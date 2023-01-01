День приема на работу: рабочий день или нет по Трудовому кодексу

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Для кого эта статья:

Люди, начинающие новую работу или соискатели, заинтересованные в понимании трудового законодательства

HR-специалисты и работодатели, которые хотят правильно оформлять трудовые отношения

Юристы и студенты юридических факультетов, интересующиеся вопросами трудового права Первый день на новой работе — всегда волнительное событие. Но помимо эмоций, это еще и важная юридическая точка отсчета ваших трудовых отношений. Многие соискатели задаются вопросом: считается ли день оформления полноценным рабочим днем? Должны ли они приступать к выполнению обязанностей сразу после подписания документов? И главное — как этот день будет оплачен? Давайте разберемся в тонкостях трудового законодательства, чтобы избежать недопониманий с работодателем и защитить свои права с самого первого дня работы ??

День приема на работу: правовой статус согласно ТК РФ

Вопрос о статусе дня трудоустройства возникает у многих соискателей и работодателей. Что говорит об этом российское законодательство? Согласно статье 61 Трудового кодекса РФ, трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем или с даты, указанной в самом договоре. Это означает, что с юридической точки зрения день оформления документов является полноценным рабочим днем, если иное не оговорено в трудовом договоре ??

Важно понимать: с момента подписания трудового договора работник официально считается сотрудником организации со всеми вытекающими правами и обязанностями. Даже если в этот день человек только оформляет документы и проходит инструктажи, это уже является частью его трудовой функции.

Алексей Кравцов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, которую приняли на должность бухгалтера в торговую компанию. Ее попросили прийти для оформления документов к 10 утра, хотя обычный рабочий день в организации начинался в 9:00. После подписания всех бумаг в 11:30 руководитель отдела сказал: "Ну вот, теперь вы официально наш сотрудник, можете приступать к работе". Марина проработала до конца дня, однако при начислении первой зарплаты обнаружила, что ей оплатили не полный день, а только часы после 11:30. Мы составили претензию, ссылаясь на статью 61 ТК РФ: трудовой договор вступил в силу с момента подписания, поэтому Марина имела право на оплату полного рабочего дня. Работодатель признал ошибку и произвел перерасчет. Этот случай наглядно демонстрирует, что день оформления является полноценным рабочим днем, подлежащим оплате в соответствии с установленными условиями труда.

Трудовой кодекс РФ не выделяет день оформления на работу как особый день с особым статусом. Фактически это первый рабочий день сотрудника, который регулируется теми же нормами, что и все последующие дни работы. Давайте рассмотрим ключевые аспекты правового статуса дня трудоустройства:

Правовой аспект Регулирование по ТК РФ Практическое значение Начало трудовых отношений Ст. 61 ТК РФ – с момента подписания договора или с даты, указанной в договоре Право на получение заработной платы, социальных гарантий Рабочее время Ст. 91 ТК РФ – время, в течение которого работник должен исполнять трудовые обязанности Время оформления документов входит в рабочее время Оплата труда Ст. 135 ТК РФ – устанавливается трудовым договором День приема на работу подлежит оплате Ответственность сторон Ст. 21, 22 ТК РФ – обязанности работника и работодателя Вступают в силу с момента начала трудовых отношений

Дополнительно стоит отметить, что работодатель обязан ознакомить нового сотрудника с локальными нормативными актами организации в первый рабочий день. Это требование закреплено в статье 68 ТК РФ. Данная процедура также является частью рабочего процесса и входит в рабочее время сотрудника ??

Когда начинается трудовой договор: оформление и работа

Точкой отсчета трудовых отношений является дата, указанная в трудовом договоре. Как правило, в большинстве случаев это день фактического оформления документов и начала работы. Однако законодательство предусматривает некоторую гибкость в этом вопросе ???

Согласно статье 61 ТК РФ, трудовой договор может:

Вступить в силу в день его подписания работником и работодателем (наиболее распространенная практика)

Вступить в силу с даты, указанной в самом договоре (например, со следующего дня или с конкретной даты в будущем)

Фактически начаться с момента допуска работника к работе с ведома или по поручению работодателя (даже если договор еще не оформлен письменно)

Это означает, что работодатель и работник могут договориться о том, что трудовой договор вступит в силу не в день оформления, а позже. Такая договоренность должна быть зафиксирована в тексте трудового договора. Если же такого условия нет, то по умолчанию днем начала работы считается день подписания документов.

Елена Соколова, HR-директор Однажды к нам в IT-компанию пришла устраиваться Анна, талантливый дизайнер. Собеседование прошло успешно, и мы договорились, что она выходит на работу через неделю. В назначенный день Анна пришла для оформления документов. После подписания трудового договора руководитель отдела сказал: "Сегодня просто познакомься с командой и офисом, а завтра начнешь полноценно работать". Когда я увидела, что в табеле учета рабочего времени этот день не отмечен как рабочий, мне пришлось вмешаться. Я объяснила руководителю, что с юридической точки зрения Анна уже является сотрудником компании с момента подписания договора, и этот день должен быть полностью оплачен, даже если она не выполняла свои непосредственные обязанности дизайнера. Знакомство с командой и адаптация — это тоже часть трудового процесса. Этот случай стал поводом для проведения внутреннего тренинга для руководителей подразделений по основам трудового законодательства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Процесс оформления трудовых отношений включает несколько важных этапов, которые также являются частью рабочего времени:

Подписание трудового договора Издание приказа о приеме на работу Ознакомление работника с приказом под подпись Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности Оформление личной карточки работника Внесение записи в трудовую книжку (если ведется в бумажном виде)

Часто возникает вопрос: что делать, если оформление документов заняло только часть дня? В этом случае работник может либо приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей в оставшееся время, либо, по согласованию с работодателем, быть ознакомлен с рабочим местом, коллективом, особенностями работы ??

Первый день сотрудника: права и обязанности сторон

С момента вступления трудового договора в силу между работником и работодателем возникают взаимные права и обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и условиями трудового договора. Эти права и обязанности в полной мере распространяются на первый рабочий день, независимо от того, заполнен ли он оформлением документов или полноценной работой ??

Основные права работника в первый рабочий день:

Право на заключение письменного трудового договора

Право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда

Право на полную и достоверную информацию об условиях труда

Право на ознакомление с должностной инструкцией и локальными нормативными актами

Право на оплату труда с первого дня работы

Право на отдых, включая обеденный перерыв

Обязанности работника с первого дня:

Добросовестно исполнять трудовые обязанности

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда

Выполнять установленные нормы труда

Соблюдать требования по охране труда и безопасности

Бережно относиться к имуществу работодателя

Обязанности работодателя в первый рабочий день:

Предоставить работу, обусловленную трудовым договором

Обеспечить безопасные условия труда

Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами

Провести инструктаж по охране труда и технике безопасности

Обеспечить работника необходимыми для работы инструментами и материалами

Вести учет рабочего времени с первого дня

Важно понимать, что первый день на новой работе часто имеет свою специфику. Он может включать знакомство с коллективом, адаптационные мероприятия, обучение основам работы. Все эти действия являются частью трудовой функции и должны учитываться как рабочее время ??

Типичные активности первого дня Статус в контексте рабочего времени Правовое обоснование Оформление документов Входит в рабочее время Ст. 91 ТК РФ – время исполнения трудовых обязанностей Инструктаж по технике безопасности Входит в рабочее время Ст. 212 ТК РФ – обязанность работодателя Знакомство с коллективом Входит в рабочее время Часть адаптационного процесса Обучение использованию оборудования Входит в рабочее время Ст. 196 ТК РФ – обучение работников Ожидание оформления документов Входит в рабочее время Работник находится в распоряжении работодателя

Оплата дня приема на работу: нюансы начисления зарплаты

Оплата первого рабочего дня — вопрос, который волнует многих новых сотрудников. По закону день оформления на работу подлежит оплате как полноценный рабочий день, если трудовой договор вступил в силу в этот день. Это правило действует независимо от того, сколько времени заняло оформление документов и приступил ли работник к своим непосредственным обязанностям ??

Порядок оплаты первого дня зависит от системы оплаты труда, принятой в организации:

При повременной оплате труда — оплата производится за фактически отработанное время. Если работник пришел на оформление в середине дня, но трудовой договор датирован этим днем, то оплате подлежит время с момента начала оформления до конца рабочего дня.

— оплата производится за фактически отработанное время. Если работник пришел на оформление в середине дня, но трудовой договор датирован этим днем, то оплате подлежит время с момента начала оформления до конца рабочего дня. При сдельной оплате труда — если работник в первый день после оформления документов выполнял работу, то она оплачивается по установленным расценкам.

— если работник в первый день после оформления документов выполнял работу, то она оплачивается по установленным расценкам. При окладной системе — оплата первого дня рассчитывается пропорционально отработанному времени в месяце (оклад делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на количество фактически отработанных дней).

Существуют некоторые особые случаи, которые могут повлиять на оплату первого рабочего дня:

Неполный рабочий день. Если трудовой договор предусматривает работу на условиях неполного рабочего времени, то оплата производится пропорционально отработанному времени. Отложенная дата начала работы. Если в трудовом договоре указана дата начала работы, отличная от даты подписания договора, то оплата начисляется с указанной даты. Совпадение дня оформления с выходным или праздничным днем. В этом случае применяются повышенные коэффициенты оплаты согласно статье 153 ТК РФ. Испытательный срок. Наличие испытательного срока не влияет на порядок оплаты первого рабочего дня, если иное не предусмотрено системой оплаты труда в организации.

Важно знать, что согласно статье 137 ТК РФ, работодатель не имеет права удерживать из заработной платы работника оплату за время, затраченное на оформление документов при приеме на работу. Это считается неправомерным удержанием ??

Документальное оформление оплаты первого рабочего дня включает:

Внесение сведений в табель учета рабочего времени

Отражение отработанного времени в расчетных документах

Включение дня оформления в расчетный период при начислении заработной платы

Если работодатель отказывается оплачивать день оформления, это является нарушением трудового законодательства. В такой ситуации работник имеет право обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд ??

Спорные ситуации при оформлении трудовых отношений

На практике при оформлении трудовых отношений нередко возникают спорные ситуации, связанные с первым рабочим днем. Рассмотрим наиболее типичные из них и предложим варианты их решения в соответствии с трудовым законодательством ??

Ситуация 1: Оформление документов заняло только часть дня

Работник пришел на оформление в 10:00, все документы были подписаны к 12:00. Работодатель предлагает приступить к работе со следующего дня, не оплачивая текущий.

Решение: Если трудовой договор датирован текущим днем и не содержит условия о более поздней дате начала работы, то работник считается принятым на работу с даты подписания договора. Следовательно, этот день подлежит оплате в полном объеме, даже если фактически работник не приступил к выполнению своих основных обязанностей.

Ситуация 2: Требование выполнять работу до оформления документов

Работодатель просит приступить к работе немедленно, обещая оформить документы "потом", ссылаясь на срочность задач.

Решение: Согласно статье 67 ТК РФ, если работник фактически допущен к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовой договор считается заключенным. Однако работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе. Работник имеет право требовать немедленного оформления трудовых отношений.

Ситуация 3: Отказ от работы после подписания трудового договора

Работник подписал трудовой договор, но в тот же день решил отказаться от работы и не приступать к исполнению обязанностей.

Решение: В соответствии со статьей 80 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Однако на практике, если работник не приступил к работе, многие работодатели идут навстречу и расторгают договор в день обращения. В противном случае работнику придется отрабатывать установленный срок или договариваться о его сокращении.

Ситуация 4: Изменение условий труда в первый рабочий день

Работник пришел на оформление, но работодатель предлагает подписать трудовой договор с условиями, отличающимися от оговоренных на собеседовании (другая должность, меньшая зарплата и т.д.).

Решение: Работник не обязан подписывать трудовой договор с условиями, которые его не устраивают. Если предварительные договоренности были нарушены, работник вправе отказаться от подписания договора. Если есть документальные подтверждения предварительных договоренностей (например, письменное предложение о работе), можно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на недобросовестные действия работодателя.

Ситуация 5: Требование приступить к работе без прохождения обязательного медосмотра

Для некоторых должностей законодательством предусмотрен обязательный предварительный медицинский осмотр. Работодатель предлагает оформить трудовой договор и приступить к работе до получения результатов медосмотра.

Решение: В соответствии со статьей 212 ТК РФ, работодатель обязан не допускать к работе лиц, не прошедших обязательный предварительный медицинский осмотр, если такой осмотр требуется для данной должности. Работник также не должен приступать к работе без прохождения медосмотра, так как это может повлечь негативные последствия для обеих сторон.

При возникновении спорных ситуаций рекомендуется:

Внимательно изучить предлагаемый трудовой договор перед подписанием

Запросить письменные разъяснения у работодателя по неясным вопросам

При серьезных разногласиях обратиться за консультацией к юристу по трудовому праву

В случае нарушения прав — подать жалобу в государственную инспекцию труда или прокуратуру

Вести письменную коммуникацию с работодателем для фиксации всех договоренностей