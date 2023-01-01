Текучесть кадров: как правильно рассчитать коэффициент увольнений

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Руководители и владельцы бизнеса

Студенты и обучающиеся в области управления персоналом и HR

Постоянная смена сотрудников — настоящая головная боль для HR-специалистов и руководителей. Но при сборе статистики многие компании сталкиваются с проблемой: как правильно рассчитать коэффициент текучести кадров? Какие показатели считать нормой? Как сравниваться с конкурентами? Точное понимание методики расчета позволяет разработать эффективную стратегию удержания персонала и провести корректную оценку ситуации. Давайте разберемся с цифрами, которые помогут вам принимать взвешенные кадровые решения 📊

Что такое текучесть кадров: основные понятия и термины

Текучесть кадров — это движение рабочей силы, связанное с увольнениями и последующими наймами сотрудников. Сам по себе показатель текучести демонстрирует, с какой скоростью сотрудники покидают организацию и требуют замены. 🔄

В HR-аналитике принято разделять несколько типов текучести кадров:

Естественная текучесть — 3-5% в год, считается неизбежной и даже полезной для обновления коллектива

— 3-5% в год, считается неизбежной и даже полезной для обновления коллектива Активная текучесть — увольнения по инициативе сотрудников

— увольнения по инициативе сотрудников Пассивная текучесть — увольнения по инициативе работодателя

— увольнения по инициативе работодателя Внутриорганизационная текучесть — перемещения сотрудников между отделами или подразделениями компании

Важно различать общую и регулируемую текучесть. Общая включает все увольнения, включая выход на пенсию, декреты, сокращения. Регулируемая — те увольнения, на которые компания может влиять: уход по собственному желанию из-за неудовлетворенности условиями труда, конфликтов, низкой зарплаты и т.д.

Тип текучести Характеристика Влияние на бизнес Физическая Фактическое покидание сотрудниками организации Прямые затраты на рекрутмент и обучение Психологическая "Внутреннее увольнение" — сотрудник физически присутствует, но не вовлечен Снижение продуктивности и влияние на атмосферу Сезонная Колебания в определенные периоды года Повышенная нагрузка на HR в пиковые периоды

Марина Соколова, HR-директор В 2022 году я пришла в IT-компанию, где текучесть достигала 42%. Руководство было в панике — каждый месяц уходили ключевые разработчики. Первым делом я разделила все увольнения на категории: выделила естественную текучесть (переезды, смена карьерного трека), контролируемую (уход по причинам, на которые мы можем влиять) и критическую (потеря ценных сотрудников). Оказалось, что реально проблемной была только треть всех увольнений. Мы прицельно работали именно с этой группой, не распыляя ресурсы. За полгода удалось снизить общий показатель до 18%, а критические увольнения — до 4%.

Формулы расчета коэффициента текучести персонала

Существует несколько методик расчета коэффициента текучести, и важно выбрать ту, которая наиболее релевантна для вашей организации. Рассмотрим основные формулы. 📝

Базовая формула расчета коэффициента текучести кадров выглядит так:

Коэффициент текучести = (Количество уволившихся сотрудников за период / Среднесписочная численность сотрудников за этот же период) × 100%

Для расчета среднесписочной численности сотрудников используется формула:

Среднесписочная численность = Сумма списочного состава за каждый день периода / Количество календарных дней в периоде

В более углубленном анализе используются дополнительные формулы:

Коэффициент интенсивности текучести = Коэффициент текучести в отделе / Средний коэффициент текучести по компании

= Коэффициент текучести в отделе / Средний коэффициент текучести по компании Индекс стабильности кадров = (Число сотрудников со стажем от 1 года / Число сотрудников год назад) × 100%

= (Число сотрудников со стажем от 1 года / Число сотрудников год назад) × 100% Коэффициент выбытия = (Число уволенных за период / Среднесписочная численность) × 100%

Для более точной оценки ситуации рекомендуется рассчитывать коэффициенты по разным группам:

Параметр деления Примеры групп Преимущества такого подхода По должностям Линейный персонал, менеджеры, топ-менеджеры Выявление проблемных категорий По отделам Продажи, производство, IT, финансы Определение проблемных подразделений По стажу До 3 месяцев, 3-12 месяцев, 1-3 года, более 3 лет Оценка эффективности адаптации и удержания По причинам По собственному желанию, по инициативе компании Фокусировка на управляемых факторах

Нормы текучести: отраслевые стандарты и отклонения

Вопрос о том, какой уровень текучести считать нормальным, часто вызывает затруднения у HR-менеджеров. Важно понимать, что универсальной нормы не существует — она значительно различается по отраслям, регионам и даже размеру бизнеса. 📈

Средние показатели текучести по отраслям (данные на 2023-2025 гг.):

IT и разработка ПО : 13-20%

: 13-20% Финансы и банкинг : 11-15%

: 11-15% Промышленное производство : 10-12%

: 10-12% Розничная торговля : 25-45%

: 25-45% Гостиничный бизнес и рестораны : 40-70%

: 40-70% Логистика и транспорт : 18-25%

: 18-25% Фармацевтика и медицина: 9-14%

Как оценить, является ли текучесть в вашей компании проблемой? Обратите внимание на следующие факторы:

Сравнение с отраслевыми показателями

Динамика показателя во времени — важнее резкие изменения, а не абсолютные значения

Экономические последствия текучести (стоимость рекрутинга, адаптации, обучения)

Качественные характеристики увольняющихся (уровень компетенций, опыт)

На нормы текучести влияют и внешние факторы — экономическая ситуация в стране, состояние рынка труда, сезонность. В кризисные периоды средние показатели могут снижаться из-за страха работников потерять стабильный источник дохода. В периоды экономического роста, наоборот, текучесть обычно возрастает.

Андрей Петров, HR-консультант К нам обратилась строительная компания, обеспокоенная текучестью в 28% годовых. После анализа выяснилось, что в их сегменте это нормальный показатель. Но мы обнаружили другую проблему: отдел продаж имел текучесть 52%, тогда как в среднем для этой функции в индустрии характерно 20-25%. Полгода работы с системой оплаты и адаптацией новичков позволили снизить показатель до 23%. А вот в бухгалтерии текучесть была всего 3%, что оказалось ниже здоровой нормы и привело к накоплению малоэффективных сотрудников. Иногда слишком низкая текучесть — тоже проблема.

Анализ причин увольнений для снижения текучести

Простой расчет коэффициента текучести не дает полной картины — необходимо понимать, почему люди уходят. Систематический анализ причин увольнений позволяет разработать эффективные меры по удержанию персонала. 🔍

Основные методы сбора информации о причинах увольнений:

Exit-интервью — структурированная беседа с уходящим сотрудником

— структурированная беседа с уходящим сотрудником Анонимные анкеты — позволяют собрать более откровенные мнения

— позволяют собрать более откровенные мнения Stay-интервью — превентивные беседы с действующими сотрудниками

— превентивные беседы с действующими сотрудниками Анализ данных HR-системы — отслеживание корреляций между увольнениями и другими факторами (зарплата, руководитель, нагрузка)

При анализе причин важно группировать их по категориям:

Категория причин Конкретные проявления Возможные решения Организационные Неподходящий график, удаленность офиса, отсутствие гибкости Внедрение гибких графиков, гибридный формат работы Финансовые Неконкурентная оплата труда, непрозрачная система премирования Пересмотр системы вознаграждений, внедрение прозрачной системы KPI Карьерные Отсутствие перспектив роста, непонятная карьерная траектория Создание карьерных карт, програм развития талантов Межличностные Конфликты с руководством или коллегами, токсичная среда Тренинги для руководителей, медиация конфликтов Содержание работы Рутинные задачи, отсутствие вызовов, профессиональное выгорание Ротация задач, расширение функциональных обязанностей

В анализе особое внимание уделите "точкам невозврата" — моментам, когда сотрудник принимает окончательное решение об уходе. Исследования показывают, что от мысли об увольнении до фактического ухода обычно проходит 3-6 месяцев, и в этот период еще можно повлиять на решение.

Для получения объективной картины используйте несколько взаимодополняющих методов анализа:

Количественный анализ : коэффициенты текучести по отделам, должностям, периодам

: коэффициенты текучести по отделам, должностям, периодам Качественный анализ : детальное изучение причин ухода

: детальное изучение причин ухода Прогнозная аналитика: выявление сотрудников с риском ухода на основе предиктивных моделей

Стратегии удержания сотрудников на основе показателей

После расчета коэффициентов текучести и анализа причин увольнений наступает время действий. Эффективная стратегия удержания всегда базируется на данных и учитывает специфику конкретной компании. 🚀

Алгоритм разработки стратегии удержания:

Сегментация персонала по ценности для бизнеса и риску ухода Определение приоритетных направлений работы на основе анализа причин увольнений Разработка мероприятий для каждого сегмента Пилотное внедрение и измерение эффективности Масштабирование успешных практик

Универсальные инструменты снижения текучести, эффективные для большинства компаний:

Конкурентоспособное вознаграждение — регулярный мониторинг рынка труда и корректировка зарплат

— регулярный мониторинг рынка труда и корректировка зарплат Система признания достижений — как материального, так и нематериального

— как материального, так и нематериального Прозрачная карьерная траектория — сотрудники должны видеть перспективы роста

— сотрудники должны видеть перспективы роста Программы обучения и развития — возможность получать новые навыки увеличивает лояльность

— возможность получать новые навыки увеличивает лояльность Баланс работы и личной жизни — гибкий график, дополнительные выходные

— гибкий график, дополнительные выходные Позитивная корпоративная культура — внимание к ценностям и атмосфере в коллективе

Эффективность стратегии удержания оценивается не только по снижению коэффициента текучести, но и по ряду сопутствующих показателей:

Средний срок работы в компании

Уровень вовлеченности персонала

Рентабельность инвестиций в удержание (ROI) — соотношение затрат на программы удержания и экономии на подборе

Индекс eNPS (готовность рекомендовать компанию как работодателя)

Важно помнить, что идеальной стратегии удержания, подходящей всем компаниям, не существует. Каждый бизнес уникален, и программа удержания должна учитывать множество факторов: от отрасли и размера компании до особенностей корпоративной культуры и целей развития.