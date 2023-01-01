Docker для начинающих: руководство по контейнеризации приложений#DevOps/Deploy
Для кого эта статья:
- Разработчики программного обеспечения, желающие освоить Docker
- Новички в области DevOps и контейнеризации
Инженеры, работающие с микросервисной архитектурой и нуждающиеся в оптимизации процессов развертывания
Если вы когда-нибудь сталкивались с фразой "на моей машине работает", то Docker — именно то решение, которое положит конец этой извечной проблеме разработчиков. Представьте: вы создаёте приложение, упаковываете его со всеми зависимостями в контейнер и отправляете коллеге. И — магия! — оно запускается точно так же, как у вас, без мучительной настройки окружения. Docker произвёл настоящую революцию в разработке программного обеспечения, превратив сложный процесс развёртывания в элегантное решение, доступное даже новичкам. В этом руководстве мы шаг за шагом разберём, как начать пользоваться Docker и почему эти навыки необходимы каждому современному разработчику. 🐳
Что такое Docker и почему он нужен разработчику
Docker — это платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах. Контейнер представляет собой легковесный, автономный пакет, который содержит всё необходимое для запуска программы: код, системные инструменты, библиотеки, настройки — всё, что можно установить на сервер.
Чтобы лучше понять концепцию, сравним Docker с традиционными способами запуска приложений:
|Подход
|Особенности
|Проблемы
|Традиционные серверы
|Приложения устанавливаются непосредственно на физический сервер
|Конфликты зависимостей, сложности масштабирования
|Виртуальные машины
|Полная эмуляция операционной системы для каждого приложения
|Высокие накладные расходы, медленный запуск
|Docker-контейнеры
|Изолированные среды, использующие ядро хостовой ОС
|Минимальны — ограниченная изоляция на уровне ядра
Ключевые преимущества Docker для разработчиков:
- Единообразие среды разработки и продакшена — классическая проблема "у меня работает" исчезает
- Быстрый запуск — контейнер стартует за секунды, в отличие от минут для виртуальных машин
- Экономия ресурсов — контейнеры используют общее ядро операционной системы
- Изоляция приложений — проблемы в одном контейнере не влияют на другие
- Версионирование — легкое создание и хранение разных версий окружения
Максим, DevOps-инженер
Помню свой первый проект с микросервисной архитектурой. У нас было 12 разработчиков и 15 сервисов с разными зависимостями. Каждый понедельник начинался с часов настройки окружений и решения конфликтов. Один разработчик использовал Python 3.6, другой — 3.8, третий вообще работал на macOS, когда все остальные на Linux.
Внедрение Docker буквально спасло проект. Мы создали Dockerfile для каждого сервиса, и волшебным образом проблемы испарились. "Docker build. Docker run" — и все сервисы поднимались идентично на любой машине. Время на онбординг новых разработчиков сократилось с дней до часов. Моя любимая фраза тогда была: "Не говори, что что-то не работает, пока не запустил это в контейнере".
Основные концепции Docker включают:
- Docker Image (образ) — шаблон, содержащий инструкции для создания контейнера
- Docker Container (контейнер) — запущенный экземпляр образа, изолированная среда выполнения
- Dockerfile — текстовый файл с инструкциями для создания образа
- Docker Registry — хранилище образов (например, Docker Hub)
- Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений
Архитектура Docker основана на клиент-серверной модели: клиент Docker взаимодействует с демоном Docker через REST API, а демон выполняет работу по созданию и управлению контейнерами. Эта архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя Docker работать одинаково хорошо как на локальной машине разработчика, так и в промышленной среде. 🔄
Установка и настройка Docker на разных платформах
Установка Docker — это первый шаг к контейнеризации ваших приложений. Процесс различается в зависимости от операционной системы, но в целом довольно прямолинеен. Рассмотрим основные платформы:
Windows
На Windows существует два варианта установки Docker:
- Docker Desktop для Windows — предпочтительный вариант для большинства пользователей:
- Скачайте установщик с официального сайта Docker:
https://www.docker.com/products/docker-desktop
- Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям мастера установки
- После установки Docker Desktop запустится автоматически
- Требует включения WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) или Hyper-V
- Скачайте установщик с официального сайта Docker:
- Docker Toolbox — для устаревших версий Windows:
- Используйте, если ваша система не поддерживает Docker Desktop
- Скачайте установщик с
https://github.com/docker/toolbox/releases
- Следуйте инструкциям установщика
macOS
Для macOS также используется Docker Desktop:
- Скачайте Docker Desktop для Mac с официального сайта Docker
- Откройте скачанный .dmg файл и перетащите значок Docker в папку Applications
- Запустите Docker из папки Applications
- Дождитесь завершения установки и инициализации
Linux
На Linux установка Docker Engine производится через менеджер пакетов:
Для Ubuntu:
# Установка необходимых пакетов
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
# Добавление официального GPG-ключа Docker
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
# Добавление репозитория Docker
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
# Установка Docker Engine
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
# Запуск и включение автозапуска Docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
# Добавление текущего пользователя в группу docker (чтобы избежать использования sudo)
sudo usermod -aG docker $USER
Для CentOS/RHEL:
# Установка необходимых пакетов
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
# Добавление репозитория Docker
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
# Установка Docker Engine
sudo yum install docker-ce
# Запуск и включение автозапуска Docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
После установки Docker на любой платформе рекомендуется проверить корректность установки с помощью команды:
docker --version
И запустить тестовый контейнер:
docker run hello-world
Если установка прошла успешно, вы увидите приветственное сообщение от Docker.
Дополнительно необходимо установить Docker Compose — инструмент для определения и запуска многоконтейнерных приложений. На Windows и macOS он уже включен в Docker Desktop. Для Linux выполните:
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.16.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Проверьте установку Docker Compose:
docker-compose --version
Теперь у вас есть полноценная среда Docker, готовая к использованию для контейнеризации приложений! 🚀
Основные команды Docker: первые шаги в контейнеризации
После успешной установки Docker пора познакомиться с основными командами, которые станут вашими повседневными инструментами в мире контейнеризации. Освоение этих команд — ключ к эффективной работе с Docker.
Анна, руководитель команды разработки
Когда я только начинала работать с Docker, мне казалось, что терминал с этими странными командами — это какая-то черная магия. Мой первый контейнер я запускала по инструкции, не до конца понимая, что происходит.
Однажды мне поручили подготовить демо-окружение для клиента. Под давлением дедлайна я начала экспериментировать. Запускала контейнеры, останавливала их, заглядывала внутрь, создавала сети между ними. И внезапно всё встало на свои места!
Теперь наша команда использует Docker-контейнеры как кирпичики, из которых можно быстро собрать любое окружение. Новичкам я всегда говорю: "Не бойтесь экспериментировать. Docker прощает ошибки — если что-то сломалось, просто удалите контейнер и создайте новый".
Ниже представлены базовые команды Docker, сгруппированные по задачам:
Управление образами
docker images— просмотр списка локальных образов
docker pull ubuntu:20.04— загрузка образа Ubuntu 20.04 из Docker Hub
docker rmi ubuntu:20.04— удаление образа
docker build -t myapp:1.0 .— создание образа из Dockerfile в текущем каталоге
docker tag myapp:1.0 myrepo/myapp:latest— создание нового тега для существующего образа
Управление контейнерами
docker run -d -p 8080:80 nginx— запуск контейнера Nginx в фоновом режиме с проксированием порта 8080 на 80
docker ps— просмотр запущенных контейнеров
docker ps -a— просмотр всех контейнеров (включая остановленные)
docker stop container_id— остановка контейнера
docker start container_id— запуск остановленного контейнера
docker restart container_id— перезапуск контейнера
docker rm container_id— удаление контейнера
docker rm $(docker ps -aq)— удаление всех остановленных контейнеров
Интерактивная работа с контейнерами
docker run -it ubuntu:20.04 bash— запуск интерактивной оболочки в контейнере Ubuntu
docker exec -it container_id bash— подключение к работающему контейнеру
docker logs container_id— просмотр логов контейнера
docker logs -f container_id— мониторинг логов контейнера в реальном времени
Дополнительные команды
docker volume create myvolume— создание тома для хранения данных
docker network create mynetwork— создание пользовательской сети для контейнеров
docker inspect container_id— просмотр детальной информации о контейнере
docker system prune— очистка неиспользуемых данных (контейнеров, образов, сетей)
Давайте рассмотрим практический пример использования этих команд. Представим, что нам нужно запустить веб-сервер Nginx и проверить его работу:
- Загрузим образ Nginx:
docker pull nginx:latest
- Запустим контейнер с Nginx:
docker run --name my-nginx -d -p 8080:80 nginx
- Проверим, что контейнер запущен:
docker ps
- Откроем браузер и перейдем по адресу
http://localhost:8080
- Проверим логи работы Nginx:
docker logs my-nginx
- Подключимся к контейнеру для изменения конфигурации:
docker exec -it my-nginx bash
- Остановим и удалим контейнер, когда он больше не нужен:
docker stop my-nginx && docker rm my-nginx
Для удобства работы с Docker можно использовать флаги, модифицирующие поведение команд. Вот некоторые из наиболее полезных:
|Флаг
|Описание
|Пример использования
|-d, --detach
|Запуск контейнера в фоновом режиме
|
docker run -d nginx
|-p, --publish
|Проброс портов с хоста на контейнер
|
docker run -p 8080:80 nginx
|-v, --volume
|Монтирование тома или папки с хоста
|
docker run -v /local/path:/container/path nginx
|-e, --env
|Установка переменных окружения
|
docker run -e DB_HOST=localhost mysql
|--name
|Присвоение имени контейнеру
|
docker run --name web-server nginx
|--restart
|Политика перезапуска контейнера
|
docker run --restart always nginx
|--network
|Подключение к определенной сети
|
docker run --network my-network nginx
Понимание и умение применять эти базовые команды и флаги — фундамент для работы с Docker. Постепенно, с практикой, вы сможете эффективно комбинировать их для решения более сложных задач контейнеризации. 🛠️
Создание собственного Docker-образа через Dockerfile
Создание собственных Docker-образов — ключевой навык для эффективной контейнеризации ваших приложений. Dockerfile — это текстовый файл с инструкциями, которые Docker использует для автоматического построения образа. В этом разделе мы разберем структуру Dockerfile и пошагово создадим собственный образ.
Dockerfile обычно содержит следующие основные инструкции:
FROM— базовый образ, на основе которого строится ваш образ
WORKDIR— установка рабочей директории внутри контейнера
COPYи
ADD— копирование файлов из хост-системы в контейнер
RUN— выполнение команд при сборке образа
ENV— установка переменных окружения
EXPOSE— объявление портов, на которых контейнер будет слушать соединения
CMDи
ENTRYPOINT— команды, выполняемые при запуске контейнера
Давайте создадим простой Dockerfile для Python-приложения, чтобы понять процесс на практике:
- Создайте новую директорию для проекта:
mkdir docker-python-app
cd docker-python-app
- Создайте простое Python-приложение — файл
app.py:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello_world():
return 'Привет, Docker! Это мое первое контейнеризированное приложение!'
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
- Создайте файл
requirements.txtс зависимостями:
flask==2.0.1
- Теперь создайте файл
Dockerfileв той же директории:
# Используем официальный образ Python как базовый
FROM python:3.9-slim
# Устанавливаем рабочую директорию внутри контейнера
WORKDIR /app
# Копируем файлы зависимостей
COPY requirements.txt .
# Устанавливаем зависимости
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# Копируем все остальные файлы проекта
COPY . .
# Указываем, что контейнер слушает порт 5000
EXPOSE 5000
# Определяем команду, которая будет выполняться при запуске контейнера
CMD ["python", "app.py"]
- Соберите Docker-образ:
docker build -t python-flask-app:1.0 .
- Запустите контейнер из созданного образа:
docker run -p 5000:5000 python-flask-app:1.0
- Откройте браузер и перейдите по адресу
http://localhost:5000, чтобы увидеть сообщение от вашего приложения.
Рассмотрим детальнее каждую инструкцию и лучшие практики создания Dockerfile:
Оптимизация Dockerfile
- Многоэтапная сборка — позволяет создавать более легкие образы:
# Этап сборки
FROM node:14 AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
RUN npm run build
# Этап запуска
FROM nginx:alpine
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html
- Порядок слоев — размещайте редко изменяемые инструкции в начале файла, чтобы максимально использовать кеширование при сборке
- Минимизация слоев — объединяйте связанные команды RUN с помощью оператора
&&и удаляйте промежуточные файлы в том же слое
- Использование .dockerignore — создайте файл .dockerignore для исключения ненужных файлов при сборке:
node_modules
npm-debug.log
.git
.env
Передовые практики безопасности
- Минимальные образы — используйте легковесные базовые образы (alpine, slim)
- Запуск от имени непривилегированного пользователя — добавьте инструкцию:
RUN useradd -ms /bin/bash appuser
USER appuser
- Сканирование уязвимостей — регулярно сканируйте образы на наличие уязвимостей
- Не встраивайте секреты — используйте аргументы сборки или переменные окружения
Маркировка и версионирование
Правильное версионирование и маркировка образов упростят управление:
docker build -t myapp:1.0 .
docker tag myapp:1.0 myapp:latest
Для публикации образа в Docker Hub или приватном реестре:
docker tag myapp:1.0 username/myapp:1.0
docker push username/myapp:1.0
Создание эффективных Docker-образов требует баланса между размером, безопасностью и функциональностью. С практикой вы научитесь создавать оптимизированные образы для своих специфических потребностей, что значительно улучшит рабочий процесс разработки и развертывания приложений. 📦
Запуск многоконтейнерного приложения с Docker Compose
Реальные приложения редко состоят из единственного компонента. Обычно это сложные системы, включающие веб-серверы, базы данных, кеши, очереди сообщений и другие сервисы. Docker Compose — инструмент, позволяющий определять и запускать многоконтейнерные приложения с помощью единого конфигурационного файла.
Docker Compose использует YAML-файл (обычно
docker-compose.yml), который описывает все сервисы, сети и тома, необходимые для вашего приложения. Это позволяет одной командой запускать всю инфраструктуру и обеспечивает консистентность среды разработки.
Давайте создадим простое многоконтейнерное приложение, состоящее из веб-приложения Python Flask и базы данных Redis:
- Создайте новую директорию для проекта:
mkdir flask-redis-app
cd flask-redis-app
- Создайте файл
app.pyс простым приложением, использующим Redis:
from flask import Flask
import redis
import os
app = Flask(__name__)
cache = redis.Redis(host=os.environ.get('REDIS_HOST', 'redis'), port=6379)
def get_count():
retries = 5
while True:
try:
return cache.incr('hits')
except redis.exceptions.ConnectionError as exc:
if retries == 0:
raise exc
retries -= 1
@app.route('/')
def hello():
count = get_count()
return f'Привет! Эта страница была просмотрена {count} раз.\n'
if __name__ == "__main__":
app.run(host="0.0.0.0", debug=True)
- Создайте файл
requirements.txt:
flask==2.0.1
redis==3.5.3
- Создайте
Dockerfileдля веб-приложения:
FROM python:3.9-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE 5000
CMD ["python", "app.py"]
- Создайте файл
docker-compose.yml:
version: '3'
services:
web:
build: .
ports:
- "5000:5000"
environment:
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- redis
redis:
image: redis:alpine
volumes:
- redis-data:/data
volumes:
redis-data:
- Запустите приложение с помощью Docker Compose:
docker-compose up
- Откройте браузер и перейдите по адресу
http://localhost:5000. При каждом обновлении страницы счетчик будет увеличиваться.
Разберём структуру и основные элементы файла
docker-compose.yml:
- version — версия синтаксиса Docker Compose (3 — текущая стабильная)
- services — определяет отдельные сервисы (контейнеры):
web— наше Flask-приложение
redis— сервис Redis для хранения данных
- build — указывает на директорию с Dockerfile для сборки образа
- image — использует готовый образ из Docker Hub
- ports — проброс портов между хостом и контейнером
- environment — задает переменные окружения
- depends_on — определяет зависимости между сервисами (порядок запуска)
- volumes — определяет тома для хранения данных
Основные команды Docker Compose:
docker-compose up— запуск всех сервисов
docker-compose up -d— запуск в фоновом режиме
docker-compose down— остановка и удаление контейнеров
docker-compose down -v— остановка и удаление контейнеров и томов
docker-compose ps— просмотр статуса сервисов
docker-compose logs— просмотр логов всех сервисов
docker-compose logs web— просмотр логов конкретного сервиса
docker-compose exec web bash— запуск команды в контейнере
docker-compose build— пересборка образов
Рассмотрим более сложный пример Docker Compose для типичного веб-приложения:
version: '3'
services:
frontend:
build: ./frontend
ports:
- "80:80"
depends_on:
- backend
networks:
- web-network
backend:
build: ./backend
environment:
- DB_HOST=db
- DB_USER=${DB_USER}
- DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
- REDIS_HOST=redis
depends_on:
- db
- redis
networks:
- web-network
- db-network
db:
image: postgres:13
environment:
- POSTGRES_USER=${DB_USER}
- POSTGRES_PASSWORD=${DB_PASSWORD}
- POSTGRES_DB=appdb
volumes:
- db-data:/var/lib/postgresql/data
networks:
- db-network
redis:
image: redis:alpine
volumes:
- redis-data:/data
networks:
- db-network
networks:
web-network:
db-network:
volumes:
db-data:
redis-data:
В этом примере мы используем:
- Переменные окружения — значения загружаются из файла
.envили переменных среды
- Сети — изолированные сети для разных компонентов приложения
- Постоянные тома — для хранения данных вне жизненного цикла контейнеров
Docker Compose также поддерживает масштабирование сервисов:
docker-compose up -d --scale backend=3
Эта команда запустит три экземпляра сервиса backend, что полезно для распределения нагрузки.
Docker Compose идеально подходит для локальной разработки и тестирования. Для производственной среды рекомендуется использовать оркестраторы контейнеров, такие как Kubernetes или Docker Swarm, которые обеспечивают более надежное управление, масштабирование и высокую доступность. 🔄
Docker полностью меняет подход к разработке, тестированию и доставке программного обеспечения. Начав с базовых контейнеров, вы теперь понимаете, как создавать собственные образы и объединять их в сложные системы. Это знание открывает двери к современным DevOps-практикам и микросервисной архитектуре. Продолжайте экспериментировать — попробуйте контейнеризировать ваши существующие проекты, изучите сетевые возможности Docker и погрузитесь в оркестрацию контейнеров с Kubernetes. С каждым новым проектом ваши навыки будут расти, а процессы разработки — становиться эффективнее.
Никита Титов
разработчик Node.js