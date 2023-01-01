Была на собеседовании или на собеседование: как правильно говорить

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Люди, интересующиеся правильным использованием русского языка в деловом контексте Выражение "Была на собеседовании" или "Была на собеседование" — это грамматическая дилемма, которая часто вызывает затруднения даже у грамотных специалистов. Одна буква меняет смысл всего предложения, а неверно выбранный падеж может создать неправильное впечатление о вашей квалификации. Разобраться в этом нюансе особенно важно для тех, кто составляет деловую документацию или рассказывает о своем профессиональном опыте. Выбор между предложным и винительным падежом в этом случае — не просто грамматический вопрос, а способ точно передать информацию о событии. ??

Была на собеседовании: правильный выбор падежа

Правильное выражение — "была на собеседовании" (предложный падеж). Эта форма указывает на местонахождение человека или его пребывание на каком-либо мероприятии. Выбор падежа здесь обусловлен контекстом: мы говорим о завершившемся действии, о состоянии присутствия на событии.

Выражение "была на собеседование" (винительный падеж) грамматически некорректно в данном контексте, поскольку винительный падеж с предлогом "на" отвечает на вопрос "куда?" и указывает на направление движения, а не на факт пребывания.

Елена Павловна, преподаватель русского языка и стилистики Ко мне часто обращаются студенты с вопросом о правильном употреблении падежей. Однажды талантливая выпускница филологического факультета допустила ошибку в своем резюме, написав: "В 2023 году была на собеседование в крупной издательской компании". Этот случай наглядно демонстрирует, как даже у людей с филологическим образованием возникают сомнения. После нашей консультации она исправила фразу на "была на собеседовании", что корректно отражало факт её присутствия на мероприятии. Через месяц она получила должность редактора — первое впечатление было восстановлено благодаря грамотно составленному резюме.

Рассмотрим сравнение падежей для лучшего понимания:

Падеж Отвечает на вопрос Пример с "собеседование" Грамматическая корректность Предложный Где? О чём? Была на собеседовании Корректно ? Винительный Куда? Что? Иду на собеседование Корректно в контексте движения ? Винительный Куда? Что? Была на собеседование Некорректно ?

Для проверки правильности используйте простой метод: задайте вопрос к слову после предлога "на". Если вы говорите о том, где вы были (вопрос "где?") — используйте предложный падеж (на собеседовании). Если речь о направлении движения (вопрос "куда?") — применяйте винительный падеж (иду на собеседование).

Правила использования предлога «на» с падежами

Предлог "на" в русском языке употребляется с двумя падежами: винительным и предложным. Выбор падежа зависит от смысла высказывания и контекста.

Предлог "на" + винительный падеж (куда?) — используется для обозначения направления движения, цели перемещения: "иду на собеседование", "еду на работу", "приглашаю на конференцию".

— используется для обозначения направления движения, цели перемещения: "иду на собеседование", "еду на работу", "приглашаю на конференцию". Предлог "на" + предложный падеж (где?) — указывает на местонахождение или пребывание: "была на собеседовании", "работаю на предприятии", "участвовал на конференции".

Рассмотрим схему использования предлога "на" с существительным "собеседование" в различных контекстах:

Действие Падеж Пример Комментарий Направление движения Винительный Иду на собеседование Указывает на цель движения Планирование Винительный Записалась на собеседование Обозначает запланированное событие Приглашение Винительный Пригласили на собеседование Указывает на цель приглашения Пребывание Предложный Была на собеседовании Обозначает факт присутствия Рассказ о событии Предложный Участвовал на собеседовании Описывает произошедшее событие

Запомните простое правило: если речь идёт о движении в направлении события или о его планировании — используйте винительный падеж. Если описываете факт присутствия или участия в уже состоявшемся событии — применяйте предложный падеж. ??

Когда говорить «пошла на собеседование»

Выражение "пошла на собеседование" корректно употреблять в ситуациях, когда описывается направление движения, намерение или цель перемещения. В этом случае мы используем винительный падеж с предлогом "на", отвечая на вопрос "куда?".

Вот когда уместно говорить "пошла на собеседование":

При сообщении о намерении посетить собеседование: "Завтра пойду на собеседование в компанию Х".

В момент отправления: "Я сейчас пошла на собеседование, вернусь через два часа".

При рассказе о процессе: "После подачи резюме я пошла на собеседование".

В контексте последовательности событий: "Сначала подготовила документы, затем пошла на собеседование".

Артём Викторович, HR-директор В нашей практике был случай, когда кандидат указал в сообщении: "Извините за опоздание, пошла на собеседование, но попала в пробку". Это была корректная формулировка, так как она описывала процесс движения. Однако многие соискатели допускают ошибки, когда пишут отчеты о прошедших собеседованиях. Однажды в отзыве кандидата я прочитал: "Вчера пошла на собеседование и осталась довольна". Здесь следовало использовать форму "была на собеседовании", так как речь шла о завершившемся событии, а не о процессе движения. Такие грамматические ошибки формируют впечатление о коммуникативных навыках кандидата, что особенно важно для позиций, связанных с деловой перепиской.

Обратите внимание, что глагол "пойти" (и его формы "пошёл", "пошла", "пойду") относится к глаголам движения и требует после себя винительного падежа с предлогом "на" при указании направления. Это устойчивая грамматическая конструкция в русском языке. ?????

В каких случаях уместно «была на собеседовании»

Выражение "была на собеседовании" (предложный падеж) следует использовать, когда вы описываете факт своего присутствия на мероприятии, которое уже состоялось. Это устойчивая конструкция для обозначения завершённого действия.

Вот ситуации, когда следует говорить "была на собеседовании":

Рассказ о прошедшем событии: "Вчера я была на собеседовании в компании Х".

Описание опыта: "В прошлом году я была на собеседовании у пяти работодателей".

Отчёт о результатах: "Была на собеседовании и получила предложение о работе".

Ответ на вопрос о местонахождении в прошлом: "Где ты была вчера в 15:00?" — "Я была на собеседовании".

В деловой переписке: "Информирую вас, что 12.05.2025 была на собеседовании согласно вашему приглашению".

Ключевой момент в выборе предложного падежа — акцент на состоянии присутствия, а не на движении. Конструкция "быть + на + предложный падеж" является устойчивой грамматической формулой для описания местонахождения или участия в мероприятии. ??

Сравните следующие примеры:

"Я иду на собеседование " (винительный падеж) — описывает процесс движения.

" (винительный падеж) — описывает процесс движения. "Я была на собеседовании" (предложный падеж) — описывает факт присутствия.

Запомните: если вы используете глаголы состояния или присутствия (быть, находиться, присутствовать, участвовать) с предлогом "на", то существительное должно стоять в предложном падеже.

Распространенные ошибки в разговоре о собеседованиях

При обсуждении темы собеседований люди часто допускают грамматические ошибки, которые могут негативно повлиять на восприятие их профессионализма. Разберём самые распространённые из них:

Неверный выбор падежа после предлога "на": ? "Я была на собеседование вчера" (неправильно)

? "Я была на собеседовании вчера" (правильно) Смешение предлогов "на" и "в": ? "Я пошёл в собеседование" (неправильно)

? "Я пошёл на собеседование" (правильно) Неправильное согласование времён: ? "Вчера иду на собеседование" (неправильно)

? "Вчера пошла на собеседование" или "Вчера была на собеседовании" (правильно) Ошибки при описании результатов: ? "После была на собеседовании, меня приняли на работу" (неправильно)

? "После того как я была на собеседовании, меня приняли на работу" (правильно) Неточности в деловой переписке: ? "Подтверждаю, что я была на собеседование 10.03.2025" (неправильно)

? "Подтверждаю, что я была на собеседовании 10.03.2025" (правильно)

Особенно часто эти ошибки встречаются в следующих случаях:

В спешке при составлении электронных писем.

При устном общении, когда говорящий не имеет времени обдумать конструкцию.

В ситуациях нервного напряжения (например, при обсуждении результатов собеседования).

У людей, изучающих русский язык как иностранный.

Чтобы избежать этих ошибок, используйте простую проверку: задайте вопрос к слову после предлога "на".

Вопрос Падеж Правильная форма Когда употреблять Куда? Винительный На собеседование При описании движения или намерения Где? Предложный На собеседовании При описании факта присутствия

Обратите внимание, что контекст имеет решающее значение. Например, фраза "завтра у меня собеседование" грамматически корректна, так как здесь используется конструкция "у кого-то есть что-то", где "собеседование" выступает в именительном падеже. ??