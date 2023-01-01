Должностные обязанности курьера: полный перечень и образец инструкции

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Для кого эта статья:

Руководители и HR-менеджеры служб доставки

Владельцы и управляющие бизнесом в сфере логистики и доставки

Носители интереса к созданию и оптимизации должностных инструкций для курьеров Четкая должностная инструкция курьера — основа для эффективной работы службы доставки и залог предотвращения конфликтов с сотрудниками. Правильно составленный документ защищает как интересы компании, так и права работника, обеспечивая прозрачность взаимоотношений и четкие критерии оценки качества работы. Разберем ключевые обязанности курьера, создадим универсальный образец инструкции и адаптируем его под специфику различных бизнесов — от ресторанов до маркетплейсов. ??

Кто такой курьер: ключевые должностные обязанности

Курьер — это сотрудник, осуществляющий доставку различных отправлений: документов, товаров, продуктов питания и других материальных ценностей от отправителя к получателю. Основная задача курьера — обеспечить своевременную и безопасную доставку вверенных ему отправлений согласно маршруту и графику.

Ключевые должностные обязанности курьера можно разделить на несколько функциональных блоков:

Получение и проверка отправлений перед доставкой

Планирование оптимального маршрута движения

Доставка отправлений получателям в установленные сроки

Оформление сопроводительной документации

Прием оплаты (при наличии такой функции)

Информирование клиентов о статусе доставки

Решение проблемных ситуаций в процессе доставки

Возврат невостребованных отправлений

В зависимости от специфики деятельности компании, курьер может использовать различные виды транспорта: автомобиль, мотоцикл, велосипед или осуществлять пешую доставку. Это влияет на требования к квалификации и дополнительные обязанности.

Михаил Петров, руководитель курьерской службы Однажды к нам пришел соискатель с опытом работы в трех курьерских службах. На собеседовании выяснилось, что его представление о должностных обязанностях кардинально отличалось от наших требований. В предыдущих компаниях от него требовали только доставить посылку, а у нас — еще и проверить комплектность, проконсультировать клиента и принять оплату. Из-за отсутствия четкой должностной инструкции мы потеряли время на обучение, а он — на адаптацию. После этого случая мы разработали детальный документ с описанием всех нюансов работы, который вручаем еще на этапе собеседования. Это сократило текучку на 40% и повысило точность доставок на 25%.

При разработке должностной инструкции для курьера важно учитывать не только базовые функции, но и специфические требования конкретной компании. Например, курьер интернет-магазина электроники должен иметь базовые знания о доставляемых товарах, чтобы отвечать на вопросы клиентов, а курьер ресторана — соблюдать температурный режим при транспортировке блюд. ??

Стандартный перечень обязанностей курьера в компании

Независимо от сферы деятельности компании, существует стандартный набор обязанностей, которые выполняет каждый курьер. Эти пункты должны быть включены в должностную инструкцию любого сотрудника службы доставки.

Блок обязанностей Содержание Примечания Подготовка к доставке • Получение задания на доставку <br> • Проверка комплектности отправлений <br> • Планирование маршрута <br> • Подготовка необходимой документации Особенно важно для сборных доставок с несколькими адресами Транспортировка • Соблюдение правил ПДД <br> • Соблюдение сроков доставки <br> • Обеспечение сохранности отправлений <br> • Соблюдение температурного режима (если требуется) При использовании транспортного средства включаются обязанности по его обслуживанию Взаимодействие с клиентами • Вежливое общение <br> • Проверка документов получателя <br> • Предоставление информации о доставке <br> • Демонстрация товара (при необходимости) Требует навыков коммуникации и клиентоориентированности Финансовые операции • Прием оплаты наличными или картой <br> • Выдача кассовых чеков <br> • Сдача выручки в кассу <br> • Отчетность по финансовым операциям Требует финансовой ответственности и внимательности Документооборот • Оформление накладных <br> • Получение подписей о доставке <br> • Ведение журнала доставок <br> • Составление отчетов Необходимо для контроля качества и прозрачности работы

Отдельно стоит выделить обязанности, связанные с решением проблемных ситуаций:

Действия при отказе клиента от получения отправления

Алгоритм поведения при повреждении отправления в процессе доставки

Порядок действий, если клиент отсутствует по указанному адресу

Процедура решения конфликтных ситуаций с клиентами

Действия при форс-мажорных обстоятельствах (ДТП, погодные условия)

Важно не только перечислить обязанности в должностной инструкции, но и прописать критерии оценки качества их выполнения. Например, допустимое время задержки доставки, максимальный процент возвратов по вине курьера, минимальный рейтинг удовлетворенности клиентов и другие KPI. ??

При составлении перечня обязанностей необходимо учитывать трудовое законодательство и не включать в должностную инструкцию пункты, которые противоречат Трудовому кодексу или превышают разумные ожидания от данной должности.

Специфика работы курьера в разных сферах бизнеса

Помимо стандартных обязанностей, курьеры в различных сферах бизнеса выполняют специфические функции, которые необходимо отразить в должностной инструкции. Рассмотрим особенности работы курьеров в наиболее распространенных областях.

Сфера бизнеса Специфические обязанности Особые требования Ресторанный бизнес • Контроль температуры блюд при доставке <br> • Проверка комплектности заказа <br> • Соблюдение санитарных норм <br> • Информирование о составе блюд • Наличие санитарной книжки <br> • Использование термосумок <br> • Знание меню ресторана Интернет-магазины • Предоставление возможности примерки <br> • Ожидание в процессе выбора товара <br> • Консультирование по характеристикам <br> • Оформление возврата • Знание ассортимента <br> • Умение работать с приложением <br> • Навыки продаж Аптеки • Соблюдение условий хранения лекарств <br> • Проверка сроков годности <br> • Консультация по приему препаратов <br> • Соблюдение конфиденциальности • Знание фармацевтических товаров <br> • Понимание правил хранения <br> • Медицинское образование (иногда) Документооборот • Обеспечение конфиденциальности <br> • Получение отметок о вручении <br> • Проверка полномочий получателя <br> • Передача точно в руки адресата • Знание документооборота <br> • Высокая ответственность <br> • Презентабельный внешний вид Маркетплейсы • Работа с мобильными приложениями <br> • Сканирование штрих-кодов <br> • Обработка массовых доставок <br> • Работа с постаматами • Уверенное владение гаджетами <br> • Умение работать с большим объемом заказов <br> • Физическая выносливость

Анна Соколова, HR-директор Мы управляем сетью из 12 ресторанов с собственной службой доставки. После запуска доставки столкнулись с неожиданной проблемой — высокой текучкой курьеров и жалобами клиентов на качество сервиса. Проанализировав ситуацию, выяснили, что причина в неверных ожиданиях: курьеры думали, что их единственная задача — быстро доставить заказ. Мы полностью переработали должностную инструкцию, добавив специфические требования: поддержание температуры блюд, проверку комплектности, презентацию заказа клиенту. Затем провели обучение по новым стандартам. Результат превзошел ожидания — количество положительных отзывов выросло на 35%, а текучка снизилась втрое, потому что курьеры стали воспринимать себя как важную часть ресторанного сервиса, а не просто транспортный персонал.

Важно отметить, что в некоторых сферах курьеры могут выполнять функции продавцов-консультантов. Например, при доставке техники они должны уметь продемонстрировать работу устройства, рассказать о его функциях и помочь с настройкой. В этом случае в должностную инструкцию необходимо включить обязанности по консультированию и обладанию специфическими знаниями о товаре. ??

Образец должностной инструкции курьера для скачивания

Ниже представлен универсальный образец должностной инструкции курьера, который можно адаптировать под специфику конкретной компании. Данный шаблон содержит все основные разделы, необходимые для полноценного документа. ??

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КУРЬЕРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Курьер относится к категории технических исполнителей.

1.2. Назначение на должность курьера и освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

1.3. Курьер подчиняется непосредственно [должность непосредственного руководителя].

1.4. На время отсутствия курьера его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом руководителя организации.

1.5. В своей деятельности курьер руководствуется:

Уставом организации;

Правилами внутреннего трудового распорядка;

Приказами и распоряжениями руководителя организации;

Настоящей должностной инструкцией.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Курьер должен иметь среднее общее образование.

2.2. Курьер должен знать:

Структуру организации и ее подразделений;

Адреса основных организаций-партнеров и клиентов;

Правила обработки и доставки корреспонденции;

Правила дорожного движения (при использовании транспортного средства);

Порядок приема и передачи документов/товаров;

Правила ведения отчетной документации;

Правила пользования приложениями для курьеров (при наличии).

2.3. Курьер должен уметь:

Ориентироваться в городе;

Пользоваться навигационными приложениями;

Заполнять сопроводительную документацию;

Грамотно общаться с клиентами;

Решать нестандартные ситуации в процессе доставки.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Получение и проверка отправлений для доставки:

Получать задания на доставку от координатора;

Проверять целостность упаковки и комплектность отправлений;

Подписывать документы о приеме отправлений;

Укладывать отправления с соблюдением требований к безопасной транспортировке.

3.2. Транспортировка и доставка:

Планировать оптимальный маршрут доставки;

Доставлять отправления в установленные сроки;

Обеспечивать сохранность отправлений при транспортировке;

Соблюдать правила дорожного движения (при использовании транспорта);

Информировать координатора о статусе доставки.

3.3. Взаимодействие с получателями:

Связываться с получателем перед доставкой;

Вежливо представляться и объяснять цель визита;

Проверять документы получателя (при необходимости);

Выдавать отправление в руки получателю или доверенному лицу;

Проводить демонстрацию товара (если предусмотрено);

Предоставлять консультацию по товару в рамках своей компетенции.

3.4. Финансовые операции:

Принимать оплату наличными или картой;

Выдавать кассовые чеки;

Сдавать выручку в кассу организации;

Вести учет финансовых операций в установленной форме.

3.5. Документооборот:

Оформлять накладные, акты приема-передачи;

Получать подписи о доставке;

Вести журнал доставок;

Составлять отчеты о выполненных доставках.

3.6. Решение проблемных ситуаций:

Фиксировать отказы от получения;

Составлять акты при выявлении повреждений;

Информировать руководство о форс-мажорных обстоятельствах;

Предпринимать меры для минимизации последствий нештатных ситуаций.

3.7. Обслуживание транспортного средства (при наличии):

Следить за техническим состоянием транспортного средства;

Своевременно информировать о необходимости ремонта или замены;

Поддерживать чистоту транспортного средства;

Соблюдать правила парковки.

4. ПРАВА

4.1. Получать необходимую для выполнения своих обязанностей информацию, документы, материалы.

4.2. Вносить предложения по улучшению организации доставки.

4.3. Требовать от руководства создания необходимых условий для выполнения своих обязанностей.

4.4. Отказаться от доставки в случае форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности.

5.3. За причинение материального ущерба организации или третьим лицам.

5.4. За разглашение конфиденциальной информации.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

6.1. Взаимодействует с координатором доставки по вопросам получения заданий и отчетности.

6.2. Взаимодействует с бухгалтерией по вопросам финансовой отчетности.

6.3. Взаимодействует с клиентами компании при осуществлении доставки.

Этот образец можно дополнять специфическими пунктами в зависимости от сферы деятельности компании и особенностей работы курьера. Например, для курьера ресторана добавить пункты о соблюдении температурного режима блюд, а для курьера, доставляющего документы — пункты о конфиденциальности информации. ??

Права и ответственность курьера: что важно прописать

Разделы о правах и ответственности курьера являются одними из наиболее важных в должностной инструкции, поскольку они определяют границы полномочий сотрудника и последствия нарушения трудовых обязанностей. Грамотно составленные пункты защищают как интересы работодателя, так и работника. ??

Основные права курьера, которые следует прописать в инструкции:

Информационные права — получать полную информацию о маршруте, адресе доставки, контактах получателя, особенностях отправления

— получать полную информацию о маршруте, адресе доставки, контактах получателя, особенностях отправления Материально-технические права — получать необходимое оборудование для работы (термосумку, платежный терминал, сканер штрих-кодов и т.д.)

— получать необходимое оборудование для работы (термосумку, платежный терминал, сканер штрих-кодов и т.д.) Права на безопасность — отказаться от доставки в случае угрозы жизни и здоровью (неблагоприятные погодные условия, опасные районы)

— отказаться от доставки в случае угрозы жизни и здоровью (неблагоприятные погодные условия, опасные районы) Финансовые права — получать компенсацию за использование личного транспорта, мобильной связи, ГСМ (если применимо)

— получать компенсацию за использование личного транспорта, мобильной связи, ГСМ (если применимо) Право на поддержку — получать помощь от координатора при возникновении проблемных ситуаций

— получать помощь от координатора при возникновении проблемных ситуаций Инициативные права — вносить предложения по оптимизации маршрутов и процессов доставки

Ответственность курьера необходимо детализировать по следующим направлениям:

Материальная ответственность — за сохранность вверенных материальных ценностей, денежных средств, оборудования

— за сохранность вверенных материальных ценностей, денежных средств, оборудования Ответственность за качество работы — за своевременность доставки, вежливое обслуживание клиентов, правильное оформление документов

— за своевременность доставки, вежливое обслуживание клиентов, правильное оформление документов Дисциплинарная ответственность — за соблюдение графика работы, выполнение указаний руководства, соблюдение корпоративных стандартов

— за соблюдение графика работы, выполнение указаний руководства, соблюдение корпоративных стандартов Конфиденциальность — за неразглашение коммерческой информации, персональных данных клиентов

— за неразглашение коммерческой информации, персональных данных клиентов Транспортная ответственность — за соблюдение ПДД, бережное отношение к транспортному средству (если применимо)

Особое внимание следует уделить пункту о материальной ответственности. Если курьер работает с денежными средствами или дорогостоящими товарами, с ним необходимо заключить договор о полной материальной ответственности в соответствии со статьей 244 Трудового кодекса РФ. В должностной инструкции должна быть ссылка на этот договор. ??

Важно также прописать меры ответственности за типичные нарушения в работе курьера:

Опоздание на доставку без уважительной причины

Утрата или повреждение отправления по вине курьера

Некорректное поведение с клиентом, подтвержденное жалобой

Недостача денежных средств при сдаче выручки

Несоблюдение маршрута доставки без согласования с координатором

Четкое определение ответственности помогает предотвратить конфликты и недопонимание между работодателем и курьером, а также обеспечивает правовую защиту обеих сторон в случае возникновения спорных ситуаций.

Дополнительно в инструкции стоит указать критерии оценки эффективности работы курьера (KPI), на основе которых может осуществляться премирование или депремирование сотрудника:

Количество выполненных доставок за смену

Процент своевременных доставок

Количество жалоб/положительных отзывов от клиентов

Процент возвратов по вине курьера

Аккуратность ведения документации

Сбалансированная система прав и ответственности в должностной инструкции курьера способствует формированию здоровых трудовых отношений и повышению качества предоставляемых услуг. ??