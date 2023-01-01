Дополнительный отпуск за выслугу лет: кому положен и сколько дней

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Для кого эта статья:

Сотрудники, работающие в госучреждениях и других организациях, для которых предусмотрены дополнительные дни отпуска.

HR-менеджеры и работники кадровых служб, желающие разобраться в трудовом законодательстве и правилах предоставления отпусков.

Специалисты и сотрудники организаций, интересующиеся вопросами мотивации и удержания кадров через дополнительные льготы. Многолетняя работа на одном месте должна вознаграждаться. Дополнительные дни отпуска за выслугу лет — один из существенных бонусов для сотрудников, отдавших годы одной организации или профессии. В 2025 году этот вопрос особенно актуален на фоне растущей конкуренции работодателей за опытных специалистов. Знаете ли вы, что некоторые категории работников имеют законное право на дополнительные оплачиваемые дни отдыха? Разберемся, кому положены эти привилегии и как их правильно оформить. ???

Правовые основы дополнительного отпуска за стаж

Дополнительный отпуск за выслугу лет — это не прихоть работодателя, а установленная законом гарантия для определенных категорий сотрудников. Законодательная база по этому вопросу включает несколько ключевых документов:

Трудовой кодекс РФ (статьи 116-119, 321, 350) — определяет общие принципы предоставления дополнительных отпусков;

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 №79-ФЗ — устанавливает дополнительные отпуска для госслужащих;

Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» — предусматривает дополнительные отпуска для ликвидаторов;

Отраслевые нормативные акты для медработников, педагогов, сотрудников МВД и других категорий.

Важно понимать: если федеральное законодательство не предусматривает дополнительный отпуск за выслугу лет для вашей категории, работодатель может установить его самостоятельно через локальные нормативные акты. В этом случае такие отпуска оплачиваются из средств организации.

Ирина Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Михаил, проработавший 12 лет на крупном промышленном предприятии. В коллективном договоре было указано право на дополнительные дни отпуска за выслугу лет, но работодатель отказывался их предоставлять, ссылаясь на финансовые трудности. Мы составили официальное обращение к руководству с указанием на нарушение коллективного договора, имеющего силу локального нормативного акта. После переговоров с юридическим отделом компании Михаилу не только предоставили положенные 5 дополнительных дней в текущем году, но и компенсировали непредоставленные дни за предыдущие два года. Этот случай показывает: если ваше право на дополнительный отпуск закреплено документально, вы можете его отстоять.

В 2025 году нормативная база претерпела некоторые изменения. В частности, расширены категории медицинских работников, имеющих право на дополнительный отпуск за выслугу лет, а также скорректированы условия его предоставления для сотрудников ведомственной охраны. ??

Законодательный акт Категории работников Условия предоставления ТК РФ, ст. 116 Общее положение для всех категорий По усмотрению работодателя (через локальные акты) ФЗ №79 от 27.07.2004 Государственные гражданские служащие По выслуге лет (от 1 года службы) Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 14 дней независимо от стажа Постановление Правительства РФ №482 от 06.06.2013 Сотрудники прокуратуры От 5 до 15 дней в зависимости от стажа

Категории работников с правом на дополнительный отдых

Не все работники имеют законное право на дополнительный отпуск за выслугу лет. В 2025 году такая привилегия предоставляется следующим категориям:

Государственные и муниципальные служащие — получают от 1 до 10 дополнительных дней в зависимости от стажа государственной службы; Судьи — от 5 до 15 дней в зависимости от стажа работы в судебной системе; Прокурорские работники — от 5 до 15 дней в зависимости от выслуги лет; Сотрудники МВД, ФСИН, ФСБ и других силовых структур — количество дней варьируется в зависимости от ведомства и выслуги; Медицинские работники определенных специальностей — от 3 до 12 дней в зависимости от стажа и специфики работы; Сотрудники, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 24 календарных дня дополнительно при стаже работы в данных регионах более 5 лет; Сотрудники противопожарной службы — от 3 до 10 дней в зависимости от стажа.

Для работников коммерческих организаций дополнительный отпуск за выслугу лет может быть предусмотрен:

Коллективным договором;

Положением об отпусках;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

Другими локальными нормативными актами.

Многие крупные компании, особенно в нефтегазовой, металлургической и банковской сферах, устанавливают дополнительные отпуска за выслугу лет как инструмент удержания ценных кадров. ??

Елена Дмитриева, HR-директор В нашей IT-компании возникла проблема с удержанием опытных разработчиков. Анализ показал, что многие уходили к конкурентам через 4-5 лет работы, когда достигали пика профессионализма. Мы внедрили систему дополнительных дней отпуска за выслугу: 3 дня после 3 лет работы, 5 дней после 5 лет, 7 дней после 7 лет. Это позволило снизить текучесть среди опытных специалистов на 27% за первый год после внедрения. Особенно эффективной мера оказалась для сотрудников с семьями, которые ценили возможность длительного отдыха. Интересно, что эти дополнительные дни отпуска оказались более мотивирующим фактором, чем эквивалентное повышение зарплаты — сотрудники отмечали, что время с семьей для них важнее дополнительных денег.

Продолжительность отпуска в зависимости от выслуги

Продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет различается в зависимости от категории работников и законодательных актов, регулирующих их деятельность. В 2025 году действуют следующие нормы:

Категория работников Стаж работы Количество дополнительных дней Государственные гражданские служащие От 1 года до 5 лет 1 календарный день От 5 до 10 лет 5 календарных дней От 10 до 15 лет 7 календарных дней От 15 до 20 лет 9 календарных дней Свыше 20 лет 10 календарных дней Судьи От 5 до 10 лет 5 рабочих дней От 10 до 15 лет 10 рабочих дней Свыше 15 лет 15 рабочих дней Медицинские работники (отдельные категории) От 3 до 5 лет 3 календарных дня От 5 до 10 лет 5 календарных дней Свыше 10 лет 10 календарных дней

Для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей действует особый порядок: при стаже работы в этих регионах свыше 5 лет им полагается дополнительно 24 календарных дня отпуска. Для сотрудников коммерческих организаций продолжительность дополнительного отпуска определяется локальными нормативными актами. ??

Важно учитывать, что дополнительный отпуск за выслугу лет суммируется с основным ежегодным оплачиваемым отпуском. Так, госслужащий с 12-летним стажем будет иметь 35 календарных дней отпуска в год (28 дней основного отпуска + 7 дней за выслугу лет).

При подсчете общей продолжительности отпуска необходимо также учитывать другие виды дополнительных отпусков, если работник имеет на них право (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и др.).

Порядок расчета стажа для дополнительного отпуска

Расчет стажа для получения дополнительного отпуска — процедура, требующая внимания к деталям. Для разных категорий работников применяются различные методики расчета. ??

Для государственных гражданских служащих в стаж, дающий право на дополнительный отпуск, включаются:

Периоды замещения должностей государственной гражданской службы;

Периоды замещения государственных должностей РФ и субъектов РФ;

Периоды замещения должностей муниципальной службы;

Периоды работы на отдельных должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей (в пределах до 5 лет).

Для медицинских работников в стаж включаются:

Периоды работы в медицинских организациях независимо от формы собственности;

Периоды военной службы в должностях медицинского персонала;

Периоды работы в учреждениях социального обслуживания на должностях медицинского персонала;

Время учебы в интернатуре/ординатуре для врачей.

Для работников Крайнего Севера в стаж включаются только периоды фактической работы в соответствующих районах и местностях.

При расчете стажа для дополнительного отпуска в коммерческих организациях обычно учитывается:

Непрерывный стаж работы в данной организации;

Иногда — общий стаж по определенной специальности или в определенной отрасли (если это предусмотрено локальными нормативными актами).

Необходимо отметить несколько важных моментов при расчете стажа:

В стаж включаются периоды фактической работы, а также время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность); Периоды отпусков без сохранения заработной платы общей продолжительностью более 14 календарных дней в течение года не включаются в стаж для дополнительного отпуска (для большинства категорий работников); Периоды временной нетрудоспособности включаются в стаж; Отпуск по уходу за ребенком в стаж для дополнительного отпуска обычно не включается (но есть исключения для отдельных категорий).

Как оформить и получить дополнительные дни отдыха

Процедура оформления дополнительного отпуска за выслугу лет имеет свои особенности. Для корректного получения этой льготы необходимо следовать определенному алгоритму действий. ??

Проверьте свое право на дополнительный отпуск: Изучите законодательство, регулирующее вашу профессиональную деятельность;

Ознакомьтесь с локальными нормативными актами организации (коллективным договором, положением об отпусках);

Убедитесь, что ваш стаж достаточен для получения дополнительных дней. Подтвердите стаж: Подготовьте документы, подтверждающие ваш стаж (трудовая книжка, трудовые договоры, справки от предыдущих работодателей);

При необходимости направьте запросы в архивы или ПФР для получения подтверждающих документов;

Если ваш стаж включает периоды работы в особых условиях, убедитесь, что они правильно отражены в документах. Подайте заявление: Составьте заявление на имя работодателя с просьбой предоставить дополнительный отпуск за выслугу лет;

Укажите основание (соответствующую статью закона или пункт локального акта);

Приложите копии документов, подтверждающих ваше право на дополнительный отпуск;

Уточните желаемые даты отпуска. Дождитесь приказа: Работодатель должен издать приказ о предоставлении отпуска по форме Т-6 или Т-6а;

Ознакомьтесь с приказом под подпись;

Убедитесь, что в приказе правильно указана продолжительность отпуска. Получите отпускные: Отпускные за дополнительный отпуск должны быть выплачены не позднее чем за три дня до его начала;

Проверьте правильность расчета отпускных (они рассчитываются так же, как и за основной отпуск).

Если работодатель отказывается предоставить вам дополнительный отпуск, несмотря на ваше законное право, вы можете:

Обратиться в комиссию по трудовым спорам организации;

Подать жалобу в Государственную инспекцию труда;

Обратиться в профсоюз (если вы являетесь его членом);

Подать исковое заявление в суд.

Дополнительный отпуск за выслугу лет можно использовать отдельно от основного или присоединить к нему — выбор за вами. Также, как и основной отпуск, дополнительный можно разделить на части, но хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. ???