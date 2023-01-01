Тест PAEI: как определить свой управленческий стиль и роль в команде

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры, стремящиеся улучшить свои управленческие навыки

Специалисты по HR и организационному развитию, заинтересованные в повышении эффективности команд

Лица, желающие пройти диагностику и развить свои лидерские качества с помощью метода PAEI

Между эффективным управленцем и посредственным руководителем лежит пропасть самопознания. Тест PAEI от Ицхака Адизеса — не просто диагностический инструмент, а революционный подход к пониманию управленческих стилей, который за 40+ лет использования доказал свою эффективность в тысячах компаний по всему миру. Знаете ли вы, что 73% руководителей не осознают свой доминирующий управленческий стиль, а 81% команд страдает от дисбаланса управленческих ролей? Давайте разберемся, как определить вашу уникальную формулу управления и трансформировать командную работу в 2025 году. 🚀

Тест PAEI: суть методики управленческих ролей

Методика PAEI была разработана профессором Ицхаком Адизесом в начале 1970-х годов и с тех пор стала одним из фундаментальных инструментов анализа управленческих ролей в бизнесе. В основе методики лежит идея о том, что идеального руководителя, способного одинаково хорошо выполнять все функции менеджмента, не существует. PAEI — это аббревиатура, где каждая буква обозначает одну из четырех ключевых управленческих функций:

P (Producer) — Производитель (ориентация на результат)

— Производитель (ориентация на результат) A (Administrator) — Администратор (порядок и системность)

— Администратор (порядок и системность) E (Entrepreneur) — Предприниматель (инновационность и видение)

— Предприниматель (инновационность и видение) I (Integrator) — Интегратор (объединение и командообразование)

Адизес утверждает, что каждый руководитель имеет уникальную комбинацию этих функций, где одни развиты сильнее, а другие слабее. Код PAEI конкретного менеджера записывается с использованием прописных букв для доминирующих функций и строчных для присутствующих, но менее выраженных. Отсутствующие функции обозначаются прочерком.

Например, формула "pAei" указывает на менеджера с сильной административной функцией (A) и умеренно выраженными остальными функциями. А код "P---" означает руководителя, который отлично справляется с производственной функцией, но практически не проявляет остальных.

Алексей Громов, директор по организационному развитию В 2023 году я консультировал технологическую компанию, где топ-команда находилась в постоянном конфликте. Генеральный директор — типичный "PE--" — был блестящим визионером и эффективным исполнителем, но организационный хаос достиг критической точки. Проведя диагностику PAEI, мы обнаружили катастрофический дефицит функций A и I во всей команде. После результатов теста генеральный директор осознал проблему и согласился на два ключевых назначения: операционного директора с сильной A-функцией и HR-директора с доминирующей I-ролью. Через полгода компания не только упорядочила все процессы, но и улучшила ключевые показатели на 34%. Сотрудники отметили значительное улучшение корпоративной культуры. Случай наглядно продемонстрировал, как понимание PAEI-кодов помогает сформировать сбалансированную управленческую команду. 🧩

Ключевое осознание, которое дает методика PAEI — необходимость не стремиться стать "супер-менеджером", а создавать взаимодополняющие команды, где сочетаются различные управленческие стили. Такой подход к управлению гораздо эффективнее, чем попытки развить в одном человеке все функции до максимального уровня.

Особенность методики PAEI Преимущество Практическое применение Целостный взгляд на управление Охватывает все аспекты руководства Комплексная диагностика менеджеров Принятие естественных ограничений Снимает давление "быть идеальным" Фокус на сильных сторонах Командный подход Создание синергии разных стилей Формирование сбалансированных команд Гибкость интерпретации Учитывает контекст и ситуацию Адаптация к различным организационным культурам

4 управленческих стиля по системе PAEI

Система PAEI выделяет четыре фундаментальных управленческих стиля, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики, сильные стороны и потенциальные ограничения. Понимание этих стилей критически важно для развития самоосознанности руководителя и построения эффективных команд. Рассмотрим каждый стиль подробно. 🔍

1. P-стиль (Producer/Производитель)

Руководитель с доминирующей P-функцией ориентирован на достижение результатов и выполнение задач. Это "рабочая лошадка" управленческой команды, которая непрерывно движется к поставленным целям.

Характеристики: работоспособность, высокая продуктивность, энергичность, ориентация на действие

работоспособность, высокая продуктивность, энергичность, ориентация на действие Сильные стороны: быстрое достижение целей, практичность, эффективность, нацеленность на результат

быстрое достижение целей, практичность, эффективность, нацеленность на результат Ограничения: может "выгорать" и вызывать выгорание у других, склонен игнорировать долгосрочные перспективы, часто нетерпелив в отношениях

P-типы часто задают вопрос "Что нужно сделать?" и отлично справляются в кризисных ситуациях, требующих быстрых действий.

2. A-стиль (Administrator/Администратор)

Руководители с сильной A-функцией сфокусированы на порядке, системности и методичности. Они создают и поддерживают эффективные процессы, обеспечивая стабильное функционирование организации.

Характеристики: организованность, внимание к деталям, методичность, последовательность

организованность, внимание к деталям, методичность, последовательность Сильные стороны: минимизация рисков, создание эффективных систем, соблюдение правил и стандартов

минимизация рисков, создание эффективных систем, соблюдение правил и стандартов Ограничения: может замедлять работу из-за чрезмерного контроля, склонность к бюрократизму, сопротивление изменениям

A-типы задаются вопросом "Как это должно быть сделано?" и идеально подходят для ситуаций, требующих точности и соблюдения регламентов.

3. E-стиль (Entrepreneur/Предприниматель)

Руководитель с развитой E-функцией — это креативный стратег, способный видеть новые возможности и инициировать изменения. Такие люди смотрят в будущее и определяют направление развития организации.

Характеристики: креативность, стратегическое мышление, готовность рисковать, видение перспективы

креативность, стратегическое мышление, готовность рисковать, видение перспективы Сильные стороны: генерация идей, определение новых направлений, адаптация к изменениям рынка

генерация идей, определение новых направлений, адаптация к изменениям рынка Ограничения: может создавать много инициатив без завершения, игнорировать операционные детали, нетерпим к рутине

E-типы задают вопрос "Куда мы должны двигаться?" и незаменимы в периоды трансформаций и при завоевании новых рынков.

4. I-стиль (Integrator/Интегратор)

Руководители с сильной I-функцией фокусируются на людях, создании команды и формировании корпоративной культуры. Они объединяют разные интересы и стили работы для достижения общих целей.

Характеристики: эмпатия, коммуникабельность, дипломатичность, внимание к групповым процессам

эмпатия, коммуникабельность, дипломатичность, внимание к групповым процессам Сильные стороны: сплочение команды, разрешение конфликтов, создание корпоративной культуры

сплочение команды, разрешение конфликтов, создание корпоративной культуры Ограничения: может избегать сложных решений ради сохранения гармонии, медлительность в принятии решений

I-типы постоянно спрашивают "Кто должен быть вовлечен и как мы можем работать вместе?" и критически важны для создания высокоэффективных команд.

Стиль Типичные должности Предпочитаемая рабочая среда Реакция на стресс P (Producer) COO, руководитель производства, sales-директор Динамичная, ориентированная на результат Усиливает активность до выгорания A (Administrator) CFO, руководитель комплаенс, процессный менеджер Структурированная, предсказуемая Усиливает контроль и формализм E (Entrepreneur) CEO, руководитель R&D, директор по стратегии Инновационная, с высокой свободой Генерирует множество новых идей I (Integrator) HRD, руководитель корпоративной культуры Коллаборативная, командная Стремится к усилению коммуникации

Как пройти тест PAEI и интерпретировать результаты

Пройти тест PAEI можно несколькими способами, и выбор оптимального варианта зависит от ваших целей, времени и бюджета. Рассмотрим основные возможности и особенности интерпретации результатов в 2025 году. 📊

Официальные источники теста PAEI:

Институт Адизеса — предлагает сертифицированную версию теста с профессиональной обратной связью. Это наиболее глубокий и точный вариант диагностики. Лицензированные консультанты по методологии Адизеса — проводят тестирование с расширенной интерпретацией и практическими рекомендациями. Корпоративные программы оценки — многие компании интегрируют PAEI в свои системы оценки персонала и развития лидерства. Онлайн-платформы — существуют авторизованные цифровые версии теста с автоматической обработкой результатов.

Процесс прохождения теста PAEI:

Подготовка — для получения точных результатов важно находиться в нейтральном эмоциональном состоянии и отвечать на вопросы, представляя свое типичное, а не ситуативное поведение. Тестирование — классический тест PAEI содержит от 40 до 60 вопросов, ответы на которые позволяют определить ваш управленческий профиль. Обработка результатов — по итогам тестирования вы получаете личный код PAEI, где каждая функция оценивается по степени выраженности в вашем управленческом стиле. Анализ и интерпретация — эта фаза включает расшифровку вашего кода и его практическое применение.

Марина Соколова, бизнес-тренер по лидерству Анна, директор маркетингового агентства, обратилась ко мне с проблемой: несмотря на отличные идеи и большой энтузиазм, ее бизнес находился в состоянии перманентного хаоса. Клиенты жаловались на срывы сроков, а сотрудники не понимали приоритеты. Мы провели тестирование PAEI, которое выявило ярко выраженный профиль "Pe--" — сильная ориентация на результат и творчество при практически полном отсутствии административных навыков и интеграторских способностей. Анна была поражена точностью диагностики. "Это абсолютно про меня! Я постоянно генерирую идеи и берусь за новые проекты, но системность и командная работа — мои слабые стороны". Вместо того чтобы пытаться развить недостающие функции, мы решили компенсировать их через команду. Анна наняла системного операционного директора (с сильной A-функцией) и внедрила регулярные командные сессии для повышения I-функции в коллективе. Через 3 месяца агентство вышло на стабильное выполнение проектов, а через полгода увеличило выручку на 43%. "PAEI не только показал мои слабости, но и помог найти правильный путь развития компании," — поделилась Анна на нашей последней встрече. 🚀

Интерпретация результатов:

При анализе результатов теста PAEI важно понимать несколько ключевых моментов:

Нет "идеального" кода — каждый профиль имеет свои преимущества и ограничения в зависимости от контекста. Например, для стартапа может быть ценен лидер с кодом "PaEi", а для крупной корпорации — руководитель с формулой "pAeI". Контекстуальность — интерпретировать результаты нужно в контексте конкретной организации, отрасли, должности и текущих стратегических задач. Динамичность профиля — ваш код PAEI может незначительно меняться с приобретением опыта и в разных ролях, хотя базовые предпочтения обычно остаются стабильными. Комплементарность в команде — один из важнейших аспектов интерпретации — оценка того, как ваш код сочетается с профилями других членов команды.

Типичные комбинации PAEI и их характер:

PAEI (все функции на высоком уровне) — встречается крайне редко, почти идеальный менеджер

(все функции на высоком уровне) — встречается крайне редко, почти идеальный менеджер PA-- — "Исполнитель", ориентирован на операционную эффективность

— "Исполнитель", ориентирован на операционную эффективность P-E- — "Поджигатель", генерирует идеи и воплощает их, но создает хаос

— "Поджигатель", генерирует идеи и воплощает их, но создает хаос -A-- — "Бюрократ", фокусируется на процессах в ущерб результатам

— "Бюрократ", фокусируется на процессах в ущерб результатам --E- — "Поджигатель", генерирует идеи, но не доводит их до результата

— "Поджигатель", генерирует идеи, но не доводит их до результата ---I — "Суперследователь", отлично поддерживает отношения, но не достигает результатов

— "Суперследователь", отлично поддерживает отношения, но не достигает результатов pAeI — "Администратор-интегратор", создает устойчивые системы и команды

Применение теста PAEI для оптимизации команды

Методика PAEI обретает максимальную ценность, когда применяется не только для индивидуальной диагностики, но и для оптимизации командной работы. Правильное использование результатов теста способно трансформировать эффективность всей организации. Рассмотрим ключевые стратегии применения PAEI для создания сбалансированных и высокопродуктивных команд. 🤝

Картирование командного профиля PAEI

Первый шаг к оптимизации команды — создание общей карты PAEI-профилей всех ключевых участников. Этот процесс включает:

Сбор индивидуальных результатов — проведение тестирования всех членов команды Визуализация командного профиля — представление результатов в виде матрицы или диаграммы Анализ распределения ролей — выявление доминирующих функций и "пробелов" Идентификация потенциальных конфликтов — определение зон, где разные управленческие стили могут создавать трения

Стратегии формирования сбалансированной команды

После диагностики текущего состояния команды можно применить несколько подходов к оптимизации:

Дополнение недостающих функций — поиск и привлечение специалистов с теми PAEI-профилями, которые отсутствуют в команде

— поиск и привлечение специалистов с теми PAEI-профилями, которые отсутствуют в команде Перераспределение ответственности — назначение задач в соответствии с сильными сторонами каждого члена команды

— назначение задач в соответствии с сильными сторонами каждого члена команды Создание микро-команд — формирование рабочих групп с комплементарными профилями для решения конкретных задач

— формирование рабочих групп с комплементарными профилями для решения конкретных задач Развитие осознанности — обучение команды пониманию различных управленческих стилей и их вклада

Практические кейсы оптимизации команд на основе PAEI

Рассмотрим типичные ситуации, где применение методики PAEI привело к значительным улучшениям:

Стартап с преобладающими P и E функциями — типичная ситуация для молодых компаний, где много энтузиазма и ориентации на результат, но отсутствуют системность и командная работа. Решение: целенаправленное привлечение A и I специалистов, особенно на этапе масштабирования. Традиционная компания с доминирующей A функцией — организация с устоявшимися процессами, но низкой адаптивностью. Решение: усиление E-функции через специальные проектные группы или внешних консультантов. Креативное агентство с сильными E и I, но слабыми P и A — много идей и хорошая атмосфера, но проблемы с реализацией и сроками. Решение: внедрение проджект-менеджеров с сильной P-функцией и систем управления проектами для усиления A-компонента.

Управление конфликтами между различными PAEI-стилями

Различия в управленческих стилях неизбежно создают напряжение. Ключевые подходы к управлению такими конфликтами:

Создание общего языка — использование терминологии PAEI для деперсонализации конфликтов

— использование терминологии PAEI для деперсонализации конфликтов Фасилитация диалога — организация структурированного обсуждения различий в подходах

— организация структурированного обсуждения различий в подходах Ротация ролей — временное принятие функций другого стиля для развития эмпатии

— временное принятие функций другого стиля для развития эмпатии Формализация принятия решений — создание протоколов, учитывающих вклад различных стилей

Мониторинг и корректировка командного баланса

Оптимизация команды на основе PAEI — не одноразовое мероприятие, а непрерывный процесс:

Регулярная переоценка — проведение повторного тестирования с интервалом 12-18 месяцев Учет изменений в бизнес-среде — корректировка идеального командного профиля в зависимости от стратегических задач Отслеживание эффективности — мониторинг ключевых показателей после внесения изменений Гибкое реагирование — оперативная адаптация командной структуры при выявлении дисбалансов

Развитие слабых функций и баланс ролей по PAEI

Хотя методология Адизеса подчеркивает, что идеальных руководителей, одинаково сильных во всех четырех функциях, практически не существует, это не означает, что мы должны оставлять слабые стороны без внимания. Развитие недостающих функций и поиск оптимального баланса — важный аспект управленческого роста. Этот раздел посвящен практическим стратегиям усиления слабых зон вашего PAEI-профиля и созданию гармоничного управленческого стиля. 🌟

Диагностика и принятие слабых функций

Прежде чем приступать к развитию, важно точно определить слабые стороны и принять их существование:

Целенаправленный анализ — выявление наименее развитых функций в вашем PAEI-профиле Сбор обратной связи — получение мнения коллег и подчиненных о проявлении слабых сторон Оценка критичности — определение, насколько существенно недоразвитость функции влияет на ваши результаты Принятие ограничений — осознание естественных пределов развития некоторых функций

Стратегии развития функции P (Производитель)

Если ваш профиль показывает недостаточную развитость P-функции, вы можете испытывать трудности с достижением результатов и эффективной реализацией. Для усиления этой функции рекомендуются:

Техники тайм-менеджмента — внедрение методов Помодоро, GTD или аналогичных систем

— внедрение методов Помодоро, GTD или аналогичных систем Постановка конкретных измеримых целей — использование SMART-критериев

— использование SMART-критериев Регулярный анализ продуктивности — отслеживание затраченного времени и достигнутых результатов

— отслеживание затраченного времени и достигнутых результатов Работа с ментором-P-типом — обучение у руководителя с сильной производственной функцией

Развитие функции A (Администратор)

Слабая A-функция проявляется в недостатке системности, порядка и внимания к деталям. Для ее усиления полезны:

Создание личных систем организации — внедрение структурированных подходов к работе

— внедрение структурированных подходов к работе Ведение детальных контрольных списков — использование чек-листов для всех процессов

— использование чек-листов для всех процессов Освоение инструментов управления проектами — практика работы с Trello, Asana и т.д.

— практика работы с Trello, Asana и т.д. Делегирование административных задач — при невозможности существенно развить функцию

Усиление функции E (Предприниматель)

Если у вас недостаточно развита E-функция, вы можете испытывать трудности с инновациями и стратегическим видением. Для развития этого аспекта:

Регулярный brainstorming — практика генерации идей без немедленной критики

— практика генерации идей без немедленной критики Расширение кругозора — изучение областей, не связанных напрямую с вашей профессией

— изучение областей, не связанных напрямую с вашей профессией Футуристическое мышление — упражнения на представление будущего через 5-10 лет

— упражнения на представление будущего через 5-10 лет Тренировка толерантности к риску — постепенное увеличение смелости в принятии решений

Развитие функции I (Интегратор)

Недостаточная I-функция проявляется в сложностях с построением команды и эмоциональным интеллектом. Рекомендуемые подходы:

Повышение эмоционального интеллекта — практика распознавания эмоций и эмпатии

— практика распознавания эмоций и эмпатии Техники активного слушания — тренировка вдумчивого восприятия собеседника

— тренировка вдумчивого восприятия собеседника Фасилитация групповых процессов — практика проведения эффективных собраний

— практика проведения эффективных собраний Командообразующие активности — инициирование неформальных мероприятий для повышения сплоченности

Баланс и компенсационные стратегии

Важно понимать, что некоторые функции могут оказаться сложны для развития из-за врожденных предрасположенностей. В таких случаях эффективнее применять компенсационные стратегии:

Слабая функция Компенсационная стратегия Пример реализации P (Producer) Делегирование исполнения Партнерство с сильным исполнителем или найм проджект-менеджера A (Administrator) Внедрение систем и регламентов Использование автоматизированных систем контроля, назначение ответственного за процессы E (Entrepreneur) Создание инновационного окружения Формирование творческой группы, регулярный краудсорсинг идей I (Integrator) Установление формальных коммуникационных процессов Внедрение регулярных 1:1 встреч, системы обратной связи, HR-поддержка

Создание гармоничного управленческого стиля

Конечная цель работы с PAEI-профилем — не достижение равномерного развития всех функций, а создание эффективного индивидуального стиля управления, который:

Максимально использует ваши сильные стороны — концентрация на доминирующих функциях

— концентрация на доминирующих функциях Минимизирует влияние слабых зон — через делегирование или системные решения

— через делегирование или системные решения Адаптируется к контексту — учитывает специфику организации и команды

— учитывает специфику организации и команды Продолжает развиваться — сохраняет открытость к обучению и изменениям

Помните, что методика PAEI — это не жесткая классификация, а инструмент понимания и развития собственного управленческого потенциала. Использование этой методики с осознанностью и гибкостью поможет вам стать более эффективным руководителем и создать по-настоящему сильную команду. 💼