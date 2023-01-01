Docker для начинающих: руководство по контейнеризации приложений

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Для кого эта статья:

Разработчики программного обеспечения, желающие освоить Docker

Новички в области DevOps и контейнеризации

Инженеры, работающие с микросервисной архитектурой и нуждающиеся в оптимизации процессов развертывания Если вы когда-нибудь сталкивались с фразой "на моей машине работает", то Docker — именно то решение, которое положит конец этой извечной проблеме разработчиков. Представьте: вы создаёте приложение, упаковываете его со всеми зависимостями в контейнер и отправляете коллеге. И — магия! — оно запускается точно так же, как у вас, без мучительной настройки окружения. Docker произвёл настоящую революцию в разработке программного обеспечения, превратив сложный процесс развёртывания в элегантное решение, доступное даже новичкам. В этом руководстве мы шаг за шагом разберём, как начать пользоваться Docker и почему эти навыки необходимы каждому современному разработчику. 🐳

Что такое Docker и почему он нужен разработчику

Docker — это платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах. Контейнер представляет собой легковесный, автономный пакет, который содержит всё необходимое для запуска программы: код, системные инструменты, библиотеки, настройки — всё, что можно установить на сервер.

Чтобы лучше понять концепцию, сравним Docker с традиционными способами запуска приложений:

Подход Особенности Проблемы Традиционные серверы Приложения устанавливаются непосредственно на физический сервер Конфликты зависимостей, сложности масштабирования Виртуальные машины Полная эмуляция операционной системы для каждого приложения Высокие накладные расходы, медленный запуск Docker-контейнеры Изолированные среды, использующие ядро хостовой ОС Минимальны — ограниченная изоляция на уровне ядра

Ключевые преимущества Docker для разработчиков:

Единообразие среды разработки и продакшена — классическая проблема "у меня работает" исчезает

— классическая проблема "у меня работает" исчезает Быстрый запуск — контейнер стартует за секунды, в отличие от минут для виртуальных машин

— контейнер стартует за секунды, в отличие от минут для виртуальных машин Экономия ресурсов — контейнеры используют общее ядро операционной системы

— контейнеры используют общее ядро операционной системы Изоляция приложений — проблемы в одном контейнере не влияют на другие

— проблемы в одном контейнере не влияют на другие Версионирование — легкое создание и хранение разных версий окружения

Максим, DevOps-инженер Помню свой первый проект с микросервисной архитектурой. У нас было 12 разработчиков и 15 сервисов с разными зависимостями. Каждый понедельник начинался с часов настройки окружений и решения конфликтов. Один разработчик использовал Python 3.6, другой — 3.8, третий вообще работал на macOS, когда все остальные на Linux. Внедрение Docker буквально спасло проект. Мы создали Dockerfile для каждого сервиса, и волшебным образом проблемы испарились. "Docker build. Docker run" — и все сервисы поднимались идентично на любой машине. Время на онбординг новых разработчиков сократилось с дней до часов. Моя любимая фраза тогда была: "Не говори, что что-то не работает, пока не запустил это в контейнере".

Основные концепции Docker включают:

Docker Image (образ) — шаблон, содержащий инструкции для создания контейнера

— шаблон, содержащий инструкции для создания контейнера Docker Container (контейнер) — запущенный экземпляр образа, изолированная среда выполнения

— запущенный экземпляр образа, изолированная среда выполнения Dockerfile — текстовый файл с инструкциями для создания образа

— текстовый файл с инструкциями для создания образа Docker Registry — хранилище образов (например, Docker Hub)

— хранилище образов (например, Docker Hub) Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений

Архитектура Docker основана на клиент-серверной модели: клиент Docker взаимодействует с демоном Docker через REST API, а демон выполняет работу по созданию и управлению контейнерами. Эта архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя Docker работать одинаково хорошо как на локальной машине разработчика, так и в промышленной среде. 🔄

Установка и настройка Docker на разных платформах

Установка Docker — это первый шаг к контейнеризации ваших приложений. Процесс различается в зависимости от операционной системы, но в целом довольно прямолинеен. Рассмотрим основные платформы:

Windows

На Windows существует два варианта установки Docker:

Docker Desktop для Windows — предпочтительный вариант для большинства пользователей: Скачайте установщик с официального сайта Docker: https://www.docker.com/products/docker-desktop

Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям мастера установки

После установки Docker Desktop запустится автоматически

Требует включения WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) или Hyper-V Docker Toolbox — для устаревших версий Windows: Используйте, если ваша система не поддерживает Docker Desktop

Скачайте установщик с https://github.com/docker/toolbox/releases

Следуйте инструкциям установщика

macOS

Для macOS также используется Docker Desktop:

Скачайте Docker Desktop для Mac с официального сайта Docker Откройте скачанный .dmg файл и перетащите значок Docker в папку Applications Запустите Docker из папки Applications Дождитесь завершения установки и инициализации

Linux

На Linux установка Docker Engine производится через менеджер пакетов:

Для Ubuntu:

Bash Скопировать код # Установка необходимых пакетов sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common # Добавление официального GPG-ключа Docker curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - # Добавление репозитория Docker sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" # Установка Docker Engine sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce # Запуск и включение автозапуска Docker sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker # Добавление текущего пользователя в группу docker (чтобы избежать использования sudo) sudo usermod -aG docker $USER

Для CentOS/RHEL:

Bash Скопировать код # Установка необходимых пакетов sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 # Добавление репозитория Docker sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo # Установка Docker Engine sudo yum install docker-ce # Запуск и включение автозапуска Docker sudo systemctl start docker sudo systemctl enable docker

После установки Docker на любой платформе рекомендуется проверить корректность установки с помощью команды:

Bash Скопировать код docker --version

И запустить тестовый контейнер:

Bash Скопировать код docker run hello-world

Если установка прошла успешно, вы увидите приветственное сообщение от Docker.

Дополнительно необходимо установить Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений. На Windows и macOS он уже включен в Docker Desktop. Для Linux выполните:

Bash Скопировать код sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.16.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Проверьте установку Docker Compose:

Bash Скопировать код docker-compose --version

Теперь у вас есть полноценная среда Docker, готовая к использованию для контейнеризации приложений! 🚀

Основные команды Docker: первые шаги в контейнеризации

После успешной установки Docker пора познакомиться с основными командами, которые станут вашими повседневными инструментами в мире контейнеризации. Освоение этих команд — ключ к эффективной работе с Docker.

Анна, руководитель команды разработки Когда я только начинала работать с Docker, мне казалось, что терминал с этими странными командами — это какая-то черная магия. Мой первый контейнер я запускала по инструкции, не до конца понимая, что происходит. Однажды мне поручили подготовить демо-окружение для клиента. Под давлением дедлайна я начала экспериментировать. Запускала контейнеры, останавливала их, заглядывала внутрь, создавала сети между ними. И внезапно всё встало на свои места! Теперь наша команда использует Docker-контейнеры как кирпичики, из которых можно быстро собрать любое окружение. Новичкам я всегда говорю: "Не бойтесь экспериментировать. Docker прощает ошибки — если что-то сломалось, просто удалите контейнер и создайте новый".

Ниже представлены базовые команды Docker, сгруппированные по задачам:

Управление образами

docker images — просмотр списка локальных образов

— просмотр списка локальных образов docker pull ubuntu:20.04 — загрузка образа Ubuntu 20.04 из Docker Hub

— загрузка образа Ubuntu 20.04 из Docker Hub docker rmi ubuntu:20.04 — удаление образа

— удаление образа docker build -t myapp:1.0 . — создание образа из Dockerfile в текущем каталоге

— создание образа из Dockerfile в текущем каталоге docker tag myapp:1.0 myrepo/myapp:latest — создание нового тега для существующего образа

Управление контейнерами

docker run -d -p 8080:80 nginx — запуск контейнера Nginx в фоновом режиме с проксированием порта 8080 на 80

— запуск контейнера Nginx в фоновом режиме с проксированием порта 8080 на 80 docker ps — просмотр запущенных контейнеров

— просмотр запущенных контейнеров docker ps -a — просмотр всех контейнеров (включая остановленные)

— просмотр всех контейнеров (включая остановленные) docker stop container_id — остановка контейнера

— остановка контейнера docker start container_id — запуск остановленного контейнера

— запуск остановленного контейнера docker restart container_id — перезапуск контейнера

— перезапуск контейнера docker rm container_id — удаление контейнера

— удаление контейнера docker rm $(docker ps -aq) — удаление всех остановленных контейнеров

Интерактивная работа с контейнерами

docker run -it ubuntu:20.04 bash — запуск интерактивной оболочки в контейнере Ubuntu

— запуск интерактивной оболочки в контейнере Ubuntu docker exec -it container_id bash — подключение к работающему контейнеру

— подключение к работающему контейнеру docker logs container_id — просмотр логов контейнера

— просмотр логов контейнера docker logs -f container_id — мониторинг логов контейнера в реальном времени

Дополнительные команды

docker volume create myvolume — создание тома для хранения данных

— создание тома для хранения данных docker network create mynetwork — создание пользовательской сети для контейнеров

— создание пользовательской сети для контейнеров docker inspect container_id — просмотр детальной информации о контейнере

— просмотр детальной информации о контейнере docker system prune — очистка неиспользуемых данных (контейнеров, образов, сетей)

Давайте рассмотрим практический пример использования этих команд. Представим, что нам нужно запустить веб-сервер Nginx и проверить его работу:

Загрузим образ Nginx: docker pull nginx:latest Запустим контейнер с Nginx: docker run --name my-nginx -d -p 8080:80 nginx Проверим, что контейнер запущен: docker ps Откроем браузер и перейдем по адресу http://localhost:8080 Проверим логи работы Nginx: docker logs my-nginx Подключимся к контейнеру для изменения конфигурации: docker exec -it my-nginx bash Остановим и удалим контейнер, когда он больше не нужен: docker stop my-nginx && docker rm my-nginx

Для удобства работы с Docker можно использовать флаги, модифицирующие поведение команд. Вот некоторые из наиболее полезных:

Флаг Описание Пример использования -d, --detach Запуск контейнера в фоновом режиме docker run -d nginx -p, --publish Проброс портов с хоста на контейнер docker run -p 8080:80 nginx -v, --volume Монтирование тома или папки с хоста docker run -v /local/path:/container/path nginx -e, --env Установка переменных окружения docker run -e DB_HOST=localhost mysql --name Присвоение имени контейнеру docker run --name web-server nginx --restart Политика перезапуска контейнера docker run --restart always nginx --network Подключение к определенной сети docker run --network my-network nginx

Понимание и умение применять эти базовые команды и флаги — фундамент для работы с Docker. Постепенно, с практикой, вы сможете эффективно комбинировать их для решения более сложных задач контейнеризации. 🛠️

Создание собственного Docker-образа через Dockerfile

Создание собственных Docker-образов — ключевой навык для эффективной контейнеризации ваших приложений. Dockerfile — это текстовый файл с инструкциями, которые Docker использует для автоматического построения образа. В этом разделе мы разберем структуру Dockerfile и пошагово создадим собственный образ.

Dockerfile обычно содержит следующие основные инструкции:

FROM — базовый образ, на основе которого строится ваш образ

— базовый образ, на основе которого строится ваш образ WORKDIR — установка рабочей директории внутри контейнера

— установка рабочей директории внутри контейнера COPY и ADD — копирование файлов из хост-системы в контейнер

и — копирование файлов из хост-системы в контейнер RUN — выполнение команд при сборке образа

— выполнение команд при сборке образа ENV — установка переменных окружения

— установка переменных окружения EXPOSE — объявление портов, на которых контейнер будет слушать соединения

— объявление портов, на которых контейнер будет слушать соединения CMD и ENTRYPOINT — команды, выполняемые при запуске контейнера

Давайте создадим простой Dockerfile для Python-приложения, чтобы понять процесс на практике:

Создайте новую директорию для проекта:

Bash Скопировать код mkdir docker-python-app cd docker-python-app

Создайте простое Python-приложение — файл app.py :

Python Скопировать код from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route('/') def hello_world(): return 'Привет, Docker! Это мое первое контейнеризированное приложение!' if __name__ == '__main__': app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

Создайте файл requirements.txt с зависимостями:

flask==2.0.1

Теперь создайте файл Dockerfile в той же директории:

Dockerfile Скопировать код # Используем официальный образ Python как базовый FROM python:3.9-slim # Устанавливаем рабочую директорию внутри контейнера WORKDIR /app # Копируем файлы зависимостей COPY requirements.txt . # Устанавливаем зависимости RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt # Копируем все остальные файлы проекта COPY . . # Указываем, что контейнер слушает порт 5000 EXPOSE 5000 # Определяем команду, которая будет выполняться при запуске контейнера CMD ["python", "app.py"]

Соберите Docker-образ:

Bash Скопировать код docker build -t python-flask-app:1.0 .

Запустите контейнер из созданного образа:

Bash Скопировать код docker run -p 5000:5000 python-flask-app:1.0

Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:5000 , чтобы увидеть сообщение от вашего приложения.

Рассмотрим детальнее каждую инструкцию и лучшие практики создания Dockerfile:

Оптимизация Dockerfile

Многоэтапная сборка — позволяет создавать более легкие образы:

Dockerfile Скопировать код # Этап сборки FROM node:14 AS build WORKDIR /app COPY package*.json ./ RUN npm install COPY . . RUN npm run build # Этап запуска FROM nginx:alpine COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

Порядок слоев — размещайте редко изменяемые инструкции в начале файла, чтобы максимально использовать кеширование при сборке

— размещайте редко изменяемые инструкции в начале файла, чтобы максимально использовать кеширование при сборке Минимизация слоев — объединяйте связанные команды RUN с помощью оператора && и удаляйте промежуточные файлы в том же слое

— объединяйте связанные команды RUN с помощью оператора и удаляйте промежуточные файлы в том же слое Использование .dockerignore — создайте файл .dockerignore для исключения ненужных файлов при сборке:

node_modules npm-debug.log .git .env

Передовые практики безопасности

Минимальные образы — используйте легковесные базовые образы (alpine, slim)

— используйте легковесные базовые образы (alpine, slim) Запуск от имени непривилегированного пользователя — добавьте инструкцию:

Dockerfile Скопировать код RUN useradd -ms /bin/bash appuser USER appuser

Сканирование уязвимостей — регулярно сканируйте образы на наличие уязвимостей

— регулярно сканируйте образы на наличие уязвимостей Не встраивайте секреты — используйте аргументы сборки или переменные окружения

Маркировка и версионирование

Правильное версионирование и маркировка образов упростят управление:

Bash Скопировать код docker build -t myapp:1.0 . docker tag myapp:1.0 myapp:latest

Для публикации образа в Docker Hub или приватном реестре:

Bash Скопировать код docker tag myapp:1.0 username/myapp:1.0 docker push username/myapp:1.0

Создание эффективных Docker-образов требует баланса между размером, безопасностью и функциональностью. С практикой вы научитесь создавать оптимизированные образы для своих специфических потребностей, что значительно улучшит рабочий процесс разработки и развертывания приложений. 📦

Запуск многоконтейнерного приложения с Docker Compose

Реальные приложения редко состоят из единственного компонента. Обычно это сложные системы, включающие веб-серверы, базы данных, кеши, очереди сообщений и другие сервисы. Docker Compose — инструмент, позволяющий определять и запускать многоконтейнерные приложения с помощью единого конфигурационного файла.

Docker Compose использует YAML-файл (обычно docker-compose.yml ), который описывает все сервисы, сети и тома, необходимые для вашего приложения. Это позволяет одной командой запускать всю инфраструктуру и обеспечивает консистентность среды разработки.

Давайте создадим простое многоконтейнерное приложение, состоящее из веб-приложения Python Flask и базы данных Redis:

Создайте новую директорию для проекта:

Bash Скопировать код mkdir flask-redis-app cd flask-redis-app

Создайте файл app.py с простым приложением, использующим Redis:

Python Скопировать код from flask import Flask import redis import os app = Flask(__name__) cache = redis.Redis(host=os.environ.get('REDIS_HOST', 'redis'), port=6379) def get_count(): retries = 5 while True: try: return cache.incr('hits') except redis.exceptions.ConnectionError as exc: if retries == 0: raise exc retries -= 1 @app.route('/') def hello(): count = get_count() return f'Привет! Эта страница была просмотрена {count} раз.

' if __name__ == "__main__": app.run(host="0.0.0.0", debug=True)

Создайте файл requirements.txt :

flask==2.0.1 redis==3.5.3

Создайте Dockerfile для веб-приложения:

Dockerfile Скопировать код FROM python:3.9-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt COPY . . EXPOSE 5000 CMD ["python", "app.py"]

Создайте файл docker-compose.yml :

yaml Скопировать код version: '3' services: web: build: . ports: - "5000:5000" environment: - REDIS_HOST=redis depends_on: - redis redis: image: redis:alpine volumes: - redis-data:/data volumes: redis-data:

Запустите приложение с помощью Docker Compose:

Bash Скопировать код docker-compose up

Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:5000 . При каждом обновлении страницы счетчик будет увеличиваться.

Разберём структуру и основные элементы файла docker-compose.yml :

version — версия синтаксиса Docker Compose (3 — текущая стабильная)

— версия синтаксиса Docker Compose (3 — текущая стабильная) services — определяет отдельные сервисы (контейнеры):

— определяет отдельные сервисы (контейнеры): web — наше Flask-приложение

— наше Flask-приложение redis — сервис Redis для хранения данных

— сервис Redis для хранения данных build — указывает на директорию с Dockerfile для сборки образа

— указывает на директорию с Dockerfile для сборки образа image — использует готовый образ из Docker Hub

— использует готовый образ из Docker Hub ports — проброс портов между хостом и контейнером

— проброс портов между хостом и контейнером environment — задает переменные окружения

— задает переменные окружения depends_on — определяет зависимости между сервисами (порядок запуска)

— определяет зависимости между сервисами (порядок запуска) volumes — определяет тома для хранения данных

Основные команды Docker Compose:

docker-compose up — запуск всех сервисов

— запуск всех сервисов docker-compose up -d — запуск в фоновом режиме

— запуск в фоновом режиме docker-compose down — остановка и удаление контейнеров

— остановка и удаление контейнеров docker-compose down -v — остановка и удаление контейнеров и томов

— остановка и удаление контейнеров и томов docker-compose ps — просмотр статуса сервисов

— просмотр статуса сервисов docker-compose logs — просмотр логов всех сервисов

— просмотр логов всех сервисов docker-compose logs web — просмотр логов конкретного сервиса

— просмотр логов конкретного сервиса docker-compose exec web bash — запуск команды в контейнере

— запуск команды в контейнере docker-compose build — пересборка образов

Рассмотрим более сложный пример Docker Compose для типичного веб-приложения:

yaml Скопировать код version: '3' services: frontend: build: ./frontend ports: - "80:80" depends_on: - backend networks: - web-network backend: build: ./backend environment: - DB_HOST=db - DB_USER=${DB_USER} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD} - REDIS_HOST=redis depends_on: - db - redis networks: - web-network - db-network db: image: postgres:13 environment: - POSTGRES_USER=${DB_USER} - POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD} - POSTGRES_DB=appdb volumes: - db-data:/var/lib/postgresql/data networks: - db-network redis: image: redis:alpine volumes: - redis-data:/data networks: - db-network networks: web-network: db-network: volumes: db-data: redis-data:

В этом примере мы используем:

Переменные окружения — значения загружаются из файла .env или переменных среды

— значения загружаются из файла или переменных среды Сети — изолированные сети для разных компонентов приложения

— изолированные сети для разных компонентов приложения Постоянные тома — для хранения данных вне жизненного цикла контейнеров

Docker Compose также поддерживает масштабирование сервисов:

Bash Скопировать код docker-compose up -d --scale backend=3

Эта команда запустит три экземпляра сервиса backend, что полезно для распределения нагрузки.

Docker Compose идеально подходит для локальной разработки и тестирования. Для производственной среды рекомендуется использовать оркестраторы контейнеров, такие как Kubernetes или Docker Swarm, которые обеспечивают более надежное управление, масштабирование и высокую доступность. 🔄