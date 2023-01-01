Должностные обязанности делопроизводителя в детском саду: полный список

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Для кого эта статья:

Делопроизводители и администраторы детских садов.

Специалисты в сфере образования, желающие повысить квалификацию.

Родители, заинтересованные в организации и документации детских садов. Если профессия делопроизводителя в детском саду кажется простой задачей по "разбору бумажек", реальность опровергает это заблуждение. Работа с документами дошкольного учреждения требует системного подхода, знания нормативно-правовой базы и особой внимательности — ведь каждая справка, приказ или личное дело ребенка напрямую влияет на функционирование сада. От четкости документооборота зависят не только административные процессы, но и безопасность детей, правильность финансовых операций и даже репутация учреждения. Разберемся детально, какие обязанности входят в функционал делопроизводителя детского сада и как эффективно справляться с этой многозадачной работой. ???

Должностные обязанности делопроизводителя в детском саду

Делопроизводитель в детском саду — ключевое административное звено, обеспечивающее документационное сопровождение всех процессов дошкольного учреждения. В отличие от делопроизводителей в коммерческих структурах, специалист ДОУ работает с особой категорией документов, связанных с детьми, образовательным процессом и государственными требованиями к дошкольным учреждениям. ??

Основные должностные обязанности делопроизводителя детского сада включают:

Прием, регистрация и распределение входящей корреспонденции

Подготовка и отправка исходящей корреспонденции

Формирование и ведение личных дел воспитанников и сотрудников

Ведение табеля учета рабочего времени сотрудников

Регистрация приказов по основной деятельности и личному составу

Подготовка проектов приказов и распоряжений заведующего

Оформление и учет трудовых книжек сотрудников

Ведение электронного документооборота

Учет и хранение бланков строгой отчетности

Подготовка документов для архивного хранения

Важно понимать, что должностные обязанности могут варьироваться в зависимости от специфики конкретного детского сада. В частных дошкольных учреждениях функционал может быть шире, тогда как в государственных садах все строго регламентировано нормативными актами.

Тип документа Ответственность делопроизводителя Периодичность работы Приказы по основной деятельности Подготовка, регистрация, ознакомление сотрудников По мере необходимости Личные дела сотрудников Формирование, обновление, контроль сроков документов При приеме, увольнении, ежегодная актуализация Личные дела воспитанников Создание, ведение, архивирование При поступлении, ежегодное обновление Трудовые договоры Подготовка, регистрация, хранение При приеме, изменении условий труда Отчетная документация Сбор данных, составление, отправка Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

Елена Степанова, главный делопроизводитель дошкольного учреждения с 12-летним стажем Когда я только начинала работать делопроизводителем в детском саду, я была убеждена, что моя работа сводится к простой регистрации документов. В первую же неделю мне пришлось срочно готовить документы для проверки Роспотребнадзора, и я обнаружила, что в личных медицинских картах детей не хватает обязательных прививочных сертификатов. Заведующая была в отпуске, а ответственность лежала на мне. Пришлось в экстренном порядке связываться с родителями, районной поликлиникой и организовывать доставку недостающих документов. С тех пор я разработала собственную систему контроля документации: ежемесячно провожу аудит личных дел и заблаговременно уведомляю родителей о необходимости обновления документов. Такой подход избавил нас от авралов при проверках и значительно повысил организованность всего коллектива.

Отдельное внимание делопроизводитель уделяет конфиденциальным документам и персональным данным. С 2025 года требования к их обработке ужесточились, что требует дополнительных мер по защите информации:

Работа с персональными данными в соответствии с ФЗ "О персональных данных"

Получение согласий на обработку персональных данных от сотрудников и родителей

Ограничение доступа к личным делам и базам данных

Соблюдение требований к хранению документов с персональными данными

Уничтожение документов с соблюдением требований конфиденциальности

В эпоху цифровизации особенно ценными становятся навыки работы с электронным документооборотом. Современный делопроизводитель детского сада должен уверенно пользоваться специализированными программами и информационными системами для образовательных учреждений. ??

Документооборот: организация и ведение в детском саду

Грамотная организация документооборота — фундамент эффективной работы дошкольного учреждения. Делопроизводитель выступает главным архитектором этой системы, обеспечивая оперативное движение документов, их сохранность и доступность. ??

Структура документооборота в детском саду включает три основных потока:

Входящие документы — корреспонденция от вышестоящих организаций, контролирующих органов, родителей

— корреспонденция от вышестоящих организаций, контролирующих органов, родителей Исходящие документы — письма, отчеты, справки, направляемые в другие организации

— письма, отчеты, справки, направляемые в другие организации Внутренние документы — приказы, распоряжения, протоколы, должностные инструкции

Для каждого потока делопроизводитель организует отдельную систему регистрации и контроля. С 2023 года многие детские сады перешли на смешанную систему документооборота, где часть документов ведется в электронном виде, а часть — в бумажном.

Алгоритм работы с входящей документацией:

Прием и первичная обработка (проверка целостности, наличия приложений) Регистрация в журнале входящей корреспонденции с присвоением регистрационного номера Передача руководителю для рассмотрения и резолюции Передача исполнителям и постановка на контроль Проверка исполнения и снятие с контроля Подшивка в дело для последующего хранения

Для исходящих документов последовательность действий иная:

Подготовка проекта документа исполнителем Согласование с заинтересованными лицами Проверка правильности оформления Подписание руководителем Регистрация в журнале исходящей корреспонденции Отправка адресату и подшивка копии в дело

Ирина Петрова, делопроизводитель высшей категории Однажды в наш детский сад внезапно нагрянула комплексная проверка от департамента образования. Заведующая в тот момент была на больничном, и мне пришлось самостоятельно предоставлять все запрашиваемые документы. Комиссия запросила документы за последние три года — от приказов о зачислении до журналов инструктажей по безопасности. Благодаря тому, что я внедрила цветовую маркировку папок и создала электронный реестр всех документов с указанием мест хранения, я смогла в течение часа предоставить все необходимое. Председатель комиссии отметил безупречную организацию документооборота и даже попросил поделиться опытом с другими садами района. После этого случая моя методика была принята как рекомендуемая для всех дошкольных учреждений нашего округа. Главное правило — не просто хранить документы, а создать систему, в которой любой документ можно найти за 2-3 минуты.

Особую группу составляют документы строгой отчетности, к которым относятся:

Трудовые книжки и вкладыши к ним

Личные дела сотрудников и воспитанников

Приказы по личному составу

Медицинские книжки сотрудников

Финансовые документы

Для обеспечения сохранности таких документов делопроизводитель должен организовать:

Хранение в сейфе или металлическом шкафу

Ограниченный доступ с регистрацией в журнале выдачи

Регулярную инвентаризацию

Соблюдение сроков хранения согласно номенклатуре дел

В 2025 году особое внимание уделяется формированию номенклатуры дел — систематизированного перечня заголовков дел с указанием сроков их хранения. Делопроизводитель ежегодно актуализирует номенклатуру, согласовывает ее с архивной службой и организует хранение документов в соответствии с установленными сроками. ??

Вид документа Срок хранения Место хранения Особенности учета Приказы о зачислении детей 5 лет Архив ДОУ Регистрация в книге приказов Личные дела сотрудников 75 лет Сейф в кабинете делопроизводителя Учет в специальном журнале Медицинские книжки сотрудников До увольнения Сейф медицинского кабинета Журнал учета медкнижек Протоколы педсоветов 10 лет Архив ДОУ Нумерация протоколов по учебным годам Журналы посещаемости 5 лет Архив ДОУ Ежемесячный контроль заполнения

Отчетность и делопроизводство: специфика работы

Отчетность в детском саду — это системная работа по сбору, обработке и представлению информации в установленные сроки и по определенным формам. Делопроизводитель часто выступает координатором процесса подготовки отчетов, даже если их составление входит в обязанности других специалистов. ??

Современный детский сад формирует следующие основные виды отчетов:

Статистические отчеты — сведения о контингенте воспитанников, кадровом составе, материально-технической базе

— сведения о контингенте воспитанников, кадровом составе, материально-технической базе Финансовые отчеты — информация о расходовании бюджетных средств, внебюджетных поступлениях

— информация о расходовании бюджетных средств, внебюджетных поступлениях Отчеты по питанию — данные о выполнении натуральных норм, качестве продуктов

— данные о выполнении натуральных норм, качестве продуктов Отчеты о заболеваемости — показатели здоровья детей, количество пропусков по болезни

— показатели здоровья детей, количество пропусков по болезни Отчеты о методической работе — информация о проведенных мероприятиях, повышении квалификации педагогов

Календарь отчетности делопроизводителя детского сада выглядит следующим образом:

Периодичность Наименование отчета Получатель Критичность сроков Ежедневно Сведения о посещаемости Внутренний учет Высокая Еженедельно Мониторинг заболеваемости Департамент образования Высокая Ежемесячно Табель учета рабочего времени Бухгалтерия Очень высокая Ежеквартально Отчет о движении контингента Департамент образования Средняя Ежегодно Статистический отчет 85-К Росстат Очень высокая

Спецификой делопроизводства в детском саду является необходимость взаимодействия с различными системами электронной отчетности:

АИС "Электронный детский сад" — система учета контингента воспитанников

ЕГИССО — единая государственная информационная система социального обеспечения

ФИС ФРДО — федеральная информационная система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании"

Региональные информационные системы мониторинга образования

Для повышения эффективности работы с отчетностью делопроизводителю рекомендуется:

Создать календарь отчетности с системой напоминаний Разработать шаблоны наиболее часто используемых отчетов Вести базу данных, из которой можно оперативно извлекать необходимую информацию Внедрить систему промежуточного сбора данных для снижения нагрузки в периоды сдачи отчетов Организовать архив электронных копий отчетов для возможности сравнения и анализа

Одним из наиболее трудоемких процессов в работе делопроизводителя является подготовка статистического отчета 85-К. Этот документ содержит комплексную информацию о деятельности детского сада и требует сбора данных из различных источников:

Сведения о воспитанниках и группах

Информация о персонале, включая образование и стаж

Данные о материально-технической базе

Сведения о финансово-экономической деятельности

Для оптимизации процесса подготовки этого отчета опытные делопроизводители начинают сбор информации заблаговременно и ведут промежуточные таблицы в течение года. ??

Взаимодействие с персоналом и родителями

Делопроизводитель в детском саду — не просто "бумажный работник", но и важное звено коммуникации между администрацией, сотрудниками и родителями. От качества этого взаимодействия зависит эффективность работы всего учреждения и его репутация. ??

Основные направления взаимодействия делопроизводителя с персоналом:

Информирование сотрудников о приказах и распоряжениях администрации

Сбор и обработка информации от педагогов для формирования отчетов

Оформление кадровой документации (трудовые договоры, дополнительные соглашения)

Контроль сроков повышения квалификации и медицинских осмотров

Подготовка документов для аттестации педагогических работников

Консультирование по вопросам документационного обеспечения

При взаимодействии с родителями воспитанников делопроизводитель выполняет следующие функции:

Прием и оформление документов при зачислении ребенка

Подготовка договоров об образовательных услугах

Информирование о необходимости обновления документов

Выдача справок и характеристик по запросу

Регистрация обращений и жалоб

Консультирование по вопросам оплаты, льгот и компенсаций

Для эффективного взаимодействия современный делопроизводитель использует различные каналы коммуникации:

Очные встречи — прием родителей в установленные часы Телефонные консультации — оперативное решение текущих вопросов Электронная почта — обмен документами и информацией Мессенджеры — быстрое информирование по неотложным вопросам Информационные стенды — размещение объявлений и памяток

В работе с персоналом и родителями особое значение имеет соблюдение этических норм и принципов профессионального общения:

Вежливость и тактичность при любых обстоятельствах

Конфиденциальность при работе с персональными данными

Оперативность в предоставлении необходимой информации

Объективность и беспристрастность при рассмотрении конфликтных ситуаций

Готовность к конструктивному диалогу и поиску решений

Часто делопроизводитель становится первым представителем детского сада, с которым сталкиваются родители при оформлении ребенка. От того, насколько профессионально и доброжелательно пройдет это взаимодействие, во многом зависит первое впечатление о дошкольном учреждении в целом. ????????

Одной из сложных ситуаций во взаимодействии с родителями является работа с конфликтными обращениями. Делопроизводителю важно уметь:

Корректно регистрировать жалобы и предложения

Оперативно передавать информацию руководству

Отслеживать сроки рассмотрения обращений

Корректно информировать заявителей о принятых мерах

Сохранять нейтральную позицию и профессиональное спокойствие

С 2024 года в детских садах активно внедряются электронные формы взаимодействия с родителями, включая личные кабинеты на сайтах образовательных учреждений. Делопроизводитель часто выступает администратором таких систем, обеспечивая актуальность размещаемой информации и обработку электронных заявлений. ??

Квалификационные требования к делопроизводителю ДОУ

Успешное выполнение обязанностей делопроизводителя в детском саду требует соответствия определенным квалификационным требованиям, которые включают образовательный ценз, профессиональные навыки и личностные качества. ??

Согласно актуальным профессиональным стандартам, к делопроизводителю ДОУ предъявляются следующие требования к образованию:

Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области документационного обеспечения (желательно)

Профессиональная переподготовка по направлению "Делопроизводство" (при отсутствии профильного образования)

Для эффективной работы делопроизводитель должен обладать следующими профессиональными навыками:

Знание нормативно-правовой базы: Закон "Об образовании в Российской Федерации"

ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Организационно-распорядительная документация"

Закон "О персональных данных"

Трудовой кодекс РФ

Локальные нормативные акты ДОУ Владение компьютерными программами: Офисные приложения (Word, Excel, PowerPoint)

Системы электронного документооборота

Специализированные программы для образовательных учреждений

Базовые навыки работы с оргтехникой Делопроизводственные навыки: Составление и оформление документов

Организация документооборота

Систематизация и хранение документов

Ведение архива

Подготовка документов к уничтожению

Не менее важны и личностные качества делопроизводителя:

Внимательность и скрупулезность

Организованность и пунктуальность

Ответственность и исполнительность

Стрессоустойчивость

Коммуникабельность

Умение работать в режиме многозадачности

Этичность и дипломатичность

Для профессионального роста и повышения квалификации делопроизводителю ДОУ рекомендуется:

Регулярно проходить курсы повышения квалификации (не реже одного раза в три года)

Участвовать в профессиональных семинарах и вебинарах

Осваивать новые информационные технологии

Изучать изменения в законодательстве

Обмениваться опытом с коллегами из других учреждений

В 2025 году особенно ценятся делопроизводители, обладающие дополнительными компетенциями:

Знание основ кадрового делопроизводства

Навыки работы с системами электронной отчетности

Умение работать с большими массивами данных

Базовые знания в области информационной безопасности

Владение методами оптимизации документооборота

Карьерный рост делопроизводителя в системе дошкольного образования может развиваться в следующих направлениях:

Специалист по кадрам

Заведующий канцелярией

Секретарь руководителя

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

Специалист по делопроизводству в управлении образования

Профессиональная ценность делопроизводителя определяется не только формальным соответствием квалификационным требованиям, но и способностью выстраивать эффективные рабочие процессы, предотвращать проблемы с документацией и находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях. ??