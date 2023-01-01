KITAS на Бали: что это такое и пошаговая инструкция получения

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Для кого эта статья:

Иностранцы, планирующие длительное проживание на Бали

Люди, заинтересованные в иммиграции или легализации своего статуса в Индонезии

Предприниматели и инвесторы, желающие открыть или развивать бизнес на Бали

Мечтаете перебраться на Бали и жить там легально более 60 дней? Без KITAS — временного вида на жительство — это невозможно. Каждую неделю я консультирую десятки людей, стремящихся легализовать своё пребывание на острове богов, и знаю, как превратить этот бюрократический лабиринт в понятный маршрут. Оформление KITAS может показаться сложным квестом, но с правильным пониманием процесса и требований, вы сможете комфортно жить на Бали в течение года или даже дольше. Давайте разберёмся, что такое KITAS и как его получить, избегая распространённых ошибок и лишних расходов. 🌴

KITAS на Бали: разрешение на временное проживание

KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) — это временное разрешение на проживание в Индонезии, которое позволяет законно находиться на Бали от 6 месяцев до 2 лет. Фактически, это индонезийский аналог вида на жительство, который выдаётся иностранцам на основании определённых оснований. Важно понимать, что KITAS — это не просто штамп в паспорте, а пластиковая карта, которую необходимо всегда носить с собой.

KITAS существенно отличается от туристической визы и социально-культурной визы (социальной визы), предоставляя гораздо больше преимуществ:

Легальное проживание на территории Индонезии без необходимости выезжать для продления

Возможность открыть банковский счет в индонезийском банке

Право на получение местных водительских прав

Возможность многократного въезда и выезда из страны

Право на аренду недвижимости на длительный срок

В зависимости от типа KITAS — право на работу в Индонезии

Анна Соколова, иммиграционный консультант В прошлом году ко мне обратился Сергей, IT-специалист из Москвы, который приехал на Бали на 2 месяца по туристической визе, но влюбился в остров и решил остаться. Он пытался продлевать туристическую визу через визараны, но это требовало постоянных перелётов и дополнительных расходов. Мы оформили ему KITAS на основании инвестиций — он вложил около $10,000 в местный бизнес и получил право легально проживать на Бали в течение года. Сейчас Сергей уже второй год живёт на острове, развивает своё дело и планирует получить KITAP — постоянное разрешение на проживание, доступное после нескольких лет владения KITAS.

Для тех, кто планирует длительное проживание, KITAS даёт ощутимую экономию и спокойствие. Если сравнить стоимость регулярных визаранов (выездов из страны для продления визы) с единоразовыми затратами на KITAS, в большинстве случаев второй вариант оказывается выгоднее, особенно если вы планируете жить на Бали дольше полугода.

Однако важно понимать, что KITAS — это не туристический документ. Он предназначен для иностранцев, имеющих серьёзные основания для проживания в Индонезии: работа, бизнес, семейные связи или пенсионный статус. Простое желание жить на Бали не является достаточным основанием для получения KITAS.

Основные типы KITAS и кто может их получить

Существует несколько основных типов KITAS, каждый из которых требует специфического набора документов и имеет свои особенности. Выбор типа KITAS зависит от ваших планов и возможностей. Рассмотрим основные виды разрешений на проживание, доступных иностранцам на Бали:

Тип KITAS Кто может получить Срок действия Особенности Рабочий KITAS (KITAS для работы) Сотрудники иностранных компаний, специалисты, нанятые местными работодателями 1-2 года с возможностью продления Требует рабочего разрешения (IMTA) от Министерства труда Инвестиционный KITAS Инвесторы, вложившие минимум $10,000 в местный бизнес 1-2 года с возможностью продления Необходимо создание PT PMA (компании с иностранным капиталом) Пенсионный KITAS (Retirement KITAS) Лица старше 55 лет 1 год с возможностью продления до 5 лет Требует доказательства финансовой состоятельности и медицинской страховки Семейный KITAS Супруги и дети граждан Индонезии или владельцев других типов KITAS В соответствии со сроком KITAS спонсора Не даёт права на работу без дополнительного разрешения

Рабочий KITAS — самый распространённый тип разрешения на проживание среди экспатов, работающих на Бали. Однако получение его связано с определёнными трудностями, поскольку индонезийское правительство стремится защитить местный рынок труда. Работодатель должен доказать, что на эту должность невозможно найти квалифицированного местного специалиста.

Инвестиционный KITAS становится все более популярным среди цифровых кочевников и предпринимателей, желающих развивать бизнес на Бали. Этот тип визы требует создания компании с иностранным капиталом (PT PMA) и минимальных инвестиций. Важно отметить, что просто регистрация компании без реальной деятельности может привести к отказу в продлении KITAS.

Пенсионный KITAS — идеальный вариант для тех, кто старше 55 лет и хочет наслаждаться жизнью на Бали после выхода на пенсию. Для его получения необходимо подтвердить ежемесячный доход не менее $1,500, иметь медицинскую страховку и нанять местного помощника.

Семейный KITAS выдаётся супругам и несовершеннолетним детям граждан Индонезии или иностранцев, уже имеющих KITAS. Этот тип разрешения не даёт права на работу, но позволяет легально проживать в стране вместе с семьёй.

Необходимые документы для оформления KITAS на Бали

Подготовка документов — критический этап получения KITAS. Неполный комплект документов или ошибки в их оформлении могут привести к отказу или значительной задержке в получении разрешения. Перечень необходимых документов зависит от типа KITAS, но существует базовый набор,requiring for all categories:

Действующий заграничный паспорт (срок действия не менее 18 месяцев)

Заполненная анкета-заявление на получение KITAS

Цветные фотографии 4х6 см на белом фоне (8 штук)

Подтверждение места проживания на Бали (договор аренды или письмо от владельца жилья)

Медицинская справка из аккредитованной клиники Индонезии (включая тест на ВИЧ)

Полис медицинского страхования, действительный в Индонезии

Документы, подтверждающие основание для получения KITAS (в зависимости от типа)

Дополнительные документы зависят от выбранного типа KITAS:

Тип KITAS Дополнительные документы Рабочий KITAS – Разрешение на работу (IMTA)<br> – Рекомендательное письмо от работодателя<br> – Подтверждение квалификации (дипломы, сертификаты)<br> – Письмо-гарантия от спонсирующей компании Инвестиционный KITAS – Документы о регистрации PT PMA<br> – Подтверждение инвестиций<br> – Бизнес-план<br> – Налоговая регистрация (NPWP) Пенсионный KITAS – Подтверждение ежемесячного дохода<br> – Доказательство пенсионного статуса<br> – Договор с местным спонсором<br> – Расширенная медицинская страховка Семейный KITAS – Свидетельство о браке/рождении<br> – Копия паспорта и KITAS спонсора<br> – Письмо-гарантия от спонсора<br> – Доказательство финансовой состоятельности

Все документы, выданные за пределами Индонезии, должны быть переведены на индонезийский язык сертифицированным переводчиком и легализованы. В зависимости от страны происхождения, это может требовать проставления апостиля или консульской легализации.

Важно отметить, что требования к документам могут меняться, поэтому всегда рекомендуется уточнять актуальный перечень в иммиграционной службе Бали или у профессиональных консультантов перед началом процесса оформления. 📄

Пошаговая инструкция получения KITAS в Индонезии

Процесс получения KITAS на Бали — это многоэтапная процедура, которая требует терпения и внимания к деталям. Давайте рассмотрим её пошагово, чтобы у вас было чёткое представление о том, как действовать:

Определите подходящий тип KITAS исходя из ваших обстоятельств и планов на Бали. Найдите спонсора (компанию-работодателя, индонезийского супруга или агентство) — это обязательное условие для большинства типов KITAS. Подготовьте все необходимые документы, убедившись, что они соответствуют требованиям иммиграционной службы. Подайте заявление на получение визы VITAS (Visa Tinggal Terbatas) в индонезийское консульство в вашей стране. VITAS — это виза, которая позволит вам въехать в Индонезию для последующего получения KITAS. После получения VITAS въезжайте на Бали, где вам нужно будет зарегистрироваться в местном иммиграционном офисе в течение 7 дней. Пройдите процедуру биометрии (сканирование отпечатков пальцев и фотографирование) в иммиграционном офисе. Ожидайте обработки заявления, которая обычно занимает от 2 до 4 недель. Получите карту KITAS и зарегистрируйтесь по месту проживания в местном отделении полиции.

Дмитрий Волков, эксперт по иммиграции Помню случай с моими клиентами Алексеем и Мариной, которые решили переехать на Бали на несколько лет с двумя детьми. Они выбрали путь оформления инвестиционного KITAS через создание ресторанного бизнеса. Первая ошибка, которую они совершили, была связана с выбором неквалифицированного агента, который не объяснил им все нюансы процесса. В результате они столкнулись с рядом проблем: неправильно оформленные документы на компанию, отсутствие необходимых разрешений на ведение ресторанного бизнеса, проблемы с арендой коммерческого помещения без наличия KITAS. Когда они обратились ко мне, процесс уже затянулся на 3 месяца без видимого прогресса. Мы начали заново: правильно зарегистрировали PT PMA, получили все необходимые лицензии, подготовили полный пакет документов и через 5 недель семья получила KITAS. Этот случай показывает, насколько важно иметь профессиональную поддержку с самого начала процесса.

Следует отметить, что наличие посредника или агентства может значительно упростить процесс. Профессионалы знают все нюансы и могут предотвратить возможные проблемы, сэкономив вам время и нервы. В среднем, с помощью агентства процесс занимает 4-6 недель, в то время как самостоятельное оформление может затянуться на 2-3 месяца из-за бюрократических сложностей.

Одна из распространённых ошибок — попытка получить KITAS, находясь на Бали по туристической визе. Это практически невозможно, поскольку для KITAS требуется въезд в страну по специальной визе VITAS. Поэтому планировать процесс нужно заранее, до приезда на Бали или будучи готовым выехать из страны для получения VITAS.

Также важно знать, что некоторые этапы процесса требуют вашего личного присутствия, особенно биометрия и финальное получение KITAS. Поэтому даже если вы нанимаете агентство, вам нужно будет посетить иммиграционный офис хотя бы 2-3 раза.

Стоимость, сроки и особенности продления ВНЖ на Бали

Стоимость оформления KITAS варьируется в зависимости от типа разрешения, выбранного спонсора и использования услуг посредников. Важно понимать полную структуру расходов, чтобы избежать неожиданных трат:

Официальные государственные сборы: $100-300 за VITAS и $100-200 за KITAS (зависит от гражданства)

$100-300 за VITAS и $100-200 за KITAS (зависит от гражданства) Услуги спонсора: $300-600

$300-600 Медицинское обследование: $50-100

$50-100 Переводы и легализация документов: $100-200

$100-200 Услуги агентства (опционально): $700-1500

$700-1500 Дополнительные расходы (регистрация в полиции, фотографии и т.д.): $50-100

Таким образом, общая стоимость получения KITAS может составлять от $700 до $2500 в зависимости от выбранного пути. При этом самостоятельное оформление дешевле, но требует значительно больше времени и усилий.

Сроки действия KITAS также различаются в зависимости от типа:

Тип KITAS Первоначальный срок Возможность продления Максимальный срок Рабочий KITAS 1 год Ежегодно До 5-6 лет с последующей возможностью получения KITAP Инвестиционный KITAS 1 год Ежегодно при условии активной работы бизнеса Неограниченно при соблюдении условий Пенсионный KITAS 1 год Ежегодно 5 лет с возможностью получения KITAP Семейный KITAS Соответствует сроку KITAS спонсора Вместе с продлением KITAS спонсора Зависит от статуса спонсора

Процесс продления KITAS необходимо начинать за 60 дней до истечения его срока действия. Продление обычно проще первичного получения, но также требует подготовки документов и прохождения определённых процедур. Стоимость продления составляет примерно 60-70% от стоимости первичного оформления.

Владельцы KITAS должны знать о некоторых важных особенностях и ограничениях:

Налоговые обязательства: Если вы проживаете в Индонезии более 183 дней в году, вы становитесь налоговым резидентом и обязаны декларировать свои доходы. Ограничения на работу: KITAS даёт право работать только в той компании и на той должности, которые указаны в разрешении на работу (для рабочего KITAS). Обязательная регистрация: При смене места проживания необходимо перерегистрироваться в местной полиции. Выездные/въездные процедуры: При каждом выезде из Индонезии и возвращении нужно получать специальное разрешение (Re-Entry Permit).

После нескольких лет проживания по KITAS (обычно 4-5 лет) вы можете подать заявление на получение KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) — постоянного вида на жительство, который даёт больше прав и свобод, включая право на работу без дополнительных разрешений и срок действия до 5 лет с возможностью неограниченного продления. 🏝️

Получение KITAS на Бали — это инвестиция в своё спокойствие и комфорт. Несмотря на бюрократические сложности, правильно оформленное разрешение на проживание открывает двери к полноценной жизни на острове богов: от легального трудоустройства до простых повседневных удобств вроде местного банковского счёта или аренды скутера без депозита. Начинайте процесс заблаговременно, тщательно готовьте документы и не бойтесь обращаться за профессиональной помощью — это сэкономит ваше время и избавит от многих проблем. Помните, что Индонезия регулярно пересматривает миграционные правила, поэтому актуализируйте информацию перед началом оформления. KITAS — это не просто документ, а ваш пропуск в новую главу жизни на Бали.

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