Должностная инструкция портье – полный шаблон с обязанностями

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Для кого эта статья:

Руководители гостиниц и отелей

HR-специалисты в индустрии гостеприимства

Студенты и профессионалы, обучающиеся в сфере гостиничного бизнеса и управления персоналом Портье — визитная карточка гостиницы, первый человек, которого видит гость при заселении. Профессионализм на этой позиции критически важен для формирования первого впечатления о всём отеле. Чётко составленная должностная инструкция портье — это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, определяющий стандарты сервиса и чёткие границы ответственности сотрудника. Давайте разберем, как должен выглядеть полноценный шаблон этого документа, соответствующий требованиям 2025 года. ??

Должностная инструкция портье: назначение и структура

Должностная инструкция портье — это официальный документ, регламентирующий профессиональную деятельность сотрудника, ответственного за прием, регистрацию и обслуживание гостей отеля. Качественно составленная инструкция решает сразу несколько задач:

Определяет границы ответственности портье

Устанавливает четкие критерии оценки работы

Снижает вероятность конфликтов между сотрудниками и руководством

Служит юридической основой при возникновении трудовых споров

Ускоряет адаптацию новых сотрудников

Структура должностной инструкции портье должна соответствовать трудовому законодательству РФ и включать следующие обязательные разделы:

Раздел инструкции Содержание Значимость Общие положения Подчиненность, требования к квалификации, порядок назначения Определяет место портье в организационной структуре Функциональные обязанности Конкретные задачи и операции, выполняемые портье Формирует основу для ежедневной работы Права Полномочия портье в различных ситуациях Обеспечивает автономность принятия решений Ответственность Сферы ответственности и возможные санкции Устанавливает последствия нарушений Взаимоотношения Порядок взаимодействия с другими службами Регулирует внутренние коммуникации

При разработке инструкции важно учитывать класс гостиницы, её размер и специфику. Документ для портье пятизвездочного отеля будет существенно отличаться от инструкции для сотрудника небольшого хостела, хотя базовая структура останется неизменной.

Анна Соколова, HR-директор гостиничной сети Когда я начинала карьеру в HR, мне поручили обновить должностные инструкции для всего персонала нашей сети отелей. Особенно сложной оказалась работа над инструкцией для портье. У нас было много жалоб от гостей на непоследовательность в обслуживании — один портье предоставлял услуги, которые другой считал невозможными. Проанализировав ситуацию, я обнаружила, что старая инструкция была слишком общей, без конкретных сценариев действий. Мы полностью переработали документ, добавив детальные алгоритмы для типичных и нестандартных ситуаций. Результат превзошел ожидания — количество положительных отзывов выросло на 27%, а число конфликтных ситуаций снизилось втрое.

Общие положения должностной инструкции портье

Раздел «Общие положения» закладывает основу должностной инструкции и определяет формальные аспекты работы портье. В 2025 году этот раздел должен включать следующие пункты:

Полное наименование должности согласно штатному расписанию

Категория персонала (линейный персонал, обслуживающий персонал)

Порядок назначения и освобождения от должности

Подчиненность (непосредственный руководитель)

Требования к образованию и опыту работы

Требования к знанию иностранных языков

Документы, которыми портье руководствуется в работе

Порядок замещения в случае отсутствия

Пример формулировки требований к квалификации портье:

1.5. На должность портье назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (гостиничный сервис, туризм) без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в гостиничном комплексе не менее 1 года.

1.6. Портье должен знать:

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации

Правила внутреннего трудового распорядка

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

Иностранный язык (английский) на уровне не ниже Intermediate (B1)

Методы работы с автоматизированными системами управления гостиницей

Основы межличностного общения и конфликтологии

Важно помнить, что указанные требования должны быть реалистичными и соответствовать задачам, которые будет выполнять сотрудник. Завышенные требования могут затруднить поиск кандидатов, а заниженные — привести к найму неквалифицированного персонала.

Функциональные обязанности портье в гостинице

Раздел о функциональных обязанностях — сердце должностной инструкции портье. Здесь необходимо максимально детально описать все рабочие процессы, за которые отвечает сотрудник. В современных условиях функции портье существенно расширились и включают не только регистрацию гостей, но и множество других задач. ??

Вот исчерпывающий перечень функциональных обязанностей портье, актуальный для 2025 года:

2.1. Обязанности при заселении гостей:

Встреча и приветствие гостей в соответствии со стандартами отеля

Проверка бронирования в системе

Оформление регистрационных карт и получение необходимых подписей

Проверка и фиксация документов, удостоверяющих личность гостя

Информирование о правилах проживания и услугах отеля

Выдача электронных ключей от номера

Сопровождение гостя до номера (при необходимости)

Оформление миграционного учета иностранных граждан

2.2. Обязанности в течение проживания гостя:

Прием и обработка запросов гостей на дополнительные услуги

Информирование о развлекательных и экскурсионных программах

Решение возникающих проблем и конфликтных ситуаций

Координация работы с другими службами отеля для удовлетворения потребностей гостей

Прием и передача сообщений для гостей

Осуществление промежуточных расчетов за проживание и дополнительные услуги

Выдача дубликатов ключей в случае утери

2.3. Обязанности при выезде гостя:

Прием ключей от номера

Проверка состояния номера совместно с горничной

Формирование окончательного счета за проживание и дополнительные услуги

Проведение финансовых расчетов различными способами оплаты

Оформление возвратов и корректировок по счетам при необходимости

Выдача отчетных документов (кассовых чеков, счетов-фактур)

Организация хранения багажа при необходимости

Заказ трансфера или такси по запросу гостя

2.4. Административные обязанности:

Ведение журнала регистрации гостей

Ежедневная сверка данных с системой управления отелем

Формирование отчетов по загрузке отеля

Проведение кассовых операций и инкассации

Передача смены с полным информированием о статусе номерного фонда

Работа с жалобами и предложениями гостей

Внесение данных о постоянных гостях в программу лояльности

Категория обязанностей Приоритетность Время выполнения Заселение новых гостей Высокая 7-10 минут на одного гостя Выезд гостей Высокая 5-7 минут на одного гостя Обслуживание текущих запросов Средняя В порядке поступления Административные задачи Низкая В свободное от обслуживания гостей время Работа с жалобами Высокая Незамедлительно

Михаил Петров, управляющий бутик-отелем В нашем отеле произошел случай, который навсегда изменил мое отношение к должностным инструкциям. Прибыл важный гость — генеральный директор компании, с которой мы заключили крупный контракт. У нас на стойке регистрации работал новый портье, который не знал всех тонкостей обслуживания VIP-клиентов. В результате гость ждал оформления более 15 минут, не получил welcome-напиток и не был лично сопровожден в номер. Утром мы получили негативный отзыв. Когда я проанализировал ситуацию, выяснилось, что в должностной инструкции не было четкого алгоритма работы с VIP-гостями. Мы полностью переработали инструкцию, добавив отдельный раздел по работе с важными клиентами. Теперь у каждого портье есть пошаговый алгоритм действий в зависимости от статуса гостя. С тех пор подобных инцидентов не повторялось.

Права портье согласно должностной инструкции

Четкое определение прав портье в должностной инструкции — важный элемент, позволяющий сотруднику эффективно выполнять свои обязанности. Этот раздел часто недооценивают, но именно он определяет степень самостоятельности и полномочия работника в различных ситуациях. ??

В должностной инструкции портье, соответствующей стандартам 2025 года, должны быть прописаны следующие права:

3.1. Права в отношении гостей:

Запрашивать у гостей документы, удостоверяющие личность, при регистрации

Требовать соблюдения правил проживания в отеле

Отказать в заселении при отсутствии необходимых документов

Взимать страховой депозит на случай повреждения имущества отеля

Требовать оплаты дополнительных услуг согласно прейскуранту

Вызывать службу безопасности при нарушении гостем правил поведения

3.2. Права в отношении управления:

Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания гостей

Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей

Получать от руководства и специалистов разъяснения и дополнительную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию

Информировать непосредственного руководителя о выявленных недостатках в обслуживании гостей

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей

3.3. Права в нестандартных ситуациях:

Самостоятельно принимать решения в экстренных ситуациях

Предоставлять скидки до определенного процента в случае возникновения конфликтных ситуаций

Переселять гостей в другие номера при наличии обоснованных жалоб

Предлагать компенсацию в виде дополнительных услуг при форс-мажорных обстоятельствах

Отказывать в размещении лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Привлекать другие службы отеля для решения проблем гостей

3.4. Права на условия труда:

Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей

Получать материалы и инструменты, необходимые для работы

Проходить профессиональное обучение и повышение квалификации

Требовать своевременной выплаты заработной платы и предоставления отпуска

Рассчитывать на безопасные и соответствующие санитарным нормам условия труда

Важно отметить, что права портье должны быть сбалансированы с его обязанностями и ответственностью. Чрезмерные полномочия могут привести к злоупотреблениям, а недостаточные — к невозможности эффективно решать возникающие проблемы.

Ответственность работника и правовые основы

Завершающий раздел должностной инструкции портье должен четко определять границы ответственности сотрудника и правовые последствия нарушения трудовых обязанностей. Это создает необходимую правовую основу для трудовых отношений и защищает как работодателя, так и работника. ??

В должностной инструкции портье 2025 года раздел об ответственности должен включать следующие пункты:

4.1. Дисциплинарная ответственность:

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей

За нарушение правил внутреннего трудового распорядка

За несоблюдение конфиденциальности персональных данных гостей

За грубое или некорректное общение с гостями

За несоблюдение установленных стандартов сервиса

За несвоевременную передачу информации руководству о проблемных ситуациях

4.2. Материальная ответственность:

За сохранность материальных ценностей на стойке регистрации

За работу с денежными средствами и кассовыми операциями

За сохранность электронных ключей и иного оборудования

За причинение материального ущерба по неосторожности или умышленно

За недостачу денежных средств при проведении инкассации

4.3. Ответственность за качество работы:

За достоверность информации, предоставляемой гостям

За корректность оформления документов при заселении и выезде

За качество обслуживания и соблюдение стандартов гостеприимства

За правильность финансовых расчетов с гостями

За своевременность передачи информации между сменами

4.4. Правовые основы ответственности:

Трудовой кодекс Российской Федерации

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации

Федеральный закон "О персональных данных"

Локальные нормативные акты гостиницы

Трудовой договор между работником и работодателем

Примерная формулировка пункта об ответственности в должностной инструкции:

4.5. Портье несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

В завершении должностной инструкции необходимо предусмотреть место для подписи работника, подтверждающей ознакомление с документом. Это важный юридический аспект, без которого инструкция не будет иметь полной юридической силы.