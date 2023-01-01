Должностная инструкция слесаря-ремонтника 5 разряда: образец с ТКС

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Для кого эта статья:

Специалисты по кадрам и HR-менеджеры

Работодатели на промышленных предприятиях

Слесари и ремонтники, стремящиеся повысить квалификацию Грамотно составленная должностная инструкция слесаря-ремонтника 5 разряда — фундамент эффективной работы промышленного предприятия. Этот документ не просто формальность, а инструмент регулирования трудовых отношений, защищающий интересы как работодателя, так и сотрудника. В 2025 году требования к высококвалифицированным специалистам ремонтных служб становятся всё более комплексными, что делает правильное документальное оформление их функционала критически важным. Разберемся, как составить образцовую должностную инструкцию слесаря-ремонтника 5 разряда с учетом Тарифно-квалификационного справочника. ???

Должностная инструкция слесаря-ремонтника 5 разряда: основные положения

Должностная инструкция слесаря-ремонтника 5 разряда — официальный документ, регламентирующий профессиональную деятельность специалиста высокой квалификации. Этот локальный нормативный акт составляется на основе Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и содержит исчерпывающее описание профессиональных требований, обязанностей, прав и ответственности работника. ??

Корректно составленная инструкция решает сразу несколько задач:

Устанавливает четкие границы полномочий и ответственности специалиста

Служит основой для объективной оценки профессиональной деятельности

Минимизирует риски трудовых споров и конфликтов

Обеспечивает соответствие работы сотрудника квалификационным требованиям

Является базой для проведения аттестаций и принятия решений о повышении разряда

Стандартная структура должностной инструкции включает следующие разделы:

Раздел Содержание Нормативная основа Общие положения Наименование должности, подчиненность, порядок назначения Штатное расписание, организационная структура Квалификационные требования Образование, опыт, навыки, знания ЕТКС, профстандарты Должностные обязанности Функции и задачи, выполняемые работником ЕТКС, производственные инструкции Права Полномочия для выполнения обязанностей ТК РФ, локальные нормативные акты Ответственность Меры воздействия за нарушения ТК РФ, дисциплинарные положения

Елена Сергеева, руководитель службы главного механика Мы столкнулись с проблемой, когда при аудите выяснилось, что должностные инструкции слесарей-ремонтников не обновлялись более 10 лет. Оборудование модернизировалось, а документы оставались прежними. После тщательного пересмотра и составления новых инструкций с учетом современных ТКС, мы не только упорядочили работу, но и снизили количество простоев оборудования на 34%. Главный секрет — детальная проработка раздела обязанностей и установление четких критериев оценки работы. Теперь при возникновении спорных ситуаций всегда есть документальная основа для принятия решений.

При составлении должностной инструкции слесаря-ремонтника 5 разряда необходимо учитывать специфику предприятия, тип обслуживаемого оборудования и технологические особенности производства. Документ утверждается руководителем организации, а работник знакомится с ним под подпись. Инструкция должна быть составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе кадров, второй — у непосредственного руководителя специалиста. ??

Квалификационные требования к слесарю-ремонтнику 5 разряда

Слесарь-ремонтник 5 разряда — это высококвалифицированный специалист, способный выполнять сложные работы по ремонту и обслуживанию.