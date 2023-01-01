Что такое основное место работы: определение по ТК РФ и отличия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Работники, желающие понять свои трудовые права и гарантии

Юристы и консультанты в области трудового права Понятие «основное место работы» кажется интуитивно понятным, но на практике вызывает множество юридических вопросов и неоднозначных ситуаций. Когда HR-специалист оформляет сотрудника, когда работник заполняет налоговую декларацию или когда судья рассматривает трудовой спор — корректное определение основного места работы становится критически важным. Парадокс в том, что прямого определения этого термина в Трудовом кодексе РФ нет, хотя он используется в десятках статей закона ??. Разберемся, что же такое основное место работы с точки зрения закона и как отличить его от других форм трудовых отношений.

Основное место работы: определение по ТК РФ

Термин «основное место работы» упоминается в Трудовом кодексе РФ многократно, однако его чёткое определение в законе отсутствует. Приходится выводить его смысл через анализ статей ТК РФ, посвящённых совместительству и оформлению трудовых отношений.

Исходя из содержания статьи 60.1 ТК РФ, основным местом работы считается организация (работодатель), в которой ведётся трудовая книжка работника (если он не отказался от бумажного варианта), или работодатель, с которым заключён первый/единственный трудовой договор, если работник выбрал электронный формат трудовой книжки.

Юридическая логика определения основного места работы следующая:

Это место работы, которое не является совместительством

Здесь хранится трудовая книжка работника (при бумажном варианте)

Именно этот работодатель выдаёт работнику сведения о трудовой деятельности при необходимости

Основное место работы указывается первым в сведениях о трудовой деятельности работника

Важно: основное место работы может быть только одно ??. Все остальные трудовые отношения, которые работник устанавливает параллельно, будут считаться совместительством (внутренним или внешним).

Елена Максимова, руководитель HR-отдела В моей практике был случай с руководителем отдела продаж, который одновременно работал в трёх компаниях. Когда возник судебный спор о переработке, суд запросил сведения о всех местах работы. Поскольку сотрудник не понимал разницы между основным местом работы и совместительством, он указал все три организации как «основные». Это существенно осложнило дело, так как по закону основное место работы может быть только одно. В итоге суд самостоятельно определил, что основным является то место, где хранилась трудовая книжка. Именно этот работодатель и был привлечён к ответственности за нарушение трудового законодательства в части учёта рабочего времени.

Сложность определения основного места работы может возникнуть, если работник ведёт трудовую деятельность в нескольких организациях и при этом отказался от ведения трудовой книжки. В этом случае основным местом работы считается то, с которым трудовой договор был заключён первым (при условии, что он не расторгнут).

Критерий Основное место работы Статус в ТК РФ Косвенно определяется через понятие совместительства Трудовая книжка Хранится у работодателя (при бумажном варианте) Количество Может быть только одно Рабочее время Полное (обычно) или неполное Оформление Стандартный трудовой договор

Юридические признаки основного места работы

Чтобы безошибочно идентифицировать основное место работы, необходимо понимать его юридические признаки. Эти критерии позволяют отличить основную работу от совместительства и других форм трудовых отношений.

Ключевые юридические признаки основного места работы:

Трудовая книжка: Работодатель по основному месту работы хранит трудовую книжку (если работник не отказался от её ведения) и вносит в неё записи о приёме, переводе и увольнении. Полнота рабочего времени: Хотя на основном месте работы может быть установлен и неполный рабочий день, именно здесь работник обычно отрабатывает полную норму рабочего времени. Приоритет трудовых отношений: При возникновении конфликта интересов (например, необходимость одновременного присутствия на двух работах) приоритет отдаётся основному месту работы. Расширенный набор гарантий: Только по основному месту работы предоставляются некоторые виды отпусков (учебный, по уходу за ребёнком) и другие гарантии в полном объёме. Первичность оформления: При переходе на электронные трудовые книжки основным считается место работы, где трудовой договор был заключён первым (и продолжает действовать).

Важным юридическим аспектом является то, что при устройстве на основное место работы работник не должен предъявлять справку о характере и условиях труда с другого места работы, как это требуется при совместительстве в определённых случаях (ст. 283 ТК РФ).

Судебная практика выработала дополнительные критерии определения основного места работы:

Намерение сторон, выраженное в тексте трудового договора

Фактический режим работы и учёт рабочего времени

Размер заработной платы (на основном месте обычно выше)

Длительность трудовых отношений

Степень вовлечённости работника в основную деятельность организации

В 2024-2025 годах особое значение приобретает корректное определение основного места работы для дистанционных сотрудников ??, особенно работающих на нескольких работодателей. Судебная практика пока формируется, но ключевым признаком остаётся место хранения трудовой книжки или первичность заключения трудового договора.

Отличия основного места работы от совместительства

Чёткое разграничение основного места работы и работы по совместительству имеет принципиальное значение как для работодателей, так и для работников. Это влияет на объём прав и гарантий, порядок оформления документов и налогообложение.

Критерий Основное место работы Работа по совместительству Правовое регулирование Определяется через общие нормы ТК РФ Регулируется главой 44 ТК РФ Трудовая книжка Хранится у работодателя (при бумажном варианте) Не предоставляется работодателю Продолжительность работы Полный или неполный рабочий день Не более 4 часов в день (в свободное от основной работы время) Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней (минимум) Одновременно с отпуском по основному месту работы Необходимость согласования Не требуется Требуется для определённых категорий работников Оформление трудового договора Стандартный трудовой договор С указанием на работу по совместительству

Основные отличия работы по совместительству от основного места работы:

Время работы: Совместитель может работать не более 4 часов в день (в дни, когда он занят на основной работе). В дни, свободные от основной работы, совместитель может работать полный рабочий день. Документальное оформление: В трудовом договоре совместителя обязательно указывается, что работа является совместительством. На основном месте работы такого указания нет. Оплата труда: Совместителям оплата производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Предоставление отпуска: Совместителю ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. Ограничения для некоторых категорий: Некоторые категории работников (например, руководители организаций) могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника.

Существует также понятие внутреннего совместительства, когда работник выполняет дополнительную работу в той же организации, где находится его основное место работы. В этом случае с работником заключается отдельный трудовой договор, и эта работа также не считается основной.

Важно! Работа по совместительству не влияет на статус основного места работы. Даже если работник занят на нескольких работах по совместительству с большим суммарным объёмом рабочего времени, чем на основной работе, это не меняет статус его основного места работы.

Трудовая книжка и основное место работы

Трудовая книжка исторически служила главным идентификатором основного места работы. Несмотря на цифровизацию кадрового документооборота и возможность перехода на электронные трудовые книжки, этот документ продолжает играть ключевую роль в определении основного места работы.

Согласно статье 66 ТК РФ, работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если эта работа является для работника основной.

Ключевые аспекты взаимосвязи трудовой книжки и основного места работы:

Трудовая книжка хранится у работодателя по основному месту работы

При увольнении работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в день прекращения трудового договора

Записи о работе по совместительству могут вноситься в трудовую книжку по желанию работника работодателем по основному месту работы

При переходе на электронную трудовую книжку бумажная версия выдаётся работнику на руки, но это не меняет статуса основного места работы

С 2020 года у работников появилась возможность отказаться от бумажной трудовой книжки в пользу электронной. Это создало новую правовую ситуацию для определения основного места работы.

Антон Карпов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился IT-специалист, который работал удалённо в трёх компаниях и везде числился как основной сотрудник. Он перешёл на электронную трудовую книжку, и каждый работодатель считал его место работы основным. Проблема возникла, когда ему понадобился учебный отпуск — все три работодателя отказались его предоставлять, ссылаясь друг на друга. В ходе консультации мы установили, что первый трудовой договор был заключён с компанией А, и именно она должна считаться основным местом работы по закону. Мы подготовили официальное письмо с обоснованием этой позиции, и работодатель согласился с нашими аргументами, предоставив необходимый отпуск. Этот случай показывает, как важно понимать юридическую иерархию трудовых отношений.

Если работник выбрал электронную трудовую книжку, определение основного места работы происходит следующим образом:

Основным считается место работы, с которым первым был заключён действующий трудовой договор. Если работник увольняется с этого места работы, основным становится следующее место работы по хронологии заключения трудового договора. При одновременном заключении нескольких трудовых договоров работник должен сам определить, какое место работы считать основным, и уведомить об этом работодателей.

В 2025 году предполагается дальнейшее развитие системы электронного кадрового документооборота, что может привести к новым уточнениям в определении основного места работы ??. Однако базовый принцип "первичности" заключения трудового договора, вероятно, сохранится.

Права и гарантии работника на основном месте работы

Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд прав и гарантий, которые работник может реализовать только на основном месте работы или которые предоставляются в полном объёме именно там. Понимание этих особенностей важно как для работников, так и для работодателей.

Основные гарантии, предоставляемые работнику только по основному месту работы:

Учебный отпуск: Предоставляется работникам, совмещающим работу с получением образования, только по основному месту работы (ст. 173-176 ТК РФ). Отпуск по уходу за ребёнком: Оформляется по основному месту работы, хотя работник может по желанию оформить его и по месту совместительства. Ведение и хранение трудовой книжки: При использовании бумажной версии трудовой книжки она хранится у работодателя по основному месту работы. Приоритет при сохранении должности: В некоторых случаях (например, при временной нетрудоспособности) за работником в первую очередь сохраняется место работы по основному месту. Полный объём социальных гарантий: Включая оплату больничных листов, предоставление различных видов отпусков и компенсаций.

При этом по основному месту работы действуют все общие трудовые гарантии, предусмотренные ТК РФ:

Право на своевременную и полную оплату труда

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней

Право на безопасные условия труда

Право на обязательное социальное страхование

Защита от необоснованного увольнения

Право на профессиональную подготовку и повышение квалификации

В 2024-2025 годах особое значение приобретают дополнительные гарантии для работников на основном месте работы:

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата

Гарантии при временной нетрудоспособности с сохранением места работы

Право на дополнительные отпуска для определённых категорий работников

Право на профессиональную переподготовку при реорганизации предприятия

Важно понимать, что некоторые гарантии предоставляются и по совместительству, но в меньшем объёме или при выполнении определённых условий. Например, ежегодный оплачиваемый отпуск совместителю предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы, а его продолжительность может быть меньше, если работник трудится неполное рабочее время.

Трудовые споры, связанные с определением основного места работы, чаще всего возникают при предоставлении учебных отпусков, отпусков по уходу за ребёнком и в случаях сокращения персонала. Правильное документальное оформление трудовых отношений с самого начала помогает избежать таких конфликтов.