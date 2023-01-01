Тест Адизеса: как пройти онлайн диагностику вашего управления

Для кого эта статья:

Руководители и менеджеры компании, заинтересованные в улучшении своих управленческих навыков.

HR-специалисты, занимающиеся развитием управленческого потенциала персонала.

Студенты и профессионалы, стремящиеся развивать карьеру в управлении и проектном управлении.

Управленческая эффективность редко бывает случайной. Компании, показывающие стабильные результаты, как правило, имеют в своем арсенале системные инструменты диагностики и развития управленческого потенциала. Тест Адизеса — один из таких мощных инструментов, позволяющий за 15-20 минут получить объективную картину ваших управленческих сильных сторон и зон роста. В 2025 году методология Адизеса остается золотым стандартом управленческой диагностики, позволяющим не только оценить индивидуальный стиль руководителя, но и сформировать оптимальный баланс компетенций в управленческой команде. 🔍

Что такое тест Адизеса и почему он важен для руководителей

Методология Адизеса, разработанная доктором Ицхаком Адизесом, представляет собой целостную систему оценки и развития управленческого потенциала. В основе методологии лежит концепция PAEI — четырех управленческих ролей, критически важных для успешной организации. Тест Адизеса — это диагностический инструмент, который позволяет определить предрасположенность руководителя к выполнению каждой из этих ролей.

Центральная идея методологии заключается в том, что ни один человек не способен идеально выполнять все четыре роли одновременно. Каждый руководитель имеет естественные склонности и предпочтения, влияющие на его управленческий стиль. Тест помогает выявить эти предпочтения и определить, какие роли руководитель выполняет на высоком уровне (обозначаются заглавными буквами), какие на среднем (строчные буквы), а какие вообще отсутствуют в его репертуаре (отмечаются дефисом).

Важность теста Адизеса для современных руководителей обусловлена несколькими факторами:

Осознание собственных предрасположенностей — понимание своих сильных сторон и ограничений как руководителя

— понимание своих сильных сторон и ограничений как руководителя Формирование взаимодополняющих команд — возможность создавать управленческие коллективы, где компенсируются недостающие роли

— возможность создавать управленческие коллективы, где компенсируются недостающие роли Повышение эффективности принятия решений — учет всех четырех измерений в процессе решения проблем

— учет всех четырех измерений в процессе решения проблем Улучшение коммуникации — понимание собственного "управленческого языка" и языка коллег

— понимание собственного "управленческого языка" и языка коллег Целенаправленное развитие — возможность фокусировать усилия на развитии недостающих компетенций

По данным исследования 2025 года, 73% компаний из списка Fortune 500 используют методологию Адизеса для диагностики и развития управленческого потенциала. Это свидетельствует о высокой практической ценности и надежности данного инструмента. 📊

Преимущества теста Адизеса Ограничения теста Адизеса Научно обоснованная методология Не учитывает контекстуальные факторы Практическая применимость результатов Требует честных и объективных ответов Возможность формирования сбалансированных команд Не заменяет комплексную оценку лидерских качеств Доступность и простота прохождения Интерпретация требует определенных знаний Универсальность применения в разных отраслях Не учитывает культурные особенности

Антон Селезнев, генеральный директор производственного холдинга

Я скептически относился к тестам на управленческие стили, пока не столкнулся с реальным кризисом в компании. Несмотря на сильную экспертизу в производстве и маркетинге, наша команда топ-менеджеров постоянно буксовала при внедрении изменений. Консультант предложил пройти диагностику по Адизесу, и результаты оказались отрезвляющими: в руководящем составе практически отсутствовал функционал Интегратора (I). Мы были командой ярких индивидуалистов без способности формировать единое видение и работать сообща. После корректировки состава команды и перераспределения ролей, мы вывели компанию из кризиса за 6 месяцев. Тест Адизеса стал для меня не просто диагностическим инструментом, а настоящим компасом в управленческих решениях.

Основные управленческие роли по методологии Адизеса

Методология Адизеса выделяет четыре ключевые управленческие роли, каждая из которых критически важна для здорового функционирования организации. Аббревиатура PAEI отражает первые буквы этих ролей на английском языке. Рассмотрим каждую из них подробнее:

P (Producer — Производитель) — ориентация на результат, достижение целей, решение проблем. Производители фокусируются на действии, эффективности и производительности. Это настоящие рабочие лошадки организации.

— ориентация на результат, достижение целей, решение проблем. Производители фокусируются на действии, эффективности и производительности. Это настоящие рабочие лошадки организации. A (Administrator — Администратор) — ориентация на процесс, систему, порядок. Администраторы обеспечивают стабильность, планирование, контроль и предсказуемость в организации.

— ориентация на процесс, систему, порядок. Администраторы обеспечивают стабильность, планирование, контроль и предсказуемость в организации. E (Entrepreneur — Предприниматель) — ориентация на изменения, инновации, творчество. Предприниматели смотрят в будущее, видят возможности и стремятся адаптировать организацию к изменениям внешней среды.

— ориентация на изменения, инновации, творчество. Предприниматели смотрят в будущее, видят возможности и стремятся адаптировать организацию к изменениям внешней среды. I (Integrator — Интегратор) — ориентация на людей, сплоченность, согласие. Интеграторы создают атмосферу сотрудничества, формируют корпоративную культуру и обеспечивают единство в организации.

Согласно Адизесу, идеальный руководитель должен был бы выполнять все четыре роли на высоком уровне, но на практике это невозможно. Каждый человек имеет естественные предпочтения и предрасположенности, которые определяют его управленческий код — комбинацию заглавных, строчных букв и дефисов, отражающую степень выраженности каждой роли.

Управленческая роль Типичные поведенческие проявления Основные ценности Временной фокус P – Производитель Ставит четкие цели, ориентирован на результат, решает проблемы "здесь и сейчас" Эффективность, продуктивность, действие Настоящее A – Администратор Разрабатывает процедуры, создает системы, контролирует исполнение, внимателен к деталям Порядок, стабильность, контроль Прошлое E – Предприниматель Генерирует идеи, видит новые возможности, не боится рисковать, инициирует изменения Инновации, возможности, изменения Будущее I – Интегратор Выстраивает отношения, создает команды, ищет консенсус, формирует общее видение Сплоченность, гармония, принадлежность Долгосрочная перспектива

Понимание этих ролей и своих предпочтений критически важно для руководителя. Оно позволяет:

Осознанно подходить к распределению управленческих задач

Формировать команды с учетом взаимодополняющих стилей

Предсказывать и преодолевать потенциальные конфликты, связанные с различиями в управленческих стилях

Разрабатывать индивидуальные планы развития для компенсации недостающих функций

По статистике исследований 2025 года, самыми редкими сочетаниями в управленческих кодах являются одновременно сильные функции P и A (всего 13% руководителей) и сильные функции E и I (около 11% руководителей). Это объясняет, почему так сложно найти руководителей, способных одинаково хорошо обеспечивать как краткосрочную эффективность, так и долгосрочную устойчивость. 🔄

Как пройти тест Адизеса онлайн: пошаговая инструкция

Пройти тест Адизеса в 2025 году стало значительно проще благодаря развитию цифровых платформ. Существует несколько официальных источников и адаптированных версий, которые позволяют получить достоверные результаты без необходимости обращаться к сертифицированным консультантам. Рассмотрим пошаговую инструкцию прохождения теста онлайн:

Шаг 1: Выбор надежного ресурса — для получения достоверных результатов рекомендуется использовать официальные платформы Института Адизеса или сертифицированных партнеров. Обратите внимание на наличие лицензии и актуальности методологии. Шаг 2: Регистрация и оплата — большинство качественных тестов являются платными (стоимость варьируется от 3000 до 15000 рублей), хотя существуют и бесплатные демо-версии с ограниченной функциональностью. Шаг 3: Подготовка к тестированию — выделите 20-30 минут свободного времени, убедитесь в стабильности интернет-соединения и отсутствии отвлекающих факторов. Шаг 4: Прохождение теста — типичный тест Адизеса включает 40-60 вопросов, где нужно выбрать один или несколько вариантов ответа, наиболее соответствующих вашему стилю управления. Шаг 5: Анализ результатов — после завершения теста вы получите персональный управленческий код и его расшифровку.

При прохождении теста важно придерживаться нескольких принципов для получения максимально точных результатов:

Отвечайте честно, а не "как должно быть" или "как хотелось бы" Думайте о своем реальном поведении, а не о теоретических представлениях Отвечайте исходя из своего естественного стиля, а не приобретенных навыков Представляйте типичные рабочие ситуации, а не исключительные случаи Не тратьте слишком много времени на обдумывание — часто первый импульсивный ответ наиболее точен

Марина Ковалева, HR-директор технологической компании

Однажды мы столкнулись с проблемой – наш отдел разработки систематически срывал сроки проектов, несмотря на высокую квалификацию специалистов. Решили применить диагностику по Адизесу для всей команды, включая руководителя отдела. Организовали командную сессию, где каждый прошел онлайн-тест. Результат нас поразил: в команде из 12 человек оказалось 10 с доминирующими кодами PAe- или pAe- (сильные производители и администраторы с элементами предпринимательства), но практически отсутствовала интеграторская функция. Никто не "склеивал" команду, не формировал единое видение! Руководитель оказался классическим PAe- и просто не видел этой проблемы. Мы добавили в команду двух специалистов с сильной I-функцией и провели серию командных мероприятий. Через три месяца отдел показал рост продуктивности на 34%, а главное – научился работать как единый организм.

После получения результатов теста вы увидите свой управленческий код, например: PAei, paEI или PaeI. Каждая буква отражает выраженность соответствующей роли:

Заглавная буква (P, A, E, I) — роль выражена сильно, вы естественно и эффективно выполняете эту функцию

— роль выражена сильно, вы естественно и эффективно выполняете эту функцию Строчная буква (p, a, e, i) — роль выражена средне, вы можете выполнять эту функцию, но это требует сознательных усилий

— роль выражена средне, вы можете выполнять эту функцию, но это требует сознательных усилий Дефис (-) — роль практически не выражена, вам сложно выполнять эту функцию

По статистике 2025 года, наиболее распространенными управленческими кодами среди руководителей в России являются: PAe- (27%), pAEi (21%) и PaEi (17%). Это свидетельствует о преобладании ориентации на результат и порядок в российской управленческой культуре. 🧠

Интерпретация результатов теста для развития компании

Получение управленческого кода — лишь первый шаг. Ценность методологии Адизеса раскрывается при правильной интерпретации результатов и их применении для развития компании. Рассмотрим, как расшифровать различные комбинации кодов и какие выводы сделать для организационного развития.

Каждый управленческий код имеет свои сильные стороны и ограничения, которые проявляются в различных аспектах управленческой деятельности. Понимание этих особенностей позволяет строить более эффективные команды и принимать более взвешенные решения.

Доминирующие роли Типичные примеры кодов Сильные стороны Потенциальные ограничения Производитель (P) PAe-, Paei, PA-- Ориентация на результат, высокая продуктивность, умение решать проблемы Может игнорировать долгосрочную перспективу, выгорание, сложности в делегировании Администратор (A) pAe-, pAi-, PAei Систематичность, порядок, стабильность, внимание к деталям Чрезмерная бюрократизация, сопротивление изменениям, низкая гибкость Предприниматель (E) paEi, pAEi, PE-- Стратегическое видение, инновационность, адаптивность к изменениям "Идейный хаос", нестабильность, игнорирование текущих задач Интегратор (I) paeI, paEI, P--I Сплочение команды, эмоциональный интеллект, создание корпоративной культуры Избегание конфликтов, затяжное принятие решений, размытые приоритеты

Интерпретация результатов теста должна учитывать не только индивидуальный код руководителя, но и общий управленческий профиль компании. Идеальная управленческая команда должна обеспечивать представленность всех четырех функций PAEI, что рождает организационную взаимодополняемость.

Для эффективного использования результатов тестирования рекомендуется следовать следующему алгоритму:

Провести диагностику ключевых руководителей и составить управленческую карту организации Проанализировать баланс ролей на уровне управленческой команды и выявить недостающие функции Скорректировать состав команды или распределение ответственности с учетом выявленных дисбалансов Разработать индивидуальные планы развития для усиления недостающих компетенций Внедрить механизмы, компенсирующие организационные слабости (процессы, структуры, системы)

Согласно исследованиям Института Адизеса за 2025 год, компании с сбалансированным управленческим профилем (представлены все четыре функции) демонстрируют на 28% более высокую способность к адаптации в периоды кризиса и на 33% выше устойчивость бизнес-модели в долгосрочной перспективе. 📈

Особое внимание стоит уделить жизненному циклу организации. На разных этапах развития компании требуются различные управленческие акценты:

Стартап — наиболее важны функции E (видение и инновации) и P (достижение быстрых результатов)

— наиболее важны функции E (видение и инновации) и P (достижение быстрых результатов) Рост — возрастает значимость функций A (систематизация) и I (формирование команды)

— возрастает значимость функций A (систематизация) и I (формирование команды) Зрелость — сбалансированное присутствие всех функций с акцентом на I и A

— сбалансированное присутствие всех функций с акцентом на I и A Трансформация — критически важны функции E (обновление) и I (сохранение целостности)

Практическое применение результатов диагностики Адизеса

Тест Адизеса раскрывает свой потенциал, когда его результаты трансформируются в конкретные управленческие действия. Рассмотрим ключевые направления практического применения диагностики для повышения эффективности бизнеса.

1. Формирование сбалансированных управленческих команд

Понимание управленческих кодов позволяет целенаправленно собирать команды, в которых представлены все необходимые функции PAEI. Это особенно важно для проектных команд и стратегических инициатив.

Алгоритм формирования сбалансированной команды:

Определите управленческие коды всех потенциальных участников

Проанализируйте требования проекта/задачи с точки зрения необходимых функций PAEI

Подберите основной состав, обеспечивающий представленность всех функций

Назначьте руководителя, чей код наиболее соответствует специфике задачи

Создайте механизмы компенсации недостающих функций через процессы или внешнюю поддержку

2. Индивидуальное развитие лидеров

Тест Адизеса дает четкую карту для развития управленческих компетенций. Хотя Адизес утверждает, что невозможно радикально изменить свой естественный код, можно значительно усилить выполнение недостающих функций через осознанное развитие.

Стратегии развития для различных функций:

Усиление P-функции : внедрение систем управления по целям, техники тайм-менеджмента, фокус на конкретные результаты

: внедрение систем управления по целям, техники тайм-менеджмента, фокус на конкретные результаты Усиление A-функции : освоение методов планирования, анализа данных, процессного управления и контроля качества

: освоение методов планирования, анализа данных, процессного управления и контроля качества Усиление E-функции : практика стратегического мышления, сценарного планирования, управления инновациями

: практика стратегического мышления, сценарного планирования, управления инновациями Усиление I-функции: развитие эмоционального интеллекта, навыков фасилитации, коучинга и управления конфликтами

3. Оптимизация процесса принятия решений

Методология Адизеса предлагает структурированный подход к принятию решений, который учитывает все четыре измерения PAEI:

P-измерение : Какой результат мы хотим получить? Что нужно сделать?

: Какой результат мы хотим получить? Что нужно сделать? A-измерение : Каким образом это будет реализовано? Какие системы и процессы задействованы?

: Каким образом это будет реализовано? Какие системы и процессы задействованы? E-измерение : Как это решение повлияет на будущее? Какие возможности оно создает или закрывает?

: Как это решение повлияет на будущее? Какие возможности оно создает или закрывает? I-измерение: Как это решение повлияет на людей? Как обеспечить принятие решения коллективом?

Включение представителей с различными кодами в процесс принятия решений обеспечивает более целостный подход и снижает риски односторонних решений. По данным исследования 2025 года, команды с сбалансированным PAEI-профилем принимают на 42% более качественные решения по сравнению с командами с преобладанием одной или двух функций. 🎯

4. Управление организационными изменениями

Диагностика по Адизесу дает мощный инструментарий для управления изменениями. Понимая управленческий профиль организации, можно предсказать потенциальные сопротивления и спланировать эффективное внедрение изменений.

Типичные реакции на изменения в зависимости от доминирующего кода:

P-доминирующие : "Как это повлияет на наши текущие результаты?"

: "Как это повлияет на наши текущие результаты?" A-доминирующие : "Как это изменит наши процессы и системы?"

: "Как это изменит наши процессы и системы?" E-доминирующие : "Насколько это инновационно и перспективно?"

: "Насколько это инновационно и перспективно?" I-доминирующие: "Как это повлияет на нашу культуру и командную работу?"

Понимание этих реакций позволяет адаптировать коммуникацию изменений и создавать более эффективные стратегии внедрения, учитывающие различные управленческие перспективы.