Что должен делать курьер: обязанности, функции и рабочий день#Профессии в логистике #Профессии в сервисе #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Люди, интересующиеся карьерой курьера или в сфере доставки.
- Работодатели, управляющие персоналом в области логистики и доставки.
Студенты и молодые специалисты, рассматривающие возможности профессионального роста в логистике.
Быстрые заказы, еда к двери за 15 минут, документы «прямо сейчас» — за всей этой скоростью и комфортом стоят люди, которых мы часто замечаем лишь на пару минут. Работа курьера кажется простой только на первый взгляд: доставил, улыбнулся, ушёл. Но за этим скрывается целая система процессов, знаний и навыков, которая определяет успех доставки и репутацию компании. Откроем дверь в профессию курьера и посмотрим, что скрывается за каждодневной логистикой, коммуникацией с клиентами и управлением своим временем в режиме нон-стоп 🚚.
Кто такой курьер: основные задачи и требования
Курьер — это специалист, обеспечивающий своевременную доставку товаров, документов, посылок или продуктов от отправителя к получателю. В 2025 году эта профессия трансформировалась из простого перемещения предметов в комплексную логистическую услугу с элементами клиентского сервиса.
Ключевые задачи современного курьера:
- Доставка грузов в соответствии с установленным графиком
- Проверка целостности и комплектности передаваемых товаров
- Оформление документации (накладные, акты приема-передачи)
- Приём оплаты (наличными или через платёжные терминалы)
- Соблюдение маршрутов и оптимизация перемещений
- Взаимодействие с клиентами и решение возникающих вопросов
Несмотря на кажущуюся простоту, современный курьер должен обладать рядом профессиональных качеств и навыков:
|Базовые требования
|Дополнительные навыки
|Личные качества
|Знание города/района доставок
|Навыки работы с мобильными приложениями
|Пунктуальность
|Умение пользоваться навигационными системами
|Знание правил хранения различных типов грузов
|Стрессоустойчивость
|Хорошая физическая форма
|Базовые знания о продукте или услуге
|Коммуникабельность
|Права категории B (для авто-курьеров)
|Навыки работы с ПО для учёта доставок
|Честность
|Наличие смартфона с доступом в интернет
|Умение проводить транзакции через терминал
|Ответственность
В зависимости от компании и типа доставляемого груза, к курьеру могут предъявляться дополнительные требования: от наличия собственного транспорта до специальных разрешений для работы с определёнными категориями товаров.
Александр Сергеев, руководитель службы доставки Помню случай с одним из наших новых курьеров. Андрей устроился к нам, имея за плечами только опыт работы официантом. В первый день ему дали 8 доставок. Казалось бы, задача простая — следуй навигатору и доставляй посылки. К вечеру он вернулся бледный, выполнив только половину плана. «Я не учёл пробки, не знал оптимальной последовательности адресов и потратил слишком много времени на поиск парковочных мест», — признался он. Мы разработали для него индивидуальный план обучения, и через неделю Андрей уже выполнял 12-15 доставок за день. Это хороший урок — быть курьером значит владеть целым набором знаний о городской логистике, а не просто перемещать предметы из пункта А в пункт Б.
Ежедневные обязанности курьера при работе с грузами
Рабочий день курьера начинается задолго до первой доставки и включает множество обязанностей, связанных с подготовкой, транспортировкой и передачей грузов. Рассмотрим основные этапы и связанные с ними задачи:
1. Подготовка к рабочему дню
- Проверка транспортного средства (техническое состояние, чистота, уровень топлива)
- Получение и изучение списка доставок на день
- Планирование оптимального маршрута с учетом трафика и временных окон доставки
- Проверка работоспособности оборудования (терминал оплаты, мобильное приложение)
2. Работа на складе или в пункте выдачи
- Получение грузов согласно маршрутному листу
- Проверка упаковки и целостности посылок
- Подписание документов о приёме груза
- Сортировка грузов в оптимальном порядке доставки
- Обеспечение правильной транспортировки товаров (температурный режим, защита от ударов)
3. Доставка и передача груза
- Своевременное прибытие по адресу в указанный интервал
- Информирование получателя о прибытии
- Проверка личности получателя (при необходимости)
- Передача груза с демонстрацией его целостности
- Обработка возвратов и отказов от приёма
4. Документооборот и платежи
- Оформление акта приёма-передачи
- Приём оплаты и выдача кассового чека
- Фиксация статуса доставки в системе (доставлено, отказ, перенос)
- Ведение отчётности о выполненных доставках
5. Завершение рабочего дня
- Возврат на склад невостребованных грузов
- Сдача полученных платежей и подтверждающих документов
- Отчёт о выполненных заданиях и возникших проблемах
- Возврат или зарядка технического оборудования
Особенности обращения с различными типами грузов также отражаются на обязанностях курьера:
|Тип груза
|Специфические обязанности
|Особенности транспортировки
|Продукты питания
|Контроль температуры хранения, проверка сроков годности
|Использование термосумок, быстрая доставка
|Документы
|Обеспечение конфиденциальности, проверка комплектности
|Защита от влаги, защищённая папка
|Хрупкие предметы
|Тщательная проверка на повреждения при выдаче и приёме
|Использование мягких прокладок, контроль ударов
|Дорогостоящие товары
|Особый контроль при идентификации получателя
|Повышенные меры безопасности, скрытая транспортировка
|Лекарства
|Проверка правильности назначения, соблюдение условий хранения
|При необходимости — холодовая цепь, защита от света
График работы курьера: смены, маршруты и логистика
График работы курьера отличается высокой вариативностью и зависит от типа службы доставки, загруженности и выбранной формы занятости. В 2025 году компании предлагают гибкие модели организации рабочего времени, позволяющие совмещать доставку с учёбой или другой работой.
Основные типы графиков работы курьеров:
- Полный рабочий день (5/2, 2/2) — классический график с фиксированным временем начала и окончания работы, обычно 8-12 часов
- Частичная занятость — работа в определённые дни недели или по несколько часов в день
- Гибкий график — самостоятельный выбор дней и часов работы через приложение
- Работа по вызову — выполнение доставок только в периоды пиковой нагрузки
- Ночные смены — обслуживание круглосуточных сервисов доставки с повышенной оплатой
Мария Климова, аналитик рынка курьерских услуг Я исследовала тенденции в организации труда курьеров за последние 5 лет, и результаты показывают радикальные изменения. В 2020 году 76% курьеров работали по фиксированному графику с чёткими сменами. В 2025 году ситуация кардинально изменилась: 64% курьеров предпочитают гибкую форму занятости, выбирая часы работы через мобильные приложения. Один из опрошенных мной курьеров, студент Павел, рассказал, как строит свой график: «Я открываю приложение вечером и выбираю доступные слоты на завтра между парами в университете. В период сессии могу взять меньше заказов или вообще взять паузу. В итоге я зарабатываю на жизнь, не жертвуя учёбой». Эта «уберизация» труда курьеров позволила тысячам людей найти работу на своих условиях, но одновременно размыла границу между рабочим и личным временем.
Типичная структура рабочего дня курьера включает несколько этапов:
- Утренний сбор (7:00-9:00) — получение заданий, загрузка автомобиля/сумок, планирование маршрутов
- Первый блок доставок (9:00-13:00) — выполнение утренних заказов, часто связанных с бизнес-доставками
- Обеденный перерыв (13:00-14:00) — время для отдыха и питания
- Второй блок доставок (14:00-18:00) — выполнение доставок частным клиентам, часто после их рабочего дня
- Завершение смены (18:00-19:00) — возврат на базу, сдача отчётности и платежей
В сфере доставки еды график может смещаться на вечерние часы (с 11:00 до 23:00), охватывая пиковые периоды заказов на обед и ужин.
Логистика и маршрутизация:
Важнейшим аспектом работы курьера является оптимальное планирование маршрута. Современные технологии значительно упростили этот процесс:
- Автоматическое построение маршрутов с учетом трафика и временных окон доставки
- Кластеризация адресов по географическому принципу
- Динамическое перепланирование маршрута при появлении новых заказов
- Учёт особенностей транспорта (для пеших, вело- и автокурьеров строятся разные маршруты)
- Определение оптимального порядка доставки с учетом приоритетов и временных окон
Работа в различных зонах доставки также имеет свою специфику:
|Тип зоны
|Особенности логистики
|Рекомендации для курьеров
|Центр города
|Высокая плотность заказов, сложная парковка
|Использование велосипеда/электросамоката, знание обходных путей
|Спальные районы
|Большие расстояния между точками, много многоэтажек
|Группировка заказов по домам, использование автомобиля
|Бизнес-центры
|Пропускная система, ограниченные часы доступа
|Предварительное согласование доставки, знание правил пропуска
|Пригород
|Низкая плотность заказов, большие расстояния
|Объединение доставок по направлениям, использование автомобиля
|Частный сектор
|Сложная адресация, отсутствие номеров домов
|Предварительный созвон с клиентом, использование геолокации
Функции курьера при взаимодействии с клиентами
Современный курьер — это не просто транспортировщик грузов, но и важное звено в системе клиентского сервиса. Для многих заказчиков курьер является единственным представителем компании, с которым происходит личный контакт, поэтому качество взаимодействия напрямую влияет на лояльность клиента и репутацию бренда.
Ключевые функции курьера при работе с клиентами:
- Коммуникация до прибытия — предварительное уведомление о доставке, уточнение деталей
- Информирование — предоставление клиенту сведений о товаре, условиях доставки, оплаты и возврата
- Демонстрация товара — при необходимости показ комплектации и функционирования изделия
- Финансовые операции — приём оплаты наличными или картой, оформление чеков
- Обработка претензий — первичная реакция на замечания клиента, информирование компании
- Сбор обратной связи — получение отзывов о качестве товара и сервиса
Качественное обслуживание клиентов требует от курьера владения специальными коммуникативными навыками и техниками:
- Этикет приветствия — представление себя и компании, создание позитивного первого впечатления
- Активное слушание — умение понять запросы и потребности клиента
- Работа с возражениями — спокойное и конструктивное реагирование на недовольство
- Завершение контакта — вежливое прощание и напоминание о возможности дальнейших заказов
В современных компаниях существуют чёткие стандарты взаимодействия курьера с клиентом, часто описанные в специальных скриптах. При этом важно сохранять естественность общения и адаптировать стандартные фразы под конкретную ситуацию.
Специфические ситуации и рекомендации по работе с ними:
|Ситуация
|Рекомендуемые действия курьера
|Чего следует избегать
|Клиент обнаружил повреждение товара
|Зафиксировать дефект, извиниться, предложить варианты решения (замена, компенсация)
|Спорить, перекладывать ответственность на других, игнорировать проблему
|Клиент отказывается от заказа при доставке
|Уточнить причину, предложить решение проблемы, вежливо оформить возврат
|Проявлять раздражение, настаивать на приёме заказа
|Клиент не выходит на связь
|Предпринять несколько попыток контакта, ожидать в течение регламентированного времени, следовать инструкции компании
|Оставлять заказ без согласования, нарушать правила доставки
|Агрессивное поведение клиента
|Сохранять спокойствие, выслушать претензию, предложить конструктивное решение, при необходимости связаться с руководством
|Отвечать агрессией, вступать в спор, игнорировать претензию
|Клиент запрашивает услуги, не входящие в обязанности курьера
|Вежливо объяснить границы своих полномочий, при возможности предложить альтернативное решение
|Соглашаться на нарушение регламента, грубо отказывать
В 2025 году многие функции при взаимодействии с клиентами автоматизированы с помощью мобильных приложений и чат-ботов, однако личный контакт с курьером остаётся важным элементом клиентского опыта. Умение сочетать технологические инструменты с человеческим подходом делает курьера ценным сотрудником современной системы доставки.
Особенности работы курьера в разных сферах доставки
Профессия курьера не является однородной — требования, функции и специфика работы существенно различаются в зависимости от типа доставляемых грузов и сферы деятельности компании. Рассмотрим ключевые направления курьерской работы и их особенности.
Курьер службы доставки еды 🍕
Специфические особенности:
- Работа в режиме срочности (доставка горячих блюд в течение 30-60 минут)
- Необходимость поддержания температурного режима (использование термосумок)
- Пиковые нагрузки в обеденное время и вечерние часы
- Высокая частота заказов при relativamente небольшом радиусе доставки
- Общение с голодными клиентами, что требует особого такта
Дополнительные навыки:
- Знание меню и состава блюд для ответов на вопросы клиентов
- Умение быстро оценивать оптимальный маршрут в условиях города
- Навыки безопасной транспортировки для сохранения презентабельного вида блюд
Курьер интернет-магазина 📦
Специфические особенности:
- Разнообразие доставляемых товаров (от одежды до электроники)
- Необходимость предоставлять примерку (для одежды и обуви)
- Работа с возвратами и обменом товаров
- Более длительные временные слоты доставки (2-4 часа)
- Высокая материальная ответственность при доставке ценных товаров
Дополнительные навыки:
- Знание правил демонстрации и проверки различных категорий товаров
- Умение оформлять документацию на возврат и обмен
- Навыки презентации товара и консультирования по базовым характеристикам
Курьер документов и деловой корреспонденции 📝
Специфические особенности:
- Высокие требования к конфиденциальности
- Работа преимущественно с юридическими лицами
- Необходимость соблюдения строгого дресс-кода
- Четкая маршрутизация с заранее согласованным графиком
- Работа в основном в бизнес-часы (9:00-18:00)
Дополнительные навыки:
- Знание делопроизводства и документооборота
- Навыки делового общения
- Умение работать с системами контроля доступа в офисные здания
Курьер фармацевтической продукции 💊
Специфические особенности:
- Высокие требования к условиям транспортировки (температура, влажность)
- Необходимость специальных знаний о правилах хранения лекарств
- Работа с уязвимыми группами клиентов (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями)
- Часто требуется специальное разрешение для доставки определенных препаратов
- Повышенные требования к проверке личности получателя
Дополнительные навыки:
- Базовые знания фармакологии для консультирования
- Умение обращаться с термоконтейнерами и специальной упаковкой
- Навыки общения с людьми, имеющими проблемы со здоровьем
Сравнение различных типов курьерской работы (по 10-балльной шкале):
|Критерий
|Доставка еды
|Интернет-магазин
|Документы
|Фармацевтика
|Уровень срочности
|9
|6
|7
|8
|Физическая нагрузка
|7
|8
|4
|5
|Требования к внешнему виду
|6
|7
|9
|8
|Сложность взаимодействия с клиентами
|7
|8
|6
|9
|Уровень ответственности
|6
|8
|9
|10
|Гибкость графика
|9
|7
|5
|6
При выборе направления курьерской работы важно учитывать свои личные предпочтения, физические возможности и карьерные планы. Каждая сфера предлагает свои преимущества и вызовы, а также возможности для роста — от линейного курьера до логиста, диспетчера или руководителя группы доставки.
Работа курьера представляет собой гораздо более сложный комплекс задач, чем просто перемещение предметов из точки А в точку Б. Это профессия, требующая организованности, коммуникабельности, ответственности и умения работать в режиме многозадачности. Успешный курьер мастерски сочетает навыки логиста, сервисного специалиста и предпринимателя, управляющего своим временем. Изучив функции и обязанности этой профессии, вы можете сделать осознанный выбор в пользу одного из направлений курьерской работы и построить успешную карьеру в сфере, которая останется востребованной даже в эпоху автоматизации и цифровизации.
Инга Козина
редактор про рынок труда