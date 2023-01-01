Должностная инструкция специалиста по охране труда: образец по профстандарту

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Для кого эта статья:

Руководители и HR-менеджеры компаний, ответственные за составление должностных инструкций

Специалисты по охране труда и профессиональному обучению

Юридические и кадровые консультанты в области трудового законодательства ?? Корректная должностная инструкция специалиста по охране труда — это не просто формальность, а юридический щит компании и четкий компас для сотрудника. В 2025 году требования к этому документу существенно ужесточились, а штрафы за несоответствие профстандарту выросли до 150 000 рублей. Разберем, как составить идеальную инструкцию, соответствующую всем нормативам, и предоставим готовый образец, который защитит вашу организацию от претензий трудовой инспекции.

Должностная инструкция специалиста по охране труда: структура и содержание

Должностная инструкция специалиста по охране труда — ключевой документ, который определяет функционал, ответственность и полномочия сотрудника, отвечающего за безопасность персонала. Этот документ должен соответствовать профессиональному стандарту "Специалист в области охраны труда" (утвержден приказом Минтруда России от 22.04.2021 № 274н). ??

Структура должностной инструкции имеет стандартизированный вид и включает следующие обязательные разделы:

Общие положения

Функции

Должностные обязанности

Права

Ответственность

Взаимоотношения (связи по должности)

При составлении инструкции необходимо учитывать не только профстандарт, но и особенности конкретной организации: отраслевую специфику, численность сотрудников, классы профессионального риска. Именно поэтому универсальный шаблон всегда требует адаптации.

Анна Петрова, руководитель отдела HR крупного производственного холдинга

Мы столкнулись с серьезной проблемой во время плановой проверки Государственной инспекции труда. Оказалось, что должностная инструкция нашего специалиста по охране труда, составленная еще в 2018 году, критически устарела и не соответствовала актуальному профстандарту. Это привело к штрафу в 75 000 рублей и предписанию об устранении нарушений в кратчайшие сроки. Мы были вынуждены срочно пересматривать не только саму инструкцию, но и систему оплаты труда, поскольку обнаружилось, что наш специалист фактически выполнял функции более высокого квалификационного уровня, чем был указан в его документах. Своевременное обновление этого документа могло бы избавить нас от многих проблем!

Важно регулярно актуализировать инструкцию при любых изменениях законодательства или внутренних процессов организации. Рекомендуется пересматривать документ не реже одного раза в год даже при отсутствии очевидных изменений. ?

Профстандарт и правовая основа должностной инструкции

Правовую основу для разработки должностной инструкции специалиста по охране труда составляют следующие нормативные акты:

Трудовой кодекс РФ (статьи 195.1-195.3, раздел X "Охрана труда")

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда" (Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н)

Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 № 426-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"

Профстандарт определяет 4 квалификационных уровня для специалистов по охране труда (с 6 по 8). Каждый уровень предполагает соответствующий набор трудовых функций и требований к образованию и опыту работы.

Квалификационный уровень Должность Требования к образованию Опыт работы 6 Специалист по охране труда Высшее образование (бакалавриат) + профпереподготовка Не требуется 7 Специалист по охране труда II категории Высшее образование (специалитет, магистратура) Не менее 3 лет в области охраны труда 7 Специалист по охране труда I категории Высшее образование (специалитет, магистратура) Не менее 4 лет в области охраны труда 8 Руководитель службы охраны труда Высшее образование (специалитет, магистратура) Не менее 5 лет в области охраны труда

При составлении должностной инструкции необходимо учитывать, что с 1 марта 2022 года применение профстандарта "Специалист в области охраны труда" стало обязательным для всех работодателей, вне зависимости от организационно-правовой формы.

Важно отметить, что название должности в штатном расписании должно соответствовать наименованию, указанному в профстандарте. Любые отклонения (например, "инженер по охране труда") могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов. ??

Ключевые трудовые функции специалиста по охране труда

Трудовые функции специалиста по охране труда — это фундамент для составления должностной инструкции. Согласно профстандарту, они структурированы по обобщенным трудовым функциям (ОТФ) и конкретным трудовым функциям (ТФ). ??

Основные обобщенные трудовые функции включают:

ОТФ A: Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации (6 уровень квалификации)

ОТФ B: Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда и оценки профессиональных рисков (7 уровень квалификации)

ОТФ C: Экспертиза эффективности мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы управления охраной труда (7 уровень квалификации)

ОТФ D: Стратегическое управление профессиональными рисками в организации (8 уровень квалификации)

Для должностной инструкции специалиста по охране труда базового уровня (6 квалификационный уровень) необходимо детально расписать следующие трудовые функции:

Код ТФ Наименование трудовой функции Ключевые трудовые действия A/01.6 Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда Разработка проектов локальных актов, обеспечение наличия комплекта нормативных документов, мониторинг изменений законодательства A/02.6 Организация подготовки работников в области охраны труда Выявление потребностей в обучении, проведение вводного инструктажа, контроль за проведением инструктажей A/03.6 Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда Информирование работников, подготовка отчетности, организация совещаний по охране труда A/04.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков Определение применимых мероприятий, разработка планов мероприятий, контроль их выполнения A/05.6 Содействие обеспечению функционирования системы управления охраной труда Координация и контроль, подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха A/06.6 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда Осуществление контроля, анализ причин несчастных случаев, рассмотрение обращений работников A/07.6 Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах Планирование проведения СОУТ, организация проверок состояния условий труда A/08.6 Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Организация работы комиссии по расследованию, оформление документов, подготовка материалов

Для специалистов более высокой квалификации (7-8 уровень) в должностную инструкцию должны быть включены дополнительные трудовые функции из ОТФ B, C и D, соответствующие управленческим и экспертным задачам. ??

Михаил Васильев, эксперт по трудовому законодательству В моей практике был случай, когда крупная строительная компания была оштрафована на 120 000 рублей из-за того, что в должностной инструкции специалиста по охране труда отсутствовали трудовые функции по обеспечению расследования несчастных случаев (A/08.6). Когда на объекте произошел несчастный случай со средней тяжестью повреждения здоровья, специалист не предпринял необходимых действий, ссылаясь на то, что "это не входит в его обязанности". При проверке инспектор обнаружил, что должностная инструкция действительно не содержала этих функций, хотя профстандарт их однозначно предписывает. Компании пришлось не только заплатить штраф, но и столкнуться с серьезными репутационными потерями и судебным разбирательством с пострадавшим работником.

Обязательные разделы должностной инструкции по профстандарту

Корректная должностная инструкция специалиста по охране труда должна содержать следующие обязательные разделы, соответствующие требованиям профстандарта: ??

Общие положения Точное наименование должности по профстандарту

Квалификационный уровень (6-8)

Порядок назначения и освобождения от должности

Подчиненность (кому подчиняется и кто подчиняется)

Требования к образованию и опыту работы

Необходимые знания и умения (из профстандарта)

Порядок замещения в период отсутствия Функции Обобщенные трудовые функции из профстандарта, соответствующие квалификационному уровню

Основные задачи деятельности специалиста Должностные обязанности Конкретные трудовые функции (ТФ) с детализацией трудовых действий

Периодичность выполнения функций (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально)

Специфические обязанности, связанные с особенностями организации Права Право запрашивать информацию и документы

Право проводить проверки и выдавать предписания

Право на приостановку работ при угрозе жизни и здоровью

Право на взаимодействие с государственными органами

Право участвовать в расследовании несчастных случаев

Право на повышение квалификации Ответственность Ответственность за неисполнение обязанностей

Ответственность за несоблюдение конфиденциальности

Ответственность за причинение материального ущерба

Ответственность за предоставление недостоверной информации Взаимоотношения (связи по должности) Порядок взаимодействия с другими подразделениями

Информационные потоки (какую информацию получает и передает)

Порядок согласования документов

Взаимодействие с внешними организациями

При составлении инструкции особое внимание следует уделить разделу "Должностные обязанности", который должен максимально точно отражать трудовые функции из профстандарта с учетом специфики организации. ??

Важно избегать типичных ошибок при составлении должностной инструкции:

Использование устаревших формулировок, не соответствующих профстандарту

Отсутствие четких критериев оценки результатов работы

Противоречия между разными разделами инструкции

Включение обязанностей, не относящихся к сфере охраны труда

Использование размытых формулировок ("обеспечивает", "способствует" без конкретизации)

Готовый образец инструкции с правками под специфику компании

Ниже представлен адаптируемый образец должностной инструкции специалиста по охране труда (6 квалификационный уровень), соответствующий профстандарту 2025 года. В образце приведены базовые формулировки, которые необходимо дополнить с учетом специфики вашей организации. ??

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ специалиста по охране труда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специалист по охране труда относится к категории специалистов. 1.2. На должность специалиста по охране труда назначается лицо, имеющее высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 1.3. Специалист по охране труда назначается на должность и освобождается от нее приказом [должность руководителя организации] и подчиняется непосредственно [должность непосредственного руководителя]. 1.4. На время отсутствия специалиста по охране труда его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 1.5. Специалист по охране труда должен знать:

Нормативные правовые акты в области охраны труда

Национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, регламентирующие систему управления охраной труда

Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда

Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации

[Дополните специфическими для вашей отрасли знаниями]

2. ФУНКЦИИ

Основными функциями специалиста по охране труда являются: 2.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. 2.2. Осуществление контроля за соблюдением в организации требований нормативных правовых актов по охране труда. 2.3. Проведение профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 2.4. [Дополните функциями, актуальными для вашей организации]

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист по охране труда выполняет следующие должностные обязанности: 3.1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда:

Разрабатывает проекты локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и функционирование системы управления охраной труда

Осуществляет актуализацию локальных нормативных актов по вопросам охраны труда

Осуществляет хранение документации по охране труда

3.2. Организация подготовки работников в области охраны труда:

Выявляет потребности в обучении и планирует обучение работников по вопросам охраны труда

Проводит вводный инструктаж по охране труда

Контролирует проведение инструктажей (первичного, повторного, внепланового, целевого) в структурных подразделениях

3.3. [Продолжите перечисление обязанностей в соответствии с трудовыми функциями профстандарта и спецификой вашей организации]

4. ПРАВА

Специалист по охране труда имеет право: 4.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые помещения организации. 4.2. Предъявлять руководителям подразделений обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 4.3. Приостанавливать работы в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью работников. 4.4. [Дополните правами, актуальными для вашей организации]

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по охране труда несет ответственность: 5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 5.3. [Дополните спецификой ответственности в вашей организации]

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

6.1. Специалист по охране труда взаимодействует со всеми структурными подразделениями организации по вопросам:

Получения информации, необходимой для выполнения своих обязанностей

Контроля состояния условий и охраны труда

Согласования документации по охране труда

6.2. Взаимодействует с государственными органами надзора и контроля по вопросам охраны труда. 6.3. [Дополните специфическими взаимосвязями в вашей организации]

При адаптации данного образца под специфику вашей компании необходимо учитывать:

Отраслевую принадлежность (производство, строительство, офис и т.д.)

Размер организации и численность персонала

Наличие опасных и вредных производственных факторов

Классы профессионального риска

Особенности организационной структуры

Наличие филиалов и обособленных подразделений

После составления инструкции необходимо утвердить ее у руководителя организации и ознакомить с ней специалиста по охране труда под подпись. ??