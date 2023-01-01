DAU и MAU: ключевые метрики для анализа активности пользователей

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Для кого эта статья:

Продуктовые менеджеры и аналитики

Маркетологи и специалисты по рекламе

Стартаперы и инвесторы в цифровые продукты Данные правят миром цифрового бизнеса, но среди океана метрик есть два маяка, которые направляют корабли продуктовых команд — DAU и MAU. Эти, казалось бы, простые показатели ежедневной и ежемесячной активности пользователей способны рассказать увлекательную историю о здоровье вашего продукта. 📊 Понимание этих метрик — не просто навык, а суперспособность, которая отличает успешных продакт-менеджеров и аналитиков от всех остальных. Умение правильно интерпретировать и использовать данные о пользовательской активности может стать решающим фактором между взрывным ростом и медленным угасанием цифрового продукта.

Что такое DAU и MAU и почему эти метрики важны

DAU (Daily Active Users) — количество уникальных пользователей, которые взаимодействуют с продуктом в течение одного дня. MAU (Monthly Active Users) — число уникальных пользователей, активных в течение месяца. Эти метрики продукта формируют фундамент для понимания того, насколько ваш сервис или приложение востребованы аудиторией.

Представьте, что вы открыли ресторан. DAU — это количество посетителей за день, а MAU — за месяц. Звучит просто, но именно эта простота делает данные метрики универсальными показателями здоровья вашего бизнеса. 🍽️

Андрей Соколов, руководитель отдела аналитики Когда мы запустили новое мобильное приложение для доставки еды, я был ошеломлен количеством скачиваний в первую неделю — более 50 000! Руководство было в восторге, акционеры аплодировали. Но радость быстро улетучилась, когда я представил отчёт по DAU через месяц после запуска. Из 50 000 установок только 2 800 пользователей открывали приложение ежедневно. Еще печальнее выглядел показатель активной аудитории через три месяца — DAU упал до 1 200. Этот случай стал поворотным моментом для нашей компании. Мы перестали гнаться за количеством установок и сосредоточились на удержании пользователей. Начали проводить A/B-тесты интерфейса, улучшили программу лояльности, добавили геймификацию. Через полгода кропотливой работы наш DAU стабилизировался на отметке 8 500 пользователей, а отношение DAU/MAU выросло с 0,06 до 0,28. Теперь я начинаю каждую презентацию новых функций с вопроса: "Как это повлияет на наши DAU и MAU?"

Почему же эти метрики продукта так важны? Вот несколько причин:

Моментальная оценка успеха. DAU позволяет быстро понять, насколько продукт востребован "здесь и сейчас".

DAU позволяет быстро понять, насколько продукт востребован "здесь и сейчас". Долгосрочные тренды. MAU даёт представление о масштабе аудитории и динамике её роста.

MAU даёт представление о масштабе аудитории и динамике её роста. Инвестиционная привлекательность. Для стартапов рост DAU и MAU — ключевой фактор привлечения инвестиций.

Для стартапов рост DAU и MAU — ключевой фактор привлечения инвестиций. Оценка маркетинговых кампаний. Изменение показателей после рекламных активностей помогает оценить их эффективность.

Изменение показателей после рекламных активностей помогает оценить их эффективность. Прогноз доходов. Для монетизированных продуктов эти метрики напрямую коррелируют с выручкой.

Анализируя DAU и MAU метрики продукта, мы получаем не просто статистику, а индикаторы, сигнализирующие о здоровье продукта, успехе маркетинговых кампаний и потенциале монетизации.

Метрика Для кого важна Что показывает DAU Продакт-менеджеры, маркетологи Ежедневную востребованность, успех недавних изменений MAU CEO, инвесторы, стратеги Размер активной аудитории, потенциал роста и монетизации DAU/MAU (коэффициент "прилипчивости") Все заинтересованные стороны Уровень вовлеченности и лояльности пользователей

Правильный расчет и интерпретация DAU/MAU метрик

Точность расчета DAU и MAU метрик продукта — критический фактор для принятия правильных бизнес-решений. Ошибка в несколько процентов может стоить миллионы рублей инвестиций или привести к неверной продуктовой стратегии.

Формула расчета DAU довольно проста: это количество уникальных пользователей, которые выполнили целевое действие в течение дня. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. 👹

Во-первых, необходимо четко определить, что вы считаете "активностью". Для разных продуктов это могут быть совершенно разные действия:

Для социальной сети — вход в аккаунт, просмотр ленты, публикация контента

Для e-commerce платформы — просмотр товара, добавление в корзину, покупка

Для мобильного приложения — открытие приложения, использование ключевой функции

Для SaaS-решения — логин, использование определенных функций продукта

Важно установить порог значимости действия. Например, пользователь, который открыл приложение на 2 секунды и закрыл его — это активный пользователь или нет? Ответ зависит от специфики вашего продукта и целей анализа.

Для расчета MAU используется та же логика, но в рамках календарного месяца. Здесь появляется дополнительная сложность: месяцы имеют разное количество дней, поэтому прямое сравнение MAU февраля и марта может быть некорректным. Опытные аналитики часто используют 28-дневные периоды для более точного сравнения.

Вот пример правильного расчета:

Параметр Формула расчета Пример DAU Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за день 5,000 пользователей открыли приложение во вторник Средний DAU за неделю Сумма DAU за 7 дней / 7 (5K + 4.8K + 5.2K + 6K + 7K + 3K + 2.5K) / 7 = 4,786 MAU Количество уникальных пользователей, совершивших целевое действие за месяц 45,000 пользователей открыли приложение в апреле DAU/MAU Средний DAU за месяц / MAU 4,786 / 45,000 = 0.106 или 10.6%

При интерпретации этих данных необходимо учитывать сезонность, дни недели и особые события. Например, показатели выходных почти всегда отличаются от будних дней, а праздники могут существенно искажать статистику.

Как правильно интерпретировать полученные цифры? Вот несколько универсальных ориентиров:

Стабильный или растущий DAU указывает на здоровую ежедневную активность и интерес к продукту.

указывает на здоровую ежедневную активность и интерес к продукту. Растущий MAU при стабильном DAU может указывать на привлечение новых пользователей, которые, однако, не становятся регулярными.

может указывать на привлечение новых пользователей, которые, однако, не становятся регулярными. Рост обоих показателей — идеальный сценарий, указывающий на общее здоровье продукта.

— идеальный сценарий, указывающий на общее здоровье продукта. Падение DAU при стабильном MAU сигнализирует о снижении вовлеченности существующих пользователей.

Помните, что DAU и MAU метрики продукта — это не просто числа для отчетов. За ними стоят реальные люди, их поведение и потребности. Анализируя эти метрики, вы получаете ключ к пониманию того, насколько ваш продукт соответствует ожиданиям пользователей. 🔑

Соотношение DAU и MAU: оценка вовлеченности пользователей

Коэффициент отношения DAU к MAU — это показатель "прилипчивости" (stickiness) вашего продукта, который демонстрирует, насколько часто пользователи возвращаются к нему в течение месяца. Этот коэффициент является одной из самых информативных метрик для оценки вовлеченности аудитории. 🧲

Формула расчета проста: DAU/MAU. Результат показывает, какая доля ежемесячной аудитории взаимодействует с продуктом в среднем каждый день. Например, значение 0,2 (или 20%) означает, что среднестатистический пользователь заходит в приложение примерно 6 дней в месяц (0,2 × 30 дней).

Ольга Новикова, директор по продукту В 2021 году наша онлайн-платформа для изучения языков столкнулась с парадоксальной ситуацией. MAU рос на 15-20% ежемесячно благодаря агрессивной маркетинговой кампании, но прибыль оставалась на прежнем уровне. Это заставило меня копнуть глубже в аналитику. Я обнаружила, что наш коэффициент DAU/MAU за последний год упал с 0,33 до 0,17. Пользователи приходили, возможно даже оформляли пробный период, но не превращались в активных студентов. Мы сегментировали аудиторию и выяснили, что новые пользователи, привлеченные рекламой, имели показатель DAU/MAU всего 0,08, тогда как у органических пользователей он составлял 0,41. Мы пересмотрели маркетинговую стратегию, сфокусировавшись на качестве привлекаемой аудитории, а не на количестве. Также мы переработали онбординг и внедрили персонализированную систему напоминаний. Через три месяца общий показатель DAU/MAU вырос до 0,29, а конверсия в платящих пользователей увеличилась на 34%. Это стало наглядным примером того, как анализ соотношения DAU/MAU может спасти продукт от иллюзии роста.

Какой уровень DAU/MAU считается хорошим? Все зависит от типа продукта:

Социальные сети и мессенджеры: 0,4-0,6 (пользователи заходят почти каждый день)

0,4-0,6 (пользователи заходят почти каждый день) Развлекательные приложения: 0,2-0,3 (использование несколько раз в неделю)

0,2-0,3 (использование несколько раз в неделю) Утилитарные приложения: 0,1-0,2 (специфическое использование по необходимости)

0,1-0,2 (специфическое использование по необходимости) E-commerce: 0,05-0,15 (периодические покупки)

DAU/MAU метрики продукта особенно ценны в динамике. Отслеживая изменение этого коэффициента, можно увидеть, как различные продуктовые решения и маркетинговые инициативы влияют на вовлеченность пользователей.

Вот несколько сценариев и их интерпретация:

Растущий MAU + растущий DAU/MAU = идеальная ситуация: продукт привлекает новых пользователей и успешно их удерживает.

= идеальная ситуация: продукт привлекает новых пользователей и успешно их удерживает. Растущий MAU + падающий DAU/MAU = опасная ситуация: новые пользователи менее активны, что может свидетельствовать о проблемах с качеством привлекаемой аудитории или ухудшением продукта.

= опасная ситуация: новые пользователи менее активны, что может свидетельствовать о проблемах с качеством привлекаемой аудитории или ухудшением продукта. Стабильный MAU + растущий DAU/MAU = положительный тренд: существующие пользователи становятся более активными, что может быть результатом успешных улучшений продукта.

= положительный тренд: существующие пользователи становятся более активными, что может быть результатом успешных улучшений продукта. Падающий MAU + падающий DAU/MAU = критическая ситуация: продукт теряет пользователей, и даже оставшиеся становятся менее активными.

Важно понимать, что высокий DAU/MAU не всегда должен быть целью. Для некоторых продуктов, например сезонных или обслуживающих редкие, но важные потребности, низкий показатель может быть совершенно нормальным. 📊

Еще один аспект — сегментация. Расчет DAU/MAU отдельно для разных когорт пользователей (например, новых vs. существующих, платящих vs. бесплатных) может дать гораздо более глубокое понимание поведения аудитории и эффективности продуктовых решений.

Ограничения и подводные камни при анализе DAU и MAU

Несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, DAU и MAU метрики продукта имеют существенные ограничения, о которых необходимо помнить при анализе. Слепая вера в эти показатели без понимания контекста может привести к ошибочным выводам и неверным бизнес-решениям. ⚠️

Вот ключевые ограничения, которые следует учитывать:

Поверхностность показателей. DAU и MAU говорят только о факте активности, но не о её качестве, глубине или ценности для бизнеса.

DAU и MAU говорят только о факте активности, но не о её качестве, глубине или ценности для бизнеса. Разное определение "активности". Каждая компания может трактовать "активного пользователя" по-своему, что делает сравнение между продуктами сложным.

Каждая компания может трактовать "активного пользователя" по-своему, что делает сравнение между продуктами сложным. Искажение из-за сезонности. Многие продукты имеют ярко выраженную сезонность, которая может создавать иллюзию роста или падения.

Многие продукты имеют ярко выраженную сезонность, которая может создавать иллюзию роста или падения. Игнорирование распределения активности. 100 000 MAU могут означать как 100 000 пользователей, зашедших один раз, так и 10 000 пользователей, зашедших 10 раз.

100 000 MAU могут означать как 100 000 пользователей, зашедших один раз, так и 10 000 пользователей, зашедших 10 раз. Нечувствительность к качеству аудитории. Не все пользователи равны с точки зрения бизнес-ценности.

Особенно коварным может быть сравнение DAU и MAU между разными типами продуктов. Сравнивать показатели социальной сети и платформы для бронирования отелей — все равно что сравнивать скорость гепарда и грузоподъемность слона.

Еще одна распространенная ошибка — использование абсолютных значений без учета процентного изменения. Рост DAU с 10 000 до 12 000 (+20%) гораздо более significative, чем рост с 1 000 000 до 1 100 000 (+10%), хотя абсолютное изменение во втором случае в 5 раз больше.

Вот подводные камни, с которыми часто сталкиваются аналитики:

Проблема Почему возникает Как избежать Эффект "мёртвых душ" Пользователи, которые технически активны, но не приносят ценности (боты, случайные входы) Установить минимальный порог значимой активности Ложный рост при маркетинговых кампаниях Краткосрочный всплеск метрик без долгосрочного эффекта Анализировать когорты пользователей и их удержание Эффект канибализации Новые функции перетягивают активность от существующих Отслеживать общее время в продукте и активность по ключевым функциям Технические сбои в трекинге Потеря данных или дублирование событий Регулярная проверка корректности сбора данных и их очистка

Для более глубокого понимания активности пользователей рекомендуется дополнять DAU и MAU следующими метриками:

Время, проведённое в продукте. Показывает не только факт активности, но и её интенсивность.

Показывает не только факт активности, но и её интенсивность. Глубина взаимодействия. Количество экранов, действий или функций, используемых за сессию.

Количество экранов, действий или функций, используемых за сессию. Частота возврата. Интервалы между сессиями для одного пользователя.

Интервалы между сессиями для одного пользователя. Retention Rate. Процент пользователей, возвращающихся через определённые промежутки времени (1 день, 7 дней, 30 дней).

Процент пользователей, возвращающихся через определённые промежутки времени (1 день, 7 дней, 30 дней). Конверсия в целевые действия. Процент активных пользователей, совершающих значимые для бизнеса действия.

Помните, что DAU и MAU метрики продукта — это лишь верхушка айсберга аналитики. Они могут дать хорошее первое представление о здоровье продукта, но для принятия стратегических решений требуется более глубокий анализ. 🧩

Как улучшить показатели DAU и MAU в вашем продукте

Рост DAU и MAU метрик продукта — это не случайность, а результат систематической работы над повышением ценности продукта для пользователя. Вот проверенные стратегии, которые помогут вам увеличить активность аудитории. 🚀

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на ключевых точках взаимодействия пользователя с продуктом:

Оптимизация онбординга. Первое впечатление имеет решающее значение. Упростите процесс знакомства с продуктом, покажите ценность уже на первой сессии.

Первое впечатление имеет решающее значение. Упростите процесс знакомства с продуктом, покажите ценность уже на первой сессии. Усовершенствование UX/UI. Интуитивный интерфейс и плавный пользовательский опыт снижают трение и повышают вероятность возврата.

Интуитивный интерфейс и плавный пользовательский опыт снижают трение и повышают вероятность возврата. Создание привычек. Внедрите триггеры, которые будут напоминать пользователю о вашем продукте (push-уведомления, email-рассылки, SMS).

Внедрите триггеры, которые будут напоминать пользователю о вашем продукте (push-уведомления, email-рассылки, SMS). Персонализация контента. Адаптируйте предложения и контент под интересы и поведение каждого пользователя.

Адаптируйте предложения и контент под интересы и поведение каждого пользователя. Геймификация. Внедрите элементы игрового опыта — награды, достижения, соревнования с другими пользователями.

Особое внимание стоит уделить системам напоминаний и реактивации. Исследования показывают, что вероятность возврата пользователя снижается экспоненциально с каждым днем неактивности. Грамотная стратегия реактивации может значительно повысить ваши DAU и MAU.

Для разных типов продуктов работают разные подходы:

Тип продукта Эффективные стратегии повышения активности Социальные платформы Уведомления о действиях друзей, актуальные дискуссии, FOMO-триггеры Мобильные игры Ежедневные награды, ограниченные по времени события, соревновательные механики E-commerce Персонализированные рекомендации, ограниченные по времени скидки, программы лояльности Образовательные платформы Системы стриков (непрерывных занятий), микрообучение, адаптивная сложность Утилитарные приложения Интеграция в повседневные процессы, автоматизация рутинных задач, синхронизация с календарем

Важно помнить, что работа над увеличением активности должна вестись на основе данных. Вот пошаговый подход:

Анализ воронки активности. Определите, на каком этапе теряется больше всего пользователей. Сегментация аудитории. Разделите пользователей на группы по уровню активности и поведению. A/B-тестирование. Проверяйте гипотезы по улучшению на небольших группах пользователей. Анализ пользовательского пути. Выявите точки трения и оптимизируйте их. Опросы и интервью. Узнайте напрямую у пользователей, что мешает им использовать продукт чаще.

Не менее важна и работа над удержанием существующих пользователей. Привлечение нового пользователя обходится в 5-25 раз дороже, чем удержание существующего. Поэтому стратегии ретеншна должны быть в приоритете:

Постоянное обновление контента. Регулярно предоставляйте новые материалы и функции.

Регулярно предоставляйте новые материалы и функции. Программы лояльности. Вознаграждайте активных пользователей особыми преимуществами.

Вознаграждайте активных пользователей особыми преимуществами. Сообщество. Создавайте среду, где пользователи могут общаться и делиться опытом.

Создавайте среду, где пользователи могут общаться и делиться опытом. Обратная связь. Показывайте, что вы цените мнение пользователей и учитываете его в развитии продукта.

Показывайте, что вы цените мнение пользователей и учитываете его в развитии продукта. Образование. Помогайте пользователям полнее раскрыть возможности вашего продукта.

И наконец, помните о балансе. Чрезмерная стимуляция активности может вызвать раздражение и привести к отказу от использования продукта. DAU и MAU метрики продукта должны расти органично, отражая реальную ценность, которую пользователи получают от вашего сервиса. 🌱

Тщательный анализ DAU и MAU — не просто академическое упражнение, а практический инструмент, который дает четкое представление о здоровье вашего продукта. Эти метрики, при всех ограничениях, остаются универсальным языком для описания пользовательской активности. Умение правильно интерпретировать эти показатели и превращать их в конкретные действия по улучшению продукта — навык, который отличает успешных продуктовых специалистов. Помните: за каждой цифрой в вашей аналитике стоят реальные люди со своими потребностями, привычками и ожиданиями. Делайте свой продукт не для метрик, а для пользователей — и метрики отблагодарят вас положительной динамикой.

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