Должностные обязанности продавца-кассира: полный перечень функций

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Для кого эта статья:

Начинающие специалисты, которые хотят работать продавцами-кассирами

Опытные работники розничной торговли, стремящиеся улучшить свои навыки

Соискатели, интересующиеся карьерным ростом в сфере розничной торговли Профессия продавца-кассира остаётся одной из самых востребованных на рынке труда даже в 2025 году. Многие соискатели ошибочно полагают, что эта должность требует минимальных навыков, однако за кажущейся простотой скрывается сложный комплекс обязанностей, требующий не только специфических знаний, но и особых личностных качеств. Рассмотрим полный перечень функций продавца-кассира — информация, которая будет полезна как начинающим специалистам, так и опытным работникам розничной торговли. 📋💼

Ключевые обязанности продавца-кассира в розничной торговле

Продавец-кассир находится на передовой розничной торговли, являясь ключевым звеном между магазином и покупателем. Функциональные обязанности этой должности охватывают широкий спектр задач, которые можно разделить на несколько основных категорий. 🏪

Базовые функции продавца-кассира включают:

Обслуживание покупателей на кассе (прием оплаты, выдача сдачи, оформление кассовых документов)

Консультирование клиентов по ассортименту, свойствам и ценам товаров

Предпродажную подготовку товара (выкладка, проверка целостности упаковки, срока годности)

Работу с товарными остатками (проведение инвентаризаций, контроль сроков реализации)

Поддержание порядка и чистоты в торговом зале и на рабочем месте

Участие в приемке товара и его размещении в торговом зале

Важно отметить, что в зависимости от формата магазина и его специализации, обязанности могут существенно различаться. Например, в продуктовом супермаркете приоритетом будет скорость обслуживания и контроль сроков годности, а в бутике одежды — консультирование клиентов и помощь в подборе товаров.

Тип магазина Приоритетные обязанности продавца-кассира Специфические требования Продуктовый супермаркет Быстрое обслуживание, работа с весовым товаром, контроль сроков годности Знание товарных кодов, умение работать с весовым оборудованием Магазин одежды Консультирование по стилю, размерам, материалам, работа с примеркой Базовые знания о моде и тенденциях, умение подбирать размеры Магазин электроники Техническое консультирование, демонстрация товара, оформление гарантии Технические знания, умение объяснять сложные вещи простым языком Аптека Консультирование по лекарствам, проверка рецептов, соблюдение условий хранения Фармацевтическое образование, знание лекарственных препаратов

Елена Воронцова, категорийный менеджер розничной сети Я начинала карьеру обычным продавцом-кассиром в небольшом продуктовом магазине. Многие думают, что эта работа примитивна, но именно там я получила фундаментальные навыки. Помню свой первый рабочий день: очередь раздраженных покупателей, сложный кассовый аппарат и необходимость запомнить коды товаров. К концу смены у меня тряслись руки! Однако через месяц я уже могла с закрытыми глазами назвать цену любого товара и одновременно поддерживать приятный диалог с покупателем. Этот опыт научил меня системному мышлению, клиентоориентированности и работе под давлением – навыкам, которые привели меня к должности категорийного менеджера.

К дополнительным, но часто встречающимся обязанностям продавца-кассира также относятся:

Оформление возврата товара и работа с претензиями клиентов

Подготовка товара к инвентаризации

Оформление витрин и участие в визуальном мерчандайзинге

Контроль за противокражными системами

Ведение отчетности и заполнение документации

Работа с кассой и финансовая отчетность

Эффективная работа с кассовым аппаратом и ведение финансовой отчетности — критически важный аспект деятельности продавца-кассира. В 2025 году большинство торговых точек оснащены современными POS-системами, требующими от сотрудников уверенных навыков работы с цифровыми технологиями. 💻💰

Основные обязанности, связанные с кассовыми операциями, включают:

Открытие и закрытие кассовой смены с соблюдением всех регламентированных процедур

Проведение наличных и безналичных расчетов с покупателями

Работа с дисконтными картами и программами лояльности

Оформление возвратов и обменов товара

Инкассация денежных средств

Выявление и предотвращение попыток мошенничества при оплате

Корректное оформление кассовых документов (чеков, Z-отчетов, X-отчетов)

Особое внимание в работе продавца-кассира уделяется предотвращению ошибок при расчетах и обеспечению сохранности денежных средств. Излишки и недостачи в кассе — серьезные нарушения, которые могут повлечь за собой не только административную, но и материальную ответственность.

Михаил Соколов, тренинг-менеджер в ритейле На тренингах для новых продавцов-кассиров я всегда рассказываю случай из практики крупного супермаркета. Кассир Анна регулярно закрывала смену с минимальными расхождениями, но однажды столкнулась с проблемой — недостача составила почти 15000 рублей. Видеонаблюдение показало, что посетитель, расплачиваясь за небольшую покупку, подал пятитысячную купюру, а получив сдачу, уверенно заявил, что дал купюру в 10000. Анна засомневалась и, не пересчитав кассу, выдала дополнительную сдачу. Этот случай стал учебным пособием для всех сотрудников. Теперь при любых сомнениях мы рекомендуем незамедлительно вызывать администратора и проводить пересчет кассы, а также демонстративно озвучивать номинал полученных купюр.

Финансовая отчетность продавца-кассира также включает следующие компоненты:

Тип отчетности Периодичность Содержание Ответственность Z-отчет В конце рабочего дня Суммарные итоги продаж, количество операций, суммы скидок и наценок Высокая (закрывает кассовую смену) X-отчет В течение рабочего дня по запросу Текущий срез по продажам без обнуления счетчиков Средняя (информационный отчет) Кассовая книга Ежедневно Учет прихода и расхода наличных денежных средств Высокая (финансовый документ) Отчет по возвратам По факту возникновения/ежедневно Информация о возвращенных товарах и суммах возмещения Высокая (влияет на товарные остатки и финансы)

Современный продавец-кассир должен также уметь работать с различными способами оплаты, включая:

Банковские карты различных платежных систем

Мобильные платежи (Apple Pay, Google Pay, SberPay)

Оплату по QR-кодам

Подарочные сертификаты и карты

Оплату в рассрочку или кредит

Бесконтактные способы оплаты

Обслуживание покупателей: стандарты и требования

Обслуживание покупателей представляет собой ключевую сферу ответственности продавца-кассира, непосредственно влияющую на лояльность клиентов и, как следствие, на финансовые показатели магазина. Современный рынок розничной торговли диктует высокие стандарты клиентского сервиса, требуя от персонала не только технических навыков, но и развитых коммуникативных компетенций. 👨‍💼👩‍💼

К базовым стандартам обслуживания покупателей относятся:

Вежливое приветствие и прощание с каждым клиентом

Соблюдение корпоративных скриптов общения

Поддержание опрятного внешнего вида и ношение униформы

Оперативное реагирование на запросы покупателей

Предоставление компетентных консультаций по ассортименту

Информирование о действующих акциях и специальных предложениях

Помощь в поиске товара и ориентировании по магазину

Корректное разрешение конфликтных ситуаций

Работа с жалобами и претензиями

Многие торговые сети разрабатывают собственные стандарты обслуживания, отражающие позиционирование бренда и особенности его целевой аудитории. Например, магазины премиум-сегмента могут делать акцент на персонализированном обслуживании, в то время как дискаунтеры ориентированы на скорость и эффективность.

Продавец-кассир должен владеть следующими навыками коммуникации с покупателями:

Активное слушание — умение услышать потребность клиента даже если она выражена неявно

Эмпатия — способность понять эмоциональное состояние покупателя

Работа с возражениями — навык корректного убеждения и аргументации

Техники завершения продажи — умение подвести клиента к принятию решения о покупке

Стрессоустойчивость — способность сохранять самообладание в сложных ситуациях

В обязанности продавца-кассира также входит соблюдение процедур, связанных с защитой прав потребителей:

Предоставление полной и достоверной информации о товаре

Корректное оформление товарных чеков и гарантийных талонов

Соблюдение условий возврата и обмена товара

Информирование покупателей о правилах эксплуатации товара

Оказание помощи при заполнении необходимых документов (заявлений, претензий)

Товарные операции и управление ассортиментом

Товарные операции составляют существенную часть повседневных обязанностей продавца-кассира. От качества их выполнения напрямую зависит эффективность товарооборота и привлекательность магазина для покупателей. Продавец-кассир участвует во всех этапах товародвижения, от приемки до реализации. 📦🏷️

Основные товарные операции, за которые отвечает продавец-кассир:

Приемка товара (проверка количества, качества, соответствия накладным)

Размещение товара в торговом зале согласно планограммам

Выкладка товара с учетом принципов мерчандайзинга

Ротация товаров по срокам годности (FIFO – First In, First Out)

Контроль товарного запаса в торговом зале

Участие в инвентаризации

Оформление возвратов поставщикам

Маркировка товаров и обновление ценников

Сортировка и списание товаров с истекшим сроком годности

Работа с ассортиментом требует от продавца-кассира внимательности и организованности. Несвоевременная выкладка новинок или отсутствие товаров на полках может привести к упущенной выгоде, а нарушение правил ротации — к продаже просроченной продукции и репутационным рискам.

Тип товара Особенности обработки Частота проверки Критические моменты контроля Скоропортящиеся продукты (молочная продукция, свежая выпечка) Контроль температурного режима, строгое соблюдение FIFO Ежедневно Срок годности, целостность упаковки, условия хранения Сезонные товары (школьные принадлежности, новогодние украшения) Своевременная выкладка и демонстрация перед сезоном Согласно календарному плану Своевременность выкладки, ценообразование, маркетинговое оформление Акционные товары Размещение на специальных дисплеях, контроль наличия По графику акций Корректная цена, наличие POS-материалов, достаточный запас Товары-новинки Выделенная выкладка, информационное сопровождение При поступлении Правильность размещения, информированность персонала о характеристиках

Дополнительными обязанностями продавца-кассира в области управления ассортиментом являются:

Мониторинг покупательского спроса и передача информации руководству

Сбор отзывов покупателей о товарах

Формирование заявок на пополнение товарных запасов

Участие в подготовке и проведении рекламных акций

Оформление витрин и организация выкладки согласно сезонности

Проверка соответствия представленного ассортимента ассортиментной матрице

Материальная ответственность и правовые аспекты

Важнейшим правовым аспектом работы продавца-кассира является материальная ответственность — обязанность возместить ущерб, причиненный работодателю. Учитывая, что продавец-кассир имеет прямой доступ к товарно-материальным ценностям и денежным средствам, эта должность практически всегда предполагает заключение договора о полной материальной ответственности. ⚖️💼

Ключевые моменты материальной ответственности продавца-кассира:

Ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей в зоне обслуживания

Ответственность за денежные средства в кассе

Обязательное участие в инвентаризациях и ревизиях

Возмещение ущерба в случае выявленных недостач

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины

Обязанность соблюдать регламенты работы с материальными ценностями

Согласно статье 243 Трудового кодекса РФ, полная материальная ответственность возлагается на работника при наличии специального письменного договора. Должность продавца-кассира включена в перечень должностей и работ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 27.11.2002 N 85, для которых допустимо заключение таких договоров.

Однако важно помнить, что материальная ответственность имеет определенные ограничения:

Возмещению подлежит только прямой действительный ущерб

Работник не отвечает за упущенную выгоду

Ответственность ограничивается средним месячным заработком, за исключением случаев полной материальной ответственности

Для взыскания ущерба необходимо доказать вину работника

При коллективной (бригадной) материальной ответственности ущерб распределяется между членами коллектива

Помимо материальной ответственности, продавец-кассир должен соблюдать ряд других правовых аспектов:

Соблюдение закона "О защите прав потребителей" — предоставление достоверной информации о товаре, соблюдение правил возврата и обмена товара, корректное оформление кассовых документов Соблюдение законодательства о применении ККТ — правильное использование кассовой техники, выдача фискальных чеков, своевременная передача данных в налоговые органы Соблюдение санитарных норм и правил — особенно при работе с пищевыми продуктами (наличие медицинской книжки, соблюдение правил товарного соседства) Соблюдение правил торговли алкогольной продукцией — проверка возраста покупателя, отказ в продаже несовершеннолетним, соблюдение времени продажи алкоголя Соблюдение правил обработки персональных данных — при работе с картами лояльности и персональной информацией клиентов

Для минимизации рисков, связанных с материальной ответственностью, продавцу-кассиру рекомендуется:

Тщательно пересчитывать денежные средства при приеме и выдаче

Проверять подлинность банкнот крупного номинала

Контролировать сроки годности товаров в зоне ответственности

Запирать кассу при отлучении с рабочего места

Своевременно сообщать руководству о выявленных нарушениях

Участвовать в регулярных ревизиях и инвентаризациях

Хранить копии документов о передаче материальных ценностей