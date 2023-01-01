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Docker для начинающих: руководство по контейнеризации приложений
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Docker для начинающих: руководство по контейнеризации приложений

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Для кого эта статья:

  • Разработчики программного обеспечения, желающие освоить Docker
  • Новички в области DevOps и контейнеризации

  • Инженеры, работающие с микросервисной архитектурой и нуждающиеся в оптимизации процессов развертывания

    Если вы когда-нибудь сталкивались с фразой "на моей машине работает", то Docker — именно то решение, которое положит конец этой извечной проблеме разработчиков. Представьте: вы создаёте приложение, упаковываете его со всеми зависимостями в контейнер и отправляете коллеге. И — магия! — оно запускается точно так же, как у вас, без мучительной настройки окружения. Docker произвёл настоящую революцию в разработке программного обеспечения, превратив сложный процесс развёртывания в элегантное решение, доступное даже новичкам. В этом руководстве мы шаг за шагом разберём, как начать пользоваться Docker и почему эти навыки необходимы каждому современному разработчику. 🐳

Что такое Docker и почему он нужен разработчику

Docker — это платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах. Контейнер представляет собой легковесный, автономный пакет, который содержит всё необходимое для запуска программы: код, системные инструменты, библиотеки, настройки — всё, что можно установить на сервер.

Чтобы лучше понять концепцию, сравним Docker с традиционными способами запуска приложений:

Подход Особенности Проблемы
Традиционные серверы Приложения устанавливаются непосредственно на физический сервер Конфликты зависимостей, сложности масштабирования
Виртуальные машины Полная эмуляция операционной системы для каждого приложения Высокие накладные расходы, медленный запуск
Docker-контейнеры Изолированные среды, использующие ядро хостовой ОС Минимальны — ограниченная изоляция на уровне ядра

Ключевые преимущества Docker для разработчиков:

  • Единообразие среды разработки и продакшена — классическая проблема "у меня работает" исчезает
  • Быстрый запуск — контейнер стартует за секунды, в отличие от минут для виртуальных машин
  • Экономия ресурсов — контейнеры используют общее ядро операционной системы
  • Изоляция приложений — проблемы в одном контейнере не влияют на другие
  • Версионирование — легкое создание и хранение разных версий окружения

Максим, DevOps-инженер

Помню свой первый проект с микросервисной архитектурой. У нас было 12 разработчиков и 15 сервисов с разными зависимостями. Каждый понедельник начинался с часов настройки окружений и решения конфликтов. Один разработчик использовал Python 3.6, другой — 3.8, третий вообще работал на macOS, когда все остальные на Linux.

Внедрение Docker буквально спасло проект. Мы создали Dockerfile для каждого сервиса, и волшебным образом проблемы испарились. "Docker build. Docker run" — и все сервисы поднимались идентично на любой машине. Время на онбординг новых разработчиков сократилось с дней до часов. Моя любимая фраза тогда была: "Не говори, что что-то не работает, пока не запустил это в контейнере".

Основные концепции Docker включают:

  • Docker Image (образ) — шаблон, содержащий инструкции для создания контейнера
  • Docker Container (контейнер) — запущенный экземпляр образа, изолированная среда выполнения
  • Dockerfile — текстовый файл с инструкциями для создания образа
  • Docker Registry — хранилище образов (например, Docker Hub)
  • Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений

Архитектура Docker основана на клиент-серверной модели: клиент Docker взаимодействует с демоном Docker через REST API, а демон выполняет работу по созданию и управлению контейнерами. Эта архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя Docker работать одинаково хорошо как на локальной машине разработчика, так и в промышленной среде. 🔄

Пошаговый план для смены профессии

Установка и настройка Docker на разных платформах

Установка Docker — это первый шаг к контейнеризации ваших приложений. Процесс различается в зависимости от операционной системы, но в целом довольно прямолинеен. Рассмотрим основные платформы:

Windows

На Windows существует два варианта установки Docker:

  1. Docker Desktop для Windows — предпочтительный вариант для большинства пользователей:
    • Скачайте установщик с официального сайта Docker: https://www.docker.com/products/docker-desktop
    • Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям мастера установки
    • После установки Docker Desktop запустится автоматически
    • Требует включения WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) или Hyper-V
  2. Docker Toolbox — для устаревших версий Windows:
    • Используйте, если ваша система не поддерживает Docker Desktop
    • Скачайте установщик с https://github.com/docker/toolbox/releases
    • Следуйте инструкциям установщика

macOS

Для macOS также используется Docker Desktop:

  1. Скачайте Docker Desktop для Mac с официального сайта Docker
  2. Откройте скачанный .dmg файл и перетащите значок Docker в папку Applications
  3. Запустите Docker из папки Applications
  4. Дождитесь завершения установки и инициализации

Linux

На Linux установка Docker Engine производится через менеджер пакетов:

Для Ubuntu:

Bash
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# Установка необходимых пакетов
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

# Добавление официального GPG-ключа Docker
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

# Добавление репозитория Docker
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

# Установка Docker Engine
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce

# Запуск и включение автозапуска Docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

# Добавление текущего пользователя в группу docker (чтобы избежать использования sudo)
sudo usermod -aG docker $USER

Для CentOS/RHEL:

Bash
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# Установка необходимых пакетов
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

# Добавление репозитория Docker
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

# Установка Docker Engine
sudo yum install docker-ce

# Запуск и включение автозапуска Docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

После установки Docker на любой платформе рекомендуется проверить корректность установки с помощью команды:

Bash
Скопировать код
docker --version

И запустить тестовый контейнер:

Bash
Скопировать код
docker run hello-world

Если установка прошла успешно, вы увидите приветственное сообщение от Docker.

Дополнительно необходимо установить Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений. На Windows и macOS он уже включен в Docker Desktop. Для Linux выполните:

Bash
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sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.16.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Проверьте установку Docker Compose:

Bash
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docker-compose --version

Теперь у вас есть полноценная среда Docker, готовая к использованию для контейнеризации приложений! 🚀

Основные команды Docker: первые шаги в контейнеризации

После успешной установки Docker пора познакомиться с основными командами, которые станут вашими повседневными инструментами в мире контейнеризации. Освоение этих команд — ключ к эффективной работе с Docker.

Анна, руководитель команды разработки

Когда я только начинала работать с Docker, мне казалось, что терминал с этими странными командами — это какая-то черная магия. Мой первый контейнер я запускала по инструкции, не до конца понимая, что происходит.

Однажды мне поручили подготовить демо-окружение для клиента. Под давлением дедлайна я начала экспериментировать. Запускала контейнеры, останавливала их, заглядывала внутрь, создавала сети между ними. И внезапно всё встало на свои места!

Теперь наша команда использует Docker-контейнеры как кирпичики, из которых можно быстро собрать любое окружение. Новичкам я всегда говорю: "Не бойтесь экспериментировать. Docker прощает ошибки — если что-то сломалось, просто удалите контейнер и создайте новый".

Ниже представлены базовые команды Docker, сгруппированные по задачам:

Управление образами

  • docker images — просмотр списка локальных образов
  • docker pull ubuntu:20.04 — загрузка образа Ubuntu 20.04 из Docker Hub
  • docker rmi ubuntu:20.04 — удаление образа
  • docker build -t myapp:1.0 . — создание образа из Dockerfile в текущем каталоге
  • docker tag myapp:1.0 myrepo/myapp:latest — создание нового тега для существующего образа

Управление контейнерами

  • docker run -d -p 8080:80 nginx — запуск контейнера Nginx в фоновом режиме с проксированием порта 8080 на 80
  • docker ps — просмотр запущенных контейнеров
  • docker ps -a — просмотр всех контейнеров (включая остановленные)
  • docker stop container_id — остановка контейнера
  • docker start container_id — запуск остановленного контейнера
  • docker restart container_id — перезапуск контейнера
  • docker rm container_id — удаление контейнера
  • docker rm $(docker ps -aq) — удаление всех остановленных контейнеров

Интерактивная работа с контейнерами

  • docker run -it ubuntu:20.04 bash — запуск интерактивной оболочки в контейнере Ubuntu
  • docker exec -it container_id bash — подключение к работающему контейнеру
  • docker logs container_id — просмотр логов контейнера
  • docker logs -f container_id — мониторинг логов контейнера в реальном времени

Дополнительные команды

  • docker volume create myvolume — создание тома для хранения данных
  • docker network create mynetwork — создание пользовательской сети для контейнеров
  • docker inspect container_id — просмотр детальной информации о контейнере
  • docker system prune — очистка неиспользуемых данных (контейнеров, образов, сетей)

Давайте рассмотрим практический пример использования этих команд. Представим, что нам нужно запустить веб-сервер Nginx и проверить его работу:

  1. Загрузим образ Nginx: docker pull nginx:latest
  2. Запустим контейнер с Nginx: docker run --name my-nginx -d -p 8080:80 nginx
  3. Проверим, что контейнер запущен: docker ps
  4. Откроем браузер и перейдем по адресу http://localhost:8080
  5. Проверим логи работы Nginx: docker logs my-nginx
  6. Подключимся к контейнеру для изменения конфигурации: docker exec -it my-nginx bash
  7. Остановим и удалим контейнер, когда он больше не нужен: docker stop my-nginx && docker rm my-nginx

Для удобства работы с Docker можно использовать флаги, модифицирующие поведение команд. Вот некоторые из наиболее полезных:

Флаг Описание Пример использования
-d, --detach Запуск контейнера в фоновом режиме docker run -d nginx
-p, --publish Проброс портов с хоста на контейнер docker run -p 8080:80 nginx
-v, --volume Монтирование тома или папки с хоста docker run -v /local/path:/container/path nginx
-e, --env Установка переменных окружения docker run -e DB_HOST=localhost mysql
--name Присвоение имени контейнеру docker run --name web-server nginx
--restart Политика перезапуска контейнера docker run --restart always nginx
--network Подключение к определенной сети docker run --network my-network nginx

Понимание и умение применять эти базовые команды и флаги — фундамент для работы с Docker. Постепенно, с практикой, вы сможете эффективно комбинировать их для решения более сложных задач контейнеризации. 🛠️

Создание собственного Docker-образа через Dockerfile

Создание собственных Docker-образов — ключевой навык для эффективной контейнеризации ваших приложений. Dockerfile — это текстовый файл с инструкциями, которые Docker использует для автоматического построения образа. В этом разделе мы разберем структуру Dockerfile и пошагово создадим собственный образ.

Dockerfile обычно содержит следующие основные инструкции:

  • FROM — базовый образ, на основе которого строится ваш образ
  • WORKDIR — установка рабочей директории внутри контейнера
  • COPY и ADD — копирование файлов из хост-системы в контейнер
  • RUN — выполнение команд при сборке образа
  • ENV — установка переменных окружения
  • EXPOSE — объявление портов, на которых контейнер будет слушать соединения
  • CMD и ENTRYPOINT — команды, выполняемые при запуске контейнера

Давайте создадим простой Dockerfile для Python-приложения, чтобы понять процесс на практике:

  1. Создайте новую директорию для проекта:
Bash
Скопировать код
mkdir docker-python-app
cd docker-python-app
  1. Создайте простое Python-приложение — файл app.py:
Python
Скопировать код
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello_world():
return 'Привет, Docker! Это мое первое контейнеризированное приложение!'

if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
  1. Создайте файл requirements.txt с зависимостями:
flask==2.0.1
  1. Теперь создайте файл Dockerfile в той же директории:
Dockerfile
Скопировать код
# Используем официальный образ Python как базовый
FROM python:3.9-slim

# Устанавливаем рабочую директорию внутри контейнера
WORKDIR /app

# Копируем файлы зависимостей
COPY requirements.txt .

# Устанавливаем зависимости
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Копируем все остальные файлы проекта
COPY . .

# Указываем, что контейнер слушает порт 5000
EXPOSE 5000

# Определяем команду, которая будет выполняться при запуске контейнера
CMD ["python", "app.py"]
  1. Соберите Docker-образ:
Bash
Скопировать код
docker build -t python-flask-app:1.0 .
  1. Запустите контейнер из созданного образа:
Bash
Скопировать код
docker run -p 5000:5000 python-flask-app:1.0
  1. Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:5000, чтобы увидеть сообщение от вашего приложения.

Рассмотрим детальнее каждую инструкцию и лучшие практики создания Dockerfile:

Оптимизация Dockerfile

  • Многоэтапная сборка — позволяет создавать более легкие образы:
Dockerfile
Скопировать код
# Этап сборки
FROM node:14 AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
RUN npm run build

# Этап запуска
FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
  • Порядок слоев — размещайте редко изменяемые инструкции в начале файла, чтобы максимально использовать кеширование при сборке
  • Минимизация слоев — объединяйте связанные команды RUN с помощью оператора && и удаляйте промежуточные файлы в том же слое
  • Использование .dockerignore — создайте файл .dockerignore для исключения ненужных файлов при сборке:
node_modules
npm-debug.log
.git
.env

Передовые практики безопасности

  • Минимальные образы — используйте легковесные базовые образы (alpine, slim)
  • Запуск от имени непривилегированного пользователя — добавьте инструкцию:
Dockerfile
Скопировать код
RUN useradd -ms /bin/bash appuser
USER appuser
  • Сканирование уязвимостей — регулярно сканируйте образы на наличие уязвимостей
  • Не встраивайте секреты — используйте аргументы сборки или переменные окружения

Маркировка и версионирование

Правильное версионирование и маркировка образов упростят управление:

Bash
Скопировать код
docker build -t myapp:1.0 .
docker tag myapp:1.0 myapp:latest

Для публикации образа в Docker Hub или приватном реестре:

Bash
Скопировать код
docker tag myapp:1.0 username/myapp:1.0
docker push username/myapp:1.0

Создание эффективных Docker-образов требует баланса между размером, безопасностью и функциональностью. С практикой вы научитесь создавать оптимизированные образы для своих специфических потребностей, что значительно улучшит рабочий процесс разработки и развертывания приложений. 📦

Запуск многоконтейнерного приложения с Docker Compose

Реальные приложения редко состоят из единственного компонента. Обычно это сложные системы, включающие веб-серверы, базы данных, кеши, очереди сообщений и другие сервисы. Docker Compose — инструмент, позволяющий определять и запускать многоконтейнерные приложения с помощью единого конфигурационного файла.

Docker Compose использует YAML-файл (обычно docker-compose.yml), который описывает все сервисы, сети и тома, необходимые для вашего приложения. Это позволяет одной командой запускать всю инфраструктуру и обеспечивает консистентность среды разработки.

Давайте создадим простое многоконтейнерное приложение, состоящее из веб-приложения Python Flask и базы данных Redis:

  1. Создайте новую директорию для проекта:
Bash
Скопировать код
mkdir flask-redis-app
cd flask-redis-app
  1. Создайте файл app.py с простым приложением, использующим Redis:
Python
Скопировать код
from flask import Flask
import redis
import os

app = Flask(__name__)
cache = redis.Redis(host=os.environ.get('REDIS_HOST', 'redis'), port=6379)

def get_count():
retries = 5
while True:
try:
return cache.incr('hits')
except redis.exceptions.ConnectionError as exc:
if retries == 0:
raise exc
retries -= 1

@app.route('/')
def hello():
count = get_count()
return f'Привет! Эта страница была просмотрена {count} раз.\n'

if __name__ == "__main__":
app.run(host="0.0.0.0", debug=True)
  1. Создайте файл requirements.txt:
flask==2.0.1
redis==3.5.3
  1. Создайте Dockerfile для веб-приложения:
Dockerfile
Скопировать код
FROM python:3.9-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 5000

CMD ["python", "app.py"]
  1. Создайте файл docker-compose.yml:
yaml
Скопировать код
version: '3'

services:
web:
build: .
ports:
- "5000:5000"
environment:
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- redis

redis:
image: redis:alpine
volumes:
- redis-data:/data

volumes:
redis-data:
  1. Запустите приложение с помощью Docker Compose:
Bash
Скопировать код
docker-compose up
  1. Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:5000. При каждом обновлении страницы счетчик будет увеличиваться.

Разберём структуру и основные элементы файла docker-compose.yml:

  • version — версия синтаксиса Docker Compose (3 — текущая стабильная)
  • services — определяет отдельные сервисы (контейнеры):
  • web — наше Flask-приложение
  • redis — сервис Redis для хранения данных
  • build — указывает на директорию с Dockerfile для сборки образа
  • image — использует готовый образ из Docker Hub
  • ports — проброс портов между хостом и контейнером
  • environment — задает переменные окружения
  • depends_on — определяет зависимости между сервисами (порядок запуска)
  • volumes — определяет тома для хранения данных

Основные команды Docker Compose:

  • docker-compose up — запуск всех сервисов
  • docker-compose up -d — запуск в фоновом режиме
  • docker-compose down — остановка и удаление контейнеров
  • docker-compose down -v — остановка и удаление контейнеров и томов
  • docker-compose ps — просмотр статуса сервисов
  • docker-compose logs — просмотр логов всех сервисов
  • docker-compose logs web — просмотр логов конкретного сервиса
  • docker-compose exec web bash — запуск команды в контейнере
  • docker-compose build — пересборка образов

Рассмотрим более сложный пример Docker Compose для типичного веб-приложения:

yaml
Скопировать код
version: '3'

services:
frontend:
build: ./frontend
ports:
- "80:80"
depends_on:
- backend
networks:
- web-network

backend:
build: ./backend
environment:
- DB_HOST=db
- DB_USER=${DB_USER}
- DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- db
- redis
networks:
- web-network
- db-network

db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_USER=${DB_USER}
- POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
- POSTGRES_DB=appdb
volumes:
- db-data:/var/lib/postgresql/data
networks:
- db-network

redis:
image: redis:alpine
volumes:
- redis-data:/data
networks:
- db-network

networks:
web-network:
db-network:

volumes:
db-data:
redis-data:

В этом примере мы используем:

  • Переменные окружения — значения загружаются из файла .env или переменных среды
  • Сети — изолированные сети для разных компонентов приложения
  • Постоянные тома — для хранения данных вне жизненного цикла контейнеров

Docker Compose также поддерживает масштабирование сервисов:

Bash
Скопировать код
docker-compose up -d --scale backend=3

Эта команда запустит три экземпляра сервиса backend, что полезно для распределения нагрузки.

Docker Compose идеально подходит для локальной разработки и тестирования. Для производственной среды рекомендуется использовать оркестраторы контейнеров, такие как Kubernetes или Docker Swarm, которые обеспечивают более надежное управление, масштабирование и высокую доступность. 🔄

Docker полностью меняет подход к разработке, тестированию и доставке программного обеспечения. Начав с базовых контейнеров, вы теперь понимаете, как создавать собственные образы и объединять их в сложные системы. Это знание открывает двери к современным DevOps-практикам и микросервисной архитектуре. Продолжайте экспериментировать — попробуйте контейнеризировать ваши существующие проекты, изучите сетевые возможности Docker и погрузитесь в оркестрацию контейнеров с Kubernetes. С каждым новым проектом ваши навыки будут расти, а процессы разработки — становиться эффективнее.

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Никита Титов

разработчик Node.js

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