Должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования

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Для кого эта статья:

Специалисты в области газового хозяйства и их руководители

HR-специалисты, занимающиеся кадровой документацией для технических специалистов

Студенты и выпускники, интересующиеся карьерой в газовой отрасли и техническими специальностями Безопасность газового хозяйства — один из ключевых факторов жизнеобеспечения любого предприятия и жилого фонда. Профессионалы, работающие с газовым оборудованием, несут колоссальную ответственность за жизни людей и сохранность имущества. Грамотно составленная должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования — это не просто формальный документ, а жизненно важный регламент, определяющий границы компетенций, ответственности и полномочий специалиста. В 2025 году требования к таким сотрудникам существенно ужесточились, а их функционал значительно расширился. ??

Что включает в себя должностная инструкция слесаря

Должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования — это основополагающий документ, регламентирующий профессиональную деятельность сотрудника. Структура инструкции должна соответствовать нормативным требованиям и отражать специфику работы с газовым оборудованием. ??

Стандартная должностная инструкция включает следующие разделы:

Общие положения — раздел, определяющий место должности в структуре организации, порядок назначения и увольнения, подчиненность специалиста

Квалификационные требования — образование, опыт работы, профессиональные навыки и знания

Должностные обязанности — детальное описание функционала специалиста

Права — перечень полномочий для выполнения возложенных обязанностей

Ответственность — описание мер ответственности за нарушение требований инструкции

Взаимоотношения и связи по должности — порядок взаимодействия с другими подразделениями

Оценка эффективности — критерии оценки результативности работы

При составлении должностной инструкции необходимо учитывать положения Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), профессиональных стандартов и отраслевых нормативов. Разряд слесаря определяет уровень сложности выполняемых работ и размер оплаты труда.

Разряд слесаря Характеристика выполняемых работ Требуемый опыт 2-3 разряд Обслуживание и ремонт бытового газового оборудования От 1 года 4 разряд Обслуживание газорегуляторных пунктов, установок среднего давления От 2 лет 5 разряд Наладка и регулировка сложного газового оборудования От 3 лет 6 разряд Наладка и испытание экспериментальных и опытных образцов газовой аппаратуры От 5 лет

Алексей Петров, руководитель службы газового хозяйства:

Однажды наша компания столкнулась с серьезной проблемой — после рутинной проверки газового оборудования в многоквартирном доме произошла утечка. При разборе ситуации выяснилось, что слесарь выполнил работы, которые не входили в его компетенцию согласно разряду. Должностная инструкция была составлена формально и не отражала четких границ ответственности. После этого случая мы полностью пересмотрели подход к составлению инструкций — теперь каждый пункт детализирован по разрядам с учетом сложности работ. За три года после внедрения новых инструкций у нас не было ни одного инцидента, связанного с превышением полномочий персоналом.

Особенное внимание в должностной инструкции уделяется знанию нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с газовым оборудованием. Специалист обязан знать и соблюдать требования:

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения»

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Квалификационные требования к слесарю по газооборудованию

Работа с газовым оборудованием требует специальной подготовки и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Квалификационные требования к слесарю по эксплуатации газового оборудования напрямую зависят от разряда и сложности выполняемых работ. ??

Базовые квалификационные требования включают:

Профессиональное образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» или смежным направлениям

Наличие удостоверения о допуске к работам на газоопасных объектах

Опыт работы по специальности (от 1 года для 2-3 разряда)

Отсутствие противопоказаний по здоровью для работы с газовым оборудованием

Успешное прохождение обучения и аттестации по промышленной безопасности

Профессиональные знания, которыми должен обладать слесарь:

Устройство и принцип работы обслуживаемого газового оборудования

Технологические схемы газопроводов и газового оборудования

Свойства природного и сжиженного газа, правила их хранения и транспортировки

Методы выявления и устранения неисправностей в работе газового оборудования

Правила технической эксплуатации и ремонта газового оборудования

Порядок проведения испытаний газопроводов, газового оборудования и арматуры

Приемы оказания первой помощи при отравлении газом

Профессиональные навыки, необходимые специалисту:

Владение инструментами и приборами для диагностики, настройки и ремонта газового оборудования

Умение читать технические схемы и чертежи газовых систем

Навыки проведения пусконаладочных работ газового оборудования

Способность оперативно принимать решения в аварийных ситуациях

Умение работать с газоанализаторами и другими измерительными приборами

С развитием технологий требования к квалификации слесарей постоянно повышаются. В 2025 году обязательным становится умение работать с цифровыми системами контроля и управления газовым оборудованием, а также знание компьютерных программ для диагностики неисправностей.

Необходимые знания Для работы с бытовым оборудованием Для работы с промышленным оборудованием Нормативная база ГОСТ, СНиП, инструкции по эксплуатации ГОСТ, СНиП, ФНП, отраслевые стандарты Технические знания Устройство газовых колонок, котлов, плит Устройство промышленных котельных, ГРП, газгольдеров Приборы контроля Бытовые газоанализаторы, манометры Цифровые системы мониторинга, телеметрия Периодичность повышения квалификации Раз в 3 года Раз в год

Основные обязанности слесаря по эксплуатации газового оборудования

Должностные обязанности слесаря по эксплуатации газового оборудования формируются исходя из производственной необходимости и нормативных требований. Точный перечень функций зависит от специфики организации, однако существует базовый набор обязанностей, которые необходимо включить в инструкцию. ???

Основные обязанности слесаря включают:

Техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с установленными регламентами и графиками Проведение планово-предупредительных ремонтов газовых сетей и оборудования Выявление и устранение неисправностей в работе газового оборудования Выполнение ремонтных работ различной сложности на газопроводах и газовом оборудовании Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры Пуск газа в газовое оборудование и системы газоснабжения после ремонта или отключения Настройка и регулировка автоматики безопасности газовых приборов Проведение испытаний газопроводов и оборудования после ремонта или монтажа Ведение технической документации по обслуживанию и ремонту газового оборудования Инструктаж потребителей по правилам безопасного использования газового оборудования Участие в ликвидации аварийных ситуаций на газовых сетях и оборудовании

Слесарь по эксплуатации газового оборудования также обязан:

Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты

Проходить периодические медицинские осмотры

Постоянно повышать свою квалификацию и проходить аттестацию

Немедленно сообщать руководству о любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей

Содержать в исправном состоянии инструменты, приспособления и средства измерения

Для слесарей высоких разрядов (5-6) в обязанности дополнительно входят:

Руководство бригадой слесарей более низкой квалификации

Разработка технологических карт на ремонт сложного газового оборудования

Наладка и испытание экспериментальных и опытных образцов газовой аппаратуры

Диагностика и устранение сложных неисправностей в автоматических системах управления газовым оборудованием

Участие в комиссиях по приемке газового оборудования после монтажа или капитального ремонта

Игорь Соколов, главный инженер газовой службы: