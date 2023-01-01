Дизайн карточек для Wildberries: советы и примеры

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Для кого эта статья:

Продавцы и владельцы бизнеса на Wildberries

Специалисты по маркетингу и дизайну

Студенты и новички в области графического дизайна и e-commerce В борьбе за внимание покупателя на Wildberries каждый пиксель имеет значение! Грамотно оформленная карточка товара способна увеличить продажи до 200% без дополнительных вложений в рекламу. Секрет успеха кроется в деталях — правильные фотографии, цепляющие заголовки и продуманная структура описания заставляют покупателя нажать заветную кнопку "В корзину". Разберем практические приемы, которые превращают обычные карточки товаров в мощные инструменты продаж на самом популярном маркетплейсе России. 🛍️

Дизайн карточек для Wildberries: ключевые принципы создания

Эффективный дизайн карточки товара на Wildberries строится на трех китах: заметность, информативность и убедительность. В условиях жесткой конкуренции, когда покупатель тратит всего 3-5 секунд на принятие решения, ваша карточка должна мгновенно привлекать внимание и давать исчерпывающую информацию о товаре. 🔍

Ключевые принципы, обеспечивающие успех:

Единый визуальный стиль — поддерживайте узнаваемость бренда через согласованное оформление всех карточек

— поддерживайте узнаваемость бренда через согласованное оформление всех карточек Соответствие целевой аудитории — учитывайте потребности, боли и желания потенциальных покупателей

— учитывайте потребности, боли и желания потенциальных покупателей Акцент на преимуществах — выделяйте уникальные качества товара, которые решают проблемы клиентов

— выделяйте уникальные качества товара, которые решают проблемы клиентов Технические требования платформы — строго соблюдайте правила Wildberries по размерам и форматам

— строго соблюдайте правила Wildberries по размерам и форматам SEO-оптимизация — включайте релевантные ключевые слова для повышения видимости в поиске

Статистика показывает, что продавцы, уделяющие внимание дизайну карточек, получают на 70% больше органических просмотров и на 45% более высокую конверсию по сравнению с теми, кто использует стандартные шаблоны.

Элемент дизайна Влияние на продажи Приоритет Качество основного фото +40-60% к конверсии Высокий Дополнительные изображения +25-35% к конверсии Средний Инфографика +15-30% к конверсии Средний Структурированное описание +20-40% к конверсии Высокий Значки/бейджи достижений +10-15% к конверсии Низкий

Максим Верхов, арт-директор Один из наших клиентов продавал детскую одежду на Wildberries, но показатели оставались ниже среднерыночных. Когда мы проанализировали карточки товаров, обнаружили, что фотографии не передавали ключевой ценности бренда — экологичность и безопасность. Мы полностью переработали визуальную концепцию: сделали новые фотосессии с натуральным освещением, добавили зелёные элементы и создали инфографику с указанием сертификатов качества. Результаты превзошли ожидания — уже через месяц конверсия выросла на 87%, а средний чек увеличился на 32%. Что интересно, несмотря на повышение цены на 15%, объем продаж не снизился — покупатели готовы платить больше, когда видят ценность продукта через качественный визуал.

Базовые элементы идеальной карточки товара на Вайлдберриз

Идеальная карточка товара на Wildberries состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет свою роль в привлечении и убеждении покупателя. Рассмотрим подробно, что должна содержать карточка, чтобы максимизировать шансы на продажу. 📋

Название товара — включает ключевые слова для поиска, основные характеристики и уникальное торговое предложение (до 120 символов)

— включает ключевые слова для поиска, основные характеристики и уникальное торговое предложение (до 120 символов) Основное фото — демонстрирует товар в выгодном ракурсе на белом фоне (согласно требованиям WB)

— демонстрирует товар в выгодном ракурсе на белом фоне (согласно требованиям WB) Галерея дополнительных изображений — показывает товар с разных сторон, в использовании, детали и комплектацию

— показывает товар с разных сторон, в использовании, детали и комплектацию Инфографика — наглядно иллюстрирует преимущества и технические характеристики

— наглядно иллюстрирует преимущества и технические характеристики Структурированное описание — раскрывает ценность продукта, отвечает на вопросы и развеивает сомнения

— раскрывает ценность продукта, отвечает на вопросы и развеивает сомнения Таблица размеров — точные замеры для минимизации возвратов (для одежды и обуви)

— точные замеры для минимизации возвратов (для одежды и обуви) Характеристики — детальные технические параметры, материалы, размеры и прочие спецификации

Правильно заполненные характеристики товара позволяют покупателям использовать фильтры при поиске, что значительно повышает вероятность обнаружения вашего предложения среди тысяч других. По данным аналитиков Wildberries, товары с полностью заполненными характеристиками получают в среднем на 55% больше просмотров.

Базовый элемент Требования Wildberries Рекомендации для максимальной эффективности Название товара До 120 символов Включить бренд, тип товара, ключевую характеристику, целевую аудиторию Основное фото 1000×1000 px, белый фон Профессиональная съемка, один продукт, без лишних элементов Дополнительные фото До 30 изображений Разные ракурсы, детали, фото в использовании, упаковка Описание До 1000 символов Структура: УТП, характеристики, преимущества, способ применения Характеристики В зависимости от категории Заполнить 100% полей, использовать точные значения

При создании названия товара используйте принцип приоритизации информации: сначала указывайте тип товара, затем ключевые характеристики, и только потом — дополнительные детали. Например, для футболки оптимальным названием будет: "Футболка мужская хлопковая принтованная летняя с коротким рукавом Brand X черная".

Визуальные компоненты: иконки и картинки для карточек WB

Визуальные компоненты — это сердце карточки товара на Wildberries. По исследованиям нейромаркетинга, 90% информации человек воспринимает через зрение, а качество изображений прямо влияет на доверие к продавцу. Правильно подготовленные фотографии и графические элементы способны увеличить конверсию до 40%. 📸

Основные типы визуального контента для карточек Wildberries:

Продуктовые фото — демонстрация товара в разных ракурсах на белом фоне

— демонстрация товара в разных ракурсах на белом фоне Фото в контексте — показывают товар в естественной среде использования

— показывают товар в естественной среде использования Фото деталей — крупные планы значимых элементов, текстуры, фурнитуры

— крупные планы значимых элементов, текстуры, фурнитуры Инфографика — наглядное представление преимуществ и характеристик

— наглядное представление преимуществ и характеристик Иконки и бейджи — визуальные маркеры уникальных свойств товара

— визуальные маркеры уникальных свойств товара Сравнительные таблицы — помогают покупателю принять решение

— помогают покупателю принять решение Схемы использования — инструкции по применению или сборке

Для создания эффективных изображений следует соблюдать несколько важных правил:

Используйте профессиональное оборудование или хотя бы смартфон с хорошей камерой и дополнительным освещением

Соблюдайте единый стиль съемки для всех товаров вашего бренда

Оптимизируйте размер файлов для быстрой загрузки (до 5 МБ)

Сохраняйте пропорции основного фото 1:1 (квадрат)

Размещайте товар так, чтобы он занимал не менее 80% площади кадра

Используйте естественные цвета без излишней цветокоррекции для точного отображения товара

Особого внимания заслуживает инфографика — она позволяет наглядно представить технические характеристики и преимущества товара. По данным A/B-тестов, карточки с инфографикой показывают конверсию на 22-37% выше, чем карточки только с фотографиями.

Анна Светлова, продуктовый фотограф Весной 2024 года ко мне обратился владелец небольшого бренда кухонных принадлежностей. Его товары терялись среди конкурентов, хотя качество было на высоте. Мы решили полностью переосмыслить визуальную подачу продукции на Wildberries. Вместо стандартных фото "на белом фоне" мы создали мини-истории для каждого товара. Например, для набора кухонных ножей сняли серию из 7 фотографий: основное фото на белом фоне, затем ножи в процессе нарезки разных продуктов, крупный план лезвия, демонстрация эргономичной рукоятки, фото всего набора в подставке и, наконец, художественный кадр с готовым блюдом. Для дополнительного убеждения я разработала инфографику с указанием твердости стали, угла заточки и типов нарезки для каждого ножа. Результат превзошел ожидания — CTR вырос на 41%, а показатель возвратов снизился с 12% до 3,5%. Клиент получил не просто красивые картинки, а реальный инструмент продаж, который окупил инвестиции в фотосъемку за первую неделю работы.

Типичные ошибки в оформлении и способы их устранения

Даже опытные продавцы допускают ошибки при оформлении карточек товаров на Wildberries, которые существенно снижают конверсию и могут привести к штрафам от платформы. Проанализировав тысячи карточек, я выделил наиболее распространенные проблемы и подготовил рекомендации по их устранению. 🚫

Размытые или низкокачественные фотографии — создают впечатление некачественного товара

— создают впечатление некачественного товара Перегруженность информацией — затрудняет восприятие и отпугивает покупателей

— затрудняет восприятие и отпугивает покупателей Недостаточное количество изображений — не дает полного представления о товаре

— не дает полного представления о товаре Отсутствие структуры в описании — делает текст нечитабельным

— делает текст нечитабельным Технические ошибки в характеристиках — приводят к неправильной работе фильтров

— приводят к неправильной работе фильтров Неоптимизированные названия — снижают видимость в поисковой выдаче

— снижают видимость в поисковой выдаче Противоречивая информация — подрывает доверие покупателей

Особенно частой ошибкой является игнорирование мобильного формата. Более 80% покупок на Wildberries совершается через смартфоны, но многие продавцы проверяют карточки только на десктопе. В результате на мобильных устройствах контент может отображаться некорректно.

Еще одна распространенная проблема — перенасыщение карточки ключевыми словами (так называемый "keyword stuffing"). Это не только раздражает покупателей, но и может быть расценено алгоритмами Wildberries как попытка манипуляции и привести к понижению в выдаче.

Таблица ниже демонстрирует наиболее серьезные ошибки и их последствия:

Ошибка Влияние на продажи Как исправить Нечеткие фотографии Снижение доверия на 73% Использовать профессиональную съемку или лайтбокс Неполное описание Рост отказов на 48% Структурировать информацию по принципу AIDA Отсутствие размерной сетки Увеличение возвратов на 65% Добавить точную таблицу размеров с замерами Перегруз ключевыми словами Понижение в выдаче до 40% Использовать естественные формулировки Противоречия между фото и описанием Падение конверсии на 83% Обеспечить соответствие текста и изображений

Для устранения этих проблем рекомендуется регулярный аудит карточек товаров — не реже одного раза в месяц. Проверяйте актуальность информации, соответствие визуальных материалов текущим требованиям платформы и корректность отображения на различных устройствах. 🔄

Успешные кейсы: дизайн карточек с высокой конверсией

Анализ лидеров продаж на Wildberries позволяет выделить общие черты, которые делают карточки товаров по-настоящему эффективными. Рассмотрим несколько успешных кейсов из разных категорий и извлечем ценные уроки, которые можно применить к любому товару. 🏆

Один из самых ярких примеров — косметический бренд, который увеличил конверсию на 128% за счет радикального изменения подхода к оформлению карточек. Ключевые изменения включали:

Замену студийных фото на более естественные, с реалистичным отображением текстур и оттенков

Добавление фото "до и после" для наглядной демонстрации эффекта

Внедрение видеообзоров продукта в действии

Создание информативной инфографики с составом и преимуществами

Реорганизацию описания в формате "проблема-решение-результат"

Другой впечатляющий пример — производитель детских игрушек, который смог снизить показатель возвратов с 18% до 3,2% благодаря продуманному дизайну карточек. Их основной фокус был сделан на:

Детальных фото всех элементов комплекта

Фотографиях процесса игры с указанием возрастных ограничений

Наглядной демонстрации размеров игрушки в сравнении с эталонными предметами

Четкой инструкции по использованию в виде пошаговой инфографики

Видеопрезентации, показывающей все функции и возможности

В категории электроники выделяется бренд аудиотехники, увеличивший средний чек на 37% за счет грамотного акцента на технических характеристиках и преимуществах. Их подход включал:

Профессиональные фото с разных ракурсов в высоком разрешении

Сравнительные таблицы с конкурирующими моделями

Детальную техническую инфографику, понятную даже неподготовленному пользователю

Демонстрацию всех интерфейсов и элементов управления

Отзывы экспертов и результаты независимых тестов

Общие черты всех успешных карточек:

Фокус на решении конкретной проблемы покупателя

Баланс между эстетикой и информативностью

Последовательное повествование, проводящее клиента от знакомства с товаром к покупке

Прозрачность в отношении всех характеристик, включая потенциальные ограничения

Регулярное A/B-тестирование различных элементов дизайна