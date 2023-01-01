Как оформить стажера у ИП: правовые аспекты и типы договоров

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Для кого эта статья:

Индивидуальные предприниматели (ИП), нанимающие стажеров

HR-менеджеры и специалисты по работе с персоналом

Юристы и консультанты, занимающиеся трудовым правом Оформление стажера — это не просто формальность, а важный юридический шаг для любого ИП. Многие предприниматели сталкиваются с проблемой: взять стажера хочется, а как правильно оформить отношения — непонятно. Отсутствие грамотного договора может обернуться штрафами до 100 000 рублей за нелегальное трудоустройство или претензиями со стороны самого стажера. Давайте разберемся, как составить договор на стажировку, который защитит интересы ИП и будет соответствовать всем требованиям законодательства. 🧾

Основные требования к договору на стажировку для ИП

Договор на стажировку должен соответствовать ряду юридических требований, чтобы предотвратить возможные проблемы с трудовой инспекцией или налоговыми органами. Основополагающим моментом является определение правового статуса стажера и характера отношений.

В зависимости от целей стажировки и планируемого функционала, ИП может заключить:

Трудовой договор с условием об испытательном сроке

Срочный трудовой договор

Договор гражданско-правового характера (ГПХ)

Ученический договор

Договор о безвозмездной стажировке

Каждый из этих договоров имеет свою специфику и применяется в различных ситуациях. Рассмотрим их сравнительные характеристики:

Тип договора Особенности Когда применять Риски для ИП Трудовой с испытательным сроком Предполагает трудовые отношения с возможностью расторжения при неудовлетворительных результатах Когда стажер выполняет реальные трудовые функции с перспективой постоянного трудоустройства Необходимость соблюдения всех требований ТК РФ, уплата страховых взносов Срочный трудовой Заключается на определенный срок с четким обоснованием срочности При временных проектах, сезонных работах Ограниченный перечень оснований для заключения срочного договора Договор ГПХ Предполагает выполнение конкретного задания или услуги Когда нужен разовый результат, а не процесс работы Риск переквалификации в трудовой договор при длительных отношениях Ученический договор Направлен на обучение конкретной профессии или навыкам Когда ИП заинтересован в обучении потенциального сотрудника Обязательная выплата стипендии, сложность с расторжением Договор о безвозмездной стажировке Не предполагает оплаты, направлен на обучение Для студентов, получающих практический опыт Высокий риск признания трудовыми отношениями при выполнении реальной работы

Алексей Степанов, юрист по трудовому праву

Один мой клиент, владелец небольшой дизайн-студии, взял студента на «бесплатную стажировку» без оформления каких-либо документов. Стажер создавал дизайн-макеты для реальных клиентов, работал по графику и даже имел рабочее место в офисе. Через три месяца молодой человек потребовал выплатить ему заработную плату за весь период, угрожая обращением в трудовую инспекцию.

При анализе ситуации выяснилось, что фактически сложились трудовые отношения: был график, подчинение правилам, выполнение работы по профилю компании. ИП пришлось не только выплатить зарплату за весь период, но и заплатить штраф за нелегальное трудоустройство. Этого можно было избежать, если бы изначально был корректно составлен договор с четким определением статуса стажера.

При составлении договора на стажировку следует учитывать следующие моменты:

Четко прописать цель стажировки (получение опыта, обучение, профориентация)

Указать конкретный срок стажировки

Определить график присутствия стажера

Прописать права и обязанности обеих сторон

Указать наличие или отсутствие вознаграждения

Важно помнить, что любые отношения, имеющие признаки трудовых (подчинение правилам, график работы, выполнение трудовой функции), могут быть признаны таковыми независимо от названия договора. 🔍

Обязательные пункты соглашения о стажировке у ИП

Независимо от типа выбранного договора, соглашение о стажировке должно содержать ряд обязательных пунктов, обеспечивающих юридическую защиту ИП и четкое понимание условий сотрудничества обеими сторонами.

Вот список пунктов, которые необходимо включить в любой договор на стажировку:

Преамбула с реквизитами сторон — полные данные ИП (ФИО, ОГРНИП, ИНН) и стажера (ФИО, паспортные данные, место жительства)

— полные данные ИП (ФИО, ОГРНИП, ИНН) и стажера (ФИО, паспортные данные, место жительства) Предмет договора — четкое определение характера отношений и целей стажировки

— четкое определение характера отношений и целей стажировки Срок стажировки — конкретные даты начала и окончания

— конкретные даты начала и окончания Рабочее место стажера — фактический адрес или указание на удаленный формат

— фактический адрес или указание на удаленный формат График стажировки — дни и часы присутствия

— дни и часы присутствия Программа стажировки — описание задач, навыков, которые получит стажер

— описание задач, навыков, которые получит стажер Условия оплаты (если предусмотрена) — размер, сроки и порядок выплаты

(если предусмотрена) — размер, сроки и порядок выплаты Права и обязанности сторон — детальное описание взаимных обязательств

— детальное описание взаимных обязательств Конфиденциальность — условия о неразглашении коммерческой информации

— условия о неразглашении коммерческой информации Порядок досрочного прекращения договора — основания и процедура

— основания и процедура Ответственность сторон — последствия нарушения условий договора

— последствия нарушения условий договора Порядок разрешения споров — процедура урегулирования разногласий

— процедура урегулирования разногласий Заключительные положения — количество экземпляров, порядок изменения условий

Особое внимание стоит уделить разделу о правах и обязанностях сторон. Для ИП критически важно прописать следующие обязанности стажера:

Соблюдать внутренние правила ИП

Выполнять поставленные задачи в соответствии с программой стажировки

Бережно относиться к имуществу

Сохранять конфиденциальную информацию

Уведомлять о невозможности присутствия заранее

Со своей стороны, ИП обязуется:

Обеспечить безопасные условия стажировки

Предоставить необходимые материалы и оборудование

Назначить наставника/куратора

Выдать документ о прохождении стажировки по ее завершении

Выплачивать вознаграждение (если предусмотрено договором)

Марина Коновалова, HR-консультант

К нам обратился предприниматель Сергей, владелец пекарни, который хотел организовать стажировку для начинающих пекарей. Он беспокоился о том, что стажеры могут испортить дорогостоящее оборудование или ингредиенты.

Мы разработали для него детальный договор с четкой программой стажировки, где первые две недели стажеры только наблюдали за процессом и выполняли простейшие операции под надзором опытных сотрудников. В договоре были прописаны конкретные этапы обучения и критерии допуска к самостоятельной работе с оборудованием.

Дополнительно был включен пункт о материальной ответственности с четким разграничением: за порчу оборудования в результате несоблюдения инструкций стажер нес ответственность, а за порчу при правильном выполнении процедур в рамках обучения — нет. Этот сбалансированный подход позволил Сергею безопасно обучить уже 12 стажеров, трое из которых стали его постоянными сотрудниками.

Типы договоров: с оплатой и без оплаты труда стажера

Вопрос оплаты стажировки часто вызывает затруднения у ИП. С одной стороны, неоплачиваемая стажировка экономит бюджет, с другой — повышает риски переквалификации отношений в трудовые. Рассмотрим ключевые отличия между договорами с оплатой и без оплаты труда стажера. 💰

Договор стажировки с оплатой

Оплачиваемая стажировка может быть оформлена несколькими способами:

Срочный трудовой договор — полноценное трудоустройство на определенный срок с выплатой заработной платы, уплатой налогов и взносов

— полноценное трудоустройство на определенный срок с выплатой заработной платы, уплатой налогов и взносов Договор ГПХ — выплата вознаграждения за выполнение конкретных задач или услуг

— выплата вознаграждения за выполнение конкретных задач или услуг Ученический договор — выплата стипендии в размере не менее МРОТ

Преимущества оплачиваемой стажировки:

Повышение мотивации стажера

Снижение текучести во время стажировки

Возможность предъявлять более высокие требования

Меньший риск признания трудовыми отношений по договорам ГПХ

Недостатки оплачиваемой стажировки:

Дополнительные расходы для ИП

Необходимость уплаты налогов и взносов

Более сложное оформление документов

Договор стажировки без оплаты

Неоплачиваемая стажировка может быть организована следующими способами:

Договор о безвозмездной стажировке — подходит для студентов, проходящих практику

— подходит для студентов, проходящих практику Договор о волонтерской деятельности — для некоммерческих проектов

— для некоммерческих проектов Соглашение о производственной практике — заключается с учебным заведением

Преимущества неоплачиваемой стажировки:

Экономия средств ИП

Отсутствие обязательств по уплате налогов и взносов

Возможность привлечения большего числа стажеров

Недостатки неоплачиваемой стажировки:

Высокий риск признания отношений трудовыми при выполнении стажером реальной работы

Низкая мотивация стажеров

Высокая текучесть

Ограниченные возможности требовать конкретных результатов

Сравнение оплачиваемой и неоплачиваемой стажировки:

Критерий Оплачиваемая стажировка Неоплачиваемая стажировка Юридические риски Средние (при правильном оформлении) Высокие (особенно при выполнении реальной работы) Налоговые обязательства НДФЛ, страховые взносы Отсутствуют (при корректном оформлении) Мотивация стажеров Высокая Средняя или низкая Качество работы Более высокое Непредсказуемое Возможность требовать результат Есть Ограничена Длительность стажировки Может быть более длительной Обычно краткосрочная Текучесть Ниже Выше

При выборе типа договора ИП следует учитывать не только экономическую выгоду, но и юридические риски. Если стажер выполняет реальную работу, приносящую пользу ИП, безопаснее оформить оплачиваемую стажировку. Если же цель — исключительно обучение стажера, можно рассмотреть вариант без оплаты. 🤔

Готовые шаблоны договоров для различных видов стажировок

Для удобства ИП предлагаю базовые шаблоны договоров, которые можно адаптировать под конкретные потребности бизнеса. Помните, что шаблоны — это отправная точка, и их следует адаптировать с учетом специфики вашей деятельности.

Шаблон договора о безвозмездной стажировке

Этот шаблон подходит для случаев, когда стажировка имеет преимущественно обучающий характер, а стажер не выполняет работу, приносящую непосредственную коммерческую выгоду ИП.

ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СТАЖИРОВКИ

г. _ «» __ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель ____, ОГРНИП ____, именуемый в дальнейшем «Принимающая сторона», с одной стороны, и гражданин __, паспорт серии _ № ___, выдан __, зарегистрированный по адресу: __, именуемый в дальнейшем «Стажер», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принимающая сторона предоставляет Стажеру возможность прохождения стажировки в целях получения практических навыков и знаний в области _.

1.2. Стажировка проводится без отрыва/с отрывом от учебы/работы Стажера.

1.3. Стажировка проводится на безвозмездной основе.

1.4. Срок стажировки: с «» __ 20 г. по «_» _ 20__ г.

1.5. Место прохождения стажировки: ___.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Принимающая сторона обязуется:

2.1.1. Предоставить Стажеру рабочее место и необходимые материалы для прохождения стажировки.

2.1.2. Назначить куратора стажировки.

2.1.3. Обеспечить безопасные условия прохождения стажировки.

2.1.4. По окончании стажировки выдать Стажеру справку/сертификат о прохождении стажировки.

2.2. Стажер обязуется:

2.2.1. Соблюдать внутренние правила Принимающей стороны.

2.2.2. Выполнять задания куратора стажировки.

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Принимающей стороны.

2.2.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе стажировки.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящий договор не является трудовым договором и не предполагает возникновения трудовых отношений между Сторонами.

3.2. Стажировка проводится в целях обучения и приобретения Стажером практических навыков.

3.3. Стажеру не выплачивается вознаграждение за выполнение заданий в рамках стажировки.

...

Шаблон срочного трудового договора со стажером

Данный шаблон применяется, когда стажер выполняет реальную работу по определенной должности и получает за это заработную плату.

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. _ «» __ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель ____, ОГРНИП ____, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин __, паспорт серии _ № ___, выдан __, зарегистрированный по адресу: __, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий срочный трудовой договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работодатель принимает Работника на работу в качестве стажера на должность _.

1.2. Настоящий трудовой договор заключается на срок с «» __ 20 г. по «_» _ 20__ г.

1.3. Причина заключения срочного трудового договора: организация стажировки.

1.4. Работа по настоящему договору является для Работника основной/по совместительству.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работник обязуется:

2.1.1. Выполнять трудовые обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

2.1.3. ...

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции.

2.2.2. Обеспечить безопасные условия труда.

2.2.3. Выплачивать заработную плату в полном размере и в установленные сроки.

2.2.4. ...

3. ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Работнику устанавливается заработная плата в размере ____ рублей в месяц.

3.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: _ и _ числа каждого месяца.

...

Шаблон договора ГПХ на выполнение работ стажером

Этот шаблон может быть использован, когда стажер выполняет конкретный проект или задание с определенным результатом.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО

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