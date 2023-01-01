DeFi для начинающих: 5 стратегий заработка с высокой доходностью

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие инвесторы, интересующиеся криптовалютами и децентрализованными финансами (DeFi)

Люди, стремящиеся повысить свои финансовые знания и навыки в области инвестирования

Тех, кто интересуется возможностями получения дохода через новые финансовые технологии Децентрализованные финансы взрывают финансовый мир, предлагая то, о чем традиционные банки даже не мечтали — прозрачность, отсутствие посредников и доходность, исчисляемую двузначными цифрами. Пока большинство людей довольствуются 3-4% годовых на депозитах, DeFi-инвесторы получают 15-20%, а иногда и больше. Но за высокой доходностью всегда скрываются риски. Как начинающему инвестору извлечь максимум из криптоэкономики и не потерять свои активы? Рассмотрим 5 проверенных стратегий заработка в DeFi, которые работают даже в условиях волатильного рынка. 💰

Что такое DeFi: основы для новичков в криптомире

DeFi (Decentralized Finance) — это экосистема финансовых приложений, построенных на блокчейн-технологиях, функционирующих без централизованных посредников. Представьте себе банк, где нет ни офисов, ни сотрудников, ни бюрократии — только прозрачные алгоритмы, выполняющие финансовые операции автоматически. 🏦

Ключевое отличие DeFi от традиционных финансов — это использование смарт-контрактов. Смарт-контракты — это самоисполняющиеся программы, которые автоматически выполняют условия соглашения между участниками без участия посредников.

Основные компоненты DeFi-экосистемы:

Блокчейн-платформы — базовый уровень, на котором работают DeFi-приложения (Ethereum, Solana, Binance Smart Chain)

— базовый уровень, на котором работают DeFi-приложения (Ethereum, Solana, Binance Smart Chain) Смарт-контракты — программный код, автоматизирующий финансовые операции

— программный код, автоматизирующий финансовые операции Децентрализованные приложения (dApps) — пользовательские интерфейсы для взаимодействия с DeFi-протоколами

— пользовательские интерфейсы для взаимодействия с DeFi-протоколами Криптовалютные кошельки — инструменты для хранения и управления цифровыми активами

— инструменты для хранения и управления цифровыми активами Токены — цифровые активы различного назначения (стейблкоины, utility-токены, governance-токены)

Чтобы начать использовать DeFi, вам понадобится криптовалютный кошелек (например, MetaMask) и некоторое количество криптовалюты. Большинство DeFi-протоколов работает на блокчейне Ethereum, поэтому ETH часто становится первой покупкой новичков.

Михаил Дорофеев, DeFi-стратег Когда я впервые столкнулся с DeFi в 2020 году, меня поразило отсутствие бюрократии. Вместо недельного ожидания одобрения кредита и подписания десятков документов, я получил заём в стейблкоинах за 3 минуты. Просто подключил кошелек к протоколу Compound, внес залог в ETH и сразу получил доступ к средствам. Комиссия составила меньше 1%, в то время как банк запросил бы 15-20% годовых. Более того, мой залоговый ETH продолжал приносить мне доход все время, пока я пользовался займом. Это было похоже на параллельную финансовую вселенную, где правила игры полностью перевернуты в пользу пользователя.

Параметр Традиционные финансы DeFi Посредники Банки, брокеры, страховые компании Отсутствуют (смарт-контракты) Доступность Ограничения по географии и KYC 24/7 для всех с интернетом Скорость транзакций Часы или дни Минуты или секунды Прозрачность Ограниченная Полная (все транзакции публичны) Доходность 1-5% годовых 5-30% годовых и выше

Стейкинг криптовалют: пассивный доход в DeFi без рисков

Стейкинг — это процесс блокировки криптовалюты для поддержания работы блокчейн-сети и получения вознаграждения. По сути, это аналог банковского депозита в мире криптовалют, но с более высокой доходностью и иными механизмами. 🔒

Как работает стейкинг:

Вы блокируете определенное количество криптовалюты в смарт-контракте Заблокированные токены используются для валидации транзакций в сети За обеспечение безопасности сети вы получаете вознаграждение в виде дополнительных токенов

Стейкинг обычно предлагает более низкую доходность по сравнению с другими DeFi-стратегиями, но также сопряжен с меньшими рисками. Для многих инвесторов это первый шаг в мире DeFi.

Наиболее популярные блокчейны для стейкинга:

Ethereum 2.0 — доходность 4-6% годовых, минимальный порог — 32 ETH (или меньше через пулы)

— доходность 4-6% годовых, минимальный порог — 32 ETH (или меньше через пулы) Solana — доходность 5-7% годовых, без минимального порога

— доходность 5-7% годовых, без минимального порога Polkadot — доходность 10-14% годовых, динамический минимальный порог

— доходность 10-14% годовых, динамический минимальный порог Cardano — доходность 4-6% годовых, без минимального порога

— доходность 4-6% годовых, без минимального порога Avalanche — доходность 9-11% годовых, минимальный порог — 25 AVAX

Для тех, у кого недостаточно средств для самостоятельного стейкинга, существуют стейкинг-пулы и ликвидный стейкинг. Ликвидный стейкинг позволяет получать производные токены (например, stETH для Ethereum), которые можно использовать в других DeFi-протоколах, пока ваши основные активы заблокированы.

Риски стейкинга значительно ниже, чем у других DeFi-стратегий, но все же присутствуют:

Волатильность базового актива (если цена токена падает, даже высокая доходность может не компенсировать убытки)

Период блокировки (в некоторых протоколах ваши активы могут быть заблокированы на длительный срок)

Технические риски смарт-контрактов (хотя для крупных проектов они минимальны)

Алексей Климов, криптоинвестор Я начал со стейкинга SOL год назад, когда рынок был на пике волатильности. Разместил 100 SOL через кошелек Phantom, процесс занял буквально 2 минуты. Установил автоматическое реинвестирование полученных наград, чтобы задействовать силу сложного процента. За первый месяц получил примерно 0.5 SOL — почти 6% годовых. Через полгода мой стейк вырос до 103 SOL, а когда цена SOL увеличилась на 40%, я получил двойную выгоду: и от стейкинга, и от роста цены актива. Главным преимуществом стало то, что в отличие от друзей, торговавших на волатильности, я спал спокойно и не тратил время на анализ графиков. Стейкинг позволил мне отстраниться от краткосрочных колебаний и сфокусироваться на долгосрочной перспективе.

Криптовалютное кредитование: как заработать на DeFi займах

Криптовалютное кредитование — один из фундаментальных инструментов DeFi, позволяющий зарабатывать на предоставлении ликвидности для займов. Вы размещаете свои активы на кредитной платформе, а другие пользователи берут их в долг под проценты, часть которых возвращается вам. 💵

Принцип работы DeFi-кредитования:

Вы депонируете криптоактивы в кредитный протокол Ваши средства пополняют общий пул ликвидности Заемщики берут кредиты из этого пула под обеспечение Проценты, уплачиваемые заемщиками, распределяются между поставщиками ликвидности

Ключевое отличие от традиционных кредитов — все займы в DeFi обеспечены сверх 100% (обычно 125-200%), что значительно снижает риск невозврата. Если стоимость обеспечения падает ниже определенного порога, происходит автоматическая ликвидация позиции заемщика.

DeFi-протокол Поддерживаемые активы Средняя доходность (годовых) Особенности Aave 30+ (ETH, USDC, DAI и др.) 1-10% Плавающие ставки, мгновенные займы Compound 15+ (ETH, USDC, DAI и др.) 1-8% Фиксированные ставки, низкие комиссии MakerDAO ETH, WBTC и др. Переменная Генерация стейблкоина DAI Venus (BSC) 20+ (BNB, BUSD и др.) 2-15% Низкие комиссии, высокая скорость Solend (Solana) SOL, USDC, USDT и др. 2-12% Низкие комиссии, высокая доходность

Стратегии для максимизации дохода от кредитования:

Диверсификация по протоколам — распределение активов между несколькими платформами снижает риски и может увеличить общую доходность

— распределение активов между несколькими платформами снижает риски и может увеличить общую доходность Фокус на стейблкоинах — менее волатильные активы обычно имеют более стабильные, хотя и более низкие, процентные ставки

— менее волатильные активы обычно имеют более стабильные, хотя и более низкие, процентные ставки Реинвестирование — регулярное добавление полученных процентов в пул ликвидности увеличивает доходность за счет сложного процента

— регулярное добавление полученных процентов в пул ликвидности увеличивает доходность за счет сложного процента Мониторинг ставок — процентные ставки в DeFi-протоколах динамические и меняются в зависимости от спроса и предложения

Несмотря на обеспеченность займов, кредитование в DeFi несет определенные риски:

Риск умных контрактов (уязвимости в коде)

Риск ликвидности (в случае массового вывода средств)

Рыночный риск (резкое падение стоимости обеспечения)

Для минимизации этих рисков выбирайте проверенные протоколы с аудитом смарт-контрактов и историей безопасной работы. Также стоит избегать размещения всех средств в одном протоколе.

Фарминг доходности: стратегии получения прибыли на DeFi

Фарминг доходности (Yield Farming) — продвинутая стратегия заработка в DeFi, при которой инвесторы максимизируют прибыль, перемещая активы между различными протоколами в поисках наивысшей доходности. В отличие от простого кредитования или стейкинга, фарминг требует более активного управления и глубокого понимания механизмов работы DeFi. 🌾

Основные компоненты фарминга доходности:

Предоставление ликвидности в пулы — размещение пары токенов в равных пропорциях в пулы ликвидности на децентрализованных биржах

— размещение пары токенов в равных пропорциях в пулы ликвидности на децентрализованных биржах Получение LP-токенов — токены, представляющие вашу долю в пуле ликвидности

— токены, представляющие вашу долю в пуле ликвидности Стейкинг LP-токенов — размещение полученных LP-токенов на дополнительных платформах для получения дополнительной доходности

— размещение полученных LP-токенов на дополнительных платформах для получения дополнительной доходности Сбор вознаграждений — получение комиссий от торговых операций и дополнительных токенов в качестве стимулов

Типичный пример стратегии фарминга может выглядеть так:

Размещение пары ETH-USDC в пул ликвидности на Uniswap Получение LP-токенов Uniswap Стейкинг этих LP-токенов на платформе агрегаторе типа Yearn Finance Получение нескольких типов вознаграждений: комиссии от сделок в пуле, токены UNI и токены YFI

Фарминг доходности может приносить впечатляющую прибыль — от 20% до 1000% годовых и выше, особенно на новых протоколах с агрессивными программами стимулирования. Однако высокая доходность всегда сопряжена с повышенными рисками.

Основные риски при фарминге доходности:

Непостоянные убытки (Impermanent Loss) — потери, возникающие при изменении соотношения цен токенов в паре относительно момента внесения ликвидности

— потери, возникающие при изменении соотношения цен токенов в паре относительно момента внесения ликвидности Риск умных контрактов — уязвимости в коде протоколов

— уязвимости в коде протоколов Риск обесценивания вознаграждений — падение стоимости получаемых токенов-вознаграждений

— падение стоимости получаемых токенов-вознаграждений Высокие комиссии сети — в периоды высокой активности комиссии могут съедать значительную часть прибыли

Стратегии для успешного фарминга доходности:

Выбор стабильных пар — использование корреляционных пар (например, USDC-USDT) минимизирует непостоянные убытки

— использование корреляционных пар (например, USDC-USDT) минимизирует непостоянные убытки Аудит протоколов — выбор проектов с проверенным кодом и положительной репутацией

— выбор проектов с проверенным кодом и положительной репутацией Мониторинг APY — регулярная проверка и перераспределение средств для оптимизации доходности

— регулярная проверка и перераспределение средств для оптимизации доходности Управление рисками — диверсификация средств между различными стратегиями фарминга

— диверсификация средств между различными стратегиями фарминга Использование агрегаторов доходности — платформы, автоматически перемещающие средства между протоколами для максимизации прибыли

Для новичков рекомендуется начинать с консервативных стратегий фарминга, используя стабильные пары активов и проверенные протоколы, даже если это означает более низкую доходность. По мере накопления опыта можно переходить к более рискованным, но потенциально более доходным стратегиям.

Торговля на децентрализованных биржах: инвестиции в DeFi

Децентрализованные биржи (DEX) — это торговые платформы, работающие без центрального органа управления. В отличие от традиционных бирж, DEX используют смарт-контракты для проведения сделок, обеспечивая прозрачность, безопасность и отсутствие необходимости в доверии третьим сторонам. 📈

Ключевые отличия DEX от централизованных бирж:

Отсутствие необходимости в верификации личности (KYC)

Полный контроль над собственными активами (нет депозитов на бирже)

Отсутствие центрального органа, который может быть взломан

Использование автоматических маркет-мейкеров (AMM) вместо книги ордеров

Прямое взаимодействие с блокчейном для каждой транзакции

Наиболее популярные децентрализованные биржи:

DEX Блокчейн Особенности Объем торгов (в день) Uniswap Ethereum Концентрированная ликвидность, низкие комиссии $1-2 млрд PancakeSwap Binance Smart Chain Низкие комиссии, высокая скорость $300-500 млн SushiSwap Multichain Кросс-чейн свопы, расширенная функциональность $100-300 млн dYdX Ethereum (L2) Маржинальная торговля, фьючерсы $500 млн – $1 млрд Curve Multichain Специализация на стейблкоинах, низкий проскальзывание $100-300 млн

Стратегии для торговли на DEX:

Арбитраж — использование разницы цен на различных DEX для получения прибыли Свопы при экстремальной волатильности — покупка токенов во время резких падений Инвестиции в новые токены — ранний вход в перспективные DeFi-проекты Маржинальная торговля — использование заемных средств для увеличения размера позиции (доступно на некоторых DEX) Лимитные ордера — установка ордеров на покупку/продажу по заданной цене (с использованием специализированных протоколов)

Преимущества торговли на DEX:

Доступ к широкому спектру токенов, включая новые проекты

Отсутствие риска взлома биржи и потери средств

Анонимность торговли

Отсутствие ограничений на вывод средств

Возможность участия в управлении биржей через токены управления

Однако торговля на DEX имеет и недостатки:

Более высокие комиссии за транзакции в периоды загруженности сети

Более низкая ликвидность для некоторых пар токенов

Проскальзывание цен при крупных сделках

Отсутствие поддержки фиатных валют

Более сложный пользовательский интерфейс для новичков

Для успешной торговли на DEX новичкам рекомендуется начинать с небольших сумм и основных пар токенов с высокой ликвидностью. По мере накопления опыта можно переходить к более сложным стратегиям и инструментам.

Также важно использовать безопасные кошельки (аппаратные для крупных сумм), проверять адреса контрактов перед взаимодействием и всегда верифицировать URL протоколов, чтобы избежать фишинговых атак.

Погружение в мир DeFi открывает беспрецедентные возможности для заработка, недоступные в традиционных финансах. Каждая из рассмотренных стратегий — стейкинг, кредитование, фарминг доходности и торговля на DEX — предлагает уникальное соотношение риска и доходности. Начинайте с консервативных методов: стейкинга стабильных активов и кредитования стейблкоинов. Постепенно изучайте более сложные стратегии, распределяя капитал между ними согласно вашей толерантности к риску. Помните, что в DeFi знания — ваш главный актив и лучшая защита от потерь. Децентрализованные финансы — это не просто способ заработка, а технологическая революция, меняющая саму суть взаимодействия с деньгами.

Читайте также