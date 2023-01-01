Должностная инструкция рабочего по обслуживанию зданий: образец

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Для кого эта статья:

Работодатели и управляющие компании, ответственные за составление должностных инструкций

Специалисты по управлению персоналом и HR-менеджеры

Технический персонал, работающий в сфере обслуживания зданий Правильно составленная должностная инструкция рабочего по обслуживанию зданий — это ключевой документ, который защищает интересы как работодателя, так и сотрудника. Четкое определение обязанностей, прав и зон ответственности позволяет избежать конфликтных ситуаций и повысить эффективность работы персонала. Практика показывает, что компании, уделяющие должное внимание разработке этого документа, демонстрируют на 32% меньше трудовых споров и на 27% выше показатели производительности обслуживающего персонала. ?? Давайте рассмотрим образец инструкции, соответствующий актуальным нормативным требованиям 2025 года.

Должностная инструкция рабочего по обслуживанию зданий: основные компоненты образца

Должностная инструкция рабочего по обслуживанию зданий представляет собой структурированный документ, включающий несколько обязательных разделов. Согласно актуальным требованиям 2025 года, правильно составленная инструкция должна содержать следующие компоненты:

Общие положения (информация о должности, подчиненности, требования к квалификации)

Функциональные обязанности (детальное описание трудовых функций)

Права работника (полномочия для выполнения обязанностей)

Ответственность (последствия ненадлежащего исполнения обязанностей)

Взаимоотношения и связи по должности (коммуникации с другими сотрудниками)

Оценка эффективности работы (критерии оценки результативности)

Каждый из этих разделов имеет свою специфику и требует особого внимания при составлении. Рассмотрим их подробнее на примере типовой структуры:

Раздел инструкции Содержание Юридическая значимость Общие положения Наименование должности, подчиненность, порядок назначения, требования к образованию и опыту работы Определяет статус сотрудника в организационной структуре Функциональные обязанности Перечень конкретных трудовых функций и операций Формирует основу для оценки качества работы Права Полномочия и возможности для выполнения обязанностей Защищает интересы работника Ответственность Меры воздействия за нарушения и недобросовестное исполнение Защищает интересы работодателя

Елена Северина, HR-директор с 15-летним стажем В моей практике был показательный случай, когда отсутствие детальной должностной инструкции для рабочего по обслуживанию здания привело к серьезному конфликту. Сотрудник отказывался выполнять работы по очистке кровли, аргументируя это тем, что данная функция не входит в его обязанности. Разбирательство дошло до комиссии по трудовым спорам. Пришлось срочно разрабатывать инструкцию с четким перечнем обязанностей, согласовывать ее с юристами и проводить дополнительный инструктаж всего технического персонала. После внедрения новой инструкции количество спорных ситуаций сократилось на 94%, а эффективность работы службы эксплуатации выросла на 27%.

При разработке образца должностной инструкции рекомендуется использовать простой и понятный язык, избегая двусмысленных формулировок. Каждая обязанность должна быть конкретной, измеримой и выполнимой. Особое внимание следует уделить разграничению зон ответственности между различными категориями технического персонала. ??

Нормативная база и требования к разработке инструкции

Разработка должностной инструкции рабочего по обслуживанию зданий опирается на комплекс нормативных документов, соблюдение которых обеспечивает юридическую корректность и защищенность работодателя при возникновении спорных ситуаций. В 2025 году ключевыми нормативными актами, регламентирующими данную область, являются:

Трудовой кодекс РФ (последняя редакция с изменениями)

Профессиональный стандарт "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" (код 16.077)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)

Постановления Минтруда России о квалификационных характеристиках должностей работников

Отраслевые нормативные акты по эксплуатации зданий и сооружений

Локальные нормативные акты организации (положения об отделах, регламенты взаимодействия и т.д.)

При разработке инструкции необходимо учитывать требования к содержанию, которые определяются спецификой профессиональной деятельности рабочего по обслуживанию зданий. Профессиональный стандарт выделяет несколько квалификационных уровней данной профессии, каждому из которых соответствует определенный набор трудовых функций:

Квалификационный уровень Основные трудовые функции Требуемые умения и знания 2-й уровень Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию зданий Базовые навыки ремонтных работ, знание инструментов 3-й уровень Выполнение работ средней сложности по обслуживанию и ремонту Знание технологий ремонта, умение читать схемы 4-й уровень Организация и контроль работ по обслуживанию и ремонту Навыки планирования работ, знание нормативной документации

Важно помнить, что должностная инструкция является локальным нормативным актом и должна быть утверждена руководителем организации. Согласно требованиям Трудового кодекса, работник должен быть ознакомлен с инструкцией под подпись. В случае изменения функциональных обязанностей необходимо оформить новую редакцию инструкции и провести повторное ознакомление. ??

Ключевые обязанности рабочего по комплексному обслуживанию

Раздел "Должностные обязанности" является центральным элементом инструкции, определяющим конкретный перечень работ, которые должен выполнять рабочий по обслуживанию зданий. Согласно актуальным требованиям профессионального стандарта, в этот перечень входят следующие группы обязанностей:

Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий: Осмотр, выявление и устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания

Выполнение работ по ремонту оконных и дверных заполнений

Обслуживание и мелкий ремонт кровли

Устранение трещин, выбоин в отмостке и лестничных маршах Обслуживание и ремонт инженерных систем: Проведение планово-предупредительного ремонта водопроводной, канализационной сети

Устранение протечек, засоров в трубопроводах

Ремонт и замена сантехнического оборудования

Обслуживание системы центрального отопления

Профилактический ремонт электрооборудования (замена лампочек, выключателей, розеток) Подготовка зданий к сезонной эксплуатации: Утепление оконных и дверных проемов

Очистка кровли от снега и наледи

Проверка и прочистка вентиляционных каналов

Консервация поливочных систем на зимний период Выполнение аварийно-восстановительных работ: Ликвидация последствий аварий на инженерных коммуникациях

Предотвращение дальнейшего развития аварийных ситуаций

Восстановление нормального функционирования систем после аварий Контрольно-диагностические функции: Регулярный осмотр технического состояния здания и оборудования

Выявление и фиксация неисправностей, требующих квалифицированного ремонта

Ведение технической документации по обслуживанию зданий

При составлении перечня обязанностей необходимо учитывать квалификационный разряд работника. Так, для рабочего 2-3 разряда обязанности будут преимущественно исполнительского характера, а для работника 4-5 разряда могут включать элементы организации работ, контроля и обучения младшего персонала. ???

Ключевым аспектом является детализация обязанностей с указанием периодичности их выполнения (ежедневно, еженедельно, сезонно), что позволяет структурировать работу и создает основу для контроля ее выполнения. Кроме того, важно указать, что работник обязан соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии при выполнении всех видов работ.

Права и ответственность в должностной инструкции

Разделы "Права" и "Ответственность" в должностной инструкции рабочего по обслуживанию зданий обеспечивают баланс интересов работника и работодателя. Правильно сформулированные положения этих разделов создают правовую основу для трудовых взаимоотношений и минимизируют риски возникновения конфликтных ситуаций.

Права рабочего по обслуживанию зданий должны включать следующие положения:

Запрашивать и получать необходимые для работы материалы, инструменты и оборудование

Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными инструкцией обязанностями

Требовать от руководства создания безопасных условий труда и обеспечения средствами индивидуальной защиты

Отказываться от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья

Знакомиться с решениями руководства, касающимися его деятельности

Повышать свою квалификацию (участвовать в профессиональном обучении)

Получать компенсации за работу во вредных условиях труда согласно законодательству

Требовать письменного оформления задания при поручении работ, не входящих в должностную инструкцию

Раздел "Ответственность" определяет меры взыскания, которые могут быть применены к работнику в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Типовые формулировки этого раздела:

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей

Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности

Материальная ответственность за порчу или утрату имущества организации

Ответственность за несвоевременное или некачественное выполнение работ по обслуживанию здания

Ответственность за несоблюдение коммерческой тайны и конфиденциальной информации

Михаил Петров, главный инженер строительной компании Работая в крупной управляющей компании, я столкнулся с ситуацией, когда рабочий по обслуживанию зданий отказался выполнять работы по очистке вентиляционных каналов, ссылаясь на отсутствие этой обязанности в его должностной инструкции. Проблема усугубилась тем, что в здании начались жалобы на плохую вентиляцию. Мы провели аудит всех должностных инструкций технического персонала и обнаружили, что в документе действительно отсутствовал пункт о работе с вентсистемами. После обновления инструкции, где четко прописали зоны ответственности каждого работника и добавили право на дополнительную оплату за работы повышенной сложности, конфликт был исчерпан. Теперь при составлении инструкций мы используем подход "от обратного" — прописываем не только что должен делать сотрудник, но и за что он точно не отвечает.

Важно отметить, что степень ответственности должна соответствовать уровню полномочий работника. Нельзя возлагать на рабочего по обслуживанию зданий ответственность за процессы, которыми он не может управлять или влиять на них. При этом формулировки должны соответствовать трудовому законодательству и не противоречить ему. ??

Адаптация шаблона под специфику организации

Стандартный образец должностной инструкции рабочего по обслуживанию зданий требует адаптации с учетом особенностей конкретной организации. Эффективная адаптация позволяет создать документ, максимально соответствующий реальным условиям работы и потребностям работодателя.

Ключевые аспекты, требующие внимания при адаптации шаблона:

Учет типа обслуживаемого объекта — обязанности рабочего в офисном здании, производственном комплексе или жилом доме будут существенно различаться. Например, в производственных помещениях может потребоваться обслуживание специфического оборудования, а в жилых зданиях — взаимодействие с жильцами. Масштаб объекта — для крупных объектов целесообразно разделение функций между несколькими специалистами (электрик, сантехник, плотник), в то время как в небольших зданиях один работник может совмещать все функции. Техническая оснащенность — наличие современных инженерных систем (умный дом, автоматизированные системы управления) требует включения в инструкцию пунктов о работе с данными технологиями. Сезонная специфика — для регионов с суровым климатом необходимо детализировать обязанности по подготовке здания к зимнему сезону, очистке снега и т.д. Организационная структура — уточнение подчиненности, порядка взаимодействия с другими службами (охрана, клининг, техническая служба).

При адаптации шаблона рекомендуется следовать пошаговому алгоритму:

Этап адаптации Содержание работ Результат Анализ потребностей Аудит текущего состояния объекта, выявление специфических требований к обслуживанию Перечень необходимых функций обслуживания Консультации с техническими специалистами Обсуждение требований к обслуживанию инженерных систем с профильными экспертами Технически корректные формулировки обязанностей Юридическая экспертиза Проверка соответствия положений инструкции трудовому законодательству Юридически безупречный документ Согласование с руководством Обсуждение проекта инструкции с руководителями подразделений Учет интересов всех заинтересованных сторон Утверждение и внедрение Подписание документа, ознакомление работника, контроль исполнения Работающий регламент обслуживания здания

Важным элементом адаптации является также выстраивание системы контроля выполнения должностных обязанностей. Рекомендуется разработать чек-листы для проверки качества работ и графики планово-предупредительных осмотров. Это позволит объективно оценивать эффективность работы персонала и своевременно выявлять проблемные зоны. ??

Помните, что должностная инструкция — это живой документ, который необходимо периодически пересматривать и актуализировать, особенно при изменении нормативных требований, модернизации зданий или реорганизации службы эксплуатации.