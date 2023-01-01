Что нужно чтобы стать стюардессой: 7 главных требований и этапы

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся карьерой бортпроводника и аспектами данной профессии

Студенты или выпускники, планирующие обучение в авиационных учебных заведениях

Специалисты в области HR, желающие узнать о процессе подбора и требований к кандидатам в авиацию Высоко в небе на высоте 10 тысяч метров, где воздух разрежен, а мир кажется крошечным, работают люди, для которых небо — второй дом. Стать бортпроводником мечтают многие, привлеченные романтикой дальних стран и возможностью путешествовать. Но за безупречными улыбками и элегантной формой скрывается серьезная подготовка и строгие требования. Каждый год тысячи кандидатов проходят многоступенчатый отбор, но только единицы надевают заветную форму. Что же нужно, чтобы покорить небо и стать частью элитной команды воздушных путешественников? ??

Что нужно чтобы стать стюардессой: 7 главных требований

Профессия бортпроводника окружена ореолом романтики и престижа, но за красивым фасадом скрываются четкие требования и высокие стандарты. Давайте рассмотрим 7 ключевых критериев, которым должен соответствовать каждый кандидат в 2025 году. ??

Образование и возраст. Минимальное требование — полное среднее образование. Возрастные ограничения: от 18 до 35 лет при первичном трудоустройстве. Высшее образование повышает шансы, особенно в престижных авиакомпаниях. Знание иностранных языков. Английский — обязательно на уровне не ниже B1-B2. Для международных рейсов может требоваться второй иностранный язык. Владение редкими языками (корейский, арабский, китайский) — серьезное преимущество. Физические параметры. Рост для женщин: 160-175 см, для мужчин: 170-185 см. Вес пропорционален росту. В некоторых азиатских авиакомпаниях существуют более строгие требования к внешности. Здоровье. Отсутствие хронических заболеваний, противопоказаний к полетам, хорошее зрение (допускается коррекция), отсутствие татуировок на видимых местах, пирсинга, отсутствие алкогольной и наркотической зависимости. Психологические качества. Стрессоустойчивость, коммуникабельность, эмоциональная стабильность, навыки работы в команде, лидерские качества, умение принимать решения в экстремальных ситуациях. Внешний вид. Презентабельность, ухоженность, отсутствие видимых шрамов и дефектов кожи, приятная улыбка, умение носить форменную одежду. Навыки и компетенции. Навыки оказания первой помощи, умение плавать, коммуникативные навыки, клиентоориентированность, базовые знания психологии.

Требования к бортпроводникам постоянно эволюционируют. Если раньше акцент делался преимущественно на внешних данных, то сегодня на первый план выходят профессиональные навыки и психологическая готовность к работе в стрессовых условиях.

Критерий Стандартные авиалинии Премиум-класс авиакомпании Владение языками Английский (B1-B2) Английский (C1) + второй язык Образование Среднее полное Высшее предпочтительно Опыт работы Не обязателен В сфере сервиса от 1 года Дополнительные навыки Базовые Специализированные (винный этикет, ВИП-сервис)

Елена Соколова, старший бортпроводник с 12-летним стажем

Когда я пришла на свое первое собеседование в 2013 году, меня больше всего беспокоил мой рост — 162 см, самый минимум для требований. На встрече нас собралось около 50 девушек, и меня сразу поразило, насколько все разные. Были и модельные красавицы, и совсем простые девчонки. Нас измерили, проверили знание английского и провели групповые задания. К моему удивлению, отсеялись именно те, кто внешне выглядел идеально, но не смог продемонстрировать навыки командной работы. Меня же взяли, хотя я совсем не была уверена в успехе. За годы работы я поняла: главное — не идеальная внешность, а характер. Способность часами сохранять улыбку, когда устал; оставаться собранным во время турбулентности; мгновенно принимать решения, когда пассажиру стало плохо. Этому не научишься по книжкам, и никакая внешность этого не заменит.

Базовые требования авиакомпаний к кандидатам

Каждая авиакомпания имеет собственные стандарты отбора, но существует базовый набор требований, который остается неизменным практически для всех перевозчиков. Рассмотрим детально, какие требования предъявляются к потенциальным бортпроводникам в 2025 году. ??

Формальные требования:

Гражданство РФ или страны присутствия авиакомпании (для международных перевозчиков возможны исключения)

Отсутствие судимости и административных правонарушений

Наличие загранпаспорта с возможностью безвизового въезда в ряд стран (для международных рейсов)

Готовность к ненормированному рабочему графику, включая ночные полеты и работу в праздничные дни

Возможность проживать в городе базирования авиакомпании

Медицинские требования:

Прохождение ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии) — обязательное условие для работы. Комиссия проверяет:

Сердечно-сосудистую систему (отсутствие гипертонии, пороков сердца)

Дыхательную систему (отсутствие астмы, хронических заболеваний)

Зрение (допустимая коррекция не более ±3 диоптрий)

Слух (должен соответствовать нормам для распознавания речи в шумных условиях)

Вестибулярный аппарат (устойчивость к укачиванию)

Отсутствие заболеваний опорно-двигательного аппарата

Психическое здоровье

Требования к внешнему виду:

Хотя требования к внешности стали менее жесткими, чем десятилетие назад, определенные стандарты сохраняются:

Отсутствие видимых татуировок и пирсинга (кроме классических сережек для женщин)

Ухоженные руки без ярких или экстравагантных маникюров

Для женщин: умеренный макияж, аккуратная прическа (длинные волосы должны быть собраны)

Для мужчин: короткая стрижка, чисто выбритое лицо или ухоженная борода (в зависимости от правил авиакомпании)

Способность носить форменную одежду установленного образца

Профессиональные навыки и компетенции:

Навыки эффективной коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций

Базовые навыки психологии общения с разными категориями пассажиров

Умение работать в команде и подчиняться иерархии

Стрессоустойчивость и способность сохранять работоспособность при длительных перелетах

Навыки оказания первой помощи (могут быть получены в процессе обучения)

Умение плавать (обязательное требование для аварийных ситуаций)

Важно понимать, что требования могут варьироваться в зависимости от класса авиакомпании (лоукостер, регулярный перевозчик, премиум-класс) и географии полетов. Международные авиакомпании Ближнего Востока (Emirates, Qatar Airways, Etihad) традиционно предъявляют более высокие требования к внешности и языковым навыкам, но и предлагают лучшие условия труда и компенсационные пакеты.

Процесс отбора и этапы трудоустройства бортпроводников

Путь от кандидата до действующего бортпроводника — многоэтапный процесс, требующий терпения и подготовки. В среднем, от момента подачи заявки до первого самостоятельного полета проходит от 3 до 6 месяцев. Рассмотрим подробно каждый этап этого пути. ??

Этап 1: Поиск вакансий и подача заявки

Вакансии бортпроводников публикуются на официальных сайтах авиакомпаний, специализированных порталах по поиску работы и в социальных сетях. Для подачи заявки обычно требуется:

Резюме на русском и английском языках

Фотографии в полный рост и портретное фото (часто с определенными требованиями к формату)

Заполнение специальной анкеты авиакомпании

Копии документов об образовании и сертификатов о знании языков (если имеются)

Этап 2: Первичный отбор (скрининг резюме)

HR-специалисты авиакомпании просматривают все поступившие заявки, отбирая кандидатов, соответствующих базовым требованиям. На этом этапе отсеивается до 70% претендентов.

Этап 3: Собеседование и тестирование

Прошедшие предварительный отбор приглашаются на очное собеседование, которое может включать:

Групповое интервью: оценивается способность работать в команде, коммуникативные навыки, лидерские качества

оценивается способность работать в команде, коммуникативные навыки, лидерские качества Тестирование по английскому языку: письменное и устное

письменное и устное Психологическое тестирование: проверка стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности

проверка стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности Ситуационные задачи: моделирование нестандартных ситуаций на борту

моделирование нестандартных ситуаций на борту Проверка физических параметров: измерение роста, веса, пропорций

Этап 4: Медицинское освидетельствование (ВЛЭК)

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, направляются на медицинскую комиссию. Это комплексное обследование, включающее осмотр у различных специалистов и сдачу анализов. Стоимость прохождения ВЛЭК составляет от 5000 до 15000 рублей в зависимости от региона.

Этап 5: Обучение в учебном центре

После успешного прохождения всех предыдущих этапов кандидаты зачисляются в учебный центр авиакомпании или независимый авиационный учебный центр. Обучение включает:

Теоретическую подготовку по безопасности полетов

Изучение типов воздушных судов и их систем

Тренировки по действиям в аварийных ситуациях

Обучение оказанию первой помощи

Основы сервиса и обслуживания пассажиров

Тренировки на тренажерах (включая аварийную эвакуацию, пожаротушение)

Продолжительность обучения составляет от 1 до 3 месяцев. В некоторых авиакомпаниях обучение платное (от 50 000 до 150 000 рублей), в других — бесплатное с последующей отработкой.

Этап 6: Экзамены и получение свидетельства бортпроводника

По завершении обучения проводятся экзамены по теоретической и практической части. Успешно сдавшие экзамены получают свидетельство бортпроводника — официальный документ, дающий право выполнять профессиональные обязанности.

Этап 7: Стажировка и первые полеты

Новички проходят стажировку под руководством опытных бортпроводников. Длительность стажировки — от 30 до 50 летных часов (примерно 10-15 рейсов). После успешного прохождения стажировки сотрудник допускается к самостоятельной работе.

Этап отбора Средний процент прохождения Длительность Скрининг резюме 30% 1-2 недели Собеседование и тестирование 50% от предыдущего этапа 1 день Медицинское освидетельствование 80% от предыдущего этапа 1-2 недели Обучение в учебном центре 95% от предыдущего этапа 1-3 месяца Стажировка и допуск к полетам 98% от предыдущего этапа 1-2 месяца

Обучение и сертификация будущих стюардесс

Профессиональная подготовка бортпроводников — это интенсивный процесс, включающий освоение множества дисциплин от авиационной безопасности до психологии обслуживания пассажиров. В 2025 году требования к обучению стали еще более строгими, что связано с повышением стандартов безопасности и сервиса в авиаиндустрии. ??

Типы учебных заведений для подготовки бортпроводников:

Авиационные учебные центры (АУЦ) — сертифицированные учреждения, имеющие право проводить первоначальную подготовку бортпроводников. В России действует около 20 таких центров.

— сертифицированные учреждения, имеющие право проводить первоначальную подготовку бортпроводников. В России действует около 20 таких центров. Учебные центры авиакомпаний — подразделения крупных авиакомпаний, осуществляющие подготовку исключительно для собственных нужд (Аэрофлот, S7, UTair).

— подразделения крупных авиакомпаний, осуществляющие подготовку исключительно для собственных нужд (Аэрофлот, S7, UTair). Специализированные курсы — частные образовательные организации, предлагающие базовую подготовку к отбору в авиакомпании без выдачи официального свидетельства бортпроводника.

Программа обучения бортпроводников:

Полная программа первоначальной подготовки включает следующие основные блоки:

Авиационная безопасность (40-60 часов): Действия при захвате воздушного судна

Распознавание взрывных устройств и опасных предметов

Предполетный досмотр салона

Координация действий с наземными службами безопасности Аварийно-спасательная подготовка (60-80 часов): Эвакуация пассажиров на сушу и на воду

Применение аварийно-спасательного оборудования

Тушение пожара на борту

Действия при разгерметизации салона

Выживание в различных климатических условиях Медицинская подготовка (30-40 часов): Оказание первой помощи при различных состояниях

Использование бортовой аптечки и дефибриллятора

Помощь при родах на борту

Психологическая поддержка пассажиров в критических ситуациях Сервисная подготовка (40-60 часов): Стандарты обслуживания различных классов пассажиров

Особенности питания на борту

Работа с трудными пассажирами

Обслуживание пассажиров с особыми потребностями

Винная карта и бортовое меню Техническая подготовка (40-50 часов): Устройство и компоновка различных типов ВС

Системы жизнеобеспечения самолета

Бортовое оборудование и его эксплуатация

Процедуры предполетной подготовки

Практические тренировки:

Значительная часть обучения (около 40%) проходит в форме практических занятий на специальных тренажерах:

Тренажеры аварийных дверей и выходов

Тренажеры аварийной эвакуации с использованием надувных трапов

Бассейны для отработки приводнения и спасения на воде

Макеты салонов различных типов самолетов

Тренажеры для тушения реального огня

Дымовые камеры для отработки действий в условиях задымления

Получение свидетельства бортпроводника:

После успешного завершения обучения выпускники проходят итоговую аттестацию, включающую:

Теоретический экзамен по всем дисциплинам

Практический экзамен по действиям в аварийных ситуациях

Проверку навыков обслуживания пассажиров

При успешной сдаче экзаменов кандидат получает свидетельство бортпроводника — официальный документ, выдаваемый Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией), действительный в течение 2 лет с возможностью продления.

Максим Воронцов, инструктор учебного центра гражданской авиации Помню одну студентку из группы 2022 года — Анна, 24 года, с красным дипломом филологического факультета. Она приехала на обучение с чётким намерением получить профессию бортпроводника, но была абсолютно не готова к физическим нагрузкам. В первый же день практических занятий по аварийно-спасательной подготовке она столкнулась с реальностью: открывание аварийных выходов требует значительных физических усилий, а эвакуация по надувному трапу вызвала у неё настоящую панику. После тренировки она сидела в раздевалке в слезах. Я предложил ей не торопиться с решением уйти и попробовать ещё неделю. Мы разработали для неё дополнительную программу физической подготовки. Ежедневно после занятий она оставалась на час для индивидуальных тренировок. Через три недели произошло то, что мы называем "профессиональным переломом" — во время комплексной тренировки по аварийной ситуации Анна действовала четко, уверенно эвакуировала "пассажиров", грамотно давала команды. После выпуска она устроилась в одну из ведущих авиакомпаний и сейчас летает на международных рейсах. Этот случай показывает, что технические навыки можно развить, если есть мотивация. А вот с психологическими качествами сложнее — их либо имеешь, либо нет. Из сотни студентов до реальных полетов доходит около 75, и это нормальный отсев. Лучше осознать свою неготовность на земле, чем в небе.

Карьерные перспективы в профессии бортпроводника

Вопреки распространенному мнению, профессия бортпроводника предлагает разнообразные возможности для карьерного роста и профессионального развития. Путь в авиации может быть долгим и увлекательным, позволяя специалисту реализовать себя в различных направлениях. ??

Вертикальный карьерный рост:

Стажер-бортпроводник — начальная позиция, период обучения "в полях" под руководством наставника (2-6 месяцев). Бортпроводник — базовая должность, выполнение обязанностей по обслуживанию пассажиров и обеспечению безопасности. Старший бортпроводник (СБ) — руководит работой бригады в эконом-классе или отвечает за обслуживание в бизнес-классе. Требуется опыт от 2 лет. Бортпроводник бизнес-класса — специализируется на обслуживании пассажиров премиум-сегмента (требуется высокий уровень языка и сервисных навыков). Старший бортпроводник бизнес-класса — руководит обслуживанием в премиальной части салона. Заместитель старшего бортпроводника воздушного судна — правая рука СБВС, координирует работу бригады. Старший бортпроводник воздушного судна (СБВС/Purser) — руководитель всей кабинной бригады, отвечает за весь сервис и безопасность на борту. Требуется опыт от 5-7 лет. Инструктор-проводник — обучает новых сотрудников, проводит повышение квалификации. Шеф-инструктор — руководит группой инструкторов, разрабатывает учебные программы. Менеджер по обучению бортпроводников — административная должность в учебном центре. Руководитель службы бортпроводников — высшая должность в иерархии кабинного экипажа.

Горизонтальное развитие карьеры:

Инспектор по качеству сервиса — проверяет соответствие обслуживания стандартам авиакомпании.

— проверяет соответствие обслуживания стандартам авиакомпании. Специалист по безопасности полетов — фокусируется на аспектах безопасности в работе кабинных экипажей.

— фокусируется на аспектах безопасности в работе кабинных экипажей. Рекрутер в отделе подбора персонала — занимается отбором новых бортпроводников.

— занимается отбором новых бортпроводников. Специалист по разработке сервисных процедур — создает и обновляет стандарты обслуживания.

— создает и обновляет стандарты обслуживания. VIP-бортпроводник — работа на частных или корпоративных самолетах.

— работа на частных или корпоративных самолетах. Представитель авиакомпании за рубежом — координирует работу экипажей в иностранных аэропортах.

Зарплаты и компенсации:

Доход бортпроводника складывается из базовой ставки и дополнительных выплат за летные часы, ночные рейсы, международные перелеты и работу в праздничные дни. В 2025 году средние зарплаты составляют:

Стажер-бортпроводник: 60 000 – 80 000 руб.

Бортпроводник с опытом 1-2 года: 90 000 – 120 000 руб.

Старший бортпроводник: 120 000 – 160 000 руб.

СБВС на международных рейсах: 180 000 – 250 000 руб.

Бортпроводник в международных премиальных авиакомпаниях (Emirates, Qatar, Etihad): от $2500 до $4000 (без учета проживания и дополнительных льгот)

Дополнительные преимущества профессии:

Бесплатные или льготные авиабилеты для сотрудника и членов семьи

Медицинская страховка, включая международное покрытие

Компенсация проживания в городе базирования (в некоторых компаниях)

Суточные выплаты во время стоянок в других городах

Возможность изучения иностранных языков за счет компании

Расширенный отпуск (до 45-70 дней в год в зависимости от стажа)

Профессиональное долголетие:

Средний возраст активной летной карьеры бортпроводника составляет 15-20 лет. После этого многие переходят на наземные должности в авиакомпаниях или смежных отраслях. Ценность опыта бортпроводника высоко котируется в:

Туристическом бизнесе

Гостиничной индустрии

HR-сфере

Учебных центрах и образовательных учреждениях

Консалтинге по вопросам сервиса и безопасности

Ключевым фактором успешной карьеры в профессии является постоянное развитие навыков и готовность адаптироваться к изменениям в авиационной отрасли. Знание дополнительных языков, получение специализаций (например, медицинской) и высшее образование в смежных областях значительно расширяют перспективы роста.