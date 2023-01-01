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Должностная инструкция портье – полный шаблон с обязанностями
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Должностная инструкция портье – полный шаблон с обязанностями

#Профессии в гостеприимстве  #Трудовое право  #Обязанности и задачи  
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Для кого эта статья:

  • Руководители гостиниц и отелей
  • HR-специалисты в индустрии гостеприимства

  • Студенты и профессионалы, обучающиеся в сфере гостиничного бизнеса и управления персоналом

    Портье — визитная карточка гостиницы, первый человек, которого видит гость при заселении. Профессионализм на этой позиции критически важен для формирования первого впечатления о всём отеле. Чётко составленная должностная инструкция портье — это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, определяющий стандарты сервиса и чёткие границы ответственности сотрудника. Давайте разберем, как должен выглядеть полноценный шаблон этого документа, соответствующий требованиям 2025 года. ??

Должностная инструкция портье: назначение и структура

Должностная инструкция портье — это официальный документ, регламентирующий профессиональную деятельность сотрудника, ответственного за прием, регистрацию и обслуживание гостей отеля. Качественно составленная инструкция решает сразу несколько задач:

  • Определяет границы ответственности портье
  • Устанавливает четкие критерии оценки работы
  • Снижает вероятность конфликтов между сотрудниками и руководством
  • Служит юридической основой при возникновении трудовых споров
  • Ускоряет адаптацию новых сотрудников

Структура должностной инструкции портье должна соответствовать трудовому законодательству РФ и включать следующие обязательные разделы:

Раздел инструкции Содержание Значимость
Общие положения Подчиненность, требования к квалификации, порядок назначения Определяет место портье в организационной структуре
Функциональные обязанности Конкретные задачи и операции, выполняемые портье Формирует основу для ежедневной работы
Права Полномочия портье в различных ситуациях Обеспечивает автономность принятия решений
Ответственность Сферы ответственности и возможные санкции Устанавливает последствия нарушений
Взаимоотношения Порядок взаимодействия с другими службами Регулирует внутренние коммуникации

При разработке инструкции важно учитывать класс гостиницы, её размер и специфику. Документ для портье пятизвездочного отеля будет существенно отличаться от инструкции для сотрудника небольшого хостела, хотя базовая структура останется неизменной.

Анна Соколова, HR-директор гостиничной сети Когда я начинала карьеру в HR, мне поручили обновить должностные инструкции для всего персонала нашей сети отелей. Особенно сложной оказалась работа над инструкцией для портье. У нас было много жалоб от гостей на непоследовательность в обслуживании — один портье предоставлял услуги, которые другой считал невозможными. Проанализировав ситуацию, я обнаружила, что старая инструкция была слишком общей, без конкретных сценариев действий. Мы полностью переработали документ, добавив детальные алгоритмы для типичных и нестандартных ситуаций. Результат превзошел ожидания — количество положительных отзывов выросло на 27%, а число конфликтных ситуаций снизилось втрое.

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Общие положения должностной инструкции портье

Раздел «Общие положения» закладывает основу должностной инструкции и определяет формальные аспекты работы портье. В 2025 году этот раздел должен включать следующие пункты:

  • Полное наименование должности согласно штатному расписанию
  • Категория персонала (линейный персонал, обслуживающий персонал)
  • Порядок назначения и освобождения от должности
  • Подчиненность (непосредственный руководитель)
  • Требования к образованию и опыту работы
  • Требования к знанию иностранных языков
  • Документы, которыми портье руководствуется в работе
  • Порядок замещения в случае отсутствия

Пример формулировки требований к квалификации портье:

1.5. На должность портье назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (гостиничный сервис, туризм) без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в гостиничном комплексе не менее 1 года.

1.6. Портье должен знать:

  • Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
  • Правила внутреннего трудового распорядка
  • Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты
  • Иностранный язык (английский) на уровне не ниже Intermediate (B1)
  • Методы работы с автоматизированными системами управления гостиницей
  • Основы межличностного общения и конфликтологии

Важно помнить, что указанные требования должны быть реалистичными и соответствовать задачам, которые будет выполнять сотрудник. Завышенные требования могут затруднить поиск кандидатов, а заниженные — привести к найму неквалифицированного персонала.

Функциональные обязанности портье в гостинице

Раздел о функциональных обязанностях — сердце должностной инструкции портье. Здесь необходимо максимально детально описать все рабочие процессы, за которые отвечает сотрудник. В современных условиях функции портье существенно расширились и включают не только регистрацию гостей, но и множество других задач. ??

Вот исчерпывающий перечень функциональных обязанностей портье, актуальный для 2025 года:

2.1. Обязанности при заселении гостей:

  • Встреча и приветствие гостей в соответствии со стандартами отеля
  • Проверка бронирования в системе
  • Оформление регистрационных карт и получение необходимых подписей
  • Проверка и фиксация документов, удостоверяющих личность гостя
  • Информирование о правилах проживания и услугах отеля
  • Выдача электронных ключей от номера
  • Сопровождение гостя до номера (при необходимости)
  • Оформление миграционного учета иностранных граждан

2.2. Обязанности в течение проживания гостя:

  • Прием и обработка запросов гостей на дополнительные услуги
  • Информирование о развлекательных и экскурсионных программах
  • Решение возникающих проблем и конфликтных ситуаций
  • Координация работы с другими службами отеля для удовлетворения потребностей гостей
  • Прием и передача сообщений для гостей
  • Осуществление промежуточных расчетов за проживание и дополнительные услуги
  • Выдача дубликатов ключей в случае утери

2.3. Обязанности при выезде гостя:

  • Прием ключей от номера
  • Проверка состояния номера совместно с горничной
  • Формирование окончательного счета за проживание и дополнительные услуги
  • Проведение финансовых расчетов различными способами оплаты
  • Оформление возвратов и корректировок по счетам при необходимости
  • Выдача отчетных документов (кассовых чеков, счетов-фактур)
  • Организация хранения багажа при необходимости
  • Заказ трансфера или такси по запросу гостя

2.4. Административные обязанности:

  • Ведение журнала регистрации гостей
  • Ежедневная сверка данных с системой управления отелем
  • Формирование отчетов по загрузке отеля
  • Проведение кассовых операций и инкассации
  • Передача смены с полным информированием о статусе номерного фонда
  • Работа с жалобами и предложениями гостей
  • Внесение данных о постоянных гостях в программу лояльности
Категория обязанностей Приоритетность Время выполнения
Заселение новых гостей Высокая 7-10 минут на одного гостя
Выезд гостей Высокая 5-7 минут на одного гостя
Обслуживание текущих запросов Средняя В порядке поступления
Административные задачи Низкая В свободное от обслуживания гостей время
Работа с жалобами Высокая Незамедлительно

Михаил Петров, управляющий бутик-отелем В нашем отеле произошел случай, который навсегда изменил мое отношение к должностным инструкциям. Прибыл важный гость — генеральный директор компании, с которой мы заключили крупный контракт. У нас на стойке регистрации работал новый портье, который не знал всех тонкостей обслуживания VIP-клиентов. В результате гость ждал оформления более 15 минут, не получил welcome-напиток и не был лично сопровожден в номер. Утром мы получили негативный отзыв. Когда я проанализировал ситуацию, выяснилось, что в должностной инструкции не было четкого алгоритма работы с VIP-гостями. Мы полностью переработали инструкцию, добавив отдельный раздел по работе с важными клиентами. Теперь у каждого портье есть пошаговый алгоритм действий в зависимости от статуса гостя. С тех пор подобных инцидентов не повторялось.

Права портье согласно должностной инструкции

Четкое определение прав портье в должностной инструкции — важный элемент, позволяющий сотруднику эффективно выполнять свои обязанности. Этот раздел часто недооценивают, но именно он определяет степень самостоятельности и полномочия работника в различных ситуациях. ??

В должностной инструкции портье, соответствующей стандартам 2025 года, должны быть прописаны следующие права:

3.1. Права в отношении гостей:

  • Запрашивать у гостей документы, удостоверяющие личность, при регистрации
  • Требовать соблюдения правил проживания в отеле
  • Отказать в заселении при отсутствии необходимых документов
  • Взимать страховой депозит на случай повреждения имущества отеля
  • Требовать оплаты дополнительных услуг согласно прейскуранту
  • Вызывать службу безопасности при нарушении гостем правил поведения

3.2. Права в отношении управления:

  • Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания гостей
  • Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей
  • Получать от руководства и специалистов разъяснения и дополнительную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию
  • Информировать непосредственного руководителя о выявленных недостатках в обслуживании гостей
  • Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей

3.3. Права в нестандартных ситуациях:

  • Самостоятельно принимать решения в экстренных ситуациях
  • Предоставлять скидки до определенного процента в случае возникновения конфликтных ситуаций
  • Переселять гостей в другие номера при наличии обоснованных жалоб
  • Предлагать компенсацию в виде дополнительных услуг при форс-мажорных обстоятельствах
  • Отказывать в размещении лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Привлекать другие службы отеля для решения проблем гостей

3.4. Права на условия труда:

  • Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей
  • Получать материалы и инструменты, необходимые для работы
  • Проходить профессиональное обучение и повышение квалификации
  • Требовать своевременной выплаты заработной платы и предоставления отпуска
  • Рассчитывать на безопасные и соответствующие санитарным нормам условия труда

Важно отметить, что права портье должны быть сбалансированы с его обязанностями и ответственностью. Чрезмерные полномочия могут привести к злоупотреблениям, а недостаточные — к невозможности эффективно решать возникающие проблемы.

Ответственность работника и правовые основы

Завершающий раздел должностной инструкции портье должен четко определять границы ответственности сотрудника и правовые последствия нарушения трудовых обязанностей. Это создает необходимую правовую основу для трудовых отношений и защищает как работодателя, так и работника. ??

В должностной инструкции портье 2025 года раздел об ответственности должен включать следующие пункты:

4.1. Дисциплинарная ответственность:

  • За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей
  • За нарушение правил внутреннего трудового распорядка
  • За несоблюдение конфиденциальности персональных данных гостей
  • За грубое или некорректное общение с гостями
  • За несоблюдение установленных стандартов сервиса
  • За несвоевременную передачу информации руководству о проблемных ситуациях

4.2. Материальная ответственность:

  • За сохранность материальных ценностей на стойке регистрации
  • За работу с денежными средствами и кассовыми операциями
  • За сохранность электронных ключей и иного оборудования
  • За причинение материального ущерба по неосторожности или умышленно
  • За недостачу денежных средств при проведении инкассации

4.3. Ответственность за качество работы:

  • За достоверность информации, предоставляемой гостям
  • За корректность оформления документов при заселении и выезде
  • За качество обслуживания и соблюдение стандартов гостеприимства
  • За правильность финансовых расчетов с гостями
  • За своевременность передачи информации между сменами

4.4. Правовые основы ответственности:

  • Трудовой кодекс Российской Федерации
  • Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
  • Федеральный закон "О персональных данных"
  • Локальные нормативные акты гостиницы
  • Трудовой договор между работником и работодателем

Примерная формулировка пункта об ответственности в должностной инструкции:

4.5. Портье несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

В завершении должностной инструкции необходимо предусмотреть место для подписи работника, подтверждающей ознакомление с документом. Это важный юридический аспект, без которого инструкция не будет иметь полной юридической силы.

Четко прописанная должностная инструкция портье — не формальность, а инструмент повышения качества сервиса и юридическая защита для всех сторон трудовых отношений. Документ должен быть живым, регулярно обновляться и соответствовать реальным бизнес-процессам отеля. Используйте приведенный выше шаблон как основу, но адаптируйте его под конкретные условия вашего гостиничного предприятия. Помните: лучшая инструкция — та, которая работает и помогает сотрудникам достигать высоких результатов, а не пылится в папке с документами.

Инга Козина

редактор про рынок труда

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