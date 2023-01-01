Анкета для службы безопасности: образец и правила заполнения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Руководители и сотрудники служб безопасности в компаниях

Специалисты по управлению персоналом (HR)

Кандидаты на должности, требующие заполнения анкеты для службы безопасности Анкета для службы безопасности — это мощный фильтр, позволяющий оценить благонадежность кандидата еще до его первого рабочего дня. Когда ставки высоки, а риски серьезны, грамотно составленная анкета становится ключевым инструментом защиты интересов компании. Ежегодно тысячи работодателей теряют миллионы рублей из-за халатного отношения к проверке персонала. В 2025 году требования к безопасности выросли многократно — и мы разберем, как правильно составить, заполнить и использовать анкету СБ для минимизации кадровых рисков. ??

Что такое анкета для службы безопасности при приеме на работу

Анкета для службы безопасности (СБ) — это специализированный документ, используемый при трудоустройстве кандидатов на должности, связанные с доступом к конфиденциальной информации, материальным ценностям или критической инфраструктуре организации. В отличие от стандартной анкеты соискателя, документ СБ содержит расширенный набор вопросов, направленных на выявление потенциальных рисков безопасности. ??

Основное предназначение анкеты СБ — формирование комплексного профиля кандидата с учетом факторов риска для информационной, экономической и кадровой безопасности компании. По данным аналитики за 2025 год, более 67% случаев корпоративного мошенничества совершаются сотрудниками, проработавшими в компании менее года — факт, подтверждающий критическую важность тщательной проверки на этапе найма.

Елена Корнилова, руководитель службы безопасности В моей практике был случай, когда на позицию финансового контролера пришел кандидат с безупречным резюме и прекрасными рекомендациями. Интервью прошло блестяще, и HR-отдел был готов делать оффер. Однако анкета для службы безопасности выявила несоответствия в трудовой биографии — в ней отсутствовал двухлетний период, который кандидат «забыл» указать. При проверке выяснилось, что в этот период он был фигурантом дела о корпоративном мошенничестве. Анкета содержала вопрос о судимостях и незавершенных расследованиях с обязательством предоставления достоверной информации под подпись. Кандидат солгал, что автоматически дисквалифицировало его. Так один документ спас компанию от потенциальных убытков в несколько миллионов рублей.

Анкета СБ выполняет три ключевые функции:

Информационную — сбор детальных данных о кандидате, выходящих за рамки стандартного резюме

— сбор детальных данных о кандидате, выходящих за рамки стандартного резюме Верификационную — позволяет перепроверить информацию, предоставленную на разных этапах собеседования

— позволяет перепроверить информацию, предоставленную на разных этапах собеседования Юридическую — создает документальное основание для отказа в трудоустройстве при выявлении недостоверных сведений

Важно отметить, что анкета СБ не является унифицированным документом и разрабатывается каждой компанией индивидуально с учетом специфики бизнеса и требований к безопасности. Однако существуют общие принципы и разделы, которые должны присутствовать в качественной анкете.

Тип компании Ключевой фокус анкеты СБ Глубина проверки Банки и финансовые организации Финансовая благонадежность, отсутствие связей с мошенническими схемами Максимальная IT-компании Лояльность, отсутствие конфликта интересов, работа с конкурентами Высокая Производственные предприятия Склонность к хищениям, проблемы с законом Средняя Ритейл Материальная ответственность, история работы с наличными Базовая

Структура и ключевые разделы анкеты СБ: полный обзор

Профессионально составленная анкета для службы безопасности имеет четкую структуру и логическую последовательность разделов. Каждый блок вопросов направлен на выявление определенных факторов риска и оценку соответствия кандидата требованиям компании. Рассмотрим основные разделы, которые должны присутствовать в полноценной анкете СБ. ??

Персональные данные и идентификационная информация ФИО (включая предыдущие фамилии в случае их изменения)

Дата и место рождения

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации и фактического проживания

ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения (при необходимости) Контактная информация Личные и рабочие телефоны

Электронная почта

Профили в социальных сетях

Контакты для экстренной связи Образование и квалификация Полный перечень учебных заведений с датами обучения

Дополнительное образование, курсы, сертификации

Профессиональные навыки и компетенции

Владение иностранными языками Трудовая биография Хронологический список всех мест работы с указанием должностей

Причины увольнения с каждого места работы

Контакты бывших руководителей для получения рекомендаций

Периоды безработицы с указанием источников дохода Финансовое положение Наличие кредитных обязательств и их размер

История банкротств или финансовых проблем

Дополнительные источники дохода

Имущественное положение (при необходимости) Юридические аспекты Наличие судимостей или административных правонарушений

Участие в судебных процессах

Привлечение к дисциплинарной ответственности на предыдущих местах работы Социальное окружение Семейное положение

Данные о близких родственниках

Связи с государственными структурами и конкурирующими организациями Дополнительная информация Увлечения и хобби

Членство в профессиональных ассоциациях

Заграничные поездки за последние 3-5 лет

Специфические вопросы, связанные с должностью Согласие на проверку и обработку данных Подтверждение достоверности предоставленной информации

Согласие на проверку указанных сведений

Разрешение на обработку персональных данных

Подпись и дата заполнения

Глубина и детализация каждого раздела зависят от уровня должности, к которой претендует кандидат, и степени доступа к конфиденциальной информации или материальным ценностям. Для руководящих позиций и должностей с высоким уровнем ответственности анкета может содержать дополнительные блоки вопросов.

Правила заполнения анкеты: рекомендации и лайфхаки

Процесс заполнения анкеты для службы безопасности требует внимательности, честности и следования определенным правилам. Как для кандидатов, так и для HR-специалистов, контролирующих процесс, важно понимать ключевые принципы работы с этим документом. ??

Для кандидатов, заполняющих анкету СБ, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Предельная честность. Предоставление ложной информации — самая распространенная причина отказа в трудоустройстве после проверки СБ. Современные методы верификации данных позволяют выявить несоответствия даже в мелких деталях.

Предоставление ложной информации — самая распространенная причина отказа в трудоустройстве после проверки СБ. Современные методы верификации данных позволяют выявить несоответствия даже в мелких деталях. Полнота информации. Отсутствие данных в важных разделах воспринимается негативно. Если точной информации нет — лучше указать приблизительные данные с соответствующей пометкой.

Отсутствие данных в важных разделах воспринимается негативно. Если точной информации нет — лучше указать приблизительные данные с соответствующей пометкой. Последовательность. Информация в анкете должна быть согласована с данными в резюме и сведениями, предоставленными на собеседовании.

Информация в анкете должна быть согласована с данными в резюме и сведениями, предоставленными на собеседовании. Аккуратность заполнения. Неразборчивый почерк, исправления, зачеркивания могут создать впечатление небрежности и несерьезного отношения к процедуре проверки.

Неразборчивый почерк, исправления, зачеркивания могут создать впечатление небрежности и несерьезного отношения к процедуре проверки. Внимание к датам. Хронологическая точность особенно важна в разделах об образовании и трудовой деятельности. Пробелы в датах вызывают подозрения.

Андрей Виноградов, HR-директор Мы внедрили обновленную систему анкетирования СБ два года назад после инцидента с «кротом» от конкурентов. Изначально многие кандидаты выражали недовольство детализированной анкетой — документ казался слишком инвазивным. Решением стало изменение процедуры: теперь мы сначала проводим предварительные собеседования и только финалистам предлагаем заполнить анкету СБ. Параллельно мы разработали понятную инструкцию с обоснованием каждого блока вопросов и гарантиями конфиденциальности. Результаты превзошли ожидания: уровень отказов от заполнения снизился с 28% до 3%, а качество предоставляемой информации заметно улучшилось. Кандидаты, понимающие цель проверки, стали более открытыми и готовыми к сотрудничеству. Интересно, что 7% финалистов сами отказываются от продолжения процесса после ознакомления с анкетой — это дополнительный фильтр, отсеивающий потенциально проблемных сотрудников.

Для HR-специалистов и сотрудников службы безопасности важно организовать процесс заполнения анкеты правильно:

Предварительный инструктаж. Объясните кандидату цель заполнения анкеты и то, как будут использоваться полученные данные.

Объясните кандидату цель заполнения анкеты и то, как будут использоваться полученные данные. Комфортные условия. Предоставьте кандидату отдельное помещение и достаточно времени для заполнения анкеты.

Предоставьте кандидату отдельное помещение и достаточно времени для заполнения анкеты. Доступность консультации. Назначьте сотрудника, который сможет ответить на вопросы по заполнению анкеты.

Назначьте сотрудника, который сможет ответить на вопросы по заполнению анкеты. Проверка полноты заполнения. После получения анкеты убедитесь, что все обязательные поля заполнены.

После получения анкеты убедитесь, что все обязательные поля заполнены. Конфиденциальность. Обеспечьте надежное хранение заполненных анкет с ограниченным доступом.

Типичные ошибки при заполнении Как избежать Влияние на результат проверки Несоответствие дат в трудовой биографии Перед заполнением подготовьте хронологию работы по трудовой книжке Высокий риск отказа Сокрытие мест работы с негативным опытом Указывайте все места работы, но готовьте конструктивное объяснение проблемных ситуаций Высокий риск отказа Неполные контактные данные бывших работодателей Заранее обновите информацию о контактах предыдущих мест работы Задержка процесса проверки Пропуск разделов, кажущихся неважными Заполняйте все поля, даже если информация кажется несущественной Умеренный риск отказа Избыточная детализация личной информации Придерживайтесь запрашиваемого объема информации Минимальное влияние

Практические лайфхаки для кандидатов:

Сделайте фотокопию пустой анкеты и сначала заполните черновик — это позволит избежать ошибок и исправлений.

Подготовьте заранее все необходимые документы: паспорт, трудовую книжку, дипломы, контакты предыдущих работодателей.

Если вы сомневаетесь в точности информации (например, даты работы в компании, которая уже не существует), укажите приблизительные данные с пометкой «примерно».

При наличии «сложных» моментов в биографии (увольнение по статье, судимость и т.д.) будьте готовы предоставить дополнительные пояснения.

Сохраните копию заполненной анкеты для себя — это поможет при возникновении вопросов на последующих этапах отбора.

Юридические аспекты проверки кандидатов службой безопасности

Проверка кандидатов службой безопасности балансирует на тонкой грани между интересами компании и правами соискателя. В 2025 году законодательство в области защиты персональных данных и трудовых отношений стало значительно строже, что требует особого внимания к юридическим аспектам процедуры проверки. ??

Ключевые нормативные акты, регулирующие проверку кандидатов:

Трудовой кодекс РФ (особенно статьи 3, 64, 65, 86-90)

Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ

Федеральный закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ

Кодекс РФ об административных правонарушениях (статьи 13.11, 5.62)

Постановления Роскомнадзора о правилах обработки персональных данных

Для компаний критически важно соблюдать следующие юридические принципы при проведении проверок кандидатов:

Законность получения информации. Сбор данных должен осуществляться только законными методами с явного согласия кандидата. Минимизация данных. Запрашиваемая информация должна соответствовать целям проверки и не выходить за разумные рамки. Недопустимость дискриминации. Отказ в трудоустройстве не может быть основан на дискриминационных признаках (пол, возраст, национальность, религиозные убеждения и т.д.). Защита персональных данных. Компания обязана обеспечить конфиденциальность полученной информации и ее использование только в заявленных целях. Прозрачность процедуры. Кандидат должен быть проинформирован о процессе проверки и ее результатах.

Юридически проблемные вопросы, которые не рекомендуется включать в анкету:

Вопросы о планировании беременности и наличии малолетних детей

Требование информации о политических взглядах и религиозных убеждениях

Вопросы о сексуальной ориентации и гендерной идентичности

Требование указать расовую и национальную принадлежность

Запросы о состоянии здоровья (за исключением должностей с особыми требованиями)

Вопросы о членстве в профсоюзах (если это не имеет прямого отношения к должности)

Важно понимать, что кандидат имеет определенные права в процессе проверки:

Право знать, какая информация о нем собирается и как она будет использоваться

Право отказаться от предоставления избыточных персональных данных

Право на ознакомление с результатами проверки, влияющими на решение о трудоустройстве

Право на удаление персональных данных после завершения процедуры отбора (если трудовые отношения не были установлены)

Право на обжалование решения об отказе в трудоустройстве, если оно было принято на дискриминационной основе

Для юридически корректного проведения проверки компании необходимо:

Разработать и утвердить внутренние положения о процедуре проверки кандидатов Получить письменное согласие кандидата на обработку персональных данных Документировать обоснование отказа в трудоустройстве по результатам проверки Обеспечить ограниченный доступ к результатам проверок Регулярно аудировать процессы обработки персональных данных на соответствие законодательству

В случае нарушения законодательства при проведении проверок компания может столкнуться с серьезными санкциями: от административных штрафов (до 500 000 рублей за каждое нарушение) до судебных исков со стороны кандидатов с требованием компенсации морального вреда. В отдельных случаях возможно привлечение должностных лиц к уголовной ответственности.

Образец анкеты СБ: скачать и адаптировать под компанию

Ниже представлен универсальный образец анкеты для службы безопасности, который может быть адаптирован под специфику вашей компании. Шаблон составлен с учетом актуальных требований законодательства и лучших практик кадровой безопасности 2025 года. ??

АНКЕТА КАНДИДАТА ДЛЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конфиденциально после заполнения

Раздел 1. Персональные данные

ФИО (полностью): _ Предыдущие фамилии (если менялись): _ Дата рождения: ..__ Место рождения: ___ Гражданство: _ Паспортные данные: серия __ номер _ Кем выдан: __ Дата выдачи: ..__ Адрес регистрации: ____ Адрес фактического проживания: __ ИНН: ____ СНИЛС: ___

Раздел 2. Контактная информация

Мобильный телефон: ___ Домашний телефон: ____ Электронная почта: ____ Профили в социальных сетях: ____ Контактное лицо для экстренной связи (ФИО, телефон, кем приходится): __

Раздел 3. Образование

Высшее образование:

Наименование учебного заведения: _

Факультет, специальность: __

Период обучения: с ____ по ____

по № диплома: ____

Среднее специальное образование:

Наименование учебного заведения: _

Специальность: __

Период обучения: с ____ по ____

по № диплома: ____

Дополнительное образование, курсы, сертификации:

Наименование: _

Организация: __

Дата получения: ____

№ сертификата: ____

Раздел 4. Трудовая деятельность (начиная с последнего места работы)

Организация: _ Должность: _ Период работы: с ..__ по ..__ Должностные обязанности: ____ Причина увольнения: _ ФИО и должность непосредственного руководителя: __ Контактный телефон для получения рекомендаций: ___ Организация: _ Должность: _ Период работы: с ..__ по ..__ Должностные обязанности: ____ Причина увольнения: _ ФИО и должность непосредственного руководителя: __ Контактный телефон для получения рекомендаций: ___

Перерывы в трудовой деятельности более 3 месяцев: Период: с ..__ по ..__ Причина: _ Источник дохода в этот период: ___

Раздел 5. Финансовое положение

Наличие действующих кредитных обязательств: ? Да ? Нет Если да, укажите общую сумму ежемесячных платежей: __ Были ли случаи просрочки платежей более 90 дней: ? Да ? Нет Наличие дополнительных источников дохода: ? Да ? Нет Если да, укажите источники: ____

Раздел 6. Правовые аспекты

Наличие судимости (в том числе погашенной): ? Да ? Нет Если да, укажите статью УК и срок: _ Находитесь ли в настоящее время под следствием: ? Да ? Нет Привлекались ли к административной ответственности за последние 3 года: ? Да ? Нет Если да, укажите статью КоАП и меру наказания: _ Были ли случаи увольнения по статьям, связанным с нарушением трудовой дисциплины: ? Да ? Нет Если да, укажите обстоятельства: ___

Раздел 7. Семейное положение и социальное окружение

Семейное положение: ? Холост/не замужем ? Женат/замужем ? Разведен(а) ? Вдовец/вдова

Информация о супруге (если есть): ФИО: ____ Место работы, должность: ____

Ближайшие родственники (родители, дети, братья, сестры):

ФИО: _

Степень родства: ___

Место работы/учебы: ____

Наличие родственников, работающих в конкурирующих компаниях: ? Да ? Нет Если да, укажите ФИО, компанию и должность: __

Раздел 8. Дополнительная информация

Привлекались ли вы к работе со сведениями, составляющими государственную или коммерческую тайну: ? Да ? Нет

Выезжали ли вы за пределы РФ в последние 3 года: ? Да ? Нет Если да, укажите страны и цели поездок: _

Привлекались ли вы к дисциплинарной ответственности на предыдущих местах работы: ? Да ? Нет Если да, укажите причины: ___

Имеются ли у вас заболевания, препятствующие выполнению работы, на которую вы претендуете: ? Да ? Нет Если да, укажите какие: _

Раздел 9. Подтверждение и согласие

Я, ____, подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в настоящей анкете, является полной и достоверной. Я понимаю, что предоставление ложных сведений может послужить основанием для отказа в трудоустройстве или расторжения трудового договора в случае, если факт предоставления недостоверной информации будет установлен после приема на работу.

Я даю согласие на проверку указанных мной сведений, в том числе на получение информации от третьих лиц. Я ознакомлен(а) с тем, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ исключительно в целях рассмотрения моей кандидатуры на вакантную должность.

Дата заполнения: ..__ Подпись: ____

При адаптации данного шаблона для вашей компании рекомендуется учитывать следующие факторы:

Специфику отрасли и уровень потенциальных рисков

Категорию должности и уровень доступа к конфиденциальной информации

Требования внутренних политик безопасности

Региональные особенности законодательства

Организационную культуру компании

При внедрении анкеты СБ важно соблюдать баланс между необходимостью получения достаточной информации для оценки рисков и созданием комфортных условий для кандидатов. Чрезмерно инвазивная анкета может отпугнуть квалифицированных специалистов, особенно в конкурентных отраслях.

Дополнительные рекомендации по использованию анкеты:

Предлагайте заполнение анкеты только финалистам отбора, успешно прошедшим собеседования

Предоставляйте четкие пояснения о целях сбора информации и мерах по обеспечению ее конфиденциальности

Регулярно актуализируйте анкету в соответствии с изменениями законодательства и потребностями компании

Разработайте четкие критерии оценки ответов кандидатов для минимизации субъективного фактора

Внедрите протокол обработки и хранения заполненных анкет с соблюдением требований к защите персональных данных