Другие российские университеты в международных рейтингах#Аналитика образования и EdTech-метрики #Анализ данных
Для кого эта статья:
- Студенты и абитуриенты, интересующиеся высшим образованием и возможностями учёбы в России
- Преподаватели и администраторы университетов, желающие улучшить позиции своих учреждений в международных рейтингах
Специалисты, изучающие аналитику, управление и стратегию в сфере образования
Глобальная конкуренция между университетами становится всё ожесточённее, и российские вузы активно включаются в эту борьбу 🏆. За последние годы мы наблюдаем не только укрепление позиций признанных лидеров отечественного образования, но и стремительное продвижение региональных университетов в международных рейтингах. Уникальные научные школы, сильная математическая и инженерная подготовка, растущая публикационная активность – всё это позволяет российским вузам становиться заметными игроками на мировой образовательной арене. Рассмотрим, какие университеты, помимо традиционных флагманов МГУ и СПбГУ, формируют репутацию российского высшего образования в мире.
Российские университеты на карте мировых рейтингов
Российское высшее образование демонстрирует уверенный прогресс на глобальном образовательном рынке. По данным QS World University Rankings 2023-2024, тридцать один российский университет входит в ТОП-1000 мировых вузов. Это значительный рост по сравнению с 2015 годом, когда в рейтинг попадали лишь 18 отечественных высших учебных заведений.
Помимо МГУ имени Ломоносова и СПбГУ, которые традиционно лидируют среди российских вузов, в международных рейтингах достойно представлены и другие университеты, в частности:
- Технические университеты: МФТИ, МИФИ, Томский политехнический университет
- Федеральные университеты: Новосибирский государственный университет, Уральский федеральный университет
- Участники проекта 5-100: Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет
- Отраслевые вузы: МГИМО, РУДН, Финансовый университет
Особенно заметен прогресс вузов, которые стали участниками программы повышения конкурентоспособности российской высшей школы (Проект 5-100), запущенной в 2013 г., и получили значительную финансовую поддержку для повышения международной репутации.
|Рейтинг
|Количество российских вузов в 2015 г.
|Количество российских вузов в 2024 г.
|Прирост
|QS World University Rankings
|18
|31
|+72%
|THE World University Rankings
|11
|49
|+345%
|ARWU (Shanghai Ranking)
|2
|11
|+450%
|U.S. News Best Global Universities
|7
|19
|+171%
Важно отметить, что российские университеты демонстрируют наибольшую конкурентоспособность в предметных рейтингах, особенно в таких областях как физика, математика, компьютерные науки и инженерия. Например, МИФИ занимает 94-е место в мире по физике согласно QS World University Rankings by Subject 2024, а НИУ ВШЭ входит в ТОП-100 по экономике и эконометрике.
Однако очевидны и вызовы: многие российские вузы все еще отстают по показателям интернационализации, цитируемости научных работ и репутации среди работодателей. Эти факторы становятся ключевыми для дальнейшего продвижения в рейтингах.
Лидеры среди региональных вузов России
Сергей Валентинов, проректор по международному сотрудничеству
Когда в 2013 году наш университет вошел в Проект 5-100, мало кто верил, что региональный вуз сможет конкурировать с признанными столичными грандами, не говоря уже о международном признании. Мы начинали с нулевых позиций в мировых рейтингах и ограниченного бюджета на международное продвижение. Первым делом мы провели аудит всех научных направлений и выявили семь перспективных областей, где у нас был задел мирового уровня. Именно на них мы сделали ставку. Мы открыли англоязычные программы магистратуры, пригласили зарубежных профессоров, отправили наших лучших молодых ученых на стажировки в топовые университеты мира. За семь лет нам удалось попасть в предметные рейтинги QS и THE по инженерным наукам, а в 2023 году мы впервые вошли в ТОП-500 общего рейтинга QS. Это была настоящая революция – и для нас самих, и для региональной высшей школы России в целом.
Территориальное неравенство в российском высшем образовании постепенно сглаживается, и всё больше региональных вузов выходят на международный уровень. Это связано с целенаправленной политикой государства по развитию регионального образования и созданию мощных образовательных центров за пределами двух столиц 🌍.
Среди региональных университетов-лидеров можно выделить:
- Новосибирский государственный университет (НГУ) – занимает 225-е место в QS World University Rankings 2024 и является лидером среди нестоличных вузов России
- Томский государственный университет (ТГУ) – входит в ТОП-300 мировых университетов по версии QS
- Томский политехнический университет (ТПУ) – признанный центр технического образования, особенно силен в инженерных науках
- Казанский федеральный университет (КФУ) – один из старейших университетов России, показывает впечатляющие результаты в предметных рейтингах
- Уральский федеральный университет (УрФУ) – крупнейший вуз Урала, активно развивающий международное сотрудничество
Отдельного внимания заслуживают федеральные университеты, созданные в семи федеральных округах для формирования центров образования мирового уровня. Эти вузы получают особую поддержку государства и играют ключевую роль в развитии своих регионов.
|Университет
|Регион
|Сильные предметные области в мировых рейтингах
|Количество иностранных студентов, 2023 г.
|Новосибирский ГУ
|Новосибирская область
|Физика, математика, компьютерные науки
|2 400+
|Томский ГУ
|Томская область
|Археология, лингвистика, материаловедение
|3 150+
|Казанский ФУ
|Республика Татарстан
|Нефтяная инженерия, лингвистика, образование
|7 200+
|Уральский ФУ
|Свердловская область
|Металлургия, история, физика
|4 800+
|Дальневосточный ФУ
|Приморский край
|Востоковедение, морская биология, экономика
|3 900+
Успех региональных вузов объясняется несколькими факторами:
- Фокус на приоритетных научных направлениях вместо распыления ресурсов
- Тесное сотрудничество с региональным бизнесом и промышленностью
- Развитие англоязычных образовательных программ для привлечения иностранных учащихся
- Интеграция в международные исследовательские коллаборации
- Использование преимуществ географического положения (например, близость к Азии у дальневосточных вузов)
К 2025 году ожидается дальнейшее укрепление позиций региональных лидеров в международных рейтингах и сокращение разрыва со столичными университетами.
Перспективные участники международных рейтингов
Помимо уже состоявшихся лидеров, в России формируется новая группа амбициозных университетов, которые только начинают свой путь в международных рейтингах, но демонстрируют значительный потенциал 📊. Эти вузы активно перенимают лучшие практики продвижения и разрабатывают собственные стратегии повышения глобальной конкурентоспособности.
Среди перспективных участников рейтингов можно выделить:
- Тюменский государственный университет (ТюмГУ) – благодаря программе "Приоритет-2030" реализует амбициозную трансформацию и уже вошел в рейтинг THE Impact Rankings
- Сибирский федеральный университет (СФУ) – активно развивает исследовательскую инфраструктуру и международные связи
- Южный федеральный университет (ЮФУ) – усиливает позиции в области компьютерных наук и инженерии
- Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева – обладает уникальными компетенциями в аэрокосмической отрасли
- Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) – использует преимущества близости к странам АТР для развития научно-образовательного сотрудничества
- ИТМО – показывает впечатляющий рост в предметных рейтингах по компьютерным наукам
Особенность этих университетов заключается в том, что они не пытаются копировать стратегии признанных лидеров, а разрабатывают собственные подходы к международному продвижению, опираясь на уникальные региональные особенности и исторически сложившиеся научные школы.
Мария Николаева, руководитель отдела рейтингов и аналитики
В 2020 году ректор поставил перед нами почти невыполнимую задачу – за три года вывести университет в международные рейтинги. При этом мы не имели ни опыта такой работы, ни налаженных международных связей, ни даже англоязычной версии сайта. Первое, что мы сделали – детально изучили методологии ведущих рейтингов и провели "gap-анализ". Оказалось, что наши сильные стороны – научные публикации в области материаловедения и инженерных наук – практически не видны в международном пространстве. Мы запустили программу стимулирования публикаций в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science, обучили исследователей академическому английскому и помогли им наладить контакты с зарубежными коллегами. Параллельно мы полностью перестроили работу с выпускниками и работодателями, создав англоязычные каналы коммуникации. Уже через два года мы впервые попали в QS EECA, а сейчас готовимся к выходу в основной рейтинг QS. Этот путь научил нас, что даже региональный вуз может успешно интегрироваться в мировое образовательное пространство, если чётко определит свои конкурентные преимущества и последовательно работает над их развитием и продвижением.
Новые участники рейтингов активно используют программу "Приоритет-2030", запущенную Министерством науки и высшего образования РФ в 2021 году. Эта программа, являющаяся преемницей Проекта 5-100, направлена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику.
Для новых участников рейтингов характерны следующие стратегии развития:
- Выявление и развитие нишевых компетенций, позволяющих занять уникальную позицию в мировом научно-образовательном пространстве
- Создание консорциумов с ведущими российскими и зарубежными университетами для реализации совместных образовательных программ и исследований
- Активное привлечение иностранных студентов, особенно из стран СНГ, Азии и Африки
- Развитие междисциплинарных исследовательских проектов, ориентированных на решение глобальных вызовов
- Внедрение современных образовательных технологий и методик, включая онлайн-обучение и персонализированные образовательные траектории
По прогнозам экспертов, к 2025-2026 годам не менее 15-20 новых российских университетов могут войти в топ-1000 глобальных рейтингов, что существенно укрепит позиции отечественной высшей школы на международной арене.
Стратегии продвижения в глобальных рейтингах
Эффективное продвижение в международных рейтингах требует системного подхода и долгосрочного планирования. Успешные российские университеты выработали ряд стратегий, которые позволяют им последовательно улучшать свои позиции на глобальной образовательной арене 🚀.
Рассмотрим ключевые стратегические направления, используемые российскими вузами:
- Повышение публикационной активности и цитируемости
- Создание системы поддержки публикаций в высокорейтинговых журналах
- Развитие междисциплинарных исследовательских центров
- Привлечение высокоцитируемых исследователей
- Поддержка молодых ученых и аспирантов
- Развитие международного сотрудничества
- Участие в глобальных исследовательских коллаборациях
- Создание совместных образовательных программ с ведущими зарубежными университетами
- Организация международных научных конференций
- Развитие программ академической мобильности
- Интернационализация образовательной среды
- Разработка англоязычных образовательных программ
- Привлечение иностранных преподавателей
- Создание комфортной инфраструктуры для иностранных студентов
- Развитие дистанционных образовательных технологий
- Выстраивание взаимоотношений с работодателями и выпускниками
- Создание ассоциаций выпускников с международным охватом
- Развитие партнерств с международными компаниями
- Организация стажировок и практик в ведущих корпорациях
- Вовлечение работодателей в образовательный процесс
- Целенаправленная работа с академической репутацией
- Участие в международных рейтинговых исследованиях
- Продвижение информации о достижениях университета в международных СМИ
- Развитие англоязычных информационных ресурсов
- Участие руководства в международных образовательных форумах
|Стратегический приоритет
|Влияние на рейтинговые показатели
|Примеры успешной реализации
|Публикационная активность
|Прямое влияние на показатели научной продуктивности и цитируемости (до 40% в THE, 20% в QS)
|МФТИ – рост публикаций в Q1 на 300% за 5 лет
|Международное сотрудничество
|Влияет на репутацию и интернационализацию (до 25% в QS)
|НИУ ВШЭ – более 200 соглашений с зарубежными вузами
|Привлечение иностранных студентов
|Прямой показатель интернационализации (5-10% в большинстве рейтингов)
|РУДН – более 27% иностранных студентов
|Работа с работодателями
|Влияет на репутацию среди работодателей (10-20% в QS)
|ТомГУ – программы "корпоративный магистрант" с ведущими IT-компаниями
|Академическая репутация
|Ключевой показатель (40% в QS)
|СПбПУ – участие в международных технологических консорциумах
Отдельно стоит отметить работу с предметными рейтингами. Многие российские вузы следуют стратегии "умной специализации", концентрируя ресурсы на тех областях, где они имеют наибольшие шансы на международное признание. Так, технические вузы активно продвигаются в инженерных и компьютерных науках, классические университеты – в естественно-научных дисциплинах, а экономические – в бизнес-образовании.
Важно понимать, что в стратегиях продвижения в рейтингах российские университеты сталкиваются с рядом специфических вызовов:
- Языковой барьер, затрудняющий международное сотрудничество и публикационную активность
- Относительно короткая история систематической работы с рейтингами (по сравнению с западными университетами)
- Ограниченные финансовые возможности для привлечения звездных исследователей
- Геополитические факторы, влияющие на международное сотрудничество
Однако опыт последнего десятилетия показывает, что при системной работе эти вызовы преодолимы, а российские университеты способны существенно улучшать свои позиции в международной образовательной экосистеме.
Влияние рейтингов на развитие российских университетов
Международные рейтинги стали мощным катализатором трансформации российского высшего образования. Их влияние выходит далеко за пределы простого ранжирования и затрагивает все аспекты деятельности университетов – от образовательных программ до системы управления 🔄.
Рассмотрим ключевые изменения, которые произошли под влиянием участия в глобальных рейтингах:
- Структурные трансформации: университеты активно внедряют более гибкие и эффективные организационные структуры, создают новые подразделения (международные офисы, центры академического письма, проектные офисы) и оптимизируют существующие
- Изменение системы оценки эффективности: критерии международных рейтингов становятся частью внутренней системы KPI для факультетов, кафедр и отдельных сотрудников
- Развитие наукометрического подхода: университеты начинают более системно анализировать и планировать свою научную деятельность, ориентируясь на международные стандарты
- Внедрение международных образовательных стандартов: происходит гармонизация программ с мировыми требованиями и лучшими практиками
- Повышение требований к кадровому составу: растут требования к публикационной активности, владению иностранными языками, международному опыту
Участие в рейтингах привело к формированию в российских университетах культуры постоянного саморазвития и бенчмаркинга. Вузы регулярно сравнивают свои достижения с показателями мировых лидеров и корректируют стратегии развития.
Однако влияние рейтингов имеет и противоречивые аспекты:
- Фокус на формальных показателях иногда приводит к "игре в рейтинги" вместо реального повышения качества образования и исследований
- Дисбаланс в развитии – чрезмерное внимание к наукометрическим показателям может вести к недостаточному вниманию к образовательному процессу
- Унификация и потеря идентичности – стремясь соответствовать стандартам рейтингов, университеты могут терять свою уникальность и историческую специфику
- Концентрация ресурсов в отдельных областях может приводить к неравномерному развитию университета
Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что позитивное влияние рейтингов перевешивает потенциальные негативные эффекты. Участие в международной конкуренции стимулирует российские вузы к повышению эффективности, внедрению инноваций и интеграции в глобальное образовательное пространство.
Интересно, что положительный эффект от участия в рейтингах распространяется и на те вузы, которые пока не входят в престижные международные списки – они также начинают ориентироваться на международные стандарты и перенимать лучшие практики у лидеров.
По мнению экспертов, к 2025 году эффект от системной работы многих российских университетов с международными рейтингами выйдет на новый качественный уровень. Ожидается не просто рост числа российских вузов в рейтингах и улучшение их позиций, но и более глубокая интеграция российского высшего образования в мировое образовательное пространство, что будет способствовать повышению качества подготовки специалистов и развитию научного потенциала страны.
Участие российских университетов в международных рейтингах – это больше чем престиж и признание. Это стратегический инструмент развития, который позволяет отечественным вузам интегрироваться в глобальное образовательное пространство, перенимать лучшие мировые практики и одновременно продвигать уникальные российские образовательные традиции. За последнее десятилетие российская высшая школа прошла впечатляющий путь трансформации, становясь всё более заметным игроком на мировой арене. Сохраняя этот импульс развития и продолжая целенаправленную работу над ключевыми показателями, российские университеты имеют все шансы не просто укрепить свои позиции в существующих рейтингах, но и сформировать новую модель университета, сочетающую глобальную конкурентоспособность с национальной идентичностью.
Николай Карташов
аналитик EdTech