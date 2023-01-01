Для кого работа по совместительству запрещена – полный список по ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работодатели и руководители организаций, занимающиеся кадровыми вопросами

Специалисты в области трудового права и карьерного консультирования

Работники, рассматривающие возможность работы по совместительству, особенно из категорий с ограничениями Дополнительный заработок привлекателен для многих, но трудовое законодательство устанавливает жесткие границы: не каждый может работать по совместительству. Ошибка в этом вопросе грозит серьезными санкциями как для работника, так и для работодателя. Из этой статьи вы узнаете полный список категорий сотрудников, которым запрещена работа по совместительству в 2025 году, сэкономив на юридических консультациях и избежав непоправимых кадровых ошибок. 🧑‍💼

Категории работников с запретом на совместительство по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткий перечень категорий граждан, которым запрещено работать по совместительству. Эти ограничения обусловлены заботой о безопасности, здоровье работников и предотвращением коррупционных рисков. Давайте разберём полный список запретов, действующих в 2025 году. 📋

Абсолютные запреты на совместительство распространяются на следующие категории:

Несовершеннолетние работники (до 18 лет)

Судьи, работники прокуратуры, сотрудники полиции

Члены Правительства РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности

Военнослужащие (с некоторыми исключениями)

Сотрудники таможенных органов

Частичные запреты (с ограничениями по времени или видам деятельности) распространяются на:

Государственных и муниципальных служащих

Водителей транспортных средств

Работников с особыми условиями труда

Руководителей организаций (требуется согласие уполномоченного органа)

Медицинских работников и педагогов (ограничения по рабочему времени)

Тип запрета Категории работников Основание (статья ТК РФ/иной закон) Полный запрет Судьи, прокуроры, полиция, ФСБ Специальные федеральные законы Частичный запрет Госслужащие, врачи, педагоги Ст. 282 ТК РФ, отраслевые законы Запрет по возрасту Несовершеннолетние (до 18 лет) Ст. 282, 63 ТК РФ Запрет по условиям труда Работники с вредными/опасными условиями Ст. 282 ТК РФ

Андрей Соколов, руководитель юридического департамента

В 2023 году к нам обратилась производственная компания, получившая штраф в 350 000 рублей после проверки трудовой инспекции. Причина — принятие на работу по совместительству водителя погрузчика, уже занятого на основной работе с вредными условиями труда. Работодатель не запросил справку об условиях труда с основного места работы и не проверил категорию сотрудника. Мы помогли оспорить часть штрафа, но факт нарушения остался. Сотрудник был уволен, а кадровую службу компании пришлось полностью переобучать в части проверки возможности заключения трудовых договоров о совместительстве.

Важно понимать, что работодатель обязан проверять, не относится ли принимаемый сотрудник к категории лиц с ограничениями. В случае нарушений ответственность ляжет именно на работодателя, а не на работника, скрывшего информацию о запрете. 🚫

Государственные и муниципальные служащие: особенности запрета

Ограничения для государственных и муниципальных служащих в вопросах совместительства особенно строги и детально прописаны в специальных законах. Это связано с необходимостью предотвращения конфликта интересов и обеспечения эффективного исполнения должностных обязанностей. 🏛️

Основные категории госслужащих, на которых распространяется запрет:

Федеральные государственные гражданские служащие

Государственные гражданские служащие субъектов РФ

Муниципальные служащие

Сотрудники правоохранительных органов

Военнослужащие

Законодательные основания запретов включают:

ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (ст. 17)

ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (ст. 14)

ФЗ «О противодействии коррупции»

ФЗ «О статусе военнослужащих»

ТК РФ (ст. 282, общие положения о совместительстве)

Однако даже для государственных служащих существуют исключения. Им разрешено заниматься отдельными видами деятельности при соблюдении установленных условий:

Разрешённая деятельность Условия осуществления Ограничения Научная деятельность Вне рабочего времени, без использования служебного положения Не должна мешать исполнению обязанностей Преподавательская деятельность Вне рабочего времени по основному месту работы Не более 10 часов в неделю (рекомендация) Творческая деятельность В свободное от службы время Не связанная с коммерческими организациями Участие в управлении некоммерческой организацией C предварительным разрешением представителя нанимателя Только определенные виды НКО

Елена Викторова, специалист по кадровому делопроизводству

В ходе кадрового аудита органа местного самоуправления я обнаружила, что ведущий специалист отдела закупок администрации параллельно работал консультантом в коммерческой организации, участвующей в муниципальных тендерах. Сотрудник скрыл этот факт от работодателя. Последствия были серьезными: служебная проверка, увольнение по статье о нарушении запретов на госслужбе, материалы переданы в прокуратуру. Позже выяснилось, что компания, в которой он подрабатывал, выиграла несколько тендеров с его участием в качестве члена комиссии, что квалифицировалось как конфликт интересов и коррупционное нарушение. С тех пор я регулярно провожу для госслужащих инструктаж по ограничениям и запретам, а также разъясняю, какие виды деятельности разрешены и при каких условиях.

Важно отметить, что запреты действуют только во время нахождения на государственной или муниципальной службе. После увольнения бывший служащий вправе работать в нескольких местах без ограничений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции (например, запрет на работу в подконтрольных организациях в течение 2 лет). 📝

Работа по совместительству: ограничения для несовершеннолетних

Трудовой кодекс устанавливает особое отношение к труду несовершеннолетних граждан. Статья 282 ТК РФ однозначно запрещает работу по совместительству для лиц, не достигших 18 лет. Это одно из самых строгих ограничений, не предусматривающее исключений. 👶

Причины запрещения работы по совместительству для несовершеннолетних:

Защита здоровья и полноценного развития

Обеспечение возможности для получения образования

Предотвращение чрезмерных физических и психологических нагрузок

Соблюдение международных норм по защите прав детей

Лица младше 18 лет и так работают в льготном режиме даже на единственной работе:

Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)

Запрет на сверхурочную работу (ст. 99 ТК РФ)

Запрет на ночную работу (ст. 96 ТК РФ)

Запрет на тяжелые работы и работы с вредными условиями труда

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день

Несмотря на запрет совместительства, для подростков существуют альтернативные легальные возможности дополнительного заработка:

Волонтерская деятельность с поощрениями (не является трудовыми отношениями)

Участие в оплачиваемых творческих проектах (конкурсах, соревнованиях)

Оплачиваемая производственная практика в рамках обучения

Самозанятость (с 14 лет можно регистрироваться в качестве самозанятого с согласия родителей)

Работодателям следует помнить, что принятие на работу несовершеннолетнего в качестве совместителя является грубым нарушением трудового законодательства и влечет административную ответственность. При выявлении такого нарушения трудовая инспекция может наложить штраф до 50 000 рублей на юридическое лицо и до 5 000 рублей на должностное лицо. 🚫

Медицинские работники и педагоги: частичные запреты

Для медицинских работников и педагогов законодательство устанавливает не полные запреты, а ограничения на совместительство. Эти категории специалистов могут работать в нескольких организациях, но с соблюдением определенных условий и лимитов. ⏱️

Особенности регулирования совместительства для медицинских работников:

Продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (ст. 284 ТК РФ)

Для медработников, работающих во вредных условиях труда, совместительство допускается только с аналогичными условиями

Врачи и средний медперсонал сельских медучреждений могут работать по совместительству до полной ставки

Специалисты определенных медицинских специальностей (хирурги, анестезиологи, реаниматологи и др.) имеют право работать до 2 часов сверх основного рабочего времени в день

Ограничения для педагогических работников:

Продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени

Педагогам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, разрешается работа с продолжительностью не более 16 часов в неделю

Преподаватели вузов могут работать до 900 часов в учебный год по совместительству

Работа в должности руководителя образовательного учреждения требует согласования с учредителем

Документы, регламентирующие совместительство у медиков и педагогов:

Постановление Минтруда РФ №41 от 30.06.2003 г. (для медработников)

Постановление Минтруда РФ №41 от 30.06.2003 г. (для педагогов)

Приказ Минздрава РФ №225 от 29.04.1993 г. (для медработников)

Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12.2014 г. (для педагогов)

Дополнительные условия для медработников и педагогов при работе по совместительству:

Необходимость учета специфики деятельности (например, запрет на совместительство для работников, контактирующих с вредными веществами)

Обязанность информировать работодателя о наличии действующего трудового договора с другой организацией

В некоторых случаях — необходимость получения разрешения от основного работодателя

Соблюдение требований о конфиденциальности и предотвращении конфликта интересов

Следует отметить, что преподавательская деятельность в рамках основной специальности для медработников, как и медицинская деятельность для педагогов, может не считаться совместительством, а рассматриваться как дополнительная работа в порядке ст. 60.2 ТК РФ, что дает дополнительные возможности для профессиональной самореализации. 📚

Юридические последствия нарушения запретов на совместительство

Нарушение законодательных запретов в сфере совместительства влечет серьезные юридические последствия как для работников, так и для работодателей. Санкции могут варьироваться от простых дисциплинарных взысканий до уголовной ответственности в зависимости от тяжести нарушения и категории работника. 🧑‍⚖️

Последствия для работника, нарушившего запрет:

Дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение)

Для госслужащих — увольнение в связи с утратой доверия

Для определенных категорий (судьи, прокуроры) — лишение специального статуса

Возмещение причиненного работодателю материального ущерба

В случае выявления коррупционной составляющей — административная или уголовная ответственность

Последствия для работодателя, допустившего нарушение:

Административная ответственность по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф до 50 000 рублей для юрлиц)

При повторном нарушении — штраф до 70 000 рублей или приостановление деятельности

Возмещение ущерба, причиненного работнику незаконными действиями

Ответственность должностных лиц (штрафы до 20 000 рублей, дисквалификация)

Репутационные риски и возможная проверка со стороны надзорных органов

Процедуры, которые могут быть инициированы при выявлении нарушений:

Вид проверки Инициатор Потенциальный результат Проверка ГИТ Работники, анонимные обращения, плановые мероприятия Штрафы, предписания об устранении нарушений Служебная проверка Руководство госоргана Дисциплинарные взыскания, увольнение Антикоррупционная проверка ФСБ, прокуратура, спец. комиссии Отстранение от должности, уголовное преследование Судебное разбирательство Работник, работодатель, надзорные органы Решение о восстановлении, компенсациях, санкциях

Практические рекомендации по минимизации рисков:

Для работодателей:

Проверять при приеме на работу возможные ограничения кандидата на совместительство

Запрашивать справку с основного места работы об условиях труда (для исключения вредных условий)

Документировать проверку отсутствия запретов

Включать в трудовой договор пункт об обязанности работника сообщать об изменении статуса

Проводить ежегодный аудит кадровой документации

Для работников:

До трудоустройства изучить ограничения, связанные с основным местом работы

Получить необходимые разрешения от основного работодателя, если это требуется

При изменении условий на основной работе сообщить об этом работодателю-совместителю

Соблюдать требования о предельной продолжительности работы по совместительству

Для госслужащих — ежегодно декларировать доходы и иную трудовую деятельность

Срок давности привлечения к ответственности за нарушения запретов составляет от 3 месяцев (для дисциплинарной ответственности) до 1 года (для административной) и до 10 лет (для уголовной ответственности в случае тяжких преступлений). Поэтому даже единичное нарушение может иметь долгосрочные последствия. ⚖️