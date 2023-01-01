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10 востребованных профессий для инвалидов 3 группы: особенности
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10 востребованных профессий для инвалидов 3 группы: особенности

#Популярные профессии  #Выбор профессии  #Трудовое право  
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Для кого эта статья:

  • Люди с инвалидностью 3 группы, ищущие трудоустройство
  • Специалисты и педагоги, работающие с людьми с ограниченными возможностями здоровья

  • Работодатели и организации, стремящиеся создать инклюзивные рабочие места

    Третья группа инвалидности — не приговор карьерным амбициям, а скорее площадка для переосмысления профессиональных возможностей. Рынок труда 2025 года открывает множество вариантов для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в сфере интеллектуального труда и удаленной работы. Статистика показывает: 60% людей с инвалидностью 3 группы могут успешно интегрироваться в рабочий процесс при правильном выборе профессии. В этой статье мы разберем 10 наиболее востребованных направлений с учетом особенностей здоровья, трудовые права и конкретные шаги к трудоустройству. 🔍

Особенности трудоустройства при 3 группе инвалидности

Третья группа инвалидности предполагает частичное ограничение трудоспособности, но позволяет вести активную профессиональную деятельность с определенными условиями. При данной группе человек может выполнять работу в облегченных условиях или по специально созданному графику. Важно понимать, что работодатель не имеет права отказать в трудоустройстве исключительно на основании инвалидности — это прямо запрещено статьей 64 Трудового кодекса РФ.

Ключевые факторы при трудоустройстве с 3 группой инвалидности:

  • Наличие индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) с рекомендациями по трудоустройству
  • Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю)
  • Право на дополнительный отпуск (не менее 30 календарных дней)
  • Возможность отказаться от сверхурочной работы и командировок

При трудоустройстве стоит ориентироваться на рекомендации в ИПРА, где указаны условия труда, допустимые нагрузки и противопоказания. В 2025 году медико-социальная экспертиза (МСЭ) стала более дифференцированно подходить к определению трудовых возможностей людей с инвалидностью, что расширило круг доступных профессий.

Марина Соколова, HR-специалист с опытом трудоустройства людей с инвалидностью

Кейс Дмитрия показателен

Виктор Семёнов

карьерный консультант

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