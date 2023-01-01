12 способов на чем может заработать подросток: идеи для старта#Выбор профессии #Финансовая грамотность #Дополнительный заработок
Для кого эта статья:
- Подростки, ищущие способы заработать свои первые деньги
- Родители и учителя, заинтересованные в финансовой грамотности молодежи
Молодые люди, желающие развить профессиональные навыки и предпринимательский дух
Первый заработок — важный шаг в жизни подростка. Это не просто деньги на личные расходы, а возможность получить ценный опыт, который пригодится во взрослой жизни. Многие успешные предприниматели начинали свой путь именно в школьные годы с небольших подработок. Заработанные своим трудом деньги имеют особую ценность — они учат планировать бюджет, принимать финансовые решения и брать ответственность. Давайте разберемся, какие реальные способы заработка доступны современным подросткам, чтобы сделать первые шаги к финансовой независимости 🚀.
12 легальных способов заработка для подростка с нуля
Поиск первого заработка может стать настоящим испытанием для подростка. Однако существует множество легальных способов начать зарабатывать свои первые деньги без серьезных вложений и специальных навыков. Вот 12 проверенных вариантов, с которыми может справиться практически любой школьник 💰:
1. Выгул собак Многие владельцы домашних животных испытывают нехватку времени для регулярных прогулок со своими питомцами. Подросток может предложить эту услугу соседям или знакомым, установив почасовую оплату. Стоимость выгула в среднем составляет от 150 до 300 рублей за прогулку, в зависимости от продолжительности.
2. Репетиторство для младших школьников Если у подростка есть сильные стороны в каких-то школьных предметах, он может помогать младшим школьникам с домашними заданиями. Особенно востребовано репетиторство по английскому языку и математике. Стартовая ставка обычно составляет от 300 рублей за час.
3. Помощь с компьютерами и техникой Современные подростки обычно хорошо разбираются в технике. Установка программ, настройка смартфонов и компьютеров, помощь в освоении новых приложений — все это может стать источником небольшого дохода. Особенно ценят такую помощь люди старшего поколения.
4. Уборка и помощь по дому Мытье окон, уборка квартиры, помощь в саду или на даче — эти услуги всегда востребованы. Подросток может предложить свою помощь соседям или разместить объявление на локальных досках объявлений.
5. Курьерская доставка Доставка небольших посылок или продуктов в пределах района может стать хорошим источником дополнительного дохода. Некоторые службы доставки привлекают подростков старше 16 лет в качестве курьеров на неполный день.
6. Продажа ненужных вещей Разбор шкафа и продажа вещей, которые стали малы или просто не используются — отличный способ не только заработать первые деньги, но и освоить базовые навыки маркетинга и продаж.
7. Фото- и видеосъемка мероприятий Если у подростка есть смартфон с хорошей камерой и базовые навыки обработки фото и видео, он может предложить свои услуги для съемки небольших мероприятий — детских праздников, встреч друзей или семейных торжеств.
8. Создание контента для локального бизнеса Небольшие местные бизнесы часто нуждаются в фотографиях для социальных сетей или текстах для описания товаров. Подросток может предложить эти услуги по доступной цене.
9. Сбор и продажа лесных ягод, грибов или лекарственных трав Сезонный, но весьма прибыльный способ заработка особенно для тех, кто живёт недалеко от леса или имеет возможность выезжать на природу.
10. Помощь в организации мероприятий Работа на школьных ярмарках, фестивалях, городских праздниках в качестве помощника или волонтера может приносить как небольшой доход, так и полезные знакомства.
11. Раздача листовок и промоакции Многие компании нанимают промоутеров для раздачи рекламных материалов. Эта работа не требует специальных навыков и обычно оплачивается почасово.
12. Продажа хендмейд-изделий Если подросток умеет что-то создавать своими руками — от браслетов до выпечки — это может стать отличным стартом для мини-бизнеса.
Алексей Петров, карьерный консультант для молодежи Помню 15-летнего Максима, который начал с простого выгула собак в своем районе. Он распечатал объявления и развесил их в подъездах. На первом этапе у него было всего две собаки и доход около 1500 рублей в неделю. Но Максим не останавливался на достигнутом: он создал группу в мессенджере, где публиковал фото с прогулок, добавил услугу базового груминга (расчесывание и чистка лап после прогулки), а затем начал продавать домашнее собачье печенье собственного производства. К 17 годам его еженедельный доход вырос до 12000 рублей, а клиентская база расширилась до 15 постоянных четвероногих друзей. Сегодня Максим учится на ветеринара и планирует открыть свою клинику. Все началось с простого выгула собак и желания заработать на новый смартфон.
|Способ заработка
|Средний доход (рубли)
|Необходимые навыки
|Рекомендуемый возраст
|Выгул собак
|200-300 ₽/прогулка
|Ответственность, любовь к животным
|12+
|Репетиторство
|300-500 ₽/час
|Знание предмета, терпение
|14+
|IT-помощь
|300-1000 ₽/заказ
|Знание компьютеров и ПО
|13+
|Курьерская доставка
|150-250 ₽/доставка
|Пунктуальность, мобильность
|16+
|Продажа хендмейда
|500-1500 ₽/изделие
|Творческие навыки, маркетинг
|12+
От хобби к доходу: творческие варианты заработка
Превращение увлечения в источник дохода — один из самых приятных способов начать зарабатывать. Подростки обычно имеют множество хобби, которые при правильном подходе могут приносить первые деньги 🎨.
- Рукоделие и крафт. Если подросток увлекается созданием украшений, вязанием, шитьем или любым другим видом рукоделия, эти изделия можно продавать. Начать можно с друзей и знакомых, а затем выйти на специализированные платформы для продажи хендмейда.
- Цифровое искусство. Навыки рисования можно применить для создания цифровых иллюстраций, стикеров для мессенджеров, принтов для футболок или кружек.
- Музыка и пение. Игра на музыкальных инструментах может приносить доход через уличные выступления, участие в школьных мероприятиях или даже через запись каверов для YouTube.
- Кулинария. Если подросток любит готовить, можно начать с продажи домашней выпечки, десертов или даже организации небольших кейтеринговых услуг для детских праздников.
- Фотография. Навыки фотографии пригодятся для создания стоковых фотографий, которые можно продавать на специализированных площадках.
- Садоводство. Выращивание рассады, редких растений или создание мини-садов в горшках может стать сезонным источником дохода.
Мария Иванова, преподаватель предпринимательства для школьников Удивительно, как случайное хобби может стать настоящим бизнесом! Моя ученица Алина начинала с того, что делала свечи из пчелиного воска для себя — просто потому что увлеклась ароматерапией. Однажды она принесла несколько свечей в школу в качестве подарков на день рождения подруги. Реакция одноклассников была неожиданной — все захотели такие же! Следующие выходные Алина потратила на изготовление первой партии свечей на продажу. Она создала аккаунт в социальной сети, где рассказывала о процессе создания свечей и их полезных свойствах. Через месяц у нее было уже 30 заказов, а через полгода она смогла купить оптом все необходимые материалы и расширить ассортимент до 15 видов свечей с разными ароматами и формами. Сейчас, в 17 лет, она официально зарегистрировала свой бренд и начала сотрудничать с несколькими магазинами экотоваров в своём городе.
Ключ к успеху в превращении хобби в бизнес — постепенное развитие. Не нужно сразу вкладывать большие деньги и надеяться на мгновенный успех. Начните с малого, получите обратную связь, улучшите продукт или услугу, и только потом переходите к расширению.
Вот несколько советов, которые помогут подростку превратить хобби в доходное занятие:
- Определите уникальность своего продукта. Что делает ваши изделия или услуги особенными?
- Установите справедливую цену, учитывая стоимость материалов и затраченное время.
- Создайте простой, но профессиональный визуальный стиль для своего мини-бренда.
- Используйте социальные сети для продвижения, но сосредоточьтесь на одной-двух платформах.
- Не бойтесь просить рекомендации у довольных клиентов — это лучшая реклама.
|Творческое хобби
|Как монетизировать
|Примерный стартовый бюджет
|Потенциальный доход
|Рисование
|Продажа принтов, открыток, иллюстрации на заказ
|1000-3000 ₽ (на материалы)
|500-5000 ₽ в месяц
|Создание бижутерии
|Продажа украшений ручной работы
|2000-5000 ₽ (на материалы)
|1000-7000 ₽ в месяц
|Выпечка
|Продажа десертов на заказ
|1500-3000 ₽ (на ингредиенты)
|2000-10000 ₽ в месяц
|Фотография
|Фотосессии, стоковые фото
|0-10000 ₽ (в зависимости от наличия техники)
|1000-15000 ₽ в месяц
|Шитье
|Пошив сумок, чехлов, мелкий ремонт одежды
|3000-7000 ₽ (на материалы и инструменты)
|1500-8000 ₽ в месяц
Цифровые возможности: как подросток может заработать онлайн
Интернет открывает перед подростками множество возможностей для заработка, не выходя из дома. Эти способы особенно актуальны для тех, кто хочет совмещать учебу с небольшой подработкой или живет в небольшом населенном пункте с ограниченными офлайн-возможностями 💻.
1. Фриланс для начинающих Даже без специальных навыков подросток может найти работу на фриланс-биржах. Например:
- Набор текстов
- Транскрибация (перевод аудио в текст)
- Проверка текстов на ошибки
- Поиск информации
- Простые переводы
2. Создание и продажа цифрового контента Если у подростка есть творческие навыки, он может создавать и продавать:
- Шаблоны для презентаций
- Цифровые иллюстрации
- Стикеры для мессенджеров
- Музыкальные биты и мелодии
- 3D-модели для игр и дизайна
3. Работа с контентом в социальных сетях Подростки обычно хорошо разбираются в трендах социальных сетей и могут предложить услуги по:
- Администрированию групп и каналов
- Созданию и планированию контента
- Модерации комментариев
- Оформлению профилей
4. Прохождение опросов и тестирование сайтов Существуют специальные платформы, где платят за:
- Участие в маркетинговых исследованиях
- Тестирование юзабилити сайтов и приложений
- Оценку качества поисковой выдачи Хотя этот способ не принесет большой доход, он доступен практически любому подростку без специальных навыков.
5. Создание обучающего контента Если подросток хорошо разбирается в каком-то предмете, он может:
- Создавать обучающие видео
- Писать шпаргалки и конспекты
- Разрабатывать учебные карточки
- Проводить онлайн-консультации для сверстников
6. Работа в игровой индустрии Для игроманов есть возможности:
- Тестирование новых игр
- Прокачка персонажей для других игроков
- Написание гайдов и обзоров
- Стриминг игрового процесса (при наличии интересного контента)
При выборе онлайн-заработка подросткам стоит помнить о безопасности. Важно не разглашать личную информацию, использовать только проверенные площадки и всегда согласовывать свою деятельность с родителями.
Для старта цифрового заработка понадобится:
- Стабильное подключение к интернету
- Компьютер или смартфон
- Базовые навыки компьютерной грамотности
- Электронный кошелек (часто с согласия родителей)
- Терпение — первые заработки могут быть небольшими
Помните, что даже скромные начинания могут со временем перерасти в серьезный навык и стать основой для будущей профессии 🌱.
Сезонные и временные подработки для школьников
Сезонная работа — отличная возможность для подростков совместить заработок с учебой. Такие подработки позволяют получить трудовой опыт без долгосрочных обязательств и часто не требуют специфических навыков 📆.
Летние подработки
- Работа в летних кафе. Многие заведения общественного питания ищут дополнительный персонал на летний период. Подростки могут работать помощниками официантов, на раздаче или уборке столов.
- Помощь на дачных участках. Прополка, полив, сбор урожая — такая работа особенно востребована у пожилых людей, которым тяжело справляться с физическим трудом.
- Работа на пляжах и в парках. Продажа прохладительных напитков, мороженого, сувениров или работа спасателем (при наличии соответствующей подготовки).
- Подмена отпускников. В летний период многие уходят в отпуск, и предприятия нуждаются во временных работниках для замены.
- Сопровождение детских групп. Работа помощником вожатого или аниматором в летних лагерях и на детских площадках.
Осенние подработки
- Помощь в сборе и переработке урожая. Актуально для сельской местности и пригородов.
- Проведение осенних фотосессий. Если есть навыки фотографии, можно организовывать тематические съемки в осеннем лесу или парке.
- Помощь в подготовке к учебному году. Организация мастер-классов по оформлению тетрадей, уроки по предметам для отстающих.
Зимние подработки
- Расчистка снега. Во многих дворах и частных домах требуется помощь в уборке снега после снегопадов.
- Новогодние подработки. Работа помощником Деда Мороза и Снегурочки, продажа елок и новогодних украшений, упаковка подарков в торговых центрах.
- Помощь с зимними развлечениями. Работа на катках, горках и других зимних аттракционах.
Весенние подработки
- Подготовка дачных участков к сезону. Уборка территорий, подготовка грядок, посадка растений.
- Помощь в весенней уборке. Многие домохозяйства обращаются за помощью для генеральной уборки после зимы.
- Организация праздников к 8 марта, пасхе и другим весенним праздникам. Изготовление поделок, оформление помещений, фотосъемка.
При поиске сезонных подработок стоит учитывать местные особенности и потребности. В курортных городах больше возможностей летом, в сельской местности — во время сбора урожая, в крупных городах востребованы новогодние подработки.
Для успешного поиска сезонной работы:
- Начинайте поиск заранее, за 1-2 месяца до начала сезона
- Используйте знакомства — расскажите родственникам и друзьям о своем желании подработать
- Посещайте ярмарки вакансий для школьников и студентов
- Проверяйте доски объявлений в своем районе
- Предлагайте свои услуги напрямую в места, где может потребоваться сезонная помощь
Как превратить первый заработок в стартовый капитал
Первые заработанные деньги могут стать не просто источником карманных расходов, но и началом финансового образования и даже инвестиционного пути. Грамотное распоряжение даже небольшими суммами способно заложить основу будущего финансового благополучия подростка 💸.
Финансовая грамотность с юных лет Прежде чем думать о преумножении средств, важно освоить базовые принципы финансовой грамотности:
- Учитесь вести учет доходов и расходов. Даже простая таблица в телефоне поможет контролировать финансы.
- Разделяйте деньги по назначению: часть на текущие расходы, часть на накопления, часть на развитие.
- Избегайте импульсивных покупок. Перед приобретением чего-либо дорогостоящего выждите несколько дней, чтобы понять, действительно ли это нужно.
- Изучайте основы инвестирования через книги, курсы и обучающие видео, специально адаптированные для подростков.
От накоплений к инвестициям Даже небольшие суммы можно начать преумножать:
- Откройте накопительный счет в банке (с помощью родителей). Даже минимальный процент лучше, чем хранение денег "под матрасом".
- С 14 лет подросток может открыть счет в банке с согласия родителей, а некоторые банки предлагают специальные детские карты.
- Рассмотрите возможность направить часть средств на свое обучение — курсы, мастер-классы, книги по интересующей тематике. Это инвестиция в собственные навыки, которая может окупиться в будущем.
Расширение первого бизнеса Если подработка начинает приносить стабильный доход, можно задуматься о ее развитии:
- Реинвестируйте часть прибыли в улучшение качества товаров или услуг.
- Расширяйте ассортимент или спектр предлагаемых услуг.
- Используйте заработанные деньги для продвижения своего мини-бизнеса: создание визиток, небольшая реклама, участие в ярмарках или выставках.
- Привлекайте помощников, если объем работы увеличивается.
Практические советы по управлению первыми доходами
- Следуйте правилу 50-30-20: 50% на текущие потребности, 30% на желания и развлечения, 20% на накопления и инвестиции.
- Создайте финансовую подушку безопасности — отложите сумму, равную примерно месячному доходу, на непредвиденные расходы.
- Поставьте конкретную финансовую цель. Например, накопить определенную сумму к окончанию школы.
- Анализируйте свои ошибки и успехи. Ведите дневник финансовых решений, чтобы учиться на собственном опыте.
- Не бойтесь советоваться с более опытными людьми — родителями, учителями экономики или финансовыми консультантами.
Первый заработок — это не только деньги, но и бесценный опыт, который формирует отношение к труду и финансам на всю жизнь. Важно найти баланс между разумной экономией и инвестированием в себя и свое развитие 🌿.
Заработок подростком — это не просто способ получить карманные деньги, но и возможность приобрести ценные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Финансовая независимость начинается с первого самостоятельно заработанного рубля. Неважно, выберете ли вы традиционную подработку, творческий путь или цифровые возможности — главное начать действовать. Каждый из предложенных способов может стать не просто источником дохода, но и первым шагом к будущей профессии или собственному делу. Помните: успешные предприниматели часто начинали свой путь именно с таких скромных подработок в школьные годы. Ваш старт может быть небольшим, но он открывает огромные перспективы для будущего роста.
Маргарита Кондратьева
редактор про заработок