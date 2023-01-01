Бесплатные курсы по PHP: создание веб-приложений

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Для кого эта статья:

Начинающие программисты, заинтересованные в изучении PHP

Люди с ограниченным бюджетом, ищущие бесплатные образовательные ресурсы

Русскоязычные разработчики, которым нужна информация на родном языке PHP остаётся одним из столпов веб-разработки, но многих отпугивает кажущаяся сложность входа в эту профессию. К счастью, 2025 год открывает перед начинающими программистами множество бесплатных возможностей для освоения PHP и создания первых полноценных веб-приложений. Я исследовал десятки курсов, сравнил их методологию и практическую ценность — и готов поделиться только проверенными ресурсами, которые действительно помогут вам освоить PHP без финансовых вложений. 🚀

Бесплатные курсы по PHP для создания веб-приложений

PHP является одним из основных языков веб-программирования, который используется для создания динамических сайтов и приложений. Несмотря на появление новых технологий, PHP по-прежнему обслуживает более 77% веб-сайтов в интернете и активно применяется крупными компаниями, включая Wikipedia, WordPress и Slack. 📊

Бесплатное обучение PHP доступно через различные форматы, каждый из которых имеет свои преимущества:

Формат обучения Преимущества Недостатки Видеокурсы Наглядность, пошаговые инструкции Часто требуют стабильного интернета, сложно задать вопрос Интерактивные платформы Немедленная практика, проверка кода Ограниченные возможности для реальных проектов Документация и руководства Полная и актуальная информация Высокий порог входа для новичков Открытые университетские курсы Структурированный материал, академический подход Может быть оторван от современных практик

В 2025 году особенно актуальны курсы, которые включают обучение работе с PHP 8.2 и выше, а также знакомят с популярными фреймворками, такими как Laravel, Symfony или Yii. Эти навыки являются наиболее востребованными среди работодателей.

Артем Петров, Lead PHP Developer Когда я только начинал свой путь в программировании семь лет назад, мне казалось, что без дорогих курсов и буткемпов невозможно освоить PHP на профессиональном уровне. Я был студентом с ограниченным бюджетом, но с огромным желанием создавать веб-приложения. Первым моим открытием стал курс на freeCodeCamp, который был совершенно бесплатным. За три месяца интенсивного самообучения я прошел от базовых переменных до создания полноценного блога с авторизацией и базой данных. Важно было не просто смотреть уроки, а писать код каждый день. Мне помогло то, что я выделил конкретные часы для обучения и придерживался этого расписания, как если бы я посещал университет. После завершения базового курса я присоединился к сообществу PHP-разработчиков на GitHub, где продолжил обучение на реальных проектах с открытым исходным кодом.

Пять ключевых тем, которые должны быть освещены в любом качественном курсе PHP для начинающих:

Основы синтаксиса и работа с переменными, операторами и функциями

Взаимодействие с базами данных, особенно MySQL

Работа с формами и обработка пользовательских данных

Сессии и куки для сохранения состояния

Объектно-ориентированное программирование в PHP

Лучшие онлайн платформы с бесплатными курсами PHP

При выборе онлайн-платформы для изучения PHP критически важно оценить не только содержание курса, но и его актуальность, наличие практических заданий и сообщества для поддержки. 🔍

В 2025 году лидерами среди бесплатных образовательных площадок по PHP являются:

freeCodeCamp — предлагает полный курс веб-разработки, включающий серьезный раздел по PHP с практическими проектами W3Schools — предоставляет структурированные уроки от базового до продвинутого уровня с возможностью тестирования кода онлайн Codecademy — часть курсов по PHP доступна бесплатно, с интерактивной средой разработки edX — многие университетские курсы, включая программы от MITx и HarvardX, содержат модули по PHP-разработке PHP Academy — специализированная платформа с фокусом исключительно на PHP и связанных технологиях

Особого внимания заслуживают платформы, которые интегрируют PHP с другими необходимыми для веб-разработки технологиями:

Платформа Интеграция с другими технологиями Особенности обучения GitHub Learning Lab Git, GitHub, HTML, CSS, JavaScript Обучение через реальные проекты и контрибуции в open source Coursera MySQL, Web API, JSON Специализации от университетов, некоторые курсы доступны в режиме аудита Khan Academy HTML, CSS, SQL Пошаговые видеоуроки с интерактивными упражнениями SoloLearn HTML, CSS, JavaScript, SQL Мобильное обучение, соревновательный элемент

При выборе платформы обратите внимание на дату последнего обновления курсов. В PHP регулярно выходят новые версии, и материалы 2023 года и ранее могут не отражать современные практики и функциональность языка.

От основ к практике: как выбрать правильный курс PHP

Выбор подходящего курса по PHP — решающий шаг в вашем становлении как разработчика. Важно понимать, что не все бесплатные ресурсы созданы равными, и некоторые могут оказаться пустой тратой времени. 📚

Критерии выбора качественного курса по PHP:

Актуальность информации (описание новых возможностей PHP 8.x)

Прогрессия от простых концепций к сложным в логической последовательности

Наличие практических заданий после каждого теоретического блока

Доступ к исходному коду примеров для самостоятельного изучения

Активное сообщество или форумы для решения возникающих вопросов

Оптимальный путь обучения PHP должен строиться поэтапно, начиная с фундаментальных концепций и постепенно переходя к более сложным темам. Рекомендуемая последовательность изучения:

Базовый синтаксис PHP — переменные, типы данных, операторы Управляющие структуры — условия, циклы, функции Работа с данными — массивы, строки, регулярные выражения Веб-специфика — работа с HTML, формами, GET/POST запросами Базы данных — подключение, выполнение запросов, обработка результатов Объектно-ориентированное программирование — классы, объекты, наследование Безопасность — защита от XSS, SQL-инъекций, валидация данных Работа с внешними API — отправка запросов, обработка JSON/XML Профессиональные инструменты — Composer, PHPUnit, Docker

Мария Соловьева, PHP-наставник В моей практике работы с начинающими разработчиками я часто наблюдаю одну и ту же ошибку: многие пытаются изучать PHP, прыгая от одного случайного туториала к другому без системного подхода. Был показательный случай с Алексеем, который потратил полгода на бессистемное изучение, но так и не смог создать даже простейшее приложение. Мы пересмотрели его подход к обучению. Сначала выбрали базовый курс на W3Schools, где он последовательно прошел все разделы от переменных до ООП. Затем взяли небольшой проект с GitHub — систему управления задачами — и начали постепенно разбираться в коде, модифицировать его, добавлять новые функции. Через три месяца такого структурированного обучения Алексей не только освоил PHP, но и смог реализовать свой первый проектный сайт-портфолио с административной панелью и динамическим контентом. Ключом к успеху стали постоянная практика, работа с реальным кодом и последовательное изучение технологии.

При изучении PHP критически важно с самого начала применять полученные знания в практических проектах. Даже если это небольшие скрипты, они помогают закрепить теоретический материал и развить навыки отладки.

Русскоязычные ресурсы для изучения PHP-программирования

Для русскоговорящих разработчиков существует множество качественных ресурсов на родном языке, что значительно упрощает процесс обучения, особенно на начальных этапах. 🇷🇺

Ведущие русскоязычные ресурсы для изучения PHP в 2025 году:

HTMLAcademy — предлагает интерактивный курс по PHP с практическими заданиями (часть материалов бесплатна)

— предлагает интерактивный курс по PHP с практическими заданиями (часть материалов бесплатна) Hexlet — открытые уроки и бесплатный базовый курс по PHP с упором на современные практики

— открытые уроки и бесплатный базовый курс по PHP с упором на современные практики Code-basics — полностью бесплатная платформа для изучения основ программирования, включая PHP

— полностью бесплатная платформа для изучения основ программирования, включая PHP Php.ru — русскоязычное сообщество PHP-разработчиков с форумами и базой знаний

— русскоязычное сообщество PHP-разработчиков с форумами и базой знаний GeekBrains — часть материалов доступна бесплатно, включая вводные уроки по PHP

Особого внимания заслуживают YouTube-каналы с качественными обучающими видео на русском языке:

WebForMySelf — подробные видеоуроки от основ до продвинутых тем

— подробные видеоуроки от основ до продвинутых тем PHP для начинающих — канал с фокусом специально на новичках

— канал с фокусом специально на новичках IT-KAMASUTRA — практические примеры разработки на PHP

— практические примеры разработки на PHP Мой Друг Программист — уроки по созданию веб-приложений на PHP

— уроки по созданию веб-приложений на PHP Loftblog — качественные материалы по веб-разработке, включая PHP

Также стоит обратить внимание на качественные переводы официальной документации и книг:

Ресурс Тип контента Особенности php.net/manual/ru Официальная документация Полный перевод, актуальная информация PHP-книги на русском Электронные книги Многие классические учебники доступны бесплатно Хабр Статьи, туториалы Актуальная информация от практикующих разработчиков Tproger Статьи, подборки Систематизированные материалы для начинающих

Важное преимущество русскоязычных ресурсов — это возможность задавать вопросы и получать ответы на родном языке, что особенно ценно для новичков, которые ещё не освоили техническую английскую терминологию.

Практическое применение знаний: проекты для портфолио

Теория без практики бесполезна. После освоения базовых концепций PHP жизненно важно применить знания в реальных проектах, которые можно включить в портфолио. 💼

Проекты разной сложности, которые стоит реализовать для закрепления навыков PHP:

Уровень сложности Проект Технологии и концепции Начальный Форма обратной связи PHP, HTML, валидация данных, отправка email Начальный Гостевая книга PHP, MySQL, работа с формами Средний Блог с админ-панелью PHP, MySQL, авторизация, CRUD-операции Средний URL-сократитель PHP, MySQL, регулярные выражения, редиректы Продвинутый E-commerce платформа PHP, MySQL, платежные API, OOP, шаблонизатор Продвинутый CMS с плагинами PHP, MySQL, архитектурные паттерны, REST API

При работе над проектами следует придерживаться определенных практик, которые повышают их ценность для портфолио:

Используйте современные стандарты кодирования (PSR-12) Внедряйте систему контроля версий (Git) Реализуйте архитектурные паттерны (MVC) Обеспечьте безопасность приложения (защита от XSS, CSRF) Добавьте документацию к проекту (README, PHPDoc)

Особенно ценным является участие в open-source проектах на GitHub. Это не только позволяет продемонстрировать навыки потенциальным работодателям, но и получить обратную связь от сообщества опытных разработчиков.

Реальные рабочие проекты можно начать создавать уже после 2-3 месяцев изучения PHP, начиная с простых задач и постепенно переходя к более сложным. Для поиска заказчиков можно использовать платформы для фрилансеров или предложить бесплатную помощь некоммерческим организациям.

Помните, что даже небольшой, но хорошо реализованный проект с чистым кодом ценится работодателями выше, чем масштабный, но плохо структурированный.