что требует соответствующей адаптации визуальных и текстовых элементов.

Конкурентный анализ — еще один важный аспект оценки эффективности дизайна карточек. Регулярное изучение карточек топовых продавцов в вашей категории позволяет выявить тренды и успешные решения, которые можно адаптировать для своих товаров. При этом важно не копировать чужие решения, а творчески переосмыслить их, адаптируя под особенности своего бренда и продукта.

Особое внимание следует уделять анализу отзывов покупателей. Они содержат ценную информацию о том, какие аспекты товара вызывают вопросы или сомнения. Включение этой информации в описание или визуальные материалы карточки может существенно повысить конверсию. Исследования показывают, что карточки, в которых учтены часто задаваемые вопросы из отзывов, имеют на 17-23% более высокую конверсию.

Для систематизации процесса анализа эффективности рекомендуется создать чек-лист оценки карточки товара, включающий все ключевые элементы: качество фотографий, информативность названия, структуру описания, наличие и качество инфографики, заполненность характеристик и т.д. Регулярный аудит карточек по такому чек-листу позволяет оперативно выявлять слабые места и планировать оптимизацию.

Помните, что требования к карточкам товаров на Wildberries постоянно эволюционируют вместе с изменениями алгоритмов платформы и покупательских предпочтений. То, что работало эффективно год назад, сегодня может давать посредственные результаты. Поэтому важно постоянно следить за обновлениями правил маркетплейса и трендами в дизайне карточек товаров.