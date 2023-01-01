Должностная инструкция электрика предприятия – образец и шаблон

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Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры, занимающиеся управлением техническим персоналом

Инженеры и специалисты в области электроэнергетики и электромонтажа

Студенты и профессионалы, обучающиеся управлению персоналом и разработки должностных инструкций Грамотно составленная должностная инструкция электрика — фундамент эффективной работы энергетического хозяйства предприятия. Правильно структурированный документ защищает интересы и работодателя, и сотрудника, четко регламентируя функционал, права и обязанности специалиста. Анализ трудовых споров показывает: 67% конфликтных ситуаций с электротехническим персоналом возникает именно из-за некорректно составленных должностных инструкций. Готовы обеспечить безупречную работу энергосистем и избежать юридических рисков? Предлагаем актуальный в 2025 году шаблон должностной инструкции электрика предприятия. ??

Требования к оформлению должностной инструкции электрика

Должностная инструкция электрика предприятия — документ, который требует соблюдения определенных стандартов оформления и содержания. Корректно составленная инструкция соответствует актуальным нормативным требованиям, учитывает специфику конкретного предприятия и обеспечивает четкое понимание сотрудником своих функций. ??

Базовые требования к оформлению должностной инструкции электрика:

Соответствие требованиям ГОСТ Р 7.0.97-2016 по делопроизводству и документообороту

Наличие обязательных реквизитов: наименование организации, наименование документа, дата и место составления

Утверждение руководителем организации (генеральным директором или иным уполномоченным лицом)

Согласование с юридическим отделом и службой охраны труда

Наличие подписи работника об ознакомлении с документом

При разработке инструкции необходимо опираться на профессиональный стандарт «Электромонтажник» (утвержден приказом Минтруда России от 18.01.2017 № 50н, с актуальными изменениями), а также на «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Раздел документа Нормативное обоснование Особенности оформления Титульный лист ГОСТ Р 7.0.97-2016 Грифы утверждения и согласования Квалификационные требования Профстандарт «Электромонтажник» Указание на группу электробезопасности (не ниже III) Раздел ответственности ТК РФ, ст. 192-195 Конкретизация видов ответственности Раздел по охране труда Приказ Минтруда России №903н Детализация специфических требований безопасности

Анна Краснова, HR-директор На предприятии химической промышленности, где я работала, возник серьезный конфликт с электриком, когда его привлекли к дисциплинарной ответственности за несвоевременное обслуживание критически важного оборудования. Электрик утверждал, что данное оборудование не входит в зону его ответственности, и формально был прав — в должностной инструкции отсутствовало чёткое указание на эту обязанность. Предприятие понесло убытки из-за простоя производственной линии, а юридически привлечь специалиста к ответственности не удалось. Мы полностью переработали должностную инструкцию, детально прописав все обслуживаемое оборудование с инвентарными номерами, периодичность осмотров и регламентных работ. Отдельно включили пункт о необходимости оперативного реагирования на аварийные ситуации с любым электрооборудованием предприятия. После внедрения новой инструкции подобные ситуации не повторялись, а производственные процессы стали более надежными.

Отдельное внимание следует уделить периодичности актуализации должностной инструкции. Согласно рекомендациям Роструда, пересмотр документа необходим не реже одного раза в три года, а также при существенном изменении функционала работника, модернизации оборудования или изменении нормативных требований.

Основные разделы должностной инструкции электрика

Грамотно структурированная должностная инструкция электрика включает несколько обязательных разделов, каждый из которых выполняет свою функцию в регламентации трудовых отношений. Рассмотрим стандартную структуру и содержание этих разделов. ??

Общие положения — раздел, определяющий место должности в структуре предприятия, порядок назначения и освобождения от должности, квалификационные требования, подчиненность и замещение. Функции — общее описание направлений деятельности электрика на предприятии. Должностные обязанности — детальное описание конкретных трудовых функций и задач. Права — перечень полномочий для выполнения должностных обязанностей. Ответственность — описание видов ответственности за нарушение трудовых обязанностей. Взаимоотношения — схема взаимодействия с другими подразделениями и должностными лицами. Оценка эффективности — критерии оценки качества работы.

В разделе «Общие положения» необходимо указать следующую информацию:

Полное наименование должности (электрик, электромонтер, инженер-электрик и т.д.)

Структурное подразделение (отдел главного энергетика, техническая служба)

Требования к образованию (среднее профессиональное или высшее)

Требования к опыту работы (обычно от 1 года для электрика предприятия)

Требования к группе по электробезопасности (не ниже III для работы в электроустановках до 1000 В)

Указание на непосредственного руководителя (главный энергетик, технический директор)

Необходимость прохождения медицинских осмотров и обучения по охране труда

Особое внимание следует уделить требованиям к квалификации, опираясь на профессиональный стандарт и единый тарифно-квалификационный справочник. В 2025 году актуальны следующие требования:

Уровень должности Образование Группа электробезопасности Опыт работы Электромонтер 3 разряда Профессиональное обучение III группа Не требуется Электромонтер 4-5 разряда Среднее профессиональное III-IV группа От 1 года Электрик предприятия Среднее профессиональное IV группа От 3 лет Инженер-электрик Высшее профильное IV-V группа От 3 лет

Раздел «Функции» должен содержать перечень основных направлений деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования предприятия

Проведение планово-предупредительных ремонтов

Выявление и устранение неисправностей в электросетях и оборудовании

Участие в приемке и монтаже нового электрооборудования

Ведение технической документации

Ключевые обязанности электрика предприятия

Раздел «Должностные обязанности» является центральным элементом инструкции, так как определяет конкретные задачи и функции электрика. Этот раздел должен быть максимально детализирован для предотвращения возможных споров и неоднозначных трактовок. ?

Основные обязанности электрика предприятия:

Техническое обслуживание электрооборудования: Проведение плановых осмотров электроустановок согласно утвержденному графику

Выполнение планово-предупредительных ремонтов силового и осветительного оборудования

Проверка состояния изоляции электропроводки и кабельных линий

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Техническое обслуживание трансформаторных подстанций (при наличии)

Проверка работоспособности систем аварийного электроснабжения Оперативное реагирование и устранение неисправностей: Оперативное устранение неисправностей в работе электрооборудования

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций в электросетях

Замена вышедших из строя электроприборов, светильников, электроустановочных изделий

Восстановление поврежденных участков электропроводки Монтажные работы: Участие в монтаже нового электрооборудования

Прокладка новых линий электропроводки при необходимости

Установка дополнительных розеток, выключателей, светильников

Подключение производственного оборудования к электросети Ведение документации: Ведение журнала осмотра электрооборудования

Составление заявок на приобретение материалов и инструментов

Участие в составлении графиков планово-предупредительных ремонтов

Актуализация однолинейных схем электроснабжения объектов предприятия

Ведение технической документации по электроустановкам Обеспечение безопасности: Контроль соблюдения персоналом правил электробезопасности

Проверка наличия и исправности средств защиты в электроустановках

Участие в проведении инструктажей по электробезопасности

Установка предупреждающих знаков и плакатов при проведении работ

Важно адаптировать этот перечень под специфику конкретного предприятия. Например, на производственном предприятии обязанности электрика будут сосредоточены вокруг обслуживания силового оборудования, а в офисном здании – на поддержании работоспособности осветительных установок и офисной техники.

Дополнительно следует указать периодичность выполнения работ. Наиболее эффективным является табличный формат:

Вид работы Периодичность Документация Визуальный осмотр электрощитов Ежедневно Журнал осмотра Проверка освещения Еженедельно Журнал осмотра Проверка устройств защитного отключения Ежемесячно Протокол испытаний Измерение сопротивления изоляции 1 раз в 3 года Протокол измерений Проверка заземляющих устройств 1 раз в год Протокол измерений

Игорь Петров, главный энергетик Когда я пришел на должность главного энергетика на крупном пищевом производстве, система электрохозяйства была в хаотичном состоянии. Электрики работали реактивно, устраняя только аварийные ситуации. Постоянные перебои в электроснабжении приводили к остановкам производственных линий и порче продукции. Первое, что я сделал — полностью переработал должностные инструкции для всей электротехнической службы. В них детально прописал не только обязанности, но и четкие графики обслуживания каждой единицы оборудования с указанием конкретных операций и их периодичности. Для критически важного оборудования ввел двойной контроль с обязательной отметкой в специальном журнале. Результаты превзошли ожидания: за год количество аварийных ситуаций снизилось на 87%, время простоя оборудования уменьшилось на 92%. Это позволило сократить убытки предприятия более чем на 7 миллионов рублей. Ключевым фактором успеха стали именно детализированные должностные инструкции, превратившие хаотичную работу в систему планово-предупредительных ремонтов.

Права электрика согласно должностной инструкции

Раздел «Права» является критически важным для обеспечения возможности электрика эффективно выполнять свои обязанности. Четкое определение полномочий позволяет специалисту действовать уверенно в рамках своей компетенции и отстаивать профессиональные интересы. ???

Стандартный перечень прав электрика предприятия включает:

Право на информацию:

Запрашивать и получать необходимую информацию о состоянии электроустановок от подразделений предприятия

Получать доступ к технической документации, необходимой для выполнения работ

Быть ознакомленным с решениями руководства, касающимися его деятельности

Право на ресурсы:

Требовать обеспечения необходимыми материалами, инструментами и средствами защиты

Запрашивать замену неисправного или устаревшего инструмента

Использовать выделенные для выполнения работ транспортные средства

Право на безопасность:

Отказываться от выполнения работ при нарушении правил безопасности

Требовать от руководства создания безопасных условий труда

Останавливать работу оборудования, угрожающего жизни и здоровью людей

Проверять соблюдение правил электробезопасности другими работниками

Административные права:

Вносить предложения по совершенствованию работы электрохозяйства

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его обязанностей

Требовать от руководства содействия в выполнении должностных обязанностей

Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции

Право на профессиональное развитие:

Проходить профессиональное обучение и повышение квалификации

Участвовать в отраслевых семинарах и конференциях

Знакомиться с новыми технологиями и оборудованием

Особенно важным является право электрика приостанавливать эксплуатацию электрооборудования при выявлении нарушений, угрожающих аварией или несчастным случаем. Это право должно быть четко прописано в инструкции с указанием порядка действий в такой ситуации.

Целесообразно расширить стандартный перечень прав с учетом конкретных условий предприятия. Например, для крупного производства может быть актуальным добавление следующих прав:

Право участвовать в приемке нового электрооборудования

Право контролировать соблюдение договорных обязательств подрядными организациями при выполнении электромонтажных работ

Право проводить вводный инструктаж персонала по вопросам эксплуатации электроустановок

В должностной инструкции электрика необходимо также отразить положения о защите профессиональных интересов, включая:

Право на дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда (если применимо)

Право на обеспечение специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты

Право на льготное пенсионное обеспечение (при соответствующих условиях)

Ответственность и нормы безопасности в работе электрика

Раздел, посвященный ответственности и нормам безопасности, является одним из ключевых в должностной инструкции электрика, учитывая повышенную опасность работы с электрооборудованием. Детализация ответственности не только защищает интересы работодателя, но и помогает специалисту четко понимать границы своей ответственности. ??

Виды ответственности, которые необходимо отразить в должностной инструкции:

Дисциплинарная ответственность: За ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей

За нарушение внутренних нормативных документов предприятия

За несоблюдение трудовой дисциплины Материальная ответственность: За причинение материального ущерба предприятию

За порчу оборудования вследствие неправильной эксплуатации

За утрату или порчу выданных инструментов и средств защиты Административная ответственность: За нарушение правил охраны труда и электробезопасности

За нарушение правил пожарной безопасности

За нарушение экологических норм при обращении с отходами Уголовная ответственность: За нарушения, повлекшие тяжкий вред здоровью или гибель людей

За действия, приведшие к крупным авариям с серьезными последствиями

Отдельно следует прописать ответственность за нарушение требований энергетической безопасности согласно КоАП РФ, статье 9.11 (с указанием возможных штрафов и иных санкций).

Нормы безопасности, которые должны быть отражены в инструкции:

Требования к специальной подготовке: Обязательное наличие соответствующей группы по электробезопасности

Прохождение периодического обучения и проверки знаний

Знание схем электроснабжения обслуживаемых объектов

Владение методами оказания первой помощи при поражении электрическим током Организационные меры безопасности: Оформление наряда-допуска при работе в электроустановках

Соблюдение порядка проведения работ по техническому обслуживанию

Применение блокировок и предупреждающих плакатов

Обязательное присутствие второго лица при выполнении работ повышенной опасности Технические меры безопасности: Применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками)

Проверка отсутствия напряжения перед началом работ

Установка временного заземления

Использование только исправного инструмента и приспособлений

В инструкции также следует указать конкретный перечень нормативных документов по безопасности, которыми должен руководствоваться электрик:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

Отраслевые и локальные нормативные акты по электробезопасности