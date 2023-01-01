Что должен делать курьер: обязанности, функции и рабочий день

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Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся карьерой курьера или в сфере доставки.

Работодатели, управляющие персоналом в области логистики и доставки.

Студенты и молодые специалисты, рассматривающие возможности профессионального роста в логистике. Быстрые заказы, еда к двери за 15 минут, документы «прямо сейчас» — за всей этой скоростью и комфортом стоят люди, которых мы часто замечаем лишь на пару минут. Работа курьера кажется простой только на первый взгляд: доставил, улыбнулся, ушёл. Но за этим скрывается целая система процессов, знаний и навыков, которая определяет успех доставки и репутацию компании. Откроем дверь в профессию курьера и посмотрим, что скрывается за каждодневной логистикой, коммуникацией с клиентами и управлением своим временем в режиме нон-стоп 🚚.

Кто такой курьер: основные задачи и требования

Курьер — это специалист, обеспечивающий своевременную доставку товаров, документов, посылок или продуктов от отправителя к получателю. В 2025 году эта профессия трансформировалась из простого перемещения предметов в комплексную логистическую услугу с элементами клиентского сервиса.

Ключевые задачи современного курьера:

Доставка грузов в соответствии с установленным графиком

Проверка целостности и комплектности передаваемых товаров

Оформление документации (накладные, акты приема-передачи)

Приём оплаты (наличными или через платёжные терминалы)

Соблюдение маршрутов и оптимизация перемещений

Взаимодействие с клиентами и решение возникающих вопросов

Несмотря на кажущуюся простоту, современный курьер должен обладать рядом профессиональных качеств и навыков:

Базовые требования Дополнительные навыки Личные качества Знание города/района доставок Навыки работы с мобильными приложениями Пунктуальность Умение пользоваться навигационными системами Знание правил хранения различных типов грузов Стрессоустойчивость Хорошая физическая форма Базовые знания о продукте или услуге Коммуникабельность Права категории B (для авто-курьеров) Навыки работы с ПО для учёта доставок Честность Наличие смартфона с доступом в интернет Умение проводить транзакции через терминал Ответственность

В зависимости от компании и типа доставляемого груза, к курьеру могут предъявляться дополнительные требования: от наличия собственного транспорта до специальных разрешений для работы с определёнными категориями товаров.

Александр Сергеев, руководитель службы доставки Помню случай с одним из наших новых курьеров. Андрей устроился к нам, имея за плечами только опыт работы официантом. В первый день ему дали 8 доставок. Казалось бы, задача простая — следуй навигатору и доставляй посылки. К вечеру он вернулся бледный, выполнив только половину плана. «Я не учёл пробки, не знал оптимальной последовательности адресов и потратил слишком много времени на поиск парковочных мест», — признался он. Мы разработали для него индивидуальный план обучения, и через неделю Андрей уже выполнял 12-15 доставок за день. Это хороший урок — быть курьером значит владеть целым набором знаний о городской логистике, а не просто перемещать предметы из пункта А в пункт Б.

Ежедневные обязанности курьера при работе с грузами

Рабочий день курьера начинается задолго до первой доставки и включает множество обязанностей, связанных с подготовкой, транспортировкой и передачей грузов. Рассмотрим основные этапы и связанные с ними задачи:

1. Подготовка к рабочему дню

Проверка транспортного средства (техническое состояние, чистота, уровень топлива)

Получение и изучение списка доставок на день

Планирование оптимального маршрута с учетом трафика и временных окон доставки

Проверка работоспособности оборудования (терминал оплаты, мобильное приложение)

2. Работа на складе или в пункте выдачи

Получение грузов согласно маршрутному листу

Проверка упаковки и целостности посылок

Подписание документов о приёме груза

Сортировка грузов в оптимальном порядке доставки

Обеспечение правильной транспортировки товаров (температурный режим, защита от ударов)

3. Доставка и передача груза

Своевременное прибытие по адресу в указанный интервал

Информирование получателя о прибытии

Проверка личности получателя (при необходимости)

Передача груза с демонстрацией его целостности

Обработка возвратов и отказов от приёма

4. Документооборот и платежи

Оформление акта приёма-передачи

Приём оплаты и выдача кассового чека

Фиксация статуса доставки в системе (доставлено, отказ, перенос)

Ведение отчётности о выполненных доставках

5. Завершение рабочего дня

Возврат на склад невостребованных грузов

Сдача полученных платежей и подтверждающих документов

Отчёт о выполненных заданиях и возникших проблемах

Возврат или зарядка технического оборудования

Особенности обращения с различными типами грузов также отражаются на обязанностях курьера:

Тип груза Специфические обязанности Особенности транспортировки Продукты питания Контроль температуры хранения, проверка сроков годности Использование термосумок, быстрая доставка Документы Обеспечение конфиденциальности, проверка комплектности Защита от влаги, защищённая папка Хрупкие предметы Тщательная проверка на повреждения при выдаче и приёме Использование мягких прокладок, контроль ударов Дорогостоящие товары Особый контроль при идентификации получателя Повышенные меры безопасности, скрытая транспортировка Лекарства Проверка правильности назначения, соблюдение условий хранения При необходимости — холодовая цепь, защита от света

График работы курьера: смены, маршруты и логистика

График работы курьера отличается высокой вариативностью и зависит от типа службы доставки, загруженности и выбранной формы занятости. В 2025 году компании предлагают гибкие модели организации рабочего времени, позволяющие совмещать доставку с учёбой или другой работой.

Основные типы графиков работы курьеров:

Полный рабочий день (5/2, 2/2) — классический график с фиксированным временем начала и окончания работы, обычно 8-12 часов

— классический график с фиксированным временем начала и окончания работы, обычно 8-12 часов Частичная занятость — работа в определённые дни недели или по несколько часов в день

— работа в определённые дни недели или по несколько часов в день Гибкий график — самостоятельный выбор дней и часов работы через приложение

— самостоятельный выбор дней и часов работы через приложение Работа по вызову — выполнение доставок только в периоды пиковой нагрузки

— выполнение доставок только в периоды пиковой нагрузки Ночные смены — обслуживание круглосуточных сервисов доставки с повышенной оплатой

Мария Климова, аналитик рынка курьерских услуг Я исследовала тенденции в организации труда курьеров за последние 5 лет, и результаты показывают радикальные изменения. В 2020 году 76% курьеров работали по фиксированному графику с чёткими сменами. В 2025 году ситуация кардинально изменилась: 64% курьеров предпочитают гибкую форму занятости, выбирая часы работы через мобильные приложения. Один из опрошенных мной курьеров, студент Павел, рассказал, как строит свой график: «Я открываю приложение вечером и выбираю доступные слоты на завтра между парами в университете. В период сессии могу взять меньше заказов или вообще взять паузу. В итоге я зарабатываю на жизнь, не жертвуя учёбой». Эта «уберизация» труда курьеров позволила тысячам людей найти работу на своих условиях, но одновременно размыла границу между рабочим и личным временем.

Типичная структура рабочего дня курьера включает несколько этапов:

Утренний сбор (7:00-9:00) — получение заданий, загрузка автомобиля/сумок, планирование маршрутов Первый блок доставок (9:00-13:00) — выполнение утренних заказов, часто связанных с бизнес-доставками Обеденный перерыв (13:00-14:00) — время для отдыха и питания Второй блок доставок (14:00-18:00) — выполнение доставок частным клиентам, часто после их рабочего дня Завершение смены (18:00-19:00) — возврат на базу, сдача отчётности и платежей

В сфере доставки еды график может смещаться на вечерние часы (с 11:00 до 23:00), охватывая пиковые периоды заказов на обед и ужин.

Логистика и маршрутизация:

Важнейшим аспектом работы курьера является оптимальное планирование маршрута. Современные технологии значительно упростили этот процесс:

Автоматическое построение маршрутов с учетом трафика и временных окон доставки

Кластеризация адресов по географическому принципу

Динамическое перепланирование маршрута при появлении новых заказов

Учёт особенностей транспорта (для пеших, вело- и автокурьеров строятся разные маршруты)

Определение оптимального порядка доставки с учетом приоритетов и временных окон

Работа в различных зонах доставки также имеет свою специфику:

Тип зоны Особенности логистики Рекомендации для курьеров Центр города Высокая плотность заказов, сложная парковка Использование велосипеда/электросамоката, знание обходных путей Спальные районы Большие расстояния между точками, много многоэтажек Группировка заказов по домам, использование автомобиля Бизнес-центры Пропускная система, ограниченные часы доступа Предварительное согласование доставки, знание правил пропуска Пригород Низкая плотность заказов, большие расстояния Объединение доставок по направлениям, использование автомобиля Частный сектор Сложная адресация, отсутствие номеров домов Предварительный созвон с клиентом, использование геолокации

Функции курьера при взаимодействии с клиентами

Современный курьер — это не просто транспортировщик грузов, но и важное звено в системе клиентского сервиса. Для многих заказчиков курьер является единственным представителем компании, с которым происходит личный контакт, поэтому качество взаимодействия напрямую влияет на лояльность клиента и репутацию бренда.

Ключевые функции курьера при работе с клиентами:

Коммуникация до прибытия — предварительное уведомление о доставке, уточнение деталей

— предварительное уведомление о доставке, уточнение деталей Информирование — предоставление клиенту сведений о товаре, условиях доставки, оплаты и возврата

— предоставление клиенту сведений о товаре, условиях доставки, оплаты и возврата Демонстрация товара — при необходимости показ комплектации и функционирования изделия

— при необходимости показ комплектации и функционирования изделия Финансовые операции — приём оплаты наличными или картой, оформление чеков

— приём оплаты наличными или картой, оформление чеков Обработка претензий — первичная реакция на замечания клиента, информирование компании

— первичная реакция на замечания клиента, информирование компании Сбор обратной связи — получение отзывов о качестве товара и сервиса

Качественное обслуживание клиентов требует от курьера владения специальными коммуникативными навыками и техниками:

Этикет приветствия — представление себя и компании, создание позитивного первого впечатления Активное слушание — умение понять запросы и потребности клиента Работа с возражениями — спокойное и конструктивное реагирование на недовольство Завершение контакта — вежливое прощание и напоминание о возможности дальнейших заказов

В современных компаниях существуют чёткие стандарты взаимодействия курьера с клиентом, часто описанные в специальных скриптах. При этом важно сохранять естественность общения и адаптировать стандартные фразы под конкретную ситуацию.

Специфические ситуации и рекомендации по работе с ними:

Ситуация Рекомендуемые действия курьера Чего следует избегать Клиент обнаружил повреждение товара Зафиксировать дефект, извиниться, предложить варианты решения (замена, компенсация) Спорить, перекладывать ответственность на других, игнорировать проблему Клиент отказывается от заказа при доставке Уточнить причину, предложить решение проблемы, вежливо оформить возврат Проявлять раздражение, настаивать на приёме заказа Клиент не выходит на связь Предпринять несколько попыток контакта, ожидать в течение регламентированного времени, следовать инструкции компании Оставлять заказ без согласования, нарушать правила доставки Агрессивное поведение клиента Сохранять спокойствие, выслушать претензию, предложить конструктивное решение, при необходимости связаться с руководством Отвечать агрессией, вступать в спор, игнорировать претензию Клиент запрашивает услуги, не входящие в обязанности курьера Вежливо объяснить границы своих полномочий, при возможности предложить альтернативное решение Соглашаться на нарушение регламента, грубо отказывать

В 2025 году многие функции при взаимодействии с клиентами автоматизированы с помощью мобильных приложений и чат-ботов, однако личный контакт с курьером остаётся важным элементом клиентского опыта. Умение сочетать технологические инструменты с человеческим подходом делает курьера ценным сотрудником современной системы доставки.

Особенности работы курьера в разных сферах доставки

Профессия курьера не является однородной — требования, функции и специфика работы существенно различаются в зависимости от типа доставляемых грузов и сферы деятельности компании. Рассмотрим ключевые направления курьерской работы и их особенности.

Курьер службы доставки еды 🍕

Специфические особенности:

Работа в режиме срочности (доставка горячих блюд в течение 30-60 минут)

Необходимость поддержания температурного режима (использование термосумок)

Пиковые нагрузки в обеденное время и вечерние часы

Высокая частота заказов при relativamente небольшом радиусе доставки

Общение с голодными клиентами, что требует особого такта

Дополнительные навыки:

Знание меню и состава блюд для ответов на вопросы клиентов

Умение быстро оценивать оптимальный маршрут в условиях города

Навыки безопасной транспортировки для сохранения презентабельного вида блюд

Курьер интернет-магазина 📦

Специфические особенности:

Разнообразие доставляемых товаров (от одежды до электроники)

Необходимость предоставлять примерку (для одежды и обуви)

Работа с возвратами и обменом товаров

Более длительные временные слоты доставки (2-4 часа)

Высокая материальная ответственность при доставке ценных товаров

Дополнительные навыки:

Знание правил демонстрации и проверки различных категорий товаров

Умение оформлять документацию на возврат и обмен

Навыки презентации товара и консультирования по базовым характеристикам

Курьер документов и деловой корреспонденции 📝

Специфические особенности:

Высокие требования к конфиденциальности

Работа преимущественно с юридическими лицами

Необходимость соблюдения строгого дресс-кода

Четкая маршрутизация с заранее согласованным графиком

Работа в основном в бизнес-часы (9:00-18:00)

Дополнительные навыки:

Знание делопроизводства и документооборота

Навыки делового общения

Умение работать с системами контроля доступа в офисные здания

Курьер фармацевтической продукции 💊

Специфические особенности:

Высокие требования к условиям транспортировки (температура, влажность)

Необходимость специальных знаний о правилах хранения лекарств

Работа с уязвимыми группами клиентов (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями)

Часто требуется специальное разрешение для доставки определенных препаратов

Повышенные требования к проверке личности получателя

Дополнительные навыки:

Базовые знания фармакологии для консультирования

Умение обращаться с термоконтейнерами и специальной упаковкой

Навыки общения с людьми, имеющими проблемы со здоровьем

Сравнение различных типов курьерской работы (по 10-балльной шкале):

Критерий Доставка еды Интернет-магазин Документы Фармацевтика Уровень срочности 9 6 7 8 Физическая нагрузка 7 8 4 5 Требования к внешнему виду 6 7 9 8 Сложность взаимодействия с клиентами 7 8 6 9 Уровень ответственности 6 8 9 10 Гибкость графика 9 7 5 6

При выборе направления курьерской работы важно учитывать свои личные предпочтения, физические возможности и карьерные планы. Каждая сфера предлагает свои преимущества и вызовы, а также возможности для роста — от линейного курьера до логиста, диспетчера или руководителя группы доставки.