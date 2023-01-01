Акт присутствия на рабочем месте: образец и правила оформления

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Для кого эта статья:

Специалисты и менеджеры HR

Юристы, занимающиеся трудовым правом

Руководители организаций и бизнесмены В системе кадрового делопроизводства существуют документы, без которых невозможно урегулировать ряд спорных ситуаций. Акт присутствия на рабочем месте — именно такой инструмент, который может стать решающим доказательством при трудовых спорах и юридических разбирательствах. 📝 Несмотря на кажущуюся простоту, его неправильное составление способно обесценить всю процедуру контроля рабочего времени. Специалисты HR-отделов знают: грамотно оформленный акт — это не просто формальность, а документ, имеющий реальную юридическую силу.

Что такое акт присутствия на рабочем месте и его назначение

Акт присутствия на рабочем месте — официальный документ, составляемый комиссией для фиксации факта нахождения сотрудника в определённом месте в конкретное время. Документ относится к категории первичной учётной документации и играет важную роль в системе контроля трудовой дисциплины. 🕒

Основные причины составления акта присутствия:

Подтверждение нахождения сотрудника на рабочем месте при возникновении спорных ситуаций

Документальное доказательство исполнения трудовых обязанностей

Сбор доказательств для дисциплинарного производства в отношении других сотрудников

Оформление результатов внезапной проверки персонала

Подтверждение выполнения особых поручений руководства

В отличие от журналов учета рабочего времени и электронных систем контроля доступа, акт присутствия составляется в конкретный момент времени и фиксирует единичную ситуацию. Важно понимать, что это не рутинный документ, а своего рода "снимок" трудовой деятельности.

Марина Ковалёва, HR-директор В практике нашего департамента был показательный случай. Руководство выдвинуло претензии к сотруднику IT-отдела, который якобы систематически отсутствовал во второй половине дня. Турникеты фиксировали его уход в 17:00, но задачи оставались нерешенными. Мы решили составить серию актов присутствия в разные дни недели. Оказалось, что сотрудник действительно находился на рабочем месте, но использовал удалённый рабочий стол, что создавало видимость его отсутствия для коллег. Грамотно составленные акты защитили специалиста от необоснованных обвинений и помогли оптимизировать коммуникацию в отделе. Без этих документов конфликт мог перерасти в увольнение ценного сотрудника.

Акт присутствия может служить доказательством в следующих ситуациях:

Ситуация Роль акта присутствия Трудовой спор о выполнении обязанностей Документальное подтверждение факта присутствия сотрудника на рабочем месте Расследование производственных инцидентов Фиксация местонахождения персонала в момент происшествия Проверка трудовой дисциплины Официальное подтверждение соблюдения/нарушения режима работы Обоснование премирования Доказательство выполнения дополнительных задач в нестандартное время

Правовые основы составления акта о присутствии

Акт присутствия на рабочем месте напрямую связан с трудовым законодательством и внутренними нормативными актами организации. При его составлении необходимо опираться на следующие нормативные документы: ⚖️

Трудовой кодекс РФ (особенно статьи 91-95, регламентирующие рабочее время)

Федеральный закон "О бухгалтерском учёте" №402-ФЗ (в части требований к первичной документации)

Правила внутреннего трудового распорядка организации

Положение о контроле рабочего времени (если имеется)

Должностные инструкции сотрудников

Положение о комиссиях по трудовым вопросам (при наличии)

Правовая сила акта присутствия основывается на соблюдении нескольких ключевых принципов:

Легитимность комиссии — лица, составляющие акт, должны быть уполномочены на это приказом или иным распорядительным документом Объективность фиксации — акт должен содержать только фактическую информацию без субъективных оценок и предположений Своевременность составления — документ должен быть создан непосредственно в момент фиксации присутствия или сразу после него Полнота информации — в акте должны быть отражены все значимые обстоятельства проверки

Следует учитывать, что при отсутствии внутренних регламентирующих документов по составлению актов присутствия, организация может разработать собственное положение, закрепляющее порядок и форму их оформления. Это повысит юридический статус таких документов.

Александр Михайлов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — владелец небольшой производственной компании. У него возник конфликт с мастером цеха, который утверждал, что в день производственного брака его не было на территории предприятия, а значит, отвечать за ошибки подчиненных он не должен. Камеры наблюдения на тот момент не работали. Решение нашлось в неожиданном месте — служба безопасности за неделю до инцидента проводила внеплановую проверку и составила акты присутствия всех сотрудников. Эти акты были правильно оформлены, с подписями членов комиссии и указанием точного времени. Именно этот документ стал ключевым доказательством в суде, что мастер находился на рабочем месте и должен был контролировать процесс. Без грамотно составленного акта работодателю пришлось бы компенсировать ущерб из собственных средств.

Структура и обязательные элементы акта присутствия

Грамотно составленный акт присутствия на рабочем месте должен включать следующие обязательные элементы и разделы: 📋

Полное наименование документа с отражением его сути (например, "Акт присутствия на рабочем месте")

с отражением его сути (например, "Акт присутствия на рабочем месте") Место и дата составления (город/населенный пункт, дата в формате число/месяц/год)

(город/населенный пункт, дата в формате число/месяц/год) Реквизиты организации (полное и сокращенное наименование юридического лица)

(полное и сокращенное наименование юридического лица) Состав комиссии с указанием ФИО и должностей не менее трех человек

с указанием ФИО и должностей не менее трех человек Основание для проведения проверки (приказ, распоряжение, плановая проверка и т.д.)

(приказ, распоряжение, плановая проверка и т.д.) Объект проверки (ФИО и должность проверяемого сотрудника)

(ФИО и должность проверяемого сотрудника) Время проверки (точное время с указанием часов и минут)

(точное время с указанием часов и минут) Место проведения проверки (подразделение, кабинет, рабочее место)

(подразделение, кабинет, рабочее место) Установленные факты (детальное описание ситуации)

(детальное описание ситуации) Заключение комиссии (итоговый вывод о присутствии/отсутствии)

(итоговый вывод о присутствии/отсутствии) Подписи всех членов комиссии с расшифровкой

с расшифровкой Подпись проверяемого лица с отметкой об ознакомлении (при наличии)

Качественный акт присутствия должен избегать следующих недостатков:

Типичная ошибка Правильное оформление Неточное указание времени проверки Четкое указание времени: "12 часов 35 минут" Субъективные оценки ("сотрудник выглядел незаинтересованным") Только факты: "сотрудник находился за рабочим столом с документами" Отсутствие основания для проверки Указание реквизитов приказа/распоряжения или плановость проверки Недостаточное количество членов комиссии Не менее трех членов комиссии с разных должностных позиций Отсутствие описания конкретной деятельности Подробное описание: "выполнял расчеты в программе 1С-Бухгалтерия"

Особое внимание следует уделить описательной части акта. Она должна содержать максимально детализированную информацию: конкретное место нахождения сотрудника, чем он был занят в момент проверки, внешние признаки осуществления трудовой деятельности. Это критически важно, чтобы акт имел доказательную силу.

Для ускорения процесса составления актов в организации рекомендуется разработать типовой шаблон или бланк, утвержденный приказом руководителя. Такой подход стандартизирует процедуру и снизит вероятность ошибок при оформлении. 🔍

Пошаговая инструкция по заполнению акта с образцом

Составление акта присутствия на рабочем месте требует последовательного выполнения определенных шагов. Ниже представлена детальная инструкция, которая поможет избежать ошибок при оформлении документа. 📝

Подготовительный этап: Сформируйте комиссию из не менее чем 3-х человек (включая представителя HR или кадровой службы)

Подготовьте бланк акта или используйте утвержденную форму

Уточните точное время проверки Заполнение шапки документа: Укажите полное название "Акт присутствия на рабочем месте"

Проставьте дату и место составления

Внесите номер документа (при наличии нумерации) Указание состава комиссии: Перечислите ФИО и должности всех членов комиссии

Укажите реквизиты документа, на основании которого действует комиссия Описание обстоятельств проверки: Зафиксируйте точное время проведения проверки

Опишите конкретное место (отдел, кабинет, рабочий стол)

Укажите полностью ФИО и должность проверяемого сотрудника Описание фактической ситуации: Детально опишите, что делал сотрудник в момент проверки

Укажите, выполнял ли он трудовые обязанности

Отметьте наличие рабочих материалов, включенного компьютера и т.д. Формулировка выводов: Сделайте однозначный вывод о присутствии или отсутствии

При необходимости зафиксируйте объяснения сотрудника Подписание документа: Все члены комиссии должны поставить подписи с расшифровкой

Предложите сотруднику ознакомиться с актом

Получите подпись сотрудника об ознакомлении Регистрация и хранение: Зарегистрируйте акт в журнале учета

Подшейте документ в соответствующее дело

Обеспечьте сохранность минимум 5 лет

Образец акта присутствия на рабочем месте:

АКТ ПРИСУТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ г. Москва 25.03.2025 Комиссия в составе: Председатель: Начальник отдела кадров Иванова И.И. Члены комиссии: 1. Руководитель юридического отдела Петров П.П.

Начальник службы безопасности Сидоров С.С.

На основании приказа №125 от 20.03.2025 "О проведении проверки трудовой дисциплины" составила настоящий акт о том, что 25.03.2025 в 10 часов 15 минут была проведена проверка присутствия на рабочем месте сотрудника бухгалтерии Смирновой Анны Владимировны.

В результате проверки установлено: Смирнова А.В. находилась на своем рабочем месте в кабинете №304, за рабочим столом. На момент проверки сотрудник работал в программе 1С:Бухгалтерия, выполняя расчет заработной платы. На столе находились рабочие документы, калькулятор, включен персональный компьютер.

Заключение комиссии: Смирнова А.В. присутствовала на рабочем месте и выполняла должностные обязанности согласно трудовому договору.

Председатель комиссии: __ /Иванова И.И./ Члены комиссии: __ /Петров П.П./ __ /Сидоров С.С./ С актом ознакомлен(а): __ /Смирнова А.В./

При возникновении отказа сотрудника от подписи акта необходимо сделать соответствующую отметку: "От подписи отказался", которая заверяется подписями всех членов комиссии. В сложных ситуациях рекомендуется привлекать дополнительных свидетелей.

Особые случаи использования акта и рекомендации

Акт присутствия на рабочем месте может применяться в различных нестандартных ситуациях, требующих особого подхода к оформлению. Рассмотрим ключевые особые случаи и рекомендации по их документированию: 🔎

Фиксация дистанционной работы. При необходимости подтвердить, что сотрудник на удаленке действительно работает, акт составляется на основе проверки активности в корпоративных системах, участия в видеоконференциях или иных согласованных способов контроля.

При необходимости подтвердить, что сотрудник на удаленке действительно работает, акт составляется на основе проверки активности в корпоративных системах, участия в видеоконференциях или иных согласованных способов контроля. Работа в нерабочее время. Если требуется зафиксировать присутствие сотрудника в выходной день или сверхурочно, в акте обязательно указывается основание (приказ, производственная необходимость) и цель нахождения на рабочем месте.

Если требуется зафиксировать присутствие сотрудника в выходной день или сверхурочно, в акте обязательно указывается основание (приказ, производственная необходимость) и цель нахождения на рабочем месте. Отказ сотрудника от ознакомления с актом. В этом случае комиссия делает соответствующую запись: "От подписи отказался" с указанием причин отказа (если они озвучены).

В этом случае комиссия делает соответствующую запись: "От подписи отказался" с указанием причин отказа (если они озвучены). Сотрудник отлучился "по рабочим вопросам". Если проверяемый сотрудник отсутствует на рабочем месте, но коллеги утверждают, что он вышел по рабочим вопросам, следует составить первичный акт отсутствия, а затем провести дополнительную проверку, запросив документальные подтверждения рабочего характера отлучки.

Если проверяемый сотрудник отсутствует на рабочем месте, но коллеги утверждают, что он вышел по рабочим вопросам, следует составить первичный акт отсутствия, а затем провести дополнительную проверку, запросив документальные подтверждения рабочего характера отлучки. Работник находится на территории, но не на рабочем месте. В акте следует точно указать, где именно был обнаружен сотрудник, чем он был занят, соответствовали ли его действия должностным обязанностям.

Практические рекомендации по повышению юридической значимости актов присутствия:

Регулярность проверок. Для придания системности и исключения обвинений в предвзятости рекомендуется проводить проверки присутствия на рабочих местах по графику, охватывая все подразделения. Фото и видеофиксация. При наличии согласия сотрудников и соответствующего пункта в положении о контроле трудовой дисциплины можно дополнять акт фотографиями (с соблюдением требований о защите персональных данных). Комбинирование с техническими средствами контроля. Акт будет более убедительным, если в нем содержатся ссылки на данные систем контроля доступа, логи компьютерных систем и т.п. Ротация состава комиссии. Для минимизации риска обвинений в предвзятости рекомендуется менять состав комиссии при проведении регулярных проверок. Предварительное ознакомление сотрудников. Для предотвращения конфликтов рекомендуется заранее информировать коллектив о возможности проведения проверок присутствия и их целях.

Важные нюансы использования актов присутствия в HR-практике:

Цель использования акта Особенности оформления Дополнительные документы Дисциплинарное взыскание за отсутствие Акцент на факте отсутствия и его длительности Объяснительная записка, акт об отказе дать объяснения Подтверждение наличия на рабочем месте при спорах Детальное описание выполняемой работы Свидетельские показания, логи систем Контроль графика работы Указание точного времени прихода/ухода Данные системы контроля доступа Расследование инцидента на производстве Фиксация всех присутствующих в момент происшествия Протокол расследования, схема расположения людей

При правильном применении акты присутствия могут стать действенным инструментом не только контроля, но и защиты интересов как работодателя, так и сотрудника. Главное — соблюдать баланс между необходимостью контроля и уважением к работникам. 🤝