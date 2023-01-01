Через сколько должны дать расчет после увольнения: сроки по ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение или столкнувшиеся с задержкой расчета при увольнении

HR-специалисты, желающие разобраться в законодательстве о трудовых отношениях

Люди, интересующиеся защитой своих прав в сфере трудового законодательства Последний день работы наступил, все документы подписаны, но когда же вы получите свои деньги? Вопрос о сроках выплаты расчета при увольнении беспокоит почти каждого работника, решившего сменить место работы. Между тем законодательство устанавливает чёткие временные рамки для работодателей, нарушение которых чревато серьёзными последствиями. Знание своих прав позволит избежать неприятных ситуаций и при необходимости отстоять свои финансовые интересы. Разберемся, когда именно должны выплатить все причитающиеся вам суммы и что делать, если деньги задерживают. ????

Через сколько должны дать расчет после увольнения по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ однозначно регламентирует сроки окончательного расчета при увольнении. Согласно статье 140 ТК РФ, все выплаты, причитающиеся работнику, должны быть произведены в день прекращения трудового договора. Это правило является безусловным и не зависит от причины увольнения — будь то сокращение штата, собственное желание или соглашение сторон.

Если в день увольнения работник по каким-либо причинам не работал (например, был на больничном или в отпуске), то соответствующие выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. Это важный нюанс, который часто упускают из виду.

Елена Соколова, ведущий юрист по трудовому праву Ко мне обратился Михаил, менеджер по продажам, который уволился по собственному желанию из крупной торговой компании. В последний рабочий день он сдал все дела, подписал обходной лист, но зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск ему не выплатили. Бухгалтер сослалась на "особенности платежной системы" и пообещала перевести деньги "в ближайшую зарплату", то есть через две недели. Я объяснила Михаилу, что такая задержка незаконна. Мы составили письменное требование о немедленной выплате всех причитающихся сумм, сославшись на ст. 140 ТК РФ, и направили его работодателю с уведомлением о вручении. Уже на следующий день после получения требования компания перевела Михаилу все деньги. Работодатель явно не хотел доводить дело до трудовой инспекции, понимая свою ответственность за нарушение сроков выплат.

Следует обратить внимание на важный момент: расчет должен быть произведен именно в последний день работы, а не в день, когда было написано заявление об увольнении. Эти даты могут существенно различаться, особенно если работник отрабатывает двухнедельный срок предупреждения.

Что конкретно входит в окончательный расчет при увольнении? ??

Заработная плата за отработанный период до дня увольнения

Компенсация за неиспользованный отпуск

Премии и бонусы, если они предусмотрены локальными нормативными актами

Выходное пособие (при определенных основаниях увольнения)

Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным договором

Важно понимать, что сроки расчета при увольнении — императивная норма закона, и работодатель не вправе их изменять даже при наличии согласия работника. Любые договоренности о более поздних сроках выплат ничтожны с точки зрения закона.

Ситуация Срок выплаты расчета Правовое основание Стандартное увольнение (работник присутствует в последний день) В последний день работы ст. 140 ТК РФ Работник отсутствует в день увольнения Не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете ст. 140 ТК РФ Увольнение в связи со смертью работника Не позднее недельного срока со дня подачи документов родственниками ст. 141 ТК РФ Спор о размере выплат Бесспорная часть выплачивается в установленный срок ст. 140 ТК РФ

В 2025 году правоприменительная практика подтверждает строгое соблюдение этих сроков, а суды почти всегда встают на сторону работника в случае их нарушения. Статистика показывает, что более 82% исков по задержке выплат при увольнении удовлетворяются в пользу работников.

Особенности расчета разных категорий сотрудников

Несмотря на общее правило о выплате расчета в последний день работы, для некоторых категорий сотрудников существуют особенности, которые необходимо учитывать как работникам, так и работодателям.

Для сезонных работников окончательный расчет также производится в последний день работы, однако размер выходного пособия при увольнении по инициативе работодателя составляет двухнедельный заработок, а не месячный, как для постоянных сотрудников.

Совместители, независимо от того, внутренние они или внешние, имеют такие же права на своевременный расчет, как и основные работники. Выплаты должны быть произведены в день увольнения, с учетом особенностей оплаты труда по совместительству.

Для дистанционных работников сроки расчета аналогичны, но способ выплаты может отличаться. Как правило, денежные средства перечисляются на банковскую карту сотрудника в день увольнения.

Отдельного внимания заслуживают особенности расчета с руководителями организаций. При досрочном расторжении трудового договора с руководителем предприятия по решению собственника может быть предусмотрена компенсация в размере, определенном трудовым договором, но не ниже трехкратного среднемесячного заработка.

Категория сотрудников Особенности расчета Дополнительные выплаты Сезонные работники Выходное пособие – двухнедельный заработок Компенсация за неиспользованный отпуск из расчета 2 дня за месяц работы Совместители Расчет производится пропорционально отработанному времени Компенсация за отпуск рассчитывается по тем же правилам, что и для основных работников Дистанционные работники Выплаты перечисляются на банковскую карту Возможна компенсация за использование личного оборудования Руководители организаций При досрочном расторжении – компенсация не менее трехкратного среднего заработка Дополнительные выплаты согласно трудовому договору (бонусы, опционы и т.д.) Беременные женщины При ликвидации организации – выплата среднего заработка до окончания беременности Возможны дополнительные социальные гарантии

Особый случай представляет расчет с работниками, увольняемыми в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Помимо стандартных выплат, им полагается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ними сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до трех месяцев по решению службы занятости.

Для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сохраняется средний заработок на период трудоустройства до трех месяцев, а в исключительных случаях — до шести месяцев.

При увольнении работника, который находится на испытательном сроке, расчет производится так же, как и для штатных сотрудников — в последний день работы. Однако выходное пособие при увольнении по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным результатом испытания не выплачивается.

Важно отметить, что для иностранных граждан, работающих в России по патенту или разрешению на работу, порядок и сроки расчета при увольнении идентичны тем, что установлены для граждан РФ. Трудовое законодательство в этом вопросе не делает различий по гражданству работника. ??

Что делать если работодатель задерживает выплаты

Задержка выплат при увольнении — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие работники. Если вы оказались в такой ситуации, не стоит паниковать или опускать руки. Законодательство предусматривает четкий алгоритм действий, который поможет вам получить причитающиеся выплаты.

Первый шаг — попытка решить вопрос мирным путем. Свяжитесь с бывшим работодателем (с отделом кадров или бухгалтерией) и уточните причину задержки. Возможно, имеет место техническая ошибка или недоразумение, которое можно быстро устранить.

Если устная договоренность не помогла, следует подготовить письменное требование о выплате задолженности. В нем необходимо указать:

ФИО работника и должность, которую он занимал

Дату увольнения

Перечень невыплаченных сумм с расшифровкой

Ссылку на статью 140 ТК РФ о сроках расчета при увольнении

Требование о выплате задолженности с указанием конкретного срока

Предупреждение о намерении обратиться в контролирующие органы в случае невыполнения требования

Требование следует направить заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить под подпись уполномоченному представителю работодателя, сохранив копию с отметкой о получении. Это важно для фиксации факта обращения и отсчета сроков для дальнейших действий. ??

Если и после этого работодатель игнорирует ваши требования, можно переходить к более решительным мерам:

Максим Петров, адвокат по трудовым спорам Работница Анна обратилась ко мне после того, как две недели не могла получить расчет при увольнении. Компания, в которой она работала, испытывала финансовые трудности, и руководство просто избегало общения с бывшими сотрудниками. Мы составили официальную претензию с указанием всех невыплаченных сумм и направили ее заказным письмом с уведомлением. Параллельно подали жалобу в трудовую инспекцию, приложив копии всех документов, включая трудовую книжку и приказ об увольнении. Уже через три дня после получения претензии работодатель связался с Анной и предложил выплатить всю задолженность, а также компенсацию за задержку. Компания явно испугалась штрафов и административной ответственности. Анна получила все причитающиеся ей деньги, включая компенсацию морального вреда, без необходимости обращения в суд.

Важно знать, что при нарушении сроков выплат работодатель обязан выплатить не только основную задолженность, но и компенсацию за задержку. Согласно статье 236 ТК РФ, размер такой компенсации составляет не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты.

Не стоит забывать и о сроках исковой давности. Для обращения в суд по вопросам невыплаты заработной платы и других сумм установлен срок в один год со дня, когда выплаты должны были быть произведены. Если этот срок пропущен, можно ходатайствовать о его восстановлении, но для этого потребуются уважительные причины.

Практика показывает, что большинство конфликтов разрешается уже на этапе предъявления официальной претензии или обращения в трудовую инспекцию. Работодатели, как правило, не заинтересованы в эскалации конфликта и проверках надзорных органов, поэтому часто идут на уступки, особенно если сумма задолженности не очень велика.

Куда обращаться при нарушении сроков расчета

Если работодатель упорно игнорирует ваши требования о выплате расчета, необходимо задействовать официальные каналы защиты трудовых прав. Существует несколько инстанций, куда можно обратиться за помощью, и каждая имеет свои особенности и полномочия.

Государственная инспекция труда (ГИТ) — первая инстанция, в которую стоит обратиться. Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового законодательства. Инспекторы ГИТ имеют право проводить проверки работодателей, выдавать предписания об устранении нарушений и налагать административные штрафы.

Жалобу в ГИТ можно подать несколькими способами:

Лично в территориальном органе ГИТ

По почте (заказным письмом с уведомлением)

Через официальный сайт Роструда (онлайн-инспекция.рф)

Через портал Госуслуг

В жалобе необходимо указать свои контактные данные, наименование и адрес работодателя, описать суть нарушения и приложить копии подтверждающих документов (приказ об увольнении, трудовая книжка, расчетные листки и т.д.). Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней, но на практике реакция часто следует быстрее. ??

Прокуратура также занимается надзором за соблюдением трудового законодательства. Преимущество обращения в прокуратуру заключается в том, что прокурор имеет более широкие полномочия, чем трудовая инспекция, включая право возбуждать дела об административных правонарушениях и уголовные дела (в случае злостного нарушения трудовых прав).

Заявление в прокуратуру составляется по тем же принципам, что и жалоба в ГИТ. Можно подать его лично, направить по почте или через интернет-приемную Генеральной прокуратуры РФ.

Суд — наиболее эффективный, но и наиболее длительный способ защиты трудовых прав. Исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате и других выплат подается в районный суд по месту нахождения работодателя или по месту жительства истца.

Важное преимущество судебного разбирательства — освобождение работника от уплаты государственной пошлины по трудовым спорам. Кроме того, в рамках иска можно требовать не только выплаты основной задолженности и компенсации за задержку, но и возмещения морального вреда.

Инстанция Сроки рассмотрения Результат обращения Особенности Государственная инспекция труда До 30 дней Предписание работодателю, административный штраф Быстрая реакция, но ограниченные полномочия Прокуратура До 30 дней Представление об устранении нарушений, возбуждение дел Широкие полномочия, включая уголовное преследование Суд От 1 до 3 месяцев Решение о взыскании задолженности, исполнительный лист Наиболее эффективно, но требует времени и подготовки Комиссия по трудовым спорам 10 дней Решение, имеющее силу исполнительного документа Действует только если создана в организации

Эффективная стратегия заключается в параллельном обращении в несколько инстанций. Например, можно одновременно подать жалобу в трудовую инспекцию и исковое заявление в суд. Это увеличивает шансы на быстрое разрешение конфликта и получение задолженности.

Не следует забывать и о комиссии по трудовым спорам (КТС), если таковая создана у работодателя. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры в течение 10 дней, и ее решение имеет силу исполнительного документа. Однако на практике в большинстве организаций такие комиссии либо не созданы, либо малоэффективны.

В случае банкротства работодателя требования по выплате заработной платы и выходных пособий относятся ко второй очереди удовлетворения требований кредиторов, то есть имеют приоритет перед большинством других обязательств организации. В этом случае необходимо включиться в реестр требований кредиторов в установленном законом порядке.

Ответственность работодателя за невыплату расчета

Невыплата или задержка расчета при увольнении влечет для работодателя серьезные правовые последствия. Законодательство предусматривает несколько видов ответственности, которые могут применяться как по отдельности, так и в совокупности.

Материальная ответственность является основным видом ответственности работодателя перед работником. Она регламентируется статьей 236 ТК РФ и выражается в обязанности выплатить не только основную задолженность, но и компенсацию за задержку выплат.

Размер компенсации составляет не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета. Компенсация выплачивается независимо от наличия вины работодателя в задержке.

Административная ответственность за нарушение трудового законодательства предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ. Штрафы за невыплату заработной платы и других сумм могут быть наложены как на должностных лиц, так и на организацию:

Для должностных лиц (директор, главный бухгалтер) — от 10 000 до 20 000 рублей, при повторном нарушении — от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей, при повторном нарушении — от 10 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, при повторном нарушении — от 50 000 до 100 000 рублей

Уголовная ответственность наступает в случае частичной невыплаты заработной платы свыше трех месяцев или полной невыплаты свыше двух месяцев, если эти действия совершены из корыстной или иной личной заинтересованности руководителя организации. Согласно статье 145.1 УК РФ, максимальное наказание может включать:

Штраф до 500 000 рублей или в размере заработной платы за период до 3 лет

Лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет

Принудительные работы на срок до 3 лет

Лишение свободы на срок до 3 лет

Важно отметить, что уголовная ответственность применяется редко и только в случаях злостного нарушения трудовых прав работников. ?????

Гражданско-правовая ответственность заключается в возмещении морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями работодателя. Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом характера нарушения, степени физических и нравственных страданий работника, а также требований разумности и справедливости.

Статистика показывает, что суды обычно удовлетворяют требования о компенсации морального вреда при задержке выплат, но в весьма скромных размерах — от 3 000 до 10 000 рублей в большинстве случаев.

Дисциплинарная ответственность может наступить для руководителя организации по инициативе собственника имущества (учредителей). Нарушение трудового законодательства является грубым нарушением трудовых обязанностей, что может стать основанием для увольнения руководителя по пункту 10 части 1 статьи 81 ТК РФ.

В особо серьезных случаях, когда невыплата заработной платы приводит к массовым нарушениям прав работников, возможно приостановление деятельности организации по решению суда на срок до 90 суток (статья 3.12 КоАП РФ).

Для работодателей, регулярно нарушающих трудовое законодательство, предусмотрено внесение в реестр недобросовестных работодателей, что может повлечь ограничения в участии в государственных закупках и получении государственной поддержки.