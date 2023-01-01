12 способов на чем может заработать подросток: идеи для старта

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Для кого эта статья:

Подростки, ищущие способы заработать свои первые деньги

Родители и учителя, заинтересованные в финансовой грамотности молодежи

Молодые люди, желающие развить профессиональные навыки и предпринимательский дух Первый заработок — важный шаг в жизни подростка. Это не просто деньги на личные расходы, а возможность получить ценный опыт, который пригодится во взрослой жизни. Многие успешные предприниматели начинали свой путь именно в школьные годы с небольших подработок. Заработанные своим трудом деньги имеют особую ценность — они учат планировать бюджет, принимать финансовые решения и брать ответственность. Давайте разберемся, какие реальные способы заработка доступны современным подросткам, чтобы сделать первые шаги к финансовой независимости 🚀.

12 легальных способов заработка для подростка с нуля

Поиск первого заработка может стать настоящим испытанием для подростка. Однако существует множество легальных способов начать зарабатывать свои первые деньги без серьезных вложений и специальных навыков. Вот 12 проверенных вариантов, с которыми может справиться практически любой школьник 💰:

1. Выгул собак Многие владельцы домашних животных испытывают нехватку времени для регулярных прогулок со своими питомцами. Подросток может предложить эту услугу соседям или знакомым, установив почасовую оплату. Стоимость выгула в среднем составляет от 150 до 300 рублей за прогулку, в зависимости от продолжительности.

2. Репетиторство для младших школьников Если у подростка есть сильные стороны в каких-то школьных предметах, он может помогать младшим школьникам с домашними заданиями. Особенно востребовано репетиторство по английскому языку и математике. Стартовая ставка обычно составляет от 300 рублей за час.

3. Помощь с компьютерами и техникой Современные подростки обычно хорошо разбираются в технике. Установка программ, настройка смартфонов и компьютеров, помощь в освоении новых приложений — все это может стать источником небольшого дохода. Особенно ценят такую помощь люди старшего поколения.

4. Уборка и помощь по дому Мытье окон, уборка квартиры, помощь в саду или на даче — эти услуги всегда востребованы. Подросток может предложить свою помощь соседям или разместить объявление на локальных досках объявлений.

5. Курьерская доставка Доставка небольших посылок или продуктов в пределах района может стать хорошим источником дополнительного дохода. Некоторые службы доставки привлекают подростков старше 16 лет в качестве курьеров на неполный день.

6. Продажа ненужных вещей Разбор шкафа и продажа вещей, которые стали малы или просто не используются — отличный способ не только заработать первые деньги, но и освоить базовые навыки маркетинга и продаж.

7. Фото- и видеосъемка мероприятий Если у подростка есть смартфон с хорошей камерой и базовые навыки обработки фото и видео, он может предложить свои услуги для съемки небольших мероприятий — детских праздников, встреч друзей или семейных торжеств.

8. Создание контента для локального бизнеса Небольшие местные бизнесы часто нуждаются в фотографиях для социальных сетей или текстах для описания товаров. Подросток может предложить эти услуги по доступной цене.

9. Сбор и продажа лесных ягод, грибов или лекарственных трав Сезонный, но весьма прибыльный способ заработка особенно для тех, кто живёт недалеко от леса или имеет возможность выезжать на природу.

10. Помощь в организации мероприятий Работа на школьных ярмарках, фестивалях, городских праздниках в качестве помощника или волонтера может приносить как небольшой доход, так и полезные знакомства.

11. Раздача листовок и промоакции Многие компании нанимают промоутеров для раздачи рекламных материалов. Эта работа не требует специальных навыков и обычно оплачивается почасово.

12. Продажа хендмейд-изделий Если подросток умеет что-то создавать своими руками — от браслетов до выпечки — это может стать отличным стартом для мини-бизнеса.

Алексей Петров, карьерный консультант для молодежи Помню 15-летнего Максима, который начал с простого выгула собак в своем районе. Он распечатал объявления и развесил их в подъездах. На первом этапе у него было всего две собаки и доход около 1500 рублей в неделю. Но Максим не останавливался на достигнутом: он создал группу в мессенджере, где публиковал фото с прогулок, добавил услугу базового груминга (расчесывание и чистка лап после прогулки), а затем начал продавать домашнее собачье печенье собственного производства. К 17 годам его еженедельный доход вырос до 12000 рублей, а клиентская база расширилась до 15 постоянных четвероногих друзей. Сегодня Максим учится на ветеринара и планирует открыть свою клинику. Все началось с простого выгула собак и желания заработать на новый смартфон.

Способ заработка Средний доход (рубли) Необходимые навыки Рекомендуемый возраст Выгул собак 200-300 ₽/прогулка Ответственность, любовь к животным 12+ Репетиторство 300-500 ₽/час Знание предмета, терпение 14+ IT-помощь 300-1000 ₽/заказ Знание компьютеров и ПО 13+ Курьерская доставка 150-250 ₽/доставка Пунктуальность, мобильность 16+ Продажа хендмейда 500-1500 ₽/изделие Творческие навыки, маркетинг 12+

От хобби к доходу: творческие варианты заработка

Превращение увлечения в источник дохода — один из самых приятных способов начать зарабатывать. Подростки обычно имеют множество хобби, которые при правильном подходе могут приносить первые деньги 🎨.

Рукоделие и крафт. Если подросток увлекается созданием украшений, вязанием, шитьем или любым другим видом рукоделия, эти изделия можно продавать. Начать можно с друзей и знакомых, а затем выйти на специализированные платформы для продажи хендмейда.

Если подросток увлекается созданием украшений, вязанием, шитьем или любым другим видом рукоделия, эти изделия можно продавать. Начать можно с друзей и знакомых, а затем выйти на специализированные платформы для продажи хендмейда. Цифровое искусство. Навыки рисования можно применить для создания цифровых иллюстраций, стикеров для мессенджеров, принтов для футболок или кружек.

Навыки рисования можно применить для создания цифровых иллюстраций, стикеров для мессенджеров, принтов для футболок или кружек. Музыка и пение. Игра на музыкальных инструментах может приносить доход через уличные выступления, участие в школьных мероприятиях или даже через запись каверов для YouTube.

Игра на музыкальных инструментах может приносить доход через уличные выступления, участие в школьных мероприятиях или даже через запись каверов для YouTube. Кулинария. Если подросток любит готовить, можно начать с продажи домашней выпечки, десертов или даже организации небольших кейтеринговых услуг для детских праздников.

Если подросток любит готовить, можно начать с продажи домашней выпечки, десертов или даже организации небольших кейтеринговых услуг для детских праздников. Фотография. Навыки фотографии пригодятся для создания стоковых фотографий, которые можно продавать на специализированных площадках.

Навыки фотографии пригодятся для создания стоковых фотографий, которые можно продавать на специализированных площадках. Садоводство. Выращивание рассады, редких растений или создание мини-садов в горшках может стать сезонным источником дохода.

Мария Иванова, преподаватель предпринимательства для школьников Удивительно, как случайное хобби может стать настоящим бизнесом! Моя ученица Алина начинала с того, что делала свечи из пчелиного воска для себя — просто потому что увлеклась ароматерапией. Однажды она принесла несколько свечей в школу в качестве подарков на день рождения подруги. Реакция одноклассников была неожиданной — все захотели такие же! Следующие выходные Алина потратила на изготовление первой партии свечей на продажу. Она создала аккаунт в социальной сети, где рассказывала о процессе создания свечей и их полезных свойствах. Через месяц у нее было уже 30 заказов, а через полгода она смогла купить оптом все необходимые материалы и расширить ассортимент до 15 видов свечей с разными ароматами и формами. Сейчас, в 17 лет, она официально зарегистрировала свой бренд и начала сотрудничать с несколькими магазинами экотоваров в своём городе.

Ключ к успеху в превращении хобби в бизнес — постепенное развитие. Не нужно сразу вкладывать большие деньги и надеяться на мгновенный успех. Начните с малого, получите обратную связь, улучшите продукт или услугу, и только потом переходите к расширению.

Вот несколько советов, которые помогут подростку превратить хобби в доходное занятие:

Определите уникальность своего продукта. Что делает ваши изделия или услуги особенными?

Установите справедливую цену, учитывая стоимость материалов и затраченное время.

Создайте простой, но профессиональный визуальный стиль для своего мини-бренда.

Используйте социальные сети для продвижения, но сосредоточьтесь на одной-двух платформах.

Не бойтесь просить рекомендации у довольных клиентов — это лучшая реклама.

Творческое хобби Как монетизировать Примерный стартовый бюджет Потенциальный доход Рисование Продажа принтов, открыток, иллюстрации на заказ 1000-3000 ₽ (на материалы) 500-5000 ₽ в месяц Создание бижутерии Продажа украшений ручной работы 2000-5000 ₽ (на материалы) 1000-7000 ₽ в месяц Выпечка Продажа десертов на заказ 1500-3000 ₽ (на ингредиенты) 2000-10000 ₽ в месяц Фотография Фотосессии, стоковые фото 0-10000 ₽ (в зависимости от наличия техники) 1000-15000 ₽ в месяц Шитье Пошив сумок, чехлов, мелкий ремонт одежды 3000-7000 ₽ (на материалы и инструменты) 1500-8000 ₽ в месяц

Цифровые возможности: как подросток может заработать онлайн

Интернет открывает перед подростками множество возможностей для заработка, не выходя из дома. Эти способы особенно актуальны для тех, кто хочет совмещать учебу с небольшой подработкой или живет в небольшом населенном пункте с ограниченными офлайн-возможностями 💻.

1. Фриланс для начинающих Даже без специальных навыков подросток может найти работу на фриланс-биржах. Например:

Набор текстов

Транскрибация (перевод аудио в текст)

Проверка текстов на ошибки

Поиск информации

Простые переводы

2. Создание и продажа цифрового контента Если у подростка есть творческие навыки, он может создавать и продавать:

Шаблоны для презентаций

Цифровые иллюстрации

Стикеры для мессенджеров

Музыкальные биты и мелодии

3D-модели для игр и дизайна

3. Работа с контентом в социальных сетях Подростки обычно хорошо разбираются в трендах социальных сетей и могут предложить услуги по:

Администрированию групп и каналов

Созданию и планированию контента

Модерации комментариев

Оформлению профилей

4. Прохождение опросов и тестирование сайтов Существуют специальные платформы, где платят за:

Участие в маркетинговых исследованиях

Тестирование юзабилити сайтов и приложений

Оценку качества поисковой выдачи Хотя этот способ не принесет большой доход, он доступен практически любому подростку без специальных навыков.

5. Создание обучающего контента Если подросток хорошо разбирается в каком-то предмете, он может:

Создавать обучающие видео

Писать шпаргалки и конспекты

Разрабатывать учебные карточки

Проводить онлайн-консультации для сверстников

6. Работа в игровой индустрии Для игроманов есть возможности:

Тестирование новых игр

Прокачка персонажей для других игроков

Написание гайдов и обзоров

Стриминг игрового процесса (при наличии интересного контента)

При выборе онлайн-заработка подросткам стоит помнить о безопасности. Важно не разглашать личную информацию, использовать только проверенные площадки и всегда согласовывать свою деятельность с родителями.

Для старта цифрового заработка понадобится:

Стабильное подключение к интернету

Компьютер или смартфон

Базовые навыки компьютерной грамотности

Электронный кошелек (часто с согласия родителей)

Терпение — первые заработки могут быть небольшими

Помните, что даже скромные начинания могут со временем перерасти в серьезный навык и стать основой для будущей профессии 🌱.

Сезонные и временные подработки для школьников

Сезонная работа — отличная возможность для подростков совместить заработок с учебой. Такие подработки позволяют получить трудовой опыт без долгосрочных обязательств и часто не требуют специфических навыков 📆.

Летние подработки

Работа в летних кафе. Многие заведения общественного питания ищут дополнительный персонал на летний период. Подростки могут работать помощниками официантов, на раздаче или уборке столов.

Многие заведения общественного питания ищут дополнительный персонал на летний период. Подростки могут работать помощниками официантов, на раздаче или уборке столов. Помощь на дачных участках. Прополка, полив, сбор урожая — такая работа особенно востребована у пожилых людей, которым тяжело справляться с физическим трудом.

Прополка, полив, сбор урожая — такая работа особенно востребована у пожилых людей, которым тяжело справляться с физическим трудом. Работа на пляжах и в парках. Продажа прохладительных напитков, мороженого, сувениров или работа спасателем (при наличии соответствующей подготовки).

Продажа прохладительных напитков, мороженого, сувениров или работа спасателем (при наличии соответствующей подготовки). Подмена отпускников. В летний период многие уходят в отпуск, и предприятия нуждаются во временных работниках для замены.

В летний период многие уходят в отпуск, и предприятия нуждаются во временных работниках для замены. Сопровождение детских групп. Работа помощником вожатого или аниматором в летних лагерях и на детских площадках.

Осенние подработки

Помощь в сборе и переработке урожая. Актуально для сельской местности и пригородов.

Актуально для сельской местности и пригородов. Проведение осенних фотосессий. Если есть навыки фотографии, можно организовывать тематические съемки в осеннем лесу или парке.

Если есть навыки фотографии, можно организовывать тематические съемки в осеннем лесу или парке. Помощь в подготовке к учебному году. Организация мастер-классов по оформлению тетрадей, уроки по предметам для отстающих.

Зимние подработки

Расчистка снега. Во многих дворах и частных домах требуется помощь в уборке снега после снегопадов.

Во многих дворах и частных домах требуется помощь в уборке снега после снегопадов. Новогодние подработки. Работа помощником Деда Мороза и Снегурочки, продажа елок и новогодних украшений, упаковка подарков в торговых центрах.

Работа помощником Деда Мороза и Снегурочки, продажа елок и новогодних украшений, упаковка подарков в торговых центрах. Помощь с зимними развлечениями. Работа на катках, горках и других зимних аттракционах.

Весенние подработки

Подготовка дачных участков к сезону. Уборка территорий, подготовка грядок, посадка растений.

Уборка территорий, подготовка грядок, посадка растений. Помощь в весенней уборке. Многие домохозяйства обращаются за помощью для генеральной уборки после зимы.

Многие домохозяйства обращаются за помощью для генеральной уборки после зимы. Организация праздников к 8 марта, пасхе и другим весенним праздникам. Изготовление поделок, оформление помещений, фотосъемка.

При поиске сезонных подработок стоит учитывать местные особенности и потребности. В курортных городах больше возможностей летом, в сельской местности — во время сбора урожая, в крупных городах востребованы новогодние подработки.

Для успешного поиска сезонной работы:

Начинайте поиск заранее, за 1-2 месяца до начала сезона

Используйте знакомства — расскажите родственникам и друзьям о своем желании подработать

Посещайте ярмарки вакансий для школьников и студентов

Проверяйте доски объявлений в своем районе

Предлагайте свои услуги напрямую в места, где может потребоваться сезонная помощь

Как превратить первый заработок в стартовый капитал

Первые заработанные деньги могут стать не просто источником карманных расходов, но и началом финансового образования и даже инвестиционного пути. Грамотное распоряжение даже небольшими суммами способно заложить основу будущего финансового благополучия подростка 💸.

Финансовая грамотность с юных лет Прежде чем думать о преумножении средств, важно освоить базовые принципы финансовой грамотности:

Учитесь вести учет доходов и расходов. Даже простая таблица в телефоне поможет контролировать финансы.

Разделяйте деньги по назначению: часть на текущие расходы, часть на накопления, часть на развитие.

Избегайте импульсивных покупок. Перед приобретением чего-либо дорогостоящего выждите несколько дней, чтобы понять, действительно ли это нужно.

Изучайте основы инвестирования через книги, курсы и обучающие видео, специально адаптированные для подростков.

От накоплений к инвестициям Даже небольшие суммы можно начать преумножать:

Откройте накопительный счет в банке (с помощью родителей). Даже минимальный процент лучше, чем хранение денег "под матрасом".

С 14 лет подросток может открыть счет в банке с согласия родителей, а некоторые банки предлагают специальные детские карты.

Рассмотрите возможность направить часть средств на свое обучение — курсы, мастер-классы, книги по интересующей тематике. Это инвестиция в собственные навыки, которая может окупиться в будущем.

Расширение первого бизнеса Если подработка начинает приносить стабильный доход, можно задуматься о ее развитии:

Реинвестируйте часть прибыли в улучшение качества товаров или услуг.

Расширяйте ассортимент или спектр предлагаемых услуг.

Используйте заработанные деньги для продвижения своего мини-бизнеса: создание визиток, небольшая реклама, участие в ярмарках или выставках.

Привлекайте помощников, если объем работы увеличивается.

Практические советы по управлению первыми доходами

Следуйте правилу 50-30-20: 50% на текущие потребности, 30% на желания и развлечения, 20% на накопления и инвестиции. Создайте финансовую подушку безопасности — отложите сумму, равную примерно месячному доходу, на непредвиденные расходы. Поставьте конкретную финансовую цель. Например, накопить определенную сумму к окончанию школы. Анализируйте свои ошибки и успехи. Ведите дневник финансовых решений, чтобы учиться на собственном опыте. Не бойтесь советоваться с более опытными людьми — родителями, учителями экономики или финансовыми консультантами.

Первый заработок — это не только деньги, но и бесценный опыт, который формирует отношение к труду и финансам на всю жизнь. Важно найти баланс между разумной экономией и инвестированием в себя и свое развитие 🌿.