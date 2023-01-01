Как создать эффективные пользовательские потоки в Figma: руководство

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Для кого эта статья:

Дизайнеры и UX/UI специалисты, желающие улучшить навыки визуализации пользовательских потоков

Ученики и студенты, интересующиеся веб-дизайном и работой с Figma

Руководители проектов и команды, стремящиеся оптимизировать взаимодействие и процессы разработки продуктов Создание логичного и интуитивно понятного пути пользователя — это искусство, которое отличает посредственный дизайн от выдающегося продукта. Когда я впервые столкнулся с необходимостью визуализировать сложные пользовательские сценарии, Figma стала моим спасением. Этот мощный инструмент превращает хаотичные идеи в структурированные пользовательские потоки, позволяя командам говорить на одном языке и сокращая путь от концепции до реализации. Давайте разберемся, как создавать эффективные user flow диаграммы в Figma, избегая типичных ошибок и используя профессиональные приёмы. 🚀

Что такое пользовательский поток и почему он важен

Пользовательский поток (User Flow) — это визуальное представление пути, который проходит пользователь при взаимодействии с продуктом для достижения конкретной цели. Это своеобразная карта маршрута, где каждая точка — это экран или состояние интерфейса, а стрелки — действия пользователя.

Качественно спроектированный пользовательский поток решает несколько критических задач:

Выявляет проблемные места в навигации до начала разработки

Помогает согласовать видение продукта между дизайнерами, разработчиками и стейкхолдерами

Снижает риск дорогостоящих изменений на поздних этапах разработки

Обеспечивает целостность пользовательского опыта через все точки взаимодействия

Дизайн пользовательского потока особенно важен в эпоху усложняющихся цифровых продуктов. Согласно исследованию Nielsen Norman Group, пользователи покидают сайт в течение 10-20 секунд, если не могут интуитивно найти путь к решению своей задачи. А по данным Forrester Research, хорошо продуманный user experience может повысить конверсию до 400%. 📈

Тип пользовательского потока Применение Уровень детализации Стратегический (Task Flow) Высокоуровневые бизнес-задачи Низкий — основные этапы Пользовательский сценарий (User Flow) Конкретные пользовательские задачи Средний — экраны и переходы Детализированный (Wire Flow) Подробная документация взаимодействия Высокий — включает UI-элементы

Алексей Воронцов, Lead UX Designer Мы работали над редизайном приложения доставки с миллионной аудиторией. Проектирование начали с тщательной разработки user flow в Figma. Аналитика показывала, что 68% пользователей бросали корзину на этапе оформления заказа. Визуализировав весь путь, мы обнаружили лишние шаги и непонятные состояния интерфейса. Перепроектировали поток, сократив количество шагов с семи до четырёх. Разработчики сначала сопротивлялись изменениям, но детальная диаграмма в Figma позволила наглядно объяснить преимущества. После релиза конверсия оформления заказа выросла на 23%, а среднее время прохождения пути сократилось почти вдвое. Ключевой урок: без визуализации пользовательского пути в Figma мы бы не смогли убедительно аргументировать необходимость изменений перед заинтересованными сторонами.

Основные инструменты Figma для создания UX-потоков

Figma предлагает набор мощных инструментов, которые значительно упрощают процесс создания и поддержки пользовательских потоков. В отличие от специализированных приложений для диаграмм, Figma позволяет органично интегрировать UX-потоки непосредственно в дизайн-систему проекта.

Рассмотрим ключевые инструменты Figma для создания пользовательских потоков:

Фреймы и группы — позволяют организовать экраны и состояния интерфейса

— позволяют организовать экраны и состояния интерфейса Auto Layout — обеспечивает адаптивность диаграмм при изменении контента

— обеспечивает адаптивность диаграмм при изменении контента Стрелки и линии — визуализируют связи и переходы между состояниями

— визуализируют связи и переходы между состояниями Компоненты — позволяют создавать переиспользуемые элементы диаграммы

— позволяют создавать переиспользуемые элементы диаграммы Комментарии — упрощают коммуникацию вокруг конкретных элементов потока

— упрощают коммуникацию вокруг конкретных элементов потока Интерактивные прототипы — помогают продемонстрировать реальное взаимодействие

Ключевое преимущество Figma для создания пользовательских потоков — это бесшовная интеграция с дизайн-макетами. Когда экраны в потоке обновляются, диаграмма автоматически отражает изменения, что исключает проблему рассинхронизации документации и дизайна. 🔄

Марина Светлова, UX Research Lead Наша команда столкнулась с серьезной проблемой при разработке приложения для банка. Требовалось спроектировать сложный процесс оформления кредита, учитывая множество ветвлений и проверок. Начали с Miro, но быстро уперлись в его ограничения. Перенесли работу в Figma и это изменило всё. Мы создали компоненты для типовых состояний (успех, ошибка, загрузка), что позволило быстро формировать разные сценарии. Когда появились новые требования службы безопасности, внесение изменений заняло часы вместо дней. Самым ценным оказалась возможность "проиграть" поток с реальными прототипами. Мы пригласили руководство банка на демонстрацию и они буквально "прошли" весь процесс оформления кредита, нажимая на интерактивные элементы. Это моментально убедило их в правильности решений, которые мы предложили.

Подготовка и планирование дизайна пользовательского пути

Прежде чем приступать к визуализации в Figma, необходимо провести предварительную работу, которая определит успех вашего пользовательского потока. Эффективная подготовка позволит избежать многочисленных итераций и переделок.

Подготовительный этап включает следующие шаги:

Определение целей пользователя — что конкретно пользователь пытается достичь? Сбор требований — каковы бизнес-ограничения и технические возможности? Исследование пользователей — как ваша целевая аудитория привыкла решать подобные задачи? Создание пользовательских сценариев — описание типичных ситуаций использования продукта Определение точек входа и выхода — откуда пользователь начинает и где заканчивает путь

Качественная подготовка требует сбора достаточного количества данных. Используйте исследования, аналитику существующих продуктов, интервью с пользователями и экспертами в предметной области. 🔍

Этап подготовки Инструменты Результат Пользовательское исследование Интервью, опросы, аналитика Понимание целей и боли пользователей Черновое планирование Карточки, стикеры, наброски Структура основных экранов и переходов Документирование требований Таблицы, документы, задачи Чёткие критерии успешного потока Создание сетки в Figma Фреймы, сетки, направляющие Подготовленная среда для визуализации

Важно помнить, что пользовательский поток — это не просто техническая диаграмма, а инструмент коммуникации. Перед началом визуализации согласуйте нотацию и условные обозначения, которые будут понятны всем участникам процесса.

Практический совет: начните с упрощенной версии потока, фокусируясь на "счастливом пути" (happy path) — основном сценарии без ошибок и исключений. После его утверждения добавляйте альтернативные пути и обработку исключений. 🛣️

Пошаговая разработка user flow диаграмм в Figma

Теперь, когда подготовительный этап завершен, приступим к непосредственному созданию пользовательского потока в Figma. Я разделил процесс на логические шаги, следуя которым вы сможете создать четкую и информативную диаграмму.

Настройка файла – Создайте новый файл в Figma с названием проекта – Настройте сетку (View → Layout Grid) с размером 8px для точного выравнивания – Создайте основной фрейм с размерами, подходящими для вашей диаграммы (рекомендуемый размер: 1920×1080 для презентаций) Определение визуального языка – Создайте компоненты для различных типов узлов (экраны, действия, решения) – Настройте стили для линий и стрелок с разными состояниями – Сформируйте цветовую схему для категоризации элементов потока Размещение основных экранов – Расположите фреймы с ключевыми экранами в логической последовательности – Используйте уменьшенные версии реальных макетов для наглядности – Группируйте связанные экраны для лучшей организации Создание соединений – Используйте инструмент Line (L) для создания стрелок между экранами – Добавьте текстовые пояснения к переходам – Обеспечьте консистентность в направлении потока (обычно слева направо) Добавление условий и ветвлений – Визуализируйте точки принятия решений (бриллианты или ромбы) – Четко обозначьте условия для каждого ветвления – Используйте цвета для обозначения позитивных и негативных сценариев Финальное форматирование – Добавьте заголовки и пояснения к диаграмме – Включите легенду с расшифровкой используемых обозначений – Проверьте диаграмму на читаемость и логичность

Профессиональный совет: используйте Auto Layout для элементов диаграммы. Это позволит поддерживать консистентные отступы и автоматически перестраивать поток при внесении изменений. 💡

Для улучшения восприятия сложных потоков используйте правило "7±2" — группируйте элементы так, чтобы в одной визуальной группе было не более 9 элементов. Это соответствует ограничениям кратковременной памяти человека и делает диаграмму более понятной.

При проектировании масштабных потоков используйте техники "раскрытия деталей" — начните с высокоуровневого представления, а затем создайте отдельные детализированные фреймы для сложных участков. В Figma удобно использовать для этого фреймы с привязкой к прототипу.

Продвинутые техники и плагины для оптимизации потоков

Когда базовые принципы создания пользовательских потоков освоены, пора переходить к продвинутым методикам и инструментам, которые выведут ваши диаграммы на профессиональный уровень и значительно ускорят рабочий процесс.

Расширьте арсенал своих возможностей с помощью специализированных плагинов для Figma:

Flowkit — библиотека компонентов для быстрого создания пользовательских потоков с готовыми шаблонами

— библиотека компонентов для быстрого создания пользовательских потоков с готовыми шаблонами User Flows — плагин для автоматического создания соединений между фреймами на основе прототипов

— плагин для автоматического создания соединений между фреймами на основе прототипов Auto Flow — инструмент, позволяющий создавать красивые потоки с минимальными усилиями

— инструмент, позволяющий создавать красивые потоки с минимальными усилиями Sitemap & Userflow — удобное решение для масштабных карт сайтов и потоков взаимодействия

— удобное решение для масштабных карт сайтов и потоков взаимодействия Conneqt — создаёт и поддерживает соединения между фреймами даже при изменении их положения

Применение продвинутых техник визуализации существенно улучшает понимание сложных потоков:

Вложенные потоки — используйте компоненты для создания переиспользуемых подпотоков, которые можно встраивать в разные части основной диаграммы Состояния и переходы — визуализируйте не только экраны, но и состояния интерфейса (загрузка, ошибка, успех) Метрики и аннотации — добавляйте количественные показатели к переходам (время, конверсия, отток) Интеграция с аналитикой — включайте реальные данные из аналитических систем для обоснования решений

Для эффективной работы в команде используйте возможности Figma по организации библиотеки компонентов пользовательских потоков. Создайте отдельный файл с компонентами для диаграмм и опубликуйте его как библиотеку. Это обеспечит единообразие во всех проектах команды. 🤝

Плагин Основное преимущество Когда использовать Flowkit Готовая библиотека элементов Быстрое создание стандартных потоков User Flows Автоматизация на основе прототипов Когда прототип уже создан Auto Flow Умное расположение соединений Сложные диаграммы с множеством пересечений Sitemap & Userflow Масштабируемость Большие проекты с множеством экранов Conneqt Динамические соединения Часто меняющиеся макеты

Продвинутый совет для масштабных проектов: используйте многоуровневый подход к документированию потоков. Создайте три уровня детализации:

Стратегический уровень — показывает основные пути и ключевые точки принятия решений Тактический уровень — детализирует конкретные сценарии с экранами и состояниями Операционный уровень — включает все возможные edge cases и микровзаимодействия

Применение этих продвинутых техник не только улучшит качество ваших пользовательских потоков, но и значительно повысит эффективность коммуникации в команде. Правильно структурированная и визуализированная информация о потоках экономит время на объяснениях и минимизирует риски недопонимания. 🚀

Создание эффективных пользовательских потоков в Figma — это не просто техническое умение, а стратегический подход к проектированию продуктов. Мастерство в визуализации путей взаимодействия пользователя с интерфейсом отличает профессионального дизайнера от новичка. Инвестируя время в качественное проектирование пользовательских потоков, вы закладываете фундамент для успешного продукта, минимизируете риски дорогостоящих изменений на поздних этапах и обеспечиваете единое понимание в команде. Помните: хороший пользовательский поток невидим для конечного пользователя — он просто интуитивно достигает своих целей.

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