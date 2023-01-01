Бесплатные курсы и обучение Figma#Figma
Для кого эта статья:
- Начинающие и самоучки-дизайнеры, желающие освоить Figma без затрат
- Студенты и молодые специалисты, интересующиеся карьерой в дизайне
Профессиональные дизайнеры, ищущие обновления и альтернативные ресурсы для обучения Figma
Профессиональное владение Figma в 2025 году — не просто строчка в резюме, а пропуск в мир коммерческого дизайна. Инструмент, изменивший подход к проектированию интерфейсов, стал стандартом индустрии, а компании требуют от кандидатов уверенного владения этой программой. При этом многие начинающие дизайнеры ошибочно полагают, что качественное обучение Figma требует существенных финансовых вложений. Разбираемся, как освоить этот мощный инструмент с нуля, не потратив ни рубля. 💡
Почему Figma стала выбором №1 среди дизайнеров
Figma совершила тихую революцию в дизайн-индустрии, превратившись из перспективного стартапа в стандарт де-факто среди профессиональных инструментов проектирования интерфейсов. В 2025 году владение Figma — базовое требование практически в любой дизайн-вакансии, от junior-позиций до руководящих должностей. Что же выделяет этот инструмент среди конкурентов? 🚀
Ключевое преимущество Figma — работа в браузере без необходимости установки тяжелого программного обеспечения. Это радикально снизило порог входа для новичков и упростило командную работу. Дизайнеры могут работать с проектами с любого устройства, имеющего доступ в интернет, что особенно актуально в эпоху удаленной работы.
Функциональность коллаборации в реальном времени вывела Figma далеко вперед конкурентов. Дизайнеры, разработчики и менеджеры могут одновременно работать над одним проектом, комментировать элементы интерфейса и мгновенно видеть изменения, внесенные коллегами.
|Преимущество Figma
|Влияние на рабочий процесс
|Экономический эффект
|Облачное хранение
|Доступ к проектам с любого устройства, автосохранение
|Минимизация риска потери данных и времени на восстановление
|Коллаборация в реальном времени
|Мгновенный обмен идеями, сокращение итераций
|Ускорение процесса разработки на 30-40%
|Компонентная система
|Создание масштабируемых дизайн-систем
|Сокращение времени на рутинные задачи в 5-7 раз
|Бесплатный тариф
|Полноценное освоение инструмента без вложений
|Возможность старта без финансовых затрат
Особого внимания заслуживает система компонентов Figma, позволяющая создавать масштабируемые дизайн-системы. Эта функциональность радикально изменила подход к проектированию интерфейсов, сделав их более консистентными и существенно упростив поддержку крупных проектов.
Важным фактором популярности Figma стало наличие бесплатного тарифа с широким функционалом. Это снизило барьер входа для начинающих дизайнеров, студентов и небольших команд, позволив им работать с профессиональным инструментом без финансовых вложений.
Профессиональная экосистема плагинов, шаблонов и сообщество пользователей Figma создали среду, где дизайнеры могут обмениваться опытом и ресурсами, что способствует непрерывному совершенствованию и внедрению новых методологий дизайна.
Максим Воронцов, креативный директор и преподаватель UX/UI
Когда я начинал карьеру дизайнера в 2017 году, индустрия была фрагментирована множеством инструментов. Для прототипирования использовали одно ПО, для дизайн-макетов — другое, для командной работы — третье. Переход на Figma радикально изменил мои рабочие процессы.
Помню свой первый крупный проект — редизайн финтех-приложения с командой из восьми человек. Раньше на синхронизацию работы и сведение изменений уходило до 40% времени. С Figma этот процент снизился практически до нуля. Когда заказчик запросил срочные правки во время презентации, я внес их прямо на демонстрационном ноутбуке, не прерывая встречу.
Это мелочь, но именно такие моменты показывают, почему Figma стала стандартом индустрии. Сейчас я не представляю жизни без этого инструмента, а моим студентам рекомендую начинать обучение именно с него.
Топ-5 бесплатных онлайн-курсов по Figma для начинающих
В условиях высокой конкуренции среди образовательных платформ, количество бесплатных качественных курсов по Figma неуклонно растет. Эти ресурсы предлагают структурированный подход к обучению, что особенно ценно для новичков, предпочитающих пошаговое освоение материала. Рассмотрим пять наиболее эффективных бесплатных курсов, актуальных в 2025 году. 🎓
1. Официальный обучающий курс Figma
Начать стоит с первоисточника. Команда Figma разработала собственную образовательную программу, покрывающую все аспекты работы с платформой — от базовых инструментов до продвинутых техник проектирования. Важное преимущество — постоянное обновление материалов вслед за изменениями интерфейса и функциональности программы.
Курс включает интерактивные задания, позволяющие практиковать навыки непосредственно в бесплатной версии Figma. Особенно ценны разделы по автолейауту и переменным компонентам — продвинутым функциям, правильное использование которых значительно повышает эффективность работы.
2. Designlab: Основы Figma
Этот бесплатный курс отличается структурированным подходом и ориентацией на практический результат. Программа разделена на 5 модулей, последовательно раскрывающих возможности Figma для решения реальных задач дизайна.
Особенность курса — акцент на построении профессионального рабочего процесса. Студенты не просто изучают инструменты, но и осваивают методологии организации проектов, именования слоев и создания масштабируемых дизайн-систем, применимых в коммерческой работе.
3. Coursera: Интерфейсный дизайн с Figma
Платформа Coursera предлагает бесплатный курс (с опцией платной сертификации) от ведущих экспертов в области UX/UI. Программа выделяется глубоким погружением в создание полного дизайн-проекта — от исследования до финального прототипа, с использованием всех ключевых возможностей Figma.
Курс содержит детальные видеоматериалы с пошаговыми инструкциями и еженедельными практическими заданиями, формирующими устойчивые навыки работы в программе. Дополнительная ценность — обратная связь от сообщества студентов и опциональные менторские сессии.
4. Dribbble Figma Workshop
Серия бесплатных вебинаров от дизайн-сообщества Dribbble фокусируется на визуальной составляющей дизайна в Figma. В отличие от других курсов, здесь меньше внимания уделяется базовой функциональности и больше — продвинутым техникам создания эстетически привлекательных интерфейсов.
Материалы постоянно обновляются и включают мастер-классы от признанных дизайнеров с многолетним опытом. Особую ценность представляют разборы реальных коммерческих проектов с анализом принятых дизайн-решений.
5. YouTube-канал "Figma Masters"
Хотя этот ресурс не является формальным курсом, систематизированная плейлистcтруктура позволяет рассматривать его как полноценную образовательную программу. Канал обновляется еженедельно, что гарантирует актуальность всех материалов и рассмотрение новейших функций Figma.
Отличительная особенность — акцент на практические кейсы с пошаговой демонстрацией решения типичных задач: от создания адаптивной навигации до разработки комплексных дизайн-систем для крупных проектов.
|Название курса
|Сильные стороны
|Уровень сложности
|Длительность
|Официальный курс Figma
|Актуальность, охват всех функций
|Начинающий → Продвинутый
|6-8 часов
|Designlab: Основы Figma
|Профессиональные методологии
|Начинающий → Средний
|10-15 часов
|Coursera: Интерфейсный дизайн
|Академический подход, сертификация
|Начинающий → Продвинутый
|20-25 часов
|Dribbble Figma Workshop
|Визуальная эстетика, разбор кейсов
|Средний → Продвинутый
|8-12 часов
|YouTube: Figma Masters
|Регулярные обновления, практический фокус
|Начинающий → Эксперт
|30+ часов
Самообучение Figma: ресурсы без финансовых вложений
Помимо структурированных курсов, существует множество бесплатных ресурсов для самостоятельного изучения Figma. Этот подход требует большей самодисциплины, но предоставляет максимальную гибкость и возможность фокусироваться на конкретных аспектах инструмента, актуальных для ваших профессиональных задач. 📚
Документация Figma стоит на первом месте среди бесплатных ресурсов самообучения. Официальный knowledge base содержит исчерпывающие руководства по всем функциям платформы, от базовых до продвинутых. Важное преимущество — материалы всегда отражают текущую версию интерфейса и возможностей программы.
- Figma Community — раздел с тысячами бесплатных файлов, созданных профессиональными дизайнерами. Изучение структуры этих проектов позволяет понять логику построения сложных интерфейсов и дизайн-систем.
- Figma Design Templates — готовые шаблоны для различных проектов, от мобильных приложений до веб-сайтов, которые можно исследовать и модифицировать для понимания принципов работы с программой.
- Figma UI Kits — бесплатные наборы интерфейсных элементов, помогающие быстро начать работу над проектами и изучить организацию компонентной системы.
- Плагины Figma — расширения функциональности, значительная часть которых бесплатна и сопровождается документацией, объясняющей не только использование плагина, но и фундаментальные концепции работы в Figma.
Форумы и сообщества формируют важную часть экосистемы самообучения по Figma. Они предоставляют доступ к коллективному опыту тысяч профессионалов, работающих с этим инструментом ежедневно.
Reddit-сообщество r/FigmaDesign насчитывает более 120,000 участников и содержит ценные обсуждения технических аспектов программы, советы по оптимизации рабочих процессов и регулярные тред с разбором типичных ошибок начинающих дизайнеров.
Figma Forum — официальная площадка обмена опытом, где команда разработчиков активно участвует в обсуждениях, предоставляя инсайдерскую информацию о функциональности программы и отвечая на технические вопросы пользователей.
Telegram-каналы и Discord-серверы специализированных дизайн-сообществ регулярно публикуют обучающие материалы, новости и кейсы по работе с Figma. Особенно ценны каналы, фокусирующиеся на специфических аспектах программы, например, "Figma Prototyping Masters" или "Design System in Figma".
Регулярные практические челленджи стимулируют применение полученных знаний и развитие навыков работы с Figma. Участие в таких инициативах не требует финансовых вложений, но значительно ускоряет профессиональный рост.
- Daily UI Challenge — серия ежедневных заданий по созданию различных элементов интерфейса, адаптированная под Figma.
- Figma Weekly Contest — еженедельные соревнования с заданными параметрами дизайна, позволяющие получить обратную связь от сообщества.
- UI/UX Hackathons — интенсивные мероприятия длительностью 24–48 часов, где участники создают полноценные проекты в Figma, часто с возможностью командной работы.
Практика через реальные проекты остаётся наиболее эффективным методом самообучения. Воссоздание существующих интерфейсов популярных продуктов в Figma с последующим внесением собственных улучшений позволяет глубже понять как технические аспекты инструмента, так и принципы эффективного дизайна.
Анна Соколова, UX/UI дизайнер-самоучка
Два года назад я работала бухгалтером и не имела никакого представления о дизайне интерфейсов. После сокращения решила полностью сменить профессию, но не могла позволить себе платные курсы.
Мой путь самообучения Figma начался с документации и бесплатных ресурсов. Первые две недели я просто воспроизводила интерфейсы известных приложений, разбираясь в инструментарии. Затем перешла к Daily UI Challenge, выполняя задания и публикуя результаты в сообществе для обратной связи.
Ключевым моментом стало участие в open-source проекте для некоммерческой организации. Работая над реальной задачей, я получила практический опыт и первую строчку в портфолио. После трех месяцев самообучения я нашла стажировку, а через полгода — полноценную позицию младшего дизайнера.
Самое важное, что я поняла: для эффективного самообучения нужна не только дисциплина, но и практическое применение навыков в реальных проектах. Именно решение конкретных задач позволяет по-настоящему освоить инструмент.
От новичка до профи: пошаговое освоение Figma без затрат
Структурированный путь обучения Figma позволяет трансформировать отрывочные знания в системный навык, даже не тратя деньги на платные курсы. Важно выстроить последовательность освоения функций, соответствующую реальным профессиональным задачам. Предлагаемый план обучения рассчитан на 10-12 недель при условии ежедневных занятий по 1-2 часа. 🚀
Неделя 1-2: Фундаментальные основы
Начните с изучения интерфейса и базовых инструментов Figma. Важно освоить навигацию по рабочему пространству, масштабирование, панели свойств и слоев. На этом этапе фокусируйтесь на работе с фреймами, формами и текстом.
- День 1-3: Знакомство с интерфейсом, создание первых фреймов, использование базовых фигур
- День 4-7: Работа с текстовыми стилями, цветами, основы слоев и группировки элементов
- День 8-10: Создание простых компонентов, использование масок, работа с изображениями
- День 11-14: Первый мини-проект — создание статичного экрана приложения или веб-страницы
Неделя 3-4: Продвинутый дизайн и компоненты
После освоения базы переходите к более сложным техникам дизайна и эффективной организации элементов. Ключевой фокус этого этапа — освоение компонентной системы Figma, фундаментальной для создания масштабируемых проектов.
- Изучение системы компонентов: создание, организация, переопределение свойств
- Освоение автолейаута для создания адаптивных элементов интерфейса
- Работа со стилями и переменными для поддержания консистентности дизайна
- Практический проект: создание небольшой дизайн-системы с многовариантными компонентами
Неделя 5-6: Прототипирование и интерактивность
На этом этапе акцент смещается с визуального дизайна на функциональные аспекты интерфейса. Вы научитесь создавать интерактивные прототипы, имитирующие реальное взаимодействие пользователя с продуктом.
- Базовое прототипирование: связывание экранов, настройка переходов
- Продвинутая интерактивность: условные варианты, анимации переходов
- Создание умных компонентов с различными состояниями (hover, pressed, disabled)
- Тестирование и оптимизация прототипов для демонстрации клиентам
Неделя 7-8: Командная работа и коллаборация
Figma раскрывает свой полный потенциал в контексте командной работы. Даже если вы пока работаете самостоятельно, понимание этих аспектов критически важно для будущей профессиональной деятельности.
- Организация проектов и файлов для эффективной командной работы
- Использование библиотек компонентов и их публикация в команде
- Система комментариев и обратной связи в Figma
- Работа с версиями файлов и история изменений
Неделя 9-10: Автоматизация и продвинутые техники
Следующий уровень мастерства в Figma — автоматизация рутинных процессов и использование продвинутых функций для оптимизации рабочего процесса.
- Работа с плагинами для расширения стандартного функционала
- Освоение техник быстрого прототипирования и создания вариаций дизайна
- Техники оптимизации файлов для повышения производительности
- Продвинутые методы организации крупных проектов
Неделя 11-12: Интеграция с разработкой и финальный проект
Заключительный этап фокусируется на переходе дизайна в разработку и создании проекта, демонстрирующего полный спектр ваших навыков работы с Figma.
- Подготовка дизайна для разработчиков: экспорт ассетов, CSS-свойства
- Работа с инспектором кода и документирование дизайн-решений
- Техники эффективной презентации дизайна заказчикам и команде
- Финальный проект: создание многоэкранного интерфейса с полной документацией и прототипом
Важно дополнять практические упражнения изучением теоретических аспектов UX/UI дизайна. Эффективное применение Figma возможно только при понимании фундаментальных принципов проектирования интерфейсов, пользовательского опыта и визуальных коммуникаций.
Как составить портфолио после бесплатных курсов Figma
Создание убедительного портфолио — критический шаг между обучением и профессиональной карьерой. Даже после бесплатного обучения Figma можно составить портфолио, привлекающее внимание потенциальных работодателей. Ключевой принцип — качество проектов важнее их количества или престижности клиентов. 🎨
Начните с определения фокуса портфолио. Вместо попытки охватить все виды дизайна, выберите конкретную специализацию: мобильные приложения, веб-интерфейсы, продуктовый дизайн или дизайн-системы. Это позволит продемонстрировать глубину понимания специфики выбранной области.
Структура качественного проекта в портфолио должна отражать полный дизайн-процесс, а не только финальные визуалы. Включите следующие элементы для каждого кейса:
- Постановка задачи и контекст — описание проблемы, которую решает ваш дизайн, целевой аудитории и бизнес-целей
- Исследование и аналитика — методы изучения пользователей, конкурентный анализ, выявленные инсайты
- Процесс проектирования — прототипы, итерации, развитие концепций (показывайте не только финальный результат, но и промежуточные этапы)
- Технические аспекты работы в Figma — организация компонентов, использование продвинутых функций, структура проекта
- Финальное решение — высококачественные макеты с объяснением дизайн-решений и их связи с поставленными задачами
- Результаты и выводы — измеримые показатели успеха проекта или извлеченные уроки (для учебных проектов)
Если у вас нет коммерческого опыта, сфокусируйтесь на создании следующих типов проектов для портфолио:
Редизайн существующего продукта — выберите реально существующий сервис с проблемами в интерфейсе и предложите свое решение. Это демонстрирует аналитические навыки и способность улучшать существующие системы. Важно обосновать каждое изменение, опираясь на принципы UX/UI дизайна, а не просто предлагать "более красивую" версию.
Концептуальный проект — разработайте интерфейс для несуществующего, но потенциально полезного продукта. Этот формат позволяет продемонстрировать креативность и стратегическое мышление. Тщательно проработайте пользовательские сценарии и обоснуйте каждое дизайн-решение.
Социально-значимый проект — найдите некоммерческую организацию, нуждающуюся в улучшении цифровых продуктов, и предложите бесплатную помощь. Такие проекты добавляют этическую составляющую в портфолио и часто предоставляют большую творческую свободу.
Дизайн-система — создание даже небольшой, но хорошо документированной дизайн-системы демонстрирует понимание масштабируемости и системного подхода к дизайну. Особенно ценно для компаний с крупными продуктами.
Технические аспекты презентации портфолио также критически важны:
- Используйте встроенные возможности Figma для создания интерактивной презентации своих работ
- Экспортируйте ключевые интерактивные прототипы в формате, доступном для просмотра без учетной записи Figma
- Предоставьте ссылки на оригинальные файлы Figma с правильно организованной структурой, что позволит работодателю оценить ваш технический уровень работы с инструментом
- Создайте краткие видеообзоры проектов, демонстрирующие функциональность прототипов и особенности реализации
Эффективное портфолио не заканчивается набором проектов — это цельный продукт, рассказывающий историю о вас как о профессионале. Инвестируйте время в разработку визуального стиля самого портфолио, отражающего ваш профессиональный подход и внимание к деталям.
Освоение Figma без финансовых вложений — реальный путь в профессию дизайнера. Сочетание бесплатных курсов, самообучения по документации и регулярной практики позволяет достичь уровня, достаточного для старта карьеры. Ключевой фактор успеха — системный подход и создание проектов, демонстрирующих не только технические навыки, но и понимание фундаментальных принципов дизайна. Помните: для работодателей важен не источник ваших знаний, а результат, который вы способны создать. Инвестируйте время в качественное портфолио, и оно откроет двери даже без дорогостоящего образования.
Герман Куликов
тревел-редактор