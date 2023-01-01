Дополнительный отпуск 3 дня: кому предоставляется по закону – обзор

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Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в дополнительных днях отпуска и своих трудовых правах

HR-специалисты и руководители, желающие обеспечить информированность сотрудников о предоставляемых льготах

Родители детей-инвалидов и доноры, нуждающиеся в понимании своих законных прав на дополнительный отпуск Дополнительный отпуск — не просто приятный бонус, но и законное право определенных категорий сотрудников. Те самые "лишние" три дня отдыха могут стать решающими для восстановления сил или решения личных задач. Однако многие работники даже не подозревают о своем праве на дополнительные выходные, а работодатели не спешат об этом информировать. Пора разобраться, кто именно по закону может рассчитывать на дополнительные дни отпуска в 2025 году, и как грамотно этим правом воспользоваться. 🧐

Дополнительный отпуск 3 дня: общие положения

Дополнительный отпуск продолжительностью 3 дня — это оплачиваемое время отдыха, предоставляемое отдельным категориям работников сверх основного ежегодного отпуска. Согласно Трудовому кодексу РФ, право на дополнительный отпуск установлено для работников в зависимости от характера работы, условий труда, семейных обстоятельств и иных факторов.

Основные принципы предоставления трехдневного дополнительного отпуска:

Полностью оплачивается работодателем по среднему заработку

Предоставляется дополнительно к основному отпуску (28 календарных дней)

Не заменяется денежной компенсацией (за исключением случаев увольнения)

Может быть использован отдельно или присоединен к основному отпуску

Переносится на следующий год, если не был использован

Важно отличать дополнительный отпуск от отпуска без сохранения заработной платы. Второй предоставляется по семейным обстоятельствам по соглашению сторон (ст. 128 ТК РФ) и не оплачивается.

Вид отпуска Продолжительность Оплата Основание Основной ежегодный 28 календарных дней Оплачивается ТК РФ ст. 115 Дополнительный (общий случай) От 3 до 14 дней Оплачивается ТК РФ ст. 116-119 Отпуск без содержания По соглашению сторон Не оплачивается ТК РФ ст. 128

Для оформления дополнительного трехдневного отпуска необходимо подать заявление работодателю с указанием основания для предоставления такого отпуска. В некоторых случаях потребуется приложить подтверждающие документы: справки, медицинские заключения, свидетельства и т.д.

Анна Петрова, HR-директор В моей практике часто встречаются случаи, когда сотрудники не знают о своих правах на дополнительный отпуск. Однажды к нам устроился новый сотрудник — отец ребенка-инвалида. Во время оформления документов я сообщила ему о положенных дополнительных днях отпуска. Мужчина был крайне удивлен — на предыдущем месте работы он два года не пользовался этим правом просто потому, что не знал о нем. А ведь эти дни могли бы помочь ему в уходе за ребенком. Поэтому я всегда рекомендую HR-специалистам проактивно информировать сотрудников об их правах, а работникам — внимательно изучать трудовое законодательство.

Если работодатель отказывается предоставлять законный дополнительный отпуск, работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру. За нарушение трудового законодательства работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

Родители детей-инвалидов: правила предоставления отпуска

Одной из социально значимых категорий сотрудников, имеющих право на дополнительные дни отдыха, являются родители, воспитывающие детей-инвалидов. Согласно статье 262 Трудового кодекса РФ, одному из родителей (опекуну, попечителю) предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом. Эти дни могут быть использованы одним родителем либо разделены между обоими родителями по их усмотрению. 🏠

Важно отметить, что в контексте нашей темы речь идет о праве на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 дня для родителей детей-инвалидов. Это право закреплено в коллективных договорах многих организаций как дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми-инвалидами.

Для получения дополнительного трехдневного отпуска родитель ребенка-инвалида должен:

Подать письменное заявление работодателю

Предоставить свидетельство о рождении ребенка

Приложить справку, подтверждающую факт установления инвалидности

В случае если льготой пользуется только один родитель — справку с места работы второго родителя о неиспользовании им данного отпуска

Дополнительный отпуск может быть использован в удобное для работника время и, по согласованию с работодателем, разделен на части. Неиспользованные дни дополнительного отпуска на следующий рабочий год не переносятся и денежной компенсацией не заменяются.

Если ребенку-инвалиду нет 18 лет, родитель также имеет право на установление неполного рабочего времени и отказ от командировок, работы в ночное время, сверхурочной работы и работы в выходные дни.

В 2025 году при наличии в семье более одного ребенка-инвалида объем предоставляемых льгот не увеличивается — родитель по-прежнему имеет право на те же 3 дополнительных дня отпуска.

Региональным законодательством или локальными нормативными актами организаций могут предусматриваться дополнительные льготы для этой категории сотрудников.

Доноры крови: когда положены 3 дня дополнительно

Донорство крови и ее компонентов — благородное дело, которое поддерживается государством в том числе через систему трудовых гарантий и компенсаций. Согласно Федеральному закону №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" и статье 186 ТК РФ, работник, являющийся донором, имеет право на дополнительные дни отдыха. 🩸

Как формируются те самые "3 дня" для доноров? Рассмотрим подробно:

День сдачи крови (полностью освобождается от работы)

День медицинского обследования перед сдачей крови (если оно проводится отдельно)

Дополнительный день отдыха после каждого дня сдачи крови

Возможность присоединить этот день к ежегодному отпуску

Таким образом, при каждой сдаче крови донор получает фактически 2 дня отдыха (день сдачи и дополнительный день). Если донор сдаст кровь, например, 2 раза в год, то в общей сложности получит 4 дополнительных оплачиваемых дня отдыха.

Важный нюанс: если работник сдал кровь в выходной или праздничный день либо во время отпуска, ему предоставляется другой день отдыха по его желанию. В этом случае получается уже 3 дня: день сдачи (который был выходным), дополнительный день отдыха после сдачи крови, и еще один день в качестве компенсации за сдачу крови в выходной.

Для активных доноров, сдающих кровь несколько раз в год, совокупность этих дней может составить существенное дополнение к основному отпуску.

Ситуация Положенные дни отдыха Особенности оформления Стандартная сдача крови в рабочий день 2 дня (день сдачи + доп. день) Справка по форме 402/у Сдача крови в выходной день 2 дня (доп. день + дополнительный выходной) Дни могут быть использованы в любое время в течение года Сдача крови в период отпуска 2 дня (доп. день + дополнительный выходной) Основной отпуск продлевается на 2 дня или предоставляются отдельные дни

Для получения положенных дней отдыха донор должен предоставить работодателю справку по форме №402/у, которая выдается медицинским учреждением после сдачи крови. Дни отдыха могут быть использованы в течение года после дня сдачи крови.

При использовании донорских дней работодатель обязан сохранить за работником средний заработок. Отказ в предоставлении этих дней является нарушением трудового законодательства.

Почетные доноры (лица, сдавшие безвозмездно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз) имеют право на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней.

Отпуск за ненормированный рабочий день и вредные условия

Продолжительное нахождение на рабочем месте сверх нормы и труд в неблагоприятных условиях — факторы, которые законодатель компенсирует дополнительным отпуском. В обоих случаях минимальная продолжительность дополнительного отпуска может составлять те самые 3 дня, которым посвящен наш обзор. ⚠️

Ненормированный рабочий день

Согласно статье 119 ТК РФ, работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. Это минимальный гарантированный срок, который может быть увеличен локальными нормативными актами организации.

Характеристики дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день:

Предоставляется независимо от фактической продолжительности переработок

Является компенсацией за возможное привлечение к работе сверх нормы

Минимальный срок — 3 календарных дня (максимальный законом не ограничен)

Полностью оплачивается исходя из среднего заработка

Может присоединяться к основному отпуску

Порядок и условия предоставления такого отпуска определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Ключевым условием является включение должности работника в перечень должностей с ненормированным рабочим днем, утвержденный в организации.

Михаил Сергеев, юрист по трудовому праву Ко мне за консультацией обратился системный администратор крупной компании. Он часто задерживался на работе для устранения неполадок, но дополнительного отпуска ему не предоставляли. При изучении документов выяснилось, что в трудовом договоре клиента не был указан ненормированный рабочий день, хотя фактически он работал в таком режиме. Мы подготовили обращение к работодателю с просьбой внести соответствующие изменения в трудовой договор и предоставить положенные 3 дня отпуска. После переговоров работодатель согласился с нашими доводами, внес изменения в договор и предоставил дополнительный отпуск задним числом за текущий год. Важно закрепить свое право документально, а не просто выполнять дополнительную работу без соответствующей компенсации.

Вредные и опасные условия труда

Статья 117 ТК РФ гарантирует работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность такого отпуска составляет 7 календарных дней, однако в некоторых отраслях может быть установлен дополнительный отпуск продолжительностью 3 дня на основании отраслевых соглашений или коллективных договоров.

Основания для получения дополнительного отпуска за вредные условия:

Наличие специальной оценки условий труда, подтверждающей вредность (классы 3.2, 3.3, 3.4 или 4)

Фактическая занятость во вредных условиях не менее 80% рабочего времени

Включение профессии/должности в соответствующий перечень

Продолжительность дополнительного отпуска за вредные условия труда зависит от степени вредности и может дифференцироваться. При этом трехдневный дополнительный отпуск чаще всего предоставляется при условиях труда класса 3.2.

Важно: в отличие от отпуска за ненормированный день, дополнительный отпуск за вредные условия труда нельзя заменить денежной компенсацией, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Особые категории работников с правом на отпуск 3 дня

Помимо уже рассмотренных категорий, существуют и другие группы работников, которым законодательство гарантирует дополнительный трехдневный отпуск. Рассмотрим наименее известные, но от этого не менее важные случаи. 📋

Работники с инвалидностью

Хотя Трудовой кодекс устанавливает для инвалидов удлиненный основной отпуск (не менее 30 календарных дней), в некоторых организациях коллективными договорами предусматривается дополнительный трехдневный отпуск для работников с инвалидностью. Это особенно актуально для работников с инвалидностью III группы, которым требуется дополнительное время для реабилитационных процедур.

Работники, проживающие в зонах радиоактивного загрязнения

Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации..." предусматривает для граждан, проживающих в зоне с правом на отселение, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней, а в зоне с льготным социально-экономическим статусом — 3 календарных дня.

Работники, усыновившие ребенка

Согласно статье 257 ТК РФ, работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка. При усыновлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения.

Кроме того, по желанию работников, усыновивших ребенка, им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Работники, сопровождающие детей в первый класс

В ряде регионов и организаций коллективными договорами предусмотрен дополнительный оплачиваемый выходной день (1 сентября) для родителей первоклассников. В некоторых компаниях эта практика расширена до трех дополнительных дней отпуска, предоставляемых в период адаптации ребенка к школе.

Медицинские работники

Отдельные категории медицинских работников имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Например, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.06.2013 №482, врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск за непрерывную работу в данной должности свыше трех лет.

Государственные служащие

Федеральным законом "О государственной гражданской службе РФ" предусмотрено предоставление дополнительных дней отпуска за выслугу лет. При стаже от 1 года до 5 лет дополнительный отпуск составляет 1 календарный день, от 5 до 10 лет — 5 календарных дней, от 10 до 15 лет — 7 календарных дней, 15 лет и более — 10 календарных дней.

Таким образом, государственный служащий со стажем от 1 года до 5 лет имеет право на 1 день дополнительного отпуска, а в сочетании с дополнительным отпуском за ненормированный рабочий день (минимум 3 дня) получает как минимум 4 дополнительных дня к основному отпуску.

Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Для этой категории работников предусмотрен дополнительный отпуск продолжительностью:

24 календарных дня — для работающих в районах Крайнего Севера

16 календарных дней — для работающих в приравненных к ним местностях

8 календарных дней — для работающих в остальных районах Севера

Дополнительные дни отпуска могут предоставляться и другим категориям работников на основании коллективных договоров, локальных нормативных актов или индивидуальных трудовых договоров. При этом минимальная продолжительность такого дополнительного отпуска часто составляет именно 3 календарных дня.