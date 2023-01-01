Для кого работа по совместительству запрещена – полный список по ТК РФ#Фриланс и самозанятость #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Работодатели и руководители организаций, занимающиеся кадровыми вопросами
- Специалисты в области трудового права и карьерного консультирования
Работники, рассматривающие возможность работы по совместительству, особенно из категорий с ограничениями
Дополнительный заработок привлекателен для многих, но трудовое законодательство устанавливает жесткие границы: не каждый может работать по совместительству. Ошибка в этом вопросе грозит серьезными санкциями как для работника, так и для работодателя. Из этой статьи вы узнаете полный список категорий сотрудников, которым запрещена работа по совместительству в 2025 году, сэкономив на юридических консультациях и избежав непоправимых кадровых ошибок. 🧑💼
Категории работников с запретом на совместительство по ТК РФ
Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткий перечень категорий граждан, которым запрещено работать по совместительству. Эти ограничения обусловлены заботой о безопасности, здоровье работников и предотвращением коррупционных рисков. Давайте разберём полный список запретов, действующих в 2025 году. 📋
Абсолютные запреты на совместительство распространяются на следующие категории:
- Несовершеннолетние работники (до 18 лет)
- Судьи, работники прокуратуры, сотрудники полиции
- Члены Правительства РФ
- Сотрудники Федеральной службы безопасности
- Военнослужащие (с некоторыми исключениями)
- Сотрудники таможенных органов
Частичные запреты (с ограничениями по времени или видам деятельности) распространяются на:
- Государственных и муниципальных служащих
- Водителей транспортных средств
- Работников с особыми условиями труда
- Руководителей организаций (требуется согласие уполномоченного органа)
- Медицинских работников и педагогов (ограничения по рабочему времени)
|Тип запрета
|Категории работников
|Основание (статья ТК РФ/иной закон)
|Полный запрет
|Судьи, прокуроры, полиция, ФСБ
|Специальные федеральные законы
|Частичный запрет
|Госслужащие, врачи, педагоги
|Ст. 282 ТК РФ, отраслевые законы
|Запрет по возрасту
|Несовершеннолетние (до 18 лет)
|Ст. 282, 63 ТК РФ
|Запрет по условиям труда
|Работники с вредными/опасными условиями
|Ст. 282 ТК РФ
Андрей Соколов, руководитель юридического департамента
В 2023 году к нам обратилась производственная компания, получившая штраф в 350 000 рублей после проверки трудовой инспекции. Причина — принятие на работу по совместительству водителя погрузчика, уже занятого на основной работе с вредными условиями труда. Работодатель не запросил справку об условиях труда с основного места работы и не проверил категорию сотрудника.
Мы помогли оспорить часть штрафа, но факт нарушения остался. Сотрудник был уволен, а кадровую службу компании пришлось полностью переобучать в части проверки возможности заключения трудовых договоров о совместительстве.
Важно понимать, что работодатель обязан проверять, не относится ли принимаемый сотрудник к категории лиц с ограничениями. В случае нарушений ответственность ляжет именно на работодателя, а не на работника, скрывшего информацию о запрете. 🚫
Государственные и муниципальные служащие: особенности запрета
Ограничения для государственных и муниципальных служащих в вопросах совместительства особенно строги и детально прописаны в специальных законах. Это связано с необходимостью предотвращения конфликта интересов и обеспечения эффективного исполнения должностных обязанностей. 🏛️
Основные категории госслужащих, на которых распространяется запрет:
- Федеральные государственные гражданские служащие
- Государственные гражданские служащие субъектов РФ
- Муниципальные служащие
- Сотрудники правоохранительных органов
- Военнослужащие
Законодательные основания запретов включают:
- ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (ст. 17)
- ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (ст. 14)
- ФЗ «О противодействии коррупции»
- ФЗ «О статусе военнослужащих»
- ТК РФ (ст. 282, общие положения о совместительстве)
Однако даже для государственных служащих существуют исключения. Им разрешено заниматься отдельными видами деятельности при соблюдении установленных условий:
|Разрешённая деятельность
|Условия осуществления
|Ограничения
|Научная деятельность
|Вне рабочего времени, без использования служебного положения
|Не должна мешать исполнению обязанностей
|Преподавательская деятельность
|Вне рабочего времени по основному месту работы
|Не более 10 часов в неделю (рекомендация)
|Творческая деятельность
|В свободное от службы время
|Не связанная с коммерческими организациями
|Участие в управлении некоммерческой организацией
|C предварительным разрешением представителя нанимателя
|Только определенные виды НКО
Елена Викторова, специалист по кадровому делопроизводству
В ходе кадрового аудита органа местного самоуправления я обнаружила, что ведущий специалист отдела закупок администрации параллельно работал консультантом в коммерческой организации, участвующей в муниципальных тендерах. Сотрудник скрыл этот факт от работодателя.
Последствия были серьезными: служебная проверка, увольнение по статье о нарушении запретов на госслужбе, материалы переданы в прокуратуру. Позже выяснилось, что компания, в которой он подрабатывал, выиграла несколько тендеров с его участием в качестве члена комиссии, что квалифицировалось как конфликт интересов и коррупционное нарушение.
С тех пор я регулярно провожу для госслужащих инструктаж по ограничениям и запретам, а также разъясняю, какие виды деятельности разрешены и при каких условиях.
Важно отметить, что запреты действуют только во время нахождения на государственной или муниципальной службе. После увольнения бывший служащий вправе работать в нескольких местах без ограничений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции (например, запрет на работу в подконтрольных организациях в течение 2 лет). 📝
Работа по совместительству: ограничения для несовершеннолетних
Трудовой кодекс устанавливает особое отношение к труду несовершеннолетних граждан. Статья 282 ТК РФ однозначно запрещает работу по совместительству для лиц, не достигших 18 лет. Это одно из самых строгих ограничений, не предусматривающее исключений. 👶
Причины запрещения работы по совместительству для несовершеннолетних:
- Защита здоровья и полноценного развития
- Обеспечение возможности для получения образования
- Предотвращение чрезмерных физических и психологических нагрузок
- Соблюдение международных норм по защите прав детей
Лица младше 18 лет и так работают в льготном режиме даже на единственной работе:
- Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)
- Запрет на сверхурочную работу (ст. 99 ТК РФ)
- Запрет на ночную работу (ст. 96 ТК РФ)
- Запрет на тяжелые работы и работы с вредными условиями труда
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день
Несмотря на запрет совместительства, для подростков существуют альтернативные легальные возможности дополнительного заработка:
- Волонтерская деятельность с поощрениями (не является трудовыми отношениями)
- Участие в оплачиваемых творческих проектах (конкурсах, соревнованиях)
- Оплачиваемая производственная практика в рамках обучения
- Самозанятость (с 14 лет можно регистрироваться в качестве самозанятого с согласия родителей)
Работодателям следует помнить, что принятие на работу несовершеннолетнего в качестве совместителя является грубым нарушением трудового законодательства и влечет административную ответственность. При выявлении такого нарушения трудовая инспекция может наложить штраф до 50 000 рублей на юридическое лицо и до 5 000 рублей на должностное лицо. 🚫
Медицинские работники и педагоги: частичные запреты
Для медицинских работников и педагогов законодательство устанавливает не полные запреты, а ограничения на совместительство. Эти категории специалистов могут работать в нескольких организациях, но с соблюдением определенных условий и лимитов. ⏱️
Особенности регулирования совместительства для медицинских работников:
- Продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (ст. 284 ТК РФ)
- Для медработников, работающих во вредных условиях труда, совместительство допускается только с аналогичными условиями
- Врачи и средний медперсонал сельских медучреждений могут работать по совместительству до полной ставки
- Специалисты определенных медицинских специальностей (хирурги, анестезиологи, реаниматологи и др.) имеют право работать до 2 часов сверх основного рабочего времени в день
Ограничения для педагогических работников:
- Продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
- Педагогам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, разрешается работа с продолжительностью не более 16 часов в неделю
- Преподаватели вузов могут работать до 900 часов в учебный год по совместительству
- Работа в должности руководителя образовательного учреждения требует согласования с учредителем
Документы, регламентирующие совместительство у медиков и педагогов:
- Постановление Минтруда РФ №41 от 30.06.2003 г. (для медработников)
- Постановление Минтруда РФ №41 от 30.06.2003 г. (для педагогов)
- Приказ Минздрава РФ №225 от 29.04.1993 г. (для медработников)
- Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12.2014 г. (для педагогов)
Дополнительные условия для медработников и педагогов при работе по совместительству:
- Необходимость учета специфики деятельности (например, запрет на совместительство для работников, контактирующих с вредными веществами)
- Обязанность информировать работодателя о наличии действующего трудового договора с другой организацией
- В некоторых случаях — необходимость получения разрешения от основного работодателя
- Соблюдение требований о конфиденциальности и предотвращении конфликта интересов
Следует отметить, что преподавательская деятельность в рамках основной специальности для медработников, как и медицинская деятельность для педагогов, может не считаться совместительством, а рассматриваться как дополнительная работа в порядке ст. 60.2 ТК РФ, что дает дополнительные возможности для профессиональной самореализации. 📚
Юридические последствия нарушения запретов на совместительство
Нарушение законодательных запретов в сфере совместительства влечет серьезные юридические последствия как для работников, так и для работодателей. Санкции могут варьироваться от простых дисциплинарных взысканий до уголовной ответственности в зависимости от тяжести нарушения и категории работника. 🧑⚖️
Последствия для работника, нарушившего запрет:
- Дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение)
- Для госслужащих — увольнение в связи с утратой доверия
- Для определенных категорий (судьи, прокуроры) — лишение специального статуса
- Возмещение причиненного работодателю материального ущерба
- В случае выявления коррупционной составляющей — административная или уголовная ответственность
Последствия для работодателя, допустившего нарушение:
- Административная ответственность по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф до 50 000 рублей для юрлиц)
- При повторном нарушении — штраф до 70 000 рублей или приостановление деятельности
- Возмещение ущерба, причиненного работнику незаконными действиями
- Ответственность должностных лиц (штрафы до 20 000 рублей, дисквалификация)
- Репутационные риски и возможная проверка со стороны надзорных органов
Процедуры, которые могут быть инициированы при выявлении нарушений:
|Вид проверки
|Инициатор
|Потенциальный результат
|Проверка ГИТ
|Работники, анонимные обращения, плановые мероприятия
|Штрафы, предписания об устранении нарушений
|Служебная проверка
|Руководство госоргана
|Дисциплинарные взыскания, увольнение
|Антикоррупционная проверка
|ФСБ, прокуратура, спец. комиссии
|Отстранение от должности, уголовное преследование
|Судебное разбирательство
|Работник, работодатель, надзорные органы
|Решение о восстановлении, компенсациях, санкциях
Практические рекомендации по минимизации рисков:
Для работодателей:
- Проверять при приеме на работу возможные ограничения кандидата на совместительство
- Запрашивать справку с основного места работы об условиях труда (для исключения вредных условий)
- Документировать проверку отсутствия запретов
- Включать в трудовой договор пункт об обязанности работника сообщать об изменении статуса
- Проводить ежегодный аудит кадровой документации
Для работников:
- До трудоустройства изучить ограничения, связанные с основным местом работы
- Получить необходимые разрешения от основного работодателя, если это требуется
- При изменении условий на основной работе сообщить об этом работодателю-совместителю
- Соблюдать требования о предельной продолжительности работы по совместительству
- Для госслужащих — ежегодно декларировать доходы и иную трудовую деятельность
Срок давности привлечения к ответственности за нарушения запретов составляет от 3 месяцев (для дисциплинарной ответственности) до 1 года (для административной) и до 10 лет (для уголовной ответственности в случае тяжких преступлений). Поэтому даже единичное нарушение может иметь долгосрочные последствия. ⚖️
Соблюдение норм трудового законодательства в вопросах совместительства — это не просто формальность, а важное условие законной трудовой деятельности. Запреты на совместительство для определенных категорий работников продиктованы заботой о безопасности, эффективности труда и предотвращении коррупционных рисков. Работодателям стоит тщательно проверять статус принимаемых работников, а сотрудникам — внимательно изучить ограничения, связанные с их профессией или должностью перед заключением второго трудового договора. Осведомленность — главное оружие против нарушений и связанных с ними юридических последствий.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву