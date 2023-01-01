Должностная инструкция упаковщика готовой продукции: образец

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Для кого эта статья:

HR-менеджеры и руководители производств

Специалисты по подбору персонала и разработке кадровых документов

Механики и операторы упаковочного оборудования на производственных предприятиях Разработка четкой должностной инструкции для упаковщика готовой продукции — не просто формальность, а стратегический инструмент управления производственным процессом. Грамотно составленный документ минимизирует конфликты, четко разграничивает зоны ответственности и повышает эффективность работы сотрудников. Особенно важно иметь актуальный образец в 2025 году, когда требования к качеству упаковки и скорости обработки заказов постоянно растут, а автоматизация требует новых компетенций от персонала. ??

Общие положения и квалификационные требования

Должностная инструкция упаковщика готовой продукции начинается с общих положений, которые определяют место сотрудника в структуре предприятия и базовые требования к квалификации. Этот раздел служит фундаментом для всего документа и задает контекст для последующих разделов. ??

В общих положениях необходимо указать:

Полное наименование должности в соответствии с штатным расписанием

Подразделение, к которому относится упаковщик

Порядок назначения и освобождения от должности

Непосредственного руководителя

Требования к образованию и опыту работы

Перечень нормативных документов, которыми должен руководствоваться упаковщик

Важно учитывать, что для должности упаковщика готовой продукции обычно не требуется высшее образование, достаточно среднего или среднего профессионального. Однако необходимо указать минимальные требования к опыту работы и специальным навыкам.

Елена Соколова, HR-директор производственного предприятия

Однажды мы столкнулись с ситуацией, когда недостаточно четкие квалификационные требования в должностной инструкции привели к серьезным проблемам. Новый упаковщик не имел опыта работы с определенным типом упаковочного оборудования, что привело к поломке техники и остановке производственной линии на сутки. Убытки составили более 500 000 рублей. После этого случая мы полностью переработали требования к кандидатам, добавив обязательный опыт работы с конкретными типами оборудования и прохождение вводного обучения перед допуском к самостоятельной работе. За последующие два года у нас не было ни одного подобного инцидента.

Квалификационные требования к упаковщику готовой продукции можно представить в виде следующей таблицы:

Критерий Минимальные требования Желательные требования Образование Среднее общее Среднее профессиональное Опыт работы Без опыта (после обучения) От 6 месяцев на аналогичной должности Знание оборудования Базовые навыки работы с ручным упаковочным инструментом Опыт работы с автоматическими упаковочными линиями Физическая подготовка Способность к работе стоя и подъему тяжестей до 15 кг Выносливость при интенсивной работе Дополнительные навыки Внимательность, аккуратность Знание принципов бережливого производства, умение работать в команде

Помимо этого, в разделе общих положений следует указать, что упаковщик должен знать:

Стандарты и технические условия на упаковочные материалы

Правила и способы упаковки различных видов продукции

Требования к качеству готовой продукции

Принципы работы упаковочного оборудования

Правила техники безопасности и охраны труда

Санитарно-гигиенические нормы (особенно важно для пищевой и фармацевтической промышленности)

Трудовые функции и обязанности упаковщика

Раздел о трудовых функциях и обязанностях является ключевым в должностной инструкции упаковщика готовой продукции. Здесь необходимо максимально точно и подробно описать все действия, которые должен выполнять сотрудник в рамках своей должности. ??

Основные трудовые функции упаковщика готовой продукции включают:

Подготовку упаковочных материалов и рабочего места

Непосредственное упаковывание продукции в соответствии с технологическим процессом

Контроль качества упаковки

Маркировку упакованной продукции

Складирование и учет готовой продукции

Соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм

Для разных производств обязанности упаковщика могут различаться в зависимости от специфики продукции, степени автоматизации процесса и требований к упаковке. Приведем подробный перечень должностных обязанностей упаковщика готовой продукции:

Подготовительные работы: Получать и проверять необходимые упаковочные материалы

Подготавливать рабочее место и оборудование к работе

Проверять исправность упаковочного оборудования

Получать задание на упаковку от непосредственного руководителя Упаковочные работы: Упаковывать готовую продукцию в соответствии с технологическими инструкциями

Комплектовать наборы продукции согласно спецификациям

Производить взвешивание продукции (при необходимости)

Выполнять ручную или машинную упаковку в зависимости от типа продукции

Осуществлять термоусадку, обвязку, заклейку упаковки Контроль качества: Проверять целостность и качество упаковки

Контролировать соответствие упаковки требованиям стандартов

Выявлять и отбраковывать дефектную продукцию

Сообщать о выявленных нарушениях непосредственному руководителю Маркировка и учет: Наносить маркировку на упакованную продукцию

Заполнять сопроводительную документацию

Вести учет упакованной продукции

Формировать партии готовой продукции для отгрузки Обслуживание рабочего места: Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте

Выполнять мелкий ремонт упаковочного оборудования

Экономно расходовать упаковочные материалы

Соблюдать правила утилизации отходов

В зависимости от типа производства, обязанности упаковщика могут иметь свою специфику. Рассмотрим различия в обязанностях упаковщиков на разных производствах:

Тип производства Специфические обязанности упаковщика Дополнительные требования Пищевое производство – Строгое соблюдение санитарных норм<br>- Контроль сроков годности<br>- Проверка герметичности упаковки – Наличие медицинской книжки<br>- Знание ХАССП<br>- Повышенные требования к гигиене Фармацевтическое производство – Работа в стерильных условиях<br>- Строгий учет каждой единицы продукции<br>- Контроль целостности блистеров – Знание GMP<br>- Повышенная внимательность<br>- Работа в специальной одежде Электронная промышленность – Антистатическая упаковка<br>- Применение специальных упаковочных материалов<br>- Маркировка с учетом серийных номеров – Знание основ электробезопасности<br>- Аккуратность в работе с хрупкими компонентами<br>- Умение работать с технической документацией Мебельное производство – Упаковка крупногабаритных изделий<br>- Сборка транспортировочных каркасов<br>- Применение защитных материалов от механических повреждений – Физическая выносливость<br>- Умение работать с инструментами<br>- Знание принципов безопасной погрузки

Права упаковщика готовой продукции на производстве

Четкое определение прав упаковщика в должностной инструкции не менее важно, чем перечисление обязанностей. Это помогает сотруднику понимать границы своих полномочий и обеспечивает защиту его интересов на рабочем месте. ??

Основные права упаковщика готовой продукции включают:

Право на безопасные условия труда

Право на получение необходимых для работы материалов и инструментов

Право вносить предложения по улучшению процесса упаковки

Право на информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей

Право на отдых в соответствии с трудовым законодательством

Рассмотрим более подробно, какие права должны быть закреплены в должностной инструкции упаковщика готовой продукции:

Права, связанные с организацией труда: Получать от руководства информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей

Требовать создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей и предоставления необходимого оборудования и материалов

Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению организации и условий своего труда

Получать объяснения от руководства в случае невыполнения предприятием обязательств по обеспечению безопасных условий труда Права в области качества: Отказываться от упаковки продукции, имеющей видимые дефекты

Требовать предоставления качественных упаковочных материалов

Информировать руководство о выявленных недостатках в качестве продукции или упаковочных материалов

Вносить предложения по улучшению качества упаковки Права в области взаимодействия: Взаимодействовать с другими подразделениями предприятия по вопросам, входящим в его компетенцию

Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей

Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей Права в области профессионального развития: Получать информацию о передовых методах упаковки продукции

Проходить обучение работе на новом упаковочном оборудовании

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей

Михаил Петров, начальник производственного цеха

В 2023 году на нашем предприятии произошел серьезный конфликт с одним из упаковщиков, который отказался работать на новой упаковочной линии без предварительного обучения. Руководство настаивало на немедленном переходе, ссылаясь на производственную необходимость. Ситуация накалилась до угрозы увольнения, пока юрист компании не указал на то, что в должностной инструкции четко прописано право сотрудника на обучение при внедрении нового оборудования. В результате был организован двухдневный тренинг с привлечением представителя поставщика оборудования. Это не только разрешило конфликт, но и предотвратило потенциальные аварийные ситуации и брак. После этого случая мы пересмотрели все должностные инструкции, уделив особое внимание разделу о правах сотрудников.

Важно подчеркнуть, что кроме специфических прав, указанных в должностной инструкции, упаковщик также имеет все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения. К ним относятся:

Право на заключение, изменение и расторжение трудового договора

Право на предоставление работы, обусловленной трудовым договором

Право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы

Право на отдых, включая оплачиваемый ежегодный отпуск

Право на обязательное социальное страхование

Право на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей

Ответственность и подчиненность в должностной инструкции

Заключительный раздел должностной инструкции упаковщика готовой продукции содержит информацию о мере ответственности сотрудника за различные нарушения и определяет структуру подчиненности. Четкое определение этих аспектов помогает избежать конфликтных ситуаций и устанавливает прозрачные правила взаимодействия. ??

В разделе об ответственности необходимо указать, за что именно упаковщик может быть привлечен к дисциплинарной, материальной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Типичные пункты включают:

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей

Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка

Ответственность за порчу или неправильное использование оборудования и материалов

Ответственность за нарушение правил техники безопасности и охраны труда

Ответственность за разглашение конфиденциальной информации (если применимо)

Степень ответственности упаковщика за различные нарушения можно представить в виде следующей таблицы:

Вид нарушения Тип ответственности Возможные меры взыскания Нарушение технологии упаковки Дисциплинарная – Замечание<br>- Выговор<br>- Увольнение (при систематических нарушениях) Порча оборудования по неосторожности Материальная – Возмещение ущерба в пределах среднего месячного заработка<br>- Полное возмещение ущерба (в случаях, предусмотренных законом) Нарушение правил техники безопасности Дисциплинарная, административная – Выговор<br>- Штраф<br>- Отстранение от работы Выпуск бракованной продукции Дисциплинарная, материальная – Замечание<br>- Лишение премии<br>- Возмещение материального ущерба Разглашение коммерческой тайны Дисциплинарная, гражданско-правовая – Увольнение<br>- Взыскание убытков через суд

В части подчиненности в должностной инструкции должны быть четко определены:

Непосредственный руководитель упаковщика (обычно это мастер участка, начальник смены или бригадир)

Порядок получения заданий и отчетности

Лица, которые могут давать упаковщику поручения в отсутствие непосредственного руководителя

Порядок взаимодействия с другими подразделениями

Типичная структура подчиненности упаковщика на производстве выглядит следующим образом:

Прямое подчинение: мастер упаковочного участка или бригадир Функциональное подчинение: специалист по качеству (в вопросах контроля качества упаковки) В отсутствие непосредственного руководителя: начальник смены или заместитель начальника цеха

Важно отметить, что упаковщик обычно не имеет подчиненных, если только не выполняет функции бригадира или старшего упаковщика. В этом случае в должностной инструкции должны быть отражены дополнительные обязанности по руководству работой других упаковщиков.

В должностной инструкции также стоит указать порядок замещения упаковщика в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.). Обычно это другой упаковщик с аналогичной квалификацией, назначаемый приказом руководителя.

Для обеспечения ознакомления сотрудника с должностной инструкцией, в конце документа должно быть предусмотрено место для подписи упаковщика, подтверждающей факт ознакомления с инструкцией и получения ее копии.