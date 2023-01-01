Текучесть кадров: как правильно рассчитать коэффициент увольнений#HR-менеджмент #KPI и метрики #Статистика
Для кого эта статья:
- HR-специалисты и менеджеры по кадрам
- Руководители и владельцы бизнеса
- Студенты и обучающиеся в области управления персоналом и HR
Постоянная смена сотрудников — настоящая головная боль для HR-специалистов и руководителей. Но при сборе статистики многие компании сталкиваются с проблемой: как правильно рассчитать коэффициент текучести кадров? Какие показатели считать нормой? Как сравниваться с конкурентами? Точное понимание методики расчета позволяет разработать эффективную стратегию удержания персонала и провести корректную оценку ситуации. Давайте разберемся с цифрами, которые помогут вам принимать взвешенные кадровые решения 📊
Что такое текучесть кадров: основные понятия и термины
Текучесть кадров — это движение рабочей силы, связанное с увольнениями и последующими наймами сотрудников. Сам по себе показатель текучести демонстрирует, с какой скоростью сотрудники покидают организацию и требуют замены. 🔄
В HR-аналитике принято разделять несколько типов текучести кадров:
- Естественная текучесть — 3-5% в год, считается неизбежной и даже полезной для обновления коллектива
- Активная текучесть — увольнения по инициативе сотрудников
- Пассивная текучесть — увольнения по инициативе работодателя
- Внутриорганизационная текучесть — перемещения сотрудников между отделами или подразделениями компании
Важно различать общую и регулируемую текучесть. Общая включает все увольнения, включая выход на пенсию, декреты, сокращения. Регулируемая — те увольнения, на которые компания может влиять: уход по собственному желанию из-за неудовлетворенности условиями труда, конфликтов, низкой зарплаты и т.д.
|Тип текучести
|Характеристика
|Влияние на бизнес
|Физическая
|Фактическое покидание сотрудниками организации
|Прямые затраты на рекрутмент и обучение
|Психологическая
|"Внутреннее увольнение" — сотрудник физически присутствует, но не вовлечен
|Снижение продуктивности и влияние на атмосферу
|Сезонная
|Колебания в определенные периоды года
|Повышенная нагрузка на HR в пиковые периоды
Марина Соколова, HR-директор В 2022 году я пришла в IT-компанию, где текучесть достигала 42%. Руководство было в панике — каждый месяц уходили ключевые разработчики. Первым делом я разделила все увольнения на категории: выделила естественную текучесть (переезды, смена карьерного трека), контролируемую (уход по причинам, на которые мы можем влиять) и критическую (потеря ценных сотрудников). Оказалось, что реально проблемной была только треть всех увольнений. Мы прицельно работали именно с этой группой, не распыляя ресурсы. За полгода удалось снизить общий показатель до 18%, а критические увольнения — до 4%.
Формулы расчета коэффициента текучести персонала
Существует несколько методик расчета коэффициента текучести, и важно выбрать ту, которая наиболее релевантна для вашей организации. Рассмотрим основные формулы. 📝
Базовая формула расчета коэффициента текучести кадров выглядит так:
Коэффициент текучести = (Количество уволившихся сотрудников за период / Среднесписочная численность сотрудников за этот же период) × 100%
Для расчета среднесписочной численности сотрудников используется формула:
Среднесписочная численность = Сумма списочного состава за каждый день периода / Количество календарных дней в периоде
В более углубленном анализе используются дополнительные формулы:
- Коэффициент интенсивности текучести = Коэффициент текучести в отделе / Средний коэффициент текучести по компании
- Индекс стабильности кадров = (Число сотрудников со стажем от 1 года / Число сотрудников год назад) × 100%
- Коэффициент выбытия = (Число уволенных за период / Среднесписочная численность) × 100%
Для более точной оценки ситуации рекомендуется рассчитывать коэффициенты по разным группам:
|Параметр деления
|Примеры групп
|Преимущества такого подхода
|По должностям
|Линейный персонал, менеджеры, топ-менеджеры
|Выявление проблемных категорий
|По отделам
|Продажи, производство, IT, финансы
|Определение проблемных подразделений
|По стажу
|До 3 месяцев, 3-12 месяцев, 1-3 года, более 3 лет
|Оценка эффективности адаптации и удержания
|По причинам
|По собственному желанию, по инициативе компании
|Фокусировка на управляемых факторах
Нормы текучести: отраслевые стандарты и отклонения
Вопрос о том, какой уровень текучести считать нормальным, часто вызывает затруднения у HR-менеджеров. Важно понимать, что универсальной нормы не существует — она значительно различается по отраслям, регионам и даже размеру бизнеса. 📈
Средние показатели текучести по отраслям (данные на 2023-2025 гг.):
- IT и разработка ПО: 13-20%
- Финансы и банкинг: 11-15%
- Промышленное производство: 10-12%
- Розничная торговля: 25-45%
- Гостиничный бизнес и рестораны: 40-70%
- Логистика и транспорт: 18-25%
- Фармацевтика и медицина: 9-14%
Как оценить, является ли текучесть в вашей компании проблемой? Обратите внимание на следующие факторы:
- Сравнение с отраслевыми показателями
- Динамика показателя во времени — важнее резкие изменения, а не абсолютные значения
- Экономические последствия текучести (стоимость рекрутинга, адаптации, обучения)
- Качественные характеристики увольняющихся (уровень компетенций, опыт)
На нормы текучести влияют и внешние факторы — экономическая ситуация в стране, состояние рынка труда, сезонность. В кризисные периоды средние показатели могут снижаться из-за страха работников потерять стабильный источник дохода. В периоды экономического роста, наоборот, текучесть обычно возрастает.
Андрей Петров, HR-консультант К нам обратилась строительная компания, обеспокоенная текучестью в 28% годовых. После анализа выяснилось, что в их сегменте это нормальный показатель. Но мы обнаружили другую проблему: отдел продаж имел текучесть 52%, тогда как в среднем для этой функции в индустрии характерно 20-25%. Полгода работы с системой оплаты и адаптацией новичков позволили снизить показатель до 23%. А вот в бухгалтерии текучесть была всего 3%, что оказалось ниже здоровой нормы и привело к накоплению малоэффективных сотрудников. Иногда слишком низкая текучесть — тоже проблема.
Анализ причин увольнений для снижения текучести
Простой расчет коэффициента текучести не дает полной картины — необходимо понимать, почему люди уходят. Систематический анализ причин увольнений позволяет разработать эффективные меры по удержанию персонала. 🔍
Основные методы сбора информации о причинах увольнений:
- Exit-интервью — структурированная беседа с уходящим сотрудником
- Анонимные анкеты — позволяют собрать более откровенные мнения
- Stay-интервью — превентивные беседы с действующими сотрудниками
- Анализ данных HR-системы — отслеживание корреляций между увольнениями и другими факторами (зарплата, руководитель, нагрузка)
При анализе причин важно группировать их по категориям:
|Категория причин
|Конкретные проявления
|Возможные решения
|Организационные
|Неподходящий график, удаленность офиса, отсутствие гибкости
|Внедрение гибких графиков, гибридный формат работы
|Финансовые
|Неконкурентная оплата труда, непрозрачная система премирования
|Пересмотр системы вознаграждений, внедрение прозрачной системы KPI
|Карьерные
|Отсутствие перспектив роста, непонятная карьерная траектория
|Создание карьерных карт, програм развития талантов
|Межличностные
|Конфликты с руководством или коллегами, токсичная среда
|Тренинги для руководителей, медиация конфликтов
|Содержание работы
|Рутинные задачи, отсутствие вызовов, профессиональное выгорание
|Ротация задач, расширение функциональных обязанностей
В анализе особое внимание уделите "точкам невозврата" — моментам, когда сотрудник принимает окончательное решение об уходе. Исследования показывают, что от мысли об увольнении до фактического ухода обычно проходит 3-6 месяцев, и в этот период еще можно повлиять на решение.
Для получения объективной картины используйте несколько взаимодополняющих методов анализа:
- Количественный анализ: коэффициенты текучести по отделам, должностям, периодам
- Качественный анализ: детальное изучение причин ухода
- Прогнозная аналитика: выявление сотрудников с риском ухода на основе предиктивных моделей
Стратегии удержания сотрудников на основе показателей
После расчета коэффициентов текучести и анализа причин увольнений наступает время действий. Эффективная стратегия удержания всегда базируется на данных и учитывает специфику конкретной компании. 🚀
Алгоритм разработки стратегии удержания:
- Сегментация персонала по ценности для бизнеса и риску ухода
- Определение приоритетных направлений работы на основе анализа причин увольнений
- Разработка мероприятий для каждого сегмента
- Пилотное внедрение и измерение эффективности
- Масштабирование успешных практик
Универсальные инструменты снижения текучести, эффективные для большинства компаний:
- Конкурентоспособное вознаграждение — регулярный мониторинг рынка труда и корректировка зарплат
- Система признания достижений — как материального, так и нематериального
- Прозрачная карьерная траектория — сотрудники должны видеть перспективы роста
- Программы обучения и развития — возможность получать новые навыки увеличивает лояльность
- Баланс работы и личной жизни — гибкий график, дополнительные выходные
- Позитивная корпоративная культура — внимание к ценностям и атмосфере в коллективе
Эффективность стратегии удержания оценивается не только по снижению коэффициента текучести, но и по ряду сопутствующих показателей:
- Средний срок работы в компании
- Уровень вовлеченности персонала
- Рентабельность инвестиций в удержание (ROI) — соотношение затрат на программы удержания и экономии на подборе
- Индекс eNPS (готовность рекомендовать компанию как работодателя)
Важно помнить, что идеальной стратегии удержания, подходящей всем компаниям, не существует. Каждый бизнес уникален, и программа удержания должна учитывать множество факторов: от отрасли и размера компании до особенностей корпоративной культуры и целей развития.
Точный расчет текучести кадров — всего лишь первый шаг к построению стабильной команды. Понимание причин ухода сотрудников и разработка целенаправленных мер по их удержанию становятся ключевыми факторами успеха современного бизнеса. Регулярный мониторинг коэффициента текучести позволяет своевременно выявлять тревожные сигналы и принимать меры до того, как ситуация станет критической. Помните: наиболее ценным активом остаются не показатели и методики, а люди, с которыми вы строите свой бизнес.
Ольга Селезнёва
биостатистик