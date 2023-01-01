Дополнительный отпуск работающим пенсионерам: статья закона РФ

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Для кого эта статья:

Работающие пенсионеры и лица, близкие к пенсионному возрасту

Юристы и специалисты по трудовому праву

Работодатели и кадровые работники организаций Многие работающие пенсионеры даже не подозревают, что трудовое законодательство России предусматривает для них специальные виды отпусков. Дополнительный отдых без сохранения заработной платы – не просто возможность, а законное право, закрепленное в конкретных статьях ТК РФ. При этом работодатели часто «забывают» информировать сотрудников пенсионного возраста об их привилегиях, а некоторые даже отказывают в предоставлении положенных дней отдыха. Разберемся, на какие дополнительные отпуска действительно могут претендовать пенсионеры в 2025 году, и как грамотно отстоять свои права. 📝

Правовые основы дополнительного отпуска для пенсионеров в РФ

Трудовое законодательство России закрепляет особые права для работающих пенсионеров в сфере отпусков. Главным образом эти права регулируются следующими нормативными актами:

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 128, 263, 267)

Закон РФ «О ветеранах»

Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Коллективные договоры и локальные нормативные акты предприятий

Основополагающей нормой, гарантирующей дополнительный отпуск пенсионерам, является статья 128 ТК РФ. Согласно ей, работающие пенсионеры по старости (по возрасту) имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в году.

Важно отметить, что данный отпуск предоставляется в обязательном порядке по письменному заявлению работника. Работодатель не имеет права отказать в его предоставлении, что подтверждается формулировкой «работодатель обязан предоставить» в тексте статьи 128 ТК РФ.

Кроме того, статья 263 ТК РФ предусматривает дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми, что может распространяться и на работающих пенсионеров при определенных обстоятельствах.

Нормативный акт Статья Содержание нормы Трудовой кодекс РФ Статья 128 Отпуск без сохранения зарплаты до 14 календарных дней работающим пенсионерам по старости Трудовой кодекс РФ Статья 263 Отпуск без сохранения зарплаты до 14 календарных дней работникам, имеющим двух или более детей до 14 лет Федеральный закон "О ветеранах" Статья 16 Отпуск без сохранения зарплаты до 35 календарных дней для ветеранов войны Коллективный договор По соглашению сторон Различные дополнительные оплачиваемые/неоплачиваемые отпуска для пенсионеров

Важно понимать, что помимо федеральных норм, предприятия могут устанавливать дополнительные льготы по отпускам для работающих пенсионеров в коллективных договорах или локальных нормативных актах. 🔍

Кому положен дополнительный отпуск: категории работающих пенсионеров

Не все работающие пенсионеры имеют равные права на дополнительный отпуск – многое зависит от категории пенсионера. Законодательство выделяет несколько групп пенсионеров с различным объемом прав на дополнительный отдых:

Пенсионеры по возрасту (старости) — имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в году. Пенсионеры-инвалиды — могут претендовать на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году. Участники Великой Отечественной войны — имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году. Ветераны боевых действий — также могут получить до 35 дней отпуска без сохранения зарплаты. Пенсионеры, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС — имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Особые категории пенсионеров могут совмещать несколько оснований для получения дополнительных отпусков. Например, пенсионер по возрасту, являющийся также инвалидом, может воспользоваться правом на отпуск как по основанию пенсионного возраста (14 дней), так и по основанию инвалидности (до 60 дней).

Елена Викторовна, специалист по трудовому праву К нам обратилась Мария Ивановна, 67 лет, работающая бухгалтером в частной компании. Она уже использовала свой основной оплачиваемый отпуск в текущем году, но возникла необходимость ухаживать за заболевшей сестрой. Женщина не знала о своих льготах как работающего пенсионера. Мы помогли ей составить заявление на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком на 14 дней согласно ст. 128 ТК РФ. Когда руководитель сначала отказал в отпуске, сославшись на производственную необходимость, мы указали на обязанность работодателя предоставить такой отпуск независимо от производственных потребностей компании. После разъяснения правовых норм отпуск был оформлен в тот же день, и Мария Ивановна смогла ухаживать за родственницей без риска потерять работу.

Важно учитывать, что право на дополнительный отпуск распространяется только на тех, кто официально оформил статус пенсионера и получает пенсионное обеспечение. Достижение предпенсионного возраста само по себе не дает права на дополнительные дни отдыха. 👵

Нюансы предоставления дополнительного отпуска различным категориям работающих пенсионеров:

Для пенсионеров по возрасту не имеет значения, как долго они работают у данного работодателя — право на отпуск возникает с момента заключения трудового договора.

Инвалидам-пенсионерам дополнительный отпуск предоставляется независимо от группы инвалидности.

Ветераны боевых действий должны подтвердить свой статус соответствующим удостоверением.

Для пенсионеров, продолжающих работу по срочному трудовому договору, действуют те же правила, что и для работающих по бессрочным договорам.

Продолжительность и условия предоставления отпуска пенсионерам

Продолжительность дополнительного отпуска для работающих пенсионеров зависит от конкретной категории пенсионера и определяется законодательно. При этом важно разделять основные виды отпусков:

Обязательный ежегодный оплачиваемый отпуск (28 календарных дней для всех работников)

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (различной продолжительности)

Дополнительный оплачиваемый отпуск (для отдельных категорий)

Стандартная продолжительность дополнительного отпуска без сохранения заработной платы для работающих пенсионеров по возрасту составляет до 14 календарных дней в году. Важно понимать, что эти 14 дней — максимальная продолжительность, работник может запросить и меньшее количество дней.

Законодательство не устанавливает жестких сроков использования этого отпуска — он может быть взят в любое время года, независимо от графика основных отпусков. Более того, дополнительный отпуск может быть разделен на части — например, взят по 2-3 дня несколько раз в год.

Категория пенсионеров Вид отпуска Продолжительность Возможность разделения на части Пенсионеры по возрасту Без сохранения зарплаты До 14 календарных дней Да Пенсионеры-инвалиды Без сохранения зарплаты До 60 календарных дней Да Участники ВОВ Без сохранения зарплаты До 35 календарных дней Да Ветераны боевых действий Без сохранения зарплаты До 35 календарных дней Да Ликвидаторы аварии на ЧАЭС Оплачиваемый 14 календарных дней Нет

Существуют определенные условия предоставления дополнительных отпусков пенсионерам:

Дополнительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника. Работодатель обязан предоставить такой отпуск независимо от производственной необходимости. Отпуск предоставляется в удобное для работника время. Неиспользованные дни дополнительного отпуска на следующий год не переносятся. Денежная компенсация за неиспользованный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы не выплачивается.

Особое внимание стоит обратить на то, что время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы сроком до 14 дней включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Это важный момент, который следует учитывать при расчете отпускного стажа. 📆

Порядок оформления дополнительного отпуска по закону

Оформление дополнительного отпуска для работающего пенсионера требует соблюдения определенной процедуры. Правильное документальное сопровождение гарантирует законность отсутствия на рабочем месте и сохранение трудовых прав. Последовательность действий при оформлении следующая:

Составление заявления. Работник-пенсионер должен составить письменное заявление о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. Подача заявления работодателю. Рекомендуется подать заявление не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала отпуска (хотя законодательно срок не установлен). Регистрация заявления. Заявление регистрируется в журнале входящей документации с указанием даты подачи. Издание приказа. Работодатель издает приказ о предоставлении отпуска по форме Т-6. Ознакомление работника с приказом под роспись. Внесение записи в личную карточку работника (форма Т-2). Внесение информации в табель учета рабочего времени с кодом «ДО» (дополнительный отпуск).

В заявлении на предоставление дополнительного отпуска обязательно должны быть указаны:

Наименование организации и Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. и должность заявителя

Просьба о предоставлении отпуска с указанием его продолжительности

Даты начала и окончания отпуска

Указание на основание предоставления отпуска (ст.128 ТК РФ для пенсионеров по возрасту)

Дата составления заявления и подпись работника

Антон Сергеевич, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Виктор Петрович, 64 года, работающий инженером на крупном предприятии. Он хотел оформить дополнительный отпуск, но кадровик настаивал, что такой отпуск должен быть согласован с руководством и может быть предоставлен только в определенное время. Мы составили грамотное заявление с четкой ссылкой на статью 128 ТК РФ. В тексте документа было четко указано, что "работодатель обязан предоставить" данный отпуск, а не "может предоставить". Заявление было подано официально через секретариат с регистрацией входящего документа. Когда и на этот раз возникли препятствия, мы направили дополнительное письмо на имя директора с разъяснением правовых норм и упоминанием возможности обращения в трудовую инспекцию. Результат не заставил себя ждать: в тот же день был издан приказ о предоставлении отпуска, а кадровой службе было рекомендовано изучить нормы ТК РФ, касающиеся работающих пенсионеров.

При оформлении дополнительного отпуска важно помнить о документах, подтверждающих статус пенсионера, которые могут потребоваться для обоснования права на отпуск:

Пенсионное удостоверение или справка из ПФР о назначении пенсии

Для особых категорий — удостоверение ветерана, удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС, справка об инвалидности и т.д.

Работодатель не вправе отказать работающему пенсионеру в предоставлении дополнительного отпуска без сохранения заработной платы, если заявление оформлено правильно, и работник относится к категории лиц, указанных в ст. 128 ТК РФ. 📄

Защита прав работающих пенсионеров при отказе в отпуске

К сожалению, некоторые работодатели отказывают работающим пенсионерам в предоставлении дополнительного отпуска, ссылаясь на производственную необходимость или другие причины. Это является прямым нарушением трудового законодательства, поскольку отпуск без сохранения заработной платы для пенсионеров по статье 128 ТК РФ предоставляется в обязательном порядке.

Если работодатель отказывает в предоставлении дополнительного отпуска, работающий пенсионер может предпринять следующие шаги:

Повторное обращение к работодателю с письменным заявлением и ссылкой на соответствующие нормы ТК РФ. Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) организации, если таковая имеется. Подача жалобы в Государственную инспекцию труда. Жалоба может быть подана лично, через почту или через официальный сайт инспекции. Обращение в прокуратуру по месту нахождения работодателя. Подача искового заявления в суд о защите трудовых прав.

При подготовке жалобы или искового заявления необходимо собрать следующие документы:

Копию заявления о предоставлении дополнительного отпуска с отметкой о регистрации или отказом

Копию пенсионного удостоверения или справки из ПФР

Копию трудового договора

Другие документы, подтверждающие трудовые отношения (приказ о приеме на работу, справку с места работы)

Письменный отказ работодателя в предоставлении отпуска (если имеется)

Сроки обращения за защитой нарушенных трудовых прав:

В комиссию по трудовым спорам — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал о нарушении своего права

В Государственную инспекцию труда — срок не ограничен

В суд — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал о нарушении своего права

Особенностью трудовых споров является то, что работники освобождаются от уплаты госпошлины и судебных расходов, что делает судебную защиту более доступной. Кроме того, при нарушении трудовых прав работающих пенсионеров работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа до 50 000 рублей. ⚖️

Практика показывает, что часто достаточно официального обращения в Государственную инспекцию труда, чтобы работодатель пересмотрел свою позицию и предоставил положенный по закону дополнительный отпуск. Большинство случаев отказа связаны не со злым умыслом, а с незнанием особенностей трудового законодательства в отношении работающих пенсионеров.