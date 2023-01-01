DAU и MAU: ключевые метрики активности для успеха бизнеса

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Для кого эта статья:

Продуктовые аналитики и менеджеры продуктов

Владельцы и руководители стартапов и компаний в сфере цифровых продуктов

Специалисты по маркетингу и аналитике, заинтересованные в повышении эффективности пользовательской активности Мир данных — это не тёмный лес, а мощный союзник в принятии бизнес-решений. DAU и MAU — те самые маяки, которые помогают понять, дышит ли ваш продукт полной грудью или задыхается в попытках удержать пользователей. Я видел команды, которые полагались на "ощущения" вместо цифр и теряли миллионы. И команды, которые, правильно интерпретируя эти метрики, превращали убыточные проекты в прибыльные. Готовы узнать, к какой категории относитесь вы? 📊

Что такое DAU и MAU: ключевые метрики активности пользователей

DAU (Daily Active Users) и MAU (Monthly Active Users) — фундаментальные метрики, которые отражают жизнеспособность цифрового продукта. DAU показывает количество уникальных пользователей, взаимодействующих с продуктом в течение суток, а MAU — в течение месяца. По сути, это пульс вашего бизнеса, который нельзя игнорировать.

Почему эти метрики важны? Потому что они дают понимание о:

Масштабе аудитории продукта

Динамике роста или падения интереса к продукту

Эффективности маркетинговых кампаний и изменений продукта

Потенциальной монетизации (больше активных пользователей = больше возможностей для дохода)

DAU и MAU тесно связаны с бизнес-моделью продукта. Для продуктов с рекламной моделью высокий DAU означает больше показов рекламы. Для сервисов по подписке важнее стабильный MAU и высокое соотношение DAU/MAU, говорящее о регулярном использовании.

Тип продукта Ключевая метрика Приоритет для бизнеса Социальные сети DAU (подседневное использование) Максимизация ежедневной активности E-commerce MAU и конверсия Объем транзакций, не частота посещений Стриминговые сервисы Соотношение DAU/MAU Регулярность использования подписки Банковские приложения WAU (Weekly Active Users) Ритмичное использование, без зависимости

Алексей Федоров, руководитель продукта в финтех-стартапе Когда мы запустили новое платежное приложение, инвесторы были в восторге от нашего MAU — 500 000 пользователей за первый месяц. Впечатляющая цифра! Но при анализе DAU мы обнаружили тревожный сигнал: всего 15 000 пользователей ежедневно. Соотношение DAU/MAU составляло всего 0.03, что для финансового продукта катастрофически мало. Мы начали копать глубже и выяснили, что пользователи устанавливали приложение ради бонуса при регистрации, но не видели причин возвращаться. Вместо празднования "успеха" мы полностью пересмотрели продукт: внедрили систему кешбэка за регулярные транзакции, упростили интерфейс, добавили полезные финансовые инсайты. Через три месяца наш MAU снизился до 350 000, но DAU вырос до 70 000, а соотношение подскочило до 0.2. Инвесторы сначала забеспокоились о падении MAU, но когда мы показали, что средний доход с активного пользователя вырос в 5 раз, дополнительное финансирование было одобрено незамедлительно. Без понимания того, что на самом деле значат DAU и MAU, мы бы оптимизировали не те метрики и провалились.

Важно понимать, что определение "активного пользователя" варьируется в зависимости от продукта. Для социальной сети это может быть просмотр ленты, для образовательной платформы — завершение урока, а для мессенджера — отправка сообщения. Ключевое значение имеет определение значимого действия, которое отражает ценность вашего продукта. 📱

Формулы и методы расчёта DAU и MAU для разных типов продуктов

Расчёт DAU и MAU кажется тривиальным, но дьявол кроется в деталях. Начнём с базовых формул, а затем рассмотрим нюансы для различных типов продуктов.

Базовые формулы:

DAU = Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за сутки

= Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за сутки MAU = Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за 30 дней

= Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за 30 дней Соотношение DAU/MAU = DAU ÷ MAU (показатель "липкости" продукта)

Критически важно определить, что именно считается "активностью" для вашего продукта:

Тип продукта Что считать активностью Что НЕ считать активностью Мобильное приложение Открытие приложения с минимальным временем сессии (>30 сек) Автоматические открытия, пуш-уведомления без взаимодействия E-commerce Просмотр товара, добавление в корзину, покупка Автоматический вход через cookie без активности SaaS-платформа Создание/редактирование контента, использование ключевых функций Автоматическая синхронизация данных Медиа-платформа Просмотр контента >X минут, комментирование Случайные клики, мгновенные закрытия страницы

Важные методологические аспекты расчёта:

Выбор временного окна для MAU: Классически это календарный месяц, но для некоторых продуктов логичнее использовать скользящее окно в 30 дней от текущей даты. Разделение по платформам: Часто имеет смысл считать метрики отдельно для веб, iOS и Android версий, а потом объединять. Учёт временных зон: Для глобальных продуктов важно установить единый стандарт для определения "дня" (например, UTC). Фильтрация ботов и сотрудников: Исключение нерелевантного трафика для получения чистых данных.

Продвинутые вариации базовых метрик:

WAU (Weekly Active Users) — особенно актуально для продуктов с недельным циклом использования, например, банковских приложений или планировщиков.

(Weekly Active Users) — особенно актуально для продуктов с недельным циклом использования, например, банковских приложений или планировщиков. New DAU — количество новых пользователей, ставших активными в конкретный день.

— количество новых пользователей, ставших активными в конкретный день. Retained DAU — количество вернувшихся пользователей, которые были активны ранее.

— количество вернувшихся пользователей, которые были активны ранее. xDAU — пользователи, совершившие действие минимум x раз за день (например, 3DAU — те, кто совершил 3+ действия).

Технически расчёт может выполняться через:

SQL-запросы к базе данных с пользовательскими событиями

Встроенные инструменты аналитических платформ

API-интеграции между системами трекинга и бизнес-аналитики

При выборе методологии расчёта ориентируйтесь не на сложность, а на бизнес-задачи и возможность сравнения с историческими данными. Изменение методологии может привести к иллюзии роста или падения, не отражающей реальную ситуацию. 🧮

Соотношение DAU/MAU: индикатор вовлечённости и удержания

Соотношение DAU/MAU — один из самых показательных индикаторов "здоровья" продукта. По сути, это процент месячной аудитории, который взаимодействует с продуктом ежедневно. Чем выше этот коэффициент, тем сильнее "липкость" продукта (product stickiness).

Интерпретация коэффициента DAU/MAU:

0.1-0.2 : Пользователи заходят 3-6 раз в месяц. Характерно для утилитарных сервисов (банкинг, доставка еды)

: Пользователи заходят 3-6 раз в месяц. Характерно для утилитарных сервисов (банкинг, доставка еды) 0.2-0.3 : Умеренная вовлеченность. Пользователи возвращаются примерно раз в неделю

: Умеренная вовлеченность. Пользователи возвращаются примерно раз в неделю 0.3-0.5 : Высокая вовлеченность. Люди используют продукт несколько раз в неделю

: Высокая вовлеченность. Люди используют продукт несколько раз в неделю 0.5+: Исключительная вовлеченность. Пользователи активны большую часть дней в месяце

Важно: эти диапазоны варьируются в зависимости от категории продукта. Мессенджер с DAU/MAU 0.7 — норма, а для сервиса бронирования отелей это был бы фантастический результат.

Марина Соколова, продуктовый аналитик Мы столкнулись с интересным случаем в образовательном приложении для изучения языков. На еженедельных митингах руководство всегда выделяло ресурсы на привлечение новых пользователей, радуясь росту MAU с 300K до 500K за квартал. Я предложила посмотреть на соотношение DAU/MAU, которое оказалось всего 0.11 и снижалось с каждым месяцем. Глубже погрузившись в данные, мы обнаружили, что 70% новых пользователей использовали приложение только 1-2 дня после установки. При этом у нас была небольшая, но стабильная группа — около 40K человек с коэффициентом DAU/MAU около 0.6, которые платили за премиум-версию. Мы радикально изменили стратегию — заморозили расходы на привлечение и сосредоточились на первой неделе пользовательского опыта. Внедрили адаптивную систему сложности, геймифицировали ежедневные практики и переработали систему напоминаний. Через 3 месяца MAU снизился до 350K, но DAU вырос с 33K до 80K, а соотношение DAU/MAU достигло 0.23. Прибыль выросла на 120%, потому что улучшенное удержание привело к трехкратному росту конверсии в платящих пользователей. Теперь мы оцениваем маркетинговые кампании не по количеству привлеченных пользователей, а по их долгосрочной активности и влиянию на DAU/MAU.

Существуют закономерности в динамике DAU/MAU, которые сигнализируют о различных ситуациях в продукте:

Стабильное соотношение при растущем MAU : Здоровый органический рост с сохранением качества пользовательского опыта

: Здоровый органический рост с сохранением качества пользовательского опыта Снижение соотношения при растущем MAU : Привлечение нерелевантной аудитории или проблемы с удержанием новых пользователей

: Привлечение нерелевантной аудитории или проблемы с удержанием новых пользователей Рост соотношения при стабильном MAU : Улучшение продукта или активация "спящих" пользователей

: Улучшение продукта или активация "спящих" пользователей Снижение соотношения и MAU: Критические проблемы с продуктом, требующие немедленного вмешательства

Для более тонкого анализа полезно сегментировать DAU/MAU по:

Когортам пользователей (по дате регистрации)

Источникам привлечения

Демографическим характеристикам

Устройствам и платформам

Это позволяет выявить, какие сегменты аудитории наиболее ценны и заслуживают особого внимания при развитии продукта. 🔄

Интерпретация данных: о чём на самом деле говорят метрики

Числа сами по себе не имеют значения без правильной интерпретации. Рассмотрим, какие инсайты можно получить из метрик DAU и MAU, и как избежать распространенных заблуждений.

Многие компании ошибочно фокусируются только на абсолютных значениях DAU и MAU, стремясь к их росту любой ценой. Это может привести к иллюзии успеха, когда бизнес-результаты не улучшаются. Помните: цель не в максимизации DAU или MAU, а в привлечении и удержании пользователей, создающих ценность.

Ключевые аспекты интерпретации данных:

Качество vs. количество: 100K активных и платящих пользователей ценнее, чем 1M активных, но не монетизируемых. Контекст использования: Низкий DAU может быть нормой для сезонных продуктов или сервисов, используемых по необходимости. Тренды важнее абсолютных значений: Стабильный рост DAU на 5% в месяц может быть важнее разовых скачков на 30%. Взаимосвязь с другими метриками: DAU и MAU следует анализировать вместе с конверсией, удержанием и монетизацией.

Типичные паттерны и их интерпретация:

Наблюдаемый паттерн Возможная интерпретация Рекомендуемые действия Высокий MAU, низкий DAU Продукт привлекает, но не удерживает пользователей Фокус на улучшении удержания и core-функциональности Стабильный DAU, растущий MAU Приток новых пользователей без их активации Анализ и оптимизация онбординга новых пользователей Цикличность DAU в течение недели Продукт имеет четкую модель использования Адаптация коммуникаций под естественный ритм пользователей Резкий рост DAU без роста конверсии Привлечение нецелевой аудитории или бот-трафик Проверка источников трафика и сегментация пользователей

Распространённые ошибки интерпретации:

Игнорирование сезонности : Многие продукты имеют естественные колебания активности (праздники, сезоны).

: Многие продукты имеют естественные колебания активности (праздники, сезоны). Ложные корреляции : Рост DAU после запуска функции не обязательно вызван именно ею.

: Рост DAU после запуска функции не обязательно вызван именно ею. Эффект новизны : Кратковременный рост активности после изменений может быть простым любопытством.

: Кратковременный рост активности после изменений может быть простым любопытством. Сравнение с неподходящими бенчмарками: DAU/MAU = 0.3 может быть отличным показателем для одной категории и катастрофическим для другой.

Продвинутые методы анализа DAU и MAU:

Когортный анализ : Отслеживание DAU/MAU для групп пользователей, зарегистрировавшихся в один период.

: Отслеживание DAU/MAU для групп пользователей, зарегистрировавшихся в один период. Удержание по дням : Анализ, какой процент пользователей возвращается на 1-й, 7-й, 30-й день.

: Анализ, какой процент пользователей возвращается на 1-й, 7-й, 30-й день. Каналы привлечения : Сравнение DAU/MAU для пользователей из разных источников.

: Сравнение DAU/MAU для пользователей из разных источников. Мультиплатформенное использование: Анализ пользователей, активных на нескольких платформах одновременно.

Помните, что DAU и MAU — это индикаторы, а не цели. Важно понимать, какие бизнес-задачи решаются с их помощью, и соответственно интерпретировать данные. 🔍

Инструменты отслеживания DAU и MAU для принятия решений

Правильный выбор инструментов для отслеживания DAU и MAU напрямую влияет на качество аналитики и, как следствие, на принимаемые бизнес-решения. Рассмотрим основные категории инструментов и их особенности.

Специализированные платформы аналитики:

Google Analytics : Универсальный инструмент с возможностью настройки отслеживания пользовательских событий. Подходит для начального уровня, но имеет ограничения при высоких нагрузках.

: Универсальный инструмент с возможностью настройки отслеживания пользовательских событий. Подходит для начального уровня, но имеет ограничения при высоких нагрузках. Amplitude : Продвинутая платформа для анализа пользовательского поведения с мощными возможностями когортного анализа и отслеживания путей пользователей.

: Продвинутая платформа для анализа пользовательского поведения с мощными возможностями когортного анализа и отслеживания путей пользователей. Mixpanel : Фокусируется на анализе пользовательских действий и предоставляет удобный инструментарий для отслеживания воронок конверсии.

: Фокусируется на анализе пользовательских действий и предоставляет удобный инструментарий для отслеживания воронок конверсии. AppMetrica: Российское решение с глубоким анализом поведения пользователей мобильных приложений.

Инструменты для продвинутой аналитики и визуализации:

Tableau/PowerBI : Мощные решения для визуализации данных с возможностью создания интерактивных дашбордов.

: Мощные решения для визуализации данных с возможностью создания интерактивных дашбордов. Redash/Metabase : Open-source платформы для создания запросов к базам данных и визуализации результатов.

: Open-source платформы для создания запросов к базам данных и визуализации результатов. Python + Jupyter: Для команд с сильными компетенциями в data science — возможность кастомного анализа и моделирования.

Критерии выбора инструментов:

Масштаб продукта: Для продуктов с миллионами пользователей важна производительность и стоимость обработки данных. Команда: Наличие специалистов определённого профиля (SQL, Python, etc.) влияет на выбор инструментов. Интеграции: Совместимость с существующей инфраструктурой (CRM, маркетинговые платформы). Гибкость: Возможность настройки под специфические метрики и особенности продукта.

Практические рекомендации по имплементации:

Настройте отслеживание значимых пользовательских событий, а не только посещений.

Внедрите единую систему идентификации пользователей на всех платформах.

Создайте автоматизированные дашборды с ключевыми метриками для различных команд.

Установите алерты при аномальных изменениях в метриках.

Проводите регулярные A/B-тесты для оценки влияния изменений на DAU и MAU.

Передовые практики использования данных DAU и MAU для принятия решений:

Предиктивная аналитика : Прогнозирование будущих значений DAU и MAU на основе исторических данных и сезонных паттернов.

: Прогнозирование будущих значений DAU и MAU на основе исторических данных и сезонных паттернов. Автоматизация маркетинга : Настройка триггерных кампаний для реактивации неактивных пользователей.

: Настройка триггерных кампаний для реактивации неактивных пользователей. Персонализация : Адаптация пользовательского опыта на основе частоты взаимодействия с продуктом.

: Адаптация пользовательского опыта на основе частоты взаимодействия с продуктом. Ресурсное планирование: Масштабирование инфраструктуры в преддверии ожидаемых пиков активности.

Важно помнить, что даже самые продвинутые инструменты бесполезны без правильно выстроенных процессов и культуры принятия решений на основе данных. Регулярные обсуждения метрик с продуктовой и маркетинговой командами, постановка чётких KPI, связанных с DAU и MAU — необходимые условия для трансформации данных в действия. 🛠️

Метрики DAU и MAU — это линзы, через которые мы смотрим на пульс нашего продукта. Только те, кто умеет правильно считать, интерпретировать и действовать на основе этих данных, могут создавать по-настоящему успешные и востребованные цифровые продукты. Помните: за каждой цифрой стоят реальные пользователи с их потребностями, привычками и ожиданиями. Ваша задача — не просто наблюдать за метриками, но и трансформировать их в конкретные улучшения, которые делают ваш продукт ценнее для пользователей и прибыльнее для бизнеса.

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