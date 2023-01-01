Через какое время полагается отпуск на новой работе – правила ТК РФ

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Для кого эта статья:

Новые сотрудники, заинтересованные в своих правах на отпуск

Работодатели и HR-менеджеры, отвечающие за оформление отпусков

Специалисты, желающие углубить знания о трудовом законодательстве и начислении отпускных выплат Смена работы всегда сопровождается вопросами о новых правилах и возможностях. Один из самых частых: "Когда можно будет уйти в отпуск?" 🏖️ Многие ошибочно полагают, что право на отдых возникает только после года работы, другие — что можно отправиться на пляж уже через пару недель после трудоустройства. Трудовой кодекс РФ четко регламентирует эти вопросы, и знание данных норм позволит вам грамотно планировать свой отдых с первых дней на новом месте. Давайте разберемся, через какое время после трудоустройства вы законно можете взять заслуженный отпуск.

Сроки предоставления отпуска на новой работе по ТК РФ

Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Это базовое правило, которое устанавливает общий срок ожидания до первого отпуска.

Важно понимать, что речь идет именно о праве на использование полного отпуска, а не о его начислении. Отпускные дни начинают накапливаться с первого дня работы, из расчета 2,33 календарных дня за каждый отработанный месяц (при стандартном отпуске 28 календарных дней в год).

Алексей Черноморов, руководитель юридического отдела

К нам обратился Сергей, который устроился на работу 15 января и уже в феврале спросил о возможности взять полный отпуск в мае. Мы объяснили, что по закону он сможет воспользоваться правом на полный отпуск только в июле, после отработки шести месяцев. Однако мы предложили компромисс: отпуск мог быть предоставлен раньше по согласованию с работодателем, но с учетом пропорционально отработанного времени. К маю у него накопилось бы право всего на 9-10 дней отпуска. В итоге, Сергей решил дождаться июля и взять полный двухнедельный отпуск.

Стоит отметить несколько важных моментов относительно предоставления отпуска на новой работе:

Шестимесячный период — это не обязательное ограничение, а минимальный срок для возникновения права на полный отпуск

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое время в соответствии с графиком отпусков

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются

Стаж работы Право на отпуск Количество накопленных дней 1 месяц По согласованию с работодателем 2,33 дня 3 месяца По согласованию с работодателем 7 дней 6 месяцев Гарантированное право на полный отпуск 14 дней (может быть предоставлен полный отпуск авансом) 12 месяцев Полный отпуск за первый рабочий год 28 дней

Нарушение права на отпуск является серьезным нарушением трудового законодательства. Работодатель, не предоставивший отпуск сотруднику по истечении шести месяцев работы (при наличии соответствующего заявления), может быть привлечен к административной ответственности. 📝

Шесть месяцев или раньше: когда возникает право на отпуск

Трудовой кодекс РФ в актуальной редакции 2025 года сохраняет базовое правило о шестимесячном периоде, но одновременно предусматривает гибкость в этом вопросе. Давайте рассмотрим, в каких случаях можно рассчитывать на отпуск до истечения стандартного полугодового срока.

Основные варианты получения отпуска до истечения шести месяцев:

По соглашению сторон. Согласно части 2 статьи 122 ТК РФ, работодатель вправе по своей инициативе или по просьбе работника предоставить отпуск до истечения шести месяцев. Это полностью законный механизм, доступный всем категориям сотрудников. Для льготных категорий работников. Некоторым категориям сотрудников отпуск должен быть предоставлен по их заявлению до истечения шести месяцев (подробнее в следующем разделе). В рамках отпускного графика. Если работник устроился в организацию, где уже утвержден график отпусков, и по этому графику его отпуск выпадает на период до истечения шести месяцев работы.

Елена Матвеева, HR-директор

Наш новый специалист отдела продаж Ирина пришла к нам в октябре. Уже в первый рабочий день она сообщила, что у неё запланирована свадьба в декабре, и ей понадобится отпуск на две недели. По закону право на полный отпуск у неё возникало только в апреле следующего года. Но мы пошли навстречу: согласовали с руководителем отдела её отсутствие и предоставили часть ежегодного отпуска авансом. Это решение оказалось верным с точки зрения создания здорового микроклимата в команде. Ирина вернулась из отпуска с высокой мотивацией и перевыполнила план продаж в следующем квартале.

Важно понимать принцип пропорционального накопления отпускных дней. 🧮 Если вы работаете менее шести месяцев и хотите взять отпуск, вы можете претендовать только на количество дней, пропорциональное отработанному времени, если иное не согласовано с работодателем.

Формула расчета накопленных отпускных дней:

Количество дней отпуска = 28 (стандартный годовой отпуск) ÷ 12 × количество отработанных месяцев

При этом важно учитывать следующие нюансы:

Неполный отработанный месяц учитывается как полный, если вы отработали более 15 календарных дней

Если вы отработали менее 15 календарных дней в месяце, этот месяц в стаж для отпуска не включается

Работодатель имеет право предоставить отпуск авансом в полном объеме 28 дней даже до истечения шести месяцев работы

Кому полагается досрочный отпуск на новой работе

Трудовой кодекс РФ предусматривает особые условия для некоторых категорий работников, которым отпуск должен быть предоставлен до истечения шестимесячного срока работы по их заявлению. Эти положения закреплены в части 3 статьи 122 ТК РФ и являются обязательными для исполнения работодателем. 👨‍👩‍👧

Категории работников с правом на досрочный отпуск:

Категория работников Правовое основание Особенности предоставления отпуска Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него Ст. 122, ч. 3 ТК РФ По заявлению в любое время до истечения 6 месяцев Работники в возрасте до 18 лет Ст. 122, ч. 3 ТК РФ, ст. 267 ТК РФ По заявлению в любое удобное время, продолжительность — 31 день Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев Ст. 122, ч. 3 ТК РФ По заявлению в любое время до истечения 6 месяцев Мужья в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам Ст. 123, ч. 4 ТК РФ По желанию, независимо от времени работы у данного работодателя Совместители (если отпуск по основной работе падает на период до 6 месяцев работы по совместительству) Ст. 286 ТК РФ Предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Помимо указанных в таблице категорий, есть и другие работники, имеющие право на досрочный отпуск:

Работники, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" (могут выбирать время отпуска самостоятельно)

Ветераны боевых действий, инвалиды войны (отпуск предоставляется в удобное для них время)

Супруги военнослужащих (могут получить отпуск одновременно с отпуском супруга-военнослужащего)

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

Важно отметить, что для этих категорий работников право на досрочный отпуск — не просто возможность, а гарантированное законом право. Отказ работодателя в предоставлении отпуска до истечения шести месяцев работы для льготных категорий является нарушением трудового законодательства и может быть обжалован в трудовой инспекции или суде. 🏛️

При этом досрочный отпуск может быть предоставлен как пропорционально отработанному времени, так и полностью (28 календарных дней) — по усмотрению работодателя. Если работодатель предоставляет полный отпуск авансом, а работник впоследствии увольняется, не отработав период, за который был предоставлен отпуск, производится удержание из заработной платы за неотработанные дни отпуска.

Порядок оформления отпуска для новых сотрудников

Процедура оформления отпуска для новых сотрудников практически не отличается от стандартной, но имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать. Правильное оформление документов защитит интересы как работника, так и работодателя. ✅

Пошаговый алгоритм оформления отпуска до истечения шести месяцев работы:

Подача заявления. Сотрудник пишет заявление на имя руководителя организации с просьбой предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, указывая желаемые даты начала и окончания отпуска. Согласование с руководством. Руководитель структурного подразделения визирует заявление, выражая согласие или несогласие (кроме случаев с льготными категориями, когда отказ невозможен). Проверка кадровой службой. HR-отдел проверяет правомерность предоставления отпуска, рассчитывает количество положенных дней и готовит приказ. Издание приказа. Оформляется приказ о предоставлении отпуска по форме Т-6 или Т-6а. Ознакомление работника с приказом. Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. Расчет и выплата отпускных. Бухгалтерия рассчитывает и выплачивает отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска. Внесение информации в кадровые документы. Сведения об отпуске вносятся в личную карточку работника (форма Т-2).

При оформлении отпуска для нового сотрудника особое внимание следует уделить расчету количества дней отпуска. Если право на полный отпуск еще не возникло, в приказе указывается фактическое количество дней отпуска, пропорциональное отработанному времени. При предоставлении отпуска авансом это также должно быть отражено в документах.

Типичные ошибки при оформлении отпуска новым сотрудникам:

Неточный расчет продолжительности отпуска, пропорционально отработанному времени

Отказ в предоставлении отпуска льготным категориям работников

Невыплата отпускных в установленный срок (за три календарных дня до начала отпуска)

Отсутствие письменного согласия работодателя при предоставлении отпуска до истечения шести месяцев (для нельготных категорий)

Неправильное оформление приказа о предоставлении отпуска

Помните, что при оформлении отпуска для новых сотрудников требуется особая внимательность. Несоблюдение процедуры может привести к трудовым спорам и административным штрафам для работодателя. 📋

Особенности расчета отпускных выплат при недавнем трудоустройстве

Расчет отпускных для сотрудников, проработавших менее 12 месяцев, имеет определенную специфику, которую необходимо учитывать. Правильный расчет гарантирует защиту интересов как работника, так и работодателя. 💰

Основные принципы расчета отпускных для новых сотрудников:

Расчетный период составляет фактически отработанное время с даты трудоустройства до месяца начала отпуска. Средний дневной заработок рассчитывается путем деления суммы заработка за расчетный период на количество фактически отработанных в этом периоде дней. Сумма отпускных определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней отпуска.

Если расчетный период отработан не полностью или в расчетном периоде работнику повышалась заработная плата, применяются специальные правила расчета среднего заработка, установленные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Формула расчета отпускных:

Отпускные = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска

Средний дневной заработок = Фактически начисленная заработная плата за расчетный период ÷ Фактически отработанные в расчетном периоде дни

В расчет включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат

Не учитываются выплаты социального характера (материальная помощь, оплата питания и проезда и т.д.)

Премии включаются в соответствии с положением об оплате труда

Рассмотрим пример расчета отпускных для нового сотрудника:

Иванов А.С. устроился на работу 1 февраля 2025 года с окладом 50 000 рублей. 1 мая он подал заявление на отпуск продолжительностью 7 календарных дней с 15 мая. Расчетный период составляет февраль-апрель 2025 года.

За февраль Иванов получил 50 000 рублей, за март — 50 000 рублей, за апрель — 50 000 рублей. Итого за расчетный период его заработок составил 150 000 рублей. Количество фактически отработанных дней в расчетном периоде — 62 дня (после вычета выходных и праздников).

Средний дневной заработок = 150 000 ÷ 62 = 2 419,35 рублей

Сумма отпускных = 2 419,35 × 7 = 16 935,45 рублей

Типичные ситуации при расчете отпускных для новых сотрудников:

Ситуация Правило расчета Нет фактически отработанного расчетного периода (отпуск в первый месяц работы) Средний заработок определяется исходя из фактически начисленных выплат за отработанные дни В расчетном периоде повышался оклад Применяется коэффициент индексации ко всем выплатам, предшествовавшим повышению Сотрудник не имел фактического заработка или имел в расчетном периоде исключаемые периоды Средний заработок определяется исходя из суммы заработка за предшествующий период времени Работник получает сдельную оплату труда В расчет включаются все выплаты, учитываемые для оплаты отпуска

Важно помнить, что отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска. Нарушение этого срока является административным правонарушением и может повлечь ответственность для работодателя в виде штрафа.

Если сотрудник увольняется, не отработав период, за который был предоставлен отпуск авансом, работодатель имеет право удержать излишне выплаченные отпускные из заработной платы при увольнении. Однако общий размер всех удержаний не может превышать 20% от суммы, причитающейся работнику при расчете.