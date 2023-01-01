Бесплатные курсы и обучение Figma

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Для кого эта статья:

Начинающие и самоучки-дизайнеры, желающие освоить Figma без затрат

Студенты и молодые специалисты, интересующиеся карьерой в дизайне

Профессиональные дизайнеры, ищущие обновления и альтернативные ресурсы для обучения Figma Профессиональное владение Figma в 2025 году — не просто строчка в резюме, а пропуск в мир коммерческого дизайна. Инструмент, изменивший подход к проектированию интерфейсов, стал стандартом индустрии, а компании требуют от кандидатов уверенного владения этой программой. При этом многие начинающие дизайнеры ошибочно полагают, что качественное обучение Figma требует существенных финансовых вложений. Разбираемся, как освоить этот мощный инструмент с нуля, не потратив ни рубля. 💡

Почему Figma стала выбором №1 среди дизайнеров

Figma совершила тихую революцию в дизайн-индустрии, превратившись из перспективного стартапа в стандарт де-факто среди профессиональных инструментов проектирования интерфейсов. В 2025 году владение Figma — базовое требование практически в любой дизайн-вакансии, от junior-позиций до руководящих должностей. Что же выделяет этот инструмент среди конкурентов? 🚀

Ключевое преимущество Figma — работа в браузере без необходимости установки тяжелого программного обеспечения. Это радикально снизило порог входа для новичков и упростило командную работу. Дизайнеры могут работать с проектами с любого устройства, имеющего доступ в интернет, что особенно актуально в эпоху удаленной работы.

Функциональность коллаборации в реальном времени вывела Figma далеко вперед конкурентов. Дизайнеры, разработчики и менеджеры могут одновременно работать над одним проектом, комментировать элементы интерфейса и мгновенно видеть изменения, внесенные коллегами.

Преимущество Figma Влияние на рабочий процесс Экономический эффект Облачное хранение Доступ к проектам с любого устройства, автосохранение Минимизация риска потери данных и времени на восстановление Коллаборация в реальном времени Мгновенный обмен идеями, сокращение итераций Ускорение процесса разработки на 30-40% Компонентная система Создание масштабируемых дизайн-систем Сокращение времени на рутинные задачи в 5-7 раз Бесплатный тариф Полноценное освоение инструмента без вложений Возможность старта без финансовых затрат

Особого внимания заслуживает система компонентов Figma, позволяющая создавать масштабируемые дизайн-системы. Эта функциональность радикально изменила подход к проектированию интерфейсов, сделав их более консистентными и существенно упростив поддержку крупных проектов.

Важным фактором популярности Figma стало наличие бесплатного тарифа с широким функционалом. Это снизило барьер входа для начинающих дизайнеров, студентов и небольших команд, позволив им работать с профессиональным инструментом без финансовых вложений.

Профессиональная экосистема плагинов, шаблонов и сообщество пользователей Figma создали среду, где дизайнеры могут обмениваться опытом и ресурсами, что способствует непрерывному совершенствованию и внедрению новых методологий дизайна.

Максим Воронцов, креативный директор и преподаватель UX/UI Когда я начинал карьеру дизайнера в 2017 году, индустрия была фрагментирована множеством инструментов. Для прототипирования использовали одно ПО, для дизайн-макетов — другое, для командной работы — третье. Переход на Figma радикально изменил мои рабочие процессы. Помню свой первый крупный проект — редизайн финтех-приложения с командой из восьми человек. Раньше на синхронизацию работы и сведение изменений уходило до 40% времени. С Figma этот процент снизился практически до нуля. Когда заказчик запросил срочные правки во время презентации, я внес их прямо на демонстрационном ноутбуке, не прерывая встречу. Это мелочь, но именно такие моменты показывают, почему Figma стала стандартом индустрии. Сейчас я не представляю жизни без этого инструмента, а моим студентам рекомендую начинать обучение именно с него.

Топ-5 бесплатных онлайн-курсов по Figma для начинающих

В условиях высокой конкуренции среди образовательных платформ, количество бесплатных качественных курсов по Figma неуклонно растет. Эти ресурсы предлагают структурированный подход к обучению, что особенно ценно для новичков, предпочитающих пошаговое освоение материала. Рассмотрим пять наиболее эффективных бесплатных курсов, актуальных в 2025 году. 🎓

1. Официальный обучающий курс Figma

Начать стоит с первоисточника. Команда Figma разработала собственную образовательную программу, покрывающую все аспекты работы с платформой — от базовых инструментов до продвинутых техник проектирования. Важное преимущество — постоянное обновление материалов вслед за изменениями интерфейса и функциональности программы.

Курс включает интерактивные задания, позволяющие практиковать навыки непосредственно в бесплатной версии Figma. Особенно ценны разделы по автолейауту и переменным компонентам — продвинутым функциям, правильное использование которых значительно повышает эффективность работы.

2. Designlab: Основы Figma

Этот бесплатный курс отличается структурированным подходом и ориентацией на практический результат. Программа разделена на 5 модулей, последовательно раскрывающих возможности Figma для решения реальных задач дизайна.

Особенность курса — акцент на построении профессионального рабочего процесса. Студенты не просто изучают инструменты, но и осваивают методологии организации проектов, именования слоев и создания масштабируемых дизайн-систем, применимых в коммерческой работе.

3. Coursera: Интерфейсный дизайн с Figma

Платформа Coursera предлагает бесплатный курс (с опцией платной сертификации) от ведущих экспертов в области UX/UI. Программа выделяется глубоким погружением в создание полного дизайн-проекта — от исследования до финального прототипа, с использованием всех ключевых возможностей Figma.

Курс содержит детальные видеоматериалы с пошаговыми инструкциями и еженедельными практическими заданиями, формирующими устойчивые навыки работы в программе. Дополнительная ценность — обратная связь от сообщества студентов и опциональные менторские сессии.

4. Dribbble Figma Workshop

Серия бесплатных вебинаров от дизайн-сообщества Dribbble фокусируется на визуальной составляющей дизайна в Figma. В отличие от других курсов, здесь меньше внимания уделяется базовой функциональности и больше — продвинутым техникам создания эстетически привлекательных интерфейсов.

Материалы постоянно обновляются и включают мастер-классы от признанных дизайнеров с многолетним опытом. Особую ценность представляют разборы реальных коммерческих проектов с анализом принятых дизайн-решений.

5. YouTube-канал "Figma Masters"

Хотя этот ресурс не является формальным курсом, систематизированная плейлистcтруктура позволяет рассматривать его как полноценную образовательную программу. Канал обновляется еженедельно, что гарантирует актуальность всех материалов и рассмотрение новейших функций Figma.

Отличительная особенность — акцент на практические кейсы с пошаговой демонстрацией решения типичных задач: от создания адаптивной навигации до разработки комплексных дизайн-систем для крупных проектов.

Название курса Сильные стороны Уровень сложности Длительность Официальный курс Figma Актуальность, охват всех функций Начинающий → Продвинутый 6-8 часов Designlab: Основы Figma Профессиональные методологии Начинающий → Средний 10-15 часов Coursera: Интерфейсный дизайн Академический подход, сертификация Начинающий → Продвинутый 20-25 часов Dribbble Figma Workshop Визуальная эстетика, разбор кейсов Средний → Продвинутый 8-12 часов YouTube: Figma Masters Регулярные обновления, практический фокус Начинающий → Эксперт 30+ часов

Самообучение Figma: ресурсы без финансовых вложений

Помимо структурированных курсов, существует множество бесплатных ресурсов для самостоятельного изучения Figma. Этот подход требует большей самодисциплины, но предоставляет максимальную гибкость и возможность фокусироваться на конкретных аспектах инструмента, актуальных для ваших профессиональных задач. 📚

Документация Figma стоит на первом месте среди бесплатных ресурсов самообучения. Официальный knowledge base содержит исчерпывающие руководства по всем функциям платформы, от базовых до продвинутых. Важное преимущество — материалы всегда отражают текущую версию интерфейса и возможностей программы.

Figma Community — раздел с тысячами бесплатных файлов, созданных профессиональными дизайнерами. Изучение структуры этих проектов позволяет понять логику построения сложных интерфейсов и дизайн-систем.

— раздел с тысячами бесплатных файлов, созданных профессиональными дизайнерами. Изучение структуры этих проектов позволяет понять логику построения сложных интерфейсов и дизайн-систем. Figma Design Templates — готовые шаблоны для различных проектов, от мобильных приложений до веб-сайтов, которые можно исследовать и модифицировать для понимания принципов работы с программой.

— готовые шаблоны для различных проектов, от мобильных приложений до веб-сайтов, которые можно исследовать и модифицировать для понимания принципов работы с программой. Figma UI Kits — бесплатные наборы интерфейсных элементов, помогающие быстро начать работу над проектами и изучить организацию компонентной системы.

— бесплатные наборы интерфейсных элементов, помогающие быстро начать работу над проектами и изучить организацию компонентной системы. Плагины Figma — расширения функциональности, значительная часть которых бесплатна и сопровождается документацией, объясняющей не только использование плагина, но и фундаментальные концепции работы в Figma.

Форумы и сообщества формируют важную часть экосистемы самообучения по Figma. Они предоставляют доступ к коллективному опыту тысяч профессионалов, работающих с этим инструментом ежедневно.

Reddit-сообщество r/FigmaDesign насчитывает более 120,000 участников и содержит ценные обсуждения технических аспектов программы, советы по оптимизации рабочих процессов и регулярные тред с разбором типичных ошибок начинающих дизайнеров.

Figma Forum — официальная площадка обмена опытом, где команда разработчиков активно участвует в обсуждениях, предоставляя инсайдерскую информацию о функциональности программы и отвечая на технические вопросы пользователей.

Telegram-каналы и Discord-серверы специализированных дизайн-сообществ регулярно публикуют обучающие материалы, новости и кейсы по работе с Figma. Особенно ценны каналы, фокусирующиеся на специфических аспектах программы, например, "Figma Prototyping Masters" или "Design System in Figma".

Регулярные практические челленджи стимулируют применение полученных знаний и развитие навыков работы с Figma. Участие в таких инициативах не требует финансовых вложений, но значительно ускоряет профессиональный рост.

Daily UI Challenge — серия ежедневных заданий по созданию различных элементов интерфейса, адаптированная под Figma.

— серия ежедневных заданий по созданию различных элементов интерфейса, адаптированная под Figma. Figma Weekly Contest — еженедельные соревнования с заданными параметрами дизайна, позволяющие получить обратную связь от сообщества.

— еженедельные соревнования с заданными параметрами дизайна, позволяющие получить обратную связь от сообщества. UI/UX Hackathons — интенсивные мероприятия длительностью 24–48 часов, где участники создают полноценные проекты в Figma, часто с возможностью командной работы.

Практика через реальные проекты остаётся наиболее эффективным методом самообучения. Воссоздание существующих интерфейсов популярных продуктов в Figma с последующим внесением собственных улучшений позволяет глубже понять как технические аспекты инструмента, так и принципы эффективного дизайна.

Анна Соколова, UX/UI дизайнер-самоучка Два года назад я работала бухгалтером и не имела никакого представления о дизайне интерфейсов. После сокращения решила полностью сменить профессию, но не могла позволить себе платные курсы. Мой путь самообучения Figma начался с документации и бесплатных ресурсов. Первые две недели я просто воспроизводила интерфейсы известных приложений, разбираясь в инструментарии. Затем перешла к Daily UI Challenge, выполняя задания и публикуя результаты в сообществе для обратной связи. Ключевым моментом стало участие в open-source проекте для некоммерческой организации. Работая над реальной задачей, я получила практический опыт и первую строчку в портфолио. После трех месяцев самообучения я нашла стажировку, а через полгода — полноценную позицию младшего дизайнера. Самое важное, что я поняла: для эффективного самообучения нужна не только дисциплина, но и практическое применение навыков в реальных проектах. Именно решение конкретных задач позволяет по-настоящему освоить инструмент.

От новичка до профи: пошаговое освоение Figma без затрат

Структурированный путь обучения Figma позволяет трансформировать отрывочные знания в системный навык, даже не тратя деньги на платные курсы. Важно выстроить последовательность освоения функций, соответствующую реальным профессиональным задачам. Предлагаемый план обучения рассчитан на 10-12 недель при условии ежедневных занятий по 1-2 часа. 🚀

Неделя 1-2: Фундаментальные основы

Начните с изучения интерфейса и базовых инструментов Figma. Важно освоить навигацию по рабочему пространству, масштабирование, панели свойств и слоев. На этом этапе фокусируйтесь на работе с фреймами, формами и текстом.

День 1-3: Знакомство с интерфейсом, создание первых фреймов, использование базовых фигур

День 4-7: Работа с текстовыми стилями, цветами, основы слоев и группировки элементов

День 8-10: Создание простых компонентов, использование масок, работа с изображениями

День 11-14: Первый мини-проект — создание статичного экрана приложения или веб-страницы

Неделя 3-4: Продвинутый дизайн и компоненты

После освоения базы переходите к более сложным техникам дизайна и эффективной организации элементов. Ключевой фокус этого этапа — освоение компонентной системы Figma, фундаментальной для создания масштабируемых проектов.

Изучение системы компонентов: создание, организация, переопределение свойств

Освоение автолейаута для создания адаптивных элементов интерфейса

Работа со стилями и переменными для поддержания консистентности дизайна

Практический проект: создание небольшой дизайн-системы с многовариантными компонентами

Неделя 5-6: Прототипирование и интерактивность

На этом этапе акцент смещается с визуального дизайна на функциональные аспекты интерфейса. Вы научитесь создавать интерактивные прототипы, имитирующие реальное взаимодействие пользователя с продуктом.

Базовое прототипирование: связывание экранов, настройка переходов

Продвинутая интерактивность: условные варианты, анимации переходов

Создание умных компонентов с различными состояниями (hover, pressed, disabled)

Тестирование и оптимизация прототипов для демонстрации клиентам

Неделя 7-8: Командная работа и коллаборация

Figma раскрывает свой полный потенциал в контексте командной работы. Даже если вы пока работаете самостоятельно, понимание этих аспектов критически важно для будущей профессиональной деятельности.

Организация проектов и файлов для эффективной командной работы

Использование библиотек компонентов и их публикация в команде

Система комментариев и обратной связи в Figma

Работа с версиями файлов и история изменений

Неделя 9-10: Автоматизация и продвинутые техники

Следующий уровень мастерства в Figma — автоматизация рутинных процессов и использование продвинутых функций для оптимизации рабочего процесса.

Работа с плагинами для расширения стандартного функционала

Освоение техник быстрого прототипирования и создания вариаций дизайна

Техники оптимизации файлов для повышения производительности

Продвинутые методы организации крупных проектов

Неделя 11-12: Интеграция с разработкой и финальный проект

Заключительный этап фокусируется на переходе дизайна в разработку и создании проекта, демонстрирующего полный спектр ваших навыков работы с Figma.

Подготовка дизайна для разработчиков: экспорт ассетов, CSS-свойства

Работа с инспектором кода и документирование дизайн-решений

Техники эффективной презентации дизайна заказчикам и команде

Финальный проект: создание многоэкранного интерфейса с полной документацией и прототипом

Важно дополнять практические упражнения изучением теоретических аспектов UX/UI дизайна. Эффективное применение Figma возможно только при понимании фундаментальных принципов проектирования интерфейсов, пользовательского опыта и визуальных коммуникаций.

Как составить портфолио после бесплатных курсов Figma

Создание убедительного портфолио — критический шаг между обучением и профессиональной карьерой. Даже после бесплатного обучения Figma можно составить портфолио, привлекающее внимание потенциальных работодателей. Ключевой принцип — качество проектов важнее их количества или престижности клиентов. 🎨

Начните с определения фокуса портфолио. Вместо попытки охватить все виды дизайна, выберите конкретную специализацию: мобильные приложения, веб-интерфейсы, продуктовый дизайн или дизайн-системы. Это позволит продемонстрировать глубину понимания специфики выбранной области.

Структура качественного проекта в портфолио должна отражать полный дизайн-процесс, а не только финальные визуалы. Включите следующие элементы для каждого кейса:

Постановка задачи и контекст — описание проблемы, которую решает ваш дизайн, целевой аудитории и бизнес-целей

— описание проблемы, которую решает ваш дизайн, целевой аудитории и бизнес-целей Исследование и аналитика — методы изучения пользователей, конкурентный анализ, выявленные инсайты

— методы изучения пользователей, конкурентный анализ, выявленные инсайты Процесс проектирования — прототипы, итерации, развитие концепций (показывайте не только финальный результат, но и промежуточные этапы)

— прототипы, итерации, развитие концепций (показывайте не только финальный результат, но и промежуточные этапы) Технические аспекты работы в Figma — организация компонентов, использование продвинутых функций, структура проекта

— организация компонентов, использование продвинутых функций, структура проекта Финальное решение — высококачественные макеты с объяснением дизайн-решений и их связи с поставленными задачами

— высококачественные макеты с объяснением дизайн-решений и их связи с поставленными задачами Результаты и выводы — измеримые показатели успеха проекта или извлеченные уроки (для учебных проектов)

Если у вас нет коммерческого опыта, сфокусируйтесь на создании следующих типов проектов для портфолио:

Редизайн существующего продукта — выберите реально существующий сервис с проблемами в интерфейсе и предложите свое решение. Это демонстрирует аналитические навыки и способность улучшать существующие системы. Важно обосновать каждое изменение, опираясь на принципы UX/UI дизайна, а не просто предлагать "более красивую" версию.

Концептуальный проект — разработайте интерфейс для несуществующего, но потенциально полезного продукта. Этот формат позволяет продемонстрировать креативность и стратегическое мышление. Тщательно проработайте пользовательские сценарии и обоснуйте каждое дизайн-решение.

Социально-значимый проект — найдите некоммерческую организацию, нуждающуюся в улучшении цифровых продуктов, и предложите бесплатную помощь. Такие проекты добавляют этическую составляющую в портфолио и часто предоставляют большую творческую свободу.

Дизайн-система — создание даже небольшой, но хорошо документированной дизайн-системы демонстрирует понимание масштабируемости и системного подхода к дизайну. Особенно ценно для компаний с крупными продуктами.

Технические аспекты презентации портфолио также критически важны:

Используйте встроенные возможности Figma для создания интерактивной презентации своих работ

Экспортируйте ключевые интерактивные прототипы в формате, доступном для просмотра без учетной записи Figma

Предоставьте ссылки на оригинальные файлы Figma с правильно организованной структурой, что позволит работодателю оценить ваш технический уровень работы с инструментом

Создайте краткие видеообзоры проектов, демонстрирующие функциональность прототипов и особенности реализации

Эффективное портфолио не заканчивается набором проектов — это цельный продукт, рассказывающий историю о вас как о профессионале. Инвестируйте время в разработку визуального стиля самого портфолио, отражающего ваш профессиональный подход и внимание к деталям.