Должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования#Охрана труда #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Специалисты в области газового хозяйства и их руководители
- HR-специалисты, занимающиеся кадровой документацией для технических специалистов
Студенты и выпускники, интересующиеся карьерой в газовой отрасли и техническими специальностями
Безопасность газового хозяйства — один из ключевых факторов жизнеобеспечения любого предприятия и жилого фонда. Профессионалы, работающие с газовым оборудованием, несут колоссальную ответственность за жизни людей и сохранность имущества. Грамотно составленная должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования — это не просто формальный документ, а жизненно важный регламент, определяющий границы компетенций, ответственности и полномочий специалиста. В 2025 году требования к таким сотрудникам существенно ужесточились, а их функционал значительно расширился. ??
Что включает в себя должностная инструкция слесаря
Должностная инструкция слесаря по эксплуатации газового оборудования — это основополагающий документ, регламентирующий профессиональную деятельность сотрудника. Структура инструкции должна соответствовать нормативным требованиям и отражать специфику работы с газовым оборудованием. ??
Стандартная должностная инструкция включает следующие разделы:
- Общие положения — раздел, определяющий место должности в структуре организации, порядок назначения и увольнения, подчиненность специалиста
- Квалификационные требования — образование, опыт работы, профессиональные навыки и знания
- Должностные обязанности — детальное описание функционала специалиста
- Права — перечень полномочий для выполнения возложенных обязанностей
- Ответственность — описание мер ответственности за нарушение требований инструкции
- Взаимоотношения и связи по должности — порядок взаимодействия с другими подразделениями
- Оценка эффективности — критерии оценки результативности работы
При составлении должностной инструкции необходимо учитывать положения Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС), профессиональных стандартов и отраслевых нормативов. Разряд слесаря определяет уровень сложности выполняемых работ и размер оплаты труда.
|Разряд слесаря
|Характеристика выполняемых работ
|Требуемый опыт
|2-3 разряд
|Обслуживание и ремонт бытового газового оборудования
|От 1 года
|4 разряд
|Обслуживание газорегуляторных пунктов, установок среднего давления
|От 2 лет
|5 разряд
|Наладка и регулировка сложного газового оборудования
|От 3 лет
|6 разряд
|Наладка и испытание экспериментальных и опытных образцов газовой аппаратуры
|От 5 лет
Алексей Петров, руководитель службы газового хозяйства:
Однажды наша компания столкнулась с серьезной проблемой — после рутинной проверки газового оборудования в многоквартирном доме произошла утечка. При разборе ситуации выяснилось, что слесарь выполнил работы, которые не входили в его компетенцию согласно разряду. Должностная инструкция была составлена формально и не отражала четких границ ответственности. После этого случая мы полностью пересмотрели подход к составлению инструкций — теперь каждый пункт детализирован по разрядам с учетом сложности работ. За три года после внедрения новых инструкций у нас не было ни одного инцидента, связанного с превышением полномочий персоналом.
Особенное внимание в должностной инструкции уделяется знанию нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с газовым оборудованием. Специалист обязан знать и соблюдать требования:
- ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения»
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»
Квалификационные требования к слесарю по газооборудованию
Работа с газовым оборудованием требует специальной подготовки и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Квалификационные требования к слесарю по эксплуатации газового оборудования напрямую зависят от разряда и сложности выполняемых работ. ??
Базовые квалификационные требования включают:
- Профессиональное образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» или смежным направлениям
- Наличие удостоверения о допуске к работам на газоопасных объектах
- Опыт работы по специальности (от 1 года для 2-3 разряда)
- Отсутствие противопоказаний по здоровью для работы с газовым оборудованием
- Успешное прохождение обучения и аттестации по промышленной безопасности
Профессиональные знания, которыми должен обладать слесарь:
- Устройство и принцип работы обслуживаемого газового оборудования
- Технологические схемы газопроводов и газового оборудования
- Свойства природного и сжиженного газа, правила их хранения и транспортировки
- Методы выявления и устранения неисправностей в работе газового оборудования
- Правила технической эксплуатации и ремонта газового оборудования
- Порядок проведения испытаний газопроводов, газового оборудования и арматуры
- Приемы оказания первой помощи при отравлении газом
Профессиональные навыки, необходимые специалисту:
- Владение инструментами и приборами для диагностики, настройки и ремонта газового оборудования
- Умение читать технические схемы и чертежи газовых систем
- Навыки проведения пусконаладочных работ газового оборудования
- Способность оперативно принимать решения в аварийных ситуациях
- Умение работать с газоанализаторами и другими измерительными приборами
С развитием технологий требования к квалификации слесарей постоянно повышаются. В 2025 году обязательным становится умение работать с цифровыми системами контроля и управления газовым оборудованием, а также знание компьютерных программ для диагностики неисправностей.
|Необходимые знания
|Для работы с бытовым оборудованием
|Для работы с промышленным оборудованием
|Нормативная база
|ГОСТ, СНиП, инструкции по эксплуатации
|ГОСТ, СНиП, ФНП, отраслевые стандарты
|Технические знания
|Устройство газовых колонок, котлов, плит
|Устройство промышленных котельных, ГРП, газгольдеров
|Приборы контроля
|Бытовые газоанализаторы, манометры
|Цифровые системы мониторинга, телеметрия
|Периодичность повышения квалификации
|Раз в 3 года
|Раз в год
Основные обязанности слесаря по эксплуатации газового оборудования
Должностные обязанности слесаря по эксплуатации газового оборудования формируются исходя из производственной необходимости и нормативных требований. Точный перечень функций зависит от специфики организации, однако существует базовый набор обязанностей, которые необходимо включить в инструкцию. ???
Основные обязанности слесаря включают:
- Техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с установленными регламентами и графиками
- Проведение планово-предупредительных ремонтов газовых сетей и оборудования
- Выявление и устранение неисправностей в работе газового оборудования
- Выполнение ремонтных работ различной сложности на газопроводах и газовом оборудовании
- Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры
- Пуск газа в газовое оборудование и системы газоснабжения после ремонта или отключения
- Настройка и регулировка автоматики безопасности газовых приборов
- Проведение испытаний газопроводов и оборудования после ремонта или монтажа
- Ведение технической документации по обслуживанию и ремонту газового оборудования
- Инструктаж потребителей по правилам безопасного использования газового оборудования
- Участие в ликвидации аварийных ситуаций на газовых сетях и оборудовании
Слесарь по эксплуатации газового оборудования также обязан:
- Соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты
- Проходить периодические медицинские осмотры
- Постоянно повышать свою квалификацию и проходить аттестацию
- Немедленно сообщать руководству о любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей
- Содержать в исправном состоянии инструменты, приспособления и средства измерения
Для слесарей высоких разрядов (5-6) в обязанности дополнительно входят:
- Руководство бригадой слесарей более низкой квалификации
- Разработка технологических карт на ремонт сложного газового оборудования
- Наладка и испытание экспериментальных и опытных образцов газовой аппаратуры
- Диагностика и устранение сложных неисправностей в автоматических системах управления газовым оборудованием
- Участие в комиссиях по приемке газового оборудования после монтажа или капитального ремонта
Игорь Соколов, главный инженер газовой службы:
В 2023 году наша компания столкнулась с сложной задачей — нам требовалось провести массовую замену устаревшего газового оборудования в многоквартирных домах целого микрорайона.
Инга Козина
редактор про рынок труда