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Бесплатные курсы по PHP: создание веб-приложений
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Бесплатные курсы по PHP: создание веб-приложений

#Веб-разработка  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие программисты, заинтересованные в изучении PHP
  • Люди с ограниченным бюджетом, ищущие бесплатные образовательные ресурсы

  • Русскоязычные разработчики, которым нужна информация на родном языке

    PHP остаётся одним из столпов веб-разработки, но многих отпугивает кажущаяся сложность входа в эту профессию. К счастью, 2025 год открывает перед начинающими программистами множество бесплатных возможностей для освоения PHP и создания первых полноценных веб-приложений. Я исследовал десятки курсов, сравнил их методологию и практическую ценность — и готов поделиться только проверенными ресурсами, которые действительно помогут вам освоить PHP без финансовых вложений. 🚀

Бесплатные курсы по PHP для создания веб-приложений

PHP является одним из основных языков веб-программирования, который используется для создания динамических сайтов и приложений. Несмотря на появление новых технологий, PHP по-прежнему обслуживает более 77% веб-сайтов в интернете и активно применяется крупными компаниями, включая Wikipedia, WordPress и Slack. 📊

Бесплатное обучение PHP доступно через различные форматы, каждый из которых имеет свои преимущества:

Формат обучения Преимущества Недостатки
Видеокурсы Наглядность, пошаговые инструкции Часто требуют стабильного интернета, сложно задать вопрос
Интерактивные платформы Немедленная практика, проверка кода Ограниченные возможности для реальных проектов
Документация и руководства Полная и актуальная информация Высокий порог входа для новичков
Открытые университетские курсы Структурированный материал, академический подход Может быть оторван от современных практик

В 2025 году особенно актуальны курсы, которые включают обучение работе с PHP 8.2 и выше, а также знакомят с популярными фреймворками, такими как Laravel, Symfony или Yii. Эти навыки являются наиболее востребованными среди работодателей.

Артем Петров, Lead PHP Developer

Когда я только начинал свой путь в программировании семь лет назад, мне казалось, что без дорогих курсов и буткемпов невозможно освоить PHP на профессиональном уровне. Я был студентом с ограниченным бюджетом, но с огромным желанием создавать веб-приложения. Первым моим открытием стал курс на freeCodeCamp, который был совершенно бесплатным.

За три месяца интенсивного самообучения я прошел от базовых переменных до создания полноценного блога с авторизацией и базой данных. Важно было не просто смотреть уроки, а писать код каждый день. Мне помогло то, что я выделил конкретные часы для обучения и придерживался этого расписания, как если бы я посещал университет. После завершения базового курса я присоединился к сообществу PHP-разработчиков на GitHub, где продолжил обучение на реальных проектах с открытым исходным кодом.

Пять ключевых тем, которые должны быть освещены в любом качественном курсе PHP для начинающих:

  • Основы синтаксиса и работа с переменными, операторами и функциями
  • Взаимодействие с базами данных, особенно MySQL
  • Работа с формами и обработка пользовательских данных
  • Сессии и куки для сохранения состояния
  • Объектно-ориентированное программирование в PHP
Пошаговый план для смены профессии

Лучшие онлайн платформы с бесплатными курсами PHP

При выборе онлайн-платформы для изучения PHP критически важно оценить не только содержание курса, но и его актуальность, наличие практических заданий и сообщества для поддержки. 🔍

В 2025 году лидерами среди бесплатных образовательных площадок по PHP являются:

  1. freeCodeCamp — предлагает полный курс веб-разработки, включающий серьезный раздел по PHP с практическими проектами
  2. W3Schools — предоставляет структурированные уроки от базового до продвинутого уровня с возможностью тестирования кода онлайн
  3. Codecademy — часть курсов по PHP доступна бесплатно, с интерактивной средой разработки
  4. edX — многие университетские курсы, включая программы от MITx и HarvardX, содержат модули по PHP-разработке
  5. PHP Academy — специализированная платформа с фокусом исключительно на PHP и связанных технологиях

Особого внимания заслуживают платформы, которые интегрируют PHP с другими необходимыми для веб-разработки технологиями:

Платформа Интеграция с другими технологиями Особенности обучения
GitHub Learning Lab Git, GitHub, HTML, CSS, JavaScript Обучение через реальные проекты и контрибуции в open source
Coursera MySQL, Web API, JSON Специализации от университетов, некоторые курсы доступны в режиме аудита
Khan Academy HTML, CSS, SQL Пошаговые видеоуроки с интерактивными упражнениями
SoloLearn HTML, CSS, JavaScript, SQL Мобильное обучение, соревновательный элемент

При выборе платформы обратите внимание на дату последнего обновления курсов. В PHP регулярно выходят новые версии, и материалы 2023 года и ранее могут не отражать современные практики и функциональность языка.

От основ к практике: как выбрать правильный курс PHP

Выбор подходящего курса по PHP — решающий шаг в вашем становлении как разработчика. Важно понимать, что не все бесплатные ресурсы созданы равными, и некоторые могут оказаться пустой тратой времени. 📚

Критерии выбора качественного курса по PHP:

  • Актуальность информации (описание новых возможностей PHP 8.x)
  • Прогрессия от простых концепций к сложным в логической последовательности
  • Наличие практических заданий после каждого теоретического блока
  • Доступ к исходному коду примеров для самостоятельного изучения
  • Активное сообщество или форумы для решения возникающих вопросов

Оптимальный путь обучения PHP должен строиться поэтапно, начиная с фундаментальных концепций и постепенно переходя к более сложным темам. Рекомендуемая последовательность изучения:

  1. Базовый синтаксис PHP — переменные, типы данных, операторы
  2. Управляющие структуры — условия, циклы, функции
  3. Работа с данными — массивы, строки, регулярные выражения
  4. Веб-специфика — работа с HTML, формами, GET/POST запросами
  5. Базы данных — подключение, выполнение запросов, обработка результатов
  6. Объектно-ориентированное программирование — классы, объекты, наследование
  7. Безопасность — защита от XSS, SQL-инъекций, валидация данных
  8. Работа с внешними API — отправка запросов, обработка JSON/XML
  9. Профессиональные инструменты — Composer, PHPUnit, Docker

Мария Соловьева, PHP-наставник

В моей практике работы с начинающими разработчиками я часто наблюдаю одну и ту же ошибку: многие пытаются изучать PHP, прыгая от одного случайного туториала к другому без системного подхода. Был показательный случай с Алексеем, который потратил полгода на бессистемное изучение, но так и не смог создать даже простейшее приложение.

Мы пересмотрели его подход к обучению. Сначала выбрали базовый курс на W3Schools, где он последовательно прошел все разделы от переменных до ООП. Затем взяли небольшой проект с GitHub — систему управления задачами — и начали постепенно разбираться в коде, модифицировать его, добавлять новые функции. Через три месяца такого структурированного обучения Алексей не только освоил PHP, но и смог реализовать свой первый проектный сайт-портфолио с административной панелью и динамическим контентом. Ключом к успеху стали постоянная практика, работа с реальным кодом и последовательное изучение технологии.

При изучении PHP критически важно с самого начала применять полученные знания в практических проектах. Даже если это небольшие скрипты, они помогают закрепить теоретический материал и развить навыки отладки.

Русскоязычные ресурсы для изучения PHP-программирования

Для русскоговорящих разработчиков существует множество качественных ресурсов на родном языке, что значительно упрощает процесс обучения, особенно на начальных этапах. 🇷🇺

Ведущие русскоязычные ресурсы для изучения PHP в 2025 году:

  • HTMLAcademy — предлагает интерактивный курс по PHP с практическими заданиями (часть материалов бесплатна)
  • Hexlet — открытые уроки и бесплатный базовый курс по PHP с упором на современные практики
  • Code-basics — полностью бесплатная платформа для изучения основ программирования, включая PHP
  • Php.ru — русскоязычное сообщество PHP-разработчиков с форумами и базой знаний
  • GeekBrains — часть материалов доступна бесплатно, включая вводные уроки по PHP

Особого внимания заслуживают YouTube-каналы с качественными обучающими видео на русском языке:

  • WebForMySelf — подробные видеоуроки от основ до продвинутых тем
  • PHP для начинающих — канал с фокусом специально на новичках
  • IT-KAMASUTRA — практические примеры разработки на PHP
  • Мой Друг Программист — уроки по созданию веб-приложений на PHP
  • Loftblog — качественные материалы по веб-разработке, включая PHP

Также стоит обратить внимание на качественные переводы официальной документации и книг:

Ресурс Тип контента Особенности
php.net/manual/ru Официальная документация Полный перевод, актуальная информация
PHP-книги на русском Электронные книги Многие классические учебники доступны бесплатно
Хабр Статьи, туториалы Актуальная информация от практикующих разработчиков
Tproger Статьи, подборки Систематизированные материалы для начинающих

Важное преимущество русскоязычных ресурсов — это возможность задавать вопросы и получать ответы на родном языке, что особенно ценно для новичков, которые ещё не освоили техническую английскую терминологию.

Практическое применение знаний: проекты для портфолио

Теория без практики бесполезна. После освоения базовых концепций PHP жизненно важно применить знания в реальных проектах, которые можно включить в портфолио. 💼

Проекты разной сложности, которые стоит реализовать для закрепления навыков PHP:

Уровень сложности Проект Технологии и концепции
Начальный Форма обратной связи PHP, HTML, валидация данных, отправка email
Начальный Гостевая книга PHP, MySQL, работа с формами
Средний Блог с админ-панелью PHP, MySQL, авторизация, CRUD-операции
Средний URL-сократитель PHP, MySQL, регулярные выражения, редиректы
Продвинутый E-commerce платформа PHP, MySQL, платежные API, OOP, шаблонизатор
Продвинутый CMS с плагинами PHP, MySQL, архитектурные паттерны, REST API

При работе над проектами следует придерживаться определенных практик, которые повышают их ценность для портфолио:

  1. Используйте современные стандарты кодирования (PSR-12)
  2. Внедряйте систему контроля версий (Git)
  3. Реализуйте архитектурные паттерны (MVC)
  4. Обеспечьте безопасность приложения (защита от XSS, CSRF)
  5. Добавьте документацию к проекту (README, PHPDoc)

Особенно ценным является участие в open-source проектах на GitHub. Это не только позволяет продемонстрировать навыки потенциальным работодателям, но и получить обратную связь от сообщества опытных разработчиков.

Реальные рабочие проекты можно начать создавать уже после 2-3 месяцев изучения PHP, начиная с простых задач и постепенно переходя к более сложным. Для поиска заказчиков можно использовать платформы для фрилансеров или предложить бесплатную помощь некоммерческим организациям.

Помните, что даже небольшой, но хорошо реализованный проект с чистым кодом ценится работодателями выше, чем масштабный, но плохо структурированный.

Путь к мастерству в PHP-разработке не заканчивается на прохождении бесплатных курсов — это лишь начало вашего профессионального роста. Практика, постоянное изучение новых технологий и активное участие в сообществе формируют успешного разработчика. Бесплатные курсы дают вам основу, но только настойчивость, реальные проекты и страсть к программированию превращают знания в профессионализм. Начните сегодня с малого, будьте последовательны в обучении, и через полгода вы удивитесь собственному прогрессу.

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Почему стоит изучать PHP для создания веб-приложений?
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Элина Баранова

разработчик Android

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