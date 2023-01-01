Должностная инструкция портье – полный шаблон с обязанностями#Профессии в гостеприимстве #Трудовое право #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Руководители гостиниц и отелей
- HR-специалисты в индустрии гостеприимства
Студенты и профессионалы, обучающиеся в сфере гостиничного бизнеса и управления персоналом
Портье — визитная карточка гостиницы, первый человек, которого видит гость при заселении. Профессионализм на этой позиции критически важен для формирования первого впечатления о всём отеле. Чётко составленная должностная инструкция портье — это не просто формальный документ, а рабочий инструмент, определяющий стандарты сервиса и чёткие границы ответственности сотрудника. Давайте разберем, как должен выглядеть полноценный шаблон этого документа, соответствующий требованиям 2025 года. ??
Должностная инструкция портье: назначение и структура
Должностная инструкция портье — это официальный документ, регламентирующий профессиональную деятельность сотрудника, ответственного за прием, регистрацию и обслуживание гостей отеля. Качественно составленная инструкция решает сразу несколько задач:
- Определяет границы ответственности портье
- Устанавливает четкие критерии оценки работы
- Снижает вероятность конфликтов между сотрудниками и руководством
- Служит юридической основой при возникновении трудовых споров
- Ускоряет адаптацию новых сотрудников
Структура должностной инструкции портье должна соответствовать трудовому законодательству РФ и включать следующие обязательные разделы:
|Раздел инструкции
|Содержание
|Значимость
|Общие положения
|Подчиненность, требования к квалификации, порядок назначения
|Определяет место портье в организационной структуре
|Функциональные обязанности
|Конкретные задачи и операции, выполняемые портье
|Формирует основу для ежедневной работы
|Права
|Полномочия портье в различных ситуациях
|Обеспечивает автономность принятия решений
|Ответственность
|Сферы ответственности и возможные санкции
|Устанавливает последствия нарушений
|Взаимоотношения
|Порядок взаимодействия с другими службами
|Регулирует внутренние коммуникации
При разработке инструкции важно учитывать класс гостиницы, её размер и специфику. Документ для портье пятизвездочного отеля будет существенно отличаться от инструкции для сотрудника небольшого хостела, хотя базовая структура останется неизменной.
Анна Соколова, HR-директор гостиничной сети Когда я начинала карьеру в HR, мне поручили обновить должностные инструкции для всего персонала нашей сети отелей. Особенно сложной оказалась работа над инструкцией для портье. У нас было много жалоб от гостей на непоследовательность в обслуживании — один портье предоставлял услуги, которые другой считал невозможными. Проанализировав ситуацию, я обнаружила, что старая инструкция была слишком общей, без конкретных сценариев действий. Мы полностью переработали документ, добавив детальные алгоритмы для типичных и нестандартных ситуаций. Результат превзошел ожидания — количество положительных отзывов выросло на 27%, а число конфликтных ситуаций снизилось втрое.
Общие положения должностной инструкции портье
Раздел «Общие положения» закладывает основу должностной инструкции и определяет формальные аспекты работы портье. В 2025 году этот раздел должен включать следующие пункты:
- Полное наименование должности согласно штатному расписанию
- Категория персонала (линейный персонал, обслуживающий персонал)
- Порядок назначения и освобождения от должности
- Подчиненность (непосредственный руководитель)
- Требования к образованию и опыту работы
- Требования к знанию иностранных языков
- Документы, которыми портье руководствуется в работе
- Порядок замещения в случае отсутствия
Пример формулировки требований к квалификации портье:
1.5. На должность портье назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование (гостиничный сервис, туризм) без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в гостиничном комплексе не менее 1 года.
1.6. Портье должен знать:
- Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты
- Иностранный язык (английский) на уровне не ниже Intermediate (B1)
- Методы работы с автоматизированными системами управления гостиницей
- Основы межличностного общения и конфликтологии
Важно помнить, что указанные требования должны быть реалистичными и соответствовать задачам, которые будет выполнять сотрудник. Завышенные требования могут затруднить поиск кандидатов, а заниженные — привести к найму неквалифицированного персонала.
Функциональные обязанности портье в гостинице
Раздел о функциональных обязанностях — сердце должностной инструкции портье. Здесь необходимо максимально детально описать все рабочие процессы, за которые отвечает сотрудник. В современных условиях функции портье существенно расширились и включают не только регистрацию гостей, но и множество других задач. ??
Вот исчерпывающий перечень функциональных обязанностей портье, актуальный для 2025 года:
2.1. Обязанности при заселении гостей:
- Встреча и приветствие гостей в соответствии со стандартами отеля
- Проверка бронирования в системе
- Оформление регистрационных карт и получение необходимых подписей
- Проверка и фиксация документов, удостоверяющих личность гостя
- Информирование о правилах проживания и услугах отеля
- Выдача электронных ключей от номера
- Сопровождение гостя до номера (при необходимости)
- Оформление миграционного учета иностранных граждан
2.2. Обязанности в течение проживания гостя:
- Прием и обработка запросов гостей на дополнительные услуги
- Информирование о развлекательных и экскурсионных программах
- Решение возникающих проблем и конфликтных ситуаций
- Координация работы с другими службами отеля для удовлетворения потребностей гостей
- Прием и передача сообщений для гостей
- Осуществление промежуточных расчетов за проживание и дополнительные услуги
- Выдача дубликатов ключей в случае утери
2.3. Обязанности при выезде гостя:
- Прием ключей от номера
- Проверка состояния номера совместно с горничной
- Формирование окончательного счета за проживание и дополнительные услуги
- Проведение финансовых расчетов различными способами оплаты
- Оформление возвратов и корректировок по счетам при необходимости
- Выдача отчетных документов (кассовых чеков, счетов-фактур)
- Организация хранения багажа при необходимости
- Заказ трансфера или такси по запросу гостя
2.4. Административные обязанности:
- Ведение журнала регистрации гостей
- Ежедневная сверка данных с системой управления отелем
- Формирование отчетов по загрузке отеля
- Проведение кассовых операций и инкассации
- Передача смены с полным информированием о статусе номерного фонда
- Работа с жалобами и предложениями гостей
- Внесение данных о постоянных гостях в программу лояльности
|Категория обязанностей
|Приоритетность
|Время выполнения
|Заселение новых гостей
|Высокая
|7-10 минут на одного гостя
|Выезд гостей
|Высокая
|5-7 минут на одного гостя
|Обслуживание текущих запросов
|Средняя
|В порядке поступления
|Административные задачи
|Низкая
|В свободное от обслуживания гостей время
|Работа с жалобами
|Высокая
|Незамедлительно
Михаил Петров, управляющий бутик-отелем В нашем отеле произошел случай, который навсегда изменил мое отношение к должностным инструкциям. Прибыл важный гость — генеральный директор компании, с которой мы заключили крупный контракт. У нас на стойке регистрации работал новый портье, который не знал всех тонкостей обслуживания VIP-клиентов. В результате гость ждал оформления более 15 минут, не получил welcome-напиток и не был лично сопровожден в номер. Утром мы получили негативный отзыв. Когда я проанализировал ситуацию, выяснилось, что в должностной инструкции не было четкого алгоритма работы с VIP-гостями. Мы полностью переработали инструкцию, добавив отдельный раздел по работе с важными клиентами. Теперь у каждого портье есть пошаговый алгоритм действий в зависимости от статуса гостя. С тех пор подобных инцидентов не повторялось.
Права портье согласно должностной инструкции
Четкое определение прав портье в должностной инструкции — важный элемент, позволяющий сотруднику эффективно выполнять свои обязанности. Этот раздел часто недооценивают, но именно он определяет степень самостоятельности и полномочия работника в различных ситуациях. ??
В должностной инструкции портье, соответствующей стандартам 2025 года, должны быть прописаны следующие права:
3.1. Права в отношении гостей:
- Запрашивать у гостей документы, удостоверяющие личность, при регистрации
- Требовать соблюдения правил проживания в отеле
- Отказать в заселении при отсутствии необходимых документов
- Взимать страховой депозит на случай повреждения имущества отеля
- Требовать оплаты дополнительных услуг согласно прейскуранту
- Вызывать службу безопасности при нарушении гостем правил поведения
3.2. Права в отношении управления:
- Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания гостей
- Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей
- Получать от руководства и специалистов разъяснения и дополнительную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию
- Информировать непосредственного руководителя о выявленных недостатках в обслуживании гостей
- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей
3.3. Права в нестандартных ситуациях:
- Самостоятельно принимать решения в экстренных ситуациях
- Предоставлять скидки до определенного процента в случае возникновения конфликтных ситуаций
- Переселять гостей в другие номера при наличии обоснованных жалоб
- Предлагать компенсацию в виде дополнительных услуг при форс-мажорных обстоятельствах
- Отказывать в размещении лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Привлекать другие службы отеля для решения проблем гостей
3.4. Права на условия труда:
- Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей
- Получать материалы и инструменты, необходимые для работы
- Проходить профессиональное обучение и повышение квалификации
- Требовать своевременной выплаты заработной платы и предоставления отпуска
- Рассчитывать на безопасные и соответствующие санитарным нормам условия труда
Важно отметить, что права портье должны быть сбалансированы с его обязанностями и ответственностью. Чрезмерные полномочия могут привести к злоупотреблениям, а недостаточные — к невозможности эффективно решать возникающие проблемы.
Ответственность работника и правовые основы
Завершающий раздел должностной инструкции портье должен четко определять границы ответственности сотрудника и правовые последствия нарушения трудовых обязанностей. Это создает необходимую правовую основу для трудовых отношений и защищает как работодателя, так и работника. ??
В должностной инструкции портье 2025 года раздел об ответственности должен включать следующие пункты:
4.1. Дисциплинарная ответственность:
- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей
- За нарушение правил внутреннего трудового распорядка
- За несоблюдение конфиденциальности персональных данных гостей
- За грубое или некорректное общение с гостями
- За несоблюдение установленных стандартов сервиса
- За несвоевременную передачу информации руководству о проблемных ситуациях
4.2. Материальная ответственность:
- За сохранность материальных ценностей на стойке регистрации
- За работу с денежными средствами и кассовыми операциями
- За сохранность электронных ключей и иного оборудования
- За причинение материального ущерба по неосторожности или умышленно
- За недостачу денежных средств при проведении инкассации
4.3. Ответственность за качество работы:
- За достоверность информации, предоставляемой гостям
- За корректность оформления документов при заселении и выезде
- За качество обслуживания и соблюдение стандартов гостеприимства
- За правильность финансовых расчетов с гостями
- За своевременность передачи информации между сменами
4.4. Правовые основы ответственности:
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
- Федеральный закон "О персональных данных"
- Локальные нормативные акты гостиницы
- Трудовой договор между работником и работодателем
Примерная формулировка пункта об ответственности в должностной инструкции:
4.5. Портье несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.7. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
В завершении должностной инструкции необходимо предусмотреть место для подписи работника, подтверждающей ознакомление с документом. Это важный юридический аспект, без которого инструкция не будет иметь полной юридической силы.
Четко прописанная должностная инструкция портье — не формальность, а инструмент повышения качества сервиса и юридическая защита для всех сторон трудовых отношений. Документ должен быть живым, регулярно обновляться и соответствовать реальным бизнес-процессам отеля. Используйте приведенный выше шаблон как основу, но адаптируйте его под конкретные условия вашего гостиничного предприятия. Помните: лучшая инструкция — та, которая работает и помогает сотрудникам достигать высоких результатов, а не пылится в папке с документами.
Инга Козина
редактор про рынок труда