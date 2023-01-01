7 ключевых digital-инструментов PR: как трансформировать стратегию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

PR-специалисты и маркетологи, работающие с цифровыми коммуникациями

Студенты и начинающие профессионалы в области PR и digital-маркетинга

Руководители и менеджеры, заинтересованные в улучшении PR-стратегий своей компании PR-индустрия претерпела радикальную трансформацию — цифровые коммуникации перевернули привычные методы работы с аудиторией. Уже недостаточно составить пресс-релиз и разослать по СМИ. Пользователи требуют мгновенной реакции, персонализированного подхода и прозрачности. В этой битве за внимание выигрывают компании, грамотно применяющие digital-инструменты для выстраивания долгосрочных отношений с целевыми группами. Разберемся, какие именно семь инструментов должны быть в арсенале каждого PR-специалиста в 2023 году 🚀.

Цифровые коммуникации: что меняет игру в PR-стратегиях

Вспомните, как выглядел PR ещё 10-15 лет назад: пресс-конференции, бумажные релизы, публикации в печатных СМИ и брошюры. Сегодня эти инструменты сохраняют актуальность лишь в определённых нишах, уступив ведущие позиции цифровым каналам. PR-стратег, не владеющий digital-инструментами, напоминает полководца, отправляющего гонцов на лошадях в эпоху телеграфа 📱.

Цифровые коммуникации предоставили PR-специалистам семь ключевых преимуществ:

Измеримость результатов — возможность отслеживать KPI в режиме реального времени

— возможность отслеживать KPI в режиме реального времени Целевой таргетинг — точное сегментирование аудитории по десяткам параметров

— точное сегментирование аудитории по десяткам параметров Интерактивность — двусторонняя коммуникация вместо монолога бренда

— двусторонняя коммуникация вместо монолога бренда Скорость реакции — мгновенная коммуникация в кризисных ситуациях

— мгновенная коммуникация в кризисных ситуациях Масштабируемость — возможность быстрого расширения охвата

— возможность быстрого расширения охвата Стоимость контакта — значительное снижение затрат на взаимодействие

— значительное снижение затрат на взаимодействие Персонализация — адаптация сообщений под конкретные сегменты

Согласно исследованию Cision PR Trends Report, 82% PR-специалистов считают, что цифровые коммуникации стали ключевым фактором эффективности их работы, а 67% отмечают, что именно digital-каналы обеспечивают наибольший ROI в сравнении с традиционными методами.

Традиционный PR Цифровой PR Односторонняя коммуникация Двусторонняя коммуникация Отложенная обратная связь Мгновенная обратная связь Сложно измеримые результаты Точные метрики эффективности Ограниченный охват Потенциально глобальный охват Высокая стоимость контакта Низкая стоимость контакта

Сергей Петров, директор по коммуникациям Когда я начинал карьеру в PR, измерение эффективности кампаний было настоящей головной болью. Помню, как мы подсчитывали количество публикаций и примерный охват аудитории, используя тиражи газет. Насколько это соответствовало действительности — большой вопрос. Переломный момент наступил в 2018 году, когда мы запустили digital-first кампанию для технологического клиента. Вместо традиционных пресс-релизов мы сделали упор на инфлюенсеров, построили интерактивную онлайн-платформу и интегрировали аналитику на всех этапах. Результат превзошёл ожидания: удалось не только утроить охват при том же бюджете, но и получить точные данные о вовлечённости аудитории, конверсии и изменении восприятия бренда. С тех пор мы полностью перестроили наш подход, превратив каждую PR-кампанию в точно измеримый процесс.

Социальные сети и мессенджеры: ключ к прямому диалогу

Социальные платформы стали нервной системой современного PR, обеспечивая беспрецедентный уровень близости с аудиторией. PR-стратегия без социальных медиа сегодня — это как рыбалка без удочки: можно долго сидеть у воды, но результата не будет 🎣.

Ключевые преимущества социальных платформ для PR-специалистов:

Прямой контакт с аудиторией без посредников в виде традиционных СМИ

без посредников в виде традиционных СМИ Возможность оперативного реагирования на изменения репутационного фона

на изменения репутационного фона Формирование сообществ вокруг бренда или продукта

вокруг бренда или продукта Точечная работа с различными сегментами аудитории

с различными сегментами аудитории Инструменты для кризисных коммуникаций в режиме реального времени

Мессенджеры вывели возможности диалога на новый уровень. Telegram-каналы, чат-боты и групповые чаты становятся важным звеном PR-стратегии. По данным исследования Edelman Trust Barometer, сообщения, получаемые через мессенджеры, вызывают на 47% больше доверия, чем традиционные PR-коммуникации.

Для эффективного использования этих каналов необходимо соблюдать ряд принципов:

Регулярность — поддерживать постоянное присутствие, а не появляться только во время акций или кризисов

— поддерживать постоянное присутствие, а не появляться только во время акций или кризисов Релевантность — адаптировать контент под специфику каждой платформы

— адаптировать контент под специфику каждой платформы Оперативность — реагировать на обратную связь максимально быстро

— реагировать на обратную связь максимально быстро Прозрачность — честно коммуницировать даже негативные новости

— честно коммуницировать даже негативные новости Человечность — показывать людей за брендом, а не безликую корпорацию

Платформа Особенности для PR Рекомендуемые форматы Twitter Оперативность, охват журналистов Новости, короткие заявления, опросы LinkedIn B2B-аудитория, эксперты Экспертный контент, исследования YouTube Визуальное взаимодействие Интервью, репортажи, обзоры TikTok Молодая аудитория, вирусность Короткие динамичные видео, челленджи Telegram Лояльные подписчики, аналитика Инсайты, эксклюзивы, дайджесты

Контент-маркетинг и сторителлинг в цифровом PR

Контент-маркетинг превратился из модного тренда в фундаментальный элемент PR-стратегии. Его главное преимущество — возможность транслировать ценности бренда через увлекательные истории, вызывающие эмоциональный отклик. Аудитория уже не хочет потреблять рекламные сообщения — она жаждет содержательных историй 📚.

Эффективный контент-маркетинг в PR строится на трёх китах:

Ценность для аудитории — контент должен решать проблемы или отвечать на вопросы Уникальность подачи — оригинальный взгляд даже на стандартные темы Системность — последовательное раскрытие экспертизы компании

Сторителлинг становится универсальным языком для коммуникации с аудиторией. Исследования показывают, что информация, поданная в форме истории, запоминается в 22 раза лучше, чем сухие факты. Это делает сторителлинг незаменимым инструментом для построения репутации.

Структура эффективной PR-истории включает:

Герой — персонаж, с которым может идентифицировать себя аудитория

— персонаж, с которым может идентифицировать себя аудитория Конфликт — проблема или вызов, требующий решения

— проблема или вызов, требующий решения Путешествие — процесс поиска решения

— процесс поиска решения Трансформация — изменения, произошедшие благодаря найденному решению

— изменения, произошедшие благодаря найденному решению Сообщение — ключевая идея, которую должна усвоить аудитория

Анна Свиридова, PR-директор Три года назад мы работали с производителем экологичной бытовой химии, который никак не мог пробиться на рынок, несмотря на качественный продукт. Проблема была в том, что потребители не понимали, чем его продукция лучше обычной. Традиционный подход с пресс-релизами о "революционной формуле" и рекламой "на 30% эффективнее" не работал. Тогда мы решили использовать сторителлинг — запустили серию материалов "День из жизни реки", где рассказывали историю небольшой реки, в которую попадают сточные воды с бытовой химией. Персонажами стали реальные обитатели реки — рыбы, растения, птицы. Мы показали, как меняется их жизнь при использовании обычной химии и экологичной. История распространилась по экологическим сообществам, была подхвачена региональными СМИ, а затем и федеральными. Продажи выросли на 67% за три месяца без увеличения рекламного бюджета. Главным было то, что мы перешли от разговора о "преимуществах продукта" к рассказу о реальной проблеме и её решении через историю, которая затронула эмоции аудитории.

Аналитика и мониторинг: измеряем эффективность PR

Отслеживание результатов PR-кампаний всегда было ахиллесовой пятой отрасли. Цифровые инструменты превратили это слабое место в конкурентное преимущество, предоставив доступ к беспрецедентному объёму данных. Аналитика — это топливо для современного PR, позволяющее корректировать стратегию в режиме реального времени 📊.

Ключевые метрики для оценки эффективности цифрового PR:

Share of Voice (SoV) — доля упоминаний бренда относительно конкурентов

— доля упоминаний бренда относительно конкурентов Sentiment Analysis — тональность упоминаний (позитивная/нейтральная/негативная)

— тональность упоминаний (позитивная/нейтральная/негативная) Engagement Rate — уровень вовлечённости аудитории в контент

— уровень вовлечённости аудитории в контент Message Penetration — процент публикаций, содержащих ключевые сообщения

— процент публикаций, содержащих ключевые сообщения Referral Traffic — переходы на сайт из PR-публикаций

— переходы на сайт из PR-публикаций Conversion Rate — процент конверсий, полученных из PR-активностей

— процент конверсий, полученных из PR-активностей Cost Per Contact (CPC) — стоимость одного контакта с аудиторией

Современные инструменты мониторинга и аналитики позволяют отслеживать не только количественные, но и качественные показатели. По данным Brandwatch, компании, регулярно использующие аналитику в PR, на 57% чаще достигают поставленных KPI.

Для эффективного внедрения аналитики в PR-стратегию рекомендуется следовать пяти принципам:

Определить конкретные цели и соответствующие им метрики до начала кампании Использовать комплексный подход, сочетая качественные и количественные показатели Регулярно проводить бенчмаркинг против конкурентов и собственных предыдущих результатов Адаптировать стратегию на основе полученных данных Представлять результаты в понятном для руководства формате, связывая PR-метрики с бизнес-показателями

От теории к практике: интеграция инструментов в стратегию

Владение отдельными digital-инструментами не гарантирует успеха. Ключевой фактор — их грамотная интеграция в единую PR-стратегию, где каждый элемент усиливает действие остальных. Синергетический эффект возникает, когда социальные медиа, контент-маркетинг, аналитика и другие компоненты работают как единый организм 🧩.

Алгоритм интеграции цифровых инструментов в PR-стратегию:

Аудит текущей ситуации — анализ присутствия бренда в цифровом пространстве Определение целей и KPI — что конкретно должна достичь PR-стратегия Картирование аудитории — сегментация и определение digital-привычек каждого сегмента Выбор релевантных инструментов для каждой задачи и аудитории Разработка контент-стратегии с учётом особенностей каждого канала Интеграция аналитических систем для отслеживания результатов Создание кризисного плана с использованием цифровых каналов

Ошибки, которых следует избегать при интеграции цифровых инструментов:

«Стрельба из пушки по воробьям» — использование всех доступных инструментов без фокуса

— использование всех доступных инструментов без фокуса «Эффект силоса» — разрозненная работа каналов без взаимной интеграции

— разрозненная работа каналов без взаимной интеграции «Технологический фетишизм» — погоня за новыми инструментами в ущерб стратегии

— погоня за новыми инструментами в ущерб стратегии «Отсутствие гибкости» — неспособность быстро адаптировать стратегию на основе данных

— неспособность быстро адаптировать стратегию на основе данных «Разрыв между PR и маркетингом» — отсутствие согласованности между отделами

Эффективная интеграция цифровых инструментов возможна только при наличии компетентной команды. Согласно исследованию Global Communications Report, 87% PR-директоров считают, что в ближайшие годы их специалистам потребуется гораздо более глубокое понимание digital-технологий. Именно поэтому многие компании инвестируют в профессиональное развитие PR-отделов или привлекают специалистов в области медиакоммуникаций, умеющих работать с цифровыми инструментами.

Цифровые коммуникации изменили суть PR, предоставив беспрецедентные возможности для выстраивания отношений с аудиторией. Семь рассмотренных инструментов — социальные медиа, мессенджеры, контент-маркетинг, сторителлинг, аналитика, мониторинг и их комплексная интеграция — формируют основу современной PR-стратегии. Умение мастерски использовать эти инструменты становится определяющим фактором в конкурентной борьбе за внимание и доверие аудитории. PR-специалисты, освоившие цифровые коммуникации, перестают быть просто "специалистами по связям с общественностью" — они превращаются в стратегов, способных управлять репутацией в сложной цифровой экосистеме.

Читайте также