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Целевое обучение в медвузе: преимущества, риски, гарантии
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Целевое обучение в медвузе: преимущества, риски, гарантии

#Профессии в медицине  
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Для кого эта статья:

  • Абитуриенты, желающие поступить в медицинские вузы
  • Родители абитуриентов, интересующиеся возможностями целевого обучения

  • Специалисты и карьерные консультанты в области образования и медицины

    Мечтаете о белом халате, но путь в медицину кажется слишком сложным? Целевое обучение — это ваш шанс поступить в престижный медвуз даже с не самыми высокими баллами ЕГЭ. В 2023 году конкурс на бюджетные места в медицинских вузах достиг рекордных 17-20 человек на место, тогда как по целевому направлению этот показатель в 2-3 раза ниже. Но за привилегии придётся платить — годами обязательной отработки. Готовы ли вы к такому контракту? Давайте разберёмся в нюансах, которые определят вашу карьеру на десятилетия вперёд. 🩺

Что такое целевое обучение в медицине и его преимущества

Целевое обучение в медицине — это особая форма подготовки специалистов, при которой абитуриент поступает в вуз по направлению от конкретной медицинской организации или региональной администрации. После окончания обучения выпускник обязан отработать определенный срок в организации-заказчике. Фактически, это контракт: организация оплачивает или поддерживает ваше обучение, а вы гарантируете свои услуги после получения диплома. 📝

Система целевого обучения регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ №1681 от 13.10.2020, определяющим порядок заключения и расторжения договоров о целевом обучении.

Ирина Соколова, главный специалист отдела кадров областного Минздрава

Три года назад ко мне пришла девушка — Алина, выпускница сельской школы с хорошими, но не блестящими баллами ЕГЭ. Её шансы на бюджет в медицинском университете были минимальны. Я рассказала ей о целевом направлении от нашей районной больницы. Алина подписала договор, поступила на педиатрический факультет, получала дополнительную стипендию от больницы и проходила там практики. Сейчас она на 4 курсе, больница уже готовит для неё место и служебное жильё. В нашем регионе за последние 5 лет благодаря целевому набору мы закрыли 78% дефицитных медицинских вакансий в сельской местности.

Основные преимущества целевого обучения в медицине:

  • Отдельный конкурс на поступление (обычно ниже, чем на бюджетные места)
  • Гарантированное трудоустройство после окончания вуза
  • Возможность получения дополнительных выплат от заказчика во время обучения
  • Приоритетное право прохождения практики в организации-заказчике
  • Возможность получения служебного жилья по окончании обучения (зависит от условий договора)
  • Внеконкурсное поступление в ординатуру (при соответствующих условиях договора)
Критерий сравнения Целевое обучение Обычное бюджетное обучение
Конкурс при поступлении 3-7 человек на место 15-20 человек на место
Гарантия трудоустройства Есть Нет
Дополнительные выплаты Возможны (зависит от заказчика) Только стандартная стипендия
Обязательная отработка От 3 до 5 лет Нет
Штрафные санкции при нарушении договора Возмещение затрат на обучение + штраф Нет
Пошаговый план для смены профессии

Как найти и выбрать организацию-заказчика для целевого направления

Поиск организации, готовой заключить договор о целевом обучении — один из ключевых этапов. Начинать этот процесс рекомендуется за 6-8 месяцев до подачи документов в вуз. В медицине заказчиками целевого обучения могут выступать: 🏥

  • Региональные департаменты и министерства здравоохранения
  • Государственные и муниципальные медицинские учреждения
  • Федеральные медицинские центры
  • Частные медицинские организации (реже)
  • Органы местного самоуправления (для малых населенных пунктов)

Алгоритм поиска организации-заказчика:

  1. Изучите официальные сайты регионального министерства/департамента здравоохранения — там публикуются квоты на целевое обучение
  2. Посетите дни открытых дверей в медицинских вузах — представители заказчиков часто присутствуют на таких мероприятиях
  3. Обратитесь напрямую в кадровые службы интересующих вас медицинских учреждений
  4. Проконсультируйтесь в приемной комиссии выбранного медицинского вуза — там могут подсказать, какие организации традиционно набирают целевиков
  5. Изучите постановления местных администраций о целевом наборе (публикуются на официальных сайтах)

При выборе организации-заказчика обратите внимание на следующие критерии:

Критерий На что обратить внимание
Репутация учреждения Отзывы сотрудников, уровень технического оснащения, профессиональный рост специалистов
Условия договора Размер дополнительной стипендии, наличие мер социальной поддержки, условия проживания
Срок обязательной отработки От 3 до 5 лет (чем короче, тем лучше)
Условия трудоустройства Гарантированная должность, возможность выбора отделения, перспективы карьерного роста
Территориальное расположение Удаленность от крупных городов, транспортная доступность, инфраструктура

Важно: некоторые регионы предлагают дополнительные преференции для целевиков — подъемные выплаты, компенсацию аренды жилья или предоставление служебной квартиры. Такие условия значительно повышают привлекательность целевого направления. 🏠

Порядок оформления договора о целевом обучении в медвузе

Процесс оформления договора о целевом обучении имеет четкую последовательность и требует внимательного отношения к документам. Ошибки на этом этапе могут привести к отказу в приеме на целевое обучение. 📋

Пошаговая инструкция оформления договора:

  1. Обратитесь в выбранную организацию-заказчика с письменным заявлением о желании заключить договор о целевом обучении (как правило, в первом квартале года поступления)
  2. Пройдите собеседование с представителями организации (часто включает проверку мотивации и профессиональной ориентации)
  3. Предоставьте необходимый пакет документов (паспорт, аттестат или его копию, характеристику из школы, медицинскую справку по форме 086/у)
  4. Внимательно изучите проект договора, особенно пункты об обязательствах сторон и штрафных санкциях
  5. Подпишите договор в двух экземплярах (если абитуриент несовершеннолетний, договор подписывает также один из родителей)
  6. Получите на руки свой экземпляр договора и направление от организации-заказчика
  7. Предоставьте оригинал договора в приемную комиссию выбранного медицинского вуза при подаче документов

Типовая форма договора о целевом обучении утверждена Постановлением Правительства РФ №1681 от 13.10.2020, однако организации-заказчики могут включать дополнительные условия, не противоречащие законодательству.

Основные разделы договора о целевом обучении:

  • Предмет договора (специальность, уровень образования, форма обучения)
  • Характеристики обучения (образовательная программа, период обучения)
  • Место осуществления трудовой деятельности после окончания обучения
  • Обязанности заказчика (меры поддержки, трудоустройство)
  • Обязанности гражданина (успешное освоение программы, трудоустройство, отработка)
  • Ответственность сторон за неисполнение обязательств
  • Порядок изменения и расторжения договора

Михаил Дорохов, проректор по целевому обучению медицинского университета

Самая распространенная ошибка абитуриентов при оформлении целевого договора — невнимательное чтение обязательств. Помню случай с Дмитрием, который подписал договор с районной больницей, не обратив внимания на пункт о "трудоустройстве по усмотрению работодателя". В итоге после 6 лет обучения на лечебном факультете его направили в отдаленный ФАП фельдшером. Оспорить это решение не удалось — все было прописано в договоре. Поэтому мой главный совет: внимательно читайте все пункты договора, особенно касающиеся будущей должности, места работы и условий проживания. При необходимости проконсультируйтесь с юристом до подписания.

Особенности вступительных испытаний для целевиков

Вопреки распространенному мнению, целевое обучение не означает автоматического зачисления в вуз. Абитуриенты-целевики участвуют в отдельном конкурсе на выделенные целевые места, но должны преодолеть минимальный порог баллов ЕГЭ, установленный вузом. 🎓

Ключевые особенности поступления по целевому направлению:

  • Конкурс проводится только среди абитуриентов с целевыми направлениями от одного заказчика на конкретную специальность
  • Проходной балл для целевиков обычно ниже, чем для поступающих на общих основаниях (разница может составлять 10-30 баллов)
  • Целевые места выделяются из общей квоты бюджетных мест (обычно 50-75% от общего количества бюджетных мест)
  • Документы подаются в те же сроки, что и для обычного поступления, но в отдельную приемную комиссию
  • При непоступлении на целевое место абитуриент может участвовать в общем конкурсе на бюджетные или платные места

Вступительные испытания для целевиков в 2024 году:

  1. ЕГЭ по химии (профильный предмет, требуется не менее 50-65 баллов в зависимости от вуза)
  2. ЕГЭ по биологии (профильный предмет, требуется не менее 50-65 баллов)
  3. ЕГЭ по русскому языку (требуется не менее 40-50 баллов)

Некоторые медицинские вузы проводят дополнительные вступительные испытания для целевиков — психологическое тестирование или собеседование для определения профессиональной пригодности. Эта информация указывается в правилах приема конкретного вуза.

Необходимые документы для поступления по целевому направлению:

  • Заявление о приеме на обучение
  • Оригинал и копия паспорта
  • Оригинал и копия документа об образовании
  • Оригинал договора о целевом обучении
  • Направление от организации-заказчика
  • Медицинская справка по форме 086/у
  • Фотографии 3×4 (обычно 6 штук)
  • Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)

Обязательства и перспективы после окончания целевого обучения

Завершение целевого обучения — это не только получение диплома, но и начало периода обязательной отработки, предусмотренной договором. Этот этап требует четкого понимания своих прав и обязанностей. ⚖️

Основные обязательства выпускника-целевика:

  • Трудоустройство в организацию-заказчика в течение 1-3 месяцев после получения диплома
  • Отработка в организации-заказчике не менее 3 лет (в некоторых случаях до 5 лет)
  • Работа на должности в соответствии с полученной квалификацией
  • Соблюдение трудового распорядка организации-заказчика

Обязательства организации-заказчика после окончания обучения:

  • Предоставление рабочего места в соответствии с полученной квалификацией
  • Заключение трудового договора с выпускником
  • Обеспечение условий для профессиональной адаптации молодого специалиста
  • Предоставление социальных гарантий в соответствии с договором (жилье, подъемные и т.д.)

Возможные сценарии после окончания целевого обучения:

Сценарий Последствия
Успешное выполнение обязательств Завершение договорных отношений после отработки, возможность дальнейшей работы или смены места работы
Отказ от трудоустройства Возмещение заказчику расходов на обучение + выплата штрафа (до 3-кратного размера расходов)
Увольнение до истечения срока отработки Возмещение заказчику расходов пропорционально неотработанному времени + штраф
Отказ заказчика в трудоустройстве Освобождение выпускника от обязательств без штрафных санкций
Продолжение обучения в ординатуре Отсрочка от отработки с согласия заказчика (не освобождение от обязательств)

Перспективы профессионального развития после целевого обучения:

  1. Продолжение работы в организации-заказчике с возможностью карьерного роста
  2. Поступление в ординатуру по целевому направлению от той же организации
  3. После выполнения обязательств — свободный выбор места работы
  4. Возможность переезда в другой регион (после отработки)
  5. Открытие частной практики (после получения необходимого опыта)

Важно: согласно ст. 71.1 ФЗ «Об образовании в РФ», целевик освобождается от обязательств в случае ликвидации организации-заказчика, признания его банкротом или прекращения деятельности. Также основанием для расторжения договора может стать невыполнение заказчиком обязательств по трудоустройству.

Принимая решение о целевом обучении в медицине, вы заключаете долгосрочный контракт не только с организацией-заказчиком, но и со своим будущим. Это стратегическая инвестиция в профессиональный путь, требующая взвешенного подхода. Целевое направление может стать вашим пропуском в медицину, особенно если баллы ЕГЭ не позволяют рассчитывать на бюджетное место. Но помните: за эту возможность придется расплачиваться годами обязательной работы в определенном месте. Выбирайте заказчика, условия договора и специальность так, чтобы отработка стала не повинностью, а первой ступенькой успешной медицинской карьеры.

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Яна Лапина

редактор про отрасли

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